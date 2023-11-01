Proxy Craigslist
Paquets IPv4 pour échelonner vos tâches. Supporte HTTP/HTTPS/SOCKS5, livraison automatique après paiement, trafic illimité et accès API.
Configurez votre offre proxy.
Créez une offre adaptée à votre charge de travail. Choisissez le type de proxy, les emplacements, le nombre d’IP, la durée de facturation et la prise en charge UDP facultative : le prix est actualisé instantanément.
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Ajoute 50 % au prix de base de l’offre. Fonctionne via SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — pour les jeux, la VoIP et le streaming.
Quatre façons d’acheter des proxys.
Une option convient à cette charge de travail.
Toutes les adresses FineProxy utilisent IPv4. Les proxys de datacenter, dédiés et FAI restent statiques pendant toute la durée de l’offre ; les proxys rotatifs changent à chaque requête. Les offres statiques incluent un trafic illimité. L’option mise en avant correspond au principal cas d’utilisation de cette page : ISP.
|Forfait centre de donnéesVendu par blocs, partagé
|DédiéPersonnel, à partir d’une seule IP
|Recommandé iciISPAdresses statiques enregistrées auprès d’un FAI
|RotatifFacturé en crédits API
|Idéal pour
|Bots et surveillance à grande échellePour les tâches sans compte persistant.
|Sessions de compte longue duréeUne adresse par profil, utilisée uniquement par vous.
|Cibles qui évaluent l’ASNEnregistré auprès d’un fournisseur d’accès à Internet.
|Collecte, pas comptesUne session persistante ne doit pas changer d’adresse.
|Utilisateurs par adresse
|Jusqu’à 5La réputation dépend en partie des autres utilisateurs du réseau.
|1 — vousPersonne d’autre ne l’utilise pendant toute la durée.
|Jusqu’à 5
|Pool partagé
|Confiance de la plateforme
|StandardASN de centre de données
|Élevée — exclusif
|Élevée — enregistré auprès d’un FAI
|Varie selon le pool
|Prix à partir de
|$12 / 100 IPs0,12 $ par adresse et par mois
|$12 / 100 IPsAchetez exactement ce dont vous avez besoin.
|$30 / 100 IPs0,30 $ par adresse et par mois
|$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
|Commande minimale
|100 IP
|1 IP
|100 IP
|2,5 millions de crédits
|Durée de conservation de l’adresse
|Statique pendant toute la durée
|Statique pendant toute la durée
|Statique pendant toute la durée
|Change à chaque requête
|Bande passante
|Sans limite de trafic
|Sans limite de trafic
|Sans limite de trafic
|CréditsFacturé par requête, et non par gigaoctet.
|UDP / appels vocaux
|Option facultative
|Option facultative
|Option facultative
|Indisponible
|Protocoles
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, SOCKS5
|Authentification
|Liste d’IP autoriséesUn identifiant et un mot de passe peuvent être ajoutés.
|Liste d’IP autoriséesUn identifiant et un mot de passe peuvent être ajoutés.
|Liste d’IP autoriséesUn identifiant et un mot de passe peuvent être ajoutés.
|Clé API
|Voir les offres
|Voir les offres dédiées
|Voir les offres FAI
|Voir les offres
ISP
Adresses statiques enregistrées auprès d’un FAI
Cibles qui évaluent l’ASNEnregistré auprès d’un fournisseur d’accès à Internet.
Jusqu’à 5
Élevée — enregistré auprès d’un FAI
$30 / 100 IPs0,30 $ par adresse et par mois
100 IP
Statique pendant toute la durée
Sans limite de trafic
Option facultative
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
Liste d’IP autoriséesUn identifiant et un mot de passe peuvent être ajoutés.
Forfait centre de données
Vendu par blocs, partagé
Bots et surveillance à grande échellePour les tâches sans compte persistant.
Jusqu’à 5La réputation dépend en partie des autres utilisateurs du réseau.
StandardASN de centre de données
$12 / 100 IPs0,12 $ par adresse et par mois
100 IP
Statique pendant toute la durée
Sans limite de trafic
Option facultative
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
Liste d’IP autoriséesUn identifiant et un mot de passe peuvent être ajoutés.
Dédié
Personnel, à partir d’une seule IP
Sessions de compte longue duréeUne adresse par profil, utilisée uniquement par vous.
1 — vousPersonne d’autre ne l’utilise pendant toute la durée.
Élevée — exclusif
$12 / 100 IPsAchetez exactement ce dont vous avez besoin.
1 IP
Statique pendant toute la durée
Sans limite de trafic
Option facultative
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
Liste d’IP autoriséesUn identifiant et un mot de passe peuvent être ajoutés.
Rotatif
Facturé en crédits API
Collecte, pas comptesUne session persistante ne doit pas changer d’adresse.
Pool partagé
Varie selon le pool
$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
2,5 millions de crédits
Change à chaque requête
CréditsFacturé par requête, et non par gigaoctet.
Indisponible
HTTP, SOCKS5
Clé API
Proxys pour 48 heures
Composez une offre adaptée à votre tâche et testez les proxys en conditions réelles. Payez la configuration choisie pour 48 heures — le prix est calculé pendant la configuration.
Principaux emplacements de proxys
Les huit emplacements de proxys les plus souvent choisis par les clients FineProxy.
Connectez-vous une seule fois.
Il suffit ensuite de demander.
FineProxy propose un Serveur MCP : collez une URL dans votre agent et il dispose de 49 outils de l’espace client — achats, renouvellements, rotation des IP, listes d’IP autorisées, analyses d’utilisation, factures et assistance. Les mêmes opérations sont disponibles via une REST API si vous préférez écrire vous-même les appels.
Il suffit ensuite de dire
- Achète 100 IP FAI statiques pour Craigslist comptes
- Ajoute à la liste d’IP autorisées 203.0.113.7 pour mon service proxy
- Exporte mon liste de proxys au format JSON
- Affiche quels services ont eu le taux d’erreur le plus élevé aujourd’hui
- Affiche le locations disponible pour proxys FAI statiques
{
"mcpServers": {
"fineproxy": {
"url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
"headers": {
"Authorization": "Bearer fb_live_••••"
}
}
}
}
Redémarrez Claude après avoir enregistré la configuration. Les 49 outils FineProxy apparaîtront alors dans la liste des outils disponibles.
Ce que l’agent ne fera pas, quoi que vous demandiez
Dépenser votre argent
Six outils agissent sur le solde et exigent tous
wallet:spend. N’accordez pas cette autorisation à la clé et l’agent pourra exécuter toutes les autres opérations.
Payer plus que le montant du devis
Chaque achat transmet le champ
expected_total_cents du devis. Au moindre centime d’écart, l’appel est rejeté et rien n’est facturé.
Annuler par inadvertance
Les deux outils irréversibles refusent de s’exécuter sans
confirm=true. Une résiliation ne peut pas se produire comme effet secondaire.
Vous facturer deux fois
Les appels financiers utilisent une
idempotency_key. Une nouvelle tentative après expiration règle la même opération, pas une seconde.
Configuration manuelle
Choisissez votre système d’exploitation, navigateur ou application proxy pour obtenir un guide de configuration pas à pas.
Systèmes
Navigateurs
Applications
Conçu pour la vitesse.
Le trafic n’est jamais mesuré.
FineProxy a maintenu jusqu’à 500 Mbit/s lors de nos tests standard sur serveurs distants. Pour le scraping, la limite provenait généralement du débit autorisé par le site cible, et non du proxy.
Méthode de test : 1 973 500 tentatives de connexion et tests simultanés jusqu’à 96 threads via une seule IP proxy.
500 Mbps
par proxy lors de tests standard sur serveurs distants
99.97%
des connexions établies sur 1 973 500 requêtes
96
threads simultanés sur une même IP sans dégradation
0
plafonds de bande passante — trafic illimité avec toutes les offres
AMD EPYC dédié
Nos propres serveurs, sans voisins sur VPS partagé en concurrence pour le port.
Sous-réseaux propres
Les IP proviennent de plages que nous détenons, et non de la revente d’un autre fournisseur.
Liaison montante de 80 Gbit/s
Marge de capacité par serveur — il ne s’agit pas d’une promesse pour une session proxy individuelle.
Tier III / IV
Centres de données dotés d’une alimentation et d’un refroidissement redondants dans nos différents emplacements.
Le débit réel dépend de la route, de la destination, des conditions réseau ainsi que de la configuration et des performances de l’équipement de l’utilisateur. Un ordinateur portable connecté à une ligne domestique de 500 Mbit/s a atteint environ 468 Mbit/s en pratique, tandis que des serveurs distants ont atteint 500 Mbit/s lors des tests standard. Dans des tests exceptionnels réalisés depuis des serveurs hautes performances correctement configurés en Europe et aux États-Unis, le débit a atteint 700 Mbit/s ; ce résultat n’est pas représentatif d’une session habituelle.
Chaque affirmation sur cette page, selon les mots d’autres clients.
Avis clients pertinents, issus d’un pool d’avis vérifiés et liés à leur source d’origine.
Comptes actifs
J'ai travaillé avec Fineproxy pendant plusieurs mois. Les proxys sont bonnes. J'achète pour les réseaux sociaux depuis longtemps. S'il y a des questions, la réponse arrive très rapidement. Les conditions sont très flexibles, vous pouvez toujours négocier. En général, les impressions sont les plus positives. Je le recommande vivement.
Proxy fonctionne très bien, je l'utilise depuis un mois et je n'ai rencontré aucun point de contrôle ni interruption. Très fiable !
Emplacements et stock
FineProxy a été un outil fiable pour les besoins de mon entreprise. Les proxys sont rapides, stables et accessibles depuis de nombreux emplacements. C’est abordable et l’équipe du service client est réactive et compétente. Fortement recommandé à tous ceux qui en ont besoin. lis ceci et écris-en un autre
Excellent service proxy ! Fortement recommandé ! J'utilise FineProxy.org depuis plusieurs mois maintenant et je ne pourrais pas être plus satisfait du service. La vitesse de connexion est impressionnante et je n’ai jamais eu de problèmes de temps d’arrêt. Leur large sélection d’emplacements proxy dans le monde me permet d’accéder facilement à Internet de manière sécurisée et anonyme, où que je sois. Les prix sont très compétitifs et l'équipe de support client est toujours réactive et serviable. Que vous ayez besoin de proxys pour la navigation, les affaires ou à d'autres fins, FineProxy.org est un choix fantastique. Je le recommande vivement à tous ceux qui recherchent des services proxy fiables et efficaces !
Trafic jamais mesuré
Excellent service de proxys ! Ils proposent différents types de proxys, notamment des proxys rotatifs sans limite de trafic. Leurs prix sont abordables et ils offrent des options de ciblage géographique. Il est facile de payer en cryptomonnaies, avec PayPal ou par carte.
Des proxys européens abordables. C'est le seul fournisseur de proxys qui continue à maintenir ses prix bas. J'avais cherché quelque chose de ce genre partout sur Internet, et il s'est avéré être le fournisseur de proxys avec bande passante illimitée le moins cher.
Comment savoir si mon annonce a été masquée ?Ouvrez l’URL
Ouvrez l’URL de votre annonce dans une fenêtre de navigation privée ou depuis une IP différente. Si vous voyez « This posting has been flagged for removal » ou si l’annonce n’apparaît pas dans les résultats de recherche — votre annonce est masquée. De votre côté, tout semblera normal. Vous pouvez demander à quelqu’un dans une autre ville de rechercher votre annonce pour confirmer.
Puis-je utiliser un seul serveur proxy pour Craigslist dans plusieurs villes ?Techniquement oui
Techniquement oui, mais ce n’est pas idéal. Le site vérifie si votre IP correspond à la région de publication. Vous pouvez publier de manière crédible dans une seule ville avec un proxy américain — pas dans trois. Pour publier dans plusieurs villes, utilisez des proxies distincts, un par ville ou par région.
Mon IP a été bannie — suffit-il d’en changer ?Pour les blocages
Pour les blocages IP, oui — un proxy propre vous permet de revenir sur le site. Mais si votre compte est banni, une nouvelle IP seule ne suffit pas. Le bannissement est lié au compte, à l'adresse e-mail, au numéro de téléphone et au moyen de paiement. Il vous faudrait un nouveau compte sur la nouvelle IP, sans aucun recoupement avec l’ancien.
À quelle fréquence puis-je publier sans être signalé ?Une annonce par
Une annonce par catégorie toutes les 48 heures dans chaque ville. Les proxies vous permettent de publier dans plusieurs villes simultanément — chacune depuis sa propre IP — mais au sein d’une même ville, la règle des 48 heures reste en vigueur.
Faut-il des proxies différents pour le scraping et la publication ?Des types
Des types différents, oui. Pour la veille et la collecte de données, les proxies datacenter font l’affaire — vous consultez des pages publiques. Pour la publication et la gestion de comptes, les proxies ISP sont plus sûrs, car les plages datacenter sont bloquées lors de la connexion et de la soumission d’annonces.