NEW! |Eén API-aanroep, schone gegevens terug. Geen scrapers nodig.Ontvang 10.000 gratis tokens →

Proxy voor Claude

IPv4-pakketten om uw taken op te schalen. Ondersteunt HTTP/HTTPS/SOCKS5, automatische levering na betaling, onbeperkt verkeer en API-toegang.

Abonnement configureren →Proxy’s voor 48 uur
OnbeperktGeen kosten per GB
AMD EPYCServerhardware van de nieuwste generatie
Tot 80 GbpsNetwerkverbinding per server
REST + MCPInrichten en beheren via API

Stel uw proxyabonnement.

Stel een abonnement samen voor uw exacte workload. Kies het proxytype, de locaties, het aantal IP's, de factureringsperiode en optionele UDP-ondersteuning — de prijs wordt direct bijgewerkt.

LandAantal IP's
UDP-ondersteuning
Uit

Voegt 50% toe aan de basisprijs. Werkt via SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — voor gaming, VoIP en streaming.

Meerdere landen in één pakket, extra whitelist-IP’s of verbindingen?Stel het in via het dashboard

Vier manieren om proxy’s te kopen.
Eén past bij deze workload.

Alle FineProxy-adressen gebruiken IPv4. Datacenter-, dedicated en ISP-proxy’s blijven gedurende de looptijd statisch; roterende proxy’s veranderen bij elk verzoek. Statische abonnementen omvatten onbeperkt verkeer. De gemarkeerde optie past bij het belangrijkste gebruiksscenario van deze pagina: Exclusief.

DatacenterpakketVerkocht in gedeelde blokkenHier aanbevolenExclusiefPersoonlijk, vanaf één IPISPStatische, bij ISP geregistreerde adressenRoterendGefactureerd in API-tegoeden
Ideaal voorBots en monitoring op schaalVoor werk zonder persistent account.Langdurige accountsessiesEén adres per profiel, uitsluitend door u gebruikt.Doelen die de ASN beoordelenGeregistreerd bij een internetprovider.Verzameling, geen accountsEen persistente sessie hoort niet van adres te veranderen.
Gebruikers per adresMaximaal 5De reputatie hangt deels af van andere gebruikers.1 — uNiemand anders gebruikt het tijdens de hele looptijd.Maximaal 5Gedeelde pool
PlatformvertrouwenStandaardDatacenter-ASNHoog — exclusiefHoog — geregistreerd bij ISPVerschilt per pool
Prijs vanaf$12 / 100 IPs$ 0,12 per adres per maand$12 / 100 IPsKoop precies wat u nodig hebt.$30 / 100 IPs$ 0,30 per adres per maand$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Minimale bestelling100 IP’s1 IP100 IP’s2,5 miljoen tegoeden
Behoud van adresStatisch tijdens de looptijdStatisch tijdens de looptijdStatisch tijdens de looptijdWijzigt per aanvraag
BandbreedteOnbeperktOnbeperktOnbeperktTegoedenPer aanvraag gefactureerd, niet per gigabyte.
UDP / spraakoproepenOptionele uitbreidingOptionele uitbreidingOptionele uitbreidingNiet beschikbaar
ProtocollenHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
AuthenticatieIP-toelatingslijstGebruikersnaam en wachtwoord kunnen worden toegevoegd.IP-toelatingslijstGebruikersnaam en wachtwoord kunnen worden toegevoegd.IP-toelatingslijstGebruikersnaam en wachtwoord kunnen worden toegevoegd.API-sleutel
Abonnementen bekijkenDedicated abonnementen bekijkenISP-abonnementen bekijkenAbonnementen bekijken
Hier aanbevolen

Exclusief

Persoonlijk, vanaf één IP

Ideaal voor

Langdurige accountsessiesEén adres per profiel, uitsluitend door u gebruikt.

Gebruikers per adres

1 — uNiemand anders gebruikt het tijdens de hele looptijd.

Platformvertrouwen

Hoog — exclusief

Prijs vanaf

$12 / 100 IPsKoop precies wat u nodig hebt.

Minimale bestelling

1 IP

Behoud van adres

Statisch tijdens de looptijd

Bandbreedte

Onbeperkt

UDP / spraakoproepen

Optionele uitbreiding

Protocollen

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Authenticatie

IP-toelatingslijstGebruikersnaam en wachtwoord kunnen worden toegevoegd.

Dedicated abonnementen bekijken

Datacenterpakket

Verkocht in gedeelde blokken

Ideaal voor

Bots en monitoring op schaalVoor werk zonder persistent account.

Gebruikers per adres

Maximaal 5De reputatie hangt deels af van andere gebruikers.

Platformvertrouwen

StandaardDatacenter-ASN

Prijs vanaf

$12 / 100 IPs$ 0,12 per adres per maand

Minimale bestelling

100 IP’s

Behoud van adres

Statisch tijdens de looptijd

Bandbreedte

Onbeperkt

UDP / spraakoproepen

Optionele uitbreiding

Protocollen

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Authenticatie

IP-toelatingslijstGebruikersnaam en wachtwoord kunnen worden toegevoegd.

Abonnementen bekijken

ISP

Statische, bij ISP geregistreerde adressen

Ideaal voor

Doelen die de ASN beoordelenGeregistreerd bij een internetprovider.

Gebruikers per adres

Maximaal 5

Platformvertrouwen

Hoog — geregistreerd bij ISP

Prijs vanaf

$30 / 100 IPs$ 0,30 per adres per maand

Minimale bestelling

100 IP’s

Behoud van adres

Statisch tijdens de looptijd

Bandbreedte

Onbeperkt

UDP / spraakoproepen

Optionele uitbreiding

Protocollen

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Authenticatie

IP-toelatingslijstGebruikersnaam en wachtwoord kunnen worden toegevoegd.

ISP-abonnementen bekijken

Roterend

Gefactureerd in API-tegoeden

Ideaal voor

Verzameling, geen accountsEen persistente sessie hoort niet van adres te veranderen.

Gebruikers per adres

Gedeelde pool

Platformvertrouwen

Verschilt per pool

Prijs vanaf

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Minimale bestelling

2,5 miljoen tegoeden

Behoud van adres

Wijzigt per aanvraag

Bandbreedte

TegoedenPer aanvraag gefactureerd, niet per gigabyte.

UDP / spraakoproepen

Niet beschikbaar

Protocollen

HTTP, SOCKS5

Authenticatie

API-sleutel

Abonnementen bekijken

Proxy’s voor 48 uur

Stel een pakket samen voor uw taak en test de proxy’s in de praktijk. Betaal de gekozen configuratie voor 48 uur; de prijs wordt tijdens het configureren berekend.

Proxy’s voor 48 uur

Populairste proxylocaties

De acht proxylocaties die FineProxy-klanten het vaakst kiezen.

Alle locaties bekijken

Eenmalig verbinden.
Vraag het vervolgens gewoon.

FineProxy biedt een ingebouwde MCP-server: plak één URL in uw agent en deze krijgt 49 dashboardtools voor aankopen, verlengingen, IP-rotatie, toelatingslijsten, gebruiksanalyse, facturen en ondersteuning. Dezelfde bewerkingen zijn beschikbaar via een REST API als u de aanroepen liever zelf schrijft.

Zeg vervolgens gewoon

  • Koop één dedicated US IP voor a Claude organization
  • Voeg toe aan de IP-toelatingslijst 203.0.113.7 voor mijn proxyservice
  • Exporteer mijn proxylijst als JSON
  • Toon welke services vandaag het hoogste foutpercentage hadden
  • Toon de status en factureringsgegevens voor mijn proxyservices
Meer informatie API-sleutel maken
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Start Claude opnieuw nadat u de configuratie hebt opgeslagen. De 49 FineProxy-tools verschijnen dan in de lijst.

Wat de agent niet doet, wat u ook vraagt

Uw geld uitgeven

Zes tools beïnvloeden het saldo en vereisen wallet:spend. Laat die scope weg en de agent kan alle overige acties uitvoeren.

Meer betalen dan de offerte

Elke aankoop bevat expected_total_cents uit de offerte. Bij één cent afwijking wordt de aanroep geweigerd en niets in rekening gebracht.

Onbedoeld opzeggen

De twee onomkeerbare tools werken niet zonder confirm=true. Beëindiging kan niet als neveneffect optreden.

U dubbel belasten

Financiële aanroepen gebruiken een idempotency_key. Een nieuwe poging na een time-out verwerkt dezelfde betaling, niet een tweede.

MCP: 49 hulpmiddelen · 9 machtigingsbereikenJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · statusloosREST API: 49 bewerkingen · OpenAPI 3.1

Handmatige installatie

Kies uw besturingssysteem, browser of proxyapp voor een stapsgewijze installatiehandleiding.

ALLE INTEGRATIES

Systemen

Browsers

Apps

Gebouwd voor snelheid.
Verkeer wordt nooit gemeten.

FineProxy behaalde tot 500 Mbps in standaardtests op externe servers. Bij scraping was doorgaans de snelheidslimiet van de doelsite de beperkende factor, niet de proxy.

Testmethode: 1.973.500 verbindingspogingen plus gelijktijdigheidstests met maximaal 96 threads via één proxy-IP.

500 Mbps

per proxy in standaardtests op externe servers

99.97%

van de verbindingen tot stand gebracht bij 1.973.500 aanvragen

96

gelijktijdige threads op één IP zonder prestatieverlies

0

bandbreedtelimieten — onbeperkt verkeer bij elk abonnement

Dedicated AMD EPYC

Onze eigen servers, zonder buren op gedeelde VPS’en die om de poort concurreren.

Eigen subnetten

IP’s komen uit onze eigen reeksen en worden niet van een andere provider doorverkocht.

80 Gbps-uplink

Capaciteitsmarge per server — geen garantie voor één proxysessie.

Tier III / IV

Datacenters met redundante stroomvoorziening en koeling op onze locaties.

Testnotities

De werkelijke doorvoer hangt af van de route, bestemming, netwerkomstandigheden en de configuratie en prestaties van de apparatuur. Een laptop op een thuisverbinding van 500 Mbps bereikte in de praktijk circa 468 Mbps; externe servers bereikten in standaardtests tot 500 Mbps. In uitzonderlijke tests vanaf goed geconfigureerde krachtige servers in Europa en de VS werd tot 700 Mbps bereikt; dit is geen gebruikelijk resultaat per sessie.

Elke bewering op deze pagina, in de woorden van anderen.

Relevante klantfeedback uit één pool met geverifieerde beoordelingen, gekoppeld aan de oorspronkelijke bron.

2011levert proxy’s sinds

API- en agenttoegang

Ik hou van FineProxy de snelheid is geweldig ik gebruik het op automatiseringstools, webscrapping en voor het browsen, de verbinding zijn stabiel en de snelheid is zeer goed, nooit loskoppelen en niet verboden ips, ik zal het kopen opnieuw en opnieuw, de ondersteuning team is echt geweldig antwoord op tijd

7heGoatCR7Dieg, Vorig jaarVertaald uit het EngelsBron

Ons bedrijf is sterk afhankelijk van proxy’s voor SEO-onderzoek, beheer van sociale media, concurrentieanalyse en geautomatiseerde taken. FineProxy is een redding geweest voor ons team en biedt een breed scala aan snelle, veilige en zeer anonieme proxy’s waarmee we taken efficiënt kunnen uitvoeren. Het dashboard is gebruiksvriendelijk, waardoor meerdere proxy’s probleemloos te beheren zijn. In tegenstelling tot andere proxyaanbieders die we eerder hebben geprobeerd, handhaaft FineProxy een consistente snelheid en beschikbaarheid, wat cruciaal is voor onze bedrijfsvoering. Als u een proxyoplossing van zakelijk niveau nodig hebt, raad ik u sterk aan deze eens te proberen!

omkaarSaasHub, Vorig jaarVertaald uit het EngelsBron

Actieve accounts

Ik werk al meer dan twee jaar met fineproxy.org, en ik kan ze eerlijk gezegd de meest stabiele provider noemen waar ik ooit mee te maken heb gehad. Ik beheer meer dan een dozijn social media accounts en elk heeft een specifiek IP nodig. Nog nooit ben ik een blok tegengekomen door een "zwarte lijst" adres. Server uptime zweeft rond 99,9%, wat cruciaal is tijdens geautomatiseerde marketingcampagnes. Snelheid is meer dan bevredigend, gegevens stromen soepel zonder vervelende vertragingen tijdens piekuren. Het managementpaneel is intuïtief en de proxylijst updates in real time. FineProxy is synoniem met gemoedsrust.

zapierdalamwbewieNorton Safe Web, Dit jaarVertaald uit het EngelsBron

Kwalitatieve, snelle en stabiele werkproxy, Ik ben erg blij, dit is precies wat ik nodig had. In mijn land (Oekraïne) zijn veel sites en sociale netwerken geblokkeerd, nu is dit probleem opgelost. Prijzen zijn aangenaam blij, voor een groot aantal proxy (1000+) Ik betaal slechts 20 dlrs, het is goedkoper en sneller dan een proxy die je nergens zult vinden, dus ik beveel deze service aan u.

Darya MolchanovaIntern FineProxy-platformVertaald uit het EngelsBron

Minimale bestellingen

Uitstekende proxy’s, ze werken als een klok. Ik gebruik ze al een jaar, gebruik ze voortdurend en koop er telkens 1.000.

IvanTrustpilot, Meer dan 2 jaar geledenVertaald uit het EngelsBron

Prima service! Ik zocht een alternatief voor een VPN en koos hiervoor. Allereerst is de snelheid zeer hoog, wat een groot voordeel is ten opzichte van andere diensten. Daarnaast bevalt de prijs me erg goed: 1000 IP's voor 21,9 $, precies waarvoor ik hier ben :) Meestal koop ik Europese IP's, maar er zijn ook pakketten met Oekraïense, Russische en Amerikaanse IP's. Bedankt voor de service!

Nicky TickIntern FineProxy-platformVertaald uit het EngelsBron

Beoordelingen worden volledig geciteerd. Als een klant iets noemde waarop we konden antwoorden, staat ons oorspronkelijke antwoord erbij.

Alle klantbeoordelingen
Hoe snel kan ik door de tiers van Claude opschalen?Dit

Dit is gebaseerd op hoeveel u in totaal bij Anthropic hebt uitgegeven. De meeste teams bereiken Tier 2 binnen de eerste factureringsmaand en Tier 3-4 na een paar maanden consistent gebruik. Controleer uw huidige tier in de Claude Console — daar ziet u uw limieten en hoe dicht u bij het volgende niveau zit.

Is het de moeite waard om meerdere Anthropic-organisaties te draaien?Als u regelmatig

Als u regelmatig tegen limieten aanloopt — ja. Elke organisatie krijgt een eigen quota. Drie organisaties op drie afzonderlijke dedicated proxy's betekent drievoudige capaciteit. Het nadeel is het beheren van meerdere factureringsaccounts, maar bij serieuze workloads verdient het zichzelf snel terug.

Schendt het gebruik van meerdere organisaties de gebruiksvoorwaarden van Anthropic?Het gebruiksbeleid van

Het gebruiksbeleid van Anthropic verbiedt het hebben van meerdere organisaties niet expliciet. Elke organisatie is een legitiem account met eigen facturering en API-sleutels. Wat telt is dat elke organisatie afzonderlijk voldoet aan het Acceptable Use Policy van Anthropic — geen misbruik, geen beleidsschendingen. Dat gezegd hebbende, behoudt Anthropic zich het recht voor om naar eigen inzicht limieten te handhaven. Als activiteiten over gekoppelde organisaties eruitzien als bewuste omzeiling op extreme schaal, is er altijd enig risico. Voor de meeste teams die een paar parallelle organisaties runnen met echte workloads, is dit een standaard schaalstrategie.

Volgt Anthropic mijn IP of alleen mijn API-sleutel?Limieten zijn

Limieten zijn gekoppeld aan de organisatie, niet aan het IP. Maar als Anthropic ziet dat één IP-adres verzoeken stuurt onder 10 verschillende organisatiesleutels, kan dat vragen oproepen. Afzonderlijke IP's per organisatie houden alles er natuurlijk uitzien.

Wat zijn de daadwerkelijke limieten per tier?Anthropic

Anthropic publiceert geen exacte cijfers openbaar — u ziet uw specifieke limieten in de Claude Console nadat u een account hebt aangemaakt. Ze variëren per model (Sonnet vs. Opus) en per tier. Tier 1 is behoorlijk restrictief, Tier 4 is ruim. Voor aangepaste limieten boven Tier 4 moet u contact opnemen met hun salesteam.

Kan ik Claude Max gebruiken in plaats van per token te betalen?Ja

Ja, als uw gebruikspatroon erbij past. Het abonnement van € 200/maand biedt onbeperkte gesprekken via de webinterface en Claude CLI. Community-proxytools kunnen dit als API beschikbaar stellen. Het nadeel: het is bedoeld voor één gebruiker, de responssnelheid varieert en Anthropic kan de voorwaarden wijzigen. Voor teamgebruik op schaal is volwaardige API-toegang met meerdere organisaties betrouwbaarder.