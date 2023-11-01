Spraakgesprekken over IP zijn bovenal gevoelig voor één ding: latentie. Een vertraging van 200 ms en uw gesprek verandert in een ongemakkelijk heen-en-weer waarbij beide personen voortdurend door elkaar heen praten. Daarom is het kiezen van de juiste proxy voor SIP-verkeer belangrijker dan voor vrijwel elke andere use case.
Waarom een gewone proxy niet werkt
SIP-gesprekken bestaan uit twee afzonderlijke streams. Signalering (het opzetten van het gesprek, overgaan, ophangen) verloopt via TCP of UDP op poort 5060. De daadwerkelijke stem — de audio die u hoort — reist als RTP-pakketten over UDP op dynamisch toegewezen poorten.
Een HTTP- of HTTPS-proxy verwerkt webverkeer. Het begrijpt geen UDP en kan geen spraakpakketten doorsturen. Als u een VoIP-softphone zoals Zoiper of Linphone via een HTTP-proxy probeert te routeren, kan de signalering gedeeltelijk werken, maar er zal geen audio zijn. Het gesprek wordt op papier verbonden, maar blijft stil.
Voor SIP-gesprekken hebt u een SIP-proxyserver nodig die SOCKS5 met UDP-relay ondersteunt. Dit protocol tunnelt zowel de signalering als de spraakstream door de proxy, waardoor het volledige gesprek intact blijft.
Wat SOCKS5 met UDP-relay daadwerkelijk doet
Wanneer uw softphone of PBX — of het nu Asterisk, FreePBX of een desktopclient zoals Zoiper is — via een SOCKS5-proxy met UDP-ondersteuning routeert, verwerkt de proxy beide lagen:
- SIP-signalering: INVITE, ACK, BYE — alle berichten die gesprekken opzetten en afbreken
- RTP-media: de daadwerkelijke audiopakketten die in beide richtingen reizen
De proxy lost ook NAT-problemen op. SIP is ontworpen voor directe peer-to-peer-communicatie en sluit privé-IP-adressen in de signaleringsberichten in. Achter NAT zijn deze adressen van buitenaf onbereikbaar. Een SIP outbound proxy herschrijft de verbinding zodat beide zijden normaal audio kunnen uitwisselen — geen STUN-servers, geen ingewikkelde firewallregels.
Waar dit ertoe doet
Callcenters die internationaal opereren zijn het meest voorkomende geval. Uw agents zitten in het ene land, uw telefoonnummers en SIP-trunks in een ander land. Door gesprekken via een proxy in de regio van het nummer te routeren, houdt u de latentie laag en ziet het verkeer er voor de provider uit als lokaal verkeer.
Bedrijven met meerdere SIP-trunks hebben soms een apart IP per trunk nodig — providers houden bij welke IP's verbinding maken met hun systemen, en het delen van één adres over meerdere trunks kan fraudemeldingen triggeren. Een dedicated proxy per trunk houdt alles schoon.
VoIP-blokkades zijn een ander geval. Sommige netwerken en landen throttlen of blokkeren SIP-verkeer volledig. Door via een proxy in een onbeperkte locatie te routeren omzeilt u dit — het netwerk ziet regulier versleuteld verkeer in plaats van SIP-pakketten.
Waar u op moet letten bij een proxy voor gesprekken
Latentie is allesbepalend. Bij web scraping is 500 ms per aanvraag prima. Bij een telefoongesprek wordt alles boven 150 ms one-way al merkbaar. Datacenter Proxies winnen hier — ze staan in datacenters met directe routes en minimale hops. Residentiële of mobiele proxy's voegen extra relaypunten toe die de vertraging vergroten.
Stabiliteit is minstens zo belangrijk. Een proxy die tijdens het scrapen een halve seconde wegvalt is geen probleem — het script probeert het opnieuw. Midden in een gesprek betekent dat een verbroken verbinding. Statische IP's op betrouwbare infrastructuur voorkomen dit.
FineProxy biedt volledige SOCKS5 met UDP-relay — zowel signalering als spraak gaan via één enkele verbinding. De datacenterinfrastructuur zorgt voor lage latentie, en het statische IP blijft hetzelfde gedurende de gehele huurperiode. Voor opstellingen die encryptie op de signaleringslaag vereisen, kunnen onze HTTPS-proxy's met individuele SSL-certificaten per IP dat eveneens afhandelen.