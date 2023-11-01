Proxy untuk DeepSeek
Proxy datacenter IPv4 untuk DeepSeek API: jalankan beberapa key di IP terpisah, bypass throttling dinamis, HTTP/HTTPS/SOCKS5, setup kompatibel OpenAI.
Susun paket proxy.
Susun paket sesuai kebutuhan kerja Anda. Pilih jenis proxy, lokasi, jumlah IP, periode penagihan, dan dukungan UDP opsional—harga akan langsung diperbarui.
Memuat paket saat ini…
Menambahkan 50% ke harga dasar paket. Berfungsi melalui SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — untuk game, VoIP, dan streaming.
Empat cara membeli proxy.
Satu pilihan sesuai dengan beban kerja ini.
Semua alamat FineProxy menggunakan IPv4. Proxy pusat data, khusus, dan ISP tetap statis selama masa paket; proxy berputar berubah pada setiap permintaan. Paket statis mencakup trafik tanpa batas. Opsi yang disorot sesuai dengan penggunaan utama halaman ini: Khusus.
|Paket pusat dataDijual dalam blok, digunakan bersama
|Direkomendasikan di siniKhususPribadi, mulai dari satu IP
|ISPAlamat statis terdaftar ISP
|BerputarDitagih dalam kredit API
|Terbaik untuk
|Bot dan pemantauan dalam skala besarUntuk pekerjaan tanpa akun persisten.
|Sesi akun jangka panjangSatu alamat per profil, hanya digunakan oleh Anda.
|Target yang menilai ASNTerdaftar pada penyedia internet.
|Pengumpulan, bukan akunSesi persisten tidak boleh berganti alamat.
|Pengguna per alamat
|Up to 5Reputasi sebagian bergantung pada pengguna lain di sekitar Anda.
|1 — AndaTidak ada orang lain yang menggunakannya selama masa layanan.
|Up to 5
|Kumpulan bersama
|Kepercayaan platform
|StandarASN pusat data
|Tinggi — eksklusif
|Tinggi — terdaftar sebagai ISP
|Bervariasi menurut kumpulan
|Harga mulai
|$12 / 100 IPs$0,12 per alamat, bulanan
|$12 / 100 IPsBeli tepat sesuai kebutuhan Anda.
|$30 / 100 IPs$0,30 per alamat, bulanan
|$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
|Pesanan minimum
|100 IP
|1 IP
|100 IP
|2,5 juta kredit
|Masa penggunaan alamat
|Statis selama masa layanan
|Statis selama masa layanan
|Statis selama masa layanan
|Berubah setiap permintaan
|Bandwidth
|Tanpa batas pemakaian
|Tanpa batas pemakaian
|Tanpa batas pemakaian
|KreditDitagih per permintaan, bukan per gigabita.
|UDP / panggilan suara
|Tambahan opsional
|Tambahan opsional
|Tambahan opsional
|Tidak tersedia
|Protokol
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, SOCKS5
|Autentikasi
|Daftar IP yang diizinkanLogin dan kata sandi dapat ditambahkan.
|Daftar IP yang diizinkanLogin dan kata sandi dapat ditambahkan.
|Daftar IP yang diizinkanLogin dan kata sandi dapat ditambahkan.
|Kunci API
|Lihat paket
|Lihat paket khusus
|Lihat paket ISP
|Lihat paket
Khusus
Pribadi, mulai dari satu IP
Sesi akun jangka panjangSatu alamat per profil, hanya digunakan oleh Anda.
1 — AndaTidak ada orang lain yang menggunakannya selama masa layanan.
Tinggi — eksklusif
$12 / 100 IPsBeli tepat sesuai kebutuhan Anda.
1 IP
Statis selama masa layanan
Tanpa batas pemakaian
Tambahan opsional
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
Daftar IP yang diizinkanLogin dan kata sandi dapat ditambahkan.
Paket pusat data
Dijual dalam blok, digunakan bersama
Bot dan pemantauan dalam skala besarUntuk pekerjaan tanpa akun persisten.
Up to 5Reputasi sebagian bergantung pada pengguna lain di sekitar Anda.
StandarASN pusat data
$12 / 100 IPs$0,12 per alamat, bulanan
100 IP
Statis selama masa layanan
Tanpa batas pemakaian
Tambahan opsional
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
Daftar IP yang diizinkanLogin dan kata sandi dapat ditambahkan.
ISP
Alamat statis terdaftar ISP
Target yang menilai ASNTerdaftar pada penyedia internet.
Up to 5
Tinggi — terdaftar sebagai ISP
$30 / 100 IPs$0,30 per alamat, bulanan
100 IP
Statis selama masa layanan
Tanpa batas pemakaian
Tambahan opsional
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
Daftar IP yang diizinkanLogin dan kata sandi dapat ditambahkan.
Berputar
Ditagih dalam kredit API
Pengumpulan, bukan akunSesi persisten tidak boleh berganti alamat.
Kumpulan bersama
Bervariasi menurut kumpulan
$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
2,5 juta kredit
Berubah setiap permintaan
KreditDitagih per permintaan, bukan per gigabita.
Tidak tersedia
HTTP, SOCKS5
Kunci API
Proksi untuk 48 jam
Susun paket sesuai kebutuhan Anda dan uji proksi dalam penggunaan nyata. Bayar konfigurasi yang dipilih untuk 48 jam—harga dihitung saat penyiapan.
Lokasi proxy teratas
Delapan lokasi proxy yang paling sering dipilih pelanggan FineProxy.
Hubungkan sekali.
Lalu, cukup tanyakan.
FineProxy menjalankan server asli Server MCP: tempel satu URL ke agen Anda dan agen tersebut mendapatkan 49 alat kabinet — pembelian, perpanjangan, rotasi IP, daftar izin, analitik penggunaan, faktur, dan dukungan. Operasi yang sama tersedia melalui REST API jika Anda lebih suka menulis panggilannya sendiri.
Lalu, cukup katakan
- Beli satu IP khusus AS untuk satu DeepSeek API key
- Tambahkan ke daftar IP yang diizinkan 203.0.113.7 untuk layanan proxy
- Ekspor daftar proxy saya sebagai JSON
- Tampilkan layanan yang memiliki tingkat kesalahan tertinggi hari ini
- Tampilkan status dan detail penagihan untuk layanan proxy
{
"mcpServers": {
"fineproxy": {
"url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
"headers": {
"Authorization": "Bearer fb_live_••••"
}
}
}
}
Mulai ulang Claude setelah menyimpan konfigurasi. Selanjutnya, 49 alat FineProxy akan muncul dalam daftar alat yang tersedia.
Hal yang tidak akan dilakukan agen — apa pun permintaan Anda
Membelanjakan uang Anda
Enam alat memengaruhi saldo dan semuanya memerlukan
wallet:spend. Jangan berikan cakupan itu pada kunci agar agen tetap dapat menjalankan operasi lainnya.
Membayar lebih dari harga yang ditawarkan
Setiap pembelian menyertakan
expected_total_cents dari penawaran. Selisih satu sen saja membuat panggilan ditolak tanpa biaya apa pun.
Batalkan sesuka hati
Dua alat yang tidak dapat dibatalkan tidak akan berjalan tanpa
confirm=true. Penghentian tidak dapat terjadi sebagai efek samping.
Menagih Anda dua kali
Panggilan finansial menggunakan
idempotency_key. Percobaan ulang setelah waktu habis menyelesaikan tagihan yang sama, bukan tagihan kedua.
Penyiapan manual
Pilih sistem operasi, browser, atau aplikasi proxy Anda untuk panduan penyiapan langkah demi langkah.
Sistem
Browser
Aplikasi
Dibangun untuk kecepatan.
Lalu lintas tidak pernah dibatasi.
FineProxy mempertahankan hingga 500 Mbps dalam pengujian server jarak jauh standar kami. Pada beban kerja scraping, batas permintaan situs target—bukan proxy—biasanya menjadi batas utama.
Metode pengujian: 1.973.500 percobaan koneksi ditambah uji konkurensi hingga 96 thread melalui satu IP proxy.
500 Mbps
per proxy dalam pengujian server jarak jauh standar
99.97%
koneksi berhasil dibuat dari 1.973.500 permintaan
96
thread serentak pada satu IP tanpa penurunan kinerja
0
batas bandwidth — lalu lintas tak terbatas pada setiap paket
AMD EPYC khusus
Server milik kami sendiri, tanpa pengguna VPS bersama yang berebut port.
Subnet milik sendiri
IP berasal dari rentang milik kami sendiri, bukan dijual kembali dari penyedia lain.
Uplink 80 Gbps
Cadangan kapasitas per server—bukan jaminan untuk satu sesi proxy.
Tier III / IV
Pusat data dengan daya dan pendinginan redundan di seluruh lokasi kami.
Throughput aktual bergantung pada rute, tujuan, kondisi jaringan, serta konfigurasi dan kinerja perangkat pengguna. Laptop dengan koneksi internet rumah 500 Mbps mencapai sekitar 468 Mbps dalam praktik, sedangkan server jarak jauh mencapai hingga 500 Mbps dalam pengujian standar. Dalam pengujian khusus dari server berkinerja tinggi yang dikonfigurasi dengan benar di Eropa dan AS, throughput mencapai hingga 700 Mbps; ini bukan hasil umum per sesi.
Setiap pernyataan di halaman ini, dalam kata-kata orang lain.
Ulasan pelanggan yang relevan, dipilih dari satu kumpulan ulasan terverifikasi dan ditautkan ke sumber aslinya.
Akses API dan agen
Saya suka FineProxy proxy, sangat cepat dan tidak terdeteksi. Saya menggunakannya pada alat otomatisasi seperti alat kata kunci, dan untuk alat scraping, seperti game changer, dukungan pelanggan adalah top-notch setiap kali Anda membutuhkan bantuan mereka tersedia 24/7 untuk menyelesaikan masalah Anda, kualitas proxy hanya luar biasa.
Mereka menyediakan API agar pengguna dapat mengambil proxy dari situs web mereka. Meskipun kemampuan bahasa Inggris layanan pelanggannya kurang baik, mereka berusaha keras membantu saya. Mereka juga menyediakan penggantian IP setiap 7 hari.
Menjalankan akun
Saya menggunakannya pada bot Twitch dan hasilnya sempurna. Saya berterima kasih kepada FineProxy karena telah menyediakan sistem yang sangat baik untuk kebutuhan khusus saya.
Saya mencari layanan tanpa pendaftaran yang rumit dan pengaturan yang panjang. FineProxy sangat cocok — Saya membeli rencana, mendapatkan akses, dan terhubung hanya dalam beberapa menit. Saya menggunakannya untuk media sosial dan analisis. Sejauh ini, saya belum mengalami masalah serius, koneksi sangat baik, dan harga rendah.
Pesanan minimum
Saya pertama kali membeli 1 proxy untuk avito di tes. Saya memeriksa — bekerja. Ada masalah dengan koneksi karena saya tidak tahu. Penjual tidak menyerah, memeriksa semuanya sendiri dan membantu. Sekarang setiap minggu saya mengambil dari mereka pada paket proxy, karena jaringan sosial sangat baik, kecepatan bagus. Seperti. Jika Anda menulis di situs, ketika penjual online — merespon dengan cepat. Saya merekomendasikan!
Halo teman saya ingin mengungkapkan pendapat saya tentang proxy adalah 5 negara yang berbeda dengan akses ke 10000 ip selama 10 atau 30 hari dengan harga yang sangat rendah jadi apa kesimpulan saya, rekan semua yang saya bisa katakan adalah bahwa Anda akan memaksa Anda untuk berpikir
Mengapa DeepSeek memperlambat request saya tanpa peringatan?DeepSeek menyesuaikan
DeepSeek menyesuaikan limit secara real time berdasarkan beban server. Tidak ada ambang batas yang dipublikasikan untuk Anda jadikan acuan. Saat platform sedang sibuk, akun Anda mendapat kapasitas lebih sedikit. Mereka telah mengonfirmasi hal ini secara publik tetapi tidak menawarkan cara untuk menaikkan limit individu.
Berapa banyak request yang sebenarnya bisa saya kirim?Tidak
Tidak ada yang tahu pasti — DeepSeek tidak mengungkapkan angkanya. Pengguna melaporkan bahwa pada jam-jam sepi, Anda bisa mengirim puluhan request per menit tanpa masalah. Pada jam sibuk, bahkan 5-10 request per menit bisa memicu delay. Itulah mengapa limit ini sangat membuat frustrasi — Anda tidak bisa merencanakan sesuatu yang tidak bisa Anda ukur.
Berapa banyak API key yang saya butuhkan?Mulai dengan 3-5
Mulai dengan 3-5 jika Anda mengalami throttling dengan satu key. Setiap key pada IP tersendiri terlihat seperti pengguna terpisah bagi DeepSeek. Pantau seberapa sering Anda masih mengalami delay dan tambahkan sesuai kebutuhan.
Apakah DeepSeek memblokir IP datacenter?Tidak
Tidak. API DeepSeek dirancang untuk akses programatik — mereka mengharapkan traffic dari server. Rate limiting dikaitkan dengan akun dan pola penggunaan Anda, bukan jenis IP Anda.
Apakah tier gratis bisa digunakan untuk pekerjaan nyata?Untuk testing dan
Untuk testing dan proyek kecil — ya. Untuk apa pun yang membutuhkan throughput konsisten, throttling dinamis membuatnya tidak bisa diandalkan. Akun berbayar mendapat prioritas lebih baik, tapi mereka pun tidak kebal saat jam sibuk. Beberapa paid key di beberapa IP adalah setup paling stabil.