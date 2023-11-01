Các trường hợp sử dụng proxy
Từ dữ liệu web công khai và tự động hóa AI đến mạng xã hội, sàn thương mại và streaming—hãy chọn thiết lập proxy phù hợp với công việc bạn cần chạy.
Danh mục trường hợp sử dụng proxy
Dữ liệu & Thu thập dữ liệu
Thu thập dữ liệu quy mô lớn với hàng nghìn IP phục vụ parsing, giám sát và tự động hóa.
AI Proxy
Chạy nhiều API key qua các IP chuyên dụng để phân tải và tránh bị giới hạn tốc độ.
Game & giao dịch
Hàng nghìn proxy cho các tác vụ khối lượng lớn: tăng lượt xem, thu thập dữ liệu cửa hàng và giao dịch.
Bot & Tự động hóa
Proxy tốc độ cao được tối ưu hóa cho phần mềm tự động hóa.
Truyền thông & Streaming
Truy cập nội dung bị giới hạn địa lý và tự động hóa tương tác trên nền tảng media.
Mua sắm & Tài chính
theo dõi giá, kinh doanh chênh lệch giá và tự động hóa marketplace.
Các trường hợp sử dụng khác
Giải pháp proxy chuyên biệt cho các nền tảng và dịch vụ ngách.
Tạo gói proxy của bạn.
Tạo gói đúng theo khối lượng việc của bạn. Chọn loại proxy, vị trí, số lượng IP, kỳ thanh toán và hỗ trợ UDP tùy chọn—giá cập nhật ngay.
Đang tải các gói hiện tại…
Cộng 50% vào giá gói gốc. Chạy qua SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — cho game, VoIP và streaming.
Mạng xã hội & Nhắn tin
Quản lý đa tài khoản và tự động hóa tương tác trên các nền tảng mạng xã hội.