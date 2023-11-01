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Entegrasyon merkezi

Entegrasyon Merkezi

İşletim sistemleri, tarayıcılar, uzantılar, anti-detect tarayıcılar ve kod parçacıkları için birleşik kurulum rehberleri.

Rehberler27 herkese açık kurulum
Kapsamİşletim sistemi · tarayıcılar · araçlar · kod

Kurulumunuzu seçin.
Açık bir yol izleyin.

Her rehber aynı editoryal yapıyı kullanır: önce gereksinimler, ardından ekran görüntülü numaralı adımlar, sorun giderme ve son bağlantı kontrolü.

Proxy’leri yalnızca izin verilen hedefler ve iş akışları için kullanın. Dağıtımdan önce Kabul Edilebilir Kullanım Politikamızı inceleyin.

48 saatlik proxy’ler

Görevinize uygun bir plan oluşturun ve proxy’leri gerçek kullanımda test edin. Seçtiğiniz yapılandırma için 48 saatlik ödeme yapın; fiyat kurulum sırasında hesaplanır.

48 saat için yapılandır