Oma IPv4-vahemikud ja ASN01
Teenusepakkuja taseme IP-aadresside kogum meie enda vahemikest — mitte edasimüüdud IP-d.
Ettevõte
Teenusepakkuja tasemel proxy-taristu, mis põhineb meile kuuluvatel IP-vahemikel, serveritel ja võrkudel — mitte kunagi edasimüüdud IP-del.
Rajatud meie oma proxy infrastruktuur — oma IP-vahemikud, serverid ja võrgud. Mitte kunagi edasimüüdud IP-d.
FineProxy on pakkunud proxy-teenuseid alates 2011. aastast. Haldame oma infrastruktuuri — sealhulgas IPv4 vahemikke, servereid ja võrke — ning teeme koostööd otse andmekeskustega. Me ei ole edasimüüja ega kiht kellegi teise IP-de peal. Mitmes riigis tegutseme ametliku teenusepakkujana, pakkudes isoleeritud infrastruktuuri koos pühendatud IP-vahemikega meeskondadele ja ettevõtetele.
Teenusepakkuja taseme IP-aadresside kogum meie enda vahemikest — mitte edasimüüdud IP-d.
Serverid ja võrgud, mida hallatakse otselepingute alusel.
Litsentseeritud teenusepakkuja staatus mitmes riigis.
Pühendatud IP-vahemikud meeskondadele ja ettevõtetele.
Tehnikaülikooli lõpetanu valis hostingu asemel proxy-äri — väiksem konkurents, madalam sisenemisbarjäär ja ettevõte, mida sai iseseisvalt juhtida. Algusaegadel tegi üks inimene kõike: serverihaldust, kliendituge ja müüki.
Liitus partner, kes asus juhtima klientide hankimist, ja kliendibaas kasvas kiiresti. Strateegia oli lihtne, aga tõhus: pakkuda rohkem väärtust kui konkurendid — sadu IP-aadresse seal, kus teised pakkusid pakette vaid 5–10 IP-ga.
Sõlmisime otselepingud serveritega mitmes riigis ja avasime lõpuks oma andmekeskuse. See lõi aluse tänasele FineProxy-le: meile kuuluvad IPv4 vahemikud, serverid ja võrgud otse andmekeskuste partnerluslepingute kaudu — mitte halduskiht kellegi teise IP-de peal.
FineProxy katab nüüd tehnilise toe, tarkvaraarenduse ja kvaliteedikontrolli — meeskond paikneb peamiselt Euroopas ja Aasias. Partnerite võrgustik annab kuni 30 % meie tulust, toimetades iga kuu kohale 7–10,5 miljonit proxy-t. Tegutseme paljudes riikides — mitmes neist ametliku teenusepakkujana, isoleeritud infrastruktuuri ja pühendatud IP-vahemikega.
Stabiilsed kogumid, prognoositav jõudlus
Püsivalt kõrge rahulolu
Magistraalühendused kuni 80 Gbit/s serveri kohta
Ilma vahendajateta. Operaatoritaseme IP-kogum
Globaalne jaotusvõrk, redundantne arhitektuur
Suure läbilaskevõimega ühendused nõudlike töökoormuste jaoks
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