Seperti apa hasilnya dalam angka

Berikut contoh perhitungan berdasarkan salah satu paket terlaris FineProxy.

Salah satu pilihan kami yang paling populer adalah 1.000 IP seharga $111. Jika Anda mereferensikan hanya 5 pelanggan yang memilih paket ini dan terus memperpanjangnya, komisi Anda akan menjadi:

Keunggulan utama program afiliasi kami adalah komisi berulang dari setiap perpanjangan. Anda mendapatkan penghasilan setiap kali pelanggan yang Anda referensikan memperpanjang layanan proxy mereka. Jika mereka terus menggunakan proxy selama berbulan-bulan—atau bahkan bertahun-tahun—Anda tetap mendapatkan penghasilan selama periode yang sama. Anda tidak perlu memulai dari nol setiap bulan; cukup kembangkan basis pelanggan rujukan untuk meningkatkan pendapatan berulang bulanan dari waktu ke waktu.