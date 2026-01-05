Güncelleme: 5 Ocak 2026 Yazdırın

Bu gizlilik politikası kapsamında «kişisel bilgi», kimliği belirli veya belirlenebilir bireyi tanımlayan ya da makul düzeyde bu kişiyle ilişkilendirilebilen her türlü bilgiyi ifade etmektedir. Bu kapsamda ad, e-posta adresi, fatura bilgileri, hesap tanımlayıcıları ve yürürlükteki mevzuatın gerektirdiği durumlarda IP adresleri gibi belirli teknik veriler de dahil olmak üzere çeşitli bilgiler bulunmaktadır.

«Kişisel Olmayan Bilgiler», bireyi tanımlamayan ve makul olarak bireyle ilişkilendirilemeyen bilgileri ifade etmektedir.

Kişisel bilgiler, kişisel olmayan bilgilerle birleştirildiğinde birleşik veri kişisel bilgi olarak değerlendirilir. Geri dönüşü olmayan şekilde anonimleştirilmiş bilgiler kişisel olmayan bilgi olarak kabul edilir.

Bilgileri Nasıl Topluyoruz#

Hakkınızda aşağıdaki yollarla bilgi toplayabiliriz:

hizmet işlevselliğini geliştirmek veya kullanıcı deneyimini yerelleştirmek amacıyla teknik verilerin kullanılması gibi, sağladığınız verilere dayanarak bilgi türettiğimizde.

bize doğrudan bilgi sağladığınızda (örneğin, hesap açtığınızda veya destekle iletişime geçtiğinizde);

bilgiler, hizmetlerimizi kullanımınız aracılığıyla otomatik olarak toplandığında;

Bilgileri Nasıl Kullanıyoruz#

Topladığımız bilgileri, aşağıdakiler de dahil olmak üzere bu Gizlilik Politikasıyla tutarlı amaçlarla kullanırız:

hizmetlerimizi sağlamak, işletmek ve sürdürmek;

işlemleri gerçekleştirmek ve kullanıcı hesaplarını yönetmek;

hizmetlerimizi geliştirmek, izlemek ve güvenliğini sağlamak;

hizmetle ilgili konularda kullanıcılarla iletişim kurmak;

yasal ve düzenleyici yükümlülüklere uymak.

Bilgilerin Paylaşılması#

Aşağıdaki durumlarda kişisel bilgileri ifşa edebiliriz:

Yasal gereklilikler.

İfşanın yürürlükteki yasa, düzenleme, yasal süreç veya resmi makam talebi gereği zorunlu olduğu durumlarda.

İfşanın yürürlükteki yasa, düzenleme, yasal süreç veya resmi makam talebi gereği zorunlu olduğu durumlarda. Hakların ve güvenliğin korunması.

İfşanın FineProxy’nin, kullanıcılarımızın veya kamunun haklarını, mülkiyetini ya da güvenliğini korumak için makul düzeyde gerekli olduğuna dair iyi niyetli bir inancımızın bulunduğu durumlarda.

Kişisel bilgileri üçüncü taraflara satmıyoruz.

Veri Depolama ve Güvenlik#

Kişisel bilgileri yetkisiz erişime, kayba, kötüye kullanıma veya değişikliğe karşı korumak amacıyla tasarlanmış makul idari, teknik ve kurumsal önlemler uyguluyoruz. Hiçbir veri iletimi veya depolama yöntemi tamamen güvenli olmasa da bize emanet edilen bilgileri korumak için gerekli adımları atıyoruz.

Kişisel bilgiler, yalnızca toplanma amacını yerine getirmek için gerekli olan süre boyunca saklanır; yürürlükteki mevzuat daha uzun bir saklama süresi öngörüyorsa bu süre geçerli olur.

Kişisel bilgileri içeren bir veri güvenliği ihlali durumunda, yürürlükteki yasal gerekliliklere göre gerekli önlemleri alırız.

Bu gizlilik politikasındaki değişiklikler#

Bu Gizlilik Politikasını zaman zaman güncelleyebiliriz. Tüm değişiklikler, güncellenmiş yürürlük tarihiyle birlikte web sitemizde yayımlanacaktır. Söz konusu değişikliklerin yürürlüğe girmesinden sonra Hizmetleri kullanmaya devam etmeniz, revize edilmiş Gizlilik Politikasını kabul ettiğiniz anlamına gelmektedir.

Ödeme İşleme ve Güvenlik#

FineProxy, kredi kartı verilerini doğrudan saklamaz veya işlemez. Tüm ödemeler, PCI-DSS gibi geçerli güvenlik standartlarına göre bilgileri güvenli bir şekilde saklamak ve işlemekten sorumlu olan üçüncü taraf sağlayıcılar aracılığıyla gerçekleştirilir. Yalnızca ödemeleri doğrulamak ve Hizmetleri sunmak için gerekli olan sınırlı işlem bilgilerini almaktayız.