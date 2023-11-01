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Aasia proxy

Usaldusväärsed staatilised Aasia IPv4 proxyd — HTTP/HTTPS/SOCKS4/5, 99.9% tööaeg, piiramatult liiklust

Seadista oma pakett →Proksid 48 tunniks
PiiramatuGB-põhiseid tasusid pole
AMD EPYCUusima põlvkonna serveririistvara
Kuni 80 Gbit/sÜlesvooluühendus serveri kohta
REST + MCPTellimine ja haldamine API kaudu

Koostage oma puhverserveripakett.

Koostage pakett täpselt oma töökoormuse järgi. Valige puhverserveri tüüp, asukohad, IP-de arv, arveldusperiood ja valikuline UDP-tugi — hind uueneb kohe.

RiikIP-de arv
UDP-tugi
Väljas

Lisab põhipaketi hinnale 50%. Töötab SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) kaudu — mängude, VoIP-i ja voogedastuse jaoks.

Mitu riiki ühes paketis, täiendavad lubatud loendi IP-d või ühendused?Seadista juhtpaneelil

Neli võimalust puhverserverite ostmiseks.
Üks neist sobib selle töökoormusega.

Kõik FineProxy aadressid kasutavad IPv4. Andmekeskuse, privaatsed ja ISP-puhverserverid jäävad paketiperioodi jooksul staatiliseks; vahelduvad puhverserverid muutuvad iga päringuga. Staatilised paketid sisaldavad piiramatut liiklust. Esiletõstetud valik vastab selle lehe peamisele kasutusjuhule: Andmekeskuse pakett.

Siin soovitatudAndmekeskuse pakettMüüakse jagatud plokkidenaPrivaatnePrivaatne, alates ühest IP-stISPStaatilised ISP registreeritud aadressidVahelduvArveldatakse API-krediitides
Sobib kõige pareminiBotid ja suuremahuline seireTööks, mis ei vaja püsivat kontot.Pikaajalised kontoseansidÜks aadress profiili kohta, mida kasutate ainult teie.Sihtmärgid, mis hindavad ASN-iRegistreeritud internetiteenuse pakkujale.Andmekogumine, mitte kontodPüsiseanss ei tohiks aadressi vahetada.
Kasutajaid aadressi kohtaKuni 5Maine sõltub osaliselt teistest kasutajatest.1 — teieKeegi teine ei kasuta seda kogu perioodi jooksul.Kuni 5Jagatud park
Platvormi usaldusStandardneAndmekeskuse ASNKõrge — eksklusiivneKõrge — ISP registreeritudSõltub pargist
Hind alates$12 / 100 IPs0,12 $ aadressi kohta kuus$12 / 100 IPsOstke täpselt vajalik kogus.$30 / 100 IPs0,30 $ aadressi kohta kuus$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Minimaalne tellimus100 IP-d1 IP100 IP-d2,5 mln krediiti
Aadressi kasutusaegPerioodi jooksul staatilinePerioodi jooksul staatilinePerioodi jooksul staatilineMuutub iga päringuga
RibalaiusPiiramatuPiiramatuPiiramatuKrediididArveldatakse päringu, mitte gigabaidi järgi.
UDP / häälkõnedValikuline lisateenusValikuline lisateenusValikuline lisateenusPole saadaval
ProtokollidHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
AutentimineLubatud IP-de loendKasutajanime ja parooli saab lisada.Lubatud IP-de loendKasutajanime ja parooli saab lisada.Lubatud IP-de loendKasutajanime ja parooli saab lisada.API-võti
Vaata paketteVaata privaatseid paketteVaata ISP-paketteVaata pakette
Siin soovitatud

Andmekeskuse pakett

Müüakse jagatud plokkidena

Sobib kõige paremini

Botid ja suuremahuline seireTööks, mis ei vaja püsivat kontot.

Kasutajaid aadressi kohta

Kuni 5Maine sõltub osaliselt teistest kasutajatest.

Platvormi usaldus

StandardneAndmekeskuse ASN

Hind alates

$12 / 100 IPs0,12 $ aadressi kohta kuus

Minimaalne tellimus

100 IP-d

Aadressi kasutusaeg

Perioodi jooksul staatiline

Ribalaius

Piiramatu

UDP / häälkõned

Valikuline lisateenus

Protokollid

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autentimine

Lubatud IP-de loendKasutajanime ja parooli saab lisada.

Vaata pakette

Privaatne

Privaatne, alates ühest IP-st

Sobib kõige paremini

Pikaajalised kontoseansidÜks aadress profiili kohta, mida kasutate ainult teie.

Kasutajaid aadressi kohta

1 — teieKeegi teine ei kasuta seda kogu perioodi jooksul.

Platvormi usaldus

Kõrge — eksklusiivne

Hind alates

$12 / 100 IPsOstke täpselt vajalik kogus.

Minimaalne tellimus

1 IP

Aadressi kasutusaeg

Perioodi jooksul staatiline

Ribalaius

Piiramatu

UDP / häälkõned

Valikuline lisateenus

Protokollid

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autentimine

Lubatud IP-de loendKasutajanime ja parooli saab lisada.

Vaata privaatseid pakette

ISP

Staatilised ISP registreeritud aadressid

Sobib kõige paremini

Sihtmärgid, mis hindavad ASN-iRegistreeritud internetiteenuse pakkujale.

Kasutajaid aadressi kohta

Kuni 5

Platvormi usaldus

Kõrge — ISP registreeritud

Hind alates

$30 / 100 IPs0,30 $ aadressi kohta kuus

Minimaalne tellimus

100 IP-d

Aadressi kasutusaeg

Perioodi jooksul staatiline

Ribalaius

Piiramatu

UDP / häälkõned

Valikuline lisateenus

Protokollid

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autentimine

Lubatud IP-de loendKasutajanime ja parooli saab lisada.

Vaata ISP-pakette

Vahelduv

Arveldatakse API-krediitides

Sobib kõige paremini

Andmekogumine, mitte kontodPüsiseanss ei tohiks aadressi vahetada.

Kasutajaid aadressi kohta

Jagatud park

Platvormi usaldus

Sõltub pargist

Hind alates

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Minimaalne tellimus

2,5 mln krediiti

Aadressi kasutusaeg

Muutub iga päringuga

Ribalaius

KrediididArveldatakse päringu, mitte gigabaidi järgi.

UDP / häälkõned

Pole saadaval

Protokollid

HTTP, SOCKS5

Autentimine

API-võti

Vaata pakette

Proksid 48 tunniks

Koostage oma ülesande jaoks pakett ja testige proksisid päris töös. Tasuge valitud seadistuse eest 48 tunniks — hind arvutatakse seadistamise ajal.

Proksid 48 tunniks

Populaarseimad puhverserverite asukohad

Kaheksa puhverserveri asukohta, mida FineProxy kliendid kõige sagedamini valivad.

Vaata kõiki asukohti

Ühendage üks kord.
Seejärel lihtsalt küsige.

FineProxy runs a native MCP-server: paste one URL into your agent and it gets 49 cabinet tools — buying, renewals, IP rotation, allowlists, usage analytics, invoices, and support. The same operations are available through a REST API if you would rather write the calls yourself.

Seejärel öelge

  • Osta 100 andmekeskuse IP-sid asukohas Aasia ja allowlist 203.0.113.7
  • Näita tänaseid edukuse määra minu Aasian proxy traffic
  • Uuenda every service aeguvaid sel nädalal, alla $200
  • Vaheta minu IPs when the next refresh is free
  • Ekspordi the latest puhverserverite loendit JSON-ina
Lisateave Loo API-võti
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Pärast konfiguratsiooni salvestamist taaskäivitage Claude. Seejärel kuvatakse FineProxy 49 tööriista saadaolevate tööriistade loendis.

Mida agent ei tee — olenemata teie käsust

Kulutada teie raha

Kuus tööriista mõjutavad saldot ja kõik kuus vajavad õigust wallet:spend. Kui jätate selle võtmel lubamata, saab agent kasutada kõiki teisi tööriistu.

Maksta pakkumisest rohkem

Iga ost sisaldab hinnapakkumisest pärinevat väärtust expected_total_cents. Kui summa erineb kasvõi ühe sendi võrra, lükatakse päring tagasi ja tasu ei võeta.

Tühistada omavoliliselt

Kaht pöördumatut tööriista ei saa käivitada ilma parameetrita confirm=true. Teenust ei saa lõpetada kõrvalmõjuna.

Võtta tasu kaks korda

Rahalised päringud nõuavad väärtust idempotency_key. Aegumise järel kordamine arveldab sama makse, mitte uut makset.

MCP: 49 tööriista · 9 õiguste ulatustJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · olekutaREST API: 49 toimingut · OpenAPI 3.1

Käsitsi seadistamine

Valige operatsioonisüsteem, brauser või puhverserverirakendus ja järgige samm-sammulist seadistusjuhendit.

KÕIK INTEGRATSIOONID

Süsteemid

Brauserid

Rakendused

Loodud kiiruseks.
Liiklust ei mõõdeta.

FineProxy saavutas meie standardsetes kaugserveritestides kiiruseks kuni 500 Mbps. Veebikraapimise töökoormuste puhul määras ülempiiri tavaliselt sihtsaidi päringulimiit, mitte puhverserver.

Testimismeetod: 1 973 500 ühenduskatset ning samaaegsustestid kuni 96 lõimega ühe puhverserveri IP kaudu.

500 Mbps

ühe puhverserveri kohta standardsetes kaugserveritestides

99.97%

1 973 500 päringu jooksul loodud ühendustest

96

ühel IP-l samaaegselt töötavat lõime ilma jõudluse languseta

0

ribalaiuse piiranguid — piiramatu liiklus kõigis pakettides

Eraldi AMD EPYC

Meie enda serverid, ilma jagatud VPS-i naabriteta, kes pordi pärast konkureeriksid.

Meie enda alamvõrgud

IP-d pärinevad meile kuuluvatest vahemikest, mitte teiselt teenusepakkujalt edasimüüdud aadressidest.

80 Gbit/s ülesvooluühendus

Serveri võimsusvaru, mitte ühe puhverserveriseansi kiiruse lubadus.

Tier III / IV

Liiasusega elektri- ja jahutussüsteemidega andmekeskused kõigis meie asukohtades.

Testi märkused

Tegelik läbilaskevõime sõltub marsruudist, sihtkohast, võrgutingimustest ning kasutaja seadmete konfiguratsioonist ja jõudlusest. 500 Mbps koduse internetiühendusega sülearvuti saavutas praktikas ligikaudu 468 Mbps, samas kui kaugserverid saavutasid standardtestides kuni 500 Mbps. Erandlikes testides õigesti konfigureeritud suure jõudlusega serveritest Euroopas ja USA-s ulatus läbilaskevõime kuni 700 Mbps-ni; see ei ole ühe seansi tüüpiline tulemus.

Kõik selle lehe väited teiste sõnadega.

Asjakohane klientide tagasiside, mis on valitud kinnitatud arvustuste kogumist ja lingitud algallikale.

2011puhverservereid alates

Asukohad ja saadavus

Töökindlus: Suurepärased puhverserverid, mis püsivad 3–7 päeva stabiilsena ilma katkestusteta Kiirus: Piisavalt kiire TikToki, Gmaili ja krüptorahakottidesse sisselogimise jaoks Toetatud protokollid: HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5 ja isegi UDP Üleilmne katvus: USA, Saksamaa, Prantsusmaa, Jaapan ja teised riigid

esta bazaarSaasHub, Eelmisel aastalTõlgitud inglise keelestAllikas

See, mis mind kõige rohkem imestas, oli mitmekesine koht. Ma vajasin konkreetseid Euroopa IP-d kohalikel projektidel ja FineProxy oli täpselt see, mida ma otsisin. Minu külastatavate veebilehtede IP-sid ei tähista "kõrge riskiga", mis on suur pluss. Ma kindlasti uuendan oma tellimust järgmisel kuul.

Bode HughDieg, Sel aastalTõlgitud inglise keelestAllikas

Kiirus koormuse all

Internet töötab kiiresti selle proxy serveriga, kõik on korras, brauserilehed on hästi laaditud. Mul on hea meel, et ma leidsin su serverit. Samuti on tore, et mu küsimustele alati vastatakse.

Andrew CombersFineProxy sisemine platvormTõlgitud inglise keelestAllikas

Klient on aastaid olnud parimad puhverserverid ja teenused, alati abiks igasuguste probleemide lahendamisel ja annab kiireid vastuseid.

Anon SuperVIPTrustpilot, Üle 2 aasta tagasiTõlgitud inglise keelestAllikas

Liiklust ei mõõdeta

Kuigi teised teenusepakkujad nõuavad GB-i või isegi taotluse kohta, jäävad need tüübid oma missiooniga lojaalseks ja pakuvad mõistlikku hinda andmekeskuse proxy'id piiramatu bandiidiga. Otsisin kogu internetist sellist teenust ja olen väga õnnelik, et leidsin neid.

bhwowsersNorton Safe Web, Sel aastalTõlgitud inglise keelestAllikas

Need pakuvad kiired, turvalised proxy'id, millel on piiramatu sagedus, taskukohased hinnad ja kasutajasõbralik kogemus kõigile kasutajatele. See on väga kena teenus, ma soovitan FineProxy.org 100%.

DJFineProxy sisemine platvormTõlgitud inglise keelestAllikas

Arvustused on esitatud täies mahus. Kui klient tõstatas küsimuse, millele saime vastata, kuvatakse selle juures meie algsel platvormil avaldatud vastus.

Kõik klientide arvustused
Kas saan enne ostmist proovida?Proksid 48 tunniks

Proksid 48 tunniks. Koostage oma ülesande jaoks pakett ja testige proksisid päris töös. Tasuge valitud seadistuse eest 48 tunniks — hind arvutatakse seadistamise ajal.

Mis on minimaalne tellimus?100 IP-d

100 IP-d. FineProxy on hulgipakkuja — hulgihinnad, mitte üksiku IP jaehind. Kui vajate 5–10 IP-d ühe sihtmärgi testimiseks, katab seda tasuta prooviperiood. Tootmismahtudega andmekorje või seire jaoks on lähtepunkt 100+ IP-d.

Kui kiired on FineProxy Aasia proxy-d?Kuni 500 Mbps

Kuni 500 Mbps IP-aadressi kohta. Andmekeskuste IP-d oma ASN-il, otseühendused. Aasia e-kaubanduse (Taobao, Rakuten, Shopee) skreipimiseks loeb kiirus vähem kui IP maine — kuid kiire Aasia proxy muudab mahukad kataloogipäringud oluliselt kiiremaks.

Aktiivsed Aasia puhverserverid
uuendatakse iga 15 minuti järel

Tasuta avalikud Aasia puhverserverid, mille kiirust ja tööaega regulaarselt kontrollime. Kopeerige üks IP või eksportige praegune loend — registreerimine pole vajalik.

Protokoll
Anonüümsus
Port
Viimane kontroll
48 võrgus·Kas vajate rohkem? →
47.91.104.88:3128
IP : port Hinne ProtokollidAnonüümsusLinnKiirus Tööaeg Viimane kontroll Toiming
PREMIUM FineProxy tasuline teenus
ASN: FineProxy · 50 ms		100
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5UDP
EliteÜle maailma
500 Mbps
99.97%
Äsja
Osta
47.91.104.88:3128
Alibaba (US) Technology· 498 ms		74
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteUnited Arab Emirates · Dubai
3.61 Mbps
100.0%
1 t tagasi
8.213.151.128:3128
Alibaba (US) Technology· 759 ms		56
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteSouth Korea · Seoul
2.37 Mbps
100.0%
1 t tagasi
113.204.79.230:9091
CHINA UNICOM China169· 914 ms		54
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteChina
1.97 Mbps
99.9%
1 t tagasi
61.158.175.38:9002
CHINA UNICOM China169· 1612 ms		39
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteChina
1.12 Mbps
100.0%
1 t tagasi
103.65.237.92:5678
PT Berkah Solusi· 1614 ms		38
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteIndonesia
1.11 Mbps
96.8%
1 t tagasi
117.236.124.166:3128
National Internet Backbone· 492 ms		33
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevIndia
3.66 Mbps
85.5%
1 t tagasi
153.0.171.163:8085
CHINA UNICOM China169· 6730 ms		31
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteChina
267 Kbps
100.0%
1 t tagasi
129.226.93.232:80
Tencent Building, Kejizhongyi· 542 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevSingapore · Singapore
3.32 Mbps
97.0%
1 t tagasi
97.74.87.226:80
GoDaddy.com, LLC· 599 ms		26
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevSingapore · Singapore
3.00 Mbps
87.2%
1 t tagasi
31.43.179.246:80
Cloudflare London, LLC· 1422 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevKazakhstan
1.27 Mbps
99.9%
1 t tagasi
31.43.179.96:80
Cloudflare London, LLC· 1411 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevKazakhstan
1.28 Mbps
100.0%
1 t tagasi
31.43.179.35:80
Cloudflare London, LLC· 1447 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevKazakhstan
1.24 Mbps
100.0%
1 t tagasi
31.43.179.211:80
Cloudflare London, LLC· 1436 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevKazakhstan
1.25 Mbps
100.0%
1 t tagasi
31.43.179.67:80
Cloudflare London, LLC· 1281 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevKazakhstan
1.41 Mbps
100.0%
1 t tagasi
31.43.179.41:80
Cloudflare London, LLC· 1216 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevKazakhstan
1.48 Mbps
100.0%
1 t tagasi
115.127.31.66:8080
BRACNet Limited· 1143 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevBangladesh · Dhaka
1.57 Mbps
99.7%
1 t tagasi
31.43.179.210:80
Cloudflare London, LLC· 1245 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevKazakhstan
1.45 Mbps
100.0%
1 t tagasi
31.43.179.107:80
Cloudflare London, LLC· 1453 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevKazakhstan
1.24 Mbps
100.0%
1 t tagasi
31.43.179.97:80
Cloudflare London, LLC· 1301 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevKazakhstan
1.38 Mbps
100.0%
1 t tagasi
181.214.1.84:80
Cloudflare London, LLC· 1286 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevUnited Arab Emirates
1.40 Mbps
100.0%
1 t tagasi
31.43.179.184:80
Cloudflare London, LLC· 1277 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevKazakhstan
1.41 Mbps
100.0%
1 t tagasi
31.43.179.103:80
Cloudflare London, LLC· 1325 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevKazakhstan
1.36 Mbps
100.0%
1 t tagasi
31.43.179.149:80
Cloudflare London, LLC· 1348 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevKazakhstan
1.33 Mbps
100.0%
1 t tagasi
31.43.179.158:80
Cloudflare London, LLC· 1345 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevKazakhstan
1.34 Mbps
100.0%
1 t tagasi
31.43.179.94:80
Cloudflare London, LLC· 1347 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevKazakhstan
1.34 Mbps
100.0%
1 t tagasi
31.43.179.136:80
Cloudflare London, LLC· 1339 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevKazakhstan
1.34 Mbps
99.7%
1 t tagasi
31.43.179.134:80
Cloudflare London, LLC· 1288 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevKazakhstan
1.40 Mbps
100.0%
1 t tagasi
31.43.179.242:80
Cloudflare London, LLC· 1267 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevKazakhstan
1.42 Mbps
100.0%
1 t tagasi
31.43.179.251:80
Cloudflare London, LLC· 1285 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevKazakhstan
1.40 Mbps
100.0%
1 t tagasi
183.110.216.159:8090
Korea Telecom· 687 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
AnonüümsedSouth Korea
2.62 Mbps
31.2%
1 t tagasi
31.43.179.220:80
Cloudflare London, LLC· 1785 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevKazakhstan
1.01 Mbps
100.0%
1 t tagasi
31.43.179.31:80
Cloudflare London, LLC· 1531 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevKazakhstan
1.18 Mbps
100.0%
1 t tagasi
31.43.179.36:80
Cloudflare London, LLC· 1573 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevKazakhstan
1.14 Mbps
100.0%
1 t tagasi
31.43.179.92:80
Cloudflare London, LLC· 1618 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevKazakhstan
1.11 Mbps
100.0%
1 t tagasi
31.43.179.56:80
Cloudflare London, LLC· 1616 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevKazakhstan
1.11 Mbps
100.0%
1 t tagasi
31.43.179.93:80
Cloudflare London, LLC· 1611 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevKazakhstan
1.12 Mbps
100.0%
1 t tagasi
31.43.179.217:80
Cloudflare London, LLC· 1577 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevKazakhstan
1.14 Mbps
100.0%
1 t tagasi
31.43.179.90:80
Cloudflare London, LLC· 1583 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevKazakhstan
1.14 Mbps
100.0%
1 t tagasi
31.43.179.57:80
Cloudflare London, LLC· 1652 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevKazakhstan
1.09 Mbps
100.0%
1 t tagasi
31.43.179.126:80
Cloudflare London, LLC· 1648 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevKazakhstan
1.09 Mbps
100.0%
1 t tagasi
31.43.179.76:80
Cloudflare London, LLC· 1618 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevKazakhstan
1.11 Mbps
100.0%
1 t tagasi
31.43.179.228:80
Cloudflare London, LLC· 1544 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevKazakhstan
1.17 Mbps
100.0%
1 t tagasi
31.43.179.132:80
Cloudflare London, LLC· 2052 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevKazakhstan
877 Kbps
100.0%
1 t tagasi
8.210.93.183:8213
Alibaba (US) Technology· 1593 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevHong Kong · Hong Kong
1.13 Mbps
82.5%
1 t tagasi
128.199.202.122:8080
DigitalOcean, LLC· 1345 ms		12
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevSingapore · Singapore
1.34 Mbps
46.8%
1 t tagasi
220.158.232.118:1080
ISP/IXP IN CAMBODIA· 2138 ms		9
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevCambodia
842 Kbps
53.4%
1 t tagasi
141.147.146.174:1080
Oracle Corporation· 1839 ms		4
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevJapan · Osaka
979 Kbps
17.3%
1 t tagasi
36.89.212.252:8080
PT Telekomunikasi Indonesia· 5114 ms		2
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevIndonesia · Central Jakarta
352 Kbps
10.0%
1 t tagasi
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