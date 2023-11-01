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Proxy Twitch

Proxy IPv4 độc quyền cho dịch vụ viewer Twitch — SOCKS5, IP sạch không bao giờ được chia sẻ giữa các khách hàng, vị trí tại Đông Âu để stream không quảng cáo.

Thiết lập gói →Proxy trong 48 giờ
Không tính dung lượngKhông phí theo GB
AMD EPYCPhần cứng máy chủ thế hệ mới nhất
Tới 80 GbpsUplink mỗi máy chủ
REST + MCPCấp phát và quản lý qua API

Thiết lập gói proxy Twitch.

Tạo gói đúng theo khối lượng việc của bạn. Chọn loại proxy, vị trí, số lượng IP, kỳ thanh toán và hỗ trợ UDP tùy chọn—giá cập nhật ngay.

Quốc giaSố lượng IP
Hỗ trợ UDP
Tắt

Cộng 50% vào giá gói gốc. Chạy qua SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — cho game, VoIP và streaming.

Nhiều quốc gia trong một gói, thêm IP danh sách cho phép hoặc kết nối?Thiết lập trong bảng điều khiển

Thiết kế cho tốc độ.
Lưu lượng không tính dung lượng.

FineProxy duy trì tới 500 Mbps trong các bài kiểm tra máy chủ từ xa chuẩn. Với thu thập dữ liệu web, trần thường là giới hạn tốc độ của trang đích—không phải proxy.

Phương pháp kiểm tra: 1,973,500 lần thử kết nối cùng chạy đồng thời tới 96 luồng qua một IP proxy.

500 Mbps

mỗi proxy trong kiểm thử máy chủ từ xa tiêu chuẩn

99.97%

kết nối được thiết lập trên 1,973,500 yêu cầu

96

luồng đồng thời trên một IP không giảm hiệu năng

0

giới hạn băng thông — lưu lượng không giới hạn trên mọi gói

AMD EPYC riêng

Máy chủ của chúng tôi, không có VPS dùng chung tranh cổng.

Subnet riêng

IP đến từ dải chúng tôi tự nắm giữ, không bán lại từ nhà cung cấp khác.

Uplink 80 Gbps

Dự phòng dung lượng trên mỗi máy chủ—không phải cam kết cho một phiên proxy.

Tier III / IV

Trung tâm dữ liệu có nguồn điện và làm mát dự phòng tại các địa điểm của chúng tôi.

Ghi chú kiểm tra

Tốc độ thực tế phụ thuộc vào tuyến, đích, điều kiện mạng, cùng cấu hình và hiệu năng thiết bị của người dùng. Máy tính xách tay trên đường truyền internet nhà 500 Mbps đạt khoảng 468 Mbps trên thực tế, trong khi máy chủ từ xa đạt tới 500 Mbps trong các bài kiểm tra chuẩn. Ở các bài kiểm tra đặc biệt từ máy chủ hiệu năng cao được cấu hình đúng tại Châu Âu và Hoa Kỳ, tốc độ đạt tới 700 Mbps; đây không phải kết quả điển hình cho mỗi phiên.

Bốn cách mua proxy.
Một phù hợp với tác vụ này.

Tất cả địa chỉ FineProxy đều sử dụng IPv4. Proxy trung tâm dữ liệu, proxy riêng và proxy ISP giữ nguyên trong suốt thời hạn gói; proxy xoay thay đổi theo từng yêu cầu. Các gói tĩnh bao gồm lưu lượng không giới hạn. Tùy chọn được đánh dấu phù hợp với trường hợp sử dụng chính của trang này: Gói trung tâm dữ liệu.

Khuyên dùng ở đâyGói trung tâm dữ liệuBán theo lô, dùng chungRiêngCá nhân, từ một IPISPĐịa chỉ đăng ký ISP tĩnhXoay vòngTính bằng credit API
Phù hợp nhấtBot và giám sát quy mô lớnCho việc không cần tài khoản bền vững.Phiên tài khoản kéo dàiMột địa chỉ mỗi hồ sơ, chỉ bạn sử dụng.Đích đánh giá theo ASNĐăng ký với nhà cung cấp internet.Thu thập, không tài khoảnPhiên bền vững không nên đổi địa chỉ.
Người trên mỗi địa chỉTới 5Danh tiếng phụ thuộc một phần vào IP lân cận.1 — bạnKhông ai khác dùng trong suốt thời hạn.Tới 5Nhóm dùng chung
Uy tín nền tảngTiêu chuẩnASN trung tâm dữ liệuCao — độc quyềnCao — đăng ký ISPTùy theo nhóm
Giá từ$12 / 100 IPs$0.12 mỗi địa chỉ, theo tháng$12 / 100 IPsMua đúng những gì bạn cần.$30 / 100 IPs$0.30 mỗi địa chỉ, theo tháng$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Đơn tối thiểu100 IP1 IP100 IP2,5 triệu tín dụng
Thời hạn địa chỉTĩnh trong suốt thời hạnTĩnh trong suốt thời hạnTĩnh trong suốt thời hạnĐổi mỗi request
Băng thôngKhông tính dung lượngKhông tính dung lượngKhông tính dung lượngTín dụngTính theo request, không theo gigabyte.
UDP / gọi thoạiTiện ích bổ sung tùy chọnTiện ích bổ sung tùy chọnTiện ích bổ sung tùy chọnKhông có sẵn
Giao thứcHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
Xác thựcDanh sách IP cho phépCó thể thêm tên đăng nhập và mật khẩu.Danh sách IP cho phépCó thể thêm tên đăng nhập và mật khẩu.Danh sách IP cho phépCó thể thêm tên đăng nhập và mật khẩu.Khóa API
Xem các góiXem các gói proxy riêngXem các gói ISPXem các gói
Khuyên dùng ở đây

Gói trung tâm dữ liệu

Bán theo lô, dùng chung

Phù hợp nhất

Bot và giám sát quy mô lớnCho việc không cần tài khoản bền vững.

Người trên mỗi địa chỉ

Tới 5Danh tiếng phụ thuộc một phần vào IP lân cận.

Uy tín nền tảng

Tiêu chuẩnASN trung tâm dữ liệu

Giá từ

$12 / 100 IPs$0.12 mỗi địa chỉ, theo tháng

Đơn tối thiểu

100 IP

Thời hạn địa chỉ

Tĩnh trong suốt thời hạn

Băng thông

Không tính dung lượng

UDP / gọi thoại

Tiện ích bổ sung tùy chọn

Giao thức

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Xác thực

Danh sách IP cho phépCó thể thêm tên đăng nhập và mật khẩu.

Xem các gói

Riêng

Cá nhân, từ một IP

Phù hợp nhất

Phiên tài khoản kéo dàiMột địa chỉ mỗi hồ sơ, chỉ bạn sử dụng.

Người trên mỗi địa chỉ

1 — bạnKhông ai khác dùng trong suốt thời hạn.

Uy tín nền tảng

Cao — độc quyền

Giá từ

$12 / 100 IPsMua đúng những gì bạn cần.

Đơn tối thiểu

1 IP

Thời hạn địa chỉ

Tĩnh trong suốt thời hạn

Băng thông

Không tính dung lượng

UDP / gọi thoại

Tiện ích bổ sung tùy chọn

Giao thức

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Xác thực

Danh sách IP cho phépCó thể thêm tên đăng nhập và mật khẩu.

Xem các gói proxy riêng

ISP

Địa chỉ đăng ký ISP tĩnh

Phù hợp nhất

Đích đánh giá theo ASNĐăng ký với nhà cung cấp internet.

Người trên mỗi địa chỉ

Tới 5

Uy tín nền tảng

Cao — đăng ký ISP

Giá từ

$30 / 100 IPs$0.30 mỗi địa chỉ, theo tháng

Đơn tối thiểu

100 IP

Thời hạn địa chỉ

Tĩnh trong suốt thời hạn

Băng thông

Không tính dung lượng

UDP / gọi thoại

Tiện ích bổ sung tùy chọn

Giao thức

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Xác thực

Danh sách IP cho phépCó thể thêm tên đăng nhập và mật khẩu.

Xem các gói ISP

Xoay vòng

Tính bằng credit API

Phù hợp nhất

Thu thập, không tài khoảnPhiên bền vững không nên đổi địa chỉ.

Người trên mỗi địa chỉ

Nhóm dùng chung

Uy tín nền tảng

Tùy theo nhóm

Giá từ

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Đơn tối thiểu

2,5 triệu tín dụng

Thời hạn địa chỉ

Đổi mỗi request

Băng thông

Tín dụngTính theo request, không theo gigabyte.

UDP / gọi thoại

Không có sẵn

Giao thức

HTTP, SOCKS5

Xác thực

Khóa API

Xem các gói

Proxy trong 48 giờ

Tạo gói phù hợp với công việc và kiểm tra proxy trong điều kiện sử dụng thực tế. Thanh toán cấu hình đã chọn trong 48 giờ—giá được tính trong quá trình thiết lập.

Proxy trong 48 giờ

Vị trí proxy hàng đầu

Tám vị trí proxy mà khách FineProxy chọn nhiều nhất.

Xem tất cả vị trí

Kết nối một lần.
Rồi cứ hỏi.

FineProxy vận hành một Máy chủ MCP: dán một URL vào agent để nhận 49 công cụ bảng điều khiển — mua hàng, gia hạn, xoay IP, danh sách IP cho phép, phân tích sử dụng, hóa đơn và hỗ trợ. Các thao tác tương tự cũng có qua một REST API nếu bạn muốn tự viết các lời gọi.

Rồi cứ nói

  • Mua 5,000 IP trung tâm dữ liệu Europe Mix cho phiên xem Twitch đồng thời
  • Thêm 203.0.113.7 vào danh sách IP cho phép của dịch vụ proxy
  • Xuất danh sách proxy dạng JSON
  • Xem các vị trí có sẵn cho dịch vụ proxy
  • Xem trạng thái và thông tin thanh toán của các dịch vụ proxy
Tìm hiểu thêm Tạo khóa API
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Khởi động lại Claude sau khi lưu cấu hình. 49 công cụ của FineProxy sẽ xuất hiện trong danh sách công cụ.

Agent sẽ không làm — dù bạn yêu cầu thế nào

Tiêu tiền của bạn

Sáu công cụ đụng đến số dư và cả sáu đều cần wallet:spend. Bỏ quyền này khỏi khóa, agent vẫn chạy được mọi thứ còn lại.

Trả nhiều hơn mức báo giá

Mọi lần mua đều mang expected_total_cents từ báo giá. Lệch một cent là lệnh bị từ chối, không bị trừ tiền.

Hủy tùy hứng

Hai công cụ không hoàn tác được từ chối chạy nếu thiếu confirm=true. Việc chấm dứt không xảy ra như hiệu ứng phụ.

Tính phí hai lần

Lệnh thanh toán cần idempotency_key. Thử lại sau khi hết thời gian chờ sẽ quyết toán cùng một khoản, không trừ lần hai.

MCP: 49 công cụ · 9 phạm vi quyềnJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · không trạng tháiREST API: 49 thao tác · OpenAPI 3.1

Thiết lập thủ công

Chọn hệ điều hành, trình duyệt hoặc ứng dụng proxy để xem hướng dẫn từng bước.

TẤT CẢ TÍCH HỢP

Hệ thống

Trình duyệt

Ứng dụng

Mọi khẳng định trên trang này, bằng lời của người khác.

Phản hồi khách hàng phù hợp, chọn từ một nhóm đánh giá đã xác minh và gắn về nguồn gốc.

2011là năm bắt đầu cung cấp proxy

Tốc độ khi tải cao

tuyệt vời tôi thích sự tiện lợi này Dịch vụ proxy nhanh và đáng tin cậy với thời gian hoạt động tuyệt vời, hỗ trợ tuyệt vời và giá cả phải chăng. Hoàn hảo cho các tác vụ duyệt web an toàn và tự động hóa!

Nguyễn Thành NamNền tảng nội bộ FineProxyNguồn

Proxy rất nhanh và trải nghiệm tốt Đồng thời hỗ trợ khách hàng phản hồi nhanh giúp ngay lập tức

Omar ElhaqTrustpilot, Năm nayDịch từ tiếng AnhNguồn

Vị trí và tồn kho

Proxy châu Âu rất phải chăng. Tôi nghĩ đó là nhà cung cấp proxy duy nhất đảm bảo Internet miễn phí và an toàn. Trong khi những người khác tính phí theo GB hoặc thậm chí theo yêu cầu, những người này vẫn cung cấp gói băng thông không giới hạn.

NemanjaDieg, Năm nayDịch từ tiếng AnhNguồn

Tôi đã sử dụng FineProxy được vài tháng và đây dễ dàng là một trong những dịch vụ proxy tốt nhất mà tôi từng sử dụng! Kết nối ổn định, nhanh chóng và an toàn, giúp việc duyệt và truy cập nội dung bị giới hạn địa lý trở nên liền mạch. FineProxy cung cấp nhiều loại IP và việc chuyển đổi giữa chúng diễn ra nhanh chóng và không gặp rắc rối. Bộ phận hỗ trợ khách hàng của họ rất nhanh nhạy và hữu ích, luôn sẵn sàng hỗ trợ bất cứ khi nào tôi có thắc mắc. Thêm vào đó, giá cả cực kỳ cạnh tranh so với mức độ dịch vụ được cung cấp. Rất khuyến khích FineProxy cho bất kỳ ai cần proxy đáng tin cậy và hiệu quả!

madisyncoleman81404Norton Safe Web, Hơn 2 năm trướcDịch từ tiếng AnhNguồn

Trải nghiệm khách hàng

tôi đã thử dịch vụ proxy này vài lần và thấy rằng chúng thực sự tốt nên tôi đảm bảo cho chúng

nasSaasHub, Hơn 2 năm trướcDịch từ tiếng AnhNguồn

Đánh giá được trích nguyên văn. Khi khách nêu điều chúng tôi có thể trả lời, phản hồi trên nền tảng gốc được hiện kèm theo.

Tất cả đánh giá khách hàng
Tôi cần bao nhiêu proxy cho dịch vụ người xem?Một mỗi viewer

Tối thiểu một IP cho mỗi phiên người xem đồng thời. Với 500 người xem cùng lúc, bạn cần 500 IP. Các pool lớn hơn cho bạn khả năng xoay giữa các luồng stream mà không tái sử dụng địa chỉ quá nhanh. Các gói datacenter của FineProxy mở rộng lên đến hàng nghìn IP — và mọi địa chỉ đều thuộc riêng bạn trên Twitch trong suốt thời gian thuê.

proxy datacenter hay ISP cho người xem?Cả hai được

Cả hai đều có thể hoạt động, nhưng theo cách khác nhau. Proxy ISP vượt qua kiểm tra IP residential tự động — an toàn hơn nhưng đắt hơn trên mỗi IP. Các IP datacenter sạch chưa từng được sử dụng trên nền tảng cũng hoạt động tốt, đặc biệt với số lượng lớn khi lợi thế chi phí có vai trò quan trọng. Các IP của FineProxy là duy nhất trong mạng của chúng tôi (chúng tôi là nhà cung cấp, chứ không phải reseller), nên chúng chưa bị "đốt" bởi khách hàng của các dịch vụ proxy khác.

Tại sao proxy datacenter bị chặn nhanh như vậy trên các dịch vụ khác?Pool dùng chung

Bởi vì những nhà cung cấp đó bán lại các pool IP dùng chung. Cùng một IP được nhiều khách hàng sử dụng trên cùng một nền tảng. Đến lúc IP đó đến tay bạn, địa chỉ đã bị gắn cờ rồi. IP của chúng tôi là độc quyền — nếu bạn thuê cho Twitch, không ai khác trên dịch vụ của chúng tôi có thể sử dụng chúng trên đó.

Liệu SOCKS5 có thực sự tạo ra sự khác biệt?

Có. Giao thức streaming HLS của Twitch gửi video theo từng chunk nhỏ. Proxy HTTP can thiệp vào quá trình truyền tải này, gây ra buffering hoặc kích hoạt phát hiện. SOCKS5 xử lý mà không gặp vấn đề. Đối với mọi công việc liên quan đến Twitch — xem, tăng view, giám sát — luôn sử dụng SOCKS5.

Proxy để mở khóa nội dung Twitch có giúp giảm quảng cáo không?Tùy vị trí

Quảng cáo được nhúng trực tiếp vào luồng stream, vì vậy bạn không thể chặn chúng. Tuy nhiên, số lượng phụ thuộc vào vị trí kết nối của bạn. Thông qua proxy Đông Âu (Ba Lan, Romania, Serbia), người dùng liên tục thấy rất ít hoặc không có quảng cáo. Đó không phải là đảm bảo, nhưng sự khác biệt đủ lớn để người ta đặc biệt chọn các vị trí này cho các phiên xem dài.

Hướng dẫn

Proxy cho Twitch: dịch vụ viewer, truy cập stream và quản lý tài khoản

6 phút đọcNhóm mạng FineProxy

Các dịch vụ tăng view Twitch dựa vào một thứ duy nhất: IP sạch mà nền tảng chưa từng thấy. Sau bản cập nhật phát hiện tháng 8 năm 2025, lượt xem trên toàn nền tảng giảm 5–22% chỉ sau một đêm — hầu hết các dịch vụ sử dụng IP datacenter tái chế đã bị quét sạch trong một đợt duy nhất. Những dịch vụ sống sót có địa chỉ mới.

Tại sao chất lượng IP quyết định tất cả

Nền tảng hiện kiểm tra nhiều hơn chỉ địa chỉ của bạn. TLS fingerprint (JA3), mẫu thời lượng phiên, thời gian kết nối, tín hiệu hành vi — tất cả đều được phân tích. Nhưng bộ lọc đầu tiên vẫn là danh tiếng IP. Nếu địa chỉ đã từng được sử dụng để tăng view bởi người khác, nó sẽ bị gắn cờ trước khi kết nối đầu tiên của bạn hoàn tất.

Đây là nơi hầu hết các nhà cung cấp proxy thất bại. Họ bán pool chung — cùng một IP được xoay vòng cho hàng chục khách hàng truy cập cùng một nền tảng. Khi bạn nhận được địa chỉ, ai đó đã "đốt" nó rồi.

FineProxy hoạt động khác biệt. Chúng tôi là nhà cung cấp, chứ không phải reseller. Các IP của chúng tôi chỉ tồn tại trong mạng của chúng tôi — bạn sẽ không tìm thấy chúng trong bất kỳ dịch vụ proxy nào khác. Khi bạn mua gói cho Twitch, những địa chỉ đó được khóa độc quyền cho bạn trong suốt thời gian thuê. Không ai khác trên nền tảng của chúng tôi có thể sử dụng chúng trên Twitch trong khi bạn đang thuê. Đó không phải là lời quảng cáo — đó là cách hệ thống được xây dựng.

Bản cập nhật tháng 8 năm 2025 thực sự đã thay đổi những gì

Twitch đã triển khai hệ thống phát hiện bot mới vào cuối tháng 8 năm 2025. Hiệu quả tức thì: lượt xem giảm trên toàn nền tảng. Đến ngày 25 tháng 8, con số đã phục hồi — nghĩa là các dịch vụ có hạ tầng phù hợp đã thích nghi nhanh chóng.

Những gì nền tảng kiểm tra hiện nay:

  • Danh tiếng và loại IP (các dải datacenter bị đánh dấu ngay lập tức)
  • TLS fingerprint — "bắt tay" của kết nối bạn có chữký duy nhất
  • Hành vi phiên — người xem ở bao lâu, khi nào họ gia nhập và rời đi, và mô hình có trông tự nhiên hay không
  • Mối liên hệ hoạt động chat — viewer không bao giờ tương tác trông rất khác biệt so với người xem thật

Chỉ riêng IP datacenter không còn đủ cho các dịch vụ viewer nữa. Proxy ISP mang địa chỉ residential vượt qua kiểm tra loại IP, nhưng chi phí trên mỗi đơn vị cao hơn. Proxy datacenter vẫn hoạt động khi các IP thực sự sạch và chưa từng được sử dụng trên nền tảng — đó chính xác là điều mà phân bổ exclusive của FineProxy mang lại.

Mở rộng quy mô dịch vụ người xem

Đối với các dịch vụ chạy hàng trăm hoặc hàng nghìn "người xem" đồng thời, phép tính rất đơn giản: càng nhiều IP duy nhất thì phân phối lưu lượng càng đáng tin cậy hơn. Một IP cho mỗi phiên người xem là mức cơ bản. Việc tái sử dụng địa chỉ giữa các phiên trong cùng một luồng stream rất rủi ro — nền tảng theo dõi điều này.

Chúng tôi khuyến nghị:

  • xoay IP giữa các stream, không xoay trong cùng một stream
  • Thay đổi độ dài phiên — đừng để mọi "người xem" kết nối trong cùng một khoảng thời gian chính xác
  • Phân tán thời gian tham gia — 500 người xem xuất hiện cùng một giây là một mô hình quá rõ ràng
  • Kết hợp một số phiên có hoạt động chat nếu hệ thống của bạn hỗ trợ tính năng này.

Mua gói lớn (500–1.000+ IP) từ FineProxy giúp bạn có đủ pool IP để phân phối lưu lượng một cách tự nhiên. Vì mọi địa chỉ đều là độc quyền cho tài khoản của bạn trên Twitch, bạn kiểm soát danh tiếng — không ai khác có thể làm hỏng IP của bạn trên nền tảng.

SOCKS5 thay vì HTTP — luôn luôn

Luồng stream Twitch sử dụng giao thức HLS. Proxy HTTP thường làm hỏng việc truyền tải các chunk video và bị phát hiện. SOCKS5 hoạt động ở tầng thấp hơn và truyền tải mọi loại lưu lượng một cách sạch sẽ. Đối với các dịch vụ viewer, điều này có nghĩa là kết nối ổn định không bị ngắt giữa chừng.

giảm quảng cáo thông qua vị trí proxy

Kể từ cuối năm 2023, Twitch sử dụng công nghệ Server-Side Ad Injection (SSAI) — quảng cáo được chèn trực tiếp vào luồng video. Ad blocker không thể chặn chúng. Tuy nhiên, tần suất quảng cáo thay đổi theo khu vực: kết nối qua Ba Lan, Serbia, Ukraine và Romania luôn nhận được rất ít hoặc không có quảng cáo mid-roll. Một proxy cho Twitch từ đúng vị trí sẽ giải quyết vấn đề quảng cáo tốt hơn bất kỳ tiện ích mở rộng trình duyệt nào.

Truy cập stream từ các khu vực bị chặn

Nếu bạn cần xem Twitch từ mạng hoặc quốc gia bị hạn chế, cách thiết lập rất đơn giản — nhưng chi tiết mới quan trọng. Một số mạng chặn nền tảng ở cấp DNS, số khác dùng deep packet inspection, và một số quốc gia hạn chế truy cập hoàn toàn. Một proxy chuyên dụng duy nhất tại vị trí được hỗ trợ sẽ xử lý cả ba tình huống: cấu hình nó trong trình duyệt hoặc ở cấp hệ thống, và stream sẽ tải như thể bạn đang kết nối nội bộ. SOCKS5 cũng là lựa chọn tốt hơn ở đây, vì nó tunnel toàn bộ lưu lượng bao gồm cả HLS chunk mà không bị can thiệp. Để xem hướng dẫn thiết lập từng bước trên các trình duyệt, hệ điều hành và thiết bị streaming, hãy xem Integration Hub của chúng tôi — bao gồm mọi thứ từ Windows và macOS đến Android và cấu hình ở cấp router.