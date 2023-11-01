Dönen Proxy
Her istekte yeni bir IP sunan gelişmiş proxy rotasyonu — IP beyaz listelemesi yok, bant genişliği sınırı yok ve gerçek anlamda sınırsız eşzamanlılık.
Dönen proxy planınızı oluşturun.
Tam iş yükünüze göre bir plan oluşturun. Proxy türünü, konumları, IP hacmini, fatura dönemini ve isteğe bağlı UDP desteğini seçin—fiyat anında güncellenir.
Güncel planlar yükleniyor…
Temel plan fiyatına 50% ekler. SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) üzerinden çalışır — oyun, VoIP ve yayın için.
Proxy satın almanın dört yolu.
Biri bu iş yüküne uyar.
Tüm FineProxy adresleri IPv4 kullanır. Veri merkezi, özel ve ISP proxy’leri plan süresi boyunca statik kalır; dönüşümlü proxy’ler her istekte değişir. Statik planlara sınırsız trafik dahildir. Vurgulanan seçenek bu sayfanın birincil kullanım alanına uyar: Dönen.
|Paket veri merkeziBloklar halinde satılır, paylaşımlı
|ÖzelKişisel, tek bir IP'den
|ISPStatik, ISP'ye kayıtlı adresler
|Burada önerilirDönenAPI kredisiyle faturalandırılır
|En uygun
|Yüksek hacimli botlar ve izlemeKalıcı hesap olmadan çalışma için.
|Uzun ömürlü hesap oturumlarıProfil başına bir adres, yalnızca sizin kullanımınızda.
|ASN'yi değerlendiren hedeflerBir internet sağlayıcısına kayıtlı.
|Toplama, hesap değilKalıcı oturum adresi değiştirmemeli.
|Adres başına kişi
|En fazla 5İtibar kısmen komşularınıza bağlıdır.
|1 — sizTüm süre boyunca başka kimse kullanmaz.
|En fazla 5
|Paylaşımlı havuz
|Platform güveni
|StandartVeri merkezi ASN
|Yüksek — özel kullanım
|Yüksek — ISP kayıtlı
|Havuza göre değişir
|Başlangıç fiyatı
|$12 / 100 IPs$0.12 adres başına, aylık
|$12 / 100 IPsTam ihtiyacınız olanı satın alın.
|$30 / 100 IPs$0.30 adres başına, aylık
|$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
|Minimum sipariş
|100 IP
|1 IP
|100 IP
|2.5M kredi
|Adres süresi
|Dönem boyunca statik
|Dönem boyunca statik
|Dönem boyunca statik
|İstekte değişir
|Bant genişliği
|Kotasız
|Kotasız
|Kotasız
|KredilerGigabayt değil, istek başına faturalandırılır.
|UDP / sesli aramalar
|İsteğe bağlı eklenti
|İsteğe bağlı eklenti
|İsteğe bağlı eklenti
|Kullanılamaz
|Protokoller
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, SOCKS5
|Kimlik doğrulama
|İzin verilen IP listesiKullanıcı adı ve şifre eklenebilir.
|İzin verilen IP listesiKullanıcı adı ve şifre eklenebilir.
|İzin verilen IP listesiKullanıcı adı ve şifre eklenebilir.
|API anahtarı
|Planları görüntüleyin
|Özel proxy planlarını görüntüleyin
|ISP planlarını görüntüleyin
|Planları görüntüleyin
Dönen
API kredisiyle faturalandırılır
Toplama, hesap değilKalıcı oturum adresi değiştirmemeli.
Paylaşımlı havuz
Havuza göre değişir
$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
2.5M kredi
İstekte değişir
KredilerGigabayt değil, istek başına faturalandırılır.
Kullanılamaz
HTTP, SOCKS5
API anahtarı
Paket veri merkezi
Bloklar halinde satılır, paylaşımlı
Yüksek hacimli botlar ve izlemeKalıcı hesap olmadan çalışma için.
En fazla 5İtibar kısmen komşularınıza bağlıdır.
StandartVeri merkezi ASN
$12 / 100 IPs$0.12 adres başına, aylık
100 IP
Dönem boyunca statik
Kotasız
İsteğe bağlı eklenti
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
İzin verilen IP listesiKullanıcı adı ve şifre eklenebilir.
Özel
Kişisel, tek bir IP'den
Uzun ömürlü hesap oturumlarıProfil başına bir adres, yalnızca sizin kullanımınızda.
1 — sizTüm süre boyunca başka kimse kullanmaz.
Yüksek — özel kullanım
$12 / 100 IPsTam ihtiyacınız olanı satın alın.
1 IP
Dönem boyunca statik
Kotasız
İsteğe bağlı eklenti
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
İzin verilen IP listesiKullanıcı adı ve şifre eklenebilir.
ISP
Statik, ISP'ye kayıtlı adresler
ASN'yi değerlendiren hedeflerBir internet sağlayıcısına kayıtlı.
En fazla 5
Yüksek — ISP kayıtlı
$30 / 100 IPs$0.30 adres başına, aylık
100 IP
Dönem boyunca statik
Kotasız
İsteğe bağlı eklenti
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
İzin verilen IP listesiKullanıcı adı ve şifre eklenebilir.
Öne çıkan proxy konumları
FineProxy müşterilerinin en sık seçtiği sekiz proxy konumu.
Bir kez bağlanın.
Sonra sorun yeter.
FineProxy yerel bir MCP sunucusu: aracınıza tek bir URL yapıştırın, 49 kontrol paneli aracı kazansın — satın alma, yenilemeler, IP rotasyonu, izin verilen IP listeleri, kullanım analitikleri, faturalar ve destek. Aynı işlemler bir REST API çağrıları kendiniz yazmayı tercih ediyorsanız.
Sonra şöyle deyin
- Dönen proxy planı satın alın
- Kalan dönen proxy kredilerimi gösterin
- Dönen proxy kimlik bilgilerimi dışa aktarın
- Hizmetimin durumunu ve sonraki son ödeme tarihini görüntüleyin
- Dönen proxy planımın fatura ayrıntılarını gösterin
{
"mcpServers": {
"fineproxy": {
"url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
"headers": {
"Authorization": "Bearer fb_live_••••"
}
}
}
}
Yapılandırmayı kaydettikten sonra Claude'u yeniden başlatın. FineProxy'nin 49 aracı ardından kullanılabilir araç listesinde görünür.
Ajanın yapmayacağı şeyler — ne isterseniz isteyin
Paranızı harcamak
Altı araç bakiyeye dokunur ve altısının da
wallet:spend izni gerekir. Bunu anahtardan çıkarırsanız ajan diğer her şeyi çalıştırabilir.
Teklif edilenden fazla ödeme
Her satın alma, teklifteki
expected_total_cents değerini taşır. Bir sent sapma olursa çağrı reddedilir ve hiçbir ücret alınmaz.
Keyfi iptal
Geri alınamaz iki araç,
confirm=true olmadan çalışmayı reddeder. Sonlandırma yan etki olarak gerçekleşemez.
Çift tahsilat
Para hareketi çağrıları bir
idempotency_key ister. Zaman aşımından sonraki yeniden deneme aynı tahsilatı sonuçlandırır, ikincisini değil.
Manuel kurulum
Adım adım kurulum rehberi için işletim sisteminizi, tarayıcınızı veya proxy uygulamanızı seçin.
Sistemler
Tarayıcılar
Uygulamalar
Ürün özeti
FineProxy’den dönen proxy’ler
Hız için tasarlandı.
Trafik asla ölçülmez.
FineProxy, standart uzak sunucu testlerimizde 500 Mbps'ye kadar çıktı. Web veri kazıma iş yüklerinde tavan genellikle hedef sitenin hız limitiydi—proxy'nin değil.
Test yöntemi: 1,973,500 bağlantı denemesi artı tek bir proxy IP üzerinden 96 iş parçacığına kadar eşzamanlı çalıştırmalar.
500 Mbps
standart uzak sunucu testlerinde proxy başına
99.97%
oranında bağlantı 1,973,500 istekte kuruldu
96
tek IP'de performans kaybı olmadan eşzamanlı iş parçacığı
0
bant genişliği limiti — her planda sınırsız trafik
Özel AMD EPYC
Kendi sunucularımız; bağlantı noktası için yarışan paylaşımlı VPS komşusu yok.
Kendi alt ağlarımız
IP'ler başka bir sağlayıcıdan yeniden satılmaz; kendi elimizdeki aralıklardan gelir.
80 Gbps uplink
Sunucu başına kapasite payı—tek bir proxy oturumu için taahhüt değil.
Tier III / IV
Konumlarımızda yedekli güç ve soğutmalı veri merkezleri.
Gerçek aktarım hızı rota, hedef, ağ koşulları ile kullanıcının ekipman yapılandırması ve performansına bağlıdır. 500 Mbps ev interneti kullanan bir dizüstü bilgisayar uygulamada yaklaşık 468 Mbps'ye ulaşırken, uzak sunucular standart testlerde 500 Mbps'ye kadar çıktı. Avrupa ve ABD'de doğru yapılandırılmış yüksek performanslı sunuculardaki istisnai testlerde aktarım 700 Mbps'ye kadar çıktı; bu, oturum başına tipik bir sonuç değildir.
Bu sayfadaki her iddia, başkalarının sözleriyle.
Tek bir doğrulanmış yorum havuzundan seçilmiş, özgün kaynağına bağlı ilgili müşteri geri bildirimleri.
API ve ajan erişimi
Karmaşık kurulumlarla uğraşmadan proxy kullanmak isteyenler için çok kullanışlı bir hizmet. Her şey hızla başlıyor, çeşitli ülkeler mevcut ve yeterli sayıda plan seçeneği var. Proxy’yi analiz ve otomasyon işlerinde kullandım ve sonuçlardan tamamen memnun kaldım
Mükemmel çalışma süresi, harika destek ve uygun fiyatlar sunan hızlı ve güvenilir bir proxy hizmeti. Güvenli gezinme ve otomasyon görevleri için mükemmel!
Konumlar ve stok
FineProxy’yi uzun zamandır kullanıyorum ve müthiş! Hizmet hızlı, güvenilir ve aralarından seçim yapabileceğiniz çok sayıda IP var. İster gizlilik ister farklı bölgelerdeki içeriklere erişmek için olsun, FineProxy her zaman beklentileri karşıladı.
Fineproxy.org, geniş IP ve konum seçenekleriyle düzgün bir proxy hizmeti sunuyor. Ancak bağlantı hızları zaman zaman tutarsız olabiliyor ve desteğin yanıtı beklenenden daha yavaş gelebiliyor. Hizmet temel görevler için uygun olsa da daha yüksek beklentileri veya özel gereksinimleri olan kullanıcıların ihtiyaçlarını tam olarak karşılamayabilir. Fiyatlandırma rekabetçi fakat profesyonel veya yoğun kullanım için bu hizmete güvenenler açısından performans daha istikrarlı olabilirdi.
Yük altında hız
Şimdiye kadar kullandığım en iyi proxy hizmeti. Şiddetle tavsiye ederim. 8 aydan uzun süredir hiçbir sorun yaşamadan kullanıyorum.
FineProxy’yi birkaç aydır kullanıyorum ve rahatlıkla karşılaştığım en iyi proxy hizmetlerinden biri olduğunu söyleyebilirim! Bağlantı kararlı, hızlı ve güvenli; bu da gezinmeyi ve coğrafi olarak kısıtlanmış içeriklere erişmeyi sorunsuz hâle getiriyor. FineProxy çok çeşitli IP’ler sunuyor ve bunlar arasında geçiş yapmak hızlı ve zahmetsiz. Müşteri destekleri hızlı yanıt veriyor ve yardım ediyor; ne zaman bir sorum olsa desteğe daima hazırlar. Üstelik sunulan hizmet düzeyine göre fiyatlandırma inanılmaz derecede rekabetçi. Güvenilir ve verimli proxy’lere ihtiyaç duyan herkese FineProxy’yi şiddetle tavsiye ederim!
API kredileri nedir ve kullanımımı nasıl tahmin edebilirim?İstek başına
API kredileri, isteklerinizin ne kadar yük ürettiğini takip etmek için kullanılan dahili faturalandırma birimleridir. Her plan sabit sayıda kredi ile gelir ve her giden istek, hedef web sayfasının karmaşıklığına göre belirli bir miktar kredi düşer.
Yalnızca HTML veya JSON yükleyen basit bir istek genellikle 1 kredi tutar. Script'ler, görseller, CSS dosyaları, fontlar, API'ler ve izleme istekleri gibi birden fazla paralel varlığı tetikleyen istekler daha fazla kredi tüketir. Her varlık ayrı bir alt istek olarak sayılır.
Bu rakamlar yaklaşık değerlerdir ve web sitesine göre değişiklik gösterir:
- 1 kredi — basit API tarzı istek, tarayıcı yok, JS yok
- 2–3 kredi — JS'siz tarayıcı isteği (temel DOM, render yok)
- ≈10 kredi — JS render'lı tam headless tarayıcı, tipik DC proxy yükü
- 10–15+ kredi — çok sayıda script, tracker, reklam, analitik veya büyük asset paketleri içeren yoğun sayfalar
Farklı web sitelerinin farklı DOM yapıları, JS paketleri ve varlık zincirleri vardır. Bir site yalnızca birkaç dosya yükleyebilirken, bir diğeri sayfa başına 30'dan fazla alt istek tetikleyebilir.
Gerçek tüketiminizi nasıl hesaplarsınız?
Plan seçmeden önce kredi kullanımınızı kolayca tahmin edebilirsiniz:
- Kazımak istediğiniz sayfayı açın.
- Aşağıdaki gibi bir araç kullanarak kaç tane paralel istek yaptığını kontrol edin: RequestMap
- Yüklenen asset sayısı, sayfa başına tüketilen kredi sayısına yaklaşık olarak eşittir.
Bu, iş akışınızın kaç API kredisi tüketeceğine dair doğru bir tahmin sağlar. Altyapımıza ulaşan her istek kredi tüketir — 404, 429, 503 veya zaman aşımı gibi yanıtlar dahil. Hedef site bir hata döndürmüş olsa bile, isteği yine de işledik ve yönlendirdik.
Dönen proxy’lerDönen proxy’leri yapılandır
Ücretli 48 saat seçeneği yalnızca dönmeyen proxy ürünlerinde kullanılabilir. Dönen proxy’ler için standart bir süre seçin.
Rotasyonlu proxy'ler web scraping için neden idealdir?Taze IP’ler
Dönen proxy'ler her istekte yeni bir IP sağlayarak web sitelerinin sizi engellemesini veya hız sınırına tabi tutmasını çok daha zor hale getirir. Gerçekçi header'lar ve user-agent'larla birleştirildiğinde, WAF'ları ve CAPTCHA zorluklarını atlatmanıza yardımcı olurken scraping oturumlarınızı kararlı tutar. Sınırsız bant genişliği, sınırsız eşzamanlılık ve dünya çapında bir IP havuzu ekleyin — piyasa fiyatının çok altında kurumsal düzeyde bir scraping API'si elde edin.
İstek başına IP rotasyonu teknik olarak nasıl çalışır?Yeni IP otomatik
FineProxy’nin tek bir gateway’sine bağlanırsınız — tek domain, tek port. İstemciniz bir istek gönderdiğinde gateway, yaklaşık 100.000 adreslik havuzdan bir IP seçer ve isteği bu IP üzerinden yönlendirir. Her yeni istek otomatik olarak farklı bir IP alır. Ne proxy listelerini yönetirsiniz ne de rotasyon mantığıyla uğraşırsınız — her şeyi gateway halleder.
API kredilerini hangi istekler tüketir?Proxy’lenen istekler
Altyapımıza ulaşan her HTTP isteği kredi tüketir — 404 veya 503 gibi hata döndüren istekler de dahildir. Tek bir sayfa yüklemesi birden fazla alt istek (script, görsel, font) üretebilir ve her biri ayrı sayılır.
Planım ne kadar süre geçerli?30 gün
Plan, 30 gün boyunca veya tüm API kredilerinizi tüketene kadar geçerlidir — hangisi önce gerçekleşirse. Kullanılmayan krediler bir sonraki faturalandırma dönemine aktarılmaz.
Ayrıntılı kullanım istatistiklerini görebilir miyim?Evet
Evet. Kontrol panelinizde her aktif planın API kredi kullanımınızı, istek geçmişinizi ve tüketim kalıplarınızı gösteren özel bir sayfası vardır.
API kredi tüketimini nasıl azaltabilirim?Gereksiz varlıkları engelleyin
Her istek sırasında yüklenen varlık sayısını azaltarak kullanımı düşürebilirsiniz. Bu teknikler şunları içerir:
- payload boyutunu küçültmek için accept-encoding: gzip, deflate, br kullanımı
- gerekli olmadıkça headless tarayıcı render'lamasından kaçınma
- mümkün olduğunda görselleri, fontları ve yoğun JS dosyalarını devre dışı bırakma
- API endpoint'leri için daha basit istek modları kullanarak
genel olarak, daha az paralel varlık = daha az tüketilen kredi.
sticky session desteğiniz var mı?Hayır
Şu anda rotasyonlu proxy'lerimiz her istekte yeni bir IP atar. Sticky session seçeneği bulunmaz — her istek farklı bir adresten geçer. Bu, her sayfa yüklemesinin bağımsız olduğu scraping görevleri için mükemmel çalışır. Aynı IP'nin birden fazla adımda gerekli olduğu işlemler için — bir siteye giriş yapma, checkout tamamlama gibi — statik özel proxy'lerimizi veya ISP proxy'lerimizi öneriyoruz.
100.000 IP — milyonlarca adres reklamı yapan sağlayıcılara kıyasla bu az değil mi?Havuz kalitesi önemli
Sağlayıcılar «10 milyon IP» dediğinde, bu genellikle şimdiye kadar ağlarından geçmiş tüm IP'leri sayar — o an aktif olanları değil. Bizim 100.000 adresimizin tamamı veri merkezi IPv4'tür, tamamı canlıdır ve tamamı doğrudan bizim kontrolümüz altındadır. Daha da önemlisi, bu adresler yalnızca bizim hizmetimize özeldir. Başka hiç kimse bunları kullanmaz, bu yüzden temiz kalırlar. Odaklı, paylaşılmamış ve temiz bir IP havuzu, geri dönüştürülmüş ve işaretlenmiş devasa bir havuzdan her seferinde daha iyi performans gösterir.
Bant genişliği limiti nedir?Trafik sınırsız
Böyle bir limit yoktur. FineProxy’nin dönen proxy’leri sınırsız trafik ile gelir. Gigabyte başına faturalandırılmazsınız ve yüksek hacimlerde herhangi bir hız kısıtlaması yapılmaz. Ayda terabaytlarca trafik üreten operasyonlar için bu, GB başına faturalandırma yapan konut proxy’lerine kıyasla temelden farklı bir maliyet yapısıdır.
Google, Amazon veya yoğun korumalı diğer siteler için kullanabilir miyim?Hedefe bağlı
Veri merkezi IP'leri, kurumsal anti-bot çözümleri kullanan sitelerde daha sıkı denetimlerle karşılaşır. Bu tür siteler için konut veya ISP proxy'leri genellikle daha iyi performans gösterir. Bizim dönen veri merkezi havuzumuz, web'in geniş orta kesimi — yani üst düzey bot algılamaya yatırım yapmayan çoğu site — için gayet iyi çalışır. En zorlu hedefler için dönen havuzumuzu akıllı hız sınırlama ve doğru header'larla birleştirin veya kritik sayfalar için ISP proxy'lerine geçin.
Scraper'ıma nasıl entegre edebilirim?Tek endpoint kullanın
HTTP istemcinizi FineProxy gateway uç noktasına (domain:port) yönlendirin. Python Requests'te — tek bir proxies parametresi. Scrapy'de — tek bir middleware ayarı. HTTP proxy destekleyen her dil veya araç aynı şekilde çalışır. SDK gerekmez, proxy listesi dosyası gerekmez, rotasyon kodunu siz yazmak zorunda değilsiniz.
Dönen proxy'lerle veri kazıma yapmak yasal mı?Genelde sınırlarla
Kamuya açık verileri toplamak çoğu yargı alanında yasaldır. ABD temyiz mahkemesinin 2022 yılında hiQ Labs v. LinkedIn davasında verdiği karar, kamuya açık verilerin scraping ile toplanmasının Computer Fraud and Abuse Act'ı ihlal etmediğini teyit etmiştir. Ancak bu, kurallara uymak gerekmediği anlamına gelmez — robots.txt'ye ve hız limitlerine saygı göstermek hem iyi bir uygulama hem de engellenme riskini azaltır, ki bu zaten sizin de yararınızadır. Proxy'nin kendisi standart bir ağ aracıdır; yasal sorumluluk, onunla ne yaptığınıza bağlıdır.
Dönen proxy'ler:
IP dönüşü nasıl çalışır ve havuz kalitesi neden büyüklükten üstündür
2024 yılında otomatik trafik, internette resmi olarak insan etkinliğini geride bıraktı — tüm web isteklerinin 51% artık botlardan oluşuyor (Imperva Bad Bot Report 2025). Scraper'lar ile anti-bot sistemleri arasındaki silahlanma yarışı hiç bu kadar yoğun olmamıştı: veri kazıma profesyonellerinin 65.8%, sıkılaşan savunmalara ayak uydurabilmek için proxy harcamalarını yıldan yıla artırdıklarını bildiriyor. Bunun merkezinde IP rotasyonu vardır. Binlerce istek gönderen tek bir IP engellenir. Her biri yalnızca bir avuç istek gönderen yüzlerce IP — bu normal trafik gibi görünür.
Dönen proxy gerçekte nasıl çalışır
Bir backconnect dönen proxy, size tek bir bağlantı noktası sunar — tek bir alan adı ve port. İsteğinizi bu giriş noktasına gönderirsiniz ve proxy gateway, havuzundan bir IP seçerek isteğinizi bu IP üzerinden iletir. Bir sonraki istek farklı bir IP üzerinden gider. Hedef site, tek bir scraper yerine binlerce benzersiz ziyaretçi görür.
FineProxy’nin her istekte IP rotasyonu yapan dönen proxy sunucuları tam olarak bu mantıkla çalışır. Size bir giriş noktası (domain + port) verilir ve her istekte sistem havuzumuzdan yeni bir IPv4 adresi atar. Sticky session yoktur — her istek farklı bir IP alır. Aynı siteye tek bir kullanıcı gibi görünmeden binlerce istek göndermeniz gerekiyorsa, bunu mümkün kılan kurulum tam olarak budur.
100.000 özel IP'nin denklemi nasıl değiştirdiği
Proxy sağlayıcıları havuz boyutlarını reklam malzemesi olarak kullanmayı çok sever — «10 milyon IP», «72 milyon IP.» Ancak The Web Scraping Club’ın araştırması önemli bir noktaya dikkat çekiyor: kaliteli ve bakımlı bir IP havuzu, binlerce kara listeye alınmış adresten sürekli olarak daha iyi performans gösterir. Mesele kaç IP’niz olduğu değildir — IP’lerinizin ne kadar temiz olduğu ve aynı hedefte başka birinin bunları kullanıp kullanmadığıdır.
FineProxy’nin yaklaşımı şöyledir: scraping proxy havuzumuz yaklaşık 100.000 benzersiz IPv4 adresi içerir. Tamamı veri merkezi, tamamı doğrudan bizim yönetimimiz altında — biz sağlayıcıyız, bayi değiliz. Bu IP'ler yalnızca bizim ağımızda bulunur. Başka hiçbir proxy hizmetinde bunlara rastlayamazsınız.
FineProxy’den dönen proxy hizmeti satın aldığınızda, havuzdaki adresler başka platformların müşterileriyle paylaşılmaz. sizin hedeflediğiniz sitelerde aynı IP’leri başka hiç kimse tüketmez. İşte 100.000 temiz, özel IP ile piyasadaki her scraping servisinin birbirine kapattırdığı 10 milyon geri dönüştürülmüş IP arasındaki fark budur.
Dönen veri merkezi proxy'lerinin ekonomisi
Konut dönen proxy'leri GB başına $1–15 arasında fiyatlandırılır. Bu, büyük hacimde feci şekilde artar — ciddi bir scraping operasyonu ayda terabaytlarca veri tüketebilir. $3/GB fiyatla bir terabayt $3.000'a mal olur.
Sınırsız bant genişliğine sahip dönen veri merkezi proxy'si maliyet dengesini tamamen değiştirir. FineProxy'nin dönen proxy'leri gigabyte başına faturalandırmaz. Havuza erişim için bir bedel ödersiniz, trafik sınırsızdır. Günde milyonlarca istek çalıştıran ekipler için bu, sürdürülebilir bir operasyon ile iflas arasındaki farktır.
Buradaki takas şudur: veri merkezi IP'leri, anti-bot sistemler tarafından konut IP'lerine kıyasla daha kolay tespit edilir. Ancak havuz münhasırlığının önemli olduğu nokta da burasıdır. Başka hizmetlerde dolaşıma girmemiş taze, temiz veri merkezi adresleri, geri dönüştürülmüş olanlara kıyasla çok daha az dirençle karşılaşır. Ve web'in büyük bir bölümü için — kurumsal düzey anti-bot çözümlerinin (özellikle Cloudflare Enterprise veya Akamai Bot Manager gibi) arkasında olmayan her site için — veri merkezi proxy'leri çok daha düşük maliyetle mükemmel çalışır.
Rotasyonlu proxy'lerin uygun olduğu — ve olmadığı durumlar
İyi çalışır:
Büyük hacimli web scraping, temel kullanım senaryosudur. Her istek farklı bir IP'den gelir ve hedefin tespit edebileceği bir kalıp olmaz. Web scraping için dönen proxy, tek scraper'ınızı bağımsız ziyaretçilerden oluşan bir kalabalık gibi gösterir. Çoğu e-ticaret platformu, şüpheye düşmeden önce tek bir adresten saatte yaklaşık 100-300 istek tolere edebilir; bu nedenle yükü geniş bir dönen havuza dağıtmak, sizi bireysel eşiklerin çok altında tutar.
Fiyat takibi de aynı prensibi temel alır — kontrolleriniz dağıtılır, böylece hiçbir adres aynı mağazaya sürekli geri dönmez. SEO sıralama takibi de bundan faydalanır; çünkü arama motorları tek bir IP'den gelen tekrarlayan sorguları hız sınırına tabi tutar. Trafik arbitraj ekipleri de HTTP dönen proxy yapılandırmalarını kullanarak teklifleri doğrular ve platformların etkinlikleri birbirine bağlamasına izin vermeden geniş bir havuz üzerinden kampanya performansını kontrol eder.
İyi çalışmaz:
Sosyal medyada hesap yönetimi tutarlı bir IP gerektirir. Dönen proxy, her istekte adresinizi değiştirir ve bu durum giriş yapma ile paylaşım sırasında şüpheli görünür. Hesaplar için bunun yerine statik ISP proxy'leri veya özel proxy'ler kullanın.
Session sürekliliğine bağlı çok adımlı iş akışları — satın alma süreçleri, kimliğinizi takip eden sayfalama, giriş dizileri — istek başına rotasyonla bozulur. Site, her adımın farklı bir kullanıcıdan geldiğini görür ve süreci iptal eder.
Entegrasyon: tek endpoint, sıfır karmaşıklık
FineProxy’nin dönen proxy’si tek bir gateway üzerinden çalışır — tek domain, tek port. scraper’inizi veya izleme aracınızı bu endpoint’e yönlendirin. Her istek, 100.000 IP’den yeni bir adres alır.
Scrapy, Requests, Selenium, Puppeteer veya HTTP proxy destekleyen herhangi bir araç için yapılandırma tek satırdır. Kodunuzda rotasyon mantığı yok, proxy listesi yönetimi yok, sağlık kontrolü yok. Tüm bunları gateway halleder.
Kurulumunuz programatik kontrol gerektiriyorsa, API destekli dönen proxy yaklaşımı proxy yönetimini doğrudan iş akışınıza entegre etmenizi sağlar.
25-40% sorunu
Zyte’nin yüzlerce mühendislik ekibi üzerinde yaptığı araştırmaya göre, scraping projelerinde geliştirici zamanının 25-40% engellerle ve anti-bot sistemleriyle mücadeleye harcanmaktadır. Bu, kod yazmak değil, veri işlemek değil, analiz yapmak değil — yalnızca scraper’ı çalışır durumda tutmaktır.
Doğru yapılandırılmış bir dönen proxy kurulumu bu sorunların çoğunu ortadan kaldırır. Her istek temiz ve benzersiz bir IP'den geldiğinde ve havuz hiçbir adresin çok sık yeniden kullanılmayacağı kadar büyük olduğunda, scraper zamanını ban beklemek yerine veri toplamaya harcar.
FineProxy'nin dönen proxy sunucularıyla havuz tüm işi sizin yerinize yapar. 100.000 adres, yalnızca bizim hizmetimize özel, her istekte otomatik rotasyon. Mühendislik zamanınızı altyapıyı izlemekle değil, asıl ürünü geliştirmekle geçirin.