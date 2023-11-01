नया! |एक API कॉल, साफ़ डेटा वापस। स्क्रैपर की ज़रूरत नहीं।10,000 मुफ़्त टोकन पाएँ →

बॉट के लिए प्रॉक्सी

आपके कार्यों को स्केल करने के लिए IPv4 पैकेज। HTTP/HTTPS/SOCKS5 सपोर्ट, भुगतान के बाद स्वचालित डिलीवरी, असीमित ट्रैफ़िक और API एक्सेस।

अपनी योजना कॉन्फ़िगर करें →48 घंटे के लिए प्रॉक्सी
बिना डेटा सीमाप्रति GB शुल्क नहीं
AMD EPYCनवीनतम पीढ़ी का सर्वर हार्डवेयर
80 Gbps तकप्रति सर्वर अपलिंक
REST + MCPAPI से प्रावधान और प्रबंधन करें

अपना प्रॉक्सी प्लान बनाएँ।

अपने सटीक कार्यभार के हिसाब से योजना बनाएँ। प्रॉक्सी प्रकार, स्थान, IP मात्रा, बिलिंग अवधि और वैकल्पिक UDP सपोर्ट चुनें—कीमत तुरंत अपडेट होती है।

देशIP की संख्या
UDP समर्थन
बंद

मूल योजना मूल्य में 50% जोड़ता है। SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) पर काम करता है — गेमिंग, VoIP और स्ट्रीमिंग के लिए।

एक पैकेज में कई देश, अतिरिक्त व्हाइटलिस्ट IP या कनेक्शन चाहिए?डैशबोर्ड में बनाएँ

प्रॉक्सी खरीदने के चार तरीके।
एक इसी कार्यभार के अनुरूप है।

FineProxy के सभी पते IPv4 का उपयोग करते हैं। डेटासेंटर, डेडिकेटेड और ISP प्रॉक्सी प्लान की पूरी अवधि में स्थिर रहते हैं; रोटेटिंग प्रॉक्सी हर अनुरोध पर बदलते हैं। स्थिर प्लान में असीमित ट्रैफ़िक शामिल है। हाइलाइट किया गया विकल्प इस पेज के मुख्य उपयोग से मेल खाता है: डेटा सेंटर पैकेज.

यहाँ अनुशंसितडेटा सेंटर पैकेजब्लॉक में बिक्री, साझासमर्पितव्यक्तिगत, एक ही IP सेISPस्टैटिक ISP-पंजीकृत पतेरोटेटिंगबिल API क्रेडिट में
उपयुक्तबड़े पैमाने पर बॉट और निगरानीबिना स्थायी खाते के काम के लिए।दीर्घकालिक खाता सेशनप्रति प्रोफ़ाइल एक पता, केवल आपके उपयोग के लिए।वे लक्ष्य जो ASN का मूल्यांकन करते हैंइंटरनेट प्रदाता के नाम पर पंजीकृत।डेटा संग्रह, खाते नहींस्थायी सत्र का पता नहीं बदलना चाहिए।
प्रति पते लोग5 तकप्रतिष्ठा आंशिक रूप से आपके पड़ोसियों पर निर्भर करती है।1 — आपपूरी अवधि में इसे और कोई इस्तेमाल नहीं करता।5 तकसाझा पूल
प्लेटफ़ॉर्म विश्वासस्टैंडर्डडेटा सेंटर ASNउच्च — एकल उपयोगउच्च — ISP पंजीकृतपूल के अनुसार अलग
शुरुआती कीमत$12 / 100 IPs$0.12 प्रति पता, मासिक$12 / 100 IPsठीक वही खरीदें जिसकी आपको ज़रूरत है।$30 / 100 IPs$0.30 प्रति पता, मासिक$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
न्यूनतम ऑर्डर100 IP1 IP100 IP2.5M क्रेडिट
पते की अवधिअवधि के लिए स्टैटिकअवधि के लिए स्टैटिकअवधि के लिए स्टैटिकहर अनुरोध पर बदलता है
बैंडविड्थबिना डेटा सीमाबिना डेटा सीमाबिना डेटा सीमाक्रेडिटप्रति अनुरोध बिल, प्रति गीगाबाइट नहीं।
UDP / वॉइस कॉलवैकल्पिक ऐड-ऑनवैकल्पिक ऐड-ऑनवैकल्पिक ऐड-ऑनउपलब्ध नहीं
प्रोटोकॉलHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
प्रमाणीकरणअनुमत IP सूचीलॉगिन और पासवर्ड जोड़े जा सकते हैं।अनुमत IP सूचीलॉगिन और पासवर्ड जोड़े जा सकते हैं।अनुमत IP सूचीलॉगिन और पासवर्ड जोड़े जा सकते हैं।API कुंजी
प्लान देखेंसमर्पित प्लान देखेंISP प्लान देखेंप्लान देखें
यहाँ अनुशंसित

डेटा सेंटर पैकेज

ब्लॉक में बिक्री, साझा

उपयुक्त

बड़े पैमाने पर बॉट और निगरानीबिना स्थायी खाते के काम के लिए।

प्रति पते लोग

5 तकप्रतिष्ठा आंशिक रूप से आपके पड़ोसियों पर निर्भर करती है।

प्लेटफ़ॉर्म विश्वास

स्टैंडर्डडेटा सेंटर ASN

शुरुआती कीमत

$12 / 100 IPs$0.12 प्रति पता, मासिक

न्यूनतम ऑर्डर

100 IP

पते की अवधि

अवधि के लिए स्टैटिक

बैंडविड्थ

बिना डेटा सीमा

UDP / वॉइस कॉल

वैकल्पिक ऐड-ऑन

प्रोटोकॉल

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

प्रमाणीकरण

अनुमत IP सूचीलॉगिन और पासवर्ड जोड़े जा सकते हैं।

प्लान देखें

समर्पित

व्यक्तिगत, एक ही IP से

उपयुक्त

दीर्घकालिक खाता सेशनप्रति प्रोफ़ाइल एक पता, केवल आपके उपयोग के लिए।

प्रति पते लोग

1 — आपपूरी अवधि में इसे और कोई इस्तेमाल नहीं करता।

प्लेटफ़ॉर्म विश्वास

उच्च — एकल उपयोग

शुरुआती कीमत

$12 / 100 IPsठीक वही खरीदें जिसकी आपको ज़रूरत है।

न्यूनतम ऑर्डर

1 IP

पते की अवधि

अवधि के लिए स्टैटिक

बैंडविड्थ

बिना डेटा सीमा

UDP / वॉइस कॉल

वैकल्पिक ऐड-ऑन

प्रोटोकॉल

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

प्रमाणीकरण

अनुमत IP सूचीलॉगिन और पासवर्ड जोड़े जा सकते हैं।

समर्पित प्लान देखें

ISP

स्टैटिक ISP-पंजीकृत पते

उपयुक्त

वे लक्ष्य जो ASN का मूल्यांकन करते हैंइंटरनेट प्रदाता के नाम पर पंजीकृत।

प्रति पते लोग

5 तक

प्लेटफ़ॉर्म विश्वास

उच्च — ISP पंजीकृत

शुरुआती कीमत

$30 / 100 IPs$0.30 प्रति पता, मासिक

न्यूनतम ऑर्डर

100 IP

पते की अवधि

अवधि के लिए स्टैटिक

बैंडविड्थ

बिना डेटा सीमा

UDP / वॉइस कॉल

वैकल्पिक ऐड-ऑन

प्रोटोकॉल

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

प्रमाणीकरण

अनुमत IP सूचीलॉगिन और पासवर्ड जोड़े जा सकते हैं।

ISP प्लान देखें

रोटेटिंग

बिल API क्रेडिट में

उपयुक्त

डेटा संग्रह, खाते नहींस्थायी सत्र का पता नहीं बदलना चाहिए।

प्रति पते लोग

साझा पूल

प्लेटफ़ॉर्म विश्वास

पूल के अनुसार अलग

शुरुआती कीमत

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

न्यूनतम ऑर्डर

2.5M क्रेडिट

पते की अवधि

हर अनुरोध पर बदलता है

बैंडविड्थ

क्रेडिटप्रति अनुरोध बिल, प्रति गीगाबाइट नहीं।

UDP / वॉइस कॉल

उपलब्ध नहीं

प्रोटोकॉल

HTTP, SOCKS5

प्रमाणीकरण

API कुंजी

प्लान देखें

48 घंटे के लिए प्रॉक्सी

अपने काम के लिए प्लान बनाएँ और वास्तविक उपयोग में प्रॉक्सी जाँचें। चुने गए कॉन्फ़िगरेशन के लिए 48 घंटे का भुगतान करें—कीमत सेटअप के दौरान तय होती है।

48 घंटे के लिए प्रॉक्सी

शीर्ष प्रॉक्सी स्थान

वे आठ प्रॉक्सी स्थान जिन्हें FineProxy ग्राहक सबसे अधिक चुनते हैं।

सभी स्थान देखें

एक बार कनेक्ट करें।
फिर बस पूछें।

FineProxy एक नेटिव MCP सर्वर: अपने एजेंट में एक URL चिपकाएँ और उसे कैबिनेट के 49 टूल मिल जाते हैं — खरीदारी, नवीनीकरण, IP रोटेशन, अनुमत IP सूचियाँ, उपयोग एनालिटिक्स, इनवॉइस और सहायता। वही ऑपरेशन एक REST API अगर आप कॉल स्वयं लिखना पसंद करते हैं।

फिर बस कहें

  • मेरे ऑटोमेशन बॉट के लिए 300 डेटा सेंटर IP खरीदें
  • मेरी प्रॉक्सी सेवा के लिए 203.0.113.7 को अनुमत IP सूची में जोड़ें
  • मेरी प्रॉक्सी सूचियाँ JSON में निर्यात करें
  • आज सबसे अधिक त्रुटि दर वाली सेवाएँ देखें
  • इस सप्ताह समाप्त हो रही हर प्रॉक्सी सेवा का $500 से कम में नवीनीकरण करें
और जानें API कुंजी बनाएँ
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

कॉन्फ़िगरेशन सहेजने के बाद Claude को पुनः प्रारंभ करें। इसके बाद FineProxy के 49 टूल उपलब्ध टूल सूची में दिखाई देंगे।

एजेंट क्या नहीं करेगा — आप कुछ भी पूछें

आपका पैसा खर्च करना

छह टूल बैलेंस को छूते हैं और छहों को wallet:spend चाहिए। इसे कुंजी से हटा दें तो एजेंट बाकी सब चला सकता है।

कोट से अधिक भुगतान

हर खरीद में कोट का expected_total_cents होता है। एक सेंट का भी अंतर होने पर कॉल अस्वीकार हो जाती है, और कुछ भी चार्ज नहीं होता।

मनमर्जी से रद्द करना

दो अपरिवर्तनीय टूल confirm=true के बिना चलने से मना कर देते हैं। समाप्ति साइड इफ़ेक्ट के रूप में नहीं हो सकती।

दो बार शुल्क लेना

धन संबंधी कॉल में idempotency_key लगता है। टाइमआउट के बाद पुनः प्रयास उसी शुल्क का निपटान करता है, दूसरा नहीं।

MCP: 49 टूल · 9 अनुमति स्कोपJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · स्टेटलेसREST API: 49 ऑपरेशन · OpenAPI 3.1

मैनुअल सेटअप

चरण-दर-चरण सेटअप गाइड के लिए अपना ऑपरेटिंग सिस्टम, ब्राउज़र या प्रॉक्सी ऐप चुनें।

सभी इंटीग्रेशन

सिस्टम

ब्राउज़र

ऐप्स

तेज़ी के लिए बना।
ट्रैफ़िक पर डेटा सीमा नहीं।

हमारे मानक रिमोट-सर्वर परीक्षणों में FineProxy ने 500 Mbps तक बनाए रखा। वेब स्क्रैपिंग कार्यभार में सीमा आमतौर पर लक्ष्य साइट की रेट लिमिट होती थी—प्रॉक्सी की नहीं।

परीक्षण विधि: 1,973,500 कनेक्शन प्रयास तथा एक प्रॉक्सी IP से अधिकतम 96 थ्रेड तक के समवर्ती रन।

500 Mbps

मानक रिमोट-सर्वर परीक्षणों में प्रति प्रॉक्सी

99.97%

1,973,500 अनुरोधों में स्थापित कनेक्शन

96

एक IP पर बिना गिरावट के समवर्ती थ्रेड

0

बैंडविड्थ सीमाएँ — हर योजना पर असीमित ट्रैफ़िक

समर्पित AMD EPYC

हमारे अपने सर्वर, पोर्ट के लिए कोई साझा-VPS पड़ोसी प्रतिस्पर्धा नहीं करता।

स्वयं के सबनेट

IP उन्हीं रेंज से आते हैं जो हमारे पास हैं, किसी अन्य प्रदाता से पुनर्विक्रित नहीं।

80 Gbps अपलिंक

प्रति सर्वर क्षमता का हेडरूम—किसी एक प्रॉक्सी सत्र का वादा नहीं।

Tier III / IV

हमारे सभी स्थानों पर अतिरिक्त पावर और कूलिंग वाले डेटा सेंटर।

टेस्ट नोट्स

वास्तविक थ्रूपुट रूट, गंतव्य, नेटवर्क की स्थिति और उपयोगकर्ता के उपकरण के कॉन्फ़िगरेशन व प्रदर्शन पर निर्भर करता है। 500 Mbps वाले होम इंटरनेट पर एक लैपटॉप ने व्यवहार में लगभग 468 Mbps हासिल किया, जबकि रिमोट सर्वर मानक परीक्षणों में 500 Mbps तक पहुँचे। यूरोप और अमेरिका में सही ढंग से कॉन्फ़िगर किए गए उच्च-प्रदर्शन सर्वरों के असाधारण परीक्षणों में थ्रूपुट 700 Mbps तक गया; यह प्रति-सत्र सामान्य परिणाम नहीं है।

इस पेज का हर दावा, दूसरों के शब्दों में।

प्रासंगिक ग्राहक प्रतिक्रिया, एक सत्यापित समीक्षा पूल से चुनी गई और मूल स्रोत से जुड़ी हुई।

2011से प्रॉक्सी सेवा

लोड के दौरान गति

उत्कृष्ट प्रॉक्सी सेवा। मैं इन्हें लंबे समय से इस्तेमाल कर रहा हूँ और उन्होंने कभी मुझे निराश नहीं किया। सब कुछ घड़ी की तरह काम करता है और कुछ भी गड़बड़ नहीं होता। मैं अत्यधिक खुश हूँ और मैं यह सेवा अपने सभी दोस्तों को सुझाता हूँ।

NyashaFineProxy आंतरिक प्लेटफ़ॉर्मअंग्रेज़ी से अनुवादितस्रोत

मैंने FineProxy का उपयोग करते हुए एक शानदार अनुभव प्राप्त किया है। उनके प्रॉक्सी की गति और स्थिरता शानदार हैं, और वे विभिन्न उपयोग मामलों के लिए विकल्पों की एक विस्तृत श्रृंखला पेश करते हैं। सेट अप करना सरल था, और उनका ग्राहक समर्थन हमेशा उपलब्ध और कुशल है। मैं किसी भी व्यक्ति के लिए जो एक भरोसेमंद प्रॉक्सी समाधान की आवश्यकता है, FineProxy की अत्यधिक सिफारिश करता हूँ!

Tan NguyenProxyRate, पिछला वर्षअंग्रेज़ी से अनुवादितस्रोत

अकाउंट संचालन

मैं FineProxy.org के साथ दो साल से अधिक समय से काम कर रहा हूँ, और मैं ईमानदारी से कह सकता हूँ कि यह सबसे स्थिर प्रदाता है जिसके साथ मैंने कभी काम किया है। मैं एक दर्जन से अधिक सोशल मीडिया अकाउंट्स संभालता हूँ और हर एक को एक समर्पित IP की आवश्यकता होती है। एक भी बार मुझे "ब्लैकलिस्टेड" पते के कारण कोई ब्लॉक नहीं मिला। सर्वर अपटाइम लगभग 99.9% है, जो स्वचालित मार्केटिंग अभियानों के दौरान महत्वपूर्ण है। स्पीड से अधिक संतोषजनक है, डेटा आसानी से बहता है बिना पीक घंटों के दौरान परेशान करने वाली धीमी गति के। प्रबंधन पैनल सहज है और प्रॉक्सी सूची वास्तविक समय में अपडेट होती रहती है। FineProxy मानसिक शांति के समान है।

zapierdalamwbewieNorton Safe Web, इस वर्षअंग्रेज़ी से अनुवादितस्रोत

यह प्रॉक्सी साइट उन सभी साइटों में सबसे अच्छी है जिन्हें मैंने अपने जीवन में आज़माया है। ये कहीं भी प्रतिबंधित नहीं हैं और पूरी तरह निजी हैं। मुझे ये बहुत पसंद हैं।

Andres DomfTrustpilot, 2+ वर्ष पहलेअंग्रेज़ी से अनुवादितस्रोत

ट्रैफ़िक पर डेटा सीमा नहीं

जब अन्य प्रदाता प्रति GB या यहाँ तक कि प्रति अनुरोध शुल्क लेते हैं, ये लोग इंटरनेट को मुफ्त और सुरक्षित रखने के अपने मिशन के प्रति सच्चे रहते हैं। उनके डाटासेंटर विकल्प सस्ते हैं और असीमित बैंडविड्थ के साथ आते हैं।

Nemanja DuricSaasHub, इस वर्षअंग्रेज़ी से अनुवादितस्रोत

बेहतरीन काम बेहतरीन काम – शानदार प्रॉक्सी बेहतरीन काम, टीम! मैंने अभी अभी इस सेवा की खोज की है और मैं वास्तव में प्रभावित हूँ — जिस कीमत पर आप यह मूल्य दे रहे हैं वह अविश्वसनीय है। और अब असीमित रेजिडेंशियल एक्सेस के साथ? यह अगले स्तर का है। आप सभी को बहुत सम्मान। मैं निश्चित रूप से वापस आऊँगा!

hamzaerkoDieg, इस वर्षअंग्रेज़ी से अनुवादितस्रोत

समीक्षाएँ पूर्ण रूप से उद्धृत हैं। जहाँ ग्राहक ने ऐसा कुछ उठाया जिसका हम उत्तर दे सकते थे, मूल प्लेटफ़ॉर्म से हमारा जवाब उसके साथ दिखाया गया है।

सभी ग्राहक समीक्षाएँ
क्या सभी बॉट्स को प्रॉक्सी की ज़रूरत होती है?हाँ

कोई भी बॉट जो एक ही टारगेट पर बार-बार रिक्वेस्ट भेजता है — हाँ। प्रॉक्सी के बिना, टारगेट सारा ट्रैफ़िक एक ही एड्रेस से आता देखता है और उसे ब्लॉक कर देता है। यहाँ तक कि कम स्पीड (कुछ रिक्वेस्ट प्रति मिनट) पर चलने वाले बॉट्स को भी मल्टीपल IP से फ़ायदा होता है, क्योंकि कई साइटें घंटों और दिनों में प्रति एड्रेस कुल एक्टिविटी ट्रैक करती हैं।

प्रति बॉट कितनी प्रॉक्सी?कार्य पर निर्भर

स्क्रैपिंग के लिए: टारगेट की स्ट्रिक्टनेस और स्पीड पर निर्भर करता है। मॉडरेट स्क्रैपिंग के लिए 100-500 IP, लार्ज-स्केल कलेक्शन के लिए हज़ारों। अकाउंट बॉट्स के लिए: प्रति अकाउंट एक IP, कोई शेयरिंग नहीं। परचेज़ बॉट्स के लिए: प्रति टास्क एक IP। API बॉट्स के लिए: प्रति API कुंजी एक IP।

क्या मैं हर चीज़ के लिए एक ही प्रॉक्सी टाइप यूज़ कर सकता हूँ?कार्य के अनुसार

टेक्निकली हाँ, लेकिन या तो आप ज़्यादा पैसे खर्च करेंगे या परफ़ॉर्मेंस कम मिलेगी। ISP प्रॉक्सी हर जगह काम करती हैं पर महँगी होती हैं — इन्हें बल्क स्क्रैपिंग के लिए इस्तेमाल करना खर्चीला है। डेटासेंटर प्रॉक्सी वॉल्यूम में सस्ती होती हैं लेकिन अकाउंट-वर्क में फ़्लैग हो जाती हैं। टास्क के हिसाब से टाइप चुनें।

बॉट्स को किन प्रोटोकॉल की ज़रूरत होती है?मुख्यतः HTTP/HTTPS

ज़्यादातर बॉट HTTP/HTTPS यूज़ करते हैं। कुछ को SOCKS5 की ज़रूरत होती है — खासकर जो नॉन-HTTP ट्रैफ़िक (VoIP बॉट, गेम बॉट, UDP-बेस्ड प्रोटोकॉल) के साथ काम करते हैं। FineProxy HTTP, HTTPS, SOCKS5, और UDP के साथ SOCKS5 सपोर्ट करता है — जिन बॉट्स को इसकी ज़रूरत हो।

गाइड

अपने बॉट के लिए सही प्रॉक्सी कैसे चुनें

3 मिनट पढ़ेंFineProxy नेटवर्क टीम

हर बॉट आखिरकार एक ही दीवार से टकराता है: टारगेट साइट एक IP से बार-बार आने वाली रिक्वेस्ट डिटेक्ट कर लेती है और उसे ब्लॉक कर देती है। इसका समाधान हमेशा प्रॉक्सी है — लेकिन कौन-सा टाइप, यह पूरी तरह इस बात पर निर्भर करता है कि आपका बॉट क्या करता है और कहाँ कनेक्ट होता है।

स्क्रैपिंग और पार्सिंग बॉट्स

क्रॉलर, प्राइस मॉनिटर, SERP ट्रैकर, डेटा एक्सट्रैक्टर — कोई भी चीज़ जो वेबसाइट से बड़ी मात्रा में डेटा खींचती है। ये बॉट प्रति घंटे हज़ारों रिक्वेस्ट करते हैं, और मुख्य दुश्मन रेट-लिमिटिंग है।

डेटासेंटर प्रॉक्सी डिफ़ॉल्ट चॉइस हैं। ये तेज़ हैं, प्रति IP सस्ती हैं, और आप लोड डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए सैकड़ों या हज़ारों खरीद सकते हैं। ज़्यादातर स्क्रैपिंग टारगेट को इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि IP रेजिडेंशियल दिखता है या नहीं — उन्हें फ़र्क पड़ता है प्रति एड्रेस रिक्वेस्ट फ़्रीक्वेंसी से। अपनी रिक्वेस्ट एक बड़े पूल में फैलाएँ और हर IP पर रेट कम रखें।

एग्रेसिव एंटी-बॉट वाले टारगेट (Google, Amazon, सोशल मीडिया) के लिए ISP प्रॉक्सी काम आती हैं — ये होम यूज़र्स जैसी दिखती हैं लेकिन इनमें ट्रैफ़िक लिमिट नहीं होती।

सोशल मीडिया बॉट्स

अकाउंट मैनेजमेंट टूल्स, पोस्टिंग शेड्यूलर, एंगेजमेंट ऑटोमेशन। Facebook, Instagram, Twitter, TikTok — ये सभी शेयर्ड IP और ब्राउज़र फ़िंगरप्रिंट से अकाउंट्स को लिंक करते हैं।

यहाँ नियम सख्त है: प्रति अकाउंट एक स्टेटिक IP। एड्रेस हर सेशन में एक जैसा रहना चाहिए, और यह रेजिडेंशियल दिखना चाहिए। ISP प्रॉक्सी दोनों ज़रूरतें पूरी करती हैं। फ़िंगरप्रिंट आइसोलेशन के लिए इन्हें एंटी-डिटेक्ट ब्राउज़र के साथ पेयर करें।

मेजर प्लेटफ़ॉर्म्स पर अकाउंट एक्टिविटी के लिए डेटासेंटर प्रॉक्सी बहुत रिस्की हैं — पोस्टिंग और कमेंटिंग के दौरान ये फ़्लैग हो जाती हैं। पब्लिक डेटा पढ़ने और कलेक्ट करने के लिए ठीक हैं, लेकिन किसी अकाउंट से जुड़ी एक्शन्स के लिए नहीं।

स्नीकर और परचेज़ बॉट्स

AIO बॉट, Nike SNKRS बॉट, Supreme बॉट — ये लिमिटेड रिलीज़ के दौरान चेकआउट ऑटोमेट करते हैं। एक प्रॉक्सी प्रति बॉट टास्क, कोई अपवाद नहीं। स्पीड उतनी ही ज़रूरी है जितनी स्टेल्थ।

क्यू-बेस्ड साइट्स (Nike, Adidas) के लिए ISP प्रॉक्सी। स्पीड-बेस्ड Shopify ड्रॉप्स के लिए डेटासेंटर। प्रॉक्सी का देश रिलीज़ रीजन से मैच करें — रिटेलर्स इसे बिलिंग एड्रेस के साथ चेक करते हैं।

API और ट्रेडिंग बॉट्स

क्रिप्टो ट्रेडिंग बॉट, AI API रैपर, मॉनिटरिंग स्क्रिप्ट्स। ये API से कनेक्ट होते हैं, वेबसाइट से नहीं, इसलिए नियम अलग हैं। API कुंजी से ऑथेंटिकेट होती हैं, और सर्वर को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपका IP रेजिडेंशियल दिखता है या नहीं।

डेटासेंटर प्रॉक्सी बिल्कुल सही काम करती हैं। कई API कीज़, जिनमें से हर एक अपनी अलग डेडिकेटेड प्रॉक्सी से रूट होती है — आपकी रेट-लिमिट को उसी अनुपात में बढ़ा देती हैं। जिन API को HTTPS की ज़रूरत होती है — FineProxy हर IP के लिए अलग SSL सर्टिफ़िकेट वाली प्रॉक्सी ऑफ़र करता है।

टिकट और रिटेल बॉट्स

स्नीकर बॉट्स जैसा ही: स्टॉक ख़त्म होने से पहले परचेज़ ऑटोमेट करें। Ticketmaster, इवेंट साइट्स, लिमिटेड प्रोडक्ट ड्रॉप्स। एंटी-बॉट प्रोटेक्शन अलग-अलग होता है, लेकिन सिद्धांत वही है — प्रति सेशन एक IP, क्लीन एड्रेस, मैचिंग जियो।

बॉट प्रॉक्सी सर्वर आपके बॉट के टास्क से मैच होना चाहिए, न कि एक "सबके लिए एक" सॉल्यूशन हो। गलत टाइप चुनने से या तो आप जल्दी बैन होंगे या ज़रूरत से ज़्यादा खर्च करेंगे।