Proxy pour Instagram
Gérez plusieurs comptes Instagram, automatisez votre croissance et évitez les bannissements grâce à des proxies datacenter statiques et sécurisés.
Configurez votre offre de proxy pour Instagram.
Créez une offre adaptée à votre charge de travail. Choisissez le type de proxy, les emplacements, le nombre d’IP, la durée de facturation et la prise en charge UDP facultative : le prix est actualisé instantanément.
Chargement des offres actuelles…
Ajoute 50 % au prix de base de l’offre. Fonctionne via SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — pour les jeux, la VoIP et le streaming.
Quatre façons d’acheter des proxys.
Une option convient à cette charge de travail.
Toutes les adresses FineProxy utilisent IPv4. Les proxys de datacenter, dédiés et FAI restent statiques pendant toute la durée de l’offre ; les proxys rotatifs changent à chaque requête. Les offres statiques incluent un trafic illimité. L’option mise en avant correspond au principal cas d’utilisation de cette page : Dédié.
|Forfait centre de donnéesVendu par blocs, partagé
|Recommandé iciDédiéPersonnel, à partir d’une seule IP
|ISPAdresses statiques enregistrées auprès d’un FAI
|RotatifFacturé en crédits API
|Idéal pour
|Bots et surveillance à grande échellePour les tâches sans compte persistant.
|Sessions de compte longue duréeUne adresse par profil, utilisée uniquement par vous.
|Cibles qui évaluent l’ASNEnregistré auprès d’un fournisseur d’accès à Internet.
|Collecte, pas comptesUne session persistante ne doit pas changer d’adresse.
|Utilisateurs par adresse
|Jusqu’à 5La réputation dépend en partie des autres utilisateurs du réseau.
|1 — vousPersonne d’autre ne l’utilise pendant toute la durée.
|Jusqu’à 5
|Pool partagé
|Confiance de la plateforme
|StandardASN de centre de données
|Élevée — exclusif
|Élevée — enregistré auprès d’un FAI
|Varie selon le pool
|Prix à partir de
|$12 / 100 IPs0,12 $ par adresse et par mois
|$12 / 100 IPsAchetez exactement ce dont vous avez besoin.
|$30 / 100 IPs0,30 $ par adresse et par mois
|$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
|Commande minimale
|100 IP
|1 IP
|100 IP
|2,5 millions de crédits
|Durée de conservation de l’adresse
|Statique pendant toute la durée
|Statique pendant toute la durée
|Statique pendant toute la durée
|Change à chaque requête
|Bande passante
|Sans limite de trafic
|Sans limite de trafic
|Sans limite de trafic
|CréditsFacturé par requête, et non par gigaoctet.
|UDP / appels vocaux
|Option facultative
|Option facultative
|Option facultative
|Indisponible
|Protocoles
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, SOCKS5
|Authentification
|Liste d’IP autoriséesUn identifiant et un mot de passe peuvent être ajoutés.
|Liste d’IP autoriséesUn identifiant et un mot de passe peuvent être ajoutés.
|Liste d’IP autoriséesUn identifiant et un mot de passe peuvent être ajoutés.
|Clé API
|Voir les offres
|Voir les offres dédiées
|Voir les offres FAI
|Voir les offres
Dédié
Personnel, à partir d’une seule IP
Sessions de compte longue duréeUne adresse par profil, utilisée uniquement par vous.
1 — vousPersonne d’autre ne l’utilise pendant toute la durée.
Élevée — exclusif
$12 / 100 IPsAchetez exactement ce dont vous avez besoin.
1 IP
Statique pendant toute la durée
Sans limite de trafic
Option facultative
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
Liste d’IP autoriséesUn identifiant et un mot de passe peuvent être ajoutés.
Forfait centre de données
Vendu par blocs, partagé
Bots et surveillance à grande échellePour les tâches sans compte persistant.
Jusqu’à 5La réputation dépend en partie des autres utilisateurs du réseau.
StandardASN de centre de données
$12 / 100 IPs0,12 $ par adresse et par mois
100 IP
Statique pendant toute la durée
Sans limite de trafic
Option facultative
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
Liste d’IP autoriséesUn identifiant et un mot de passe peuvent être ajoutés.
ISP
Adresses statiques enregistrées auprès d’un FAI
Cibles qui évaluent l’ASNEnregistré auprès d’un fournisseur d’accès à Internet.
Jusqu’à 5
Élevée — enregistré auprès d’un FAI
$30 / 100 IPs0,30 $ par adresse et par mois
100 IP
Statique pendant toute la durée
Sans limite de trafic
Option facultative
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
Liste d’IP autoriséesUn identifiant et un mot de passe peuvent être ajoutés.
Rotatif
Facturé en crédits API
Collecte, pas comptesUne session persistante ne doit pas changer d’adresse.
Pool partagé
Varie selon le pool
$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
2,5 millions de crédits
Change à chaque requête
CréditsFacturé par requête, et non par gigaoctet.
Indisponible
HTTP, SOCKS5
Clé API
Proxys pour 48 heures
Composez une offre adaptée à votre tâche et testez les proxys en conditions réelles. Payez la configuration choisie pour 48 heures — le prix est calculé pendant la configuration.
Principaux emplacements de proxys
Les huit emplacements de proxys les plus souvent choisis par les clients FineProxy.
Connectez-vous une seule fois.
Il suffit ensuite de demander.
FineProxy propose un Serveur MCP : collez une URL dans votre agent et il dispose de 49 outils de l’espace client — achats, renouvellements, rotation des IP, listes d’IP autorisées, analyses d’utilisation, factures et assistance. Les mêmes opérations sont disponibles via une REST API si vous préférez écrire vous-même les appels.
Il suffit ensuite de dire
- Achète un IP dédiée pour un compte Instagram
- Ajoute à la liste d’IP autorisées 203.0.113.7 pour mon Instagram service proxy
- Exporte mon Instagram liste de proxys au format JSON
- Affiche quel service proxy pour Instagram a eu le taux d’erreur le plus élevé aujourd’hui
- Affiche le locations disponible pour dedicated Instagram proxies
{
"mcpServers": {
"fineproxy": {
"url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
"headers": {
"Authorization": "Bearer fb_live_••••"
}
}
}
}
Redémarrez Claude après avoir enregistré la configuration. Les 49 outils FineProxy apparaîtront alors dans la liste des outils disponibles.
Ce que l’agent ne fera pas, quoi que vous demandiez
Dépenser votre argent
Six outils agissent sur le solde et exigent tous
wallet:spend. N’accordez pas cette autorisation à la clé et l’agent pourra exécuter toutes les autres opérations.
Payer plus que le montant du devis
Chaque achat transmet le champ
expected_total_cents du devis. Au moindre centime d’écart, l’appel est rejeté et rien n’est facturé.
Annuler par inadvertance
Les deux outils irréversibles refusent de s’exécuter sans
confirm=true. Une résiliation ne peut pas se produire comme effet secondaire.
Vous facturer deux fois
Les appels financiers utilisent une
idempotency_key. Une nouvelle tentative après expiration règle la même opération, pas une seconde.
Configuration manuelle
Choisissez votre système d’exploitation, navigateur ou application proxy pour obtenir un guide de configuration pas à pas.
Systèmes
Navigateurs
Applications
Conçu pour la vitesse.
Le trafic n’est jamais mesuré.
FineProxy a maintenu jusqu’à 500 Mbit/s lors de nos tests standard sur serveurs distants. Pour le scraping, la limite provenait généralement du débit autorisé par le site cible, et non du proxy.
Méthode de test : 1 973 500 tentatives de connexion et tests simultanés jusqu’à 96 threads via une seule IP proxy.
500 Mbps
par proxy lors de tests standard sur serveurs distants
99.97%
des connexions établies sur 1 973 500 requêtes
96
threads simultanés sur une même IP sans dégradation
0
plafonds de bande passante — trafic illimité avec toutes les offres
AMD EPYC dédié
Nos propres serveurs, sans voisins sur VPS partagé en concurrence pour le port.
Sous-réseaux propres
Les IP proviennent de plages que nous détenons, et non de la revente d’un autre fournisseur.
Liaison montante de 80 Gbit/s
Marge de capacité par serveur — il ne s’agit pas d’une promesse pour une session proxy individuelle.
Tier III / IV
Centres de données dotés d’une alimentation et d’un refroidissement redondants dans nos différents emplacements.
Le débit réel dépend de la route, de la destination, des conditions réseau ainsi que de la configuration et des performances de l’équipement de l’utilisateur. Un ordinateur portable connecté à une ligne domestique de 500 Mbit/s a atteint environ 468 Mbit/s en pratique, tandis que des serveurs distants ont atteint 500 Mbit/s lors des tests standard. Dans des tests exceptionnels réalisés depuis des serveurs hautes performances correctement configurés en Europe et aux États-Unis, le débit a atteint 700 Mbit/s ; ce résultat n’est pas représentatif d’une session habituelle.
Chaque affirmation sur cette page, selon les mots d’autres clients.
Avis clients pertinents, issus d’un pool d’avis vérifiés et liés à leur source d’origine.
Comptes actifs
J'utilise ce service depuis plus de cinq ans pour mes projets de récupération de données, et c'est excellent. Ils offrent des adresses IP rotatives, des performances rapides et contrairement à de nombreux autres proxys, ils ne sont pas bloqués sur les plateformes de réseaux sociaux.
Je travaille avec FineProxy.org depuis plus de deux ans et je peux honnêtement les qualifier de fournisseur le plus stable avec lequel j'ai jamais eu affaire. Je gère plus d'une douzaine de comptes de réseaux sociaux et chacun a besoin d'une adresse IP dédiée. Pas une seule fois je n’ai rencontré de blocage en raison d’une adresse « sur liste noire ». La disponibilité du serveur oscille autour de 99,9 %, ce qui est crucial lors des campagnes marketing automatisées. La vitesse est plus que satisfaisante, les données circulent de manière fluide sans ralentissements gênants pendant les heures de pointe. Le panneau de gestion est intuitif et la liste de proxy est mise à jour en temps réel. FineProxy est synonyme de tranquillité d'esprit.
Emplacements et stock
bien ce service est super puisque j'ai le forfait AMÉRIQUE DU NORD ET DU SUD avant d'avoir celui des USA mais je change pour ce plan et c'est super rapide 😉
Disponibilité : excellents proxys qui restent stables pendant 3 à 7 jours sans interruption Vitesse : suffisamment rapides pour TikTok, Gmail et les connexions aux portefeuilles de cryptomonnaies Protocoles pris en charge : HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5 et même UDP Couverture mondiale : États-Unis, Allemagne, France, Japon et bien plus encore
Accès API et agent
Le prix est correct et les proxys fonctionnent parfaitement. La partie API est également facile à configurer. À ce prix-là, c'est facile à recommander !
En développant des applications nécessitant une diversité IP, FINEproxy.ORG a été un allié. Son intégration API dans nos systèmes s’est déroulée de manière transparente. La vitesse et la fiabilité ont été généralement bonnes, avec des baisses occasionnelles qui ont été rapidement résolues par leur équipe.
Puis-je utiliser un seul proxy pour plusieurs comptes ?Techniquement oui, mais
Techniquement oui, mais nous recommandons fortement d'attribuer une IP statique par compte pour les workflows de type Instagram basés sur des sessions. Isoler chaque compte par IP réduit les risques de signaux croisés (empreintes partagées, cookies mélangés) et garantit la cohérence des connexions, modifications de profil et actions. Si vous gérez de nombreux comptes, associez-les en 1:1 à des IP statiques et conservez chaque profil sur la même adresse dans le temps.
Ces proxies fonctionnent-ils avec les bots Instagram ?Nos
Nos proxies de qualité serveur s'intègrent avec la plupart des outils d'automatisation et scripts personnalisés, notamment Jarvee, Gramdominator, Dolphin Anty, Multilogin, GoLogin et AdsPower. Vous pouvez importer vos listes de proxies directement, les récupérer par URL ou utiliser notre REST API.
Proposez-vous des proxies résidentiels ou mobiles ?Nous ne
Nous ne vendons pas de proxies mobiles ni de proxies résidentiels rotatifs classiques. En revanche, nous proposons des proxies Static ISP (résidentiels statiques) en IPv4 — des adresses IP annoncées par des fournisseurs d’accès grand public — particulièrement utiles lorsque les sites cibles filtrent plus strictement les ASN de datacenters. Si vous débutez dans l’automatisation ou souhaitez rencontrer moins d’obstacles, les proxies Static ISP constituent un excellent choix.
Ces proxies sont-ils partagés ou dédiés ?Les
Les deux options existent. Les IP dédiées vous sont exclusivement attribuées. Les offres mutualisées à grand volume sont partagées et peuvent être utilisées par jusqu'à 3 clients par IP en simultané. Choisissez des IP dédiées pour les comptes sensibles ou à longue durée de vie ; optez pour les pools partagés pour les tâches légères à grande échelle.
Puis-je créer mon profil depuis un autre pays ?Oui
Oui. Sélectionnez un proxy dans le pays souhaité et conservez cette IP stable pendant tout le processus — connexion, vérification par e-mail ou téléphone, première session, configuration du profil. La cohérence géographique garantit l’affichage correct de langue, de la devise et des contrôles de sécurité.
Comment débloquer le site Instagram sur ordinateur ?Ouvrez les
Ouvrez les paramètres réseau de votre navigateur, saisissez l’adresse et le port du proxy, enregistrez et rechargez Instagram. Vous bénéficiez désormais d’un accès débloqué à Instagram — le site voit la localisation du proxy, pas la vôtre. Aucun logiciel VPN, aucune extension de navigateur nécessaire. Les proxies FineProxy fonctionnent dans tous les navigateurs — Chrome, Firefox, Edge ou Safari — sans logiciel supplémentaire.