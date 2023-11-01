WhatsApp için Proxy
Aramalar için UDP destekli SOCKS5, hesap başına statik IPv4, tüm WhatsApp portları açık — HTTP/HTTPS ve SOCKS5
Proxy planınızı oluşturun.
Tam iş yükünüze göre bir plan oluşturun. Proxy türünü, konumları, IP hacmini, fatura dönemini ve isteğe bağlı UDP desteğini seçin—fiyat anında güncellenir.
Güncel planlar yükleniyor…
Temel plan fiyatına 50% ekler. SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) üzerinden çalışır — oyun, VoIP ve yayın için.
Proxy satın almanın dört yolu.
Biri bu iş yüküne uyar.
Tüm FineProxy adresleri IPv4 kullanır. Veri merkezi, özel ve ISP proxy’leri plan süresi boyunca statik kalır; dönüşümlü proxy’ler her istekte değişir. Statik planlara sınırsız trafik dahildir. Vurgulanan seçenek bu sayfanın birincil kullanım alanına uyar: Özel.
|Paket veri merkeziBloklar halinde satılır, paylaşımlı
|Burada önerilirÖzelKişisel, tek bir IP'den
|ISPStatik, ISP'ye kayıtlı adresler
|DönenAPI kredisiyle faturalandırılır
|En uygun
|Yüksek hacimli botlar ve izlemeKalıcı hesap olmadan çalışma için.
|Uzun ömürlü hesap oturumlarıProfil başına bir adres, yalnızca sizin kullanımınızda.
|ASN'yi değerlendiren hedeflerBir internet sağlayıcısına kayıtlı.
|Toplama, hesap değilKalıcı oturum adresi değiştirmemeli.
|Adres başına kişi
|En fazla 5İtibar kısmen komşularınıza bağlıdır.
|1 — sizTüm süre boyunca başka kimse kullanmaz.
|En fazla 5
|Paylaşımlı havuz
|Platform güveni
|StandartVeri merkezi ASN
|Yüksek — özel kullanım
|Yüksek — ISP kayıtlı
|Havuza göre değişir
|Başlangıç fiyatı
|$12 / 100 IPs$0.12 adres başına, aylık
|$12 / 100 IPsTam ihtiyacınız olanı satın alın.
|$30 / 100 IPs$0.30 adres başına, aylık
|$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
|Minimum sipariş
|100 IP
|1 IP
|100 IP
|2.5M kredi
|Adres süresi
|Dönem boyunca statik
|Dönem boyunca statik
|Dönem boyunca statik
|İstekte değişir
|Bant genişliği
|Kotasız
|Kotasız
|Kotasız
|KredilerGigabayt değil, istek başına faturalandırılır.
|UDP / sesli aramalar
|İsteğe bağlı eklenti
|İsteğe bağlı eklenti
|İsteğe bağlı eklenti
|Kullanılamaz
|Protokoller
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, SOCKS5
|Kimlik doğrulama
|İzin verilen IP listesiKullanıcı adı ve şifre eklenebilir.
|İzin verilen IP listesiKullanıcı adı ve şifre eklenebilir.
|İzin verilen IP listesiKullanıcı adı ve şifre eklenebilir.
|API anahtarı
|Planları görüntüleyin
|Özel proxy planlarını görüntüleyin
|ISP planlarını görüntüleyin
|Planları görüntüleyin
Özel
Kişisel, tek bir IP'den
Uzun ömürlü hesap oturumlarıProfil başına bir adres, yalnızca sizin kullanımınızda.
1 — sizTüm süre boyunca başka kimse kullanmaz.
Yüksek — özel kullanım
$12 / 100 IPsTam ihtiyacınız olanı satın alın.
1 IP
Dönem boyunca statik
Kotasız
İsteğe bağlı eklenti
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
İzin verilen IP listesiKullanıcı adı ve şifre eklenebilir.
Paket veri merkezi
Bloklar halinde satılır, paylaşımlı
Yüksek hacimli botlar ve izlemeKalıcı hesap olmadan çalışma için.
En fazla 5İtibar kısmen komşularınıza bağlıdır.
StandartVeri merkezi ASN
$12 / 100 IPs$0.12 adres başına, aylık
100 IP
Dönem boyunca statik
Kotasız
İsteğe bağlı eklenti
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
İzin verilen IP listesiKullanıcı adı ve şifre eklenebilir.
ISP
Statik, ISP'ye kayıtlı adresler
ASN'yi değerlendiren hedeflerBir internet sağlayıcısına kayıtlı.
En fazla 5
Yüksek — ISP kayıtlı
$30 / 100 IPs$0.30 adres başına, aylık
100 IP
Dönem boyunca statik
Kotasız
İsteğe bağlı eklenti
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
İzin verilen IP listesiKullanıcı adı ve şifre eklenebilir.
Dönen
API kredisiyle faturalandırılır
Toplama, hesap değilKalıcı oturum adresi değiştirmemeli.
Paylaşımlı havuz
Havuza göre değişir
$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
2.5M kredi
İstekte değişir
KredilerGigabayt değil, istek başına faturalandırılır.
Kullanılamaz
HTTP, SOCKS5
API anahtarı
48 saatlik proxy’ler
Görevinize uygun bir plan oluşturun ve proxy’leri gerçek kullanımda test edin. Seçtiğiniz yapılandırma için 48 saatlik ödeme yapın; fiyat kurulum sırasında hesaplanır.
Öne çıkan proxy konumları
FineProxy müşterilerinin en sık seçtiği sekiz proxy konumu.
Bir kez bağlanın.
Sonra sorun yeter.
FineProxy yerel bir MCP sunucusu: aracınıza tek bir URL yapıştırın, 49 kontrol paneli aracı kazansın — satın alma, yenilemeler, IP rotasyonu, izin verilen IP listeleri, kullanım analitikleri, faturalar ve destek. Aynı işlemler bir REST API çağrıları kendiniz yazmayı tercih ediyorsanız.
Sonra şöyle deyin
- Tek bir WA Business hesabı için UDP destekli tek bir özel IP satın alın
- Proxy hizmetim için 203.0.113.7 adresini izin verilen IP listesine ekleyin
- Proxy listemi JSON olarak dışa aktarın
- Bugün en yüksek hata oranına sahip hizmetleri görüntüleyin
- Proxy hizmetlerimin durumunu ve fatura ayrıntılarını görüntüleyin
{
"mcpServers": {
"fineproxy": {
"url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
"headers": {
"Authorization": "Bearer fb_live_••••"
}
}
}
}
Yapılandırmayı kaydettikten sonra Claude'u yeniden başlatın. FineProxy'nin 49 aracı ardından kullanılabilir araç listesinde görünür.
Ajanın yapmayacağı şeyler — ne isterseniz isteyin
Paranızı harcamak
Altı araç bakiyeye dokunur ve altısının da
wallet:spend izni gerekir. Bunu anahtardan çıkarırsanız ajan diğer her şeyi çalıştırabilir.
Teklif edilenden fazla ödeme
Her satın alma, teklifteki
expected_total_cents değerini taşır. Bir sent sapma olursa çağrı reddedilir ve hiçbir ücret alınmaz.
Keyfi iptal
Geri alınamaz iki araç,
confirm=true olmadan çalışmayı reddeder. Sonlandırma yan etki olarak gerçekleşemez.
Çift tahsilat
Para hareketi çağrıları bir
idempotency_key ister. Zaman aşımından sonraki yeniden deneme aynı tahsilatı sonuçlandırır, ikincisini değil.
Manuel kurulum
Adım adım kurulum rehberi için işletim sisteminizi, tarayıcınızı veya proxy uygulamanızı seçin.
Sistemler
Tarayıcılar
Uygulamalar
Hız için tasarlandı.
Trafik asla ölçülmez.
FineProxy, standart uzak sunucu testlerimizde 500 Mbps'ye kadar çıktı. Web veri kazıma iş yüklerinde tavan genellikle hedef sitenin hız limitiydi—proxy'nin değil.
Test yöntemi: 1,973,500 bağlantı denemesi artı tek bir proxy IP üzerinden 96 iş parçacığına kadar eşzamanlı çalıştırmalar.
500 Mbps
standart uzak sunucu testlerinde proxy başına
99.97%
oranında bağlantı 1,973,500 istekte kuruldu
96
tek IP'de performans kaybı olmadan eşzamanlı iş parçacığı
0
bant genişliği limiti — her planda sınırsız trafik
Özel AMD EPYC
Kendi sunucularımız; bağlantı noktası için yarışan paylaşımlı VPS komşusu yok.
Kendi alt ağlarımız
IP'ler başka bir sağlayıcıdan yeniden satılmaz; kendi elimizdeki aralıklardan gelir.
80 Gbps uplink
Sunucu başına kapasite payı—tek bir proxy oturumu için taahhüt değil.
Tier III / IV
Konumlarımızda yedekli güç ve soğutmalı veri merkezleri.
Gerçek aktarım hızı rota, hedef, ağ koşulları ile kullanıcının ekipman yapılandırması ve performansına bağlıdır. 500 Mbps ev interneti kullanan bir dizüstü bilgisayar uygulamada yaklaşık 468 Mbps'ye ulaşırken, uzak sunucular standart testlerde 500 Mbps'ye kadar çıktı. Avrupa ve ABD'de doğru yapılandırılmış yüksek performanslı sunuculardaki istisnai testlerde aktarım 700 Mbps'ye kadar çıktı; bu, oturum başına tipik bir sonuç değildir.
Bu sayfadaki her iddia, başkalarının sözleriyle.
Tek bir doğrulanmış yorum havuzundan seçilmiş, özgün kaynağına bağlı ilgili müşteri geri bildirimleri.
Hesap çalıştırma
FineProxy.org ile iki yılı aşkın süredir çalışıyorum ve dürüstçe söyleyebilirim ki bugüne kadar iş yaptığım en istikrarlı sağlayıcı onlar. Bir düzineden fazla sosyal medya hesabını yönetiyorum ve her birinin özel bir IP’ye ihtiyacı var. “Kara listeye alınmış” bir adres nedeniyle bir kez bile engellemeyle karşılaşmadım. Sunucu çalışma süresi %99,9 civarında; bu da otomatik pazarlama kampanyaları sırasında kritik önem taşıyor. Hız fazlasıyla tatmin edici; yoğun saatlerde can sıkıcı yavaşlamalar olmadan veri akışı sorunsuz ilerliyor. Yönetim paneli sezgisel ve proxy listesi gerçek zamanlı olarak güncelleniyor. FineProxy, gönül rahatlığıyla eş anlamlı.
FineProxy’yi birkaç haftadır kullanıyorum ve gerçekten etkilendim. Proxy’ler hızlı, kararlı ve araçlarıma entegre etmesi kolay. Çoğunlukla birden fazla hesabı yönetmek ve veri kazımak için kullanıyorum — şimdiye kadar engelleme veya yavaşlama yaşamadım. Kurulumla ilgili bir sorum olduğunda destek hızla yanıt verdi. Özellikle bu kaliteye göre fiyatlar da makul. Kesinlikle piyasadaki daha güvenilir proxy sağlayıcılarından biri.
Yük altında hız
Fineproxy’nin hizmetinden çok memnunum. Proxy ağları geniş ve güçlü; kararlı ve hızlı bir bağlantı sağlıyor. Sitelerinde gezinmek kolay, teknik destek ise hızlı yanıt veriyor ve yardımcı oluyor. Gezinmelerini güvence altına almak veya coğrafi kısıtlamaları aşmak isteyenler için sağlam bir seçenek.
Bu web sitesi hızlı proxy’lerle deneme imkânı sunuyor. Birinin böyle en hızlı proxy’leri sağlayacağını hiç beklemiyordum; artık proxy’yi yalnızca bu web sitesinden satın alıyorum.
Trafik asla ölçülmez
FineProxy’yi 2 yıldır kullanıyoruz. Sınırsız bant genişliği ve bağlantı gerçekten harika ve istikrarlı. Kesinlikle tavsiye ederim.
Muhteşem iş Muhteşem iş – Harika proxy’ler Muhteşem iş, ekip! Bu hizmeti daha yeni keşfettim ve gerçekten etkilendim — bu fiyata sunduğunuz değer inanılmaz. Bir de şimdi sınırsız konut erişimi mi var? Bu bambaşka bir seviye. Hepinize büyük saygı duyuyorum. Kesinlikle geri geleceğim!
WhatsApp'im engellendi. Engeli nasıl kaldırırım?Trafiği yönlendirin
Ülke düzeyindeki engellemeler, kısıtlama bulunmayan bir bölge üzerinden yönlendirme gerektirir. WhatsApp'in normal şekilde çalıştığı sunuculara sahip bir proxy veya VPN yapılandırın. Ağ blokları (ofis, okul) için sistem düzeyinde proxy yapılandırması, yerel güvenlik duvarı kurallarını atlatır. FineProxy'den statik veri merkezi proxy'leri, VPN hız kayıpları olmadan kararlı ve engelsiz WhatsApp erişimi sağlar.
Proxy kullanırken WhatsApp aramalarım neden düşüyor?UDP'yi etkinleştirin
HTTP/HTTPS proxy'leri, WhatsApp'in sesli ve görüntülü aramalar için kullandığı UDP'yi desteklemez. UDP yönlendirmesi etkin olan SOCKS5 proxy'lere geçiş yapın. FineProxy'nin SOCKS5 proxy'leri tam UDP desteği sunar. Ayrıca, 3478 ve 45395 numaralı UDP portlarının bulunduğunuz altyapıda engellenmediğinden emin olun.
WhatsApp hangi portları kullanıyor?TCP ve UDP
Mesajlaşma ve medya: TCP port 80, 443, 587, 5222, 7777. Sesli/görüntülü aramalar: UDP portları 3478, 45395, 59234, 50318. FineProxy, VoIP dahil eksiksiz WhatsApp işlevselliği için gerekli tüm portları destekler.
WhatsApp'un yerleşik proxy özelliğini özel proxy'lerle birlikte kullanabilir miyim?Evet
Evet, proxy IP tabanlı yetkilendirmeyi destekliyorsa kullanabilirsiniz. WhatsApp’in yerleşik proxy ayarı yalnızca host ve port kabul etmektedir; kullanıcı adı/şifre alanı bulunmamaktadır. FineProxy, kontrol panelinden IP adresinizi beyaz listeye almanıza olanak tanır — bu işlemden sonra proxy kimlik bilgisi olmadan çalışır ve WhatsApp ayarlarına doğrudan yalnızca adres ile portu girebilirsiniz.
WhatsApp Business için en iyi proxy türü hangisidir?Hesap başına statik
Her WhatsApp Business hesabı için bir proxy numarası (IP:port) ile statik veri merkezi veya ISP proxy'leri kullanın. Oturum açılmış session'larda dönen proxy'lerden kaçının; bunlar yeniden doğrulama isteklerine neden olur. Arama yoğunluklu iş kullanımı için UDP destekli SOCKS5 tercih edin.
Proxy'leriniz WhatsApp otomasyon araçlarıyla çalışır mı?Evet
Evet. FineProxy; otomasyon çerçeveleri, anti-detect tarayıcılar (AdsPower, GoLogin) ve WhatsApp Business API platformlarıyla entegre çalışır. Listeleri TXT, CSV, JSON formatında veya API üzerinden dışa aktarabilirsiniz. Hem HTTP/HTTPS hem de SOCKS5 protokolleri desteklenmektedir.