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Proxy YouTube

Proxy datacenter cho YouTube: tốc độ lên đến 500 Mbit/s, HTTP/HTTPS & SOCKS5, IP tĩnh, tương thích với FoxyProxy, Selenium và TubeBuddy.

Thiết lập gói →Proxy trong 48 giờ
Không tính dung lượngKhông phí theo GB
AMD EPYCPhần cứng máy chủ thế hệ mới nhất
Tới 80 GbpsUplink mỗi máy chủ
REST + MCPCấp phát và quản lý qua API

Thiết lập gói proxy YouTube.

Tạo gói đúng theo khối lượng việc của bạn. Chọn loại proxy, vị trí, số lượng IP, kỳ thanh toán và hỗ trợ UDP tùy chọn—giá cập nhật ngay.

Quốc giaSố lượng IP
Hỗ trợ UDP
Tắt

Cộng 50% vào giá gói gốc. Chạy qua SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — cho game, VoIP và streaming.

Nhiều quốc gia trong một gói, thêm IP danh sách cho phép hoặc kết nối?Thiết lập trong bảng điều khiển

Thiết kế cho tốc độ.
Lưu lượng không tính dung lượng.

FineProxy duy trì tới 500 Mbps trong các bài kiểm tra máy chủ từ xa chuẩn. Với thu thập dữ liệu web, trần thường là giới hạn tốc độ của trang đích—không phải proxy.

Phương pháp kiểm tra: 1,973,500 lần thử kết nối cùng chạy đồng thời tới 96 luồng qua một IP proxy.

500 Mbps

mỗi proxy trong kiểm thử máy chủ từ xa tiêu chuẩn

99.97%

kết nối được thiết lập trên 1,973,500 yêu cầu

96

luồng đồng thời trên một IP không giảm hiệu năng

0

giới hạn băng thông — lưu lượng không giới hạn trên mọi gói

AMD EPYC riêng

Máy chủ của chúng tôi, không có VPS dùng chung tranh cổng.

Subnet riêng

IP đến từ dải chúng tôi tự nắm giữ, không bán lại từ nhà cung cấp khác.

Uplink 80 Gbps

Dự phòng dung lượng trên mỗi máy chủ—không phải cam kết cho một phiên proxy.

Tier III / IV

Trung tâm dữ liệu có nguồn điện và làm mát dự phòng tại các địa điểm của chúng tôi.

Ghi chú kiểm tra

Tốc độ thực tế phụ thuộc vào tuyến, đích, điều kiện mạng, cùng cấu hình và hiệu năng thiết bị của người dùng. Máy tính xách tay trên đường truyền internet nhà 500 Mbps đạt khoảng 468 Mbps trên thực tế, trong khi máy chủ từ xa đạt tới 500 Mbps trong các bài kiểm tra chuẩn. Ở các bài kiểm tra đặc biệt từ máy chủ hiệu năng cao được cấu hình đúng tại Châu Âu và Hoa Kỳ, tốc độ đạt tới 700 Mbps; đây không phải kết quả điển hình cho mỗi phiên.

Bốn cách mua proxy.
Một phù hợp với tác vụ này.

Tất cả địa chỉ FineProxy đều sử dụng IPv4. Proxy trung tâm dữ liệu, proxy riêng và proxy ISP giữ nguyên trong suốt thời hạn gói; proxy xoay thay đổi theo từng yêu cầu. Các gói tĩnh bao gồm lưu lượng không giới hạn. Tùy chọn được đánh dấu phù hợp với trường hợp sử dụng chính của trang này: Riêng.

Gói trung tâm dữ liệuBán theo lô, dùng chungKhuyên dùng ở đâyRiêngCá nhân, từ một IPISPĐịa chỉ đăng ký ISP tĩnhXoay vòngTính bằng credit API
Phù hợp nhấtBot và giám sát quy mô lớnCho việc không cần tài khoản bền vững.Phiên tài khoản kéo dàiMột địa chỉ mỗi hồ sơ, chỉ bạn sử dụng.Đích đánh giá theo ASNĐăng ký với nhà cung cấp internet.Thu thập, không tài khoảnPhiên bền vững không nên đổi địa chỉ.
Người trên mỗi địa chỉTới 5Danh tiếng phụ thuộc một phần vào IP lân cận.1 — bạnKhông ai khác dùng trong suốt thời hạn.Tới 5Nhóm dùng chung
Uy tín nền tảngTiêu chuẩnASN trung tâm dữ liệuCao — độc quyềnCao — đăng ký ISPTùy theo nhóm
Giá từ$12 / 100 IPs$0.12 mỗi địa chỉ, theo tháng$12 / 100 IPsMua đúng những gì bạn cần.$30 / 100 IPs$0.30 mỗi địa chỉ, theo tháng$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Đơn tối thiểu100 IP1 IP100 IP2,5 triệu tín dụng
Thời hạn địa chỉTĩnh trong suốt thời hạnTĩnh trong suốt thời hạnTĩnh trong suốt thời hạnĐổi mỗi request
Băng thôngKhông tính dung lượngKhông tính dung lượngKhông tính dung lượngTín dụngTính theo request, không theo gigabyte.
UDP / gọi thoạiTiện ích bổ sung tùy chọnTiện ích bổ sung tùy chọnTiện ích bổ sung tùy chọnKhông có sẵn
Giao thứcHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
Xác thựcDanh sách IP cho phépCó thể thêm tên đăng nhập và mật khẩu.Danh sách IP cho phépCó thể thêm tên đăng nhập và mật khẩu.Danh sách IP cho phépCó thể thêm tên đăng nhập và mật khẩu.Khóa API
Xem các góiXem các gói proxy riêngXem các gói ISPXem các gói
Khuyên dùng ở đây

Riêng

Cá nhân, từ một IP

Phù hợp nhất

Phiên tài khoản kéo dàiMột địa chỉ mỗi hồ sơ, chỉ bạn sử dụng.

Người trên mỗi địa chỉ

1 — bạnKhông ai khác dùng trong suốt thời hạn.

Uy tín nền tảng

Cao — độc quyền

Giá từ

$12 / 100 IPsMua đúng những gì bạn cần.

Đơn tối thiểu

1 IP

Thời hạn địa chỉ

Tĩnh trong suốt thời hạn

Băng thông

Không tính dung lượng

UDP / gọi thoại

Tiện ích bổ sung tùy chọn

Giao thức

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Xác thực

Danh sách IP cho phépCó thể thêm tên đăng nhập và mật khẩu.

Xem các gói proxy riêng

Gói trung tâm dữ liệu

Bán theo lô, dùng chung

Phù hợp nhất

Bot và giám sát quy mô lớnCho việc không cần tài khoản bền vững.

Người trên mỗi địa chỉ

Tới 5Danh tiếng phụ thuộc một phần vào IP lân cận.

Uy tín nền tảng

Tiêu chuẩnASN trung tâm dữ liệu

Giá từ

$12 / 100 IPs$0.12 mỗi địa chỉ, theo tháng

Đơn tối thiểu

100 IP

Thời hạn địa chỉ

Tĩnh trong suốt thời hạn

Băng thông

Không tính dung lượng

UDP / gọi thoại

Tiện ích bổ sung tùy chọn

Giao thức

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Xác thực

Danh sách IP cho phépCó thể thêm tên đăng nhập và mật khẩu.

Xem các gói

ISP

Địa chỉ đăng ký ISP tĩnh

Phù hợp nhất

Đích đánh giá theo ASNĐăng ký với nhà cung cấp internet.

Người trên mỗi địa chỉ

Tới 5

Uy tín nền tảng

Cao — đăng ký ISP

Giá từ

$30 / 100 IPs$0.30 mỗi địa chỉ, theo tháng

Đơn tối thiểu

100 IP

Thời hạn địa chỉ

Tĩnh trong suốt thời hạn

Băng thông

Không tính dung lượng

UDP / gọi thoại

Tiện ích bổ sung tùy chọn

Giao thức

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Xác thực

Danh sách IP cho phépCó thể thêm tên đăng nhập và mật khẩu.

Xem các gói ISP

Xoay vòng

Tính bằng credit API

Phù hợp nhất

Thu thập, không tài khoảnPhiên bền vững không nên đổi địa chỉ.

Người trên mỗi địa chỉ

Nhóm dùng chung

Uy tín nền tảng

Tùy theo nhóm

Giá từ

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Đơn tối thiểu

2,5 triệu tín dụng

Thời hạn địa chỉ

Đổi mỗi request

Băng thông

Tín dụngTính theo request, không theo gigabyte.

UDP / gọi thoại

Không có sẵn

Giao thức

HTTP, SOCKS5

Xác thực

Khóa API

Xem các gói

Proxy trong 48 giờ

Tạo gói phù hợp với công việc và kiểm tra proxy trong điều kiện sử dụng thực tế. Thanh toán cấu hình đã chọn trong 48 giờ—giá được tính trong quá trình thiết lập.

Proxy trong 48 giờ

Vị trí proxy hàng đầu

Tám vị trí proxy mà khách FineProxy chọn nhiều nhất.

Xem tất cả vị trí

Kết nối một lần.
Rồi cứ hỏi.

FineProxy vận hành một Máy chủ MCP: dán một URL vào agent để nhận 49 công cụ bảng điều khiển — mua hàng, gia hạn, xoay IP, danh sách IP cho phép, phân tích sử dụng, hóa đơn và hỗ trợ. Các thao tác tương tự cũng có qua một REST API nếu bạn muốn tự viết các lời gọi.

Rồi cứ nói

  • Mua một IP riêng tại Mỹ để phát YouTube ổn định
  • Thêm 203.0.113.7 vào danh sách IP cho phép của dịch vụ proxy
  • Xuất danh sách proxy dạng JSON
  • Xem dịch vụ nào có tỷ lệ lỗi cao nhất hôm nay
  • Xem trạng thái và thông tin thanh toán của các dịch vụ proxy
Tìm hiểu thêm Tạo khóa API
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Khởi động lại Claude sau khi lưu cấu hình. 49 công cụ của FineProxy sẽ xuất hiện trong danh sách công cụ.

Agent sẽ không làm — dù bạn yêu cầu thế nào

Tiêu tiền của bạn

Sáu công cụ đụng đến số dư và cả sáu đều cần wallet:spend. Bỏ quyền này khỏi khóa, agent vẫn chạy được mọi thứ còn lại.

Trả nhiều hơn mức báo giá

Mọi lần mua đều mang expected_total_cents từ báo giá. Lệch một cent là lệnh bị từ chối, không bị trừ tiền.

Hủy tùy hứng

Hai công cụ không hoàn tác được từ chối chạy nếu thiếu confirm=true. Việc chấm dứt không xảy ra như hiệu ứng phụ.

Tính phí hai lần

Lệnh thanh toán cần idempotency_key. Thử lại sau khi hết thời gian chờ sẽ quyết toán cùng một khoản, không trừ lần hai.

MCP: 49 công cụ · 9 phạm vi quyềnJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · không trạng tháiREST API: 49 thao tác · OpenAPI 3.1

Thiết lập thủ công

Chọn hệ điều hành, trình duyệt hoặc ứng dụng proxy để xem hướng dẫn từng bước.

TẤT CẢ TÍCH HỢP

Hệ thống

Trình duyệt

Ứng dụng

Mọi khẳng định trên trang này, bằng lời của người khác.

Phản hồi khách hàng phù hợp, chọn từ một nhóm đánh giá đã xác minh và gắn về nguồn gốc.

2011là năm bắt đầu cung cấp proxy

Tốc độ khi tải cao

tuyệt vời tôi thích sự tiện lợi này Dịch vụ proxy nhanh và đáng tin cậy với thời gian hoạt động tuyệt vời, hỗ trợ tuyệt vời và giá cả phải chăng. Hoàn hảo cho các tác vụ duyệt web an toàn và tự động hóa!

Nguyễn Thành NamNền tảng nội bộ FineProxyNguồn

Tôi rất hài lòng với Fineproxy.org. Dịch vụ của họ đáng tin cậy, nhanh chóng và cung cấp các giải pháp proxy tuyệt vời. Giao diện thân thiện với người dùng và giá cả cạnh tranh khiến nó trở thành lựa chọn hàng đầu.

JakubDieg, Hơn 2 năm trướcDịch từ tiếng AnhNguồn

Chạy tài khoản

Thời gian hoạt động: Proxy rất tốt, duy trì ổn định từ 3–7 ngày mà không bị gián đoạn Tốc độ: Đủ nhanh cho TikTok, Gmail và đăng nhập ví tiền mã hóa Giao thức được hỗ trợ: HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5 và cả UDP Phạm vi toàn cầu: Hoa Kỳ, Đức, Pháp, Nhật Bản và nhiều quốc gia khác

esta bazaarSaasHub, Năm ngoáiDịch từ tiếng AnhNguồn

Proxy dùng được 2 tháng và hoàn toàn hài lòng, IP sạch, không bị chặn, hỗ trợ tốt. Rất thích hợp để quản lý nhiều tài khoản cùng một lúc!

phuongheocon98Norton Safe Web, Hơn 2 năm trướcDịch từ tiếng AnhNguồn

Vị trí và tồn kho

Giá rẻ. Tỷ lệ proxy bị hỏng thấp <10%. Rất nhiều địa lý và mạng con. Kết nối ổn định, ip tĩnh và thay đổi pool miễn phí hàng tuần.

Denis ZadneprovskiyTrustpilot, Hơn 2 năm trướcDịch từ tiếng AnhNguồn

FineProxy là một công cụ đáng tin cậy đáp ứng nhu cầu kinh doanh của tôi. Các proxy nhanh, ổn định và có thể truy cập từ nhiều địa điểm. Nó có giá cả phải chăng và đội ngũ dịch vụ khách hàng rất nhanh nhạy và hiểu biết. Rất khuyến khích cho bất cứ ai cần. đọc cái này và viết cái khác

W3sazzadProxyRate, Hơn 2 năm trướcDịch từ tiếng AnhNguồn

Đánh giá được trích nguyên văn. Khi khách nêu điều chúng tôi có thể trả lời, phản hồi trên nền tảng gốc được hiện kèm theo.

Tất cả đánh giá khách hàng
Tôi có thể bỏ chặn YouTube bằng proxy của các bạn không?

Chắc chắn, bạn có thể bỏ chặn YouTube bằng cách cấu hình trình duyệt sử dụng máy chủ FineProxy. Chúng tôi khuyến nghị sử dụng các tiện ích mở rộng như FoxyProxy hoặc ZeroOmega cho Chrome và Firefox — chúng cho phép chuyển đổi nhanh giữa các profile proxy. Khi proxy được kích hoạt, YouTube sẽ tải qua IP của khu vực đã chọn mà không cần cấu hình thêm.

Tại sao tôi nên sử dụng proxy thay vì VPN hoặc các trang web proxy trực tuyến?Tốc độ cao

Proxy mang lại tốc độ kết nối cao nhất so với VPN hoặc các trang proxy trên trình duyệt. Chúng thiết lập tuyến đường trực tiếp giữa thiết bị của bạn và máy chủ của YouTube, không có overhead tunnel. Mặc dù thiết lập mất thêm chút thời gian, bạn sẽ có thể xem video YouTube với phát lại mượt mà và chất lượng video đầy đủ mà không gặp vấn đề buffering.

Tôi có thể xem video 4K hoặc UHD trên YouTube bằng proxy của bạn không?

Có. Máy chủ FineProxy hỗ trợ tốc độ lên đến 500 Mbit/s, đảm bảo phát mượt cho nội dung 4K, UHD và HDR. Hạ tầng datacenter và băng thông chuyên dụng ngăn chặn throttling, nên các phiên YouTube của bạn luôn duy trì tốc độ tốt ngay cả trong giờ cao điểm. Đây cũng là proxy đáng tin cậy để bỏ chặn YouTube Shorts và các nội dung ngắn khác.

Các proxy này có hoạt động với công cụ tự động hóa YouTube không?

Có, FineProxy tích hợp liền mạch với các công cụ tự động hóa và phân tích YouTube phổ biến. Bạn có thể kết nối qua danh sách proxy nhập sẵn, URL tải xuống hoặc tích hợp API trực tiếp. Mỗi proxy hỗ trợ cả giao thức HTTP/HTTPS và SOCKS5, đảm bảo tương thích với tất cả các giải pháp phần mềm chính.

Tôi có thể sử dụng nhiều tài khoản YouTube với proxy không?Dùng IP tĩnh

Có, bạn hoàn toàn có thể. Để đảm bảo độ ổn định và tính nhất quán của phiên tốt nhất, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng một Static proxy cho mỗi tài khoản. Cách thiết lập này giúp tránh xung đột giữa các phiên và duy trì độ tin cậy của tài khoản theo thời gian. Proxy xoay có thể được sử dụng cho thu thập dữ liệu hàng loạt hoặc mô phỏng lượt xem, nhưng không phù hợp cho các phiên đã đăng nhập.

Tôi có thể truy cập YouTube TV từ ngoài Mỹ không?Dùng IP Mỹ

Có. Với proxy đặt tại Mỹ, bạn có thể mở khóa YouTube TV và truy cập các kênh truyền hình trực tiếp, thể thao và nội dung theo yêu cầu chỉ khả dụng tại Hoa Kỳ. Hãy sử dụng Static IP để đảm bảo phiên kết nối luôn ổn định.

Tôi có thể sử dụng proxy FineProxy với smart TV không?

Chắc chắn. Nhiều Smart TV hỗ trợ cấu hình mạng thủ công (IP proxy và port), bạn có thể chuyển hướng lưu lượng qua máy chủ FineProxy trực tiếp. Ngoài ra, bạn có thể cấu hình proxy tại router để bao phủ tất cả các thiết bị trên mạng, bao gồm Smart TV, streaming stick và máy chơi game. Phương pháp này giúp bạn bỏ chặn YouTube trên các thiết bị không hỗ trợ tiện ích mở rộng trình duyệt.

Hướng dẫn

YouTube Proxy: Hướng dẫn thực tế để bỏ chặn và phát video mượt mà

5 phút đọcNhóm mạng FineProxy

YouTube thường bị hạn chế trên các mạng nơi làm việc, tại các trường cao đẳng và đại học, cũng như trong các tổ chức chính phủ nhằm thực thi các chính sách sử dụng hợp lý, giảm băng thông hoặc đáp ứng yêu cầu tuân thủ. Ở một số khu vực, các ISP thực hiện hạn chế cấp quốc gia theo yêu cầu pháp lý. Kết quả là các yêu cầu đến YouTube và CDN của nó bị từ chối một phần hoặc toàn bộ. Để hiểu cách bỏ chặn video YouTube một cách đáng tin cậy, bạn cần một đường dẫn có thể dự đoán và kiểm soát được cho lưu lượng truy cập.

Các cách thực tế để mở khóa YouTube bằng proxy

1. VPN

VPN mã hóa toàn bộ lưu lượng truy cập của thiết bị và định tuyến qua một máy chủ từ xa. Ưu điểm: khởi động chỉ với một cú nhấp, không cần cài đặt từng ứng dụng, hỗ trợ vượt qua giới hạn địa lý. Nhược điểm: chi phí tunneling bổ sung thường làm giảm tốc độ; có thể xung đột với các công cụ bảo mật doanh nghiệp; các endpoint VPN thường xuyên bị chặn.

2. Các trang web proxy

Các trang trình duyệt tải YouTube bên trong frame riêng của chúng. Ưu điểm: không cần cài đặt gì. Nhược điểm: video chậm, không ổn định, tính năng hạn chế (đăng nhập, danh sách phát), và các vấn đề bảo mật nghiêm trọng — lưu lượng đi qua một trung gian không rõ nguồn gốc có thể chèn quảng cáo hoặc script.

3. Ứng dụng «unblocker» bên thứ ba

Các ứng dụng/tiện mở rộng khác hứa hẹn vượt chặn nhanh chóng. Ưu điểm: thiết lập tối thiểu. Nhược điểm: kém bảo mật nhất — nhà vận hành thiếu minh bạch, mã hoá không rõ ràng, rủi ro thu thập dữ liệu, thường xuyên gián đoạn khi chịu tải.

4. Mua proxy chuyên dụng (khuyên dùng để xem YouTube ổn định)

Proxy chỉ định tuyến lưu lượng của ứng dụng được chọn (vd: trình duyệt) qua một IP được kiểm soát. Định tuyến YouTube qua proxy mang lại tốc độ thực tế cao nhất, phạm vi kiểm soát chính xác (chỉ YouTube), định tuyến có thể dự đoán, tương thích với trình duyệt, smart TV hỗ trợ cài đặt mạng thủ công, tự động hóa và phân tích; linh hoạt trong việc chọn khu vực. Nhược điểm: thiết lập ban đầu chỉ mất một phút — nhập IP/port và thông tin xác thực (nếu có).

Để phát 4K/UHD và bitrate nhất quán, proxy chuyên dụng thường vượt trội hơn VPN, web proxy và các ứng dụng "unblocker". FineProxy cung cấp hạ tầng datacenter tiên tiến nhất cho các quy trình video đòi hỏi khắt khe.

một người đàn ông đang ngồi trước máy tính xách tay, cầm một tấm khiên và một dấu kiểm

Cách thiết lập YouTube qua proxy

Sử dụng extension như FoxyProxy hoặc ZeroOmega để gán proxy cho các tên miền YouTube. Proxy có sẵn dưới dạng ip:port hoặc user:pass@ip:port, và bạn có thể xuất danh sách dưới định dạng TXT/CSV/JSON hoặc qua API. Nếu Smart TV của bạn hỗ trợ cấu hình mạng thủ công (hoặc router hỗ trợ ánh xạ kết nối ra ngoài), bạn cũng có thể định tuyến lưu lượng TV qua proxy.

4K, UHD và tải nặng

Các máy chủ proxy FineProxy duy trì tốc độ lên đến 500 Mbit/s — proxy tốc độ cao dành cho YouTube live stream, nội dung 4K/UHD và HDR. Nếu bạn gặp hiện tượng giật lag, hãy kiểm tra Wi-Fi/LAN cục bộ, đảm bảo quy tắc proxy chỉ nhắm đến các domain YouTube, và giữ IP tĩnh cố định để tránh thay đổi đường dẫn CDN.

Tại sao nên chọn FineProxy để truy cập YouTube?

Proxy datacenter của chúng tôi là lựa chọn proxy an toàn tốt nhất cho lượt xem YouTube, tự động hóa và thu thập dữ liệu.

  • 🚀 Máy chủ có độ trễ thấp để tải video mượt mà
  • 🛡️ Không có nhật ký, không điều tiết, không hạn chế
  • 🌍 Phạm vi IP toàn cầu, bao gồm Mỹ, Đức, Nga và nhiều quốc gia khác — sử dụng proxy để truy cập YouTube proxy cho các quốc gia khác nhau
  • 🔒 Hỗ trợ SSL (mã hóa) đầy đủ cho unblock YouTube proxy, đảm bảo kết nối an toàn
  • 🔄 IP tĩnh mới — ổn định và ít có khả năng bị chặn
  • ⚙️ Hoạt động với các công cụ tự động hóa của YouTube giống TubeBuddy, Selenium, Python
  • 💬 Hỗ trợ trực tuyến 24/7 — chúng tôi ở đây để giúp đỡ

Bạn cần proxy YouTube chỉ dành cho Hoa Kỳ hoặc nhiều địa điểm? Chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn — chỉ cần hỏi ([email protected])

Nếu bạn thấy điều này hơi quá mức

Hãy cân nhắc các giải pháp thay thế có thể không bị chặn:

  • Vimeo dành cho nội dung sáng tạo/chuyên nghiệp chất lượng cao.
  • Dailymotion dành cho thư viện nội dung phong phú, đa dạng.
  • BitChute / Rumble như các nền tảng thay thế tuân thủ chính sách.
  • Khan Academy, Coursera, edX cho nội dung học thuật.