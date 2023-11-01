Cập nhật: 5 tháng 1, 2026 In

Các Dịch vụ được cung cấp «nguyên trạng» và «theo tình trạng sẵn có», với tất cả các lỗi. Trong phạm vi tối đa mà pháp luật hiện hành cho phép, FineProxy và các Bên được bồi thường từ chối mọi bảo đảm dưới bất kỳ hình thức nào, dù là rõ ràng, ngụ ý hay theo luật định, bao gồm nhưng không giới hạn các bảo đảm ngụ ý về khả năng thương mại, sự phù hợp cho một mục đích cụ thể, không vi phạm quyền, cũng như việc dịch vụ sẽ hoạt động liên tục, không có lỗi hoặc không có khiếm khuyết.

Quý khách thừa nhận và đồng ý rằng việc sử dụng Dịch vụ hoàn toàn thuộc rủi ro của Quý khách. FineProxy không đảm bảo rằng Dịch vụ sẽ đáp ứng yêu cầu của Quý khách hoặc hoạt động của Dịch vụ sẽ an toàn hay không bị gián đoạn. Quý khách chịu toàn bộ trách nhiệm đối với mọi tổn thất hoặc thiệt hại phát sinh từ việc sử dụng Dịch vụ, bao gồm nhưng không giới hạn ở thiệt hại đối với phần cứng, phần mềm, dữ liệu hoặc truy cập trái phép vào thông tin của Quý khách.

Một số khu vực tài phán không cho phép loại trừ một số bảo đảm nhất định. Trong trường hợp các loại trừ như vậy không được cho phép, các tuyên bố từ chối trách nhiệm trên có thể không áp dụng cho quý khách.

Giới hạn trách nhiệm#

Trong phạm vi tối đa mà pháp luật hiện hành cho phép, trong mọi trường hợp FineProxy hoặc các Bên được bồi thường sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại gián tiếp, ngẫu nhiên, đặc biệt, hệ quả hay mang tính răn đe nào, bao gồm nhưng không giới hạn mất lợi nhuận, mất dữ liệu, mất uy tín, gián đoạn kinh doanh hoặc hư hỏng máy tính, phát sinh từ hoặc liên quan đến các điều khoản này hoặc việc sử dụng hay không thể sử dụng dịch vụ, ngay cả khi đã được thông báo về khả năng xảy ra các thiệt hại đó.

Trừ trường hợp pháp luật yêu cầu, tổng trách nhiệm pháp lý gộp của FineProxy và các Bên Được Bồi Thường phát sinh từ hoặc liên quan đến các Điều khoản này hoặc Dịch vụ sẽ không vượt quá 500 USD (năm trăm đô la Mỹ).

Một số khu vực pháp lý không cho phép giới hạn hoặc loại trừ trách nhiệm đối với các thiệt hại ngẫu nhiên hoặc gián tiếp. Trong phạm vi mà các giới hạn đó không được cho phép, giới hạn này có thể không áp dụng cho quý khách.

Sự bồi thường#

Quý khách đồng ý bảo vệ, bồi thường và giữ cho FineProxy, các công ty liên kết, nhà thầu, bên cấp phép, đối tác cùng các giám đốc, cán bộ, nhân viên và đại lý tương ứng của họ (gọi chung là «Các Bên Được Bồi Thường») không bị tổn hại trước bất kỳ và tất cả các khiếu nại, thiệt hại, tổn thất, trách nhiệm pháp lý, chi phí và phí tổn từ bên thứ ba (bao gồm phí luật sư hợp lý) phát sinh từ hoặc liên quan đến: