Dedicated Proxy
Exclusief van u: HTTP/HTTPS/SOCKS5-ondersteuning, SSL-certificaten per IP, onbeperkte bandbreedte, snelheden tot 500 Mbps — vanaf $0,07 IP/maand.
Stel uw dedicated proxyabonnement.
Stel een abonnement samen voor uw exacte workload. Kies het proxytype, de locaties, het aantal IP's, de factureringsperiode en optionele UDP-ondersteuning — de prijs wordt direct bijgewerkt.
Huidige abonnementen laden…
Voegt 50% toe aan de basisprijs. Werkt via SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — voor gaming, VoIP en streaming.
Vier manieren om proxy’s te kopen.
Eén past bij deze workload.
Alle FineProxy-adressen gebruiken IPv4. Datacenter-, dedicated en ISP-proxy’s blijven gedurende de looptijd statisch; roterende proxy’s veranderen bij elk verzoek. Statische abonnementen omvatten onbeperkt verkeer. De gemarkeerde optie past bij het belangrijkste gebruiksscenario van deze pagina: Exclusief.
|DatacenterpakketVerkocht in gedeelde blokken
|Hier aanbevolenExclusiefPersoonlijk, vanaf één IP
|ISPStatische, bij ISP geregistreerde adressen
|RoterendGefactureerd in API-tegoeden
|Ideaal voor
|Bots en monitoring op schaalVoor werk zonder persistent account.
|Langdurige accountsessiesEén adres per profiel, uitsluitend door u gebruikt.
|Doelen die de ASN beoordelenGeregistreerd bij een internetprovider.
|Verzameling, geen accountsEen persistente sessie hoort niet van adres te veranderen.
|Gebruikers per adres
|Maximaal 5De reputatie hangt deels af van andere gebruikers.
|1 — uNiemand anders gebruikt het tijdens de hele looptijd.
|Maximaal 5
|Gedeelde pool
|Platformvertrouwen
|StandaardDatacenter-ASN
|Hoog — exclusief
|Hoog — geregistreerd bij ISP
|Verschilt per pool
|Prijs vanaf
|$12 / 100 IPs$ 0,12 per adres per maand
|$12 / 100 IPsKoop precies wat u nodig hebt.
|$30 / 100 IPs$ 0,30 per adres per maand
|$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
|Minimale bestelling
|100 IP’s
|1 IP
|100 IP’s
|2,5 miljoen tegoeden
|Behoud van adres
|Statisch tijdens de looptijd
|Statisch tijdens de looptijd
|Statisch tijdens de looptijd
|Wijzigt per aanvraag
|Bandbreedte
|Onbeperkt
|Onbeperkt
|Onbeperkt
|TegoedenPer aanvraag gefactureerd, niet per gigabyte.
|UDP / spraakoproepen
|Optionele uitbreiding
|Optionele uitbreiding
|Optionele uitbreiding
|Niet beschikbaar
|Protocollen
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, SOCKS5
|Authenticatie
|IP-toelatingslijstGebruikersnaam en wachtwoord kunnen worden toegevoegd.
|IP-toelatingslijstGebruikersnaam en wachtwoord kunnen worden toegevoegd.
|IP-toelatingslijstGebruikersnaam en wachtwoord kunnen worden toegevoegd.
|API-sleutel
|Abonnementen bekijken
|Dedicated abonnementen bekijken
|ISP-abonnementen bekijken
|Abonnementen bekijken
Exclusief
Persoonlijk, vanaf één IP
Langdurige accountsessiesEén adres per profiel, uitsluitend door u gebruikt.
1 — uNiemand anders gebruikt het tijdens de hele looptijd.
Hoog — exclusief
$12 / 100 IPsKoop precies wat u nodig hebt.
1 IP
Statisch tijdens de looptijd
Onbeperkt
Optionele uitbreiding
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
IP-toelatingslijstGebruikersnaam en wachtwoord kunnen worden toegevoegd.
Datacenterpakket
Verkocht in gedeelde blokken
Bots en monitoring op schaalVoor werk zonder persistent account.
Maximaal 5De reputatie hangt deels af van andere gebruikers.
StandaardDatacenter-ASN
$12 / 100 IPs$ 0,12 per adres per maand
100 IP’s
Statisch tijdens de looptijd
Onbeperkt
Optionele uitbreiding
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
IP-toelatingslijstGebruikersnaam en wachtwoord kunnen worden toegevoegd.
ISP
Statische, bij ISP geregistreerde adressen
Doelen die de ASN beoordelenGeregistreerd bij een internetprovider.
Maximaal 5
Hoog — geregistreerd bij ISP
$30 / 100 IPs$ 0,30 per adres per maand
100 IP’s
Statisch tijdens de looptijd
Onbeperkt
Optionele uitbreiding
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
IP-toelatingslijstGebruikersnaam en wachtwoord kunnen worden toegevoegd.
Roterend
Gefactureerd in API-tegoeden
Verzameling, geen accountsEen persistente sessie hoort niet van adres te veranderen.
Gedeelde pool
Verschilt per pool
$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
2,5 miljoen tegoeden
Wijzigt per aanvraag
TegoedenPer aanvraag gefactureerd, niet per gigabyte.
Niet beschikbaar
HTTP, SOCKS5
API-sleutel
Proxy’s voor 48 uur
Stel een pakket samen voor uw taak en test de proxy’s in de praktijk. Betaal de gekozen configuratie voor 48 uur; de prijs wordt tijdens het configureren berekend.
Populairste proxylocaties
De acht proxylocaties die FineProxy-klanten het vaakst kiezen.
Eenmalig verbinden.
Vraag het vervolgens gewoon.
FineProxy biedt een ingebouwde MCP-server: plak één URL in uw agent en deze krijgt 49 dashboardtools voor aankopen, verlengingen, IP-rotatie, toelatingslijsten, gebruiksanalyse, facturen en ondersteuning. Dezelfde bewerkingen zijn beschikbaar via een REST API als u de aanroepen liever zelf schrijft.
Zeg vervolgens gewoon
- Koop één dedicated proxy in de Verenigde Staten
- Voeg dedicated proxy’s in een ander land toe
- Exporteer mijn lijst met dedicated proxy’s als JSON
- Werk de IP-toelatingslijst van mijn proxyservice bij
- Toon de status en volgende vervaldatum van mijn service
{
"mcpServers": {
"fineproxy": {
"url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
"headers": {
"Authorization": "Bearer fb_live_••••"
}
}
}
}
Start Claude opnieuw nadat u de configuratie hebt opgeslagen. De 49 FineProxy-tools verschijnen dan in de lijst.
Wat de agent niet doet, wat u ook vraagt
Uw geld uitgeven
Zes tools beïnvloeden het saldo en vereisen
wallet:spend. Laat die scope weg en de agent kan alle overige acties uitvoeren.
Meer betalen dan de offerte
Elke aankoop bevat
expected_total_cents uit de offerte. Bij één cent afwijking wordt de aanroep geweigerd en niets in rekening gebracht.
Onbedoeld opzeggen
De twee onomkeerbare tools werken niet zonder
confirm=true. Beëindiging kan niet als neveneffect optreden.
U dubbel belasten
Financiële aanroepen gebruiken een
idempotency_key. Een nieuwe poging na een time-out verwerkt dezelfde betaling, niet een tweede.
Handmatige installatie
Kies uw besturingssysteem, browser of proxyapp voor een stapsgewijze installatiehandleiding.
Systemen
Browsers
Apps
Gebouwd voor snelheid.
Verkeer wordt nooit gemeten.
FineProxy behaalde tot 500 Mbps in standaardtests op externe servers. Bij scraping was doorgaans de snelheidslimiet van de doelsite de beperkende factor, niet de proxy.
Testmethode: 1.973.500 verbindingspogingen plus gelijktijdigheidstests met maximaal 96 threads via één proxy-IP.
500 Mbps
per proxy in standaardtests op externe servers
99.97%
van de verbindingen tot stand gebracht bij 1.973.500 aanvragen
96
gelijktijdige threads op één IP zonder prestatieverlies
0
bandbreedtelimieten — onbeperkt verkeer bij elk abonnement
Dedicated AMD EPYC
Onze eigen servers, zonder buren op gedeelde VPS’en die om de poort concurreren.
Eigen subnetten
IP’s komen uit onze eigen reeksen en worden niet van een andere provider doorverkocht.
80 Gbps-uplink
Capaciteitsmarge per server — geen garantie voor één proxysessie.
Tier III / IV
Datacenters met redundante stroomvoorziening en koeling op onze locaties.
De werkelijke doorvoer hangt af van de route, bestemming, netwerkomstandigheden en de configuratie en prestaties van de apparatuur. Een laptop op een thuisverbinding van 500 Mbps bereikte in de praktijk circa 468 Mbps; externe servers bereikten in standaardtests tot 500 Mbps. In uitzonderlijke tests vanaf goed geconfigureerde krachtige servers in Europa en de VS werd tot 700 Mbps bereikt; dit is geen gebruikelijk resultaat per sessie.
Elke bewering op deze pagina, in de woorden van anderen.
Relevante klantfeedback uit één pool met geverifieerde beoordelingen, gekoppeld aan de oorspronkelijke bron.
Actieve accounts
Ik heb gewerkt met FineProxy voor een aantal maanden. Proxies zijn goed. Ik heb gekocht voor sociale netwerken voor een lange tijd. Als er vragen, het antwoord komt zeer snel. De voorwaarden zijn zeer flexibel, kunt u altijd onderhandelen. In het algemeen, de indrukken zijn de meest positieve. Zeer aan te bevelen.
Beschikbaarheid: uitstekende proxy’s die 3–7 dagen stabiel blijven zonder uitval Snelheid: snel genoeg voor TikTok, Gmail en het inloggen bij cryptowallets Ondersteunde protocollen: HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5 en zelfs UDP Wereldwijde dekking: de VS, Duitsland, Frankrijk, Japan en meer
Minimale bestellingen
Goede proxies, gecontroleerd. Ik kocht een groot IP-pakket, allemaal levend, werken zonder klachten. duurder dan een andere provider die ik eerder heb gebruikt, maar hier is betere kwaliteit en een groter aantal adressen. En het is ook handig dat u kunt betalen met crypto, voor mij is dit ook een pluspunt. Over het algemeen ben ik tevreden.
Uitstekende proxy’s, ze werken als een klok. Ik gebruik ze al een jaar, gebruik ze voortdurend en koop er telkens 1.000.
Ondersteuning
Ik heb een geweldige ervaring met behulp van FineProxy. De snelheid en stabiliteit van hun proxies zijn uitstekend, en ze bieden een breed scala aan opties voor verschillende use cases. Het opzetten was eenvoudig, en hun klantenondersteuning is altijd beschikbaar en efficiënt. Ik beveel FineProxy voor iedereen die een betrouwbare proxy-oplossing nodig heeft!
Ik heb gebruik gemaakt van FineProxy diensten voor een tijdje nu en ik ben zeer tevreden met de kwaliteit. De verbindingen zijn zeer stabiel, IP-adressen werken zonder problemen, en de snelheid is constant snel. Klantenservice is ook super responsief wanneer nodig. Hoog aan te bevelen aan iedereen op zoek naar betrouwbare proxies
Wat is het werkelijke verschil tussen een 'private' en een 'dedicated' proxy?In de
In de praktijk — niets. De industrie gebruikt beide termen voor hetzelfde: een proxy-IP die exclusief aan één gebruiker is toegewezen. Sommige providers onderscheiden tussen 'private' (momenteel niet gedeeld) en 'dedicated' (permanent toegewezen), maar bij FineProxy betekenen beide hetzelfde: uw IP, uw exclusieve toegang, voor de gehele huurperiode.
Wat is het verschil tussen dedicated en roterende proxy's?Een dedicated proxy
Een dedicated proxy geeft u een vast IP-adres dat gedurende uw hele huurperiode hetzelfde blijft — u bouwt de reputatie ervan op en beheert die in de loop der tijd. Een roterende proxy wijst bij elk verzoek (of op vaste intervallen) een nieuw IP toe, wat handig is bij grootschalige scraping waarbij u adresdiversiteit nodig heeft. De afweging: bij roterende proxy’s heeft u geen controle over de geschiedenis van elk IP, dus u kunt adressen treffen die al gemarkeerd zijn. Dedicated proxy’s zijn de betere keuze wanneer een consistente identiteit en schone reputatie van belang zijn — accountbeheer, SEO-monitoring, of elke taak waarbij herkend worden als dezelfde vertrouwde bezoeker een voordeel is.
Hoe verschilt dit van een shared proxy?Bij een gedeelde
Bij een gedeelde proxy sturen meerdere gebruikers tegelijk verkeer via hetzelfde IP. Als een andere gebruiker dat adres op een zwarte lijst laat belanden, ondervindt u daar ook de gevolgen van. Uit een analyse van IPinfo van meer dan 170 miljoen proxy-IP’s bleek dat de meerderheid van gedeelde IPv4-adressen gelijktijdig via meerdere diensten toegankelijk is — wat betekent dat uw “private” gedeelde proxy waarschijnlijk helemaal niet privé is. Een dedicated proxy elimineert dat risico — alleen u gebruikt het adres.
Ik kocht 'dedicated' proxy's van een andere provider en ze waren al geblokkeerd. Waarom?Dit komt
Dit komt vaker voor dan u zou denken. Veel providers recyclen IP’s van eerdere klanten zonder goede opschoning, of hun “dedicated” label betekent simpelweg dat het IP niet actief gedeeld wordt — maar het wás eerder gedeeld, en de schade is al aangericht. Sommige providers beheren de IP’s helemaal niet omdat ze doorverkopen vanuit upstream-netwerken. Bij FineProxy zijn wij eigenaar van de infrastructuur én de adressen. Uw IP is niet via andere diensten doorgegeven voordat het bij u terechtkwam.
Hoeveel proxies heb ik nodig?Hangt af van
Hangt af van de taak. Eén proxy voor één social media account of persoonlijk browsen. Eén per account bij het beheren van meerdere profielen (10 accounts = 10 proxies). Voor scraping hangt het aantal af van doelgevoeligheid en request-volume — ergens tussen 50 en duizenden. We verkopen zowel individuele proxies als bulk-pakketten.
Is de bandbreedte echt onbeperkt?Ja
Ja. FineProxy’s private ongelimiteerde proxy-adressen hebben geen verkeerslimieten. Download, upload, streaming — geen kosten per GB en geen throttling. Dit geldt voor elk protocol: HTTP, HTTPS en SOCKS5.
Kan ik dezelfde proxy voor zowel HTTP als SOCKS5 gebruiken?Ja
Ja. Elke dedicated proxy ondersteunt alle drie protocollen op hetzelfde IP-adres. Schakel tussen HTTP, HTTPS en SOCKS5 afhankelijk van wat uw toepassing nodig heeft. Geen aparte aankoop vereist.
Wat betekent "individueel SSL-certificaat per IP" voor mij?Dit betekent
Dit betekent dat de verbinding van uw apparaat naar de proxy is versleuteld met SSL/TLS — niet alleen het proxy-naar-website-gedeelte. De meeste providers versleutelen alleen het tweede gedeelte, waardoor uw proxy-inloggegevens en request-headers op de eerste hop bloot staan. Onze SSL-certificaten per IP sluiten die kloof volledig af.
Hoe weet ik of de IP-adressen schoon zijn voordat ik koop?U kunt onze
U kunt onze ASN-reputatie controleren met openbare tools zoals IPinfo.io of IPQS. Daarbuiten eigenaar van zijn IP-adressen — we verkopen niet uit gedeelde pools die over meerdere proxy-services verschijnen. Als een IP schoon aankomt en alleen u het gebruikt, blijft het schoon. We raden aan om testen tegen uw werkelijke doelsites ter verificatie.
Garanderen jullie uptime? Wat gebeurt er als mijn proxy uitvalt?Wij handhaven
Wij handhaven 99,9% uptime over onze gehele infrastructuur, ondersteund door 24/7-monitoring. Alle netwerkkanalen zijn redundant en serverbelastingen worden gebalanceerd om verstoringen te minimaliseren. Mocht er toch een probleem optreden, dan kunt u een supportticket openen en vervangen wij de getroffen subnetten snel — de dienstverlening is doorgaans binnen enkele uren hersteld.
Accepteert u cryptocurrency?Ja
Ja. Bitcoin en andere cryptocurrencies worden geaccepteerd bij het afrekenen. De betaalde private proxy-prijs en het product zijn identiek, ongeacht de betaalmethode.
Kan ik proxies in een specifiek land krijgen?Ja
Ja. FineProxy biedt dedicated proxies op verschillende locaties. U kunt het gewenste land kiezen bij het kopen en IP-adressen uit die regio ontvangen. De locatie is voor de gehele huurperiode gegarandeerd.
Privéproxy’s:
Waarom een dedicated IP alles verandert
Onderzoek door IPinfo.io dat meer dan 170 miljoen proxy-IP-adressen analyseerde, toonde aan dat bijna de helft van gedeelde proxy-IP’s gelijktijdig via meerdere providernetwerken toegankelijk is. Uw “private” proxy op een gedeeld plan? De kans is reëel dat iemand anders via een andere dienst op dit moment verkeer via hetzelfde adres stuurt — en u heeft geen idee wat diegene ermee doet. Dat is het kernprobleem dat dedicated proxies oplossen. Eén IP, één gebruiker, volledige controle.
Wat “dedicated” werkelijk betekent
Wanneer u een dedicated proxy van FineProxy koopt, wordt dat IPv4-adres uitsluitend aan u toegewezen voor de hele huurperiode. Niemand anders op ons platform — of op enig ander platform — kan het gebruiken. Wij zijn de provider, geen reseller: deze IP's bestaan alleen in ons netwerk en worden via geen andere service verkocht.
Dit is belangrijker dan het misschien lijkt. Mensen ontdekken regelmatig dat “dedicated” proxy's van andere providers hergebruikte adressen uit een gedeelde pool blijken te zijn, met alleen een marketinglabel erbovenop. De provider wijst hetzelfde IP aan een nieuwe klant toe zonder opschoning, en de koper ontdekt dat het al op zwarte lijsten staat voordat hij zelfs maar zijn eerste verzoek verstuurt. Bij FineProxy is het IP-adres dat u ontvangt niet tussen diensten heen en weer gepasseerd — het komt uit onze eigen infrastructuur en blijft exclusief van u.
Het stagnant pool-probleem
Een ander veel voorkomend frustratiepunt: providers die “lifetime” of “geen vervaldatum” proxypakketten verkopen. Klinkt aantrekkelijk, maar de economie werkt niet in het voordeel van de klant. Zonder terugkerende inkomsten hebben deze providers geen enkel prikkel om hun IP-pools te onderhouden of te vernieuwen. Na verloop van tijd stapelen de adressen misbruik op van honderden vorige gebruikers, slaagpercentages dalen onder de 80%, en de “lifetime” proxy wordt effectief waardeloos.
FineProxy werkt anders. Wij beheren onze eigen pool van ongeveer 100.000 datacenter IPv4-adressen. Omdat we de infrastructuur rechtstreeks beheren, monitoren we de gezondheid van IP's en verwijderen we onmiddellijk elk adres dat in een spamdatabase zoals Spamhaus terechtkomt. Wat u ontvangt werkt echt op dag één.
Waarom de reputatie van gedeelde proxies uw probleem is
Bij een gedeelde proxy wordt het gedrag van andere mensen uw probleem. Als een andere gebruiker gisteren een e-commercesite heeft bestookt vanaf dat IP, onthoudt de site dat. Uw schone, legitieme verzoek komt vandaag aan — en wordt onmiddellijk geblokkeerd omdat het adres al gemarkeerd is.
Volgens IPQS voegen detectiedatabases elke seconde meer dan 10.000 proxy's toe aan blacklists. Bij gedeelde infrastructuur worden de kansen op een schoon adres elke dag kleiner. Onderzoek toont aan dat een banpercentage van 30% bij gedeelde proxy's uw nominale kosten van $ 3/GB omzet in $ 4,29/GB als u verspilde verzoeken en herhaalpogingen meetelt.
En er is een nog dieper liggend probleem dat veel mensen over het hoofd zien: ASN-reputatie. Websites controleren niet alleen individuele IP’s — ze beoordelen het volledige netwerkblok (ASN) waartoe het IP behoort. Als het adresbereik van een provider bekendstaat om botverkeer, krijgt elk IP in dat bereik extra controle, ongeacht of uw specifieke adres ooit misbruikt is. Omdat FineProxy eigenaar is van zijn IP-blokken en controleert wat erop gebeurt, behoudt ons ASN een schone staat van dienst — uw dedicated IP profiteert van die collectieve reputatie.
Met een persoonlijke (individuele) proxy van FineProxy beheert u de reputatie vanaf dag één. Het IP was schoon toen u het ontving, en het blijft schoon omdat niemand anders het gebruikt.
Provider vs. reseller: waarom het ertoe doet
De meeste “providers” op de proxymarkt zijn in werkelijkheid resellers. Ze kopen bulktoegang bij een handvol upstream-netwerken en verpakken het opnieuw. Het resultaat? Dezelfde IP-pools duiken op onder verschillende merknamen, en een ban bij de ene dienst kan betekenen dat uw “dedicated” proxy van een andere dienst al gecompromitteerd is.
FineProxy is eigenaar van zijn eigen datacenter-infrastructuur. Wij verkopen niet de adressen van iemand anders door. Wanneer wij zeggen dat uw IP exclusief is, bestaat het letterlijk niet in de catalogus van enige andere proxydienst. Dat is een claim die de meeste providers niet kunnen maken — en het is de allerbelangrijkste factor om uw proxy’s op de lange termijn werkend te houden.
Authenticatie: hoe u verbinding maakt
FineProxy vereist IP-binding voor alle verbindingen — u registreert uw echte IP-adres bij ons, en elke verbinding vanaf dat adres wordt automatisch geautoriseerd. Geen inloggegevens om te verzenden, niets om te lekken. Ideaal voor servers en werkstations met een stabiel openbaar IP-adres.
Als uw publieke IP verandert (laptops, thuisverbindingen met dynamische adressen), bieden wij naast de binding ook authenticatie via gebruikersnaam en wachtwoord. In deze modus werkt uw binding binnen een /21-subnetmasker, zodat de toegang niet wordt onderbroken als uw ISP uw adres binnen dat bereik verschuift. Beide methoden werken via HTTP, HTTPS en SOCKS5.
Veel van onze klanten gebruiken beide: strikte IP-binding voor hun productieservers en inloggegevens met /21-flexibiliteit voor ontwikkel- en testomgevingen.
Protokolle: HTTP, HTTPS mit SSL und SOCKS5
Elke FineProxy dedicated proxy ondersteunt drie protocollen:
HTTP — standaard webverkeer. Snel, eenvoudig, compatibel met alles.
HTTPS — versleutelde verbinding van uw apparaat naar de proxy. Elk FineProxy-IP heeft een eigen individueel SSL-certificaat, zodat de eerste hop (uw apparaat naar de proxy) versleuteld is — niet alleen het stuk van proxy naar website. De meeste providers versleutelen alleen de tweede helft, waardoor uw inloggegevens op de eerste hop blootgesteld blijven. Wij versleutelen de volledige keten. SSL/HTTPS-privéproxyverbindingen via FineProxy zijn werkelijk end-to-end beveiligd.
SOCKS5 — verwerkt elk type verkeer, niet alleen web. VoIP, gaming, aangepaste protocollen — SOCKS5 tunnelt het allemaal. Onze SOCKS5-proxy's bieden volledige UDP-associated-ondersteuning, wat essentieel is voor realtime-toepassingen zoals spraakoproepen en streaming.
Kopen op aantal: van één tot duizenden
Heeft u slechts één proxy nodig voor een persoonlijk project? U kunt 1 privéproxy kopen voor social media — één statisch IP dat exclusief van u is, perfect voor één account dat een consistente identiteit vereist.
Runt u een bureau met tientallen accounts op verschillende platforms? Elk account krijgt zijn eigen dedicated IP-proxy voor SEO-ranking, social media management of wat de taak ook vereist. De IP's overlappen niet, de sessies mengen niet.
Schalen naar honderden of duizenden voor scraping of monitoring? FineProxy verkoopt goedkope dedicated datacenter proxy service pakketten in bulk. De per-IP prijs daalt naarmate het volume stijgt, en elk adres wordt nog steeds geleverd met onbeperkte bandbreedte, individuele SSL, en volledige protocol-ondersteuning.
Voor teams die een snelle privéproxydienst en provider op schaal nodig hebben, levert onze datacenter-infrastructuur snelheden tot 500 Mbps per verbinding. Ter vergelijking: budgetproviders leveren vaak 1,5-3 seconden per request met slagingspercentages van 75-85%. Onze infrastructuur is gebouwd met snelheid als eerste prioriteit — de proxy mag nooit het bottleneck zijn.
De kwaliteit van een proxy verifiëren voordat u die koopt
Een begrijpelijk bezwaar voor iedereen die al eens eerder teleurgesteld is geweest: hoe weet u dat de IP's daadwerkelijk schoon zijn voordat u betaalt?
Vraag of de provider de IP's in eigendom heeft of wederverkoopt. Als zij niet duidelijk kunnen antwoorden, is dat een waarschuwingssignaal. Controleer of de ASN van de provider een schone geschiedenis heeft (tools zoals IPinfo.io of IPQS laten u dit verifiëren). Controleer ook of er een 24-uurs geldteruggarantie geldt, zodat u de proxy op uw werkelijke doelsites kunt controleren. En vermijd 'lifetime' deals — als de prijs te goed lijkt, is de pool waarschijnlijk verouderd.
FineProxy gebruikt eigen IP’s, heeft een publiek controleerbaar ASN en biedt een 24-uurs geldteruggarantie, zodat u de proxy op uw werkelijke doelsites kunt controleren. Voer uw controles uit en vergelijk de resultaten met wat u nu gebruikt — dat is een betrouwbaardere basis voor een beslissing dan welke claim op een landingspagina dan ook.