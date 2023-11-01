إخلاء المسؤولية عن الضمانات

محدَّث حتى 5 يناير 2026 طباعة

تُقدَّم الخدمات “كما هي” و”حسب توفرها”، بجميع عيوبها. إلى أقصى حدٍّ يسمح به القانون المعمول به، تُخلي FineProxy والأطراف المُعوَّضة مسؤوليتها عن جميع الضمانات من أي نوع، سواء كانت صريحة أو ضمنية أو قانونية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر أي ضمانات ضمنية تتعلق بقابلية التسويق أو الملاءمة لغرض معين أو عدم الانتهاك، وأن الخدمات ستكون دون انقطاع أو خالية من الأخطاء أو العيوب.

أنت تُقرّ وتوافق على أن استخدامك للخدمات يكون على مسؤوليتك الخاصة بالكامل. لا تضمن FineProxy أن الخدمات ستلبي متطلباتك أو أن تشغيل الخدمات سيكون آمنًا أو متواصلًا دون انقطاع. أنت تتحمل المسؤولية الكاملة عن أي خسارة أو ضرر ناتج عن استخدامك للخدمات، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر أي ضرر يلحق بأجهزتك أو برامجك أو بياناتك أو أي وصول غير مصرّح به إلى معلوماتك.

لا تسمح بعض الولايات القضائية باستبعاد ضمانات معينة. وبالقدر الذي لا يُسمح فيه بهذه الاستثناءات، قد لا تنطبق إخلاءات المسؤولية المذكورة أعلاه عليك.

تحديد المسؤولية#

إلى أقصى حدٍّ يسمح به القانون المعمول به، لا تتحمل FineProxy أو الأطراف المُعوَّضة بأي حال من الأحوال المسؤولية عن أي أضرار غير مباشرة أو عرضية أو خاصة أو تبعية أو تأديبية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر فقدان الأرباح أو فقدان البيانات أو فقدان السمعة التجارية أو انقطاع الأعمال أو تعطل الأجهزة، والناشئة عن هذه الشروط أو المرتبطة بها أو باستخدام الخدمات أو عدم القدرة على استخدامها، حتى لو تم إبلاغها بإمكانية وقوع مثل هذه الأضرار.

باستثناء ما يقتضيه القانون، لا يتجاوز إجمالي المسؤولية التراكمية لشركة FineProxy والأطراف المُعوَّضة الناشئة عن هذه الشروط أو المتعلقة بها أو بالخدمات مبلغ 500 دولار أمريكي (خمسمائة دولار أمريكي).

لا تسمح بعض الولايات القضائية بتحديد أو استبعاد المسؤولية عن الأضرار العرضية أو التبعية. وبالقدر الذي لا يُسمح فيه بهذه القيود، قد لا ينطبق هذا التحديد عليك.

أنت توافق على الدفاع عن FineProxy وشركاتها التابعة ومقاوليها ومانحي التراخيص وشركائها ومديريهم ومسؤوليهم وموظفيهم ووكلائهم (يُشار إليهم مجتمعين بـ “الأطراف المُعوَّضة”) وتعويضهم وإبراء ذمتهم من وضد أي وجميع مطالبات الأطراف الثالثة والأضرار والخسائر والالتزامات والتكاليف والنفقات (بما في ذلك أتعاب المحاماة المعقولة) الناشئة عن أو المتعلقة بما يلي: