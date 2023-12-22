Competitieve uitbetalingen op alle abonnementen.
Partnerprogramma
Partnerprogramma FineProxy
Verwijs klanten naar FineProxy en verdien via een transparant partnerdashboard commissie op hun eerste bestelling en volgende verlengingen.
Verdien met FineProxy
Hoge commissies, transparante attributie en snelle uitbetalingen wereldwijd.
U verdient telkens wanneer uw doorverwijzing het proxy-abonnement verlengt.
Duidelijke regels waarmee u moeiteloos kunt opschalen.
Waarom partners graag met ons samenwerken
Drie zaken die er het meest toe doen: controle, nauwkeurige attributie en betrouwbare uitbetalingen.
Een uitgebreid partnerdashboard met flexibele instellingen, geavanceerde statistieken en promocodes voor uw klanten.
Wij gebruiken een last-click attributiemodel met een 60-dagen cookie en volledig geautomatiseerde tracking — zodat u ook credit ontvangt wanneer klanten de tijd nemen om te beslissen.
Snelle USDT TRC20-opnames vanuit uw partnerdashboard — wereldwijd beschikbaar. Minimale uitbetaling: 100 USDT.
Uw eerste verkopen zijn dichterbij dan u denkt
Drie eenvoudige stappen om deel te nemen aan het programma en te beginnen met verdienen.
- Stap 1Registreren
Meld u vandaag nog aan voor het FineProxy-partnerprogramma. Na goedkeuring krijgt u toegang tot uw partnerdashboard om verkopen te volgen en unieke affiliate-links naar elk proxy-abonnement te genereren.
- Stap 2Promoten
Deel FineProxy met uw doelgroep via onze kant-en-klare materialen. Volg de prestaties in uw dashboard en optimaliseer uw strategie op basis van echte data.
- Stap 3Begin met verdienen
Verdien tot 30% op elke bestelling die via uw referrals binnenkomt. Bouw een basis van terugkerende klanten op (en sub-affiliates, als u wilt) om uw maandelijkse inkomsten structureel te laten groeien.
Meld u aan, krijg toegang tot uw partnerdashboard en begin vandaag nog met verdienen via FineProxy.
Zo ziet dat er in cijfers uit
Een voorbeeldberekening op basis van een van de populairste FineProxy-abonnementen.
Een van onze populairste opties is 1.000 IP’s voor $ 111. Als u slechts 5 klanten doorverwijst die dit abonnement kiezen en blijven verlengen, bedraagt uw commissie:$166.50 / month
Het belangrijkste voordeel van ons partnerprogramma is de terugkerende commissie op verlengingen. U verdient telkens wanneer een doorverwezen klant de proxyservice verlengt. Blijft die klant maanden of jaren, dan blijft u over dezelfde periode verdienen. U begint niet elke maand opnieuw, maar vergroot uw verwijzingsbestand om de maandelijkse terugkerende inkomsten te laten groeien.
1. Algemene bepalingen
Het FineProxy Partnerprogramma is bedoeld voor particulieren en rechtspersonen die klanten doorverwijzen naar de betaalde proxyserverdiensten van FineProxy.
Door zich te registreren voor het Partnerprogramma bevestigt de Partner dat hij/zij deze voorwaarden heeft gelezen en volledig accepteert.
2. Partnercommissie
- De Partner ontvangt een commissie van maximaal 30% op betaalde diensten die doorverwezen klanten worden aangeschaft.
- Commissie wordt bijgeschreven op zowel de eerste aankoop als alle daaropvolgende verlengingen door de klant.
- Wanneer dezelfde klant meerdere verschillende FineProxy-diensten afneemt, wordt de commissie per dienst afzonderlijk berekend.
- Een wijziging van abonnement of pakket wordt beschouwd als de aanschaf van een nieuwe dienst, waarvoor een aparte commissieteller geldt.
- Commissie wordt uitsluitend bijgeschreven op succesvol betaalde bestellingen, na aftrek van restituties, chargebacks, geannuleerde bestellingen en frauduleuze transacties.
Het commissiepercentage kan variëren afhankelijk van het partnertype, de verkeerskwaliteit en het verkoopvolume, en wordt bepaald door de instellingen van het FineProxy-affiliatesysteem.
3. Klanttracking en attributie
- Klikken, registraties en betalingen worden automatisch bijgehouden via het FineProxy-partnersysteem.
- FineProxy hanteert een last-click attributiemodel op basis van cookies.
- De levensduur van de cookie bedraagt 60 (zestig) kalenderdagen vanaf de laatste affiliate-klik.
- Indien een klant zich registreert en/of betaalt voor diensten binnen de cookieperiode, wordt deze klant toegewezen aan de betreffende Partner.
4. Wachtperiode en uitbetalingen
- Alle bijgeschreven commissies zijn onderworpen aan een verplichte wachtperiode van 30 (dertig) kalenderdagen vanaf de datum van elke afzonderlijke transactie.
- Elke transactie wordt afzonderlijk bijgehouden en komt pas in aanmerking voor uitbetaling nadat de individuele wachtperiode is verstreken.
- Het minimale uitbetalingsbedrag is 100 (honderd) USDT (TRC-20).
- Uitbetalingen worden uitsluitend gedaan in USDT (TRC-20) naar de cryptowallet van de Partner zoals opgegeven in het partneraccount.
- FineProxy kan de Partner verzoeken om ondersteunende documenten en/of verificatiegegevens te verstrekken.
- Tegoeden kunnen worden bevroren indien schendingen van deze Partnerprogrammavoorwaarden of de Algemene Voorwaarden van FineProxy worden vastgesteld.
5. Toegestane promotiemethoden
Partners mogen de volgende promotiekanalen gebruiken:
- websites, landingspagina's, blogs en reviews;
- Telegram-kanalen, forums en professionele communities;
- educatieve, technische en analytische content;
- betaalde advertenties, mits de merknaam FineProxy, domeinnamen van FineProxy en eventuele variaties daarop niet worden gebruikt in advertenties, tenzij vooraf schriftelijk goedgekeurd door FineProxy.
6. Verboden handelingen
Het is partners verboden om:
- de merknaam FineProxy, domeinnamen of variaties daarop te gebruiken in betaalde zoekadvertenties, domeinen of advertentiemateriaal;
- zich voor te doen als officiële vertegenwoordiger van FineProxy zonder voorafgaande schriftelijke toestemming;
- klanten te misleiden (waaronder valse garanties, nepkortingen of onjuist weergegeven voorwaarden);
- spam of massale berichten/e-mails te versturen zonder toestemming van de ontvangers;
- affiliate-links te gebruiken voor eigen aankopen van de Partner;
- verkeer te genereren dat in strijd is met toepasselijke wetgeving of de Servicevoorwaarden van FineProxy.
7. Sub-affiliates
De Partner mag andere partners doorverwijzen en een eigen sub-affiliatestructuur opbouwen.
FineProxy is niet verantwoordelijk voor afrekeningen, betalingen of onderlinge relaties tussen partners binnen dergelijke structuren.
8. Commissieherziening en accountopschorting
FineProxy behoudt zich het recht voor om:
- bijgeschreven commissies terug te draaien wanneer schendingen van de voorwaarden van het Partnerprogramma worden vastgesteld;
- uitbetalingen op te schorten totdat een onderzoek is afgerond;
- bij ernstige of herhaaldelijke overtredingen het partneraccount te beëindigen zonder opgebouwde commissies uit te betalen.
9. Wijzigingen in de programmavoorwaarden
FineProxy kan deze voorwaarden van het Partnerprogramma eenzijdig en zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen.
De actuele versie van de voorwaarden is altijd beschikbaar in het affiliate-dashboard.
Voortgezette deelname aan het programma geldt als aanvaarding door de Partner van de bijgewerkte voorwaarden.
10. Beperking van aansprakelijkheid
FineProxy is niet aansprakelijk voor:
- verliezen van de Partner;
- gederfde winst;
- handelingen van derden en externe diensten.
De Partner is als enige verantwoordelijk voor de gebruikte promotiemethoden en de naleving van toepasselijke wet- en regelgeving.