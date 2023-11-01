Rehberi aç
Windows 10 & 11
- Yerleşik Windows proxy’sini yapılandırın
- SOCKS5 ve uygulama bazlı yönlendirme için Proxifier kullanın
Entegrasyon merkezi
İşletim sistemleri, tarayıcılar, uzantılar, anti-detect tarayıcılar ve kod parçacıkları için birleşik kurulum rehberleri.
Her rehber aynı editoryal yapıyı kullanır: önce gereksinimler, ardından ekran görüntülü numaralı adımlar, sorun giderme ve son bağlantı kontrolü.
Hızlı başlangıç
USER, PASS, HOST ve PORT değerlerini FineProxy hizmetinizde gösterilen bilgilerle değiştirin.
curl -x http://USER:PASS@HOST:PORT http://api.ipify.org
import axios from "axios";
import { HttpProxyAgent } from "http-proxy-agent";
import { HttpsProxyAgent } from "https-proxy-agent";
const proxyUrl = "http://USER:PASS@HOST:PORT";
const res = await axios.get("https://api.ipify.org", {
httpAgent: new HttpProxyAgent(proxyUrl),
httpsAgent: new HttpsProxyAgent(proxyUrl),
timeout: 20000,
});
console.log(res.data);
import requests
proxies = {
"http": "http://USER:PASS@HOST:PORT",
"https": "http://USER:PASS@HOST:PORT"
}
print(requests.get("https://api.ipify.org", proxies=proxies, timeout=20).text)
<?php
$proxy = "http://USER:PASS@HOST:PORT";
$ch = curl_init("https://api.ipify.org");
curl_setopt($ch, CURLOPT_PROXY, $proxy);
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
curl_setopt($ch, CURLOPT_TIMEOUT, 20);
echo curl_exec($ch);
curl_close($ch);
proxyURL, _ := url.Parse("http://USER:PASS@HOST:PORT")
client := &http.Client{
Timeout: 20 * time.Second,
Transport: &http.Transport{Proxy: http.ProxyURL(proxyURL)},
}
resp, err := client.Get("https://api.ipify.org")
Proxy’leri yalnızca izin verilen hedefler ve iş akışları için kullanın. Dağıtımdan önce Kabul Edilebilir Kullanım Politikamızı inceleyin.
Görevinize uygun bir plan oluşturun ve proxy’leri gerçek kullanımda test edin. Seçtiğiniz yapılandırma için 48 saatlik ödeme yapın; fiyat kurulum sırasında hesaplanır.