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Proxy para Twitch

Proxies IPv4 exclusivos para servicios de viewers en Twitch — SOCKS5, IPs limpias nunca compartidas entre clientes, ubicaciones en Europa del Este para streams sin anuncios.

Configure su plan →Proxies por 48 horas
Sin límite de tráficoSin tarifas por GB
AMD EPYCHardware de servidor de última generación
Hasta 80 GbpsEnlace ascendente por servidor
REST + MCPAprovisionamiento y gestión mediante API

Configure su Plan proxy Twitch.

Cree un plan en torno a su carga de trabajo exacta. Elija el tipo de proxy, ubicaciones, volumen IP, plazo de facturación y soporte opcional UDP: las actualizaciones de precios al instante.

PaísNúmero de PI
Soporte UDP
Desactivado

Añade un 50% al precio del plan base. Funciona a través de SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — para juegos, VoIP y streaming.

¿Varios países en un paquete, IP adicionales para la lista blanca o más conexiones?Configúralo en el panel

Construido para la velocidad.
El tráfico nunca se mide.

FineProxy ha sostenido hasta 500 Mbps en nuestras pruebas estándar de servidor remoto. En el scraping de cargas de trabajo, el límite de tarifas del sitio objetivo, no el proxy, era generalmente el techo.

Método de prueba: 1.973.500 intentos de conexión y pruebas de concurrencia de hasta 96 hilos a través de una IP proxy.

500Mbps

por proxy en pruebas estándar de servidor remoto

99.97%

de conexiones establecidas a lo largo de 1.973.500 solicitudes

96

Hilos concurrentes en una IP sin degradación

0

Límites de ancho de banda: tráfico ilimitado en cada plan

AMD EPYC dedicado

Nuestros propios servidores, sin vecinos de VPS compartidos compitiendo por el puerto.

Subredes propias

Las IPs provienen de rangos que nos mantenemos, no se revenden de otro proveedor.

Enlace ascendente de 80 Gbps

Capacidad de la cabeza por servidor, no es una promesa para una sola sesión proxy.

Nivel III / IV

Centros de datos con energía redundante y refrigeración en nuestras ubicaciones.

Notas de ensayo

El rendimiento real depende de la ruta, destino, condiciones de red y la configuración y el rendimiento del equipo del usuario. Un portátil en una conexión a Internet de 500 Mbps en casa alcanzó aproximadamente 468 Mbps en la práctica, mientras que los servidores remotos alcanzaron hasta 500 Mbps en pruebas estándar. En pruebas excepcionales de servidores de alto rendimiento correctamente configurados en Europa y los Estados Unidos, el rendimiento alcanzó hasta 700 Mbps; este no es un resultado típico por sesión.

Cuatro formas de comprar proxies.
Uno encaja con esta carga de trabajo.

Todas las direcciones de FineProxy usan IPv4. Los proxies de centro de datos, dedicados e ISP permanecen estáticos durante la vigencia del plan; los rotativos cambian con cada solicitud. Los planes estáticos incluyen tráfico ilimitado. La opción resaltada corresponde al caso de uso principal de esta página: Centro de datos del paquete.

Recomendado aquíCentro de datos del paqueteSe vende en bloques, compartidosDedicadoPersonal, de una sola IPISPDirecciones estáticas registradas por ISPRotarFacturado en créditos API
Mejor paraBots y seguimiento a volumenPara el trabajo sin una cuenta persistente.Sesiones de cuenta de larga duraciónUna dirección por perfil, usada sólo por usted.Objetivos que juzgan al ASNRegistrado en un proveedor de Internet.Recaudación, no cuentasUn período de sesiones persistente no debería cambiar de dirección.
Personas por direcciónHasta 5La reputación depende en parte de sus vecinos.1 — ustedNadie más lo usa para todo el término.Hasta 5Pool compartido
Confianza en la plataformaEstándarCentro de datos ASNAlto — exclusivoAlta — ISP registradaVaría según el pool
Precio desde$12 / 100 IPs0,12 dólares por dirección, mensual$12 / 100 IPsCompre exactamente lo que necesita.$30 / 100 IPs0,30 dólares por dirección, mensual$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Orden mínima100 IP1 IP100 IPCréditos de 2,5 millones de dólares
Abordar la tenenciaEstático para el términoEstático para el términoEstático para el términoCambios por solicitud
Ancho de bandaSin límite de tráficoSin límite de tráficoSin límite de tráficoCréditosFacturado por pedido, no por gigabyte.
UDP / llamadas de vozAditivo opcionalAditivo opcionalAditivo opcionalNo disponible
ProtocolosHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
Autenticaciónlista blanca de IPSe pueden agregar el Login y la contraseña.lista blanca de IPSe pueden agregar el Login y la contraseña.lista blanca de IPSe pueden agregar el Login y la contraseña.Clave de API
Ver planesVer planes específicosVer planes ISPVer planes
Recomendado aquí

Centro de datos del paquete

Se vende en bloques, compartidos

Mejor para

Bots y seguimiento a volumenPara el trabajo sin una cuenta persistente.

Personas por dirección

Hasta 5La reputación depende en parte de sus vecinos.

Confianza en la plataforma

EstándarCentro de datos ASN

Precio desde

$12 / 100 IPs0,12 dólares por dirección, mensual

Orden mínima

100 IP

Abordar la tenencia

Estático para el término

Ancho de banda

Sin límite de tráfico

UDP / llamadas de voz

Aditivo opcional

Protocolos

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autenticación

lista blanca de IPSe pueden agregar el Login y la contraseña.

Ver planes

Dedicado

Personal, de una sola IP

Mejor para

Sesiones de cuenta de larga duraciónUna dirección por perfil, usada sólo por usted.

Personas por dirección

1 — ustedNadie más lo usa para todo el término.

Confianza en la plataforma

Alto — exclusivo

Precio desde

$12 / 100 IPsCompre exactamente lo que necesita.

Orden mínima

1 IP

Abordar la tenencia

Estático para el término

Ancho de banda

Sin límite de tráfico

UDP / llamadas de voz

Aditivo opcional

Protocolos

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autenticación

lista blanca de IPSe pueden agregar el Login y la contraseña.

Ver planes específicos

ISP

Direcciones estáticas registradas por ISP

Mejor para

Objetivos que juzgan al ASNRegistrado en un proveedor de Internet.

Personas por dirección

Hasta 5

Confianza en la plataforma

Alta — ISP registrada

Precio desde

$30 / 100 IPs0,30 dólares por dirección, mensual

Orden mínima

100 IP

Abordar la tenencia

Estático para el término

Ancho de banda

Sin límite de tráfico

UDP / llamadas de voz

Aditivo opcional

Protocolos

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autenticación

lista blanca de IPSe pueden agregar el Login y la contraseña.

Ver planes ISP

Rotar

Facturado en créditos API

Mejor para

Recaudación, no cuentasUn período de sesiones persistente no debería cambiar de dirección.

Personas por dirección

Pool compartido

Confianza en la plataforma

Varía según el pool

Precio desde

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Orden mínima

Créditos de 2,5 millones de dólares

Abordar la tenencia

Cambios por solicitud

Ancho de banda

CréditosFacturado por pedido, no por gigabyte.

UDP / llamadas de voz

No disponible

Protocolos

HTTP, SOCKS5

Autenticación

Clave de API

Ver planes

Proxies por 48 horas

Configura un plan para tu tarea y prueba los proxies en condiciones reales. Paga la configuración elegida durante 48 horas; el precio se calcula durante la configuración.

Proxies por 48 horas

Ubicaciones de proxy superior

Los ocho lugares proxy FineProxy clientes elegir con más frecuencia.

Ver todas las ubicaciones

Conecte una vez.
Entonces, pregunta.

FineProxy ejecuta un nativo Servidor MCP: pegue una URL en su agente y este obtendrá 49 herramientas del panel — compras, renovaciones, rotación de IP, listas blancas, analítica de uso, facturas y soporte. Las mismas operaciones están disponibles mediante una REST API si prefiere escribir usted mismo las llamadas.

Entonces di

  • Comprar 5000 IPs de centro de datos Europe Mix para sesiones de visor de Twitch simultáneas
  • Añadir 203.0.113.7 a la lista blanca de mi servicio de proxies
  • Exportar mi lista de proxy como JSON
  • Mostrar las ubicaciones disponibles para mis servicios proxy
  • Mostrar el estado y los detalles de facturación de mis servicios proxy
Más información Crear una clave de API
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Reinicie Claude después de guardar la configuración. Las 49 herramientas de FineProxy aparecerán en la lista de herramientas disponibles.

Lo que el agente no hará — lo que usted pida

Gastar su dinero

Seis herramientas tocan el equilibrio y las seis necesitan monedero: gaste. Déjelo fuera de la llave y el agente puede ejecutar todo lo demás.wallet:spend

Pagar más de lo cotizado

Cada compra lleva expected_total_cents de la cotización. Un centavo de deriva y la llamada es rechazada, sin nada cargado.espera_total_centros

Cancelar por capricho

Las dos herramientas irreversibles se niegan a funcionar sin confirmar=verdadero. La terminación no puede ocurrir como efecto secundario.

Te cobraré dos veces.

Las llamadas de dinero toman una idempotencia_key. Una reintención después de un tiempo de espera resuelve el mismo cargo, no una segunda.idempotency_key

MCP: 49 herramientas · 9 límites de permisosJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · sin estadoREST API: 49 operaciones · OpenAPI 3.1

Configuración manual

Elija su sistema operativo, navegador o aplicación proxy para una guía de configuración paso a paso.

TODAS LAS INTEGRACIONES

Sistemas

Navegadores

Aplicaciones

Cada reclamo en esta página, en palabras de otra persona.

Comentarios relevantes de los clientes, seleccionados de un grupo de revisión verificado y vinculados de nuevo a su fuente original.

2011servir a proxies desde

Velocidad bajo carga

Un excelente representante. He estado usando este servicio por alrededor de un mes. No se ha arrepentido de la suscripción. Relativamente rápido, sin retrasos, es conveniente de usar, el consultor responde rápidamente, es muy útil para el trabajo y sólo para navegar por Internet habitual. Para mí, el precio es ligeramente sobreprecio, pero al menos la calidad es excelente. Puse el proxy del proyecto 9 de 10

KembyPlataforma interna FineProxyTraducido del inglésFuente

Proxy muy rápido y buena experiencia También responder rápidamente al servicio de atención al cliente que ayuda de inmediato

Omar ElhaqTrustpilot, Este añoTraducido del inglésFuente

Ubicaciones y existencias

Proxies europeos muy asequibles. Creo que es el único proveedor proxy que se mantuvo fiel a Internet libre y seguro. Mientras que otros cobran por GB o incluso por petición, estos chicos todavía ofrecen planes de ancho de banda ilimitado.

NemanjaDieg, Este añoTraducido del inglésFuente

He estado usando FineProxy durante varios meses, y es fácilmente uno de los mejores servicios proxy que he encontrado! La conexión es estable, rápida y segura, lo que hace que navegar y acceder a contenido georestricto sin problemas. FineProxy ofrece una amplia variedad de IPs, y cambiar entre ellos es rápido y sin complicaciones. Su atención al cliente es sensible y servicial, siempre listo para ayudar cuando tengo una pregunta. Además, el precio es increíblemente competitivo por el nivel de servicio proporcionado. ¡Recomendamos FineProxy para cualquier persona que necesite proxies confiables y eficientes!

madisyncoleman81404Norton Safe Web, Hace 2+ añosTraducido del inglésFuente

Experiencia del cliente

“Me gusta mucho y estoy listo para crecer en este ambiente laboral. Recomiendo el servicio y compartiré los enlaces para registrar más.”

wilde amado toapanta yugchaPlataforma interna FineProxyFuente

Las críticas se citan en su totalidad. Cuando un cliente ha planteado algo que podríamos responder, nuestra respuesta de la plataforma original se muestra con ella.

Todos los comentarios de clientes
¿Cuántos proxies necesito para un servicio de viewers?Uno por visor

Una IP por sesión de espectador simultáneo, como mínimo. Para 500 espectadores simultáneos, necesita 500 IP. Los pools más grandes le dan margen para rotar entre transmisiones sin reutilizar direcciones demasiado rápido. Los paquetes de datacenter de FineProxy escalan a miles de IP, y cada dirección es exclusivamente suya en Twitch durante el período de alquiler.

¿Proxies de datacenter o ISP para espectadores?Ambos pueden funcionar

Ambos pueden funcionar, pero de forma diferente. Los proxies ISP pasan automáticamente la verificación de IP residencial, más seguros pero más caros por IP. Las IP de datacenter limpias que no se han usado previamente en la plataforma también funcionan, especialmente en grandes cantidades donde la ventaja de coste es relevante. Las IP de FineProxy son exclusivas de nuestra red (somos el proveedor, no un revendedor), por lo que no han sido quemadas por clientes de otros servicios de proxy.

¿Por qué los proxies de datacenter se bloquean tan rápido en otros servicios?Pools compartidos

Porque esos proveedores revenden pools compartidos. La misma IP la utilizan múltiples clientes en la misma plataforma. Para cuando llega a usted, la dirección ya está marcada. Nuestras IPs son exclusivas: si las alquila para Twitch, nadie más en nuestro servicio puede usarlas allí.

¿SOCKS5 realmente marca la diferencia?

Sí. El protocolo de streaming HLS de Twitch envía el vídeo en pequeños fragmentos. Los proxies HTTP interfieren con esta entrega, provocando buffering o activando la detección. SOCKS5 lo gestiona sin problemas. Para cualquier actividad relacionada con Twitch —visualización, boosting, monitorización— utilice siempre SOCKS5.

¿Puede un proxy para contenido desbloqueado de Twitch reducir los anuncios?Dependencia de ubicación

Los anuncios están integrados en el propio stream, por lo que no se pueden bloquear. Sin embargo, la cantidad depende de la ubicación de su conexión. A través de proxies de Europa del Este (Polonia, Rumanía, Serbia), los usuarios ven de forma consistente menos anuncios o incluso ninguno. No es una garantía, pero la diferencia es lo suficientemente notable como para que muchos elijan específicamente estas ubicaciones para sesiones de visualización prolongadas.

Guía

Proxies para Twitch: servicios de viewers, acceso a streams y gestión de cuentas

5 min leedEquipo de red FineProxy

Los servicios de viewership en Twitch dependen de una sola cosa: IP limpias que la plataforma no haya visto antes. Tras la actualización detección de agosto de 2025, los conteos de viewers en toda la plataforma cayeron entre un 5 % y un 22 % de la noche a la mañana: la mayoría de los servicios que usaban IP de datacenter recicladas fueron eliminados en una sola oleada. Los que sobrevivieron contaban con direcciones nuevas.

Por qué la calidad de las IPs lo decide todo

La plataforma ahora verifica mucho más que solo su dirección. Huellas TLS (JA3), patrones de duración de sesión, tiempos de conexión, señales de comportamiento: todo esto se analiza. Pero el primer filtro sigue siendo la reputación de la IP. Si la dirección ya fue utilizada para boosting por otra persona, se marca antes de que su primera conexión siquiera se complete.

Aquí es donde la mayoría de los proveedores de proxies fallan. Venden pools compartidos: las mismas IPs se rotan entre decenas de clientes que acceden a la misma plataforma. Para cuando usted recibe la dirección, alguien ya la quemó.

FineProxy funciona de manera diferente. Somos el proveedor, no un revendedor. Nuestras IP existen únicamente en nuestra red: no las encontrará en ningún otro servicio de proxies. Cuando compra un paquete para Twitch, esas direcciones quedan asignadas exclusivamente a usted durante todo el período de alquiler. Ningún otro usuario de nuestra plataforma puede utilizarlas en Twitch mientras usted las tenga contratadas. No es una promesa de marketing, es cómo está construido el sistema.

Qué cambió realmente la actualización de agosto de 2025

Twitch implementó una nueva detección de bots a finales de agosto de 2025. El efecto inmediato: las cifras de espectadores cayeron en toda la plataforma. Para el 25 de agosto, los números se recuperaron, lo que significa que los servicios con infraestructura adecuada se adaptaron rápidamente.

Lo que la plataforma verifica actualmente:

  • Reputación y tipo de IP (los rangos de datacenter se marcan al instante)
  • Huellas TLS: el «handshake» de su conexión tiene una firma única
  • Comportamiento de sesión: cuánto tiempo permanecen los espectadores, cuándo se conectan y se desconectan, y si el patrón parece orgánico
  • Correlación de actividad en el chat: los viewers que nunca interactúan se distinguen de los reales

Las IP de datacenter por sí solas ya no son suficientes para los servicios de viewers. Los proxies ISP llevan direcciones residenciales que superan la verificación de tipo de IP, pero cuestan más por unidad. Los proxies de datacenter siguen funcionando cuando las IP son realmente limpias y no se han utilizado previamente en la plataforma, que es exactamente lo que ofrece la asignación exclusiva de FineProxy.

Escalar servicios de viewers

Para servicios que ejecutan cientos o miles de «espectadores» simultáneos, la cuenta es sencilla: más IP únicas significan una distribución de tráfico más creíble. Una IP por sesión de espectador es el mínimo. Reutilizar direcciones entre sesiones dentro del mismo stream es arriesgado: la plataforma lo rastrea.

Recomendamos:

  • Rote las IPs entre transmisiones, no dentro de una misma transmisión
  • Varíe la duración de las sesiones: no haga que todos los «espectadores» se conecten exactamente el mismo tiempo
  • Escalone los tiempos de conexión: 500 viewers apareciendo en el mismo segundo es un patrón evidente
  • Combine algunas sesiones con actividad en el chat si su configuración lo permite

Comprar un paquete grande (500-1000+ IPs) de FineProxy le proporciona un pool de direcciones suficiente para distribuir el tráfico de forma natural. Dado que cada dirección es exclusiva para su cuenta en Twitch, usted controla la reputación: nadie más puede comprometer sus IPs en la plataforma.

SOCKS5 sobre HTTP — siempre

Los streams de Twitch utilizan el protocolo HLS. Los proxies HTTP suelen interrumpir la entrega de los fragmentos de vídeo y terminan siendo detectados. SOCKS5 opera a un nivel más bajo y transmite todo tipo de tráfico sin problemas. Para los servicios de viewers, esto se traduce en conexiones estables que no se cortan a mitad del stream.

Reducción de anuncios mediante la ubicación del proxy

Desde finales de 2023, Twitch utiliza Server-Side Ad Injection (SSAI): anuncios integrados directamente en el flujo de vídeo. Los bloqueadores de anuncios no pueden detectarlos. Pero la frecuencia de anuncios varía según la región: las conexiones a través de Polonia, Serbia, Ucrania y Rumanía reciben sistemáticamente menos anuncios mid-roll o ninguno. Un proxy para Twitch desde la ubicación correcta resuelve el problema de los anuncios mejor que cualquier extensión de navegador.

Acceso a streams desde regiones bloqueadas

Si necesitas ver Twitch desde una red o un país con restricciones, la configuración es sencilla, pero los detalles importan. Algunas redes bloquean la plataforma a nivel de DNS, otras usan inspección profunda de paquetes y ciertos países restringen el acceso por completo. Un solo proxy dedicado en una ubicación compatible resuelve los tres escenarios: configúralo en tu navegador o a nivel de sistema y las transmisiones cargarán como si te conectaras localmente. SOCKS5 es la mejor opción aquí también, ya que tuneliza todo el tráfico, incluidos los fragmentos HLS, sin interferencias. Para instrucciones de configuración paso a paso en navegadores, sistemas operativos y dispositivos de streaming, consulta nuestro Integration Hub — cubre desde Windows y macOS hasta Android y configuración a nivel de router.