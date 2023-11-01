DeepSeek के लिए प्रॉक्सी
DeepSeek API के लिए IPv4 डेटासेंटर प्रॉक्सी: अलग-अलग IP पर मल्टीपल keys चलाएँ, डायनामिक थ्रॉटलिंग बायपास करें, HTTP/HTTPS/SOCKS5, OpenAI-कम्पैटिबल सेटअप।
अपना प्रॉक्सी प्लान बनाएँ।
अपने सटीक कार्यभार के हिसाब से योजना बनाएँ। प्रॉक्सी प्रकार, स्थान, IP मात्रा, बिलिंग अवधि और वैकल्पिक UDP सपोर्ट चुनें—कीमत तुरंत अपडेट होती है।
वर्तमान प्लान लोड हो रहे हैं…
मूल योजना मूल्य में 50% जोड़ता है। SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) पर काम करता है — गेमिंग, VoIP और स्ट्रीमिंग के लिए।
प्रॉक्सी खरीदने के चार तरीके।
एक इसी कार्यभार के अनुरूप है।
FineProxy के सभी पते IPv4 का उपयोग करते हैं। डेटासेंटर, डेडिकेटेड और ISP प्रॉक्सी प्लान की पूरी अवधि में स्थिर रहते हैं; रोटेटिंग प्रॉक्सी हर अनुरोध पर बदलते हैं। स्थिर प्लान में असीमित ट्रैफ़िक शामिल है। हाइलाइट किया गया विकल्प इस पेज के मुख्य उपयोग से मेल खाता है: समर्पित.
|डेटा सेंटर पैकेजब्लॉक में बिक्री, साझा
|यहाँ अनुशंसितसमर्पितव्यक्तिगत, एक ही IP से
|ISPस्टैटिक ISP-पंजीकृत पते
|रोटेटिंगबिल API क्रेडिट में
|उपयुक्त
|बड़े पैमाने पर बॉट और निगरानीबिना स्थायी खाते के काम के लिए।
|दीर्घकालिक खाता सेशनप्रति प्रोफ़ाइल एक पता, केवल आपके उपयोग के लिए।
|वे लक्ष्य जो ASN का मूल्यांकन करते हैंइंटरनेट प्रदाता के नाम पर पंजीकृत।
|डेटा संग्रह, खाते नहींस्थायी सत्र का पता नहीं बदलना चाहिए।
|प्रति पते लोग
|5 तकप्रतिष्ठा आंशिक रूप से आपके पड़ोसियों पर निर्भर करती है।
|1 — आपपूरी अवधि में इसे और कोई इस्तेमाल नहीं करता।
|5 तक
|साझा पूल
|प्लेटफ़ॉर्म विश्वास
|स्टैंडर्डडेटा सेंटर ASN
|उच्च — एकल उपयोग
|उच्च — ISP पंजीकृत
|पूल के अनुसार अलग
|शुरुआती कीमत
|$12 / 100 IPs$0.12 प्रति पता, मासिक
|$12 / 100 IPsठीक वही खरीदें जिसकी आपको ज़रूरत है।
|$30 / 100 IPs$0.30 प्रति पता, मासिक
|$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
|न्यूनतम ऑर्डर
|100 IP
|1 IP
|100 IP
|2.5M क्रेडिट
|पते की अवधि
|अवधि के लिए स्टैटिक
|अवधि के लिए स्टैटिक
|अवधि के लिए स्टैटिक
|हर अनुरोध पर बदलता है
|बैंडविड्थ
|बिना डेटा सीमा
|बिना डेटा सीमा
|बिना डेटा सीमा
|क्रेडिटप्रति अनुरोध बिल, प्रति गीगाबाइट नहीं।
|UDP / वॉइस कॉल
|वैकल्पिक ऐड-ऑन
|वैकल्पिक ऐड-ऑन
|वैकल्पिक ऐड-ऑन
|उपलब्ध नहीं
|प्रोटोकॉल
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, SOCKS5
|प्रमाणीकरण
|अनुमत IP सूचीलॉगिन और पासवर्ड जोड़े जा सकते हैं।
|अनुमत IP सूचीलॉगिन और पासवर्ड जोड़े जा सकते हैं।
|अनुमत IP सूचीलॉगिन और पासवर्ड जोड़े जा सकते हैं।
|API कुंजी
|प्लान देखें
|समर्पित प्लान देखें
|ISP प्लान देखें
|प्लान देखें
समर्पित
व्यक्तिगत, एक ही IP से
दीर्घकालिक खाता सेशनप्रति प्रोफ़ाइल एक पता, केवल आपके उपयोग के लिए।
1 — आपपूरी अवधि में इसे और कोई इस्तेमाल नहीं करता।
उच्च — एकल उपयोग
$12 / 100 IPsठीक वही खरीदें जिसकी आपको ज़रूरत है।
1 IP
अवधि के लिए स्टैटिक
बिना डेटा सीमा
वैकल्पिक ऐड-ऑन
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
अनुमत IP सूचीलॉगिन और पासवर्ड जोड़े जा सकते हैं।
डेटा सेंटर पैकेज
ब्लॉक में बिक्री, साझा
बड़े पैमाने पर बॉट और निगरानीबिना स्थायी खाते के काम के लिए।
5 तकप्रतिष्ठा आंशिक रूप से आपके पड़ोसियों पर निर्भर करती है।
स्टैंडर्डडेटा सेंटर ASN
$12 / 100 IPs$0.12 प्रति पता, मासिक
100 IP
अवधि के लिए स्टैटिक
बिना डेटा सीमा
वैकल्पिक ऐड-ऑन
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
अनुमत IP सूचीलॉगिन और पासवर्ड जोड़े जा सकते हैं।
ISP
स्टैटिक ISP-पंजीकृत पते
वे लक्ष्य जो ASN का मूल्यांकन करते हैंइंटरनेट प्रदाता के नाम पर पंजीकृत।
5 तक
उच्च — ISP पंजीकृत
$30 / 100 IPs$0.30 प्रति पता, मासिक
100 IP
अवधि के लिए स्टैटिक
बिना डेटा सीमा
वैकल्पिक ऐड-ऑन
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
अनुमत IP सूचीलॉगिन और पासवर्ड जोड़े जा सकते हैं।
रोटेटिंग
बिल API क्रेडिट में
डेटा संग्रह, खाते नहींस्थायी सत्र का पता नहीं बदलना चाहिए।
साझा पूल
पूल के अनुसार अलग
$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
2.5M क्रेडिट
हर अनुरोध पर बदलता है
क्रेडिटप्रति अनुरोध बिल, प्रति गीगाबाइट नहीं।
उपलब्ध नहीं
HTTP, SOCKS5
API कुंजी
48 घंटे के लिए प्रॉक्सी
अपने काम के लिए प्लान बनाएँ और वास्तविक उपयोग में प्रॉक्सी जाँचें। चुने गए कॉन्फ़िगरेशन के लिए 48 घंटे का भुगतान करें—कीमत सेटअप के दौरान तय होती है।
शीर्ष प्रॉक्सी स्थान
वे आठ प्रॉक्सी स्थान जिन्हें FineProxy ग्राहक सबसे अधिक चुनते हैं।
एक बार कनेक्ट करें।
फिर बस पूछें।
FineProxy एक नेटिव MCP सर्वर: अपने एजेंट में एक URL चिपकाएँ और उसे कैबिनेट के 49 टूल मिल जाते हैं — खरीदारी, नवीनीकरण, IP रोटेशन, अनुमत IP सूचियाँ, उपयोग एनालिटिक्स, इनवॉइस और सहायता। वही ऑपरेशन एक REST API अगर आप कॉल स्वयं लिखना पसंद करते हैं।
फिर बस कहें
- DeepSeek API कुंजी के लिए एक समर्पित US IP खरीदें
- मेरी प्रॉक्सी सेवा के लिए 203.0.113.7 को अनुमत IP सूची में जोड़ें
- मेरी प्रॉक्सी सूची JSON में निर्यात करें
- आज सबसे अधिक त्रुटि दर वाली सेवाएँ देखें
- मेरी प्रॉक्सी सेवाओं की स्थिति और बिलिंग विवरण देखें
{
"mcpServers": {
"fineproxy": {
"url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
"headers": {
"Authorization": "Bearer fb_live_••••"
}
}
}
}
कॉन्फ़िगरेशन सहेजने के बाद Claude को पुनः प्रारंभ करें। इसके बाद FineProxy के 49 टूल उपलब्ध टूल सूची में दिखाई देंगे।
एजेंट क्या नहीं करेगा — आप कुछ भी पूछें
आपका पैसा खर्च करना
छह टूल बैलेंस को छूते हैं और छहों को
wallet:spend चाहिए। इसे कुंजी से हटा दें तो एजेंट बाकी सब चला सकता है।
कोट से अधिक भुगतान
हर खरीद में कोट का
expected_total_cents होता है। एक सेंट का भी अंतर होने पर कॉल अस्वीकार हो जाती है, और कुछ भी चार्ज नहीं होता।
मनमर्जी से रद्द करना
दो अपरिवर्तनीय टूल
confirm=true के बिना चलने से मना कर देते हैं। समाप्ति साइड इफ़ेक्ट के रूप में नहीं हो सकती।
दो बार शुल्क लेना
धन संबंधी कॉल में
idempotency_key लगता है। टाइमआउट के बाद पुनः प्रयास उसी शुल्क का निपटान करता है, दूसरा नहीं।
मैनुअल सेटअप
चरण-दर-चरण सेटअप गाइड के लिए अपना ऑपरेटिंग सिस्टम, ब्राउज़र या प्रॉक्सी ऐप चुनें।
सिस्टम
ब्राउज़र
ऐप्स
तेज़ी के लिए बना।
ट्रैफ़िक पर डेटा सीमा नहीं।
हमारे मानक रिमोट-सर्वर परीक्षणों में FineProxy ने 500 Mbps तक बनाए रखा। वेब स्क्रैपिंग कार्यभार में सीमा आमतौर पर लक्ष्य साइट की रेट लिमिट होती थी—प्रॉक्सी की नहीं।
परीक्षण विधि: 1,973,500 कनेक्शन प्रयास तथा एक प्रॉक्सी IP से अधिकतम 96 थ्रेड तक के समवर्ती रन।
500 Mbps
मानक रिमोट-सर्वर परीक्षणों में प्रति प्रॉक्सी
99.97%
1,973,500 अनुरोधों में स्थापित कनेक्शन
96
एक IP पर बिना गिरावट के समवर्ती थ्रेड
0
बैंडविड्थ सीमाएँ — हर योजना पर असीमित ट्रैफ़िक
समर्पित AMD EPYC
हमारे अपने सर्वर, पोर्ट के लिए कोई साझा-VPS पड़ोसी प्रतिस्पर्धा नहीं करता।
स्वयं के सबनेट
IP उन्हीं रेंज से आते हैं जो हमारे पास हैं, किसी अन्य प्रदाता से पुनर्विक्रित नहीं।
80 Gbps अपलिंक
प्रति सर्वर क्षमता का हेडरूम—किसी एक प्रॉक्सी सत्र का वादा नहीं।
Tier III / IV
हमारे सभी स्थानों पर अतिरिक्त पावर और कूलिंग वाले डेटा सेंटर।
वास्तविक थ्रूपुट रूट, गंतव्य, नेटवर्क की स्थिति और उपयोगकर्ता के उपकरण के कॉन्फ़िगरेशन व प्रदर्शन पर निर्भर करता है। 500 Mbps वाले होम इंटरनेट पर एक लैपटॉप ने व्यवहार में लगभग 468 Mbps हासिल किया, जबकि रिमोट सर्वर मानक परीक्षणों में 500 Mbps तक पहुँचे। यूरोप और अमेरिका में सही ढंग से कॉन्फ़िगर किए गए उच्च-प्रदर्शन सर्वरों के असाधारण परीक्षणों में थ्रूपुट 700 Mbps तक गया; यह प्रति-सत्र सामान्य परिणाम नहीं है।
इस पेज का हर दावा, दूसरों के शब्दों में।
प्रासंगिक ग्राहक प्रतिक्रिया, एक सत्यापित समीक्षा पूल से चुनी गई और मूल स्रोत से जुड़ी हुई।
API और एजेंट एक्सेस
मुझे fineproxy प्रॉक्सी बहुत पसंद हैं, यह वास्तव में तेज और अज्ञात हैं। मैंने इसका उपयोग ऑटोमेशन टूल्स जैसे कीवर्ड टूल्स और स्क्रैपिंग टूल्स पर किया, यह जैसे खेल बदलने वाला है, ग्राहक सहायता बेहतरीन है, जब भी आपको मदद की जरूरत हो, वे 24/7 आपकी समस्या को हल करने के लिए उपलब्ध हैं, प्रॉक्सी की गुणवत्ता बस अद्भुत है।
वे ऐसे API उपलब्ध कराते हैं जिनसे उपयोगकर्ता उनकी वेबसाइट से प्रॉक्सी प्राप्त कर सकते हैं। हालाँकि उनकी ग्राहक सेवा टीम की अंग्रेज़ी बहुत अच्छी नहीं थी, फिर भी उन्होंने मेरी सहायता करने की पूरी कोशिश की। वे सात दिनों के बाद IP बदलने की सुविधा भी देते हैं।
अकाउंट संचालन
मैंने इसे Twitch बॉट के साथ इस्तेमाल किया और इसने बेहतरीन ढंग से काम किया। मेरी विशेष ज़रूरत के लिए इतना अच्छा सिस्टम उपलब्ध कराने के लिए मैं FineProxy को धन्यवाद देता हूँ।
मैं ऐसी सेवा ढूँढ रहा था जिसमें जटिल पंजीकरण और लंबा सेटअप न हो। FineProxy एकदम सही फिट था – मैंने एक प्लान खरीदा, एक्सेस पाया, और कुछ ही मिनटों में कनेक्ट हो गया। मैं इसे सोशल मीडिया और एनालिटिक्स के लिए उपयोग करता हूँ। अब तक, मुझे कोई गंभीर समस्या नहीं हुई है, कनेक्शन शानदार है, और कीमत कम है।
न्यूनतम ऑर्डर
मैंने सबसे पहले avito के लिए 1 प्रॉक्सी टेस्ट पर खरीदा। चेक किया – काम करता है। कनेक्शन में समस्या थी क्योंकि मैं नौसिखिया था। विक्रेता ने हार नहीं मानी, खुद सब कुछ चेक किया और मदद की। अब हर हफ्ते मैं उनसे एक पैक में प्रॉक्सी लेता हूँ, सोशल नेटवर्क के लिए यह शानदार है, स्पीड भी अच्छी है। पसंद है। अगर आप साइट पर लिखते हैं जब विक्रेता ऑनलाइन होता है – जल्दी जवाब देता है। मैं इसकी सिफारिश करता हूँ!
नमस्ते दोस्तों, मैं प्रॉक्सी के बारे में अपनी राय व्यक्त करना चाहता हूँ। 5 विभिन्न देशों के पास 10000 ip तक पहुँच है, 10 या 30 दिनों के लिए बहुत कम कीमत पर। तो मेरा निष्कर्ष क्या है, सहयोगियों, मैं बस इतना कह सकता हूँ कि आप अपने विचार करने के लिए मजबूर होने वाले हैं।
DeepSeek बिना किसी चेतावनी के मेरी रिक्वेस्ट्स को स्लो क्यों कर देता है?गतिशील सीमा
DeepSeek सर्वर लोड के आधार पर रियल टाइम में लिमिट्स एडजस्ट करता है। कोई पब्लिश्ड थ्रेशोल्ड नहीं है जिसके हिसाब से आप प्लान कर सकें। जब प्लेटफ़ॉर्म बिज़ी होता है, तो आपके अकाउंट को कम कैपेसिटी मिलती है। उन्होंने इसे पब्लिकली कन्फ़र्म किया है लेकिन इंडिविजुअल लिमिट्स बढ़ाने का कोई तरीका ऑफ़र नहीं करते।
मैं वास्तव में कितने रिक्वेस्ट भेज सकता हूँ?अप्रकाशित
कोई निश्चित रूप से नहीं जानता — DeepSeek ये आँकड़े सार्वजनिक नहीं करता। यूज़र्स का कहना है कि कम ट्रैफ़िक के समय आप बिना किसी समस्या के प्रति मिनट दर्जनों रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। पीक टाइम में 5-10 रिक्वेस्ट प्रति मिनट भी देरी का कारण बन सकते हैं। यही बात सबसे ज़्यादा परेशान करती है — जिसे आप माप ही नहीं सकते, उसके हिसाब से प्लानिंग कैसे करें?
मुझे कितनी API keys चाहिए?3–5 से शुरू
अगर एक key से थ्रॉटलिंग हो रही है तो 3-5 से शुरू करें। हर key अपने अलग IP पर DeepSeek को एक अलग यूज़र की तरह दिखती है। मॉनिटर करें कि अभी भी कितनी बार डिले आ रहा है और ज़रूरत के हिसाब से और जोड़ें।
क्या DeepSeek डेटासेंटर IP ब्लॉक करता है?नहीं
नहीं। DeepSeek की API प्रोग्रामैटिक एक्सेस के लिए बनी है — वे सर्वर ट्रैफ़िक एक्सपेक्ट करते हैं। रेट लिमिटिंग आपके अकाउंट और यूज़ेज पैटर्न से जुड़ी होती है, आपके IP टाइप से नहीं।
क्या फ्री टियर असली काम के लिए उपयोगी है?छोटे प्रोजेक्ट हेतु
टेस्टिंग और छोटे प्रोजेक्ट्स के लिए — हाँ। जिस भी काम में लगातार स्थिर थ्रूपुट चाहिए, उसके लिए डायनामिक थ्रॉटलिंग इसे अविश्वसनीय बना देती है। पेड अकाउंट्स को बेहतर प्राथमिकता मिलती है, लेकिन पीक ऑवर्स में वे भी प्रभावित होते हैं। कई पेड keys को अलग-अलग IP पर चलाना सबसे स्थिर सेटअप है।