नया! |एक API कॉल, साफ़ डेटा वापस। स्क्रैपर की ज़रूरत नहीं।10,000 मुफ़्त टोकन पाएँ →

आर्बिट्राज के लिए प्रॉक्सी

आपके कार्यों को स्केल करने के लिए IPv4 पैकेज। HTTP/HTTPS/SOCKS5 सपोर्ट, भुगतान के बाद स्वचालित डिलीवरी, असीमित ट्रैफ़िक और API एक्सेस।

अपनी योजना कॉन्फ़िगर करें →48 घंटे के लिए प्रॉक्सी
बिना डेटा सीमाप्रति GB शुल्क नहीं
AMD EPYCनवीनतम पीढ़ी का सर्वर हार्डवेयर
80 Gbps तकप्रति सर्वर अपलिंक
REST + MCPAPI से प्रावधान और प्रबंधन करें

अपना प्रॉक्सी प्लान बनाएँ।

अपने सटीक कार्यभार के हिसाब से योजना बनाएँ। प्रॉक्सी प्रकार, स्थान, IP मात्रा, बिलिंग अवधि और वैकल्पिक UDP सपोर्ट चुनें—कीमत तुरंत अपडेट होती है।

देशIP की संख्या
UDP समर्थन
बंद

मूल योजना मूल्य में 50% जोड़ता है। SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) पर काम करता है — गेमिंग, VoIP और स्ट्रीमिंग के लिए।

एक पैकेज में कई देश, अतिरिक्त व्हाइटलिस्ट IP या कनेक्शन चाहिए?डैशबोर्ड में बनाएँ

प्रॉक्सी खरीदने के चार तरीके।
एक इसी कार्यभार के अनुरूप है।

FineProxy के सभी पते IPv4 का उपयोग करते हैं। डेटासेंटर, डेडिकेटेड और ISP प्रॉक्सी प्लान की पूरी अवधि में स्थिर रहते हैं; रोटेटिंग प्रॉक्सी हर अनुरोध पर बदलते हैं। स्थिर प्लान में असीमित ट्रैफ़िक शामिल है। हाइलाइट किया गया विकल्प इस पेज के मुख्य उपयोग से मेल खाता है: डेटा सेंटर पैकेज.

यहाँ अनुशंसितडेटा सेंटर पैकेजब्लॉक में बिक्री, साझासमर्पितव्यक्तिगत, एक ही IP सेISPस्टैटिक ISP-पंजीकृत पतेरोटेटिंगबिल API क्रेडिट में
उपयुक्तबड़े पैमाने पर बॉट और निगरानीबिना स्थायी खाते के काम के लिए।दीर्घकालिक खाता सेशनप्रति प्रोफ़ाइल एक पता, केवल आपके उपयोग के लिए।वे लक्ष्य जो ASN का मूल्यांकन करते हैंइंटरनेट प्रदाता के नाम पर पंजीकृत।डेटा संग्रह, खाते नहींस्थायी सत्र का पता नहीं बदलना चाहिए।
प्रति पते लोग5 तकप्रतिष्ठा आंशिक रूप से आपके पड़ोसियों पर निर्भर करती है।1 — आपपूरी अवधि में इसे और कोई इस्तेमाल नहीं करता।5 तकसाझा पूल
प्लेटफ़ॉर्म विश्वासस्टैंडर्डडेटा सेंटर ASNउच्च — एकल उपयोगउच्च — ISP पंजीकृतपूल के अनुसार अलग
शुरुआती कीमत$12 / 100 IPs$0.12 प्रति पता, मासिक$12 / 100 IPsठीक वही खरीदें जिसकी आपको ज़रूरत है।$30 / 100 IPs$0.30 प्रति पता, मासिक$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
न्यूनतम ऑर्डर100 IP1 IP100 IP2.5M क्रेडिट
पते की अवधिअवधि के लिए स्टैटिकअवधि के लिए स्टैटिकअवधि के लिए स्टैटिकहर अनुरोध पर बदलता है
बैंडविड्थबिना डेटा सीमाबिना डेटा सीमाबिना डेटा सीमाक्रेडिटप्रति अनुरोध बिल, प्रति गीगाबाइट नहीं।
UDP / वॉइस कॉलवैकल्पिक ऐड-ऑनवैकल्पिक ऐड-ऑनवैकल्पिक ऐड-ऑनउपलब्ध नहीं
प्रोटोकॉलHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
प्रमाणीकरणअनुमत IP सूचीलॉगिन और पासवर्ड जोड़े जा सकते हैं।अनुमत IP सूचीलॉगिन और पासवर्ड जोड़े जा सकते हैं।अनुमत IP सूचीलॉगिन और पासवर्ड जोड़े जा सकते हैं।API कुंजी
प्लान देखेंसमर्पित प्लान देखेंISP प्लान देखेंप्लान देखें
यहाँ अनुशंसित

डेटा सेंटर पैकेज

ब्लॉक में बिक्री, साझा

उपयुक्त

बड़े पैमाने पर बॉट और निगरानीबिना स्थायी खाते के काम के लिए।

प्रति पते लोग

5 तकप्रतिष्ठा आंशिक रूप से आपके पड़ोसियों पर निर्भर करती है।

प्लेटफ़ॉर्म विश्वास

स्टैंडर्डडेटा सेंटर ASN

शुरुआती कीमत

$12 / 100 IPs$0.12 प्रति पता, मासिक

न्यूनतम ऑर्डर

100 IP

पते की अवधि

अवधि के लिए स्टैटिक

बैंडविड्थ

बिना डेटा सीमा

UDP / वॉइस कॉल

वैकल्पिक ऐड-ऑन

प्रोटोकॉल

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

प्रमाणीकरण

अनुमत IP सूचीलॉगिन और पासवर्ड जोड़े जा सकते हैं।

प्लान देखें

समर्पित

व्यक्तिगत, एक ही IP से

उपयुक्त

दीर्घकालिक खाता सेशनप्रति प्रोफ़ाइल एक पता, केवल आपके उपयोग के लिए।

प्रति पते लोग

1 — आपपूरी अवधि में इसे और कोई इस्तेमाल नहीं करता।

प्लेटफ़ॉर्म विश्वास

उच्च — एकल उपयोग

शुरुआती कीमत

$12 / 100 IPsठीक वही खरीदें जिसकी आपको ज़रूरत है।

न्यूनतम ऑर्डर

1 IP

पते की अवधि

अवधि के लिए स्टैटिक

बैंडविड्थ

बिना डेटा सीमा

UDP / वॉइस कॉल

वैकल्पिक ऐड-ऑन

प्रोटोकॉल

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

प्रमाणीकरण

अनुमत IP सूचीलॉगिन और पासवर्ड जोड़े जा सकते हैं।

समर्पित प्लान देखें

ISP

स्टैटिक ISP-पंजीकृत पते

उपयुक्त

वे लक्ष्य जो ASN का मूल्यांकन करते हैंइंटरनेट प्रदाता के नाम पर पंजीकृत।

प्रति पते लोग

5 तक

प्लेटफ़ॉर्म विश्वास

उच्च — ISP पंजीकृत

शुरुआती कीमत

$30 / 100 IPs$0.30 प्रति पता, मासिक

न्यूनतम ऑर्डर

100 IP

पते की अवधि

अवधि के लिए स्टैटिक

बैंडविड्थ

बिना डेटा सीमा

UDP / वॉइस कॉल

वैकल्पिक ऐड-ऑन

प्रोटोकॉल

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

प्रमाणीकरण

अनुमत IP सूचीलॉगिन और पासवर्ड जोड़े जा सकते हैं।

ISP प्लान देखें

रोटेटिंग

बिल API क्रेडिट में

उपयुक्त

डेटा संग्रह, खाते नहींस्थायी सत्र का पता नहीं बदलना चाहिए।

प्रति पते लोग

साझा पूल

प्लेटफ़ॉर्म विश्वास

पूल के अनुसार अलग

शुरुआती कीमत

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

न्यूनतम ऑर्डर

2.5M क्रेडिट

पते की अवधि

हर अनुरोध पर बदलता है

बैंडविड्थ

क्रेडिटप्रति अनुरोध बिल, प्रति गीगाबाइट नहीं।

UDP / वॉइस कॉल

उपलब्ध नहीं

प्रोटोकॉल

HTTP, SOCKS5

प्रमाणीकरण

API कुंजी

प्लान देखें

48 घंटे के लिए प्रॉक्सी

अपने काम के लिए प्लान बनाएँ और वास्तविक उपयोग में प्रॉक्सी जाँचें। चुने गए कॉन्फ़िगरेशन के लिए 48 घंटे का भुगतान करें—कीमत सेटअप के दौरान तय होती है।

48 घंटे के लिए प्रॉक्सी

शीर्ष प्रॉक्सी स्थान

वे आठ प्रॉक्सी स्थान जिन्हें FineProxy ग्राहक सबसे अधिक चुनते हैं।

सभी स्थान देखें

एक बार कनेक्ट करें।
फिर बस पूछें।

FineProxy एक नेटिव MCP सर्वर: अपने एजेंट में एक URL चिपकाएँ और उसे कैबिनेट के 49 टूल मिल जाते हैं — खरीदारी, नवीनीकरण, IP रोटेशन, अनुमत IP सूचियाँ, उपयोग एनालिटिक्स, इनवॉइस और सहायता। वही ऑपरेशन एक REST API अगर आप कॉल स्वयं लिखना पसंद करते हैं।

फिर बस कहें

  • ट्रैफ़िक आर्बिट्राज के लिए 5,000 डेटा सेंटर IP खरीदें
  • मेरी प्रॉक्सी सेवा के लिए 203.0.113.7 को अनुमत IP सूची में जोड़ें
  • मेरी प्रॉक्सी सूचियाँ JSON में निर्यात करें
  • आज सबसे अधिक त्रुटि दर वाली सेवाएँ देखें
  • इस सप्ताह समाप्त हो रही हर प्रॉक्सी सेवा का नवीनीकरण करें
और जानें API कुंजी बनाएँ
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

कॉन्फ़िगरेशन सहेजने के बाद Claude को पुनः प्रारंभ करें। इसके बाद FineProxy के 49 टूल उपलब्ध टूल सूची में दिखाई देंगे।

एजेंट क्या नहीं करेगा — आप कुछ भी पूछें

आपका पैसा खर्च करना

छह टूल बैलेंस को छूते हैं और छहों को wallet:spend चाहिए। इसे कुंजी से हटा दें तो एजेंट बाकी सब चला सकता है।

कोट से अधिक भुगतान

हर खरीद में कोट का expected_total_cents होता है। एक सेंट का भी अंतर होने पर कॉल अस्वीकार हो जाती है, और कुछ भी चार्ज नहीं होता।

मनमर्जी से रद्द करना

दो अपरिवर्तनीय टूल confirm=true के बिना चलने से मना कर देते हैं। समाप्ति साइड इफ़ेक्ट के रूप में नहीं हो सकती।

दो बार शुल्क लेना

धन संबंधी कॉल में idempotency_key लगता है। टाइमआउट के बाद पुनः प्रयास उसी शुल्क का निपटान करता है, दूसरा नहीं।

MCP: 49 टूल · 9 अनुमति स्कोपJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · स्टेटलेसREST API: 49 ऑपरेशन · OpenAPI 3.1

मैनुअल सेटअप

चरण-दर-चरण सेटअप गाइड के लिए अपना ऑपरेटिंग सिस्टम, ब्राउज़र या प्रॉक्सी ऐप चुनें।

सभी इंटीग्रेशन

सिस्टम

ब्राउज़र

ऐप्स

तेज़ी के लिए बना।
ट्रैफ़िक पर डेटा सीमा नहीं।

हमारे मानक रिमोट-सर्वर परीक्षणों में FineProxy ने 500 Mbps तक बनाए रखा। वेब स्क्रैपिंग कार्यभार में सीमा आमतौर पर लक्ष्य साइट की रेट लिमिट होती थी—प्रॉक्सी की नहीं।

परीक्षण विधि: 1,973,500 कनेक्शन प्रयास तथा एक प्रॉक्सी IP से अधिकतम 96 थ्रेड तक के समवर्ती रन।

500 Mbps

मानक रिमोट-सर्वर परीक्षणों में प्रति प्रॉक्सी

99.97%

1,973,500 अनुरोधों में स्थापित कनेक्शन

96

एक IP पर बिना गिरावट के समवर्ती थ्रेड

0

बैंडविड्थ सीमाएँ — हर योजना पर असीमित ट्रैफ़िक

समर्पित AMD EPYC

हमारे अपने सर्वर, पोर्ट के लिए कोई साझा-VPS पड़ोसी प्रतिस्पर्धा नहीं करता।

स्वयं के सबनेट

IP उन्हीं रेंज से आते हैं जो हमारे पास हैं, किसी अन्य प्रदाता से पुनर्विक्रित नहीं।

80 Gbps अपलिंक

प्रति सर्वर क्षमता का हेडरूम—किसी एक प्रॉक्सी सत्र का वादा नहीं।

Tier III / IV

हमारे सभी स्थानों पर अतिरिक्त पावर और कूलिंग वाले डेटा सेंटर।

टेस्ट नोट्स

वास्तविक थ्रूपुट रूट, गंतव्य, नेटवर्क की स्थिति और उपयोगकर्ता के उपकरण के कॉन्फ़िगरेशन व प्रदर्शन पर निर्भर करता है। 500 Mbps वाले होम इंटरनेट पर एक लैपटॉप ने व्यवहार में लगभग 468 Mbps हासिल किया, जबकि रिमोट सर्वर मानक परीक्षणों में 500 Mbps तक पहुँचे। यूरोप और अमेरिका में सही ढंग से कॉन्फ़िगर किए गए उच्च-प्रदर्शन सर्वरों के असाधारण परीक्षणों में थ्रूपुट 700 Mbps तक गया; यह प्रति-सत्र सामान्य परिणाम नहीं है।

इस पेज का हर दावा, दूसरों के शब्दों में।

प्रासंगिक ग्राहक प्रतिक्रिया, एक सत्यापित समीक्षा पूल से चुनी गई और मूल स्रोत से जुड़ी हुई।

2011से प्रॉक्सी सेवा

लोड के दौरान गति

“बिलकुल सबसे अच्छी प्रॉक्सी सेवा जो मैंने कभी उपयोग की है! गति तेज़ और बेहतरीन है, और मैं अपने पसंदीदा शो बिना किसी बफ़रिंग के स्ट्रीम कर सकता हूँ। इंटरफ़ेस उपयोगकर्ता के अनुकूल है, जिससे विभिन्न सर्वरों से जुड़ना आसान हो जाता है। भरोसेमंद एक्सेस की आवश्यकता वाले किसी भी व्यक्ति के लिए अत्यधिक अनुशंसित!”

Nadeem KhanFineProxy आंतरिक प्लेटफ़ॉर्मअंग्रेज़ी से अनुवादितस्रोत

मैं इस सेवा से बेहतर कोई सेवा नहीं पा सका, विशेषकर रेज़िडेंशियल अनलिमिटेड के मामले में। मुझे लगा कि उपयोग करने के बाद इसकी गुणवत्ता कम हो जाएगी, लेकिन कितना भी समय इस्तेमाल किया, यह 99% से ऊपर ही रहा, यह वास्तव में अद्भुत अनुभव है। शुभकामनाएँ और आशा करता हूँ कि यह वैसे ही बनी रहे।

ZainDieg, पिछला वर्षअंग्रेज़ी से अनुवादितस्रोत

ट्रैफ़िक पर डेटा सीमा नहीं

जब अन्य प्रदाता प्रति GB या यहाँ तक कि प्रति अनुरोध शुल्क लेते हैं, ये लोग इंटरनेट को मुफ्त और सुरक्षित रखने के अपने मिशन के प्रति सच्चे रहते हैं। उनके डाटासेंटर विकल्प सस्ते हैं और असीमित बैंडविड्थ के साथ आते हैं।

Nemanja DuricSaasHub, इस वर्षअंग्रेज़ी से अनुवादितस्रोत

हम दो साल से FineProxy का उपयोग कर रहे हैं। असीमित बैंडविड्थ और कनेक्शन वाकई शानदार और स्थिर हैं। इसकी पुरज़ोर सिफ़ारिश करता हूँ।

David RhodesTrustpilot, 2+ वर्ष पहलेअंग्रेज़ी से अनुवादितस्रोत

स्थान और स्टॉक

FineProxy मेरे व्यावसायिक आवश्यकताओं के लिए एक विश्वसनीय उपकरण रहा है। प्रॉक्सी तेज़, स्थिर और कई स्थानों से सुलभ हैं। यह किफायती है और ग्राहक सेवा टीम उत्तरदायी और जानकार है। किसी को भी इसकी आवश्यकता हो उन्हें इसकी अत्यधिक सिफारिश की जाती है। यह पढ़ें और एक अन्य लिखें।

W3sazzadProxyRate, 2+ वर्ष पहलेअंग्रेज़ी से अनुवादितस्रोत

FineProxy ने मेरी उम्मीदों से अधिक प्रदर्शन किया है! उनके प्रॉक्सी तेज, सुरक्षित और अविश्वसनीय रूप से भरोसेमंद हैं। आईपी और स्थानों के लिए विकल्पों की विस्तृत श्रृंखला मेरी आवश्यकताओं के अनुसार अनुकूलित करना आसान बनाती है। सपोर्ट टीम उत्तरदायी और सहायक है, यह सुनिश्चित करते हुए कि किसी भी समस्या को जल्दी हल किया जाए। किसी भी विश्वसनीय प्रॉक्सी सेवा की तलाश में किसी के लिए अत्यधिक अनुशंसित!

tan55633035gNorton Safe Web, पिछला वर्षअंग्रेज़ी से अनुवादितस्रोत

समीक्षाएँ पूर्ण रूप से उद्धृत हैं। जहाँ ग्राहक ने ऐसा कुछ उठाया जिसका हम उत्तर दे सकते थे, मूल प्लेटफ़ॉर्म से हमारा जवाब उसके साथ दिखाया गया है।

सभी ग्राहक समीक्षाएँ
एड आर्बिट्राज के लिए कौन सी प्रॉक्सी चुननी चाहिए?स्टैटिक ISP IP

स्टेटिक ISP IP जो पूरे रेंटल पीरियड के लिए फ़िक्स्ड रहते हैं। सिद्धांत है — एक अकाउंट = एक स्टेबल IP। आप देश, टाइमज़ोन और लैंग्वेज लॉक कर लेते हैं, जबकि कुकीज़ और 2FA सेशन्स के बीच बने रहते हैं। इससे प्लेटफ़ॉर्म चेक्स कम होते हैं और अकाउंट बिहेवियर प्रेडिक्टेबल रहता है।

और ट्रैफिक आर्बिट्राज के लिए क्या ज़रूरी है?बड़े DC पैकेज

हाई बैंडविड्थ वाले डेटासेंटर (DC) IP के बड़े पैकेज: दसियों हज़ार एड्रेस, सबसे कम लोडेड सबनेट से रैंडम इश्यूअंस, /24 और देशों के अनुसार डिस्ट्रीब्यूशन। इससे आप सिंगल IP या रीजन पर लिमिट हिट किए बिना स्ट्रीम्स को पैरेललाइज़ कर सकते हैं।

वास्तविक स्पीड कितनी होती है और यह किन बातों पर निर्भर करती है?400–500 Mbps

रिमोट सर्वर (VPS/डेडिकेटेड) पर हम उचित कॉन्फ़िगरेशन (keep-alive, कनेक्शन पूल्स, नज़दीकी जियोग्राफ़ी) के साथ 400–500 Mbps तक की पीक स्पीड देखते हैं। ध्यान रखने वाली मुख्य बात: आपकी कुल थ्रूपुट चेन की सबसे धीमी कड़ी से सीमित होती है — आमतौर पर आपका अपना नेटवर्क या रूटिंग। हमारी तरफ़ से एक स्थिर, हाई-कैपेसिटी चैनल मिलता है; प्रॉक्सी स्वयं आपके कनेक्शन की अनुमति से अधिक स्पीड नहीं जोड़ती।

बड़े ट्रैफ़िक पैकेज के लिए प्राइसिंग कैसे काम करती है?थोक कीमतें

हम ऑटोमेटेड इशूअन्स के साथ होलसेल मॉडल उपयोग करते हैं। बड़ी मात्रा में प्रति IP कीमत $0.10 से भी कम होती है (सटीक रेट प्लान पर निर्भर करता है)। एड्रेस सबसे कम लोडेड सबनेट्स में रैंडमाइज़ किए जाते हैं, और समस्याग्रस्त रेंज को आपके प्लान की शर्तों के अनुसार तुरंत रिप्लेस किया जा सकता है।

क्या ISP और DC प्रॉक्सी को एक प्रोजेक्ट में मिक्स किया जा सकता है?हाँ

हाँ, और यह एक आम पैटर्न है। लॉगिन, ऑथेंटिकेशन, और सेंसिटिव एक्शन के लिए जहाँ ट्रस्ट मायने रखता है — स्टेटिक ISP प्रॉक्सी इस्तेमाल करें। हेवी अपलोड, मास रन, और टेस्टिंग DC पूल के ज़रिए रूट करें। डोमेन और रोल्स अलग रखें ताकि दोनों सिनेरियो एक-दूसरे में इंटरफ़ीयर न करें।

कौन से प्रोटोकॉल और एक्सेस विधियाँ समर्थित हैं?HTTP HTTPS SOCKS5

HTTP, HTTPS, और SOCKS5 (TCP)। ऑथराइज़ेशन लॉगिन/पासवर्ड या अलाउलिस्ट (आपके एक्सटर्नल IPs को बाइंड करके) के ज़रिए होता है। Discord/RTC सिनेरियो के लिए हम UDP ऑप्शन (अलग से खरीदा जाता है) प्रदान करते हैं, लेकिन अधिकांश आर्बिट्राज टास्क के लिए TCP पर्याप्त है।

समान IPs पर अन्य क्लाइंट्स के साथ टास्क ओवरलैप से आप कैसे बचते हैं?यादृच्छिक आवंटन

हम सबसे कम लोड वाले सबनेट्स से रैंडम तरीके से एड्रेस जारी करते हैं, और प्रति IP अधिकतम लगभग पाँच क्लाइंट्स की सीमा रखते हैं। ओवरलैप की संभावना बहुत कम है। अगर आपको किसी विशेष एड्रेस पर प्रदर्शन में गिरावट दिखे, तो हमें बताएँ — हम आपकी प्लान की शर्तों के अनुसार रिप्लेसमेंट सुझाएँगे।

प्लानिंग करते समय किन लिमिट्स का ध्यान रखना चाहिए?समवर्ती कनेक्शन

मुख्य सीमा प्रति सर्विस concurrent connections की है। उन connections के अंदर, रिक्वेस्ट रेट टारगेट प्लेटफ़ॉर्म की अपनी थ्रेशोल्ड पर निर्भर करता है। बेस्ट प्रैक्टिस: लोड को अपनी पूरी IP लिस्ट पर समान रूप से फैलाएँ और ह्यूमन-लाइक मॉडल अपनाएँ — रैंडमाइज़्ड पॉज़, जहाँ संभव हो कैशिंग, और एरर पर exponential backoff।