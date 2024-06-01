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Empresa

Sobre a FineProxy

Infraestrutura de proxy de nível profissional, criada com faixas de IP, servidores e redes próprios — nunca revendemos IPs.

Em operação desde2011
InfraestruturaPrópria e operada diretamente

Construído sobre nossa própria infraestrutura de proxy — faixas de IP, servidores e redes próprios. IPs nunca revendidos.

A FineProxy fornece serviços de proxy desde 2011. Operamos nossa própria infraestrutura — incluindo faixas de IPv4, servidores e redes — e trabalhamos diretamente com datacenters. Não somos revendedores nem uma camada sobre os IPs de terceiros. Em vários países atuamos como provedor oficial, entregando infraestrutura isolada com faixas de IP dedicadas para equipes e empresas.

Infraestrutura em primeiro lugar

O que nos diferencia

IPv4 & ASN próprios

01

Pool de nível profissional com faixas de IP próprias — sem IPs revendidos.

Contratos diretos com datacenters

02

Servidores e redes operados sob acordos diretos.

Provedor oficial

03

Status de provedor licenciado em diversos países.

Infraestrutura isolada

04

Faixas de IP dedicadas para equipes e empresas.

2011 — hoje

Nossa jornada

  1. 2011

    O início

    Um graduado em universidade técnica escolheu proxies em vez de hosting — menos concorrência, uma barreira de entrada mais baixa e um negócio que ele podia tocar sozinho. No início, uma única pessoa cuidava de tudo: administração de servidores, suporte e vendas.

  2. Crescimento

    De dezenas a centenas

    Um parceiro se juntou para liderar a aquisição de clientes, e a base cresceu rapidamente. A estratégia era simples, mas eficaz: entregar mais valor que os concorrentes — centenas de IPs onde outros ofereciam planos de apenas 5 a 10.

  3. Escala

    Construindo nossa própria infraestrutura

    Firmamos contratos diretos com servidores em vários países e, por fim, inauguramos nosso próprio datacenter. Isso criou a base da FineProxy de hoje: faixas próprias de IPv4, servidores e redes por meio de parcerias diretas com datacenters — sem ser apenas uma camada de gestão sobre IPs de terceiros.

  4. Hoje

    Uma equipe completa

    Hoje a FineProxy abrange suporte técnico, desenvolvimento de software e QA, com uma equipe baseada principalmente na Europa e na Ásia. Uma rede de parceiros gera até 30% da nossa receita, entregando entre 7 e 10,5 milhões de proxies por mês. Operamos em diversos países — como provedor oficial em vários deles, com infraestrutura isolada e faixas de IP dedicadas.

Visão geral da rede

Painel de Desempenho FineProxy

Clientes

>22.000em mais de 69 países

Pools estáveis, desempenho previsível

Avaliações verificadas

>1.900em plataformas confiáveis

Satisfação consistentemente alta

Tráfego mensal

>1500 TBtransferência agregada

Uplinks de backbone 10–40 Gbit/s por host

IPv4 Exclusivo

>100,000 IPfaixas próprias / ASN

Sem revendedores. Pool de nível provedor

Servidores

>500Data centers Tier-III/IV

Distribuição global, arquitetura redundante

Uplinks de rede

≤40 Gbit/spor host

10–40 Gbit/s em faixas, com possibilidade de upgrade

Fale com nossa equipe

Contatos

Fale com a FineProxy por telefone ou e-mail, ou consulte os dados da empresa registrada.

TelefoneEUA + 1 646 328-50-65TelefoneCanadá + 1 647 84-651-50E-mailsupport@fineproxy.orgE-mailadmin@fineproxy.org
Registro e endereços da empresaInformações financeiras