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Veebikraapimise proxy

Staatilised andmekeskuse proxyd, mis on kohandatud skaleeritavaks veebikraapimiseks ilma blokeeringuteta.

Seadista oma pakett →Proksid 48 tunniks
PiiramatuGB-põhiseid tasusid pole
AMD EPYCUusima põlvkonna serveririistvara
Kuni 80 Gbit/sÜlesvooluühendus serveri kohta
REST + MCPTellimine ja haldamine API kaudu

Koostage oma veebikraapimise puhverserveripakett.

Koostage pakett täpselt oma töökoormuse järgi. Valige puhverserveri tüüp, asukohad, IP-de arv, arveldusperiood ja valikuline UDP-tugi — hind uueneb kohe.

RiikIP-de arv
UDP-tugi
Väljas

Lisab põhipaketi hinnale 50%. Töötab SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) kaudu — mängude, VoIP-i ja voogedastuse jaoks.

Mitu riiki ühes paketis, täiendavad lubatud loendi IP-d või ühendused?Seadista juhtpaneelil

Neli võimalust puhverserverite ostmiseks.
Üks neist sobib selle töökoormusega.

Kõik FineProxy aadressid kasutavad IPv4. Andmekeskuse, privaatsed ja ISP-puhverserverid jäävad paketiperioodi jooksul staatiliseks; vahelduvad puhverserverid muutuvad iga päringuga. Staatilised paketid sisaldavad piiramatut liiklust. Esiletõstetud valik vastab selle lehe peamisele kasutusjuhule: Andmekeskuse pakett.

Siin soovitatudAndmekeskuse pakettMüüakse jagatud plokkidenaPrivaatnePrivaatne, alates ühest IP-stISPStaatilised ISP registreeritud aadressidVahelduvArveldatakse API-krediitides
Sobib kõige pareminiBotid ja suuremahuline seireTööks, mis ei vaja püsivat kontot.Pikaajalised kontoseansidÜks aadress profiili kohta, mida kasutate ainult teie.Sihtmärgid, mis hindavad ASN-iRegistreeritud internetiteenuse pakkujale.Andmekogumine, mitte kontodPüsiseanss ei tohiks aadressi vahetada.
Kasutajaid aadressi kohtaKuni 5Maine sõltub osaliselt teistest kasutajatest.1 — teieKeegi teine ei kasuta seda kogu perioodi jooksul.Kuni 5Jagatud park
Platvormi usaldusStandardneAndmekeskuse ASNKõrge — eksklusiivneKõrge — ISP registreeritudSõltub pargist
Hind alates$12 / 100 IPs0,12 $ aadressi kohta kuus$12 / 100 IPsOstke täpselt vajalik kogus.$30 / 100 IPs0,30 $ aadressi kohta kuus$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Minimaalne tellimus100 IP-d1 IP100 IP-d2,5 mln krediiti
Aadressi kasutusaegPerioodi jooksul staatilinePerioodi jooksul staatilinePerioodi jooksul staatilineMuutub iga päringuga
RibalaiusPiiramatuPiiramatuPiiramatuKrediididArveldatakse päringu, mitte gigabaidi järgi.
UDP / häälkõnedValikuline lisateenusValikuline lisateenusValikuline lisateenusPole saadaval
ProtokollidHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
AutentimineLubatud IP-de loendKasutajanime ja parooli saab lisada.Lubatud IP-de loendKasutajanime ja parooli saab lisada.Lubatud IP-de loendKasutajanime ja parooli saab lisada.API-võti
Vaata paketteVaata privaatseid paketteVaata ISP-paketteVaata pakette
Siin soovitatud

Andmekeskuse pakett

Müüakse jagatud plokkidena

Sobib kõige paremini

Botid ja suuremahuline seireTööks, mis ei vaja püsivat kontot.

Kasutajaid aadressi kohta

Kuni 5Maine sõltub osaliselt teistest kasutajatest.

Platvormi usaldus

StandardneAndmekeskuse ASN

Hind alates

$12 / 100 IPs0,12 $ aadressi kohta kuus

Minimaalne tellimus

100 IP-d

Aadressi kasutusaeg

Perioodi jooksul staatiline

Ribalaius

Piiramatu

UDP / häälkõned

Valikuline lisateenus

Protokollid

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autentimine

Lubatud IP-de loendKasutajanime ja parooli saab lisada.

Vaata pakette

Privaatne

Privaatne, alates ühest IP-st

Sobib kõige paremini

Pikaajalised kontoseansidÜks aadress profiili kohta, mida kasutate ainult teie.

Kasutajaid aadressi kohta

1 — teieKeegi teine ei kasuta seda kogu perioodi jooksul.

Platvormi usaldus

Kõrge — eksklusiivne

Hind alates

$12 / 100 IPsOstke täpselt vajalik kogus.

Minimaalne tellimus

1 IP

Aadressi kasutusaeg

Perioodi jooksul staatiline

Ribalaius

Piiramatu

UDP / häälkõned

Valikuline lisateenus

Protokollid

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autentimine

Lubatud IP-de loendKasutajanime ja parooli saab lisada.

Vaata privaatseid pakette

ISP

Staatilised ISP registreeritud aadressid

Sobib kõige paremini

Sihtmärgid, mis hindavad ASN-iRegistreeritud internetiteenuse pakkujale.

Kasutajaid aadressi kohta

Kuni 5

Platvormi usaldus

Kõrge — ISP registreeritud

Hind alates

$30 / 100 IPs0,30 $ aadressi kohta kuus

Minimaalne tellimus

100 IP-d

Aadressi kasutusaeg

Perioodi jooksul staatiline

Ribalaius

Piiramatu

UDP / häälkõned

Valikuline lisateenus

Protokollid

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autentimine

Lubatud IP-de loendKasutajanime ja parooli saab lisada.

Vaata ISP-pakette

Vahelduv

Arveldatakse API-krediitides

Sobib kõige paremini

Andmekogumine, mitte kontodPüsiseanss ei tohiks aadressi vahetada.

Kasutajaid aadressi kohta

Jagatud park

Platvormi usaldus

Sõltub pargist

Hind alates

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Minimaalne tellimus

2,5 mln krediiti

Aadressi kasutusaeg

Muutub iga päringuga

Ribalaius

KrediididArveldatakse päringu, mitte gigabaidi järgi.

UDP / häälkõned

Pole saadaval

Protokollid

HTTP, SOCKS5

Autentimine

API-võti

Vaata pakette

Proksid 48 tunniks

Koostage oma ülesande jaoks pakett ja testige proksisid päris töös. Tasuge valitud seadistuse eest 48 tunniks — hind arvutatakse seadistamise ajal.

Proksid 48 tunniks

Populaarseimad puhverserverite asukohad

Kaheksa puhverserveri asukohta, mida FineProxy kliendid kõige sagedamini valivad.

Vaata kõiki asukohti

Ühendage üks kord.
Seejärel lihtsalt küsige.

FineProxy runs a native MCP-server: paste one URL into your agent and it gets 49 cabinet tools — buying, renewals, IP rotation, allowlists, usage analytics, invoices, and support. The same operations are available through a REST API if you would rather write the calls yourself.

Seejärel öelge

  • Osta 1,000 andmekeskuse IP-sid scrapers
  • Lisa lubatud IP-de loendisse 203.0.113.7 minu scraping puhverserveriteenust
  • Ekspordi minu crawler puhverserverite loendit JSON-ina
  • Näita which services had the suurimat veamäära today
  • Näita the olekut ja arvelduse üksikasju minu puhverserveriteenuseid
Lisateave Loo API-võti
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Pärast konfiguratsiooni salvestamist taaskäivitage Claude. Seejärel kuvatakse FineProxy 49 tööriista saadaolevate tööriistade loendis.

Mida agent ei tee — olenemata teie käsust

Kulutada teie raha

Kuus tööriista mõjutavad saldot ja kõik kuus vajavad õigust wallet:spend. Kui jätate selle võtmel lubamata, saab agent kasutada kõiki teisi tööriistu.

Maksta pakkumisest rohkem

Iga ost sisaldab hinnapakkumisest pärinevat väärtust expected_total_cents. Kui summa erineb kasvõi ühe sendi võrra, lükatakse päring tagasi ja tasu ei võeta.

Tühistada omavoliliselt

Kaht pöördumatut tööriista ei saa käivitada ilma parameetrita confirm=true. Teenust ei saa lõpetada kõrvalmõjuna.

Võtta tasu kaks korda

Rahalised päringud nõuavad väärtust idempotency_key. Aegumise järel kordamine arveldab sama makse, mitte uut makset.

MCP: 49 tööriista · 9 õiguste ulatustJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · olekutaREST API: 49 toimingut · OpenAPI 3.1

Käsitsi seadistamine

Valige operatsioonisüsteem, brauser või puhverserverirakendus ja järgige samm-sammulist seadistusjuhendit.

KÕIK INTEGRATSIOONID

Süsteemid

Brauserid

Rakendused

Loodud kiiruseks.
Liiklust ei mõõdeta.

FineProxy saavutas meie standardsetes kaugserveritestides kiiruseks kuni 500 Mbps. Veebikraapimise töökoormuste puhul määras ülempiiri tavaliselt sihtsaidi päringulimiit, mitte puhverserver.

Testimismeetod: 1 973 500 ühenduskatset ning samaaegsustestid kuni 96 lõimega ühe puhverserveri IP kaudu.

500 Mbps

ühe puhverserveri kohta standardsetes kaugserveritestides

99.97%

1 973 500 päringu jooksul loodud ühendustest

96

ühel IP-l samaaegselt töötavat lõime ilma jõudluse languseta

0

ribalaiuse piiranguid — piiramatu liiklus kõigis pakettides

Eraldi AMD EPYC

Meie enda serverid, ilma jagatud VPS-i naabriteta, kes pordi pärast konkureeriksid.

Meie enda alamvõrgud

IP-d pärinevad meile kuuluvatest vahemikest, mitte teiselt teenusepakkujalt edasimüüdud aadressidest.

80 Gbit/s ülesvooluühendus

Serveri võimsusvaru, mitte ühe puhverserveriseansi kiiruse lubadus.

Tier III / IV

Liiasusega elektri- ja jahutussüsteemidega andmekeskused kõigis meie asukohtades.

Testi märkused

Tegelik läbilaskevõime sõltub marsruudist, sihtkohast, võrgutingimustest ning kasutaja seadmete konfiguratsioonist ja jõudlusest. 500 Mbps koduse internetiühendusega sülearvuti saavutas praktikas ligikaudu 468 Mbps, samas kui kaugserverid saavutasid standardtestides kuni 500 Mbps. Erandlikes testides õigesti konfigureeritud suure jõudlusega serveritest Euroopas ja USA-s ulatus läbilaskevõime kuni 700 Mbps-ni; see ei ole ühe seansi tüüpiline tulemus.

Kõik selle lehe väited teiste sõnadega.

Asjakohane klientide tagasiside, mis on valitud kinnitatud arvustuste kogumist ja lingitud algallikale.

2011puhverservereid alates

Kiirus koormuse all

Töökindlus: Suurepärased puhverserverid, mis püsivad 3–7 päeva stabiilsena ilma katkestusteta Kiirus: Piisavalt kiire TikToki, Gmaili ja krüptorahakottidesse sisselogimise jaoks Toetatud protokollid: HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5 ja isegi UDP Üleilmne katvus: USA, Saksamaa, Prantsusmaa, Jaapan ja teised riigid

esta bazaarSaasHub, Eelmisel aastalTõlgitud inglise keelestAllikas

FineProxy on mu igapäevaseid ülesandeid muutnud. Ei muret, ei viivitust ja palju IP-riiki. Ma olen varem tasuta proovinud, aga see teenus pakub tegelikult järjepidevust, mida ma vajan. Täiesti rahul.

hammadFineProxy sisemine platvormTõlgitud inglise keelestAllikas

API ja agendi juurdepääs

Mulle meeldivad FineProxy proxy'id, nad on väga kiired ja detekteerimata. Ma kasutasin seda automaatsusvahendites nagu võtmesõnu tööriistad, ja kraabimisvahendite jaoks, see on nagu mänguvälja, klienditeenindus on tipptasemel, kui vajate abi, nad on 24/7 kättesaadavad teie probleemi lahendamiseks, proxyde kvaliteet on lihtsalt hämmastav.

asdjkakarNorton Safe Web, Eelmisel aastalTõlgitud inglise keelestAllikas

FineProxy'le üleminek oli üks parimaid otsuseid, mida olen teinud. Seadeprotsess oli uskumatult sujuv ja nende puhverserverid integreeriti mu olemasolevate tööriistadega. Mis neid tõeliselt eristab, on rahu, mida nad pakuvad, teades, et mul on juurdepääs puhasele ja tugevale IP-poolile, kui ma seda vajan. Soovitame seda kõigile, kes otsivad hädavaba proxy-teenust!

PATHANDieg, Eelmisel aastalTõlgitud inglise keelestAllikas

Liiklust ei mõõdeta

Oleme FineProxyt kasutanud kaks aastat. Piiramatu andmemaht ja ühendus on lihtsalt suurepärased ning stabiilsed. Soovitan tungivalt.

David RhodesTrustpilot, Üle 2 aasta tagasiTõlgitud inglise keelestAllikas

Väga taskukohased Euroopa puhverserverid. Ma arvan, et see on ainus proxy-pakkuja, kes on olnud lojaalne vaba ja turvalise internetile. Kuigi teised maksavad GB-i või isegi nõudmise järgi, pakuvad need tüübid endiselt piiramatu bandiidide plaane.

NemanjaDieg, Sel aastalTõlgitud inglise keelestAllikas

Arvustused on esitatud täies mahus. Kui klient tõstatas küsimuse, millele saime vastata, kuvatakse selle juures meie algsel platvormil avaldatud vastus.

Kõik klientide arvustused
Milline proxy tüüp sobib veebikraapimise proxy-teenuse seadistamiseks kõige paremini?Andmekeskuse proxy'd

Andmekeskuse proxy'd 80% ülesannete jaoks. Need on 5–10 korda odavamad kui residentsed, kiiremad ja sobivad saitidele, kus pole agressiivset anti-bot kaitset. Kasutage residentseid ainult sotsiaalmeedia, Google'i või saitide jaoks, mis blokeerivad spetsiaalselt andmekeskuste IP-vahemikke.

Kuidas ühendada proxy API veebikraapimiseks?FineProxy annab

FineProxy annab teile lõpp-punkti — näiteks http://gate.fineproxy.org:port. Suunake oma kraaper sellele aadressile, lisage autentimine (IP sidumine või kasutajanimi/parool) ja kõik päringud lähevad läbi proxy. HTTP, HTTPS, SOCKS5 — valige see, mida teie tööriist vajab.

Kas proxy parsimistööriist vajab eriseadistusi?Ei

Ei. A-Parser, ScrapeOps, kohandatud Python-skriptid — need kõik aktsepteerivad proxy-loendit või lüüsi lõpp-punkti. Laadige oma FineProxy IP-d, aktiveerige rotatsioon, kui tööriist seda toetab, ja käivitage töö. Standardne proxy aadress ja port, midagi enamat pole vaja.

Kuidas seadistada proxy rotatsiooni Scrapy's?Edastage proxy

Edastage proxy päringu meta kaudu: meta={‘proxy’: ‘http://ip:port’}. Kui vajate rotatsiooni, kirjutage lihtne middleware, mis valib enne iga päringut nimekirjast järgmise proxy. GitHubis on rohkelt valmis näiteid — see on umbes 15 rida koodi. FineProxy toetab HTTP, HTTPS ja SOCKS5 protokolle.

Kui palju proxy'sid on vaja suuremahulise projekti jaoks?100

100 000 lehekülge päevas tavalisel saidil: 100–300 IP'd rotatsiooniga. Google või Amazon: 500–1000+. FineProxy pool tuleb mõlemaga toime — lisage nii palju IP-aadresse kui vaja ja skaleerige igal ajal.

Kas mu kraapimise proxy IP-d blokeeritakse?Lõpuks

Lõpuks ikka — nii see lihtsalt käib. Oluline on, et teil oleks piisavalt IP-aadresse roteerimiseks ja et saaksite põlenud aadressid välja vahetada. FineProxy privaatsete puhverserveritega kestavad IP-d kauem, sest ainult teie kasutate neid. Kui mõni märgistatakse — asendage see juhtpaneelilt.

Millist protokolli peaksin kasutama?HTTP/HTTPS enamiku

HTTP/HTTPS enamiku teekide jaoks; SOCKS5, kui teie tööriist eeldab socket-taseme puhverserverit. UDP on veebi kraapimise puhul harva asjakohane.

Skript töötab saidikaartidega, kuid HTML-iga ebaõnnestub. Miks?Sitemapid tervitavad roboteid

Sitemapid tervitavad roboteid, kuid HTML-teid jälgitakse rangelt. Hoidke päised ja küpsised järjepidevad, laadige alla varad, mida leht eeldab, ning aeglustage tempot vormide ja POST-lõpp-punktide juures.

Kontori lubatud aadresside loend lakkab pidevalt töötamast, aga kodus toimib kõik. Mida peaksin kontrollima?Kontorid asuvad sageli

Kontorid asuvad sageli CGNAT taga või nende avalik väljuv IP-aadress vahetub. Lisage lubatud nimekirja tegelik avalik aadress, hoidke varuvariant (kodu/VPN) käepärast ja kasutage vaikeportide filtreerimise korral alternatiivseid porte.

Juhend

VEEBIKRAAPIMISEKS EI VAJA MILJONEID IP-AADRESSE

3 min lugemistFineProxy võrgumeeskond

Proxy pakkujad armastavad uhkeldada oma pool'i suurusega — 20 miljonit, 70 miljonit, 100 miljonit IP'd. Kõlab muljetavaldavalt. Kuid hästi hallatud paar sada kvaliteetset IP'd lööb iga kord miljonit läbipõlenud aadressi. Oluline pole arv. Oluline on see, kas need IP'd on puhtad, kiired ja pole juba teie sihtlehtedel mustas nimekirjas.

Andmekeskus vs. residentsiaalne — millal tasub rohkem maksta

Enamiku kraapimistööde jaoks on andmekeskuse proxyd õige valik. Need on kiired, soodsad ja tulevad hõlpsalt toime sadade lõimedega. Tooteloendid e-poe saidilt, otsingutulemused, avalikud andmed kataloogidest — andmekeskuse IP-d teevad selle töö ära. Residentsiaalseid proxysid on vaja siis, kui sihtleht võitleb aktiivselt kraapijate vastu. Sotsiaalmeedia, Google, tugevalt kaitstud turuplatsid — need kontrollivad, kas teie IP kuulub andmekeskusele. Kui kuulub, karmistuvad kontrollid — rohkem CAPTCHA-sid, rangemad päringupiirangud ja mõnikord täielik blokeerimine. Kuid see on vähemuses kraapimisülesannetest. Enamik veebisaite ei kasuta agressiivseid antibot-süsteeme. Rotatsiooniga andmekeskuse IP-d koos mõistlike pausidega päringute vahel katavad 80% kõigest.

Veebikraapimine

Kui palju IP-sid teil tegelikult vaja on?

Võtke kraapitavate lehtede arv, jagage sellega, kui kiiresti neid vajate, ja arvestage saidi taluvust. Uudistesait võib lubada 300+ päringut tunnis ühelt IP-lt. E-poe sait — 100–200. Sotsiaalmeedia — isegi 30–60. 10 000 lehe jaoks päevas keskmise taseme saidil piisab 10–50 IP-st rotatsiooniga. Mitte miljoneid. FineProxy 100 000 andmekeskuse proxyt katavad igasuguse kraapimise proxy-serveri seadistuse, isegi mahuka.

Töö kraapimise raamistikega

Enamik tööriistu toetab proxy'sid vaikimisi. Scrapy's edastage proxy päringu meta kaudu: meta={‘proxy’: ‘http://ip:port’}. Kui tegemist on suuremamahulise projektiga, tasub seadistada Scrapy proxy rotatsiooni pool — sisuliselt middleware, mis vahetab enne iga päringu saatmist nimekirjast uue IP. FineProxy töötab Scrapy, Crawlee, Puppeteer'i, Playwright'i ja kõigega, mis toetab HTTP või SOCKS5 protokolli.A-Parser, mis on populaarne SEO kraapimiseks, toetab proxy'de hulgiimporti koos IP sidumisega. Laadige oma nimekiri, siduge see oma tegeliku IP-ga FineProxy juhtpaneelil ja laske A-Parser'il neid läbi roteerida.

Milline rotatsiooni lähenemine toimib paremini?

Iga päringu vahel roteerimine on turvalisem — ükski IP ei kogu kahtlast tegevust. Kuid see on aeglasem, sest iga uus IP tähendab uut ühendust.Roteerimine taimeri alusel (iga 50–100 päringu järel) või ainult blokeerimise korral on kiirem ja raiskab vähem aadresse. Alustage sellest. Lülituge päringu-põhisele rotatsioonile ainult siis, kui teid blokeeritakse liiga sageli.Spider proxy ja crawler proxy seadistuste puhul, mis töötavad tuhandete lehekülgede ulatuses, on päringu-põhine rotatsioon tavaliselt kiiruse kompromissi väärt.

Mis teeb hea kraapimise proxy?

Teie puhverserver peab olema kiire — tuhandete päringute korral summeerub vahe 50 ms ja 200 ms latentsuse vahel tundideks. See peab olema puhas — mitte rämpspostisaatjate poolt kuritarvitatud, mitte mustas nimekirjas. Ja ideaaljuhul on see ainult teie oma. IP jagamine viiekümne teise kraapijaga, kes kõik pommitavad sama sihtmärki, on kindel viis kõigi blokeerimiseks. FineProxy omab ise oma 100 000 IP-aadressi — neid ei müüda edasi teiselt pakkujalt. Saate privaatsed puhverserverid, mida keegi teine teie sihtlehtedel ei kasuta.