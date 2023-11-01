NOUVEAU ! |Un appel API, des données propres en retour. Aucun scraper nécessaire.Obtenez 10 000 jetons gratuits →

Proxy pour Instagram

Gérez plusieurs comptes Instagram, automatisez votre croissance et évitez les bannissements grâce à des proxies datacenter statiques et sécurisés.

Configurer votre offre →Proxys pour 48 heures
Sans limite de traficAucuns frais par Go
AMD EPYCMatériel serveur de dernière génération
Jusqu’à 80 Gbit/sLiaison montante par serveur
REST + MCPProvisionnez et gérez par API

Configurez votre offre de proxy pour Instagram.

Créez une offre adaptée à votre charge de travail. Choisissez le type de proxy, les emplacements, le nombre d’IP, la durée de facturation et la prise en charge UDP facultative : le prix est actualisé instantanément.

PaysNombre d’IP
Prise en charge UDP
Désactivée

Ajoute 50 % au prix de base de l’offre. Fonctionne via SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — pour les jeux, la VoIP et le streaming.

Plusieurs pays dans un même forfait, des IP supplémentaires en liste blanche ou plus de connexions ?Configurer dans le tableau de bord

Quatre façons d’acheter des proxys.
Une option convient à cette charge de travail.

Toutes les adresses FineProxy utilisent IPv4. Les proxys de datacenter, dédiés et FAI restent statiques pendant toute la durée de l’offre ; les proxys rotatifs changent à chaque requête. Les offres statiques incluent un trafic illimité. L’option mise en avant correspond au principal cas d’utilisation de cette page : Dédié.

Forfait centre de donnéesVendu par blocs, partagéRecommandé iciDédiéPersonnel, à partir d’une seule IPISPAdresses statiques enregistrées auprès d’un FAIRotatifFacturé en crédits API
Idéal pourBots et surveillance à grande échellePour les tâches sans compte persistant.Sessions de compte longue duréeUne adresse par profil, utilisée uniquement par vous.Cibles qui évaluent l’ASNEnregistré auprès d’un fournisseur d’accès à Internet.Collecte, pas comptesUne session persistante ne doit pas changer d’adresse.
Utilisateurs par adresseJusqu’à 5La réputation dépend en partie des autres utilisateurs du réseau.1 — vousPersonne d’autre ne l’utilise pendant toute la durée.Jusqu’à 5Pool partagé
Confiance de la plateformeStandardASN de centre de donnéesÉlevée — exclusifÉlevée — enregistré auprès d’un FAIVarie selon le pool
Prix à partir de$12 / 100 IPs0,12 $ par adresse et par mois$12 / 100 IPsAchetez exactement ce dont vous avez besoin.$30 / 100 IPs0,30 $ par adresse et par mois$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Commande minimale100 IP1 IP100 IP2,5 millions de crédits
Durée de conservation de l’adresseStatique pendant toute la duréeStatique pendant toute la duréeStatique pendant toute la duréeChange à chaque requête
Bande passanteSans limite de traficSans limite de traficSans limite de traficCréditsFacturé par requête, et non par gigaoctet.
UDP / appels vocauxOption facultativeOption facultativeOption facultativeIndisponible
ProtocolesHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
AuthentificationListe d’IP autoriséesUn identifiant et un mot de passe peuvent être ajoutés.Liste d’IP autoriséesUn identifiant et un mot de passe peuvent être ajoutés.Liste d’IP autoriséesUn identifiant et un mot de passe peuvent être ajoutés.Clé API
Voir les offresVoir les offres dédiéesVoir les offres FAIVoir les offres
Recommandé ici

Dédié

Personnel, à partir d’une seule IP

Idéal pour

Sessions de compte longue duréeUne adresse par profil, utilisée uniquement par vous.

Utilisateurs par adresse

1 — vousPersonne d’autre ne l’utilise pendant toute la durée.

Confiance de la plateforme

Élevée — exclusif

Prix à partir de

$12 / 100 IPsAchetez exactement ce dont vous avez besoin.

Commande minimale

1 IP

Durée de conservation de l’adresse

Statique pendant toute la durée

Bande passante

Sans limite de trafic

UDP / appels vocaux

Option facultative

Protocoles

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Authentification

Liste d’IP autoriséesUn identifiant et un mot de passe peuvent être ajoutés.

Voir les offres dédiées

Forfait centre de données

Vendu par blocs, partagé

Idéal pour

Bots et surveillance à grande échellePour les tâches sans compte persistant.

Utilisateurs par adresse

Jusqu’à 5La réputation dépend en partie des autres utilisateurs du réseau.

Confiance de la plateforme

StandardASN de centre de données

Prix à partir de

$12 / 100 IPs0,12 $ par adresse et par mois

Commande minimale

100 IP

Durée de conservation de l’adresse

Statique pendant toute la durée

Bande passante

Sans limite de trafic

UDP / appels vocaux

Option facultative

Protocoles

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Authentification

Liste d’IP autoriséesUn identifiant et un mot de passe peuvent être ajoutés.

Voir les offres

ISP

Adresses statiques enregistrées auprès d’un FAI

Idéal pour

Cibles qui évaluent l’ASNEnregistré auprès d’un fournisseur d’accès à Internet.

Utilisateurs par adresse

Jusqu’à 5

Confiance de la plateforme

Élevée — enregistré auprès d’un FAI

Prix à partir de

$30 / 100 IPs0,30 $ par adresse et par mois

Commande minimale

100 IP

Durée de conservation de l’adresse

Statique pendant toute la durée

Bande passante

Sans limite de trafic

UDP / appels vocaux

Option facultative

Protocoles

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Authentification

Liste d’IP autoriséesUn identifiant et un mot de passe peuvent être ajoutés.

Voir les offres FAI

Rotatif

Facturé en crédits API

Idéal pour

Collecte, pas comptesUne session persistante ne doit pas changer d’adresse.

Utilisateurs par adresse

Pool partagé

Confiance de la plateforme

Varie selon le pool

Prix à partir de

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Commande minimale

2,5 millions de crédits

Durée de conservation de l’adresse

Change à chaque requête

Bande passante

CréditsFacturé par requête, et non par gigaoctet.

UDP / appels vocaux

Indisponible

Protocoles

HTTP, SOCKS5

Authentification

Clé API

Voir les offres

Proxys pour 48 heures

Composez une offre adaptée à votre tâche et testez les proxys en conditions réelles. Payez la configuration choisie pour 48 heures — le prix est calculé pendant la configuration.

Proxys pour 48 heures

Principaux emplacements de proxys

Les huit emplacements de proxys les plus souvent choisis par les clients FineProxy.

Voir tous les emplacements

Connectez-vous une seule fois.
Il suffit ensuite de demander.

FineProxy propose un Serveur MCP : collez une URL dans votre agent et il dispose de 49 outils de l’espace client — achats, renouvellements, rotation des IP, listes d’IP autorisées, analyses d’utilisation, factures et assistance. Les mêmes opérations sont disponibles via une REST API si vous préférez écrire vous-même les appels.

Il suffit ensuite de dire

  • Achète un IP dédiée pour un compte Instagram
  • Ajoute à la liste d’IP autorisées 203.0.113.7 pour mon Instagram service proxy
  • Exporte mon Instagram liste de proxys au format JSON
  • Affiche quel service proxy pour Instagram a eu le taux d’erreur le plus élevé aujourd’hui
  • Affiche le locations disponible pour dedicated Instagram proxies
En savoir plus Créez une clé API
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Redémarrez Claude après avoir enregistré la configuration. Les 49 outils FineProxy apparaîtront alors dans la liste des outils disponibles.

Ce que l’agent ne fera pas, quoi que vous demandiez

Dépenser votre argent

Six outils agissent sur le solde et exigent tous wallet:spend. N’accordez pas cette autorisation à la clé et l’agent pourra exécuter toutes les autres opérations.

Payer plus que le montant du devis

Chaque achat transmet le champ expected_total_cents du devis. Au moindre centime d’écart, l’appel est rejeté et rien n’est facturé.

Annuler par inadvertance

Les deux outils irréversibles refusent de s’exécuter sans confirm=true. Une résiliation ne peut pas se produire comme effet secondaire.

Vous facturer deux fois

Les appels financiers utilisent une idempotency_key. Une nouvelle tentative après expiration règle la même opération, pas une seconde.

MCP : 49 outils · 9 périmètres d’autorisationJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · sans étatAPI REST : 49 opérations · OpenAPI 3.1

Configuration manuelle

Choisissez votre système d’exploitation, navigateur ou application proxy pour obtenir un guide de configuration pas à pas.

TOUTES LES INTÉGRATIONS

Systèmes

Navigateurs

Applications

Conçu pour la vitesse.
Le trafic n’est jamais mesuré.

FineProxy a maintenu jusqu’à 500 Mbit/s lors de nos tests standard sur serveurs distants. Pour le scraping, la limite provenait généralement du débit autorisé par le site cible, et non du proxy.

Méthode de test : 1 973 500 tentatives de connexion et tests simultanés jusqu’à 96 threads via une seule IP proxy.

500 Mbps

par proxy lors de tests standard sur serveurs distants

99.97%

des connexions établies sur 1 973 500 requêtes

96

threads simultanés sur une même IP sans dégradation

0

plafonds de bande passante — trafic illimité avec toutes les offres

AMD EPYC dédié

Nos propres serveurs, sans voisins sur VPS partagé en concurrence pour le port.

Sous-réseaux propres

Les IP proviennent de plages que nous détenons, et non de la revente d’un autre fournisseur.

Liaison montante de 80 Gbit/s

Marge de capacité par serveur — il ne s’agit pas d’une promesse pour une session proxy individuelle.

Tier III / IV

Centres de données dotés d’une alimentation et d’un refroidissement redondants dans nos différents emplacements.

Notes du test

Le débit réel dépend de la route, de la destination, des conditions réseau ainsi que de la configuration et des performances de l’équipement de l’utilisateur. Un ordinateur portable connecté à une ligne domestique de 500 Mbit/s a atteint environ 468 Mbit/s en pratique, tandis que des serveurs distants ont atteint 500 Mbit/s lors des tests standard. Dans des tests exceptionnels réalisés depuis des serveurs hautes performances correctement configurés en Europe et aux États-Unis, le débit a atteint 700 Mbit/s ; ce résultat n’est pas représentatif d’une session habituelle.

Chaque affirmation sur cette page, selon les mots d’autres clients.

Avis clients pertinents, issus d’un pool d’avis vérifiés et liés à leur source d’origine.

2011fournit des proxys depuis

Comptes actifs

J'utilise ce service depuis plus de cinq ans pour mes projets de récupération de données, et c'est excellent. Ils offrent des adresses IP rotatives, des performances rapides et contrairement à de nombreux autres proxys, ils ne sont pas bloqués sur les plateformes de réseaux sociaux.

AliceDieg, L’année dernièreTraduit de l’anglaisSource

Je travaille avec FineProxy.org depuis plus de deux ans et je peux honnêtement les qualifier de fournisseur le plus stable avec lequel j'ai jamais eu affaire. Je gère plus d'une douzaine de comptes de réseaux sociaux et chacun a besoin d'une adresse IP dédiée. Pas une seule fois je n’ai rencontré de blocage en raison d’une adresse « sur liste noire ». La disponibilité du serveur oscille autour de 99,9 %, ce qui est crucial lors des campagnes marketing automatisées. La vitesse est plus que satisfaisante, les données circulent de manière fluide sans ralentissements gênants pendant les heures de pointe. Le panneau de gestion est intuitif et la liste de proxy est mise à jour en temps réel. FineProxy est synonyme de tranquillité d'esprit.

zapierdalamwbewieNorton Safe Web, Cette annéeTraduit de l’anglaisSource

Emplacements et stock

bien ce service est super puisque j'ai le forfait AMÉRIQUE DU NORD ET DU SUD avant d'avoir celui des USA mais je change pour ce plan et c'est super rapide 😉

CrackerzPlateforme interne FineProxyTraduit de l’anglaisSource

Disponibilité : excellents proxys qui restent stables pendant 3 à 7 jours sans interruption Vitesse : suffisamment rapides pour TikTok, Gmail et les connexions aux portefeuilles de cryptomonnaies Protocoles pris en charge : HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5 et même UDP Couverture mondiale : États-Unis, Allemagne, France, Japon et bien plus encore

esta bazaarSaasHub, L’année dernièreTraduit de l’anglaisSource

Accès API et agent

Le prix est correct et les proxys fonctionnent parfaitement. La partie API est également facile à configurer. À ce prix-là, c'est facile à recommander !

Felix KernerTrustpilot, Cette annéeTraduit de l’anglaisSource

En développant des applications nécessitant une diversité IP, FINEproxy.ORG a été un allié. Son intégration API dans nos systèmes s’est déroulée de manière transparente. La vitesse et la fiabilité ont été généralement bonnes, avec des baisses occasionnelles qui ont été rapidement résolues par leur équipe.

Akihiko TanakaPlateforme interne FineProxyTraduit de l’anglaisSource

Les avis sont cités intégralement. Lorsqu’un client a soulevé un point auquel nous pouvions répondre, notre réponse sur la plateforme d’origine est également affichée.

Tous les avis clients
Puis-je utiliser un seul proxy pour plusieurs comptes ?Techniquement oui, mais

Techniquement oui, mais nous recommandons fortement d'attribuer une IP statique par compte pour les workflows de type Instagram basés sur des sessions. Isoler chaque compte par IP réduit les risques de signaux croisés (empreintes partagées, cookies mélangés) et garantit la cohérence des connexions, modifications de profil et actions. Si vous gérez de nombreux comptes, associez-les en 1:1 à des IP statiques et conservez chaque profil sur la même adresse dans le temps.

Ces proxies fonctionnent-ils avec les bots Instagram ?Nos

Nos proxies de qualité serveur s'intègrent avec la plupart des outils d'automatisation et scripts personnalisés, notamment Jarvee, Gramdominator, Dolphin Anty, Multilogin, GoLogin et AdsPower. Vous pouvez importer vos listes de proxies directement, les récupérer par URL ou utiliser notre REST API.

Proposez-vous des proxies résidentiels ou mobiles ?Nous ne

Nous ne vendons pas de proxies mobiles ni de proxies résidentiels rotatifs classiques. En revanche, nous proposons des proxies Static ISP (résidentiels statiques) en IPv4 — des adresses IP annoncées par des fournisseurs d’accès grand public — particulièrement utiles lorsque les sites cibles filtrent plus strictement les ASN de datacenters. Si vous débutez dans l’automatisation ou souhaitez rencontrer moins d’obstacles, les proxies Static ISP constituent un excellent choix.

Ces proxies sont-ils partagés ou dédiés ?Les

Les deux options existent. Les IP dédiées vous sont exclusivement attribuées. Les offres mutualisées à grand volume sont partagées et peuvent être utilisées par jusqu'à 3 clients par IP en simultané. Choisissez des IP dédiées pour les comptes sensibles ou à longue durée de vie ; optez pour les pools partagés pour les tâches légères à grande échelle.

Puis-je créer mon profil depuis un autre pays ?Oui

Oui. Sélectionnez un proxy dans le pays souhaité et conservez cette IP stable pendant tout le processus — connexion, vérification par e-mail ou téléphone, première session, configuration du profil. La cohérence géographique garantit l’affichage correct de langue, de la devise et des contrôles de sécurité.

Comment débloquer le site Instagram sur ordinateur ?Ouvrez les

Ouvrez les paramètres réseau de votre navigateur, saisissez l’adresse et le port du proxy, enregistrez et rechargez Instagram. Vous bénéficiez désormais d’un accès débloqué à Instagram — le site voit la localisation du proxy, pas la vôtre. Aucun logiciel VPN, aucune extension de navigateur nécessaire. Les proxies FineProxy fonctionnent dans tous les navigateurs — Chrome, Firefox, Edge ou Safari — sans logiciel supplémentaire.