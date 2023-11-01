Corrientes 5 de enero de 2026 Imprimir

A los efectos de esta Política de Privacidad, «Información Personal» se refiere a cualquier información que identifique o pueda vincularse razonablemente a una persona identificable. Esto incluye, entre otros datos, el nombre, la dirección de correo electrónico, la información de facturación, los identificadores de cuenta y, cuando lo exija la legislación aplicable, determinados datos técnicos como las direcciones IP.

«Información No Personal» se refiere a la información que no identifica ni puede vincularse razonablemente a una persona.

Si la Información Personal se combina con Información No Personal, los datos combinados se tratarán como Información Personal. La información que ha sido anonimizada de forma irreversible se considera Información No Personal.

Cómo recopilamos la información#

Podemos recopilar información sobre usted de las siguientes maneras:

cuando derivamos información a partir de datos que usted ha proporcionado, como el uso de datos técnicos para mejorar la funcionalidad del servicio o personalizar la experiencia del usuario.

cuando nos proporciona información de forma directa (por ejemplo, al crear una cuenta o contactar con el servicio de soporte);

cuando la información se recopila automáticamente a través del uso de nuestros Servicios;

Cómo utilizamos la información#

Utilizamos la información que recopilamos para fines coherentes con esta Política de Privacidad, incluyendo:

proporcionar, operar y mantener nuestros Servicios;

procesar transacciones y gestionar cuentas de usuario;

mejorar, supervisar y proteger nuestros Servicios;

comunicarnos con los usuarios en relación con asuntos vinculados al servicio;

cumplir con las obligaciones legales y normativas.

Divulgación de la información#

Podemos divulgar Información Personal en las siguientes circunstancias:

Requisitos legales.

Cuando la divulgación sea exigida por la legislación aplicable, normativas, procesos legales o solicitudes gubernamentales.

Cuando la divulgación sea exigida por la legislación aplicable, normativas, procesos legales o solicitudes gubernamentales. Protección derechos y seguridad.

Cuando tengamos motivos razonables para creer que la divulgación es necesaria para proteger los derechos, la propiedad o la seguridad de FineProxy, nuestros usuarios o el público en general.

No vendemos Información Personal a terceros.

Almacenamiento y seguridad de los datos#

Implementamos medidas administrativas, técnicas y organizativas razonables diseñadas para proteger la Información Personal contra el acceso no autorizado, la pérdida, el uso indebido o la alteración. Si bien ningún método de transmisión o almacenamiento de datos es completamente seguro, adoptamos las medidas adecuadas para salvaguardar la información que se nos confía.

La Información Personal se conserva únicamente durante el tiempo necesario para cumplir los fines para los que fue recopilada, salvo que la legislación aplicable exija un período de retención más prolongado.

En caso de producirse un incidente de seguridad de datos que involucre Información Personal, adoptaremos las medidas oportunas de conformidad con los requisitos legales aplicables.

Cambios en esta Política de Privacidad#

Podemos actualizar esta Política de Privacidad periódicamente. Cualquier cambio se publicará en nuestro sitio web con una fecha de entrada en vigor actualizada. El uso continuado de los Servicios tras la entrada en vigor de dichos cambios constituye la aceptación de la Política de Privacidad revisada.

Procesamiento de pagos y seguridad#

FineProxy no almacena ni procesa directamente datos de tarjetas de pago. Todas las transacciones de pago son gestionadas por proveedores de pago externos, quienes son responsables de almacenar y procesar de forma segura la información de pago de conformidad con las normas de seguridad aplicables, como PCI-DSS. Solo recibimos la información limitada relacionada con la transacción que resulta necesaria para confirmar los pagos y prestar los Servicios.