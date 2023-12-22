Zo ziet dat er in cijfers uit

Een voorbeeldberekening op basis van een van de populairste FineProxy-abonnementen.

Een van onze populairste opties is 1.000 IP’s voor $ 111. Als u slechts 5 klanten doorverwijst die dit abonnement kiezen en blijven verlengen, bedraagt uw commissie:

Het belangrijkste voordeel van ons partnerprogramma is de terugkerende commissie op verlengingen. U verdient telkens wanneer een doorverwezen klant de proxyservice verlengt. Blijft die klant maanden of jaren, dan blijft u over dezelfde periode verdienen. U begint niet elke maand opnieuw, maar vergroot uw verwijzingsbestand om de maandelijkse terugkerende inkomsten te laten groeien.