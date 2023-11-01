Proxy pour le scraping d'Amazon
Proxies IPv4 pour le scraping Amazon et la gestion de comptes : prise en charge HTTP/HTTPS/SOCKS5, rotation d’IP par requête pour la collecte de données à grande échelle, et IP dédiées pour la séparation multi-comptes — avec livraison automatique et accès API.
Configurez votre offre proxy.
Créez une offre adaptée à votre charge de travail. Choisissez le type de proxy, les emplacements, le nombre d’IP, la durée de facturation et la prise en charge UDP facultative : le prix est actualisé instantanément.
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Ajoute 50 % au prix de base de l’offre. Fonctionne via SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — pour les jeux, la VoIP et le streaming.
Quatre façons d’acheter des proxys.
Une option convient à cette charge de travail.
Toutes les adresses FineProxy utilisent IPv4. Les proxys de datacenter, dédiés et FAI restent statiques pendant toute la durée de l’offre ; les proxys rotatifs changent à chaque requête. Les offres statiques incluent un trafic illimité. L’option mise en avant correspond au principal cas d’utilisation de cette page : Rotatif.
|Forfait centre de donnéesVendu par blocs, partagé
|DédiéPersonnel, à partir d’une seule IP
|ISPAdresses statiques enregistrées auprès d’un FAI
|Recommandé iciRotatifFacturé en crédits API
|Idéal pour
|Bots et surveillance à grande échellePour les tâches sans compte persistant.
|Sessions de compte longue duréeUne adresse par profil, utilisée uniquement par vous.
|Cibles qui évaluent l’ASNEnregistré auprès d’un fournisseur d’accès à Internet.
|Collecte, pas comptesUne session persistante ne doit pas changer d’adresse.
|Utilisateurs par adresse
|Jusqu’à 5La réputation dépend en partie des autres utilisateurs du réseau.
|1 — vousPersonne d’autre ne l’utilise pendant toute la durée.
|Jusqu’à 5
|Pool partagé
|Confiance de la plateforme
|StandardASN de centre de données
|Élevée — exclusif
|Élevée — enregistré auprès d’un FAI
|Varie selon le pool
|Prix à partir de
|$12 / 100 IPs0,12 $ par adresse et par mois
|$12 / 100 IPsAchetez exactement ce dont vous avez besoin.
|$30 / 100 IPs0,30 $ par adresse et par mois
|$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
|Commande minimale
|100 IP
|1 IP
|100 IP
|2,5 millions de crédits
|Durée de conservation de l’adresse
|Statique pendant toute la durée
|Statique pendant toute la durée
|Statique pendant toute la durée
|Change à chaque requête
|Bande passante
|Sans limite de trafic
|Sans limite de trafic
|Sans limite de trafic
|CréditsFacturé par requête, et non par gigaoctet.
|UDP / appels vocaux
|Option facultative
|Option facultative
|Option facultative
|Indisponible
|Protocoles
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, SOCKS5
|Authentification
|Liste d’IP autoriséesUn identifiant et un mot de passe peuvent être ajoutés.
|Liste d’IP autoriséesUn identifiant et un mot de passe peuvent être ajoutés.
|Liste d’IP autoriséesUn identifiant et un mot de passe peuvent être ajoutés.
|Clé API
|Voir les offres
|Voir les offres dédiées
|Voir les offres FAI
|Voir les offres
Rotatif
Facturé en crédits API
Collecte, pas comptesUne session persistante ne doit pas changer d’adresse.
Pool partagé
Varie selon le pool
$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
2,5 millions de crédits
Change à chaque requête
CréditsFacturé par requête, et non par gigaoctet.
Indisponible
HTTP, SOCKS5
Clé API
Forfait centre de données
Vendu par blocs, partagé
Bots et surveillance à grande échellePour les tâches sans compte persistant.
Jusqu’à 5La réputation dépend en partie des autres utilisateurs du réseau.
StandardASN de centre de données
$12 / 100 IPs0,12 $ par adresse et par mois
100 IP
Statique pendant toute la durée
Sans limite de trafic
Option facultative
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
Liste d’IP autoriséesUn identifiant et un mot de passe peuvent être ajoutés.
Dédié
Personnel, à partir d’une seule IP
Sessions de compte longue duréeUne adresse par profil, utilisée uniquement par vous.
1 — vousPersonne d’autre ne l’utilise pendant toute la durée.
Élevée — exclusif
$12 / 100 IPsAchetez exactement ce dont vous avez besoin.
1 IP
Statique pendant toute la durée
Sans limite de trafic
Option facultative
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
Liste d’IP autoriséesUn identifiant et un mot de passe peuvent être ajoutés.
ISP
Adresses statiques enregistrées auprès d’un FAI
Cibles qui évaluent l’ASNEnregistré auprès d’un fournisseur d’accès à Internet.
Jusqu’à 5
Élevée — enregistré auprès d’un FAI
$30 / 100 IPs0,30 $ par adresse et par mois
100 IP
Statique pendant toute la durée
Sans limite de trafic
Option facultative
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
Liste d’IP autoriséesUn identifiant et un mot de passe peuvent être ajoutés.
Principaux emplacements de proxys
Les huit emplacements de proxys les plus souvent choisis par les clients FineProxy.
Connectez-vous une seule fois.
Il suffit ensuite de demander.
FineProxy propose un Serveur MCP : collez une URL dans votre agent et il dispose de 49 outils de l’espace client — achats, renouvellements, rotation des IP, listes d’IP autorisées, analyses d’utilisation, factures et assistance. Les mêmes opérations sont disponibles via une REST API si vous préférez écrire vous-même les appels.
Il suffit ensuite de dire
- Achète une offre rotative de 5 millions de crédits pour Amazon collecte de données
- Ajoute à la liste d’IP autorisées 203.0.113.7 pour mon Amazon service proxy
- Exporte mon listes de proxys au format JSON
- Affiche quel service proxy a eu le taux d’erreur le plus élevé aujourd’hui
- Affiche le statut et détails de facturation pour mon services proxy
{
"mcpServers": {
"fineproxy": {
"url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
"headers": {
"Authorization": "Bearer fb_live_••••"
}
}
}
}
Redémarrez Claude après avoir enregistré la configuration. Les 49 outils FineProxy apparaîtront alors dans la liste des outils disponibles.
Ce que l’agent ne fera pas, quoi que vous demandiez
Dépenser votre argent
Six outils agissent sur le solde et exigent tous
wallet:spend. N’accordez pas cette autorisation à la clé et l’agent pourra exécuter toutes les autres opérations.
Payer plus que le montant du devis
Chaque achat transmet le champ
expected_total_cents du devis. Au moindre centime d’écart, l’appel est rejeté et rien n’est facturé.
Annuler par inadvertance
Les deux outils irréversibles refusent de s’exécuter sans
confirm=true. Une résiliation ne peut pas se produire comme effet secondaire.
Vous facturer deux fois
Les appels financiers utilisent une
idempotency_key. Une nouvelle tentative après expiration règle la même opération, pas une seconde.
Configuration manuelle
Choisissez votre système d’exploitation, navigateur ou application proxy pour obtenir un guide de configuration pas à pas.
Systèmes
Navigateurs
Applications
Conçu pour la vitesse.
Le trafic n’est jamais mesuré.
FineProxy a maintenu jusqu’à 500 Mbit/s lors de nos tests standard sur serveurs distants. Pour le scraping, la limite provenait généralement du débit autorisé par le site cible, et non du proxy.
Méthode de test : 1 973 500 tentatives de connexion et tests simultanés jusqu’à 96 threads via une seule IP proxy.
500 Mbps
par proxy lors de tests standard sur serveurs distants
99.97%
des connexions établies sur 1 973 500 requêtes
96
threads simultanés sur une même IP sans dégradation
0
plafonds de bande passante — trafic illimité avec toutes les offres
AMD EPYC dédié
Nos propres serveurs, sans voisins sur VPS partagé en concurrence pour le port.
Sous-réseaux propres
Les IP proviennent de plages que nous détenons, et non de la revente d’un autre fournisseur.
Liaison montante de 80 Gbit/s
Marge de capacité par serveur — il ne s’agit pas d’une promesse pour une session proxy individuelle.
Tier III / IV
Centres de données dotés d’une alimentation et d’un refroidissement redondants dans nos différents emplacements.
Le débit réel dépend de la route, de la destination, des conditions réseau ainsi que de la configuration et des performances de l’équipement de l’utilisateur. Un ordinateur portable connecté à une ligne domestique de 500 Mbit/s a atteint environ 468 Mbit/s en pratique, tandis que des serveurs distants ont atteint 500 Mbit/s lors des tests standard. Dans des tests exceptionnels réalisés depuis des serveurs hautes performances correctement configurés en Europe et aux États-Unis, le débit a atteint 700 Mbit/s ; ce résultat n’est pas représentatif d’une session habituelle.
Chaque affirmation sur cette page, selon les mots d’autres clients.
Avis clients pertinents, issus d’un pool d’avis vérifiés et liés à leur source d’origine.
Vitesse sous charge
Service très réactif, support rapide et efficace. J’ai pu tester les proxy avant d’acheter, ce qui est un vrai plus. Très satisfait !
Je suis très satisfait du service de Fineproxy. Leur réseau de proxys est vaste et performant, offrant une connexion stable et rapide. Leur site est facile à naviguer, et le support technique est réactif et utile. C’est un choix solide pour ceux qui cherchent à sécuriser leur navigation ou contourner les restrictions géographiques.
Comptes actifs
Proxy de travail qualitatif, rapide et stable, je suis très content, c'est exactement ce dont j'avais besoin. Dans mon pays (l'Ukraine), de nombreux sites et réseaux sociaux sont bloqués, ce problème est désormais résolu. Les prix sont agréablement satisfaits, pour un grand nombre de proxy (1000+) je ne paie que 20 dlrs, c'est moins cher et plus rapide qu'un proxy que vous ne trouverez nulle part, je vous recommande donc ce service.
Cette page de proxys est la meilleure que j'aie essayée de toute ma vie : ils ne sont bloqués nulle part et sont totalement privés. Je les adore.
Emplacements et stock
Le service FineProxy est honnêtement assez bon : une assistance rapide et de nombreux emplacements différents. Le seul inconvénient de ce service est la limite de 600 requêtes proxy. Pour certaines personnes, cela ne suffit pas ; ils voudraient plus, mais l'entreprise dit : « C'est notre politique ».
Fineproxy.org propose un service proxy décent avec un large choix d'adresses IP et d'emplacements. Cependant, les vitesses de connexion peuvent parfois être incohérentes et la réponse de l’assistance peut être plus lente que prévu. Bien que le service soit adapté aux tâches de base, il peut ne pas répondre pleinement aux besoins des utilisateurs ayant des exigences plus élevées ou des exigences spécifiques. Le prix est compétitif, mais les performances pourraient être plus stables pour ceux qui en dépendent pour un usage professionnel ou intensif.
Quels proxies sont les plus adaptés à Amazon ?Les proxies résidentiels
Les proxies résidentiels et ISP sont idéaux pour les achats, la gestion de comptes et le marketing grâce à leur haut niveau de confiance. Les proxies mobiles offrent une anonymité maximale lorsque la réputation de l’IP est critique. Les proxies datacenter sont souvent utilisés comme proxies pour le scraping Amazon, car ils offrent une vitesse élevée, des connexions stables et de vastes pools d’IP adaptés à la collecte automatisée de données. Pour le scraping à grande échelle, il est préférable d’utiliser un large pool de proxies avec rotation d’IP à chaque requête.
Quel proxy est le plus adapté à Amazon Prime ?Le meilleur proxy
Le meilleur proxy pour Amazon Prime est généralement un proxy résidentiel ou ISP disposant d'une adresse IP dans la région souhaitée. Ces proxies garantissent un accès optimal au contenu Prime, aux abonnements et aux fonctionnalités régionales, tout en minimisant les erreurs et les restrictions d'accès.
Puis-je utiliser des proxies gratuits pour Amazon ?Techniquement, il
Techniquement, il est possible d'utiliser des proxies gratuits pour Amazon, mais c'est fortement déconseillé. La plupart des IP gratuites sont déjà massivement utilisées et rapidement bloquées par la plateforme, ce qui entraîne des CAPTCHA, des restrictions et des performances instables. Les proxies payants avec une réputation IP propre constituent un choix bien plus sûr et fiable.
Puis-je utiliser plusieurs IP proxy pour un seul compte Amazon ?Non
Non. Chaque compte Amazon doit utiliser une seule IP proxy unique et une empreinte de navigateur cohérente. L'utilisation de plusieurs proxies ou le changement fréquent d'IP pour un même compte augmente le risque d'être signalé pour activité suspecte et peut entraîner des restrictions, voire la suspension du compte. La pratique recommandée est : un compte, un proxy.
À quelle fréquence vos proxies sont-ils mis à jour, et des remplacements sont-ils disponibles ?Nous
Nous mettons continuellement à jour et élargissons notre pool de proxies en ajoutant de nouvelles IP et en étendant la couverture géographique, afin de maintenir une fiabilité et une diversité élevées. Si des IP sont compromises ou sous-performantes, des remplacements gratuits sont disponibles sur simple demande auprès de notre équipe support — garantissant un pool propre et performant sans coût supplémentaire. Notre objectif est de fournir en permanence des adresses fraîches et à haute réputation, adaptées aux cas d’usage exigeants comme le scraping Amazon et la gestion de comptes.