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SIP-proxyserver

SOCKS5-proxy's met volledige UDP-ondersteuning voor SIP-signalering en RTP-spraakverkeer — dedicated IP's, datacenter-infrastructuur, statisch gedurende de huurperiode.

Abonnement configureren →Proxy’s voor 48 uur
OnbeperktGeen kosten per GB
AMD EPYCServerhardware van de nieuwste generatie
Tot 80 GbpsNetwerkverbinding per server
REST + MCPInrichten en beheren via API

Stel uw SIP-proxyabonnement.

Stel een abonnement samen voor uw exacte workload. Kies het proxytype, de locaties, het aantal IP's, de factureringsperiode en optionele UDP-ondersteuning — de prijs wordt direct bijgewerkt.

LandAantal IP's
UDP-ondersteuning
Uit

Voegt 50% toe aan de basisprijs. Werkt via SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — voor gaming, VoIP en streaming.

Meerdere landen in één pakket, extra whitelist-IP’s of verbindingen?Stel het in via het dashboard

Vier manieren om proxy’s te kopen.
Eén past bij deze workload.

Alle FineProxy-adressen gebruiken IPv4. Datacenter-, dedicated en ISP-proxy’s blijven gedurende de looptijd statisch; roterende proxy’s veranderen bij elk verzoek. Statische abonnementen omvatten onbeperkt verkeer. De gemarkeerde optie past bij het belangrijkste gebruiksscenario van deze pagina: Exclusief.

DatacenterpakketVerkocht in gedeelde blokkenHier aanbevolenExclusiefPersoonlijk, vanaf één IPISPStatische, bij ISP geregistreerde adressenRoterendGefactureerd in API-tegoeden
Ideaal voorBots en monitoring op schaalVoor werk zonder persistent account.Langdurige accountsessiesEén adres per profiel, uitsluitend door u gebruikt.Doelen die de ASN beoordelenGeregistreerd bij een internetprovider.Verzameling, geen accountsEen persistente sessie hoort niet van adres te veranderen.
Gebruikers per adresMaximaal 5De reputatie hangt deels af van andere gebruikers.1 — uNiemand anders gebruikt het tijdens de hele looptijd.Maximaal 5Gedeelde pool
PlatformvertrouwenStandaardDatacenter-ASNHoog — exclusiefHoog — geregistreerd bij ISPVerschilt per pool
Prijs vanaf$12 / 100 IPs$ 0,12 per adres per maand$12 / 100 IPsKoop precies wat u nodig hebt.$30 / 100 IPs$ 0,30 per adres per maand$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Minimale bestelling100 IP’s1 IP100 IP’s2,5 miljoen tegoeden
Behoud van adresStatisch tijdens de looptijdStatisch tijdens de looptijdStatisch tijdens de looptijdWijzigt per aanvraag
BandbreedteOnbeperktOnbeperktOnbeperktTegoedenPer aanvraag gefactureerd, niet per gigabyte.
UDP / spraakoproepenOptionele uitbreidingOptionele uitbreidingOptionele uitbreidingNiet beschikbaar
ProtocollenHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
AuthenticatieIP-toelatingslijstGebruikersnaam en wachtwoord kunnen worden toegevoegd.IP-toelatingslijstGebruikersnaam en wachtwoord kunnen worden toegevoegd.IP-toelatingslijstGebruikersnaam en wachtwoord kunnen worden toegevoegd.API-sleutel
Abonnementen bekijkenDedicated abonnementen bekijkenISP-abonnementen bekijkenAbonnementen bekijken
Hier aanbevolen

Exclusief

Persoonlijk, vanaf één IP

Ideaal voor

Langdurige accountsessiesEén adres per profiel, uitsluitend door u gebruikt.

Gebruikers per adres

1 — uNiemand anders gebruikt het tijdens de hele looptijd.

Platformvertrouwen

Hoog — exclusief

Prijs vanaf

$12 / 100 IPsKoop precies wat u nodig hebt.

Minimale bestelling

1 IP

Behoud van adres

Statisch tijdens de looptijd

Bandbreedte

Onbeperkt

UDP / spraakoproepen

Optionele uitbreiding

Protocollen

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Authenticatie

IP-toelatingslijstGebruikersnaam en wachtwoord kunnen worden toegevoegd.

Dedicated abonnementen bekijken

Datacenterpakket

Verkocht in gedeelde blokken

Ideaal voor

Bots en monitoring op schaalVoor werk zonder persistent account.

Gebruikers per adres

Maximaal 5De reputatie hangt deels af van andere gebruikers.

Platformvertrouwen

StandaardDatacenter-ASN

Prijs vanaf

$12 / 100 IPs$ 0,12 per adres per maand

Minimale bestelling

100 IP’s

Behoud van adres

Statisch tijdens de looptijd

Bandbreedte

Onbeperkt

UDP / spraakoproepen

Optionele uitbreiding

Protocollen

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Authenticatie

IP-toelatingslijstGebruikersnaam en wachtwoord kunnen worden toegevoegd.

Abonnementen bekijken

ISP

Statische, bij ISP geregistreerde adressen

Ideaal voor

Doelen die de ASN beoordelenGeregistreerd bij een internetprovider.

Gebruikers per adres

Maximaal 5

Platformvertrouwen

Hoog — geregistreerd bij ISP

Prijs vanaf

$30 / 100 IPs$ 0,30 per adres per maand

Minimale bestelling

100 IP’s

Behoud van adres

Statisch tijdens de looptijd

Bandbreedte

Onbeperkt

UDP / spraakoproepen

Optionele uitbreiding

Protocollen

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Authenticatie

IP-toelatingslijstGebruikersnaam en wachtwoord kunnen worden toegevoegd.

ISP-abonnementen bekijken

Roterend

Gefactureerd in API-tegoeden

Ideaal voor

Verzameling, geen accountsEen persistente sessie hoort niet van adres te veranderen.

Gebruikers per adres

Gedeelde pool

Platformvertrouwen

Verschilt per pool

Prijs vanaf

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Minimale bestelling

2,5 miljoen tegoeden

Behoud van adres

Wijzigt per aanvraag

Bandbreedte

TegoedenPer aanvraag gefactureerd, niet per gigabyte.

UDP / spraakoproepen

Niet beschikbaar

Protocollen

HTTP, SOCKS5

Authenticatie

API-sleutel

Abonnementen bekijken

Proxy’s voor 48 uur

Stel een pakket samen voor uw taak en test de proxy’s in de praktijk. Betaal de gekozen configuratie voor 48 uur; de prijs wordt tijdens het configureren berekend.

Proxy’s voor 48 uur

Populairste proxylocaties

De acht proxylocaties die FineProxy-klanten het vaakst kiezen.

Alle locaties bekijken

Eenmalig verbinden.
Vraag het vervolgens gewoon.

FineProxy biedt een ingebouwde MCP-server: plak één URL in uw agent en deze krijgt 49 dashboardtools voor aankopen, verlengingen, IP-rotatie, toelatingslijsten, gebruiksanalyse, facturen en ondersteuning. Dezelfde bewerkingen zijn beschikbaar via een REST API als u de aanroepen liever zelf schrijft.

Zeg vervolgens gewoon

  • Koop één dedicated met UDP US IP voor a SIP trunk
  • Voeg toe aan de IP-toelatingslijst 203.0.113.7 voor API calls
  • Exporteer mijn proxylijst als JSON
  • Toon welke services vandaag het hoogste foutpercentage hadden
  • Toon de status en factureringsgegevens voor mijn proxyservices
Meer informatie API-sleutel maken
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Start Claude opnieuw nadat u de configuratie hebt opgeslagen. De 49 FineProxy-tools verschijnen dan in de lijst.

Wat de agent niet doet, wat u ook vraagt

Uw geld uitgeven

Zes tools beïnvloeden het saldo en vereisen wallet:spend. Laat die scope weg en de agent kan alle overige acties uitvoeren.

Meer betalen dan de offerte

Elke aankoop bevat expected_total_cents uit de offerte. Bij één cent afwijking wordt de aanroep geweigerd en niets in rekening gebracht.

Onbedoeld opzeggen

De twee onomkeerbare tools werken niet zonder confirm=true. Beëindiging kan niet als neveneffect optreden.

U dubbel belasten

Financiële aanroepen gebruiken een idempotency_key. Een nieuwe poging na een time-out verwerkt dezelfde betaling, niet een tweede.

MCP: 49 hulpmiddelen · 9 machtigingsbereikenJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · statusloosREST API: 49 bewerkingen · OpenAPI 3.1

Handmatige installatie

Kies uw besturingssysteem, browser of proxyapp voor een stapsgewijze installatiehandleiding.

ALLE INTEGRATIES

Systemen

Browsers

Apps

Gebouwd voor snelheid.
Verkeer wordt nooit gemeten.

FineProxy behaalde tot 500 Mbps in standaardtests op externe servers. Bij scraping was doorgaans de snelheidslimiet van de doelsite de beperkende factor, niet de proxy.

Testmethode: 1.973.500 verbindingspogingen plus gelijktijdigheidstests met maximaal 96 threads via één proxy-IP.

500 Mbps

per proxy in standaardtests op externe servers

99.97%

van de verbindingen tot stand gebracht bij 1.973.500 aanvragen

96

gelijktijdige threads op één IP zonder prestatieverlies

0

bandbreedtelimieten — onbeperkt verkeer bij elk abonnement

Dedicated AMD EPYC

Onze eigen servers, zonder buren op gedeelde VPS’en die om de poort concurreren.

Eigen subnetten

IP’s komen uit onze eigen reeksen en worden niet van een andere provider doorverkocht.

80 Gbps-uplink

Capaciteitsmarge per server — geen garantie voor één proxysessie.

Tier III / IV

Datacenters met redundante stroomvoorziening en koeling op onze locaties.

Testnotities

De werkelijke doorvoer hangt af van de route, bestemming, netwerkomstandigheden en de configuratie en prestaties van de apparatuur. Een laptop op een thuisverbinding van 500 Mbps bereikte in de praktijk circa 468 Mbps; externe servers bereikten in standaardtests tot 500 Mbps. In uitzonderlijke tests vanaf goed geconfigureerde krachtige servers in Europa en de VS werd tot 700 Mbps bereikt; dit is geen gebruikelijk resultaat per sessie.

Elke bewering op deze pagina, in de woorden van anderen.

Relevante klantfeedback uit één pool met geverifieerde beoordelingen, gekoppeld aan de oorspronkelijke bron.

2011levert proxy’s sinds

Snelheid onder belasting

Ik werk al meer dan twee jaar met fineproxy.org, en ik kan ze eerlijk gezegd de meest stabiele provider noemen waar ik ooit mee te maken heb gehad. Ik beheer meer dan een dozijn social media accounts en elk heeft een specifiek IP nodig. Nog nooit ben ik een blok tegengekomen door een "zwarte lijst" adres. Server uptime zweeft rond 99,9%, wat cruciaal is tijdens geautomatiseerde marketingcampagnes. Snelheid is meer dan bevredigend, gegevens stromen soepel zonder vervelende vertragingen tijdens piekuren. Het managementpaneel is intuïtief en de proxylijst updates in real time. FineProxy is synoniem met gemoedsrust.

zapierdalamwbewieNorton Safe Web, Dit jaarVertaald uit het EngelsBron

Na het hebben van geen geluk met gratis proxies die niet werkte, gaf ik deze dienst een poging met de gratis proefversie. Ze gaven me meerdere proxies, en ik had geen problemen. Het werkt geweldig, ik beveel het.

juan – darkelleDieg, Meer dan 2 jaar geledenVertaald uit het EngelsBron

Verkeer wordt nooit gemeten

Voorheen heb ik een andere dienst gebruikt. Maar dankzij collega's... tips, vond ik deze dienst. Snelheid en onbeperkt verkeer zijn indrukwekkend (in vergelijking met andere diensten). Ik gebruik zes maanden, terwijl er geen problemen ontstonden. Klantenondersteuning is altijd beschikbaar. Zelfs het bedieningspaneel verheugde me. Ik zal aanbevelen aan de rest van mijn kennissen. Dank u!

Ирина КоваленкоIntern FineProxy-platformVertaald uit het EngelsBron

Terwijl andere aanbieders kosten per GB of zelfs per verzoek, deze jongens blijven trouw aan hun missie van het houden van Internet gratis en veilig. Hun Datacenter opties zijn goedkoop en komen met onbeperkte bandbreedte.

Nemanja DuricSaasHub, Dit jaarVertaald uit het EngelsBron

Locaties en voorraad

FineProxy is een betrouwbare tool voor mijn zakelijke behoeften. De proxies zijn snel, stabiel en toegankelijk vanaf vele locaties. Het is betaalbaar en de klantenservice team is responsief en deskundig. Zeer aanbevolen voor iedereen die nodig heeft. lees dit en schrijf een andere onle

W3sazzadProxyRate, Meer dan 2 jaar geledenVertaald uit het EngelsBron

Betaalbare EU-proxy’s. De enige proxyaanbieder die de prijzen nog steeds laag houdt. Ik had overal op internet naar zoiets gezocht en dit bleek de goedkoopste proxyaanbieder met onbeperkte bandbreedte te zijn.

Wowser BrowserTrustpilot, Dit jaarVertaald uit het EngelsBron

Beoordelingen worden volledig geciteerd. Als een klant iets noemde waarop we konden antwoorden, staat ons oorspronkelijke antwoord erbij.

Alle klantbeoordelingen
Kan ik een HTTP-proxy gebruiken voor VoIP-gesprekken?Nee

Nee. HTTP-proxy's verwerken alleen webverkeer (HTTP/HTTPS). Spraakgesprekken gebruiken UDP voor audiotransmissie, en HTTP-proxy's ondersteunen dat protocol niet. U krijgt een verbinding die lijkt te werken — het gesprek gaat misschien zelfs over — maar er is geen geluid. U hebt SOCKS5 met UDP-relay-ondersteuning nodig.

Hoeveel latentie is acceptabel voor gesprekken?Onder 150

Onder 150 ms in één richting is comfortabel — gesprekken voelen natuurlijk aan. Tussen 150 en 300 ms begint u vertraging op te merken. Boven 300 ms praten mensen voortdurend door elkaar heen. Datacenter-proxy's voegen doorgaans 5-30 ms toe, afhankelijk van de afstand, waardoor alles ruim binnen de comfortzone blijft.

Detecteert mijn VoIP-provider de proxy?De provider ziet

De provider ziet het IP van de proxy, niet dat van u. Als het proxy-IP schoon is (niet gemarkeerd voor misbruik), behandelt de provider het als elke andere verbinding. Dedicated proxy's zorgen ervoor dat niemand anders uw adres gebruikt — geen risico dat u de slechte reputatie van iemand anders erft.

Hoeveel proxy's heb ik nodig voor een callcenter?Eén per SIP-trunk

Eén per SIP-trunk, of één per groep agents als de provider geen verbindingen per IP beperkt. Voor 10 trunks naar verschillende providers heeft u 10 dedicated proxy's nodig. Voor 50 agents die via één trunk bellen, volstaat doorgaans één proxy met voldoende bandbreedte — spraakverkeer is licht, circa 80-100 Kbps per gelijktijdig gesprek.

Ondersteunt FineProxy UDP voor SIP?Ja

Ja. Onze SOCKS5-proxy's bieden volledige UDP-relay-ondersteuning — zowel SIP-signalering als RTP-spraakverkeer gaat via één enkele proxyverbinding. Dit werkt met populaire softphones en PBX-platforms zoals Zoiper, Asterisk en FreePBX. Dit is precies wat VoIP-toepassingen nodig hebben, en niet alle proxyproviders bieden dit aan.

Handleiding

Proxy's voor VoIP en SIP-gesprekken: wat werkt en wat niet

3 min leestijdFineProxy-netwerkteam

Spraakgesprekken over IP zijn bovenal gevoelig voor één ding: latentie. Een vertraging van 200 ms en uw gesprek verandert in een ongemakkelijk heen-en-weer waarbij beide personen voortdurend door elkaar heen praten. Daarom is het kiezen van de juiste proxy voor SIP-verkeer belangrijker dan voor vrijwel elke andere use case.

Waarom een gewone proxy niet werkt

SIP-gesprekken bestaan uit twee afzonderlijke streams. Signalering (het opzetten van het gesprek, overgaan, ophangen) verloopt via TCP of UDP op poort 5060. De daadwerkelijke stem — de audio die u hoort — reist als RTP-pakketten over UDP op dynamisch toegewezen poorten.

Een HTTP- of HTTPS-proxy verwerkt webverkeer. Het begrijpt geen UDP en kan geen spraakpakketten doorsturen. Als u een VoIP-softphone zoals Zoiper of Linphone via een HTTP-proxy probeert te routeren, kan de signalering gedeeltelijk werken, maar er zal geen audio zijn. Het gesprek wordt op papier verbonden, maar blijft stil.

Voor SIP-gesprekken hebt u een SIP-proxyserver nodig die SOCKS5 met UDP-relay ondersteunt. Dit protocol tunnelt zowel de signalering als de spraakstream door de proxy, waardoor het volledige gesprek intact blijft.

Wat SOCKS5 met UDP-relay daadwerkelijk doet

Wanneer uw softphone of PBX — of het nu Asterisk, FreePBX of een desktopclient zoals Zoiper is — via een SOCKS5-proxy met UDP-ondersteuning routeert, verwerkt de proxy beide lagen:

  • SIP-signalering: INVITE, ACK, BYE — alle berichten die gesprekken opzetten en afbreken
  • RTP-media: de daadwerkelijke audiopakketten die in beide richtingen reizen

De proxy lost ook NAT-problemen op. SIP is ontworpen voor directe peer-to-peer-communicatie en sluit privé-IP-adressen in de signaleringsberichten in. Achter NAT zijn deze adressen van buitenaf onbereikbaar. Een SIP outbound proxy herschrijft de verbinding zodat beide zijden normaal audio kunnen uitwisselen — geen STUN-servers, geen ingewikkelde firewallregels.

Waar dit ertoe doet

Callcenters die internationaal opereren zijn het meest voorkomende geval. Uw agents zitten in het ene land, uw telefoonnummers en SIP-trunks in een ander land. Door gesprekken via een proxy in de regio van het nummer te routeren, houdt u de latentie laag en ziet het verkeer er voor de provider uit als lokaal verkeer.

Bedrijven met meerdere SIP-trunks hebben soms een apart IP per trunk nodig — providers houden bij welke IP's verbinding maken met hun systemen, en het delen van één adres over meerdere trunks kan fraudemeldingen triggeren. Een dedicated proxy per trunk houdt alles schoon.

VoIP-blokkades zijn een ander geval. Sommige netwerken en landen throttlen of blokkeren SIP-verkeer volledig. Door via een proxy in een onbeperkte locatie te routeren omzeilt u dit — het netwerk ziet regulier versleuteld verkeer in plaats van SIP-pakketten.

Waar u op moet letten bij een proxy voor gesprekken

Latentie is allesbepalend. Bij web scraping is 500 ms per aanvraag prima. Bij een telefoongesprek wordt alles boven 150 ms one-way al merkbaar. Datacenter Proxies winnen hier — ze staan in datacenters met directe routes en minimale hops. Residentiële of mobiele proxy's voegen extra relaypunten toe die de vertraging vergroten.

Stabiliteit is minstens zo belangrijk. Een proxy die tijdens het scrapen een halve seconde wegvalt is geen probleem — het script probeert het opnieuw. Midden in een gesprek betekent dat een verbroken verbinding. Statische IP's op betrouwbare infrastructuur voorkomen dit.

FineProxy biedt volledige SOCKS5 met UDP-relay — zowel signalering als spraak gaan via één enkele verbinding. De datacenterinfrastructuur zorgt voor lage latentie, en het statische IP blijft hetzelfde gedurende de gehele huurperiode. Voor opstellingen die encryptie op de signaleringslaag vereisen, kunnen onze HTTPS-proxy's met individuele SSL-certificaten per IP dat eveneens afhandelen.