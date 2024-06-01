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Ettevõte

FineProxy kohta

Teenusepakkuja tasemel proxy-taristu, mis põhineb meile kuuluvatel IP-vahemikel, serveritel ja võrkudel — mitte kunagi edasimüüdud IP-del.

Tegutseb alates2011
TaristuMeile kuuluv ja meie hallatav

Rajatud meie oma proxy infrastruktuur — oma IP-vahemikud, serverid ja võrgud. Mitte kunagi edasimüüdud IP-d.

FineProxy on pakkunud proxy-teenuseid alates 2011. aastast. Haldame oma infrastruktuuri — sealhulgas IPv4 vahemikke, servereid ja võrke — ning teeme koostööd otse andmekeskustega. Me ei ole edasimüüja ega kiht kellegi teise IP-de peal. Mitmes riigis tegutseme ametliku teenusepakkujana, pakkudes isoleeritud infrastruktuuri koos pühendatud IP-vahemikega meeskondadele ja ettevõtetele.

Taristu ennekõike

Mis meid eristab

Oma IPv4-vahemikud ja ASN

01

Teenusepakkuja taseme IP-aadresside kogum meie enda vahemikest — mitte edasimüüdud IP-d.

Otselepingud andmekeskustega

02

Serverid ja võrgud, mida hallatakse otselepingute alusel.

Ametlik teenusepakkuja

03

Litsentseeritud teenusepakkuja staatus mitmes riigis.

Isoleeritud taristu

04

Pühendatud IP-vahemikud meeskondadele ja ettevõtetele.

2011 — tänapäev

Meie teekond

  1. 2011

    Algus

    Tehnikaülikooli lõpetanu valis hostingu asemel proxy-äri — väiksem konkurents, madalam sisenemisbarjäär ja ettevõte, mida sai iseseisvalt juhtida. Algusaegadel tegi üks inimene kõike: serverihaldust, kliendituge ja müüki.

  2. Kasv

    Kümnetest sadadeni

    Liitus partner, kes asus juhtima klientide hankimist, ja kliendibaas kasvas kiiresti. Strateegia oli lihtne, aga tõhus: pakkuda rohkem väärtust kui konkurendid — sadu IP-aadresse seal, kus teised pakkusid pakette vaid 5–10 IP-ga.

  3. Mastaap

    Oma selgroo loomine

    Sõlmisime otselepingud serveritega mitmes riigis ja avasime lõpuks oma andmekeskuse. See lõi aluse tänasele FineProxy-le: meile kuuluvad IPv4 vahemikud, serverid ja võrgud otse andmekeskuste partnerluslepingute kaudu — mitte halduskiht kellegi teise IP-de peal.

  4. Täna

    Täismahus meeskond

    FineProxy katab nüüd tehnilise toe, tarkvaraarenduse ja kvaliteedikontrolli — meeskond paikneb peamiselt Euroopas ja Aasias. Partnerite võrgustik annab kuni 30 % meie tulust, toimetades iga kuu kohale 7–10,5 miljonit proxy-t. Tegutseme paljudes riikides — mitmes neist ametliku teenusepakkujana, isoleeritud infrastruktuuri ja pühendatud IP-vahemikega.

Võrk lühidalt

FineProxy jõudlusnäitajad

Kliendid

>22 00069+ riigis

Stabiilsed kogumid, prognoositav jõudlus

Kinnitatud arvustused

>1 900usaldusväärsetel platvormidel

Püsivalt kõrge rahulolu

Igakuine liiklus

>1500 TBkogumaht

Magistraalühendused kuni 80 Gbit/s serveri kohta

Eksklusiivsed IPv4

>100 000 IPoma vahemikud / ASN

Ilma vahendajateta. Operaatoritaseme IP-kogum

Serverid

>500Tier-III/IV andmekeskused

Globaalne jaotusvõrk, redundantne arhitektuur

Võrguühendused

Kuni 80 Gbit/sserveri kohta

Suure läbilaskevõimega ühendused nõudlike töökoormuste jaoks

Võta meie meeskonnaga ühendust

Kontaktid

Võta FineProxyga ühendust telefoni või e-posti teel või tutvu meie ettevõtte registreerimisandmetega.

TelefonUSA + 1 646 328-50-65TelefonKanada + 1 647 846-51-50E-postsupport@fineproxy.orgE-postadmin@fineproxy.org
Ettevõtte registreerimisandmed ja aadressidFinantsteave