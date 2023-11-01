بروكسي لـ eBay
باقات IPv4 لتوسيع نطاق مهامك. تدعم HTTP/HTTPS/SOCKS5، مع تسليم تلقائي بعد الدفع، وحركة مرور غير محدودة، وإمكانية الوصول عبر API.
جهّز بروكسيات لـ eBay.
ابنِ خطة تناسب عبء عملك بدقة. اختر نوع البروكسي والمواقع وحجم عناوين IP ومدة الفوترة ودعم UDP الاختياري—ويتحدّث السعر فورًا.
جارٍ تحميل الخطط الحالية…
يضيف 50% إلى سعر الخطة الأساسية. يعمل عبر SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — للألعاب وVoIP والبث.
أربع طرق لشراء البروكسي.
واحدة تناسب هذا العبء.
تستخدم جميع عناوين FineProxy بروتوكول IPv4. تظل بروكسيات مراكز البيانات والبروكسيات المخصصة وبروكسيات مزودي الإنترنت ثابتة طوال مدة الخطة، بينما تتغير البروكسيات الدوارة مع كل طلب. تشمل الخطط الثابتة حركة مرور غير محدودة. الخيار المميَّز يطابق حالة الاستخدام الأساسية لهذه الصفحة: دوّار.
|باقة مركز بياناتتُباع على دفعات، مشتركة
|مخصصشخصي، من عنوان IP واحد
|ISPعناوين مسجّلة لدى ISP وثابتة
|موصى به هنادوّارالفوترة بأرصدة API
|الأنسب
|البوتات والمراقبة على نطاق واسعللعمل دون حساب دائم.
|جلسات حساب طويلة الأمدعنوان واحد لكل ملف شخصي، تستخدمه وحدك.
|أهداف تقيّم ASNمسجّل لدى مزوّد خدمة إنترنت.
|جمع بيانات، لا حساباتالجلسة الثابتة يجب ألا تغيّر العنوان.
|الأشخاص لكل عنوان
|حتى 5السمعة تعتمد جزئياً على جيرانك.
|1 — أنتلا يستخدمه أحد غيرك طوال المدة.
|حتى 5
|مجمع مشترك
|ثقة المنصة
|قياسيASN مركز بيانات
|عالٍ — حصري
|عالٍ — مسجّل لدى ISP
|يختلف حسب المجمع
|السعر يبدأ من
|$12 / 100 IPs$0.12 لكل عنوان، شهريًا
|$12 / 100 IPsاشترِ ما تحتاجه بالضبط.
|$30 / 100 IPs$0.30 لكل عنوان، شهريًا
|$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
|الحد الأدنى للطلب
|100 عنوان IP
|1 IP
|100 عنوان IP
|2.5 مليون رصيد
|مدة العنوان
|ثابت طوال المدة
|ثابت طوال المدة
|ثابت طوال المدة
|يتغيّر مع كل طلب
|عرض النطاق الترددي
|غير محدود
|غير محدود
|غير محدود
|الأرصدةالفوترة لكل طلب، لا لكل غيغابايت.
|UDP / مكالمات صوتية
|إضافة اختيارية
|إضافة اختيارية
|إضافة اختيارية
|غير متاح
|البروتوكولات
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, SOCKS5
|المصادقة
|قائمة عناوين IP المسموح بهايمكن إضافة اسم المستخدم وكلمة المرور.
|قائمة عناوين IP المسموح بهايمكن إضافة اسم المستخدم وكلمة المرور.
|قائمة عناوين IP المسموح بهايمكن إضافة اسم المستخدم وكلمة المرور.
|مفتاح API
|اعرض الباقات
|اعرض باقات البروكسي المخصص
|اعرض باقات ISP
|اعرض الباقات
دوّار
الفوترة بأرصدة API
جمع بيانات، لا حساباتالجلسة الثابتة يجب ألا تغيّر العنوان.
مجمع مشترك
يختلف حسب المجمع
$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
2.5 مليون رصيد
يتغيّر مع كل طلب
الأرصدةالفوترة لكل طلب، لا لكل غيغابايت.
غير متاح
HTTP, SOCKS5
مفتاح API
باقة مركز بيانات
تُباع على دفعات، مشتركة
البوتات والمراقبة على نطاق واسعللعمل دون حساب دائم.
حتى 5السمعة تعتمد جزئياً على جيرانك.
قياسيASN مركز بيانات
$12 / 100 IPs$0.12 لكل عنوان، شهريًا
100 عنوان IP
ثابت طوال المدة
غير محدود
إضافة اختيارية
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
قائمة عناوين IP المسموح بهايمكن إضافة اسم المستخدم وكلمة المرور.
مخصص
شخصي، من عنوان IP واحد
جلسات حساب طويلة الأمدعنوان واحد لكل ملف شخصي، تستخدمه وحدك.
1 — أنتلا يستخدمه أحد غيرك طوال المدة.
عالٍ — حصري
$12 / 100 IPsاشترِ ما تحتاجه بالضبط.
1 IP
ثابت طوال المدة
غير محدود
إضافة اختيارية
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
قائمة عناوين IP المسموح بهايمكن إضافة اسم المستخدم وكلمة المرور.
ISP
عناوين مسجّلة لدى ISP وثابتة
أهداف تقيّم ASNمسجّل لدى مزوّد خدمة إنترنت.
حتى 5
عالٍ — مسجّل لدى ISP
$30 / 100 IPs$0.30 لكل عنوان، شهريًا
100 عنوان IP
ثابت طوال المدة
غير محدود
إضافة اختيارية
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
قائمة عناوين IP المسموح بهايمكن إضافة اسم المستخدم وكلمة المرور.
أبرز مواقع البروكسي
ثمانية مواقع بروكسي يختارها عملاء FineProxy أكثر من غيرها.
اتصل مرة واحدة.
ثم اسأل فحسب.
تشغّل FineProxy خادمًا أصليًا هو خادم MCP: الصق عنوان URL واحدًا في وكيلك ليحصل على 49 أداة من لوحة التحكم — الشراء، والتجديد، وتدوير IP، وقوائم عناوين IP المسموح بها، وتحليلات الاستخدام، والفواتير، والدعم. العمليات نفسها متاحة عبر REST API إذا كنت تفضّل كتابة الاستدعاءات بنفسك.
ثم يكفي أن تقول
- اشترِ باقة دوّارة بـ 10 ملايين رصيد لجمع قوائم eBay
- أضِف 203.0.113.7 إلى قائمة عناوين IP المسموح بها لخدمة بروكسي eBay لديّ
- صدّر قوائم بروكسي eBay لديّ بصيغة JSON
- اعرض خدمات بروكسي eBay ذات أعلى معدل أخطاء اليوم
- اعرض حالة خدمات بروكسي eBay لديّ وتفاصيل فوترتها
{
"mcpServers": {
"fineproxy": {
"url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
"headers": {
"Authorization": "Bearer fb_live_••••"
}
}
}
}
أعد تشغيل Claude بعد حفظ الإعداد. ستظهر أدوات FineProxy الـ 49 بعد ذلك في قائمة الأدوات المتاحة.
ما لن يفعله الوكيل — مهما طلبت
إنفاق أموالك
ست أدوات تمسّ الرصيد وجميعها تحتاج
wallet:spend. احذفها من المفتاح فيستطيع الوكيل تشغيل كل ما عدا ذلك.
دفع أكثر من السعر المعروض
يحمل كل شراء القيمة
expected_total_cents من عرض السعر. أي انحراف ولو بسنت واحد يرفض الطلب دون أي خصم.
إلغاء متسرّع
الأداتان غير القابلتين للتراجع ترفضان التشغيل دون
confirm=true. لا يمكن أن يحدث الإنهاء كأثر جانبي.
تحصيلك مرتين
استدعاءات الدفع تتطلّب
idempotency_key. إعادة المحاولة بعد انتهاء المهلة تسوي الرسوم نفسها، لا رسوماً ثانية.
إعداد يدوي
اختر نظام التشغيل أو المتصفح أو تطبيق البروكسي للحصول على دليل إعداد خطوة بخطوة.
الأنظمة
المتصفحات
التطبيقات
مصمَّم للسرعة.
حركة المرور بلا حد.
حافظت FineProxy على سرعة تصل إلى 500 Mbps في اختباراتنا القياسية على خوادم بعيدة. وفي أحمال استخراج بيانات الويب كان سقف الأداء عادةً حد المعدل لدى الموقع المستهدف—لا البروكسي.
طريقة الاختبار: 1,973,500 محاولة اتصال بالإضافة إلى تشغيل متزامن يصل إلى 96 خيطاً عبر عنوان بروكسي واحد.
500 Mbps
لكل بروكسي في اختبارات الخادم البعيد القياسية
99.97%
من الاتصالات أُنشئت عبر 1,973,500 طلباً
96
خيوط متزامنة على عنوان IP واحد دون تدهور
0
حدود عرض النطاق — حركة مرور غير محدودة في كل خطة
AMD EPYC مخصص
خوادم نملكها، بلا جيران VPS مشتركة تتنافس على المنفذ.
شبكات فرعية مملوكة
عناوين IP من نطاقات نملكها بأنفسنا، وليست معاد بيعها من مزوّد آخر.
وصلة صاعدة 80 Gbps
هامش سعة لكل خادم—وليس وعدًا لجلسة بروكسي واحدة.
Tier III / IV
مراكز بيانات بطاقة وتبريد احتياطيين في جميع مواقعنا.
يعتمد معدل النقل الفعلي على المسار والوجهة وظروف الشبكة وعلى إعداد جهاز المستخدم وأدائه. وصل حاسوب محمول على اتصال منزلي بسرعة 500 Mbps إلى نحو 468 Mbps عمليًا، بينما بلغت الخوادم البعيدة حتى 500 Mbps في الاختبارات القياسية. وفي اختبارات استثنائية من خوادم عالية الأداء مضبوطة بشكل صحيح في أوروبا والولايات المتحدة وصل معدل النقل إلى 700 Mbps؛ وهذا ليس نتيجة نمطية لكل جلسة.
كل ادّعاء في هذه الصفحة، بعبارات الآخرين.
ملاحظات عملاء مختارة من مجمع تقييمات موثّق واحد، مع رابط إلى مصدرها الأصلي.
السرعة تحت الحمل
لقد غير Fineproxy قواعد اللعبة بالنسبة لأدوات SEO الخاصة بي. تحافظ الاتصالات النظيفة IPs والمستقرة على سلاسة عملي ودون انقطاع.
كان البدء باستخدام Fineproxy سهلاً بشكل مدهش، حتى بالنسبة لشخص ليس خبيرًا في التكنولوجيا. واجهتهم بديهية، والوكلاء أنفسهم سهلون للغاية في الدمج. لقد كان الأداء خاليًا من العيوب، مما جعل مهامي عبر الإنترنت أكثر سلاسة. بالتأكيد خيار عظيم!
وصول API والوكلاء
لقد عملت مع FineProxy.org لأكثر من عامين، ويمكنني بصراحة أن أسميهم المزود الأكثر استقرارًا الذي تعاملت معه على الإطلاق. أدير أكثر من اثني عشر حسابًا على وسائل التواصل الاجتماعي وكل حساب يحتاج إلى IP مخصص. لم أواجه حظرًا مرة واحدة بسبب عنوان "مدرج في القائمة السوداء". تتراوح مدة تشغيل الخادم حول 99.9%، وهو أمر بالغ الأهمية أثناء الحملات التسويقية الآلية. السرعة أكثر من مرضية، وتتدفق البيانات بسلاسة دون أي تباطؤ مزعج خلال ساعات الذروة. تتميز لوحة الإدارة بأنها بديهية، ويتم تحديث قائمة الوكيل في الوقت الفعلي. FineProxy مرادف لراحة البال.
يوفرون واجهات API تتيح للمستخدمين جلب عناوين البروكسي من موقعهم الإلكتروني. ورغم أن موظفي خدمة العملاء لم يكونوا يجيدون الإنجليزية جيدًا، فقد بذلوا جهدًا كبيرًا لمساعدتي. كما يتيحون تبديل عنوان IP بعد سبعة أيام.
تشغيل الحسابات
وكلاء رائعون لتجميع البيانات - لقد استخدمته لمدة 5+ سنوات..لديهم IPs بالتناوب، وهم سريعون ولا يتم حظر جميع الوكلاء تقريبًا في الشبكات الاجتماعية
وكيل عمل عالي الجودة وسريع ومستقر، أنا سعيد جدًا، وهذا هو بالضبط ما أحتاجه. في بلدي (أوكرانيا) يتم حظر العديد من المواقع والشبكات الاجتماعية، والآن تم حل هذه المشكلة. الأسعار سعيدة للغاية، بالنسبة لعدد كبير من الوكيل (1000+) أنا أدفع فقط 20 دولار، إنه أرخص وأسرع من الوكيل الذي لن تجده في أي مكان، لذلك أوصيك بهذه الخدمة.
ما المهام على eBay التي تتطلب استخدام بروكسيات في أغلب الأحيان؟استخراج وحسابات
تُستخدم البروكسيات في استخراج بيانات الكتالوجات وصفحات المنتجات، ومراقبة الأسعار، وجمع بيانات البائعين، والمزايدة الآلية، وإدارة القوائم، وتشغيل حسابات متعددة ضمن نظام واحد.
ما أفضل نوع بروكسي لاستخدامه مع eBay؟حسب المهمة
يعتمد ذلك على ما تقوم به. لجمع بيانات القوائم أو مراقبة الأسعار أو استخراج التحليلات — تتولى بروكسيات مراكز البيانات هذه المهمة بكفاءة. فهي سريعة ومنخفضة التكلفة لكل IP، ويمكنك الحصول على العدد الذي تحتاجه. أما لأي نشاط مرتبط بالحسابات — كإدارة ملفات البائعين أو تقديم المزايدات — فأنت بحاجة إلى بروكسيات ISP أو بروكسيات سكنية. تولي eBay اهتمامًا أكبر بنشاط الحسابات، وعناوين IP الخاصة بمراكز البيانات قد تثير الشكوك في هذه الحالة.
هل يجب استخدام بروكسي منفصل لكل حساب eBay؟نعم
نعم، دائمًا. حساب واحد لكل IP هي القاعدة الأساسية. إذا رصدت eBay حسابين يسجّلان الدخول من نفس العنوان، فقد يتم تعليق كليهما. الأمر نفسه ينطبق على أجزاء مختلفة من إعداداتك — اجعل أداة السحب على عناوين IP منفصلة عن إدارة الحسابات. هذا يسهّل كثيرًا تحديد المشكلة في حال حدوث أي خلل.
هل يمكنني استخدام نفس البروكسيات لـ eBay API وأتمتة المتصفح؟نعم
نعم. البروكسيات لا تفرّق بين حركة المرور القادمة من استدعاء API أو متصفح بدون واجهة. فقط تأكد من عدم خلط عناوين IP بين المهام التي لا ينبغي أن تتشاركها — اجعل سحب البيانات عبر API وإدارة الحسابات على مجموعات IP مختلفة.
ما الذي يجب أن أبحث عنه في بروكسيات eBay؟وقت التشغيل أولاً
وقت التشغيل أولاً. إذا انقطع البروكسي أثناء الجلسة، فقد يرصد eBay تغيير عنوان الـ IP. بعد ذلك — زمن استجابة منخفض وعرض نطاق كافٍ حتى لا تنتهي مهلة الطلبات. نظافة عناوين الـ IP مهمة أيضاً: إذا تسبّب المستخدم السابق في إدراج العنوان بالقائمة السوداء، فأنت ترث المشكلة. كما تحتاج إلى مزوّد يتيح لك إضافة المزيد من عناوين الـ IP بسهولة عندما تحتاج للتوسّع.
كيف أتعامل مع الأمر عندما أحتاج إلى إرسال طلبات أكثر؟أضِف عناوين إضافية
أضف المزيد من عناوين الـ IP إلى مجموعتك. وزّع الحِمل بحيث لا يتعرّض عنوان واحد لضغط مفرط. إذا كنت تستخدم التدوير، اجعل منطق التدوير بسيطاً — بدّل الـ IP مع كل طلب أو بعد فترة زمنية محددة. لا ينبغي أن تحتاج لإعادة بناء أي شيء في الكود. فقط المزيد من عناوين الـ IP، نفس الإعداد.
ماذا أفعل عندما يبدأ eBay بحظر طلباتي؟دوّر وأبطئ
لا تعدّل الكود أولاً — عادةً تكون المشكلة في الـ IP وليس في المنطق البرمجي. جرّب التبديل إلى عناوين IP أنظف أو أضف المزيد من العناوين للتدوير. إذا كنت تضرب نفس النقاط الطرفية بسرعة كبيرة من عدد قليل جداً من عناوين الـ IP، فسيتصدّى لك eBay. وزّع الطلبات، أبطئ قليلاً لكل عنوان IP، وتأكّد أنماط طلباتك لا تبدو كبوت يضرب نفس الصفحة 500 مرة في الدقيقة.
كم عدد البروكسيات التي أحتاجها لاستخراج عدد كبير من قوائم eBay؟وسّع مع الحجم
يعتمد ذلك على السرعة والحجم المطلوبين. كقاعدة تقريبية: إذا كنت ترسل طلبًا واحدًا كل 3–5 ثوانٍ لكل IP، يمكن لبروكسي واحد التعامل مع حوالي 700–1,200 طلب في الساعة. لاستخراج 50,000 قائمة في اليوم، ستحتاج إلى حوالي 20–30 بروكسي مراكز بيانات تعمل بالتوازي مع فترات تأخير مريحة. أما لأكثر من 200,000 قائمة، فخطط لـ 80–100 عنوان IP أو أكثر. ابدأ دائمًا بعدد أقل من العناوين ثم قم بالتوسع — فإضافة سعة أسهل بكثير من التعافي من حظر جماعي لأنك ضغطت بشدة وبسرعة.
هل يمكنني استخدام بروكسيات مجانية لموقع eBay؟فكرة سيئة
من الناحية التقنية يمكنك ذلك، لكن عمليًا هذه فكرة سيئة. البروكسيات المجانية يتشاركها مئات أو آلاف المستخدمين، مما يعني أن عناوين الـ IP شبه مؤكد أنها مُعلَّمة أو محظورة بالفعل على eBay. كما أنها بطيئة وغير موثوقة وكثيرًا ما تتوقف عن العمل دون سابق إنذار — مما يتسبب في تبديل الـ IP أثناء الجلسة وهو ما يعتبره eBay سلوكًا مشبوهًا. والأسوأ من ذلك أن مشغّلي البروكسيات المجانية يمكنهم رؤية كل حركة بياناتك، بما في ذلك بيانات تسجيل الدخول إذا لم يكن الاتصال مشفرًا من طرف إلى طرف. بالنسبة لعمليات استخراج البيانات، ستضيع البروكسيات المجانية وقتًا أكثر مما توفره. أما بالنسبة لأي شيء يتعلق بالحسابات، فهي تشكل خطرًا أمنيًا حقيقيًا.