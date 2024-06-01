Sobre a FineProxy

Construído sobre nossa própria infraestrutura de proxy — faixas de IP, servidores e redes próprios. IPs nunca revendidos.

A FineProxy fornece serviços de proxy desde 2011. Operamos nossa própria infraestrutura — incluindo faixas de IPv4, servidores e redes — e trabalhamos diretamente com datacenters. Não somos revendedores nem uma camada sobre os IPs de terceiros. Em vários países atuamos como provedor oficial, entregando infraestrutura isolada com faixas de IP dedicadas para equipes e empresas.