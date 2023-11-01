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Các trường hợp sử dụng proxy

Từ dữ liệu web công khai và tự động hóa AI đến mạng xã hội, sàn thương mại và streaming—hãy chọn thiết lập proxy phù hợp với công việc bạn cần chạy.

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Không tính dung lượngKhông phí theo GB
AMD EPYCPhần cứng máy chủ thế hệ mới nhất
Tới 80 GbpsUplink mỗi máy chủ
REST + MCPCấp phát và quản lý qua API

Danh mục trường hợp sử dụng proxy

01

Dữ liệu & Thu thập dữ liệu

Thu thập dữ liệu quy mô lớn với hàng nghìn IP phục vụ parsing, giám sát và tự động hóa.

3 hướng dẫn
01Web ScrapingNổi bậttrích xuất dữ liệu công khai quy mô lớn mà không bị chặn02SEOtheo dõi SERP, giám sát thứ hạng, nghiên cứu từ khóa03Xác minh quảng cáoKiểm tra vị trí quảng cáo theo từng khu vực địa lý
02

AI Proxy

Chạy nhiều API key qua các IP chuyên dụng để phân tải và tránh bị giới hạn tốc độ.

6 hướng dẫn
01AI Proxy HubTrung tâmtổng quan tất cả giải pháp proxy cho AI02ChatGPTNổi bậtphân phối yêu cầu qua nhiều key03DeepSeekIP chuyên dụng cho cân bằng tải DeepSeek API04GeminiXoay proxy cho Google Gemini API05ClaudeIP cố định cho API Anthropic Claude06Janitor AIVượt qua giới hạn tốc độ trên nền tảng Janitor AI
03

Game & giao dịch

Hàng nghìn proxy cho các tác vụ khối lượng lớn: tăng lượt xem, thu thập dữ liệu cửa hàng và giao dịch.

4 hướng dẫn
01TwitchNổi bậtTăng lượt xem hàng loạt với hàng nghìn IP02SteamNổi bậtphân tích cửa hàng và quản lý đa tài khoản03Tiền điện tửNổi bậtBot giao dịch và tự động hóa sàn04PlayStationtruy cập PSN Store và proxy cho gaming
04

Bot & Tự động hóa

Proxy tốc độ cao được tối ưu hóa cho phần mềm tự động hóa.

5 hướng dẫn
01Bot HubTrung tâmtổng quan tất cả giải pháp proxy cho automation02Sneaker BotISP proxy tốc độ cao cho các đợt drop sneaker03BASTích hợp proxy cho Browser Automation Studio04ZennoPosterTự động hóa tác vụ hàng loạt với proxy xoay05CaptchaProxy cho dịch vụ giải captcha
05

Mạng xã hội & Nhắn tin

Quản lý đa tài khoản và tự động hóa tương tác trên các nền tảng mạng xã hội.

9 hướng dẫn
01TelegramNổi bậtquản lý đa tài khoản và gửi tin nhắn hàng loạt02WhatsAppnhắn tin doanh nghiệp và gửi tin nhắn hàng loạt03InstagramNổi bậttự động hóa tài khoản và cào dữ liệu04Discordquản lý server và proxy cho bot05Twitter (X)Đăng bài đa tài khoản và scraping06Facebookquản lý tài khoản quảng cáo và trang07RedditThu thập bình luận và tự động hóa tài khoản08LinkedInTìm kiếm khách hàng tiềm năng và scraping hồ sơ09Snapchatđa tài khoản và truy cập theo vị trí địa lý
06

Truyền thông & Streaming

Truy cập nội dung bị giới hạn địa lý và tự động hóa tương tác trên nền tảng media.

5 hướng dẫn
01YouTubeNổi bậtTăng lượt xem và trích xuất dữ liệu02YouTube Musicnghe nhạc trực tuyến từ bất kỳ khu vực nào03TikTokNổi bậtView, farm tài khoản và scraping04SpotifyTruy cập streaming từ bất kỳ quốc gia nào05Netflixmở khóa thư viện nội dung theo khu vực
07

Mua sắm & Tài chính

theo dõi giá, kinh doanh chênh lệch giá và tự động hóa marketplace.

4 hướng dẫn
01AmazonTheo dõi giá và scraping dữ liệu sản phẩm02eBaytheo dõi đấu giá và tự động hóa đăng tin03Taobaotruy cập sàn thương mại điện tử Trung Quốc từ bất kỳ vị trí nào04ArbitrageSo sánh giá đa nền tảng quy mô lớn
08

Các trường hợp sử dụng khác

Giải pháp proxy chuyên biệt cho các nền tảng và dịch vụ ngách.

8 hướng dẫn
01CraigslistĐăng và scrape rao vặt ở quy mô lớn02Proxy SIPĐịnh tuyến VoIP và điện thoại IP03OnlyFansQuản lý nội dung và đa tài khoản04LibGenTruy cập thư viện qua proxy05DuckDuckGoScrape SERP công cụ tìm kiếm riêng tư06YandexThu thập dữ liệu công cụ tìm kiếm Nga07Mạng xã hộiHướng dẫn chung về proxy cho nền tảng mạng xã hội08Phát trực tuyếnHướng dẫn chung về proxy cho dịch vụ streaming

Tạo gói proxy của bạn.

Tạo gói đúng theo khối lượng việc của bạn. Chọn loại proxy, vị trí, số lượng IP, kỳ thanh toán và hỗ trợ UDP tùy chọn—giá cập nhật ngay.

Quốc giaSố lượng IP
Hỗ trợ UDP
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Cộng 50% vào giá gói gốc. Chạy qua SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — cho game, VoIP và streaming.

Nhiều quốc gia trong một gói, thêm IP danh sách cho phép hoặc kết nối?Thiết lập trong bảng điều khiển