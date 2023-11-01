हर बॉट आखिरकार एक ही दीवार से टकराता है: टारगेट साइट एक IP से बार-बार आने वाली रिक्वेस्ट डिटेक्ट कर लेती है और उसे ब्लॉक कर देती है। इसका समाधान हमेशा प्रॉक्सी है — लेकिन कौन-सा टाइप, यह पूरी तरह इस बात पर निर्भर करता है कि आपका बॉट क्या करता है और कहाँ कनेक्ट होता है।

स्क्रैपिंग और पार्सिंग बॉट्स

क्रॉलर, प्राइस मॉनिटर, SERP ट्रैकर, डेटा एक्सट्रैक्टर — कोई भी चीज़ जो वेबसाइट से बड़ी मात्रा में डेटा खींचती है। ये बॉट प्रति घंटे हज़ारों रिक्वेस्ट करते हैं, और मुख्य दुश्मन रेट-लिमिटिंग है।

डेटासेंटर प्रॉक्सी डिफ़ॉल्ट चॉइस हैं। ये तेज़ हैं, प्रति IP सस्ती हैं, और आप लोड डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए सैकड़ों या हज़ारों खरीद सकते हैं। ज़्यादातर स्क्रैपिंग टारगेट को इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि IP रेजिडेंशियल दिखता है या नहीं — उन्हें फ़र्क पड़ता है प्रति एड्रेस रिक्वेस्ट फ़्रीक्वेंसी से। अपनी रिक्वेस्ट एक बड़े पूल में फैलाएँ और हर IP पर रेट कम रखें।

सोशल मीडिया बॉट्स

अकाउंट मैनेजमेंट टूल्स, पोस्टिंग शेड्यूलर, एंगेजमेंट ऑटोमेशन। Facebook, Instagram, Twitter, TikTok — ये सभी शेयर्ड IP और ब्राउज़र फ़िंगरप्रिंट से अकाउंट्स को लिंक करते हैं।

यहाँ नियम सख्त है: प्रति अकाउंट एक स्टेटिक IP। एड्रेस हर सेशन में एक जैसा रहना चाहिए, और यह रेजिडेंशियल दिखना चाहिए। ISP प्रॉक्सी दोनों ज़रूरतें पूरी करती हैं। फ़िंगरप्रिंट आइसोलेशन के लिए इन्हें एंटी-डिटेक्ट ब्राउज़र के साथ पेयर करें।

मेजर प्लेटफ़ॉर्म्स पर अकाउंट एक्टिविटी के लिए डेटासेंटर प्रॉक्सी बहुत रिस्की हैं — पोस्टिंग और कमेंटिंग के दौरान ये फ़्लैग हो जाती हैं। पब्लिक डेटा पढ़ने और कलेक्ट करने के लिए ठीक हैं, लेकिन किसी अकाउंट से जुड़ी एक्शन्स के लिए नहीं।

स्नीकर और परचेज़ बॉट्स

AIO बॉट, Nike SNKRS बॉट, Supreme बॉट — ये लिमिटेड रिलीज़ के दौरान चेकआउट ऑटोमेट करते हैं। एक प्रॉक्सी प्रति बॉट टास्क, कोई अपवाद नहीं। स्पीड उतनी ही ज़रूरी है जितनी स्टेल्थ।

क्यू-बेस्ड साइट्स (Nike, Adidas) के लिए ISP प्रॉक्सी। स्पीड-बेस्ड Shopify ड्रॉप्स के लिए डेटासेंटर। प्रॉक्सी का देश रिलीज़ रीजन से मैच करें — रिटेलर्स इसे बिलिंग एड्रेस के साथ चेक करते हैं।

API और ट्रेडिंग बॉट्स

क्रिप्टो ट्रेडिंग बॉट, AI API रैपर, मॉनिटरिंग स्क्रिप्ट्स। ये API से कनेक्ट होते हैं, वेबसाइट से नहीं, इसलिए नियम अलग हैं। API कुंजी से ऑथेंटिकेट होती हैं, और सर्वर को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपका IP रेजिडेंशियल दिखता है या नहीं।

डेटासेंटर प्रॉक्सी बिल्कुल सही काम करती हैं। कई API कीज़, जिनमें से हर एक अपनी अलग डेडिकेटेड प्रॉक्सी से रूट होती है — आपकी रेट-लिमिट को उसी अनुपात में बढ़ा देती हैं। जिन API को HTTPS की ज़रूरत होती है — FineProxy हर IP के लिए अलग SSL सर्टिफ़िकेट वाली प्रॉक्सी ऑफ़र करता है।

टिकट और रिटेल बॉट्स

स्नीकर बॉट्स जैसा ही: स्टॉक ख़त्म होने से पहले परचेज़ ऑटोमेट करें। Ticketmaster, इवेंट साइट्स, लिमिटेड प्रोडक्ट ड्रॉप्स। एंटी-बॉट प्रोटेक्शन अलग-अलग होता है, लेकिन सिद्धांत वही है — प्रति सेशन एक IP, क्लीन एड्रेस, मैचिंग जियो।