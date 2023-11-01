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eBay के लिए प्रॉक्सी

आपके कार्यों को स्केल करने के लिए IPv4 पैकेज। HTTP/HTTPS/SOCKS5 सपोर्ट, भुगतान के बाद स्वचालित डिलीवरी, असीमित ट्रैफ़िक और API एक्सेस।

अपनी योजना कॉन्फ़िगर करें →
बिना डेटा सीमाप्रति GB शुल्क नहीं
AMD EPYCनवीनतम पीढ़ी का सर्वर हार्डवेयर
80 Gbps तकप्रति सर्वर अपलिंक
REST + MCPAPI से प्रावधान और प्रबंधन करें

अपना eBay प्रॉक्सी प्लान बनाएँ।

अपने सटीक कार्यभार के हिसाब से योजना बनाएँ। प्रॉक्सी प्रकार, स्थान, IP मात्रा, बिलिंग अवधि और वैकल्पिक UDP सपोर्ट चुनें—कीमत तुरंत अपडेट होती है।

एक पैकेज में कई देश, अतिरिक्त व्हाइटलिस्ट IP या कनेक्शन चाहिए?डैशबोर्ड में बनाएँ

प्रॉक्सी खरीदने के चार तरीके।
एक इसी कार्यभार के अनुरूप है।

FineProxy के सभी पते IPv4 का उपयोग करते हैं। डेटासेंटर, डेडिकेटेड और ISP प्रॉक्सी प्लान की पूरी अवधि में स्थिर रहते हैं; रोटेटिंग प्रॉक्सी हर अनुरोध पर बदलते हैं। स्थिर प्लान में असीमित ट्रैफ़िक शामिल है। हाइलाइट किया गया विकल्प इस पेज के मुख्य उपयोग से मेल खाता है: रोटेटिंग.

डेटा सेंटर पैकेजब्लॉक में बिक्री, साझासमर्पितव्यक्तिगत, एक ही IP सेISPस्टैटिक ISP-पंजीकृत पतेयहाँ अनुशंसितरोटेटिंगबिल API क्रेडिट में
उपयुक्तबड़े पैमाने पर बॉट और निगरानीबिना स्थायी खाते के काम के लिए।दीर्घकालिक खाता सेशनप्रति प्रोफ़ाइल एक पता, केवल आपके उपयोग के लिए।वे लक्ष्य जो ASN का मूल्यांकन करते हैंइंटरनेट प्रदाता के नाम पर पंजीकृत।डेटा संग्रह, खाते नहींस्थायी सत्र का पता नहीं बदलना चाहिए।
प्रति पते लोग5 तकप्रतिष्ठा आंशिक रूप से आपके पड़ोसियों पर निर्भर करती है।1 — आपपूरी अवधि में इसे और कोई इस्तेमाल नहीं करता।5 तकसाझा पूल
प्लेटफ़ॉर्म विश्वासस्टैंडर्डडेटा सेंटर ASNउच्च — एकल उपयोगउच्च — ISP पंजीकृतपूल के अनुसार अलग
शुरुआती कीमत$12 / 100 IPs$0.12 प्रति पता, मासिक$12 / 100 IPsठीक वही खरीदें जिसकी आपको ज़रूरत है।$30 / 100 IPs$0.30 प्रति पता, मासिक$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
न्यूनतम ऑर्डर100 IP1 IP100 IP2.5M क्रेडिट
पते की अवधिअवधि के लिए स्टैटिकअवधि के लिए स्टैटिकअवधि के लिए स्टैटिकहर अनुरोध पर बदलता है
बैंडविड्थबिना डेटा सीमाबिना डेटा सीमाबिना डेटा सीमाक्रेडिटप्रति अनुरोध बिल, प्रति गीगाबाइट नहीं।
UDP / वॉइस कॉलवैकल्पिक ऐड-ऑनवैकल्पिक ऐड-ऑनवैकल्पिक ऐड-ऑनउपलब्ध नहीं
प्रोटोकॉलHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
प्रमाणीकरणअनुमत IP सूचीलॉगिन और पासवर्ड जोड़े जा सकते हैं।अनुमत IP सूचीलॉगिन और पासवर्ड जोड़े जा सकते हैं।अनुमत IP सूचीलॉगिन और पासवर्ड जोड़े जा सकते हैं।API कुंजी
प्लान देखेंसमर्पित प्लान देखेंISP प्लान देखेंप्लान देखें
यहाँ अनुशंसित

रोटेटिंग

बिल API क्रेडिट में

उपयुक्त

डेटा संग्रह, खाते नहींस्थायी सत्र का पता नहीं बदलना चाहिए।

प्रति पते लोग

साझा पूल

प्लेटफ़ॉर्म विश्वास

पूल के अनुसार अलग

शुरुआती कीमत

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

न्यूनतम ऑर्डर

2.5M क्रेडिट

पते की अवधि

हर अनुरोध पर बदलता है

बैंडविड्थ

क्रेडिटप्रति अनुरोध बिल, प्रति गीगाबाइट नहीं।

UDP / वॉइस कॉल

उपलब्ध नहीं

प्रोटोकॉल

HTTP, SOCKS5

प्रमाणीकरण

API कुंजी

प्लान देखें

डेटा सेंटर पैकेज

ब्लॉक में बिक्री, साझा

उपयुक्त

बड़े पैमाने पर बॉट और निगरानीबिना स्थायी खाते के काम के लिए।

प्रति पते लोग

5 तकप्रतिष्ठा आंशिक रूप से आपके पड़ोसियों पर निर्भर करती है।

प्लेटफ़ॉर्म विश्वास

स्टैंडर्डडेटा सेंटर ASN

शुरुआती कीमत

$12 / 100 IPs$0.12 प्रति पता, मासिक

न्यूनतम ऑर्डर

100 IP

पते की अवधि

अवधि के लिए स्टैटिक

बैंडविड्थ

बिना डेटा सीमा

UDP / वॉइस कॉल

वैकल्पिक ऐड-ऑन

प्रोटोकॉल

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

प्रमाणीकरण

अनुमत IP सूचीलॉगिन और पासवर्ड जोड़े जा सकते हैं।

प्लान देखें

समर्पित

व्यक्तिगत, एक ही IP से

उपयुक्त

दीर्घकालिक खाता सेशनप्रति प्रोफ़ाइल एक पता, केवल आपके उपयोग के लिए।

प्रति पते लोग

1 — आपपूरी अवधि में इसे और कोई इस्तेमाल नहीं करता।

प्लेटफ़ॉर्म विश्वास

उच्च — एकल उपयोग

शुरुआती कीमत

$12 / 100 IPsठीक वही खरीदें जिसकी आपको ज़रूरत है।

न्यूनतम ऑर्डर

1 IP

पते की अवधि

अवधि के लिए स्टैटिक

बैंडविड्थ

बिना डेटा सीमा

UDP / वॉइस कॉल

वैकल्पिक ऐड-ऑन

प्रोटोकॉल

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

प्रमाणीकरण

अनुमत IP सूचीलॉगिन और पासवर्ड जोड़े जा सकते हैं।

समर्पित प्लान देखें

ISP

स्टैटिक ISP-पंजीकृत पते

उपयुक्त

वे लक्ष्य जो ASN का मूल्यांकन करते हैंइंटरनेट प्रदाता के नाम पर पंजीकृत।

प्रति पते लोग

5 तक

प्लेटफ़ॉर्म विश्वास

उच्च — ISP पंजीकृत

शुरुआती कीमत

$30 / 100 IPs$0.30 प्रति पता, मासिक

न्यूनतम ऑर्डर

100 IP

पते की अवधि

अवधि के लिए स्टैटिक

बैंडविड्थ

बिना डेटा सीमा

UDP / वॉइस कॉल

वैकल्पिक ऐड-ऑन

प्रोटोकॉल

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

प्रमाणीकरण

अनुमत IP सूचीलॉगिन और पासवर्ड जोड़े जा सकते हैं।

ISP प्लान देखें

शीर्ष प्रॉक्सी स्थान

वे आठ प्रॉक्सी स्थान जिन्हें FineProxy ग्राहक सबसे अधिक चुनते हैं।

सभी स्थान देखें

एक बार कनेक्ट करें।
फिर बस पूछें।

FineProxy एक नेटिव MCP सर्वर: अपने एजेंट में एक URL चिपकाएँ और उसे कैबिनेट के 49 टूल मिल जाते हैं — खरीदारी, नवीनीकरण, IP रोटेशन, अनुमत IP सूचियाँ, उपयोग एनालिटिक्स, इनवॉइस और सहायता। वही ऑपरेशन एक REST API अगर आप कॉल स्वयं लिखना पसंद करते हैं।

फिर बस कहें

  • eBay लिस्टिंग डेटा संग्रह के लिए 10 मिलियन क्रेडिट का रोटेटिंग प्लान खरीदें
  • मेरी eBay प्रॉक्सी सेवा के लिए 203.0.113.7 को अनुमत IP सूची में जोड़ें
  • मेरी eBay प्रॉक्सी सूचियाँ JSON में निर्यात करें
  • आज सबसे अधिक त्रुटि दर वाली eBay प्रॉक्सी सेवाएँ देखें
  • मेरी eBay प्रॉक्सी सेवाओं की स्थिति और बिलिंग विवरण देखें
और जानें API कुंजी बनाएँ
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

कॉन्फ़िगरेशन सहेजने के बाद Claude को पुनः प्रारंभ करें। इसके बाद FineProxy के 49 टूल उपलब्ध टूल सूची में दिखाई देंगे।

एजेंट क्या नहीं करेगा — आप कुछ भी पूछें

आपका पैसा खर्च करना

छह टूल बैलेंस को छूते हैं और छहों को wallet:spend चाहिए। इसे कुंजी से हटा दें तो एजेंट बाकी सब चला सकता है।

कोट से अधिक भुगतान

हर खरीद में कोट का expected_total_cents होता है। एक सेंट का भी अंतर होने पर कॉल अस्वीकार हो जाती है, और कुछ भी चार्ज नहीं होता।

मनमर्जी से रद्द करना

दो अपरिवर्तनीय टूल confirm=true के बिना चलने से मना कर देते हैं। समाप्ति साइड इफ़ेक्ट के रूप में नहीं हो सकती।

दो बार शुल्क लेना

धन संबंधी कॉल में idempotency_key लगता है। टाइमआउट के बाद पुनः प्रयास उसी शुल्क का निपटान करता है, दूसरा नहीं।

MCP: 49 टूल · 9 अनुमति स्कोपJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · स्टेटलेसREST API: 49 ऑपरेशन · OpenAPI 3.1

मैनुअल सेटअप

चरण-दर-चरण सेटअप गाइड के लिए अपना ऑपरेटिंग सिस्टम, ब्राउज़र या प्रॉक्सी ऐप चुनें।

सभी इंटीग्रेशन

सिस्टम

ब्राउज़र

ऐप्स

तेज़ी के लिए बना।
ट्रैफ़िक पर डेटा सीमा नहीं।

हमारे मानक रिमोट-सर्वर परीक्षणों में FineProxy ने 500 Mbps तक बनाए रखा। वेब स्क्रैपिंग कार्यभार में सीमा आमतौर पर लक्ष्य साइट की रेट लिमिट होती थी—प्रॉक्सी की नहीं।

परीक्षण विधि: 1,973,500 कनेक्शन प्रयास तथा एक प्रॉक्सी IP से अधिकतम 96 थ्रेड तक के समवर्ती रन।

500 Mbps

मानक रिमोट-सर्वर परीक्षणों में प्रति प्रॉक्सी

99.97%

1,973,500 अनुरोधों में स्थापित कनेक्शन

96

एक IP पर बिना गिरावट के समवर्ती थ्रेड

0

बैंडविड्थ सीमाएँ — हर योजना पर असीमित ट्रैफ़िक

समर्पित AMD EPYC

हमारे अपने सर्वर, पोर्ट के लिए कोई साझा-VPS पड़ोसी प्रतिस्पर्धा नहीं करता।

स्वयं के सबनेट

IP उन्हीं रेंज से आते हैं जो हमारे पास हैं, किसी अन्य प्रदाता से पुनर्विक्रित नहीं।

80 Gbps अपलिंक

प्रति सर्वर क्षमता का हेडरूम—किसी एक प्रॉक्सी सत्र का वादा नहीं।

Tier III / IV

हमारे सभी स्थानों पर अतिरिक्त पावर और कूलिंग वाले डेटा सेंटर।

टेस्ट नोट्स

वास्तविक थ्रूपुट रूट, गंतव्य, नेटवर्क की स्थिति और उपयोगकर्ता के उपकरण के कॉन्फ़िगरेशन व प्रदर्शन पर निर्भर करता है। 500 Mbps वाले होम इंटरनेट पर एक लैपटॉप ने व्यवहार में लगभग 468 Mbps हासिल किया, जबकि रिमोट सर्वर मानक परीक्षणों में 500 Mbps तक पहुँचे। यूरोप और अमेरिका में सही ढंग से कॉन्फ़िगर किए गए उच्च-प्रदर्शन सर्वरों के असाधारण परीक्षणों में थ्रूपुट 700 Mbps तक गया; यह प्रति-सत्र सामान्य परिणाम नहीं है।

इस पेज का हर दावा, दूसरों के शब्दों में।

प्रासंगिक ग्राहक प्रतिक्रिया, एक सत्यापित समीक्षा पूल से चुनी गई और मूल स्रोत से जुड़ी हुई।

2011से प्रॉक्सी सेवा

लोड के दौरान गति

Fineproxy मेरे SEO उपकरणों के लिए गेम चेंजर रहा है। साफ़ आईपी और स्थिर कनेक्शन मेरे काम को सुचारू और निरंतर बनाए रखते हैं।

MudKixSaasHub, पिछला वर्षअंग्रेज़ी से अनुवादितस्रोत

Fineproxy के साथ शुरुआत करना आश्चर्यजनक रूप से आसान था, यहाँ तक कि किसी टेक एक्सपर्ट न होने वाले व्यक्ति के लिए भी। उनकी इंटरफ़ेस सहज है, और प्रॉक्सी स्वयं अत्यंत आसान हैं इंटीग्रेट करने के लिए। प्रदर्शन त्रुटिहीन रहा है, जिसने मेरे ऑनलाइन कार्यों को बहुत आसान बना दिया है। निश्चित रूप से एक शानदार विकल्प!

PathanFineProxy आंतरिक प्लेटफ़ॉर्मअंग्रेज़ी से अनुवादितस्रोत

API और एजेंट एक्सेस

मैं FineProxy.org के साथ दो साल से अधिक समय से काम कर रहा हूँ, और मैं ईमानदारी से कह सकता हूँ कि यह सबसे स्थिर प्रदाता है जिसके साथ मैंने कभी काम किया है। मैं एक दर्जन से अधिक सोशल मीडिया अकाउंट्स संभालता हूँ और हर एक को एक समर्पित IP की आवश्यकता होती है। एक भी बार मुझे "ब्लैकलिस्टेड" पते के कारण कोई ब्लॉक नहीं मिला। सर्वर अपटाइम लगभग 99.9% है, जो स्वचालित मार्केटिंग अभियानों के दौरान महत्वपूर्ण है। स्पीड से अधिक संतोषजनक है, डेटा आसानी से बहता है बिना पीक घंटों के दौरान परेशान करने वाली धीमी गति के। प्रबंधन पैनल सहज है और प्रॉक्सी सूची वास्तविक समय में अपडेट होती रहती है। FineProxy मानसिक शांति के समान है।

zapierdalamwbewieNorton Safe Web, इस वर्षअंग्रेज़ी से अनुवादितस्रोत

वे ऐसे API उपलब्ध कराते हैं जिनसे उपयोगकर्ता उनकी वेबसाइट से प्रॉक्सी प्राप्त कर सकते हैं। हालाँकि उनकी ग्राहक सेवा टीम की अंग्रेज़ी बहुत अच्छी नहीं थी, फिर भी उन्होंने मेरी सहायता करने की पूरी कोशिश की। वे सात दिनों के बाद IP बदलने की सुविधा भी देते हैं।

Anonymous UserTrustpilot, 2+ वर्ष पहलेअंग्रेज़ी से अनुवादितस्रोत

अकाउंट संचालन

डेटा स्क्रैपिंग के लिए शानदार प्रॉक्सी – मैंने इसे 5+ वर्षों से उपयोग किया है.. उनके पास रोटेटिंग IPs हैं, वे तेज़ हैं और लगभग सभी प्रॉक्सी सोशल नेटवर्क्स में ब्लॉक नहीं होती हैं।

AliceDieg, पिछला वर्षअंग्रेज़ी से अनुवादितस्रोत

गुणवत्ता वाला, तेज़ और स्थिर कार्यरत प्रॉक्सी, मैं बहुत खुश हूँ, यही मुझे चाहिए था। मेरे देश (यूक्रेन) में कई साइटें और सोशल नेटवर्क ब्लॉक हैं, अब यह समस्या हल हो गई है। कीमतें भी सुखद हैं, बहुत सारी प्रॉक्सी (1000+) के लिए मैं केवल 20 डॉलर भुगतान कर रहा हूँ, यह और कहीं भी आपको नहीं मिलेगी और अधिक सस्ती और तेज़ है, इसलिए मैं इस सेवा की सिफारिश करता हूँ।

Darya MolchanovaFineProxy आंतरिक प्लेटफ़ॉर्मअंग्रेज़ी से अनुवादितस्रोत

समीक्षाएँ पूर्ण रूप से उद्धृत हैं। जहाँ ग्राहक ने ऐसा कुछ उठाया जिसका हम उत्तर दे सकते थे, मूल प्लेटफ़ॉर्म से हमारा जवाब उसके साथ दिखाया गया है।

सभी ग्राहक समीक्षाएँ
eBay पर किन कार्यों के लिए सबसे अधिक प्रॉक्सी की आवश्यकता होती है?डेटा संग्रह, खाते

प्रॉक्सी का उपयोग कैटलॉग और प्रोडक्ट पेज स्क्रैपिंग, कीमतों की निगरानी, सेलर डेटा कलेक्शन, ऑटोमेटेड बिडिंग, लिस्टिंग मैनेजमेंट और एक ही सिस्टम में कई अकाउंट्स चलाने के लिए किया जाता है।

eBay के लिए कौन सा प्रॉक्सी टाइप सबसे अच्छा काम करता है?कार्य पर निर्भर

यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप क्या कर रहे हैं। लिस्टिंग स्क्रैप करने, कीमतों की निगरानी करने, या एनालिटिक्स निकालने के लिए — डेटासेंटर प्रॉक्सी इसे आसानी से संभाल लेती हैं। ये तेज़ हैं, प्रति IP सस्ती हैं, और आप जितनी चाहें उतनी ले सकते हैं। अकाउंट से जुड़े किसी भी काम के लिए — सेलर प्रोफ़ाइल मैनेज करना, बिड लगाना — आपको ISP या रेज़िडेंशियल प्रॉक्सी चाहिए। eBay अकाउंट गतिविधि पर ज़्यादा बारीकी से नज़र रखता है, और डेटासेंटर IP वहाँ संदेह पैदा कर सकते हैं।

क्या मुझे हर eBay अकाउंट के लिए अलग प्रॉक्सी इस्तेमाल करनी चाहिए?हाँ

हाँ, हमेशा। एक अकाउंट, एक IP — यही बुनियादी नियम है। अगर eBay देखे कि दो अकाउंट एक ही एड्रेस से लॉगिन कर रहे हैं, तो दोनों फ्लैग हो सकते हैं। यही बात आपके सेटअप के अलग-अलग हिस्सों पर भी लागू होती है — अपने scraper को account management से अलग IPs पर रखें। इससे कुछ गलत होने पर समस्या पहचानना बहुत आसान हो जाता है।

क्या मैं eBay API और ब्राउज़र ऑटोमेशन दोनों के लिए एक ही प्रॉक्सी इस्तेमाल कर सकता हूँ?हाँ

हाँ। आपकी प्रॉक्सी को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ट्रैफ़िक API कॉल से आ रहा है या हेडलेस ब्राउज़र से। बस यह सुनिश्चित करें कि आप ऐसे टास्क के बीच IP मिक्स न करें जिन्हें शेयर नहीं किया जाना चाहिए — API स्क्रैपिंग और अकाउंट वर्क को अलग-अलग पूल पर रखें।

eBay के लिए प्रॉक्सी में मुझे क्या देखना चाहिए?पहले उपलब्धता

सबसे पहले अपटाइम। अगर सेशन के बीच में प्रॉक्सी डिस्कनेक्ट हो जाए, तो eBay IP स्विच को फ़्लैग कर सकता है। उसके बाद — कम लेटेंसी और पर्याप्त बैंडविड्थ ताकि रिक्वेस्ट टाइम आउट न हों। क्लीन IP भी ज़रूरी हैं: अगर पिछले यूज़र ने उस एड्रेस को ब्लैकलिस्ट करवा दिया, तो वो समस्या आपको विरासत में मिलती है। और आपको ऐसा प्रोवाइडर चाहिए जो स्केल करने की ज़रूरत पड़ने पर बिना किसी झंझट के अतिरिक्त IP जोड़ने दे।

जब मुझे ज़्यादा रिक्वेस्ट भेजने की ज़रूरत हो तो क्या करूँ?और IP जोड़ें

अपने पूल में और IP जोड़ें। लोड इस तरह बाँटें कि किसी एक एड्रेस पर ज़्यादा दबाव न पड़े। अगर आप रोटेशन कर रहे हैं, तो रोटेशन लॉजिक सिंपल रखें — हर रिक्वेस्ट पर या एक निश्चित अंतराल के बाद IP बदलें। आपको अपने कोड में कुछ भी दोबारा बनाने की ज़रूरत नहीं। बस ज़्यादा IP, वही सेटअप।

जब eBay मेरी requests block करने लगे तो मैं क्या करूँ?रोटेट-धीमा करें

पहले अपना code मत छुएं — आमतौर पर यह logic की नहीं, IP की समस्या होती है। क्लीनर IPs पर switch करने या rotation में और एड्रेस जोड़ने की कोशिश करें। अगर आप बहुत कम IPs से बहुत तेज़ी से एक ही endpoints पर requests मार रहे हैं, तो eBay रोक लगाएगा। Requests को फैलाएं, हर IP पर थोड़ा धीमे चलें, और यह सुनिश्चित करें कि आपका request pattern ऐसा न लगे जैसे कोई bot एक मिनट में एक ही पेज पर 500 बार आ रहा हो।

बड़ी संख्या में eBay लिस्टिंग्स स्क्रैप करने के लिए मुझे कितने प्रॉक्सी चाहिए?मात्रा अनुसार बढ़ाएँ

यह आपकी गति और डेटा की मात्रा पर निर्भर करता है। एक सामान्य दिशानिर्देश: यदि आप प्रति IP हर 3–5 सेकंड में एक request भेज रहे हैं, तो एक single proxy प्रति घंटे लगभग 700–1,200 requests संभाल सकता है। एक दिन में 50,000 listings scrape करने के लिए, आपको 20–30 datacenter proxies को parallel में उचित delay के साथ चलाना होगा। 200,000+ listings के लिए, 80–100 या उससे अधिक IPs की योजना बनाएं। हमेशा कम IPs से शुरू करें और धीरे-धीरे बढ़ाएं — क्षमता बढ़ाना आसान है, लेकिन बहुत तेज़ी से बहुत अधिक दबाव डालने पर mass block से उबरना मुश्किल होता है।

क्या मैं eBay के लिए फ्री प्रॉक्सी का उपयोग कर सकता हूँ?खराब विचार

तकनीकी रूप से कर सकते हैं, लेकिन व्यावहारिक रूप से यह बुरा विचार है। फ्री प्रॉक्सी सैकड़ों या हज़ारों यूज़र्स द्वारा शेयर की जाती हैं, जिसका मतलब है कि वे IP लगभग निश्चित रूप से eBay पर पहले से फ़्लैग या ब्लैकलिस्ट हो चुके हैं। ये धीमे, अविश्वसनीय भी होते हैं और अक्सर बिना चेतावनी के ऑफ़लाइन हो जाते हैं — जिससे सेशन के बीच में IP स्विच होता है, जिसे eBay संदिग्ध मानता है। इससे भी बुरी बात यह है कि फ्री प्रॉक्सी ऑपरेटर आपका सारा ट्रैफ़िक देख सकते हैं, जिसमें लॉगिन क्रेडेंशियल्स भी शामिल हैं — अगर कनेक्शन एंड-टू-एंड एन्क्रिप्टेड नहीं है। स्क्रैपिंग के लिए, फ्री प्रॉक्सी बचत से ज़्यादा समय बर्बाद करेंगी। अकाउंट्स से जुड़े किसी भी काम के लिए, ये एक वास्तविक सुरक्षा जोखिम हैं।