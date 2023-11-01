eBay के लिए प्रॉक्सी

तकनीकी रूप से कर सकते हैं, लेकिन व्यावहारिक रूप से यह बुरा विचार है। फ्री प्रॉक्सी सैकड़ों या हज़ारों यूज़र्स द्वारा शेयर की जाती हैं, जिसका मतलब है कि वे IP लगभग निश्चित रूप से eBay पर पहले से फ़्लैग या ब्लैकलिस्ट हो चुके हैं। ये धीमे, अविश्वसनीय भी होते हैं और अक्सर बिना चेतावनी के ऑफ़लाइन हो जाते हैं — जिससे सेशन के बीच में IP स्विच होता है, जिसे eBay संदिग्ध मानता है। इससे भी बुरी बात यह है कि फ्री प्रॉक्सी ऑपरेटर आपका सारा ट्रैफ़िक देख सकते हैं, जिसमें लॉगिन क्रेडेंशियल्स भी शामिल हैं — अगर कनेक्शन एंड-टू-एंड एन्क्रिप्टेड नहीं है। स्क्रैपिंग के लिए, फ्री प्रॉक्सी बचत से ज़्यादा समय बर्बाद करेंगी। अकाउंट्स से जुड़े किसी भी काम के लिए, ये एक वास्तविक सुरक्षा जोखिम हैं।