Proxy voor Claude
IPv4-pakketten om uw taken op te schalen. Ondersteunt HTTP/HTTPS/SOCKS5, automatische levering na betaling, onbeperkt verkeer en API-toegang.
Stel uw proxyabonnement.
Stel een abonnement samen voor uw exacte workload. Kies het proxytype, de locaties, het aantal IP's, de factureringsperiode en optionele UDP-ondersteuning — de prijs wordt direct bijgewerkt.
Huidige abonnementen laden…
Voegt 50% toe aan de basisprijs. Werkt via SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — voor gaming, VoIP en streaming.
Vier manieren om proxy’s te kopen.
Eén past bij deze workload.
Alle FineProxy-adressen gebruiken IPv4. Datacenter-, dedicated en ISP-proxy’s blijven gedurende de looptijd statisch; roterende proxy’s veranderen bij elk verzoek. Statische abonnementen omvatten onbeperkt verkeer. De gemarkeerde optie past bij het belangrijkste gebruiksscenario van deze pagina: Exclusief.
|DatacenterpakketVerkocht in gedeelde blokken
|Hier aanbevolenExclusiefPersoonlijk, vanaf één IP
|ISPStatische, bij ISP geregistreerde adressen
|RoterendGefactureerd in API-tegoeden
|Ideaal voor
|Bots en monitoring op schaalVoor werk zonder persistent account.
|Langdurige accountsessiesEén adres per profiel, uitsluitend door u gebruikt.
|Doelen die de ASN beoordelenGeregistreerd bij een internetprovider.
|Verzameling, geen accountsEen persistente sessie hoort niet van adres te veranderen.
|Gebruikers per adres
|Maximaal 5De reputatie hangt deels af van andere gebruikers.
|1 — uNiemand anders gebruikt het tijdens de hele looptijd.
|Maximaal 5
|Gedeelde pool
|Platformvertrouwen
|StandaardDatacenter-ASN
|Hoog — exclusief
|Hoog — geregistreerd bij ISP
|Verschilt per pool
|Prijs vanaf
|$12 / 100 IPs$ 0,12 per adres per maand
|$12 / 100 IPsKoop precies wat u nodig hebt.
|$30 / 100 IPs$ 0,30 per adres per maand
|$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
|Minimale bestelling
|100 IP’s
|1 IP
|100 IP’s
|2,5 miljoen tegoeden
|Behoud van adres
|Statisch tijdens de looptijd
|Statisch tijdens de looptijd
|Statisch tijdens de looptijd
|Wijzigt per aanvraag
|Bandbreedte
|Onbeperkt
|Onbeperkt
|Onbeperkt
|TegoedenPer aanvraag gefactureerd, niet per gigabyte.
|UDP / spraakoproepen
|Optionele uitbreiding
|Optionele uitbreiding
|Optionele uitbreiding
|Niet beschikbaar
|Protocollen
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, SOCKS5
|Authenticatie
|IP-toelatingslijstGebruikersnaam en wachtwoord kunnen worden toegevoegd.
|IP-toelatingslijstGebruikersnaam en wachtwoord kunnen worden toegevoegd.
|IP-toelatingslijstGebruikersnaam en wachtwoord kunnen worden toegevoegd.
|API-sleutel
|Abonnementen bekijken
|Dedicated abonnementen bekijken
|ISP-abonnementen bekijken
|Abonnementen bekijken
Exclusief
Persoonlijk, vanaf één IP
Langdurige accountsessiesEén adres per profiel, uitsluitend door u gebruikt.
1 — uNiemand anders gebruikt het tijdens de hele looptijd.
Hoog — exclusief
$12 / 100 IPsKoop precies wat u nodig hebt.
1 IP
Statisch tijdens de looptijd
Onbeperkt
Optionele uitbreiding
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
IP-toelatingslijstGebruikersnaam en wachtwoord kunnen worden toegevoegd.
Datacenterpakket
Verkocht in gedeelde blokken
Bots en monitoring op schaalVoor werk zonder persistent account.
Maximaal 5De reputatie hangt deels af van andere gebruikers.
StandaardDatacenter-ASN
$12 / 100 IPs$ 0,12 per adres per maand
100 IP’s
Statisch tijdens de looptijd
Onbeperkt
Optionele uitbreiding
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
IP-toelatingslijstGebruikersnaam en wachtwoord kunnen worden toegevoegd.
ISP
Statische, bij ISP geregistreerde adressen
Doelen die de ASN beoordelenGeregistreerd bij een internetprovider.
Maximaal 5
Hoog — geregistreerd bij ISP
$30 / 100 IPs$ 0,30 per adres per maand
100 IP’s
Statisch tijdens de looptijd
Onbeperkt
Optionele uitbreiding
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
IP-toelatingslijstGebruikersnaam en wachtwoord kunnen worden toegevoegd.
Roterend
Gefactureerd in API-tegoeden
Verzameling, geen accountsEen persistente sessie hoort niet van adres te veranderen.
Gedeelde pool
Verschilt per pool
$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
2,5 miljoen tegoeden
Wijzigt per aanvraag
TegoedenPer aanvraag gefactureerd, niet per gigabyte.
Niet beschikbaar
HTTP, SOCKS5
API-sleutel
Proxy’s voor 48 uur
Stel een pakket samen voor uw taak en test de proxy’s in de praktijk. Betaal de gekozen configuratie voor 48 uur; de prijs wordt tijdens het configureren berekend.
Populairste proxylocaties
De acht proxylocaties die FineProxy-klanten het vaakst kiezen.
Eenmalig verbinden.
Vraag het vervolgens gewoon.
FineProxy biedt een ingebouwde MCP-server: plak één URL in uw agent en deze krijgt 49 dashboardtools voor aankopen, verlengingen, IP-rotatie, toelatingslijsten, gebruiksanalyse, facturen en ondersteuning. Dezelfde bewerkingen zijn beschikbaar via een REST API als u de aanroepen liever zelf schrijft.
Zeg vervolgens gewoon
- Koop één dedicated US IP voor a Claude organization
- Voeg toe aan de IP-toelatingslijst 203.0.113.7 voor mijn proxyservice
- Exporteer mijn proxylijst als JSON
- Toon welke services vandaag het hoogste foutpercentage hadden
- Toon de status en factureringsgegevens voor mijn proxyservices
{
"mcpServers": {
"fineproxy": {
"url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
"headers": {
"Authorization": "Bearer fb_live_••••"
}
}
}
}
Start Claude opnieuw nadat u de configuratie hebt opgeslagen. De 49 FineProxy-tools verschijnen dan in de lijst.
Wat de agent niet doet, wat u ook vraagt
Uw geld uitgeven
Zes tools beïnvloeden het saldo en vereisen
wallet:spend. Laat die scope weg en de agent kan alle overige acties uitvoeren.
Meer betalen dan de offerte
Elke aankoop bevat
expected_total_cents uit de offerte. Bij één cent afwijking wordt de aanroep geweigerd en niets in rekening gebracht.
Onbedoeld opzeggen
De twee onomkeerbare tools werken niet zonder
confirm=true. Beëindiging kan niet als neveneffect optreden.
U dubbel belasten
Financiële aanroepen gebruiken een
idempotency_key. Een nieuwe poging na een time-out verwerkt dezelfde betaling, niet een tweede.
Handmatige installatie
Kies uw besturingssysteem, browser of proxyapp voor een stapsgewijze installatiehandleiding.
Systemen
Browsers
Apps
Gebouwd voor snelheid.
Verkeer wordt nooit gemeten.
FineProxy behaalde tot 500 Mbps in standaardtests op externe servers. Bij scraping was doorgaans de snelheidslimiet van de doelsite de beperkende factor, niet de proxy.
Testmethode: 1.973.500 verbindingspogingen plus gelijktijdigheidstests met maximaal 96 threads via één proxy-IP.
500 Mbps
per proxy in standaardtests op externe servers
99.97%
van de verbindingen tot stand gebracht bij 1.973.500 aanvragen
96
gelijktijdige threads op één IP zonder prestatieverlies
0
bandbreedtelimieten — onbeperkt verkeer bij elk abonnement
Dedicated AMD EPYC
Onze eigen servers, zonder buren op gedeelde VPS’en die om de poort concurreren.
Eigen subnetten
IP’s komen uit onze eigen reeksen en worden niet van een andere provider doorverkocht.
80 Gbps-uplink
Capaciteitsmarge per server — geen garantie voor één proxysessie.
Tier III / IV
Datacenters met redundante stroomvoorziening en koeling op onze locaties.
De werkelijke doorvoer hangt af van de route, bestemming, netwerkomstandigheden en de configuratie en prestaties van de apparatuur. Een laptop op een thuisverbinding van 500 Mbps bereikte in de praktijk circa 468 Mbps; externe servers bereikten in standaardtests tot 500 Mbps. In uitzonderlijke tests vanaf goed geconfigureerde krachtige servers in Europa en de VS werd tot 700 Mbps bereikt; dit is geen gebruikelijk resultaat per sessie.
Elke bewering op deze pagina, in de woorden van anderen.
Relevante klantfeedback uit één pool met geverifieerde beoordelingen, gekoppeld aan de oorspronkelijke bron.
API- en agenttoegang
Ik hou van FineProxy de snelheid is geweldig ik gebruik het op automatiseringstools, webscrapping en voor het browsen, de verbinding zijn stabiel en de snelheid is zeer goed, nooit loskoppelen en niet verboden ips, ik zal het kopen opnieuw en opnieuw, de ondersteuning team is echt geweldig antwoord op tijd
Ons bedrijf is sterk afhankelijk van proxy’s voor SEO-onderzoek, beheer van sociale media, concurrentieanalyse en geautomatiseerde taken. FineProxy is een redding geweest voor ons team en biedt een breed scala aan snelle, veilige en zeer anonieme proxy’s waarmee we taken efficiënt kunnen uitvoeren. Het dashboard is gebruiksvriendelijk, waardoor meerdere proxy’s probleemloos te beheren zijn. In tegenstelling tot andere proxyaanbieders die we eerder hebben geprobeerd, handhaaft FineProxy een consistente snelheid en beschikbaarheid, wat cruciaal is voor onze bedrijfsvoering. Als u een proxyoplossing van zakelijk niveau nodig hebt, raad ik u sterk aan deze eens te proberen!
Actieve accounts
Ik werk al meer dan twee jaar met fineproxy.org, en ik kan ze eerlijk gezegd de meest stabiele provider noemen waar ik ooit mee te maken heb gehad. Ik beheer meer dan een dozijn social media accounts en elk heeft een specifiek IP nodig. Nog nooit ben ik een blok tegengekomen door een "zwarte lijst" adres. Server uptime zweeft rond 99,9%, wat cruciaal is tijdens geautomatiseerde marketingcampagnes. Snelheid is meer dan bevredigend, gegevens stromen soepel zonder vervelende vertragingen tijdens piekuren. Het managementpaneel is intuïtief en de proxylijst updates in real time. FineProxy is synoniem met gemoedsrust.
Kwalitatieve, snelle en stabiele werkproxy, Ik ben erg blij, dit is precies wat ik nodig had. In mijn land (Oekraïne) zijn veel sites en sociale netwerken geblokkeerd, nu is dit probleem opgelost. Prijzen zijn aangenaam blij, voor een groot aantal proxy (1000+) Ik betaal slechts 20 dlrs, het is goedkoper en sneller dan een proxy die je nergens zult vinden, dus ik beveel deze service aan u.
Minimale bestellingen
Uitstekende proxy’s, ze werken als een klok. Ik gebruik ze al een jaar, gebruik ze voortdurend en koop er telkens 1.000.
Prima service! Ik zocht een alternatief voor een VPN en koos hiervoor. Allereerst is de snelheid zeer hoog, wat een groot voordeel is ten opzichte van andere diensten. Daarnaast bevalt de prijs me erg goed: 1000 IP's voor 21,9 $, precies waarvoor ik hier ben :) Meestal koop ik Europese IP's, maar er zijn ook pakketten met Oekraïense, Russische en Amerikaanse IP's. Bedankt voor de service!
Hoe snel kan ik door de tiers van Claude opschalen?Dit
Dit is gebaseerd op hoeveel u in totaal bij Anthropic hebt uitgegeven. De meeste teams bereiken Tier 2 binnen de eerste factureringsmaand en Tier 3-4 na een paar maanden consistent gebruik. Controleer uw huidige tier in de Claude Console — daar ziet u uw limieten en hoe dicht u bij het volgende niveau zit.
Is het de moeite waard om meerdere Anthropic-organisaties te draaien?Als u regelmatig
Als u regelmatig tegen limieten aanloopt — ja. Elke organisatie krijgt een eigen quota. Drie organisaties op drie afzonderlijke dedicated proxy's betekent drievoudige capaciteit. Het nadeel is het beheren van meerdere factureringsaccounts, maar bij serieuze workloads verdient het zichzelf snel terug.
Schendt het gebruik van meerdere organisaties de gebruiksvoorwaarden van Anthropic?Het gebruiksbeleid van
Het gebruiksbeleid van Anthropic verbiedt het hebben van meerdere organisaties niet expliciet. Elke organisatie is een legitiem account met eigen facturering en API-sleutels. Wat telt is dat elke organisatie afzonderlijk voldoet aan het Acceptable Use Policy van Anthropic — geen misbruik, geen beleidsschendingen. Dat gezegd hebbende, behoudt Anthropic zich het recht voor om naar eigen inzicht limieten te handhaven. Als activiteiten over gekoppelde organisaties eruitzien als bewuste omzeiling op extreme schaal, is er altijd enig risico. Voor de meeste teams die een paar parallelle organisaties runnen met echte workloads, is dit een standaard schaalstrategie.
Volgt Anthropic mijn IP of alleen mijn API-sleutel?Limieten zijn
Limieten zijn gekoppeld aan de organisatie, niet aan het IP. Maar als Anthropic ziet dat één IP-adres verzoeken stuurt onder 10 verschillende organisatiesleutels, kan dat vragen oproepen. Afzonderlijke IP's per organisatie houden alles er natuurlijk uitzien.
Wat zijn de daadwerkelijke limieten per tier?Anthropic
Anthropic publiceert geen exacte cijfers openbaar — u ziet uw specifieke limieten in de Claude Console nadat u een account hebt aangemaakt. Ze variëren per model (Sonnet vs. Opus) en per tier. Tier 1 is behoorlijk restrictief, Tier 4 is ruim. Voor aangepaste limieten boven Tier 4 moet u contact opnemen met hun salesteam.
Kan ik Claude Max gebruiken in plaats van per token te betalen?Ja
Ja, als uw gebruikspatroon erbij past. Het abonnement van € 200/maand biedt onbeperkte gesprekken via de webinterface en Claude CLI. Community-proxytools kunnen dit als API beschikbaar stellen. Het nadeel: het is bedoeld voor één gebruiker, de responssnelheid varieert en Anthropic kan de voorwaarden wijzigen. Voor teamgebruik op schaal is volwaardige API-toegang met meerdere organisaties betrouwbaarder.