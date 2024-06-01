Sobre a FineProxy

IPv4 & ASN próprios01
Pool de nível profissional com faixas de IP próprias — sem IPs revendidos.
Empresa
Infraestrutura de proxy de nível profissional, criada com faixas de IP, servidores e redes próprios — nunca revendemos IPs.
Construído sobre nossa própria infraestrutura de proxy — faixas de IP, servidores e redes próprios. IPs nunca revendidos.
A FineProxy fornece serviços de proxy desde 2011. Operamos nossa própria infraestrutura — incluindo faixas de IPv4, servidores e redes — e trabalhamos diretamente com datacenters. Não somos revendedores nem uma camada sobre os IPs de terceiros. Em vários países atuamos como provedor oficial, entregando infraestrutura isolada com faixas de IP dedicadas para equipes e empresas.
Pool de nível profissional com faixas de IP próprias — sem IPs revendidos.
Servidores e redes operados sob acordos diretos.
Status de provedor licenciado em diversos países.
Faixas de IP dedicadas para equipes e empresas.
Um graduado em universidade técnica escolheu proxies em vez de hosting — menos concorrência, uma barreira de entrada mais baixa e um negócio que ele podia tocar sozinho. No início, uma única pessoa cuidava de tudo: administração de servidores, suporte e vendas.
Um parceiro se juntou para liderar a aquisição de clientes, e a base cresceu rapidamente. A estratégia era simples, mas eficaz: entregar mais valor que os concorrentes — centenas de IPs onde outros ofereciam planos de apenas 5 a 10.
Firmamos contratos diretos com servidores em vários países e, por fim, inauguramos nosso próprio datacenter. Isso criou a base da FineProxy de hoje: faixas próprias de IPv4, servidores e redes por meio de parcerias diretas com datacenters — sem ser apenas uma camada de gestão sobre IPs de terceiros.
Hoje a FineProxy abrange suporte técnico, desenvolvimento de software e QA, com uma equipe baseada principalmente na Europa e na Ásia. Uma rede de parceiros gera até 30% da nossa receita, entregando entre 7 e 10,5 milhões de proxies por mês. Operamos em diversos países — como provedor oficial em vários deles, com infraestrutura isolada e faixas de IP dedicadas.
Pools estáveis, desempenho previsível
Satisfação consistentemente alta
Uplinks de backbone 10–40 Gbit/s por host
Sem revendedores. Pool de nível provedor
Distribuição global, arquitetura redundante
10–40 Gbit/s em faixas, com possibilidade de upgrade
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