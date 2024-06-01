Rajatud meie oma proxy infrastruktuur — oma IP-vahemikud, serverid ja võrgud. Mitte kunagi edasimüüdud IP-d.

FineProxy on pakkunud proxy-teenuseid alates 2011. aastast. Haldame oma infrastruktuuri — sealhulgas IPv4 vahemikke, servereid ja võrke — ning teeme koostööd otse andmekeskustega. Me ei ole edasimüüja ega kiht kellegi teise IP-de peal. Mitmes riigis tegutseme ametliku teenusepakkujana, pakkudes isoleeritud infrastruktuuri koos pühendatud IP-vahemikega meeskondadele ja ettevõtetele.