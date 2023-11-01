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Serveur proxy SIP

Proxies SOCKS5 avec prise en charge complète de l'UDP pour la signalisation SIP et le trafic voix RTP — IP dédiées, infrastructure datacenter, statiques pendant toute la durée de la location.

Configurer votre offre →Proxys pour 48 heures
Sans limite de traficAucuns frais par Go
AMD EPYCMatériel serveur de dernière génération
Jusqu’à 80 Gbit/sLiaison montante par serveur
REST + MCPProvisionnez et gérez par API

Configurez votre offre de proxy SIP.

Créez une offre adaptée à votre charge de travail. Choisissez le type de proxy, les emplacements, le nombre d’IP, la durée de facturation et la prise en charge UDP facultative : le prix est actualisé instantanément.

PaysNombre d’IP
Prise en charge UDP
Désactivée

Ajoute 50 % au prix de base de l’offre. Fonctionne via SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — pour les jeux, la VoIP et le streaming.

Plusieurs pays dans un même forfait, des IP supplémentaires en liste blanche ou plus de connexions ?Configurer dans le tableau de bord

Quatre façons d’acheter des proxys.
Une option convient à cette charge de travail.

Toutes les adresses FineProxy utilisent IPv4. Les proxys de datacenter, dédiés et FAI restent statiques pendant toute la durée de l’offre ; les proxys rotatifs changent à chaque requête. Les offres statiques incluent un trafic illimité. L’option mise en avant correspond au principal cas d’utilisation de cette page : Dédié.

Forfait centre de donnéesVendu par blocs, partagéRecommandé iciDédiéPersonnel, à partir d’une seule IPISPAdresses statiques enregistrées auprès d’un FAIRotatifFacturé en crédits API
Idéal pourBots et surveillance à grande échellePour les tâches sans compte persistant.Sessions de compte longue duréeUne adresse par profil, utilisée uniquement par vous.Cibles qui évaluent l’ASNEnregistré auprès d’un fournisseur d’accès à Internet.Collecte, pas comptesUne session persistante ne doit pas changer d’adresse.
Utilisateurs par adresseJusqu’à 5La réputation dépend en partie des autres utilisateurs du réseau.1 — vousPersonne d’autre ne l’utilise pendant toute la durée.Jusqu’à 5Pool partagé
Confiance de la plateformeStandardASN de centre de donnéesÉlevée — exclusifÉlevée — enregistré auprès d’un FAIVarie selon le pool
Prix à partir de$12 / 100 IPs0,12 $ par adresse et par mois$12 / 100 IPsAchetez exactement ce dont vous avez besoin.$30 / 100 IPs0,30 $ par adresse et par mois$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Commande minimale100 IP1 IP100 IP2,5 millions de crédits
Durée de conservation de l’adresseStatique pendant toute la duréeStatique pendant toute la duréeStatique pendant toute la duréeChange à chaque requête
Bande passanteSans limite de traficSans limite de traficSans limite de traficCréditsFacturé par requête, et non par gigaoctet.
UDP / appels vocauxOption facultativeOption facultativeOption facultativeIndisponible
ProtocolesHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
AuthentificationListe d’IP autoriséesUn identifiant et un mot de passe peuvent être ajoutés.Liste d’IP autoriséesUn identifiant et un mot de passe peuvent être ajoutés.Liste d’IP autoriséesUn identifiant et un mot de passe peuvent être ajoutés.Clé API
Voir les offresVoir les offres dédiéesVoir les offres FAIVoir les offres
Recommandé ici

Dédié

Personnel, à partir d’une seule IP

Idéal pour

Sessions de compte longue duréeUne adresse par profil, utilisée uniquement par vous.

Utilisateurs par adresse

1 — vousPersonne d’autre ne l’utilise pendant toute la durée.

Confiance de la plateforme

Élevée — exclusif

Prix à partir de

$12 / 100 IPsAchetez exactement ce dont vous avez besoin.

Commande minimale

1 IP

Durée de conservation de l’adresse

Statique pendant toute la durée

Bande passante

Sans limite de trafic

UDP / appels vocaux

Option facultative

Protocoles

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Authentification

Liste d’IP autoriséesUn identifiant et un mot de passe peuvent être ajoutés.

Voir les offres dédiées

Forfait centre de données

Vendu par blocs, partagé

Idéal pour

Bots et surveillance à grande échellePour les tâches sans compte persistant.

Utilisateurs par adresse

Jusqu’à 5La réputation dépend en partie des autres utilisateurs du réseau.

Confiance de la plateforme

StandardASN de centre de données

Prix à partir de

$12 / 100 IPs0,12 $ par adresse et par mois

Commande minimale

100 IP

Durée de conservation de l’adresse

Statique pendant toute la durée

Bande passante

Sans limite de trafic

UDP / appels vocaux

Option facultative

Protocoles

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Authentification

Liste d’IP autoriséesUn identifiant et un mot de passe peuvent être ajoutés.

Voir les offres

ISP

Adresses statiques enregistrées auprès d’un FAI

Idéal pour

Cibles qui évaluent l’ASNEnregistré auprès d’un fournisseur d’accès à Internet.

Utilisateurs par adresse

Jusqu’à 5

Confiance de la plateforme

Élevée — enregistré auprès d’un FAI

Prix à partir de

$30 / 100 IPs0,30 $ par adresse et par mois

Commande minimale

100 IP

Durée de conservation de l’adresse

Statique pendant toute la durée

Bande passante

Sans limite de trafic

UDP / appels vocaux

Option facultative

Protocoles

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Authentification

Liste d’IP autoriséesUn identifiant et un mot de passe peuvent être ajoutés.

Voir les offres FAI

Rotatif

Facturé en crédits API

Idéal pour

Collecte, pas comptesUne session persistante ne doit pas changer d’adresse.

Utilisateurs par adresse

Pool partagé

Confiance de la plateforme

Varie selon le pool

Prix à partir de

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Commande minimale

2,5 millions de crédits

Durée de conservation de l’adresse

Change à chaque requête

Bande passante

CréditsFacturé par requête, et non par gigaoctet.

UDP / appels vocaux

Indisponible

Protocoles

HTTP, SOCKS5

Authentification

Clé API

Voir les offres

Proxys pour 48 heures

Composez une offre adaptée à votre tâche et testez les proxys en conditions réelles. Payez la configuration choisie pour 48 heures — le prix est calculé pendant la configuration.

Proxys pour 48 heures

Principaux emplacements de proxys

Les huit emplacements de proxys les plus souvent choisis par les clients FineProxy.

Voir tous les emplacements

Connectez-vous une seule fois.
Il suffit ensuite de demander.

FineProxy propose un Serveur MCP : collez une URL dans votre agent et il dispose de 49 outils de l’espace client — achats, renouvellements, rotation des IP, listes d’IP autorisées, analyses d’utilisation, factures et assistance. Les mêmes opérations sont disponibles via une REST API si vous préférez écrire vous-même les appels.

Il suffit ensuite de dire

  • Achète un dedicated avec UDP américain IP pour a SIP trunk
  • Ajoute à la liste d’IP autorisées 203.0.113.7 pour API calls
  • Exporte mon liste de proxys au format JSON
  • Affiche quels services ont eu le taux d’erreur le plus élevé aujourd’hui
  • Affiche le statut et détails de facturation pour mon services proxy
En savoir plus Créez une clé API
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Redémarrez Claude après avoir enregistré la configuration. Les 49 outils FineProxy apparaîtront alors dans la liste des outils disponibles.

Ce que l’agent ne fera pas, quoi que vous demandiez

Dépenser votre argent

Six outils agissent sur le solde et exigent tous wallet:spend. N’accordez pas cette autorisation à la clé et l’agent pourra exécuter toutes les autres opérations.

Payer plus que le montant du devis

Chaque achat transmet le champ expected_total_cents du devis. Au moindre centime d’écart, l’appel est rejeté et rien n’est facturé.

Annuler par inadvertance

Les deux outils irréversibles refusent de s’exécuter sans confirm=true. Une résiliation ne peut pas se produire comme effet secondaire.

Vous facturer deux fois

Les appels financiers utilisent une idempotency_key. Une nouvelle tentative après expiration règle la même opération, pas une seconde.

MCP : 49 outils · 9 périmètres d’autorisationJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · sans étatAPI REST : 49 opérations · OpenAPI 3.1

Configuration manuelle

Choisissez votre système d’exploitation, navigateur ou application proxy pour obtenir un guide de configuration pas à pas.

TOUTES LES INTÉGRATIONS

Systèmes

Navigateurs

Applications

Conçu pour la vitesse.
Le trafic n’est jamais mesuré.

FineProxy a maintenu jusqu’à 500 Mbit/s lors de nos tests standard sur serveurs distants. Pour le scraping, la limite provenait généralement du débit autorisé par le site cible, et non du proxy.

Méthode de test : 1 973 500 tentatives de connexion et tests simultanés jusqu’à 96 threads via une seule IP proxy.

500 Mbps

par proxy lors de tests standard sur serveurs distants

99.97%

des connexions établies sur 1 973 500 requêtes

96

threads simultanés sur une même IP sans dégradation

0

plafonds de bande passante — trafic illimité avec toutes les offres

AMD EPYC dédié

Nos propres serveurs, sans voisins sur VPS partagé en concurrence pour le port.

Sous-réseaux propres

Les IP proviennent de plages que nous détenons, et non de la revente d’un autre fournisseur.

Liaison montante de 80 Gbit/s

Marge de capacité par serveur — il ne s’agit pas d’une promesse pour une session proxy individuelle.

Tier III / IV

Centres de données dotés d’une alimentation et d’un refroidissement redondants dans nos différents emplacements.

Notes du test

Le débit réel dépend de la route, de la destination, des conditions réseau ainsi que de la configuration et des performances de l’équipement de l’utilisateur. Un ordinateur portable connecté à une ligne domestique de 500 Mbit/s a atteint environ 468 Mbit/s en pratique, tandis que des serveurs distants ont atteint 500 Mbit/s lors des tests standard. Dans des tests exceptionnels réalisés depuis des serveurs hautes performances correctement configurés en Europe et aux États-Unis, le débit a atteint 700 Mbit/s ; ce résultat n’est pas représentatif d’une session habituelle.

Chaque affirmation sur cette page, selon les mots d’autres clients.

Avis clients pertinents, issus d’un pool d’avis vérifiés et liés à leur source d’origine.

2011fournit des proxys depuis

Vitesse sous charge

Je suis très satisfait du service de Fineproxy. Leur réseau de proxys est vaste et performant, offrant une connexion stable et rapide. Leur site est facile à naviguer, et le support technique est réactif et utile. C’est un choix solide pour ceux qui cherchent à sécuriser leur navigation ou contourner les restrictions géographiques.

ammar ghezaliDieg, Il y a plus de 2 ansSource

Service très réactif, support rapide et efficace. J’ai pu tester les proxy avant d’acheter, ce qui est un vrai plus. Très satisfait !

Evan trzDieg, L’année dernièreSource

Trafic jamais mesuré

Auparavant, j'utilisais un autre service. Mais grâce aux conseils de collègues, j’ai trouvé ce service. La vitesse et le trafic illimité sont impressionnants (en comparaison avec d'autres services). Je l'utilise depuis six mois jusqu'à ce qu'il y ait des problèmes. Le support client est toujours disponible. Même le panneau de commande m'a plu. Je recommanderai au reste de mes connaissances. Merci!

Ирина КоваленкоPlateforme interne FineProxyTraduit de l’anglaisSource

Alors que d'autres fournisseurs facturent par Go ou même par demande, ces types restent fidèles à leur mission et proposent des proxys de centre de données à des prix raisonnables avec une bande passante illimitée. J'ai cherché partout sur Internet un service comme celui-ci et je suis très heureux de les avoir trouvés.

bhwowsersNorton Safe Web, Cette annéeTraduit de l’anglaisSource

Emplacements et stock

Je suis très satisfait du service de Fineproxy. Leur réseau proxy est vaste et puissant, offrant une connexion stable et rapide. Leur site est facile à naviguer et le support technique est réactif et utile. C'est un choix solide pour ceux qui cherchent à sécuriser leur navigation ou à contourner les restrictions géographiques.

amarghezaliSaasHub, Il y a plus de 2 ansTraduit de l’anglaisSource

FineProxy a été un outil fiable pour les besoins de mon entreprise. Les proxys sont rapides, stables et accessibles depuis de nombreux emplacements. C’est abordable et l’équipe du service client est réactive et compétente. Fortement recommandé à tous ceux qui en ont besoin. lis ceci et écris-en un autre

W3sazzadProxyRate, Il y a plus de 2 ansTraduit de l’anglaisSource

Les avis sont cités intégralement. Lorsqu’un client a soulevé un point auquel nous pouvions répondre, notre réponse sur la plateforme d’origine est également affichée.

Tous les avis clients
Puis-je utiliser un proxy HTTP pour les appels VoIP ?Non

Non. Les proxies HTTP ne gèrent que le trafic web (HTTP/HTTPS). Les appels vocaux utilisent l'UDP pour la transmission audio, et les proxies HTTP ne prennent pas en charge ce protocole. Vous obtiendrez une connexion qui semble fonctionner — l'appel peut même « sonner » — mais il n»y aura aucun son. Vous avez besoin d'un proxy SOCKS5 avec prise en charge du relais UDP.

Quel niveau de latence est acceptable pour les appels ?En dessous

En dessous de 150 ms en aller simple, c'est confortable — la conversation paraît naturelle. Entre 150 et 300 ms, on commence à percevoir un décalage. Au-delà de 300 ms, les interlocuteurs se coupent constamment la parole. Les proxies datacenter ajoutent généralement entre 5 et 30 ms selon la distance, ce qui reste largement dans la zone de confort.

Mon fournisseur VoIP détectera-t-il le proxy ?Le fournisseur voit

Le fournisseur voit l'IP du proxy, pas la vôtre. Si l'IP du proxy est propre (non signalée pour abus), le fournisseur la traite comme n'importe quelle autre connexion. Les proxies dédiés garantissent que personne d'autre n'utilise votre adresse — aucun risque d'hériter de la mauvaise réputation d'un tiers.

Combien de proxies faut-il pour un centre d'appels ?Un par trunk

Un par trunk SIP, ou un par groupe d'agents si le fournisseur ne limite pas les connexions par IP. Pour 10 trunks vers différents fournisseurs, 10 proxies dédiés. Pour 50 agents passant leurs appels via un seul trunk, un proxy avec suffisamment de bande passante suffit généralement — le trafic vocal est léger, environ 80 à 100 Kbps par appel simultané.

FineProxy prend-il en charge UDP pour SIP ?Oui

Oui. Nos proxies SOCKS5 incluent une prise en charge complète du relais UDP — la signalisation SIP et le trafic voix RTP transitent par une seule connexion proxy. Cela fonctionne avec les softphones et plateformes PBX populaires comme Zoiper, Asterisk et FreePBX. C'est précisément ce dont les applications VoIP ont besoin, et tous les fournisseurs de proxies ne le proposent pas.

Guide

Proxies pour les appels VoIP et SIP : ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas

4 min de lectureÉquipe réseau FineProxy

Les appels vocaux sur IP sont sensibles à un paramètre avant tout : latence. Un délai de 200 ms et votre conversation se transforme en un échange gênant où les deux interlocuteurs n'arrêtent pas de se couper la parole. C’est pourquoi le choix du bon proxy pour le trafic SIP est plus crucial que pour presque tout autre cas d'usage.

Pourquoi un proxy classique ne convient pas

Les appels SIP impliquent deux flux distincts. La signalisation (établissement de l'appel, sonnerie, raccrochage) passe par TCP ou UDP sur le port 5060. La voix elle-même — l'audio que vous entendez — circule sous forme de paquets RTP via UDP sur des ports attribués dynamiquement.

Un proxy HTTP ou HTTPS gère le trafic web. Il ne comprend pas l'UDP et ne peut pas relayer les paquets vocaux. Si vous essayez de faire passer un softphone VoIP comme Zoiper ou Linphone par un proxy HTTP, la signalisation peut partiellement fonctionner, mais il n'y aura aucun son. L'appel se connecte en apparence, mais reste muet.

Pour les appels SIP, vous avez besoin d'un serveur proxy SIP prenant en charge SOCKS5 avec relais UDP. Ce protocole achemine à la fois la signalisation et le flux vocal à travers le proxy, préservant ainsi l'intégralité de l'appel.

Ce que fait réellement SOCKS5 avec le relais UDP

Lorsque votre softphone ou PBX — qu'il s'agisse d'Asterisk, FreePBX ou d'un client de bureau comme Zoiper — passe par un proxy SOCKS5 avec prise en charge de l'UDP, le proxy gère les deux couches :

  • Signalisation SIP : INVITE, ACK, BYE — tous les messages qui établissent et terminent les appels
  • Média RTP : les paquets audio réels circulant dans les deux sens

Le proxy résout également les problèmes de NAT. Le protocole SIP a été conçu pour une communication directe pair-à-pair et intègre des adresses IP privées dans les messages de signalisation. Derrière un NAT, ces adresses sont inaccessibles depuis l'extérieur. Un proxy SIP sortant réécrit la connexion pour que les deux parties puissent échanger l'audio normalement — sans serveurs STUN, sans règles de pare-feu complexes.

Cas d'utilisation concrets

Les centres d'appels opérant à l'international sont le cas le plus courant. Vos agents se trouvent dans un pays, vos numéros de téléphone et vos trunks SIP dans un autre. Acheminer les appels via un proxy situé dans la région du numéro maintient une latence faible et donne au trafic une apparence locale pour le fournisseur.

Les entreprises exploitant plusieurs trunks SIP ont parfois besoin d'une IP distincte par trunk — les fournisseurs surveillent les IP qui se connectent à leurs systèmes, et partager une même adresse entre plusieurs trunks peut déclencher des alertes de fraude. Un proxy dédié par trunk garantit un fonctionnement irréprochable.

Les blocages VoIP constituent un autre cas de figure. Certains réseaux et pays limitent ou bloquent entièrement le trafic SIP. Acheminer les communications via un proxy situé dans une zone non restreinte contourne ce problème — le réseau ne voit que du trafic chiffré classique au lieu de paquets SIP.

Que rechercher dans un proxy pour les appels

La latence est primordiale. Pour le web scraping, 500 ms par requête, c'est acceptable. Pour un appel téléphonique, tout dépassement de 150 ms en sens unique devient perceptible. Les proxies datacenter l'emportent ici — ils sont hébergés dans des centres de données avec des routes directes et un minimum de sauts. Les proxies résidentiels ou mobiles ajoutent des points de relais supplémentaires qui augmentent le délai.

La stabilité est tout aussi importante. Un proxy qui coupe la connexion pendant une demi-seconde lors d'un scrape n'est pas grave — le script relance la requête. En plein appel, c'est un appel interrompu. Des IP statiques sur une infrastructure fiable évitent ce problème.

FineProxy propose un SOCKS5 complet avec relais UDP — la signalisation et la voix passent par une seule connexion. L'infrastructure datacenter garantit une faible latence, et l'IP statique reste identique pendant toute la durée de la location. Pour les configurations nécessitant un chiffrement au niveau de la signalisation, nos proxies HTTPS avec certificats SSL individuels par IP répondent également à ce besoin.