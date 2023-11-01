Proxy cho Janitor AI
Proxy datacenter IPv4 cho máy chủ relay Janitor AI: HTTP/HTTPS/SOCKS5, IP chuyên dụng giúp tránh giới hạn tốc độ và thu hồi key từ OpenAI/Anthropic.
Thiết lập gói proxy.
Tạo gói đúng theo khối lượng việc của bạn. Chọn loại proxy, vị trí, số lượng IP, kỳ thanh toán và hỗ trợ UDP tùy chọn—giá cập nhật ngay.
Đang tải các gói hiện tại…
Cộng 50% vào giá gói gốc. Chạy qua SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — cho game, VoIP và streaming.
Bốn cách mua proxy.
Một phù hợp với tác vụ này.
Tất cả địa chỉ FineProxy đều sử dụng IPv4. Proxy trung tâm dữ liệu, proxy riêng và proxy ISP giữ nguyên trong suốt thời hạn gói; proxy xoay thay đổi theo từng yêu cầu. Các gói tĩnh bao gồm lưu lượng không giới hạn. Tùy chọn được đánh dấu phù hợp với trường hợp sử dụng chính của trang này: Riêng.
|Gói trung tâm dữ liệuBán theo lô, dùng chung
|Khuyên dùng ở đâyRiêngCá nhân, từ một IP
|ISPĐịa chỉ đăng ký ISP tĩnh
|Xoay vòngTính bằng credit API
|Phù hợp nhất
|Bot và giám sát quy mô lớnCho việc không cần tài khoản bền vững.
|Phiên tài khoản kéo dàiMột địa chỉ mỗi hồ sơ, chỉ bạn sử dụng.
|Đích đánh giá theo ASNĐăng ký với nhà cung cấp internet.
|Thu thập, không tài khoảnPhiên bền vững không nên đổi địa chỉ.
|Người trên mỗi địa chỉ
|Tới 5Danh tiếng phụ thuộc một phần vào IP lân cận.
|1 — bạnKhông ai khác dùng trong suốt thời hạn.
|Tới 5
|Nhóm dùng chung
|Uy tín nền tảng
|Tiêu chuẩnASN trung tâm dữ liệu
|Cao — độc quyền
|Cao — đăng ký ISP
|Tùy theo nhóm
|Giá từ
|$12 / 100 IPs$0.12 mỗi địa chỉ, theo tháng
|$12 / 100 IPsMua đúng những gì bạn cần.
|$30 / 100 IPs$0.30 mỗi địa chỉ, theo tháng
|$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
|Đơn tối thiểu
|100 IP
|1 IP
|100 IP
|2,5 triệu tín dụng
|Thời hạn địa chỉ
|Tĩnh trong suốt thời hạn
|Tĩnh trong suốt thời hạn
|Tĩnh trong suốt thời hạn
|Đổi mỗi request
|Băng thông
|Không tính dung lượng
|Không tính dung lượng
|Không tính dung lượng
|Tín dụngTính theo request, không theo gigabyte.
|UDP / gọi thoại
|Tiện ích bổ sung tùy chọn
|Tiện ích bổ sung tùy chọn
|Tiện ích bổ sung tùy chọn
|Không có sẵn
|Giao thức
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, SOCKS5
|Xác thực
|Danh sách IP cho phépCó thể thêm tên đăng nhập và mật khẩu.
|Danh sách IP cho phépCó thể thêm tên đăng nhập và mật khẩu.
|Danh sách IP cho phépCó thể thêm tên đăng nhập và mật khẩu.
|Khóa API
|Xem các gói
|Xem các gói proxy riêng
|Xem các gói ISP
|Xem các gói
Riêng
Cá nhân, từ một IP
Phiên tài khoản kéo dàiMột địa chỉ mỗi hồ sơ, chỉ bạn sử dụng.
1 — bạnKhông ai khác dùng trong suốt thời hạn.
Cao — độc quyền
$12 / 100 IPsMua đúng những gì bạn cần.
1 IP
Tĩnh trong suốt thời hạn
Không tính dung lượng
Tiện ích bổ sung tùy chọn
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
Danh sách IP cho phépCó thể thêm tên đăng nhập và mật khẩu.
Gói trung tâm dữ liệu
Bán theo lô, dùng chung
Bot và giám sát quy mô lớnCho việc không cần tài khoản bền vững.
Tới 5Danh tiếng phụ thuộc một phần vào IP lân cận.
Tiêu chuẩnASN trung tâm dữ liệu
$12 / 100 IPs$0.12 mỗi địa chỉ, theo tháng
100 IP
Tĩnh trong suốt thời hạn
Không tính dung lượng
Tiện ích bổ sung tùy chọn
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
Danh sách IP cho phépCó thể thêm tên đăng nhập và mật khẩu.
ISP
Địa chỉ đăng ký ISP tĩnh
Đích đánh giá theo ASNĐăng ký với nhà cung cấp internet.
Tới 5
Cao — đăng ký ISP
$30 / 100 IPs$0.30 mỗi địa chỉ, theo tháng
100 IP
Tĩnh trong suốt thời hạn
Không tính dung lượng
Tiện ích bổ sung tùy chọn
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
Danh sách IP cho phépCó thể thêm tên đăng nhập và mật khẩu.
Xoay vòng
Tính bằng credit API
Thu thập, không tài khoảnPhiên bền vững không nên đổi địa chỉ.
Nhóm dùng chung
Tùy theo nhóm
$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
2,5 triệu tín dụng
Đổi mỗi request
Tín dụngTính theo request, không theo gigabyte.
Không có sẵn
HTTP, SOCKS5
Khóa API
Proxy trong 48 giờ
Tạo gói phù hợp với công việc và kiểm tra proxy trong điều kiện sử dụng thực tế. Thanh toán cấu hình đã chọn trong 48 giờ—giá được tính trong quá trình thiết lập.
Vị trí proxy hàng đầu
Tám vị trí proxy mà khách FineProxy chọn nhiều nhất.
Kết nối một lần.
Rồi cứ hỏi.
FineProxy vận hành một Máy chủ MCP: dán một URL vào agent để nhận 49 công cụ bảng điều khiển — mua hàng, gia hạn, xoay IP, danh sách IP cho phép, phân tích sử dụng, hóa đơn và hỗ trợ. Các thao tác tương tự cũng có qua một REST API nếu bạn muốn tự viết các lời gọi.
Rồi cứ nói
- Mua một IP trung tâm dữ liệu riêng cho máy chủ relay Janitor AI
- Thêm 203.0.113.7 vào danh sách IP cho phép của dịch vụ proxy
- Xuất danh sách proxy dạng JSON
- Xem dịch vụ nào có tỷ lệ lỗi cao nhất hôm nay
- Xem trạng thái và thông tin thanh toán của các dịch vụ proxy
{
"mcpServers": {
"fineproxy": {
"url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
"headers": {
"Authorization": "Bearer fb_live_••••"
}
}
}
}
Khởi động lại Claude sau khi lưu cấu hình. 49 công cụ của FineProxy sẽ xuất hiện trong danh sách công cụ.
Agent sẽ không làm — dù bạn yêu cầu thế nào
Tiêu tiền của bạn
Sáu công cụ đụng đến số dư và cả sáu đều cần
wallet:spend. Bỏ quyền này khỏi khóa, agent vẫn chạy được mọi thứ còn lại.
Trả nhiều hơn mức báo giá
Mọi lần mua đều mang
expected_total_cents từ báo giá. Lệch một cent là lệnh bị từ chối, không bị trừ tiền.
Hủy tùy hứng
Hai công cụ không hoàn tác được từ chối chạy nếu thiếu
confirm=true. Việc chấm dứt không xảy ra như hiệu ứng phụ.
Tính phí hai lần
Lệnh thanh toán cần
idempotency_key. Thử lại sau khi hết thời gian chờ sẽ quyết toán cùng một khoản, không trừ lần hai.
Thiết lập thủ công
Chọn hệ điều hành, trình duyệt hoặc ứng dụng proxy để xem hướng dẫn từng bước.
Hệ thống
Trình duyệt
Ứng dụng
Thiết kế cho tốc độ.
Lưu lượng không tính dung lượng.
FineProxy duy trì tới 500 Mbps trong các bài kiểm tra máy chủ từ xa chuẩn. Với thu thập dữ liệu web, trần thường là giới hạn tốc độ của trang đích—không phải proxy.
Phương pháp kiểm tra: 1,973,500 lần thử kết nối cùng chạy đồng thời tới 96 luồng qua một IP proxy.
500 Mbps
mỗi proxy trong kiểm thử máy chủ từ xa tiêu chuẩn
99.97%
kết nối được thiết lập trên 1,973,500 yêu cầu
96
luồng đồng thời trên một IP không giảm hiệu năng
0
giới hạn băng thông — lưu lượng không giới hạn trên mọi gói
AMD EPYC riêng
Máy chủ của chúng tôi, không có VPS dùng chung tranh cổng.
Subnet riêng
IP đến từ dải chúng tôi tự nắm giữ, không bán lại từ nhà cung cấp khác.
Uplink 80 Gbps
Dự phòng dung lượng trên mỗi máy chủ—không phải cam kết cho một phiên proxy.
Tier III / IV
Trung tâm dữ liệu có nguồn điện và làm mát dự phòng tại các địa điểm của chúng tôi.
Tốc độ thực tế phụ thuộc vào tuyến, đích, điều kiện mạng, cùng cấu hình và hiệu năng thiết bị của người dùng. Máy tính xách tay trên đường truyền internet nhà 500 Mbps đạt khoảng 468 Mbps trên thực tế, trong khi máy chủ từ xa đạt tới 500 Mbps trong các bài kiểm tra chuẩn. Ở các bài kiểm tra đặc biệt từ máy chủ hiệu năng cao được cấu hình đúng tại Châu Âu và Hoa Kỳ, tốc độ đạt tới 700 Mbps; đây không phải kết quả điển hình cho mỗi phiên.
Mọi khẳng định trên trang này, bằng lời của người khác.
Phản hồi khách hàng phù hợp, chọn từ một nhóm đánh giá đã xác minh và gắn về nguồn gốc.
Tốc độ khi tải cao
tuyệt vời tôi thích sự tiện lợi này Dịch vụ proxy nhanh và đáng tin cậy với thời gian hoạt động tuyệt vời, hỗ trợ tuyệt vời và giá cả phải chăng. Hoàn hảo cho các tác vụ duyệt web an toàn và tự động hóa!
Proxy xuất sắc Khi tôi mua nó, tôi đã do dự nhưng kết quả và tốc độ làm tôi ngạc nhiên, đó thực sự là giá trị thuần túy so với giá cả cho nó 5/5
Truy cập API và agent
Dịch vụ proxy nhanh chóng và đáng tin cậy với thời gian hoạt động tuyệt vời, hỗ trợ tuyệt vời và giá cả phải chăng. Hoàn hảo cho các tác vụ duyệt web và tự động hóa an toàn!
Tôi thích Fineproxy tốc độ rất tốt, tôi sử dụng nó trên các công cụ tự động hóa, webscrapping và để duyệt, kết nối ổn định và tốc độ rất tốt, không bao giờ ngắt kết nối và không bị cấm ip, tôi sẽ mua đi mua lại, nhóm hỗ trợ thực sự phản hồi rất tốt đúng giờ
Mức đặt hàng tối thiểu
Một trong những proxy tốt nhất trong biz. Đã gần năm năm tôi sử dụng FineProxy và vẫn không thể tìm thấy thứ gì tốt hơn. Khi mua số lượng lớn IP (từ 5000) thì hơn 95% IP đang hoạt động ổn định 24/7. Giảm giá nếu giá cước được gia hạn hàng tháng.
Proxi là một trợ giúp tốt cho việc thay đổi ip, vì vậy chúng tôi có thể sử dụng các trang web mà chúng tôi không thể kết nối với ip của mình. Tôi thích độc quyền 100000 ip vì nó rất tiết kiệm và hữu ích
Tôi có cần IP proxy chỉ để sử dụng Janitor AI không?Không
Không. Người dùng thông thường chỉ cần một API key và URL từ một dịch vụ như OpenRouter. IP proxy dành cho những người tự vận hành API relay server và cần kiểm soát cách các yêu cầu gửi đi hiển thị với nhà cung cấp LLM.
OpenRouter là gì và hoạt động như thế nào với Janitor AI?Cổng đa model
OpenRouter là một dịch vụ cung cấp cho bạn một API key duy nhất để truy cập nhiều mô hình AI khác nhau — GPT-4, Claude, DeepSeek, và nhiều mô hình khác. Bạn nhập URL OpenRouter và key của bạn vào cài đặt Janitor AI, chọn một mô hình, và các cuộc trò chuyện sẽ được gửi qua OpenRouter đến mô hình đó. Gói miễn phí: 50 tin nhắn mỗi ngày. Gói trả phí: tùy thuộc vào mô hình, mỗi mô hình có giá per-token riêng.
Tại sao relay server của tôi có thể bị chặn?Giới hạn IP
Các nhà cung cấp LLM như OpenAI và Anthropic giới hạn và đánh dấu các IP gửi lượng lớn yêu cầu. Nếu máy chủ của bạn xử lý nhiều người dùng, tất cả cuộc hội thoại của họ đều đi qua một địa chỉ IP duy nhất. Chạm ngưỡng giới hạn của nhà cung cấp và mọi người trên máy chủ của bạn đều mất quyền truy cập cùng lúc.
Tôi có thể sử dụng trực tiếp key OpenAI của mình trong Janitor AI không?Có
Có. Janitor AI hỗ trợ trực tiếp API key OpenAI — bạn không cần phải sử dụng reverse proxy hay OpenRouter. Chỉ cần nhập key và URL API OpenAI trong cài đặt. Nhược điểm: bạn trả phí trực tiếp cho OpenAI theo token, và nếu bạn chia sẻ thiết lập với người khác, toàn bộ mức sử dụng đều tính vào giới hạn của một key duy nhất.
các reverse proxy miễn phí có an toàn không?Dùng thận trọng
Hãy sử dụng cẩn thận. Các proxy cộng đồng miễn phí (như PawnOsman) hoạt động được, nhưng dữ liệu chat của bạn đi qua máy chủ của người khác. Họ có thể ghi lại cuộc hội thoại, và tính khả dụng không được đảm bảo. Đối với bất kỳ điều gì riêng tư hoặc quan trọng, hãy trả phí cho OpenRouter hoặc tự vận hành máy chủ của riêng mình.
Proxy Datacenter hay Residential Proxy cho relay server Janitor AI?Datacenter
Datacenter. Các API endpoint LLM mong đợi lưu lượng server-to-server, nên IP datacenter trông hoàn toàn bình thường và không gây nghi ngờ như trên các website dành cho người dùng cuối. Proxy datacenter cũng có độ trễ thấp hơn — yếu tố then chốt cho chat, nơi mỗi mili-giây đều được cảm nhận — và chi phí trên mỗi gigabyte thấp hơn đáng kể so với IP residential. Proxy residential phù hợp cho scraping qua trình duyệt, nhưng đối với việc chuyển tiếp API, chúng chỉ tạo thêm độ trễ và chi phí không cần thiết.