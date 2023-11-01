Dedicated Proxy

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Bij een gedeelde proxy wordt het gedrag van andere mensen uw probleem. Als een andere gebruiker gisteren een e-commercesite heeft bestookt vanaf dat IP, onthoudt de site dat. Uw schone, legitieme verzoek komt vandaag aan — en wordt onmiddellijk geblokkeerd omdat het adres al gemarkeerd is.

Volgens IPQS voegen detectiedatabases elke seconde meer dan 10.000 proxy's toe aan blacklists. Bij gedeelde infrastructuur worden de kansen op een schoon adres elke dag kleiner. Onderzoek toont aan dat een banpercentage van 30% bij gedeelde proxy's uw nominale kosten van $ 3/GB omzet in $ 4,29/GB als u verspilde verzoeken en herhaalpogingen meetelt.

En er is een nog dieper liggend probleem dat veel mensen over het hoofd zien: ASN-reputatie. Websites controleren niet alleen individuele IP’s — ze beoordelen het volledige netwerkblok (ASN) waartoe het IP behoort. Als het adresbereik van een provider bekendstaat om botverkeer, krijgt elk IP in dat bereik extra controle, ongeacht of uw specifieke adres ooit misbruikt is. Omdat FineProxy eigenaar is van zijn IP-blokken en controleert wat erop gebeurt, behoudt ons ASN een schone staat van dienst — uw dedicated IP profiteert van die collectieve reputatie.

Met een persoonlijke (individuele) proxy van FineProxy beheert u de reputatie vanaf dag één. Het IP was schoon toen u het ontving, en het blijft schoon omdat niemand anders het gebruikt.