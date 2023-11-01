Het gebruiksbeleid van Anthropic verbiedt het hebben van meerdere organisaties niet expliciet. Elke organisatie is een legitiem account met eigen facturering en API-sleutels. Wat telt is dat elke organisatie afzonderlijk voldoet aan het Acceptable Use Policy van Anthropic — geen misbruik, geen beleidsschendingen. Dat gezegd hebbende, behoudt Anthropic zich het recht voor om naar eigen inzicht limieten te handhaven. Als activiteiten over gekoppelde organisaties eruitzien als bewuste omzeiling op extreme schaal, is er altijd enig risico. Voor de meeste teams die een paar parallelle organisaties runnen met echte workloads, is dit een standaard schaalstrategie.