Les appels vocaux sur IP sont sensibles à un paramètre avant tout : latence. Un délai de 200 ms et votre conversation se transforme en un échange gênant où les deux interlocuteurs n'arrêtent pas de se couper la parole. C’est pourquoi le choix du bon proxy pour le trafic SIP est plus crucial que pour presque tout autre cas d'usage.

Pourquoi un proxy classique ne convient pas

Les appels SIP impliquent deux flux distincts. La signalisation (établissement de l'appel, sonnerie, raccrochage) passe par TCP ou UDP sur le port 5060. La voix elle-même — l'audio que vous entendez — circule sous forme de paquets RTP via UDP sur des ports attribués dynamiquement.

Un proxy HTTP ou HTTPS gère le trafic web. Il ne comprend pas l'UDP et ne peut pas relayer les paquets vocaux. Si vous essayez de faire passer un softphone VoIP comme Zoiper ou Linphone par un proxy HTTP, la signalisation peut partiellement fonctionner, mais il n'y aura aucun son. L'appel se connecte en apparence, mais reste muet.

Pour les appels SIP, vous avez besoin d'un serveur proxy SIP prenant en charge SOCKS5 avec relais UDP. Ce protocole achemine à la fois la signalisation et le flux vocal à travers le proxy, préservant ainsi l'intégralité de l'appel.

Ce que fait réellement SOCKS5 avec le relais UDP

Lorsque votre softphone ou PBX — qu'il s'agisse d'Asterisk, FreePBX ou d'un client de bureau comme Zoiper — passe par un proxy SOCKS5 avec prise en charge de l'UDP, le proxy gère les deux couches :

Signalisation SIP : INVITE, ACK, BYE — tous les messages qui établissent et terminent les appels

Média RTP : les paquets audio réels circulant dans les deux sens

Le proxy résout également les problèmes de NAT. Le protocole SIP a été conçu pour une communication directe pair-à-pair et intègre des adresses IP privées dans les messages de signalisation. Derrière un NAT, ces adresses sont inaccessibles depuis l'extérieur. Un proxy SIP sortant réécrit la connexion pour que les deux parties puissent échanger l'audio normalement — sans serveurs STUN, sans règles de pare-feu complexes.

Cas d'utilisation concrets

Les centres d'appels opérant à l'international sont le cas le plus courant. Vos agents se trouvent dans un pays, vos numéros de téléphone et vos trunks SIP dans un autre. Acheminer les appels via un proxy situé dans la région du numéro maintient une latence faible et donne au trafic une apparence locale pour le fournisseur.

Les entreprises exploitant plusieurs trunks SIP ont parfois besoin d'une IP distincte par trunk — les fournisseurs surveillent les IP qui se connectent à leurs systèmes, et partager une même adresse entre plusieurs trunks peut déclencher des alertes de fraude. Un proxy dédié par trunk garantit un fonctionnement irréprochable.

Les blocages VoIP constituent un autre cas de figure. Certains réseaux et pays limitent ou bloquent entièrement le trafic SIP. Acheminer les communications via un proxy situé dans une zone non restreinte contourne ce problème — le réseau ne voit que du trafic chiffré classique au lieu de paquets SIP.

Que rechercher dans un proxy pour les appels

La latence est primordiale. Pour le web scraping, 500 ms par requête, c'est acceptable. Pour un appel téléphonique, tout dépassement de 150 ms en sens unique devient perceptible. Les proxies datacenter l'emportent ici — ils sont hébergés dans des centres de données avec des routes directes et un minimum de sauts. Les proxies résidentiels ou mobiles ajoutent des points de relais supplémentaires qui augmentent le délai.

La stabilité est tout aussi importante. Un proxy qui coupe la connexion pendant une demi-seconde lors d'un scrape n'est pas grave — le script relance la requête. En plein appel, c'est un appel interrompu. Des IP statiques sur une infrastructure fiable évitent ce problème.