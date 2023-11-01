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EL Proksi

Usaldusväärsed staatilised Euroopa IPv4 proxyd — HTTP/HTTPS/SOCKS4/5, 99.9% tööaeg, piiramatu liiklus

Seadista oma pakett →Proksid 48 tunniks
PiiramatuGB-põhiseid tasusid pole
AMD EPYCUusima põlvkonna serveririistvara
Kuni 80 Gbit/sÜlesvooluühendus serveri kohta
REST + MCPTellimine ja haldamine API kaudu

Koostage oma puhverserveripakett.

Koostage pakett täpselt oma töökoormuse järgi. Valige puhverserveri tüüp, asukohad, IP-de arv, arveldusperiood ja valikuline UDP-tugi — hind uueneb kohe.

RiikIP-de arv
UDP-tugi
Väljas

Lisab põhipaketi hinnale 50%. Töötab SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) kaudu — mängude, VoIP-i ja voogedastuse jaoks.

Mitu riiki ühes paketis, täiendavad lubatud loendi IP-d või ühendused?Seadista juhtpaneelil

Neli võimalust puhverserverite ostmiseks.
Üks neist sobib selle töökoormusega.

Kõik FineProxy aadressid kasutavad IPv4. Andmekeskuse, privaatsed ja ISP-puhverserverid jäävad paketiperioodi jooksul staatiliseks; vahelduvad puhverserverid muutuvad iga päringuga. Staatilised paketid sisaldavad piiramatut liiklust. Esiletõstetud valik vastab selle lehe peamisele kasutusjuhule: Andmekeskuse pakett.

Siin soovitatudAndmekeskuse pakettMüüakse jagatud plokkidenaPrivaatnePrivaatne, alates ühest IP-stISPStaatilised ISP registreeritud aadressidVahelduvArveldatakse API-krediitides
Sobib kõige pareminiBotid ja suuremahuline seireTööks, mis ei vaja püsivat kontot.Pikaajalised kontoseansidÜks aadress profiili kohta, mida kasutate ainult teie.Sihtmärgid, mis hindavad ASN-iRegistreeritud internetiteenuse pakkujale.Andmekogumine, mitte kontodPüsiseanss ei tohiks aadressi vahetada.
Kasutajaid aadressi kohtaKuni 5Maine sõltub osaliselt teistest kasutajatest.1 — teieKeegi teine ei kasuta seda kogu perioodi jooksul.Kuni 5Jagatud park
Platvormi usaldusStandardneAndmekeskuse ASNKõrge — eksklusiivneKõrge — ISP registreeritudSõltub pargist
Hind alates$12 / 100 IPs0,12 $ aadressi kohta kuus$12 / 100 IPsOstke täpselt vajalik kogus.$30 / 100 IPs0,30 $ aadressi kohta kuus$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Minimaalne tellimus100 IP-d1 IP100 IP-d2,5 mln krediiti
Aadressi kasutusaegPerioodi jooksul staatilinePerioodi jooksul staatilinePerioodi jooksul staatilineMuutub iga päringuga
RibalaiusPiiramatuPiiramatuPiiramatuKrediididArveldatakse päringu, mitte gigabaidi järgi.
UDP / häälkõnedValikuline lisateenusValikuline lisateenusValikuline lisateenusPole saadaval
ProtokollidHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
AutentimineLubatud IP-de loendKasutajanime ja parooli saab lisada.Lubatud IP-de loendKasutajanime ja parooli saab lisada.Lubatud IP-de loendKasutajanime ja parooli saab lisada.API-võti
Vaata paketteVaata privaatseid paketteVaata ISP-paketteVaata pakette
Siin soovitatud

Andmekeskuse pakett

Müüakse jagatud plokkidena

Sobib kõige paremini

Botid ja suuremahuline seireTööks, mis ei vaja püsivat kontot.

Kasutajaid aadressi kohta

Kuni 5Maine sõltub osaliselt teistest kasutajatest.

Platvormi usaldus

StandardneAndmekeskuse ASN

Hind alates

$12 / 100 IPs0,12 $ aadressi kohta kuus

Minimaalne tellimus

100 IP-d

Aadressi kasutusaeg

Perioodi jooksul staatiline

Ribalaius

Piiramatu

UDP / häälkõned

Valikuline lisateenus

Protokollid

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autentimine

Lubatud IP-de loendKasutajanime ja parooli saab lisada.

Vaata pakette

Privaatne

Privaatne, alates ühest IP-st

Sobib kõige paremini

Pikaajalised kontoseansidÜks aadress profiili kohta, mida kasutate ainult teie.

Kasutajaid aadressi kohta

1 — teieKeegi teine ei kasuta seda kogu perioodi jooksul.

Platvormi usaldus

Kõrge — eksklusiivne

Hind alates

$12 / 100 IPsOstke täpselt vajalik kogus.

Minimaalne tellimus

1 IP

Aadressi kasutusaeg

Perioodi jooksul staatiline

Ribalaius

Piiramatu

UDP / häälkõned

Valikuline lisateenus

Protokollid

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autentimine

Lubatud IP-de loendKasutajanime ja parooli saab lisada.

Vaata privaatseid pakette

ISP

Staatilised ISP registreeritud aadressid

Sobib kõige paremini

Sihtmärgid, mis hindavad ASN-iRegistreeritud internetiteenuse pakkujale.

Kasutajaid aadressi kohta

Kuni 5

Platvormi usaldus

Kõrge — ISP registreeritud

Hind alates

$30 / 100 IPs0,30 $ aadressi kohta kuus

Minimaalne tellimus

100 IP-d

Aadressi kasutusaeg

Perioodi jooksul staatiline

Ribalaius

Piiramatu

UDP / häälkõned

Valikuline lisateenus

Protokollid

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autentimine

Lubatud IP-de loendKasutajanime ja parooli saab lisada.

Vaata ISP-pakette

Vahelduv

Arveldatakse API-krediitides

Sobib kõige paremini

Andmekogumine, mitte kontodPüsiseanss ei tohiks aadressi vahetada.

Kasutajaid aadressi kohta

Jagatud park

Platvormi usaldus

Sõltub pargist

Hind alates

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Minimaalne tellimus

2,5 mln krediiti

Aadressi kasutusaeg

Muutub iga päringuga

Ribalaius

KrediididArveldatakse päringu, mitte gigabaidi järgi.

UDP / häälkõned

Pole saadaval

Protokollid

HTTP, SOCKS5

Autentimine

API-võti

Vaata pakette

Proksid 48 tunniks

Koostage oma ülesande jaoks pakett ja testige proksisid päris töös. Tasuge valitud seadistuse eest 48 tunniks — hind arvutatakse seadistamise ajal.

Proksid 48 tunniks

Populaarseimad puhverserverite asukohad

Kaheksa puhverserveri asukohta, mida FineProxy kliendid kõige sagedamini valivad.

Vaata kõiki asukohti

Ühendage üks kord.
Seejärel lihtsalt küsige.

FineProxy runs a native MCP-server: paste one URL into your agent and it gets 49 cabinet tools — buying, renewals, IP rotation, allowlists, usage analytics, invoices, and support. The same operations are available through a REST API if you would rather write the calls yourself.

Seejärel öelge

  • Osta 100 andmekeskuse IP-sid asukohas Euroopa ja allowlist 203.0.113.7
  • Näita tänaseid edukuse määra minu Euroopaan proxy traffic
  • Uuenda every service aeguvaid sel nädalal, alla $200
  • Vaheta minu IPs when the next refresh is free
  • Ekspordi the latest puhverserverite loendit JSON-ina
Lisateave Loo API-võti
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Pärast konfiguratsiooni salvestamist taaskäivitage Claude. Seejärel kuvatakse FineProxy 49 tööriista saadaolevate tööriistade loendis.

Mida agent ei tee — olenemata teie käsust

Kulutada teie raha

Kuus tööriista mõjutavad saldot ja kõik kuus vajavad õigust wallet:spend. Kui jätate selle võtmel lubamata, saab agent kasutada kõiki teisi tööriistu.

Maksta pakkumisest rohkem

Iga ost sisaldab hinnapakkumisest pärinevat väärtust expected_total_cents. Kui summa erineb kasvõi ühe sendi võrra, lükatakse päring tagasi ja tasu ei võeta.

Tühistada omavoliliselt

Kaht pöördumatut tööriista ei saa käivitada ilma parameetrita confirm=true. Teenust ei saa lõpetada kõrvalmõjuna.

Võtta tasu kaks korda

Rahalised päringud nõuavad väärtust idempotency_key. Aegumise järel kordamine arveldab sama makse, mitte uut makset.

MCP: 49 tööriista · 9 õiguste ulatustJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · olekutaREST API: 49 toimingut · OpenAPI 3.1

Käsitsi seadistamine

Valige operatsioonisüsteem, brauser või puhverserverirakendus ja järgige samm-sammulist seadistusjuhendit.

KÕIK INTEGRATSIOONID

Süsteemid

Brauserid

Rakendused

Loodud kiiruseks.
Liiklust ei mõõdeta.

FineProxy saavutas meie standardsetes kaugserveritestides kiiruseks kuni 500 Mbps. Veebikraapimise töökoormuste puhul määras ülempiiri tavaliselt sihtsaidi päringulimiit, mitte puhverserver.

Testimismeetod: 1 973 500 ühenduskatset ning samaaegsustestid kuni 96 lõimega ühe puhverserveri IP kaudu.

500 Mbps

ühe puhverserveri kohta standardsetes kaugserveritestides

99.97%

1 973 500 päringu jooksul loodud ühendustest

96

ühel IP-l samaaegselt töötavat lõime ilma jõudluse languseta

0

ribalaiuse piiranguid — piiramatu liiklus kõigis pakettides

Eraldi AMD EPYC

Meie enda serverid, ilma jagatud VPS-i naabriteta, kes pordi pärast konkureeriksid.

Meie enda alamvõrgud

IP-d pärinevad meile kuuluvatest vahemikest, mitte teiselt teenusepakkujalt edasimüüdud aadressidest.

80 Gbit/s ülesvooluühendus

Serveri võimsusvaru, mitte ühe puhverserveriseansi kiiruse lubadus.

Tier III / IV

Liiasusega elektri- ja jahutussüsteemidega andmekeskused kõigis meie asukohtades.

Testi märkused

Tegelik läbilaskevõime sõltub marsruudist, sihtkohast, võrgutingimustest ning kasutaja seadmete konfiguratsioonist ja jõudlusest. 500 Mbps koduse internetiühendusega sülearvuti saavutas praktikas ligikaudu 468 Mbps, samas kui kaugserverid saavutasid standardtestides kuni 500 Mbps. Erandlikes testides õigesti konfigureeritud suure jõudlusega serveritest Euroopas ja USA-s ulatus läbilaskevõime kuni 700 Mbps-ni; see ei ole ühe seansi tüüpiline tulemus.

Kõik selle lehe väited teiste sõnadega.

Asjakohane klientide tagasiside, mis on valitud kinnitatud arvustuste kogumist ja lingitud algallikale.

2011puhverservereid alates

Asukohad ja saadavus

Tore mängimiseks! Geospiiranguid pole enam ja kiirus on uskumatu. 5/5

Gamer_GalFineProxy sisemine platvormTõlgitud inglise keelestAllikas

FineProxys pakutavate kohtade mitmekesisus on fantastiline. See võimaldab mul juurdepääsu sisule ja simuleerida purustamist erinevatest piirkondadest ilma probleemideta. See on olnud eriti kasulik kohalike veebisaitide testimiseks.

Asad JanDieg, Eelmisel aastalTõlgitud inglise keelestAllikas

Kiirus koormuse all

Kasutan FineProxy-d juba mitu kuud ja valitan neid alati oma preemia proxy-teenuseks. Mul pole kunagi probleeme olnud.

alexTrustpilot, Üle 2 aasta tagasiTõlgitud inglise keelestAllikas

Kiire ja usaldusväärne proxy teenus, suurepärane tööaeg, suurepärane toetus ja taskukohased hinnad. Täiuslik turvaliseks brausimiseks ja automatiseerimiseks!

MargaretSaasHub, Eelmisel aastalTõlgitud inglise keelestAllikas

Liiklust ei mõõdeta

Kuigi teised teenusepakkujad nõuavad GB-i või isegi taotluse kohta, jäävad need tüübid oma missiooniga lojaalseks ja pakuvad mõistlikku hinda andmekeskuse proxy'id piiramatu bandiidiga. Otsisin kogu internetist sellist teenust ja olen väga õnnelik, et leidsin neid.

bhwowsersNorton Safe Web, Sel aastalTõlgitud inglise keelestAllikas

Need pakuvad kiired, turvalised proxy'id, millel on piiramatu sagedus, taskukohased hinnad ja kasutajasõbralik kogemus kõigile kasutajatele. See on väga kena teenus, ma soovitan FineProxy.org 100%.

DJFineProxy sisemine platvormTõlgitud inglise keelestAllikas

Arvustused on esitatud täies mahus. Kui klient tõstatas küsimuse, millele saime vastata, kuvatakse selle juures meie algsel platvormil avaldatud vastus.

Kõik klientide arvustused
Allegro, Zalando, Bol.com — andmekeskuse või ISP proxy?Allegro on kõige

Allegro on kõige rangem — andmekeskuse IP-d väljastpoolt Poolat blokeeritakse koheselt. Poola IP-ga ISP proxy-d läbivad kontrolli. Zalando ja Otto on vähem agressiivsed, kuid märgivad siiski pilveteenuste (AWS, Hetzner) andmekeskuse vahemikke. Bol.com (Holland) on mõõdukas — andmekeskuse proxy sobib lihtsateks hindade kontrollimiseks, ISP proxy järjepidevaks andmete kogumiseks. Platvormideülese EL-i jälgimise jaoks on ISP proxy-d igast sihtriigist kindlaim valik. Anonüümse EL-i proxy seadistuse puhul saab iga IP oma SSL-sertifikaadi ja edastuspäised puuduvad — sihtkoht näeb tavalist kohalikku kasutajat.

Küpsiste nõusoleku bännerid rikuvad mu kraapija töö — kas on lahendust?Enamik EL-i veebikaapijatest

Enamik EL-i veebikaapijatest põrkab sellele vastu: nõusolekuhüpik blokeerib lehe enne sisu laadimist. Vaid 15% EL-i saitidest järgib minimaalselt nõudeid, mis tähendab, et ülejäänutel on katkised või manipulatiivsed nõusolekuvood. Headless-brauserid peavad kas programmiliselt küpsised aktsepteerima (klõpsama õigel nupul) või laadima lehe bännerit ignoreerides. Mõned CMP-d (Consent Management Platforms) lisavad ülekatte, mis CSS-iga peidab sisu — see element tuleb enne parsimist eemaldada. Proxy seda otseselt ei lahenda, kuid kohalik EL-i IP tagab, et näete sama bännerit, mida päris kasutaja näeks, mis on vastavustestimise puhul oluline.

Netflix DE, Netflix FR, Netflix IT — erinevad kataloogid?Jah

Jah. Netflixi kataloogid erinevad riigiti litsentsilepingute tõttu. Portatiivsusmäärus lubab EL-i elanikel reisides ajutiselt oma koduriigi kataloogi näha, kuid see ei ühenda katalooge. Et näha, mis on Prantsusmaal saadaval, vajate Prantsuse IP-aadressi. Et võrrelda katalooge viies EL-i riigis, vajate viit riigipõhist IP-aadressi. FineProxy müüb riigipõhiselt, mitte piirkondlikult.

Milline on parim Euroopa proxy-teenus hindade jälgimiseks?Sõltub mahust. Kui

Proksid 48 tunniks. Koostage oma ülesande jaoks pakett ja testige proksisid päris töös. Tasuge valitud seadistuse eest 48 tunniks — hind arvutatakse seadistamise ajal.

Aktiivsed Euroopa puhverserverid
uuendatakse iga 15 minuti järel

Tasuta avalikud Euroopa puhverserverid, mille kiirust ja tööaega regulaarselt kontrollime. Kopeerige üks IP või eksportige praegune loend — registreerimine pole vajalik.

Protokoll
Anonüümsus
Port
Viimane kontroll
217 võrgus·Kas vajate rohkem? →
46.47.197.210:3128
IP : port Hinne ProtokollidAnonüümsusLinnKiirus Tööaeg Viimane kontroll Toiming
PREMIUM FineProxy tasuline teenus
ASN: FineProxy · 50 ms		100
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5UDP
EliteÜle maailma
500 Mbps
99.97%
Äsja
Osta
46.47.197.210:3128
PJSC MegaFon· 885 ms		55
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteRussia
2.03 Mbps
100.0%
1 t tagasi
176.99.134.183:8090
Inetcom Carrier LLC· 3803 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteRussia · Moscow
473 Kbps
93.6%
1 t tagasi
45.85.119.127:80
Cloudflare London, LLC· 1481 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevRomania
1.22 Mbps
100.0%
1 t tagasi
45.131.7.3:80
Cloudflare London, LLC· 1475 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevThe Netherlands
1.22 Mbps
100.0%
1 t tagasi
185.238.228.25:80
Cloudflare London, LLC· 1477 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevUnited Kingdom · London
1.22 Mbps
100.0%
1 t tagasi
45.85.119.147:80
Cloudflare London, LLC· 1492 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevRomania
1.21 Mbps
100.0%
1 t tagasi
45.131.7.239:80
Cloudflare London, LLC· 1488 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevThe Netherlands
1.21 Mbps
100.0%
1 t tagasi
45.85.119.129:80
Cloudflare London, LLC· 1472 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevRomania
1.22 Mbps
100.0%
1 t tagasi
185.238.228.54:80
Cloudflare London, LLC· 1467 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevUnited Kingdom · London
1.23 Mbps
100.0%
1 t tagasi
45.131.7.146:80
Cloudflare London, LLC· 1464 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevThe Netherlands
1.23 Mbps
100.0%
1 t tagasi
185.18.250.75:80
Cloudflare London, LLC· 1499 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevSwitzerland
1.20 Mbps
100.0%
1 t tagasi
45.131.4.192:80
Cloudflare London, LLC· 1496 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevThe Netherlands
1.20 Mbps
100.0%
1 t tagasi
45.12.31.224:80
Cloudflare London, LLC· 1496 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevRomania
1.20 Mbps
100.0%
1 t tagasi
45.131.6.75:80
Cloudflare London, LLC· 1433 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevThe Netherlands
1.26 Mbps
100.0%
1 t tagasi
45.131.4.135:80
Cloudflare London, LLC· 1229 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevThe Netherlands
1.47 Mbps
100.0%
1 t tagasi
45.85.119.44:80
Cloudflare London, LLC· 1226 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevRomania
1.47 Mbps
100.0%
1 t tagasi
45.12.31.10:80
Cloudflare London, LLC· 1239 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevRomania
1.45 Mbps
100.0%
1 t tagasi
45.131.6.242:80
Cloudflare London, LLC· 1234 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevThe Netherlands
1.46 Mbps
100.0%
1 t tagasi
45.131.7.223:80
Cloudflare London, LLC· 1228 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevThe Netherlands
1.47 Mbps
99.9%
1 t tagasi
164.38.155.95:80
Cloudflare London, LLC· 1221 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevUnited Kingdom
1.47 Mbps
100.0%
1 t tagasi
45.12.31.145:80
Cloudflare London, LLC· 1180 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevRomania
1.52 Mbps
100.0%
1 t tagasi
45.131.7.10:80
Cloudflare London, LLC· 1163 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevThe Netherlands
1.55 Mbps
100.0%
1 t tagasi
45.131.5.100:80
Cloudflare London, LLC· 1192 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevThe Netherlands
1.51 Mbps
100.0%
1 t tagasi
185.238.228.84:80
Cloudflare London, LLC· 1175 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevUnited Kingdom · London
1.53 Mbps
100.0%
1 t tagasi
45.131.5.228:80
Cloudflare London, LLC· 1179 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevThe Netherlands
1.53 Mbps
100.0%
1 t tagasi
45.131.6.164:80
Cloudflare London, LLC· 1179 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevThe Netherlands
1.53 Mbps
100.0%
1 t tagasi
185.238.228.106:80
Cloudflare London, LLC· 1177 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevUnited Kingdom · London
1.53 Mbps
100.0%
1 t tagasi
45.12.31.27:80
Cloudflare London, LLC· 1435 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevRomania
1.25 Mbps
100.0%
1 t tagasi
45.131.4.245:80
Cloudflare London, LLC· 1443 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevThe Netherlands
1.25 Mbps
100.0%
1 t tagasi
45.12.31.209:80
Cloudflare London, LLC· 1425 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevRomania
1.26 Mbps
100.0%
1 t tagasi
45.131.6.121:80
Cloudflare London, LLC· 1427 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevThe Netherlands
1.26 Mbps
100.0%
1 t tagasi
185.170.166.40:80
Cloudflare London, LLC· 1420 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevUnited Kingdom
1.27 Mbps
99.9%
1 t tagasi
45.12.30.102:80
Cloudflare London, LLC· 1412 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevRomania
1.27 Mbps
100.0%
1 t tagasi
45.12.30.8:80
Cloudflare London, LLC· 1443 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevRomania
1.25 Mbps
100.0%
1 t tagasi
45.12.31.147:80
Cloudflare London, LLC· 1442 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevRomania
1.25 Mbps
100.0%
1 t tagasi
45.131.6.116:80
Cloudflare London, LLC· 1440 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevThe Netherlands
1.25 Mbps
100.0%
1 t tagasi
185.238.228.181:80
Cloudflare London, LLC· 1435 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevUnited Kingdom · London
1.25 Mbps
100.0%
1 t tagasi
185.170.166.24:80
Cloudflare London, LLC· 1293 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevUnited Kingdom
1.39 Mbps
100.0%
1 t tagasi
45.131.7.125:80
Cloudflare London, LLC· 1282 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevThe Netherlands
1.40 Mbps
100.0%
1 t tagasi
185.238.228.89:80
Cloudflare London, LLC· 1294 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevUnited Kingdom · London
1.39 Mbps
100.0%
1 t tagasi
45.12.30.61:80
Cloudflare London, LLC· 1281 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevRomania
1.41 Mbps
100.0%
1 t tagasi
45.131.5.30:80
Cloudflare London, LLC· 1279 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevThe Netherlands
1.41 Mbps
100.0%
1 t tagasi
45.131.6.109:80
Cloudflare London, LLC· 1274 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevThe Netherlands
1.41 Mbps
99.9%
1 t tagasi
45.131.7.139:80
Cloudflare London, LLC· 1272 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevThe Netherlands
1.42 Mbps
100.0%
1 t tagasi
45.131.6.247:80
Cloudflare London, LLC· 1287 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevThe Netherlands
1.40 Mbps
100.0%
1 t tagasi
45.131.4.209:80
Cloudflare London, LLC· 1282 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevThe Netherlands
1.40 Mbps
100.0%
1 t tagasi
164.38.155.35:80
Cloudflare London, LLC· 1274 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevUnited Kingdom
1.41 Mbps
100.0%
1 t tagasi
185.238.228.57:80
Cloudflare London, LLC· 1196 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevUnited Kingdom · London
1.50 Mbps
100.0%
1 t tagasi
45.131.7.98:80
Cloudflare London, LLC· 1220 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevThe Netherlands
1.48 Mbps
100.0%
1 t tagasi
185.238.228.158:80
Cloudflare London, LLC· 1228 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevUnited Kingdom · London
1.47 Mbps
100.0%
1 t tagasi
164.38.155.46:80
Cloudflare London, LLC· 1223 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevUnited Kingdom
1.47 Mbps
100.0%
1 t tagasi
45.131.6.71:80
Cloudflare London, LLC· 1215 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevThe Netherlands
1.48 Mbps
100.0%
1 t tagasi
45.131.4.43:80
Cloudflare London, LLC· 1225 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevThe Netherlands
1.47 Mbps
99.6%
1 t tagasi
45.131.4.160:80
Cloudflare London, LLC· 1219 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevThe Netherlands
1.48 Mbps
100.0%
1 t tagasi
185.170.166.27:80
Cloudflare London, LLC· 1200 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevUnited Kingdom
1.50 Mbps
100.0%
1 t tagasi
45.131.7.109:80
Cloudflare London, LLC· 1217 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevThe Netherlands
1.48 Mbps
100.0%
1 t tagasi
185.238.228.53:80
Cloudflare London, LLC· 1217 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevUnited Kingdom · London
1.48 Mbps
100.0%
1 t tagasi
45.12.30.252:80
Cloudflare London, LLC· 1225 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevRomania
1.47 Mbps
100.0%
1 t tagasi
45.12.30.19:80
Cloudflare London, LLC· 1228 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevRomania
1.47 Mbps
100.0%
1 t tagasi
45.131.6.114:80
Cloudflare London, LLC· 1249 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevThe Netherlands
1.44 Mbps
100.0%
1 t tagasi
45.131.208.86:80
Cloudflare London, LLC· 1286 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevThe Netherlands
1.40 Mbps
100.0%
1 t tagasi
45.131.5.34:80
Cloudflare London, LLC· 1273 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevThe Netherlands
1.41 Mbps
100.0%
1 t tagasi
45.12.31.208:80
Cloudflare London, LLC· 1250 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevRomania
1.44 Mbps
100.0%
1 t tagasi
45.131.5.181:80
Cloudflare London, LLC· 1393 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevThe Netherlands
1.29 Mbps
100.0%
1 t tagasi
188.42.88.62:80
Cloudflare London, LLC· 1383 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevLuxembourg
1.30 Mbps
100.0%
1 t tagasi
185.193.30.210:80
Cloudflare London, LLC· 1373 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevUnited Kingdom
1.31 Mbps
100.0%
1 t tagasi
45.131.5.213:80
Cloudflare London, LLC· 1329 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevThe Netherlands
1.35 Mbps
99.9%
1 t tagasi
45.131.7.49:80
Cloudflare London, LLC· 1320 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevThe Netherlands
1.36 Mbps
100.0%
1 t tagasi
45.131.7.247:80
Cloudflare London, LLC· 1338 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevThe Netherlands
1.34 Mbps
100.0%
1 t tagasi
45.12.30.163:80
Cloudflare London, LLC· 1331 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevRomania
1.35 Mbps
100.0%
1 t tagasi
185.238.228.123:80
Cloudflare London, LLC· 1324 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevUnited Kingdom · London
1.36 Mbps
100.0%
1 t tagasi
185.238.228.63:80
Cloudflare London, LLC· 1322 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevUnited Kingdom · London
1.36 Mbps
100.0%
1 t tagasi
45.131.6.148:80
Cloudflare London, LLC· 1316 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevThe Netherlands
1.37 Mbps
100.0%
1 t tagasi
45.131.5.207:80
Cloudflare London, LLC· 1315 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevThe Netherlands
1.37 Mbps
100.0%
1 t tagasi
185.238.228.246:80
Cloudflare London, LLC· 1333 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevUnited Kingdom · London
1.35 Mbps
100.0%
1 t tagasi
45.131.6.26:80
Cloudflare London, LLC· 1333 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevThe Netherlands
1.35 Mbps
100.0%
1 t tagasi
185.49.31.205:8080
Korbank S. A.· 1129 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevPoland · Wroclaw
1.59 Mbps
99.8%
1 t tagasi
45.131.4.124:80
Cloudflare London, LLC· 1457 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevThe Netherlands
1.24 Mbps
100.0%
1 t tagasi
45.12.30.199:80
Cloudflare London, LLC· 1391 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevRomania
1.29 Mbps
100.0%
1 t tagasi
45.131.5.230:80
Cloudflare London, LLC· 1282 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevThe Netherlands
1.40 Mbps
100.0%
1 t tagasi
45.131.4.17:80
Cloudflare London, LLC· 1282 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevThe Netherlands
1.40 Mbps
100.0%
1 t tagasi
45.12.31.137:80
Cloudflare London, LLC· 1262 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevRomania
1.43 Mbps
100.0%
1 t tagasi
45.131.5.38:80
Cloudflare London, LLC· 1279 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevThe Netherlands
1.41 Mbps
100.0%
1 t tagasi
45.131.5.226:80
Cloudflare London, LLC· 1272 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevThe Netherlands
1.42 Mbps
100.0%
1 t tagasi
45.131.208.88:80
Cloudflare London, LLC· 1290 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevThe Netherlands
1.40 Mbps
100.0%
1 t tagasi
45.12.31.136:80
Cloudflare London, LLC· 1260 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevRomania
1.43 Mbps
100.0%
1 t tagasi
45.12.30.238:80
Cloudflare London, LLC· 1271 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevRomania
1.42 Mbps
100.0%
1 t tagasi
45.131.208.3:80
Cloudflare London, LLC· 1293 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevThe Netherlands
1.39 Mbps
100.0%
1 t tagasi
45.131.7.169:80
Cloudflare London, LLC· 1292 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevThe Netherlands
1.39 Mbps
100.0%
1 t tagasi
45.131.4.151:80
Cloudflare London, LLC· 1303 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevThe Netherlands
1.38 Mbps
100.0%
1 t tagasi
45.12.30.216:80
Cloudflare London, LLC· 1287 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevRomania
1.40 Mbps
100.0%
1 t tagasi
185.238.228.73:80
Cloudflare London, LLC· 1282 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevUnited Kingdom · London
1.40 Mbps
100.0%
1 t tagasi
45.131.4.147:80
Cloudflare London, LLC· 1280 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevThe Netherlands
1.41 Mbps
100.0%
1 t tagasi
45.131.7.137:80
Cloudflare London, LLC· 1342 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevThe Netherlands
1.34 Mbps
100.0%
1 t tagasi
45.131.6.43:80
Cloudflare London, LLC· 1337 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevThe Netherlands
1.35 Mbps
100.0%
1 t tagasi
45.131.7.56:80
Cloudflare London, LLC· 1338 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevThe Netherlands
1.34 Mbps
100.0%
1 t tagasi
45.131.4.22:80
Cloudflare London, LLC· 1336 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevThe Netherlands
1.35 Mbps
100.0%
1 t tagasi
45.12.30.161:80
Cloudflare London, LLC· 1364 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevRomania
1.32 Mbps
100.0%
1 t tagasi
45.12.31.23:80
Cloudflare London, LLC· 1359 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevRomania
1.32 Mbps
100.0%
1 t tagasi
45.12.30.126:80
Cloudflare London, LLC· 1353 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevRomania
1.33 Mbps
100.0%
1 t tagasi
45.131.6.159:80
Cloudflare London, LLC· 1350 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevThe Netherlands
1.33 Mbps
100.0%
1 t tagasi
45.12.31.217:80
Cloudflare London, LLC· 1346 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevRomania
1.34 Mbps
100.0%
1 t tagasi
45.131.5.142:80
Cloudflare London, LLC· 1335 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevThe Netherlands
1.35 Mbps
100.0%
1 t tagasi
45.131.4.191:80
Cloudflare London, LLC· 1325 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevThe Netherlands
1.36 Mbps
100.0%
1 t tagasi
45.131.6.221:80
Cloudflare London, LLC· 1324 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevThe Netherlands
1.36 Mbps
100.0%
1 t tagasi
45.131.4.219:80
Cloudflare London, LLC· 1346 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevThe Netherlands
1.34 Mbps
100.0%
1 t tagasi
45.131.4.52:80
Cloudflare London, LLC· 1340 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevThe Netherlands
1.34 Mbps
100.0%
1 t tagasi
45.131.6.209:80
Cloudflare London, LLC· 1336 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevThe Netherlands
1.35 Mbps
100.0%
1 t tagasi
45.12.31.220:80
Cloudflare London, LLC· 1306 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevRomania
1.38 Mbps
100.0%
1 t tagasi
45.131.4.19:80
Cloudflare London, LLC· 1302 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevThe Netherlands
1.38 Mbps
100.0%
1 t tagasi
185.170.166.36:80
Cloudflare London, LLC· 1290 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevUnited Kingdom
1.40 Mbps
100.0%
1 t tagasi
45.131.4.4:80
Cloudflare London, LLC· 1284 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevThe Netherlands
1.40 Mbps
100.0%
1 t tagasi
45.12.31.161:80
Cloudflare London, LLC· 1281 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevRomania
1.41 Mbps
100.0%
1 t tagasi
45.131.5.67:80
Cloudflare London, LLC· 1269 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevThe Netherlands
1.42 Mbps
100.0%
1 t tagasi
45.12.30.251:80
Cloudflare London, LLC· 1280 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevRomania
1.41 Mbps
100.0%
1 t tagasi
45.12.30.173:80
Cloudflare London, LLC· 1268 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevRomania
1.42 Mbps
100.0%
1 t tagasi
45.131.4.83:80
Cloudflare London, LLC· 1270 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevThe Netherlands
1.42 Mbps
100.0%
1 t tagasi
45.131.5.254:80
Cloudflare London, LLC· 1246 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevThe Netherlands
1.45 Mbps
98.8%
1 t tagasi
45.12.31.154:80
Cloudflare London, LLC· 1243 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevRomania
1.45 Mbps
100.0%
1 t tagasi
45.131.6.203:80
Cloudflare London, LLC· 1244 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevThe Netherlands
1.45 Mbps
100.0%
1 t tagasi
45.12.30.201:80
Cloudflare London, LLC· 1241 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevRomania
1.45 Mbps
100.0%
1 t tagasi
45.131.6.183:80
Cloudflare London, LLC· 1240 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevThe Netherlands
1.45 Mbps
100.0%
1 t tagasi
45.131.7.68:80
Cloudflare London, LLC· 1238 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevThe Netherlands
1.45 Mbps
100.0%
1 t tagasi
45.131.7.209:80
Cloudflare London, LLC· 1235 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevThe Netherlands
1.46 Mbps
100.0%
1 t tagasi
45.131.4.218:80
Cloudflare London, LLC· 1256 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevThe Netherlands
1.43 Mbps
100.0%
1 t tagasi
45.131.5.199:80
Cloudflare London, LLC· 1249 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevThe Netherlands
1.44 Mbps
100.0%
1 t tagasi
185.238.228.159:80
Cloudflare London, LLC· 1241 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevUnited Kingdom · London
1.45 Mbps
100.0%
1 t tagasi
45.131.7.51:80
Cloudflare London, LLC· 1234 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevThe Netherlands
1.46 Mbps
100.0%
1 t tagasi
45.12.31.41:80
Cloudflare London, LLC· 1226 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevRomania
1.47 Mbps
100.0%
1 t tagasi
45.131.208.63:80
Cloudflare London, LLC· 1919 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevThe Netherlands
938 Kbps
100.0%
1 t tagasi
45.12.31.121:80
Cloudflare London, LLC· 1910 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevRomania
942 Kbps
100.0%
1 t tagasi
45.12.30.219:80
Cloudflare London, LLC· 1852 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevRomania
972 Kbps
100.0%
1 t tagasi
45.12.30.192:80
Cloudflare London, LLC· 1804 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevRomania
998 Kbps
100.0%
1 t tagasi
185.238.228.74:80
Cloudflare London, LLC· 1723 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevUnited Kingdom · London
1.04 Mbps
100.0%
1 t tagasi
45.12.30.109:80
Cloudflare London, LLC· 1617 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevRomania
1.11 Mbps
100.0%
1 t tagasi
185.238.228.252:80
Cloudflare London, LLC· 1608 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevUnited Kingdom · London
1.12 Mbps
100.0%
1 t tagasi
45.131.208.47:80
Cloudflare London, LLC· 1603 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevThe Netherlands
1.12 Mbps
100.0%
1 t tagasi
45.131.7.67:80
Cloudflare London, LLC· 1587 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevThe Netherlands
1.13 Mbps
100.0%
1 t tagasi
45.131.7.240:80
Cloudflare London, LLC· 1622 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevThe Netherlands
1.11 Mbps
100.0%
1 t tagasi
45.131.5.150:80
Cloudflare London, LLC· 1524 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevThe Netherlands
1.18 Mbps
100.0%
1 t tagasi
45.131.6.60:80
Cloudflare London, LLC· 1511 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevThe Netherlands
1.19 Mbps
100.0%
1 t tagasi
45.131.7.236:80
Cloudflare London, LLC· 1535 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevThe Netherlands
1.17 Mbps
100.0%
1 t tagasi
45.85.119.152:80
Cloudflare London, LLC· 1535 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevRomania
1.17 Mbps
100.0%
1 t tagasi
185.170.166.64:80
Cloudflare London, LLC· 1582 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevUnited Kingdom
1.14 Mbps
100.0%
1 t tagasi
45.12.31.233:80
Cloudflare London, LLC· 1616 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevRomania
1.11 Mbps
100.0%
1 t tagasi
45.131.4.82:80
Cloudflare London, LLC· 1605 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevThe Netherlands
1.12 Mbps
100.0%
1 t tagasi
45.85.119.236:80
Cloudflare London, LLC· 1637 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevRomania
1.10 Mbps
100.0%
1 t tagasi
45.131.5.197:80
Cloudflare London, LLC· 1619 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevThe Netherlands
1.11 Mbps
100.0%
1 t tagasi
164.38.155.31:80
Cloudflare London, LLC· 1616 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevUnited Kingdom
1.11 Mbps
100.0%
1 t tagasi
45.12.30.116:80
Cloudflare London, LLC· 1620 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevRomania
1.11 Mbps
100.0%
1 t tagasi
45.131.5.101:80
Cloudflare London, LLC· 1618 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevThe Netherlands
1.11 Mbps
100.0%
1 t tagasi
45.12.30.48:80
Cloudflare London, LLC· 1613 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevRomania
1.12 Mbps
100.0%
1 t tagasi
185.238.228.36:80
Cloudflare London, LLC· 1645 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevUnited Kingdom · London
1.09 Mbps
100.0%
1 t tagasi
45.131.4.193:80
Cloudflare London, LLC· 1641 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevThe Netherlands
1.10 Mbps
100.0%
1 t tagasi
45.131.5.86:80
Cloudflare London, LLC· 1604 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevThe Netherlands
1.12 Mbps
100.0%
1 t tagasi
45.131.5.85:80
Cloudflare London, LLC· 1590 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevThe Netherlands
1.13 Mbps
100.0%
1 t tagasi
45.131.6.185:80
Cloudflare London, LLC· 1584 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevThe Netherlands
1.14 Mbps
100.0%
1 t tagasi
45.131.6.227:80
Cloudflare London, LLC· 1587 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevThe Netherlands
1.13 Mbps
100.0%
1 t tagasi
45.131.7.124:80
Cloudflare London, LLC· 1657 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevThe Netherlands
1.09 Mbps
100.0%
1 t tagasi
45.12.31.165:80
Cloudflare London, LLC· 1660 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevRomania
1.08 Mbps
100.0%
1 t tagasi
45.12.30.185:80
Cloudflare London, LLC· 1665 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevRomania
1.08 Mbps
100.0%
1 t tagasi
45.131.6.216:80
Cloudflare London, LLC· 1671 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevThe Netherlands
1.08 Mbps
100.0%
1 t tagasi
185.238.228.151:80
Cloudflare London, LLC· 1659 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevUnited Kingdom · London
1.08 Mbps
100.0%
1 t tagasi
45.12.30.55:80
Cloudflare London, LLC· 1647 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevRomania
1.09 Mbps
100.0%
1 t tagasi
45.12.30.208:80
Cloudflare London, LLC· 1647 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevRomania
1.09 Mbps
100.0%
1 t tagasi
45.85.119.118:80
Cloudflare London, LLC· 1644 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevRomania
1.09 Mbps
100.0%
1 t tagasi
45.131.5.10:80
Cloudflare London, LLC· 1643 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevThe Netherlands
1.10 Mbps
100.0%
1 t tagasi
45.131.5.211:80
Cloudflare London, LLC· 1628 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevThe Netherlands
1.11 Mbps
100.0%
1 t tagasi
45.85.119.143:80
Cloudflare London, LLC· 1636 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevRomania
1.10 Mbps
100.0%
1 t tagasi
45.12.31.158:80
Cloudflare London, LLC· 1649 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevRomania
1.09 Mbps
100.0%
1 t tagasi
185.170.166.28:80
Cloudflare London, LLC· 1702 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevUnited Kingdom
1.06 Mbps
100.0%
1 t tagasi
45.12.31.155:80
Cloudflare London, LLC· 1722 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevRomania
1.04 Mbps
100.0%
1 t tagasi
45.131.5.161:80
Cloudflare London, LLC· 1699 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevThe Netherlands
1.06 Mbps
100.0%
1 t tagasi
185.238.228.209:80
Cloudflare London, LLC· 1692 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevUnited Kingdom · London
1.06 Mbps
100.0%
1 t tagasi
45.131.208.8:80
Cloudflare London, LLC· 1691 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevThe Netherlands
1.06 Mbps
100.0%
1 t tagasi
45.12.30.74:80
Cloudflare London, LLC· 1738 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevRomania
1.04 Mbps
100.0%
1 t tagasi
45.131.7.44:80
Cloudflare London, LLC· 1733 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevThe Netherlands
1.04 Mbps
100.0%
1 t tagasi
45.131.7.224:80
Cloudflare London, LLC· 1734 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevThe Netherlands
1.04 Mbps
100.0%
1 t tagasi
45.12.31.223:80
Cloudflare London, LLC· 1734 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevRomania
1.04 Mbps
100.0%
1 t tagasi
45.12.30.151:80
Cloudflare London, LLC· 1733 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevRomania
1.04 Mbps
100.0%
1 t tagasi
185.238.228.143:80
Cloudflare London, LLC· 1757 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevUnited Kingdom · London
1.02 Mbps
100.0%
1 t tagasi
185.170.166.21:80
Cloudflare London, LLC· 1607 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevUnited Kingdom
1.12 Mbps
100.0%
1 t tagasi
185.238.228.147:80
Cloudflare London, LLC· 1611 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevUnited Kingdom · London
1.12 Mbps
100.0%
1 t tagasi
45.12.31.8:80
Cloudflare London, LLC· 1629 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevRomania
1.10 Mbps
99.6%
1 t tagasi
45.131.6.199:80
Cloudflare London, LLC· 1528 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevThe Netherlands
1.18 Mbps
100.0%
1 t tagasi
45.131.208.98:80
Cloudflare London, LLC· 1556 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevThe Netherlands
1.16 Mbps
100.0%
1 t tagasi
45.131.4.108:80
Cloudflare London, LLC· 1550 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevThe Netherlands
1.16 Mbps
100.0%
1 t tagasi
185.238.228.239:80
Cloudflare London, LLC· 1533 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevUnited Kingdom · London
1.17 Mbps
100.0%
1 t tagasi
45.131.7.32:80
Cloudflare London, LLC· 1531 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevThe Netherlands
1.18 Mbps
100.0%
1 t tagasi
45.131.7.200:80
Cloudflare London, LLC· 1528 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevThe Netherlands
1.18 Mbps
100.0%
1 t tagasi
185.170.166.69:80
Cloudflare London, LLC· 1571 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevUnited Kingdom
1.15 Mbps
100.0%
1 t tagasi
134.209.29.120:3128
DigitalOcean, LLC· 655 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevUnited Kingdom · Slough
2.75 Mbps
46.6%
1 t tagasi
45.131.5.243:80
Cloudflare London, LLC· 2092 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevThe Netherlands
860 Kbps
100.0%
1 t tagasi
45.131.208.93:80
Cloudflare London, LLC· 2107 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevThe Netherlands
854 Kbps
99.6%
1 t tagasi
45.131.4.59:80
Cloudflare London, LLC· 2263 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevThe Netherlands
795 Kbps
100.0%
1 t tagasi
45.131.208.69:80
Cloudflare London, LLC· 2055 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevThe Netherlands
876 Kbps
100.0%
1 t tagasi
185.238.228.245:80
Cloudflare London, LLC· 2070 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevUnited Kingdom · London
870 Kbps
100.0%
1 t tagasi
45.131.208.73:80
Cloudflare London, LLC· 2066 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevThe Netherlands
871 Kbps
100.0%
1 t tagasi
45.131.5.68:80
Cloudflare London, LLC· 2063 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevThe Netherlands
873 Kbps
100.0%
1 t tagasi
45.131.7.198:80
Cloudflare London, LLC· 2049 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevThe Netherlands
878 Kbps
100.0%
1 t tagasi
45.131.4.107:80
Cloudflare London, LLC· 2042 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevThe Netherlands
881 Kbps
100.0%
1 t tagasi
45.12.30.70:80
Cloudflare London, LLC· 2028 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevRomania
888 Kbps
100.0%
1 t tagasi
164.38.155.98:80
Cloudflare London, LLC· 2032 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevUnited Kingdom
886 Kbps
100.0%
1 t tagasi
185.238.228.233:80
Cloudflare London, LLC· 2040 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevUnited Kingdom · London
882 Kbps
100.0%
1 t tagasi
45.131.6.65:80
Cloudflare London, LLC· 2055 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevThe Netherlands
876 Kbps
100.0%
1 t tagasi
45.12.31.55:80
Cloudflare London, LLC· 2051 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevRomania
878 Kbps
100.0%
1 t tagasi
45.12.31.122:80
Cloudflare London, LLC· 2044 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevRomania
881 Kbps
100.0%
1 t tagasi
185.238.228.98:80
Cloudflare London, LLC· 2038 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevUnited Kingdom · London
883 Kbps
100.0%
1 t tagasi
185.238.228.174:80
Cloudflare London, LLC· 2039 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevUnited Kingdom · London
883 Kbps
100.0%
1 t tagasi
45.131.208.68:80
Cloudflare London, LLC· 2065 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevThe Netherlands
872 Kbps
100.0%
1 t tagasi
164.38.155.27:80
Cloudflare London, LLC· 2052 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevUnited Kingdom
877 Kbps
100.0%
1 t tagasi
45.131.4.143:80
Cloudflare London, LLC· 2034 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevThe Netherlands
885 Kbps
100.0%
1 t tagasi
45.131.4.67:80
Cloudflare London, LLC· 2054 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevThe Netherlands
876 Kbps
100.0%
1 t tagasi
185.238.228.23:80
Cloudflare London, LLC· 2041 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevUnited Kingdom · London
882 Kbps
100.0%
1 t tagasi
207.180.254.198:8080
Contabo GmbH· 5262 ms		14
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteFrance · Lauterbourg
342 Kbps
45.9%
1 t tagasi
5.255.99.75:1080
The Infrastructure Group· 3227 ms		11
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteThe Netherlands · Dronten
558 Kbps
33.5%
1 t tagasi
94.247.244.120:3128
JSC ER-Telecom Holding· 8615 ms		3
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevRussia · St Petersburg
209 Kbps
18.1%
1 t tagasi
Kuvatakse 15 of 217

Juhend

Tasuta Euroopa proxy nimekiri

2 min lugemistFineProxy võrgumeeskond

Pange tähele: Allpool loetletud proksid ei ole meie premium-serveri proksid. See on avalik tasuta nimekiri kogutud avatud allikatest — sobib testimiseks või lihtsaks kasutuseks.

Sama toode, erinev hind — miks EL-i proxy-d on olulised

Digitaalteenuste käibemaks ulatub 17%-st Luksemburgis kuni 27%-ni Ungaris. Sama tellimus, sama SaaS — kuid lõpphind erineb olenevalt sellest, millise riigi kaudu sirvite. Saksamaa Euroopa proxy näitab teile 19% käibemaksuga hinda. Soome proxy näitab 25,5% (tõsteti septembris 2024). Ettevõtted, kes jälgivad hindu üle kogu EL-i, vajavad IP-aadresse mitmest riigist — mitte ühte „Euroopa

See ei puuduta ainult käibemaksu. Lennufirmad, hotellid, autorendid ja tarkvaraettevõtted kohandavad hindu asukoha järgi. Prantsuse IP-ga nähakse Booking.com-is teistsuguseid tulemusi kui Poola IP-ga. Amazon.de, Amazon.fr, Amazon.it — kolm eraldi kataloogi, kolm hinnastruktuuri, kolm müüjate kogumit.

Kõigi nende jälgimine ühest EL-i-välisest IP-st annab teile „turisti

GDPR ja andmete kraapimine — mida tohib ja mida mitte

Avalik kättesaadavus ei tähenda nõusolekut andmete kogumiseks. GDPR kohaselt vajate seaduslikku alust — „õigustatud huvi

Madalam risk: tootehindade, laoseisu, avalike äriregistrite ja tööpakkumiste kraapimine. Hall ala: kõik, millele on seotud isikuandmed. EU proxy-server ei muuda õigusraamistikku, kuid muudab seda, mida näete — hinnad, saadavus ja sisu erinevad riigiti. Reklaamide kontrollimiseks ja vastavuse jälgimiseks peate nägema seda, mida kohalik kasutaja näeb, sealhulgas küpsiste nõusoleku bännereid. Vaid 15% EL-i veebisaitidest vastab minimaalselt nõusoleku nõuetele (2025. aasta uuring 31 riigis). Selle kontrollimiseks eri turgudel on vaja IP-aadresse igast riigist.

Euroopa e-kaubandus: riigipõhine robotitõrje

Allegro (Poola) blokeerib andmekeskuse IP-d koheselt — vajalik on ISP või residentsiaalne proxy Poola IP-ga. Zalando, Otto, Bol.com kasutavad sarnaseid kaitsemeetmeid koos geograafiliste piirangutega. Igal turuplatvormil on oma WAF, päringute limiidid ja JavaScript-i renderdamine. Allegro andmete kogumine Saksa andmekeskuse IP-lt ei anna tulemusi.

Proxy Europa turg peegeldab seda: te ei osta „Euroopa proksisid andmekeskus ja ISP IPv4 üle Euroopa riikide. Andmekeskuse proxy oma ASN-il, fikseeritud hind IP kohta, piiramatu liiklus. ISP proxy kohalikel operaatoritel — läbib IP-tüübi kontrollid platvormidel, mis blokeerivad andmekeskuse vahemikud. Euroopa IP-aadress FineProxy-lt töötab kuni 500 Mbps kiirusega. HTTP/HTTPS ja SOCKS5. Pärast maksmist ilmuvad IP-d teie juhtpaneelile — lisage oma töö-IP lubatud nimekirja, eksportige IP:port formaadis või API kaudu. Minimaalne tellimus: 100 IP-d.