Pembayaran kompetitif untuk semua paket.
Program afiliasi
Raih komisi berulang bersama FineProxy
Referensikan pelanggan ke FineProxy dan dapatkan komisi dari pesanan pertama serta perpanjangan berikutnya melalui dasbor mitra yang transparan.
Raih Penghasilan bersama FineProxy
Komisi tinggi, atribusi transparan, dan pembayaran cepat ke seluruh dunia.
Anda mendapatkan komisi setiap kali pelanggan rujukan Anda memperpanjang paket proxy mereka.
Aturan yang mudah dipahami sehingga Anda bisa berkembang dengan cepat.
Mengapa mitra senang bekerja sama dengan kami
Tiga hal yang paling penting: kontrol penuh, atribusi akurat, dan pembayaran yang andal.
Dasbor mitra lengkap dengan pengaturan fleksibel, statistik mendetail, dan kode promo untuk pelanggan Anda.
Kami menggunakan model atribusi klik terakhir dengan cookie 60 hari dan pelacakan yang sepenuhnya otomatis—sehingga Anda tetap mendapatkan komisi meskipun pelanggan membutuhkan waktu untuk memutuskan.
Penarikan cepat melalui USDT TRC20 langsung dari dasbor mitra—tersedia di seluruh dunia. Penarikan minimum: 100 USDT.
Penjualan pertama Anda lebih dekat dari yang Anda kira
Tiga langkah mudah untuk bergabung dengan program dan mulai menghasilkan.
- Langkah 1Daftar
Bergabunglah dengan program mitra FineProxy hari ini. Setelah disetujui, Anda akan mendapatkan akses ke dasbor mitra untuk memantau penjualan dan membuat tautan afiliasi unik ke paket proxy mana pun.
- Langkah 2Promosikan
Bagikan FineProxy kepada audiens Anda menggunakan materi promosi siap pakai dari kami. Pantau performa di dasbor dan optimalkan strategi berdasarkan data nyata.
- Langkah 3Mulai hasilkan
Dapatkan hingga 30% dari setiap pesanan yang dilakukan oleh pelanggan rujukan Anda. Bangun basis pelanggan berlangganan (dan sub-afiliasi, jika Anda mau) untuk meningkatkan penghasilan bulanan jangka panjang.
Daftar sekarang, akses dasbor mitra Anda, dan mulailah menghasilkan bersama FineProxy hari ini.
Seperti apa hasilnya dalam angka
Berikut contoh perhitungan berdasarkan salah satu paket terlaris FineProxy.
Salah satu pilihan kami yang paling populer adalah 1.000 IP seharga $111. Jika Anda mereferensikan hanya 5 pelanggan yang memilih paket ini dan terus memperpanjangnya, komisi Anda akan menjadi:$166.50 / bulan
Keunggulan utama program afiliasi kami adalah komisi berulang dari setiap perpanjangan. Anda mendapatkan penghasilan setiap kali pelanggan yang Anda referensikan memperpanjang layanan proxy mereka. Jika mereka terus menggunakan proxy selama berbulan-bulan—atau bahkan bertahun-tahun—Anda tetap mendapatkan penghasilan selama periode yang sama. Anda tidak perlu memulai dari nol setiap bulan; cukup kembangkan basis pelanggan rujukan untuk meningkatkan pendapatan berulang bulanan dari waktu ke waktu.
1. Ketentuan Umum
Program Mitra FineProxy ditujukan bagi individu maupun badan hukum yang mereferensikan pelanggan ke layanan proxy server berbayar FineProxy.
Dengan mendaftar pada Program Mitra, Mitra menyatakan telah membaca dan menyetujui seluruh ketentuan ini secara penuh.
2. Komisi Mitra
- Mitra memperoleh komisi hingga 30% dari layanan berbayar yang dibeli oleh pelanggan yang direferensikan.
- Komisi dikreditkan baik pada pembelian pertama maupun seluruh perpanjangan berikutnya yang dilakukan oleh pelanggan.
- Apabila pelanggan yang sama membeli beberapa layanan FineProxy yang berbeda, komisi dihitung secara terpisah untuk setiap layanan.
- Perubahan paket dianggap sebagai pembelian layanan baru, dan penghitungan komisi terpisah berlaku untuk layanan tersebut.
- Komisi hanya dikreditkan pada pesanan yang berhasil dibayar, setelah dikurangi pengembalian dana, sanggahan pembayaran, pesanan yang dibatalkan, dan transaksi penipuan.
Besaran komisi dapat bervariasi tergantung pada jenis mitra, kualitas trafik, dan volume penjualan, serta ditentukan oleh pengaturan sistem afiliasi FineProxy.
3. Pelacakan dan Atribusi Pelanggan
- Klik, registrasi, dan pembayaran dilacak secara otomatis melalui sistem afiliasi FineProxy.
- FineProxy menggunakan model atribusi klik terakhir berbasis cookie.
- Masa berlaku cookie adalah 60 (enam puluh) hari kalender sejak klik afiliasi terakhir.
- Apabila pelanggan mendaftar dan/atau membayar layanan dalam periode cookie tersebut, pelanggan akan diatribusikan kepada Mitra yang bersangkutan.
4. Periode Penahanan dan Pencairan
- Semua komisi yang dikreditkan tunduk pada periode penahanan wajib selama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal setiap transaksi individu.
- Setiap transaksi dilacak secara terpisah dan baru memenuhi syarat untuk penarikan setelah periode penahanan individualnya berakhir.
- Jumlah minimum pencairan adalah 100 (seratus) USDT (TRC-20).
- Pencairan dilakukan secara eksklusif dalam bentuk USDT (TRC-20) ke dompet mata uang kripto Mitra yang tercantum di akun afiliasi.
- FineProxy dapat meminta dokumen pendukung dan/atau informasi verifikasi dari Mitra.
- Dana dapat dibekukan apabila ditemukan pelanggaran terhadap ketentuan Program Mitra ini atau Ketentuan Layanan FineProxy.
5. Metode Promosi yang Diizinkan
Mitra dapat menggunakan saluran promosi berikut:
- situs web, halaman arahan, blog, dan ulasan;
- kanal Telegram, forum, dan komunitas profesional;
- konten edukatif, teknis, dan analitis;
- iklan berbayar, dengan ketentuan bahwa nama merek FineProxy, nama domain FineProxy, serta segala variasinya tidak digunakan dalam iklan, kecuali telah disetujui secara tertulis oleh FineProxy.
6. Tindakan yang Dilarang
Mitra dilarang untuk:
- menggunakan nama merek FineProxy, nama domain, atau segala variasinya dalam iklan pencarian berbayar, domain, atau materi iklan;
- mengatasnamakan diri sebagai perwakilan resmi FineProxy tanpa persetujuan tertulis sebelumnya;
- menyesatkan pelanggan (termasuk jaminan palsu, diskon fiktif, atau ketentuan yang tidak sesuai kenyataan);
- menggunakan spam atau pengiriman pesan/surel massal tanpa persetujuan penerima;
- menggunakan tautan afiliasi untuk pembelian pribadi Mitra;
- mengarahkan trafik yang melanggar hukum yang berlaku atau Ketentuan Layanan FineProxy.
7. Sub-Afiliasi
Mitra dapat merujuk mitra lain dan membangun struktur sub-afiliasi mereka sendiri.
FineProxy tidak bertanggung jawab atas penyelesaian, pembayaran, atau hubungan antarmitra dalam struktur tersebut.
8. Pembatalan Komisi dan Penangguhan Akun
FineProxy berhak untuk:
- membatalkan komisi yang telah dikreditkan apabila ditemukan pelanggaran terhadap ketentuan Program Mitra;
- menahan pembayaran hingga investigasi selesai;
- dalam hal pelanggaran serius atau berulang, menutup akun Mitra tanpa membayarkan komisi yang telah terakumulasi.
9. Perubahan Ketentuan Program
FineProxy dapat mengubah ketentuan Program Mitra ini secara sepihak dan tanpa pemberitahuan sebelumnya.
Versi terkini dari ketentuan ini selalu tersedia di dasbor afiliasi.
Keikutsertaan berkelanjutan dalam program ini merupakan bentuk penerimaan Mitra terhadap ketentuan yang diperbarui.
10. Batasan Tanggung Jawab
FineProxy tidak bertanggung jawab atas:
- kerugian Mitra;
- kehilangan keuntungan;
- tindakan pihak ketiga dan layanan eksternal.
Mitra bertanggung jawab sepenuhnya atas metode promosi yang digunakan serta kepatuhan terhadap hukum yang berlaku.