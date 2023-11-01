Proxy do Craigslist
Pacotes IPv4 para dimensionar suas tarefas. Oferece suporte a HTTP/HTTPS/SOCKS5, entrega automática após o pagamento, tráfego ilimitado e acesso à API.
Monte seu plano de proxy.
Monte um plano para sua carga de trabalho exata. Escolha o tipo de proxy, as localizações, a quantidade de IPs, o período de cobrança e o suporte UDP opcional — o preço é atualizado na hora.
Carregando os planos atuais…
Acrescenta 50% ao preço-base do plano. Funciona por SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — para jogos, VoIP e streaming.
Quatro maneiras de comprar proxies.
Uma delas atende a esta carga de trabalho.
Todos os endereços da FineProxy usam IPv4. Os proxies de datacenter, dedicados e ISP permanecem estáticos durante o período do plano; os proxies rotativos mudam a cada solicitação. Os planos estáticos incluem tráfego ilimitado. A opção destacada corresponde ao principal caso de uso desta página: ISP.
|Pacote de datacenterVendido em blocos, compartilhado
|DedicadoPessoal, a partir de um único IP
|Recomendado aquiISPEndereços estáticos registrados por ISP
|RotativoCobrado em créditos de API
|Ideal para
|Bots e monitoramento em escalaPara tarefas sem uma conta persistente.
|Sessões de conta de longa duraçãoUm endereço por perfil, usado somente por você.
|Destinos que avaliam o ASNRegistrado em um provedor de internet.
|Coleta, não contasUma sessão persistente não deve mudar de endereço.
|Usuários por endereço
|Até 5A reputação depende em parte dos outros usuários da rede.
|1 — vocêNinguém mais o utiliza durante todo o período.
|Até 5
|Pool compartilhado
|Confiança da plataforma
|PadrãoASN de datacenter
|Alta — exclusivo
|Alta — registrado por ISP
|Varia conforme o pool
|Preço a partir de
|$12 / 100 IPsUS$ 0,12 por endereço, por mês
|$12 / 100 IPsCompre exatamente o que precisa.
|$30 / 100 IPsUS$ 0,30 por endereço, por mês
|$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
|Pedido mínimo
|100 IPs
|1 IP
|100 IPs
|2,5 milhões de créditos
|Permanência do endereço
|Estático durante o período
|Estático durante o período
|Estático durante o período
|Muda a cada solicitação
|Largura de banda
|Sem medição
|Sem medição
|Sem medição
|CréditosCobrado por solicitação, não por gigabyte.
|UDP / chamadas de voz
|Adicional opcional
|Adicional opcional
|Adicional opcional
|Indisponível
|Protocolos
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, SOCKS5
|Autenticação
|Lista de IPs permitidosÉ possível adicionar login e senha.
|Lista de IPs permitidosÉ possível adicionar login e senha.
|Lista de IPs permitidosÉ possível adicionar login e senha.
|Chave de API
|Ver planos
|Ver planos dedicados
|Ver planos ISP
|Ver planos
ISP
Endereços estáticos registrados por ISP
Destinos que avaliam o ASNRegistrado em um provedor de internet.
Até 5
Alta — registrado por ISP
$30 / 100 IPsUS$ 0,30 por endereço, por mês
100 IPs
Estático durante o período
Sem medição
Adicional opcional
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
Lista de IPs permitidosÉ possível adicionar login e senha.
Pacote de datacenter
Vendido em blocos, compartilhado
Bots e monitoramento em escalaPara tarefas sem uma conta persistente.
Até 5A reputação depende em parte dos outros usuários da rede.
PadrãoASN de datacenter
$12 / 100 IPsUS$ 0,12 por endereço, por mês
100 IPs
Estático durante o período
Sem medição
Adicional opcional
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
Lista de IPs permitidosÉ possível adicionar login e senha.
Dedicado
Pessoal, a partir de um único IP
Sessões de conta de longa duraçãoUm endereço por perfil, usado somente por você.
1 — vocêNinguém mais o utiliza durante todo o período.
Alta — exclusivo
$12 / 100 IPsCompre exatamente o que precisa.
1 IP
Estático durante o período
Sem medição
Adicional opcional
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
Lista de IPs permitidosÉ possível adicionar login e senha.
Rotativo
Cobrado em créditos de API
Coleta, não contasUma sessão persistente não deve mudar de endereço.
Pool compartilhado
Varia conforme o pool
$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
2,5 milhões de créditos
Muda a cada solicitação
CréditosCobrado por solicitação, não por gigabyte.
Indisponível
HTTP, SOCKS5
Chave de API
Proxies por 48 horas
Monte um plano para sua tarefa e teste os proxies em condições reais. Pague pela configuração escolhida por 48 horas — o preço é calculado durante a configuração.
Principais localizações de proxy
As oito localizações de proxy mais escolhidas pelos clientes da FineProxy.
Conecte uma vez.
Depois, basta pedir.
A FineProxy oferece um Servidor MCP: cole uma URL no seu agente e ele receberá 49 ferramentas do painel — compras, renovações, rotação de IP, listas de permitidos, análise de uso, faturas e suporte. As mesmas operações estão disponíveis por uma REST API se preferir escrever as chamadas por conta própria.
Depois, basta dizer
- Compre 100 IPs ISP estáticos para Craigslist contas
- Adicione à lista de IPs permitidos 203.0.113.7 para meu serviço de proxy
- Exporte meu lista de proxies como JSON
- Mostre quais serviços tiveram a maior taxa de erro hoje
- Mostre o locations disponível para proxies ISP estáticos
{
"mcpServers": {
"fineproxy": {
"url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
"headers": {
"Authorization": "Bearer fb_live_••••"
}
}
}
}
Reinicie o Claude depois de salvar a configuração. As 49 ferramentas da FineProxy aparecerão na lista de ferramentas disponíveis.
O que o agente não fará — não importa o que você peça
Gastar seu dinheiro
Seis ferramentas afetam o saldo e todas precisam de
wallet:spend. Não conceda esse escopo à chave e o agente poderá executar todo o restante.
Pagar mais que o valor cotado
Cada compra inclui o
expected_total_cents da cotação. Se houver diferença de um centavo, a chamada é rejeitada e nada é cobrado.
Cancelar por impulso
As duas ferramentas irreversíveis não funcionam sem
confirm=true. O encerramento não pode ocorrer como efeito colateral.
Cobrar duas vezes
Chamadas financeiras usam uma
idempotency_key. Uma nova tentativa após timeout liquida a mesma cobrança, não uma segunda.
Configuração manual
Escolha seu sistema operacional, navegador ou aplicativo de proxy para ver um guia de configuração passo a passo.
Sistemas
Navegadores
Aplicativos
Criado para velocidade.
O tráfego nunca é medido.
A FineProxy manteve até 500 Mbps em nossos testes padrão com servidores remotos. Em cargas de scraping, o limite geralmente era a taxa do site de destino, não o proxy.
Método de teste: 1.973.500 tentativas de conexão, além de testes simultâneos de até 96 threads por um único IP de proxy.
500 Mbps
por proxy em testes padrão com servidores remotos
99.97%
das conexões estabelecidas em 1.973.500 solicitações
96
threads simultâneas em um IP sem perda de desempenho
0
limites de largura de banda — tráfego ilimitado em todos os planos
AMD EPYC dedicado
Nossos próprios servidores, sem vizinhos em VPS compartilhada disputando a porta.
Sub-redes próprias
Os IPs vêm de faixas que possuímos, não são revendidos de outro provedor.
Uplink de 80 Gbps
Margem de capacidade por servidor — não é uma promessa para uma única sessão de proxy.
Tier III / IV
Datacenters com energia e refrigeração redundantes em nossas localizações.
A vazão real depende da rota, do destino, das condições de rede e da configuração e desempenho do equipamento do usuário. Um notebook em uma conexão doméstica de 500 Mbps atingiu cerca de 468 Mbps na prática, enquanto servidores remotos chegaram a 500 Mbps em testes padrão. Em testes excepcionais com servidores de alto desempenho configurados corretamente na Europa e nos EUA, a vazão chegou a 700 Mbps; esse não é um resultado típico por sessão.
Cada afirmação nesta página, nas palavras de outros clientes.
Opiniões relevantes de clientes, selecionadas de um pool de avaliações verificadas e vinculadas à fonte original.
Contas em operação
Eu trabalhei com Fineproxy por vários meses. Proxies são bons. Eu tenho comprado para redes sociais por um longo tempo. Se há perguntas, a resposta vem muito rapidamente. As condições são muito flexíveis, você sempre pode negociar. Em geral, as impressões são as mais positivas. Altamente recomendar.
Proxy funciona muito bem, têm estado usando-o por um mês e não encontraram nenhum ponto de checkpoints ou interrupções. Muito confiável!
Localizações e estoque
FineProxy tem sido uma ferramenta confiável para as minhas necessidades de negócios. Os proxies são rápidos, estáveis e acessíveis de muitos locais. É acessível e a equipe de atendimento ao cliente é responsiva e conhecível. Altamente recomendado para qualquer pessoa que precisa. leia isto e escreva outra onle
Excelente serviço de proxy! Altamente recomendado! Eu tenho estado usando FineProxy.org por vários meses, e eu não poderia estar mais satisfeito com o serviço. A velocidade de conexão é impressionante, e eu nunca tive quaisquer problemas com tempo de inatividade. Sua ampla seleção de locais proxy em todo o mundo torna fácil para mim acessar a internet de forma segura e anônima, independentemente de onde eu estou. O preço é muito competitivo, e a equipe de suporte ao cliente é sempre responsivo e útil. Se você precisa de proxys para navegação, negócios, ou outros fins, FineProxy.org é uma escolha fantástica. Eu recomendo altamente a qualquer pessoa que procura serviços de proxy confiáveis e eficientes!
Tráfego nunca medido
Excelente serviço de proxies! Têm diferentes tipos de proxies, incluindo proxies rotativos sem limite de tráfego. Os preços são acessíveis e existem opções de segmentação geográfica. É fácil pagar com criptomoedas, PayPal ou cartões.
Proxies da UE a preços acessíveis. É o único fornecedor de proxies que continua a manter os preços baixos. Procurei algo assim por toda a Internet e acabou por ser o fornecedor de proxies com largura de banda ilimitada mais barato.
Como sei se fui shadowbanido?Abra a
Abra a URL do seu anúncio em uma janela anônima do navegador ou a partir de um IP diferente. Se você vir «This posting has been flagged for removal» ou o anúncio não aparecer na busca — você foi shadowbanido. Na sua própria visualização, tudo parecerá normal. Você pode pedir para alguém em outra cidade buscar seu anúncio para confirmar.
Posso usar um único servidor proxy para Craigslist em várias cidades?Tecnicamente sim
Tecnicamente sim, mas não é o ideal. O site verifica se o seu IP corresponde à região de publicação. Você pode postar de forma convincente em uma cidade a partir de um proxy dos EUA — não em três. Para postar em várias cidades, use proxies separados, um por cidade ou região.
Meu IP foi banido — trocar de IP é suficiente?Para bloqueios de
Para bloqueios de IP, sim — um proxy limpo coloca você de volta no site. Mas se sua conta foi banida, um novo IP sozinho não resolve. O banimento está vinculado à conta, e-mail, telefone e método de pagamento. Você precisaria de uma conta nova no novo IP, sem nenhuma sobreposição.
Com que frequência posso publicar sem ser marcado?Um anúncio por
Um anúncio por categoria a cada 48 horas em cada cidade. Proxies permitem que você publique em várias cidades ao mesmo tempo — cada uma a partir do seu próprio IP — mas dentro de uma mesma cidade, a regra de 48 horas ainda se aplica.
Preciso de proxies diferentes para scraping e para publicação?Tipos diferentes
Tipos diferentes, sim. Para monitoramento e coleta de dados, proxies de datacenter dão conta do recado — você está lendo páginas públicas. Para postar e gerenciar contas, proxies ISP são mais seguros porque faixas de datacenter são bloqueadas durante o login e o envio de anúncios.