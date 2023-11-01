UDP proksi
Natiivne UDP marsruutimine SOCKS5 kaudu — ilma TCP tunneldamise lisakoormata, 10–40 Gbit/s üleslingiühendused, ühildub TiviMate, OTTPlayer, VoIP ja mänguklientidega.
Koostage oma UDP-toega puhverserveripakett.
Valige puhverserveri põhitüüp, asukoht, kogus ja arveldusperiood. Siin valitud UDP-tugi lisab põhipaketi hinnale 50%.
Praeguste pakettide laadimine…
Lisab põhipaketi hinnale 50%. Töötab SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) kaudu — mängude, VoIP-i ja voogedastuse jaoks.
UDP on valikuline.
Valige puhverserveri põhitüüp.
UDP-tugi lubatakse ühilduva staatilise puhverserveripaketi lisateenusena. Võrrelge enne seadistamist põhitooteid.
|Andmekeskuse pakettMüüakse jagatud plokkidena
|PrivaatnePrivaatne, alates ühest IP-st
|ISPStaatilised ISP registreeritud aadressid
|VahelduvArveldatakse API-krediitides
|Sobib kõige paremini
|Botid ja suuremahuline seireTööks, mis ei vaja püsivat kontot.
|Pikaajalised kontoseansidÜks aadress profiili kohta, mida kasutate ainult teie.
|Sihtmärgid, mis hindavad ASN-iRegistreeritud internetiteenuse pakkujale.
|Andmekogumine, mitte kontodPüsiseanss ei tohiks aadressi vahetada.
|Kasutajaid aadressi kohta
|Kuni 5Maine sõltub osaliselt teistest kasutajatest.
|1 — teieKeegi teine ei kasuta seda kogu perioodi jooksul.
|Kuni 5
|Jagatud park
|Platvormi usaldus
|StandardneAndmekeskuse ASN
|Kõrge — eksklusiivne
|Kõrge — ISP registreeritud
|Sõltub pargist
|Hind alates
|$12 / 100 IPs0,12 $ aadressi kohta kuus
|$12 / 100 IPsOstke täpselt vajalik kogus.
|$30 / 100 IPs0,30 $ aadressi kohta kuus
|$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
|Minimaalne tellimus
|100 IP-d
|1 IP
|100 IP-d
|2,5 mln krediiti
|Aadressi kasutusaeg
|Perioodi jooksul staatiline
|Perioodi jooksul staatiline
|Perioodi jooksul staatiline
|Muutub iga päringuga
|Ribalaius
|Piiramatu
|Piiramatu
|Piiramatu
|KrediididArveldatakse päringu, mitte gigabaidi järgi.
|UDP / häälkõned
|Valikuline lisateenus
|Valikuline lisateenus
|Valikuline lisateenus
|Pole saadaval
|Protokollid
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, SOCKS5
|Autentimine
|Lubatud IP-de loendKasutajanime ja parooli saab lisada.
|Lubatud IP-de loendKasutajanime ja parooli saab lisada.
|Lubatud IP-de loendKasutajanime ja parooli saab lisada.
|API-võti
|Vaata pakette
|Vaata privaatseid pakette
|Vaata ISP-pakette
|Vaata pakette
Andmekeskuse pakett
Müüakse jagatud plokkidena
Botid ja suuremahuline seireTööks, mis ei vaja püsivat kontot.
Kuni 5Maine sõltub osaliselt teistest kasutajatest.
StandardneAndmekeskuse ASN
$12 / 100 IPs0,12 $ aadressi kohta kuus
100 IP-d
Perioodi jooksul staatiline
Piiramatu
Valikuline lisateenus
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
Lubatud IP-de loendKasutajanime ja parooli saab lisada.
Privaatne
Privaatne, alates ühest IP-st
Pikaajalised kontoseansidÜks aadress profiili kohta, mida kasutate ainult teie.
1 — teieKeegi teine ei kasuta seda kogu perioodi jooksul.
Kõrge — eksklusiivne
$12 / 100 IPsOstke täpselt vajalik kogus.
1 IP
Perioodi jooksul staatiline
Piiramatu
Valikuline lisateenus
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
Lubatud IP-de loendKasutajanime ja parooli saab lisada.
ISP
Staatilised ISP registreeritud aadressid
Sihtmärgid, mis hindavad ASN-iRegistreeritud internetiteenuse pakkujale.
Kuni 5
Kõrge — ISP registreeritud
$30 / 100 IPs0,30 $ aadressi kohta kuus
100 IP-d
Perioodi jooksul staatiline
Piiramatu
Valikuline lisateenus
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
Lubatud IP-de loendKasutajanime ja parooli saab lisada.
Vahelduv
Arveldatakse API-krediitides
Andmekogumine, mitte kontodPüsiseanss ei tohiks aadressi vahetada.
Jagatud park
Sõltub pargist
$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
2,5 mln krediiti
Muutub iga päringuga
KrediididArveldatakse päringu, mitte gigabaidi järgi.
Pole saadaval
HTTP, SOCKS5
API-võti
Proksid 48 tunniks
Koostage oma ülesande jaoks pakett ja testige proksisid päris töös. Tasuge valitud seadistuse eest 48 tunniks — hind arvutatakse seadistamise ajal.
Populaarseimad puhverserverite asukohad
Kaheksa puhverserveri asukohta, mida FineProxy kliendid kõige sagedamini valivad.
Ühendage üks kord.
Seejärel lihtsalt küsige.
FineProxy runs a native MCP-server: paste one URL into your agent and it gets 49 cabinet tools — buying, renewals, IP rotation, allowlists, usage analytics, invoices, and support. The same operations are available through a REST API if you would rather write the calls yourself.
Seejärel öelge
- Configure a proxy plan with UDP support
- Buy UDP-enabled proxies in the United States
- Export my proxy list as JSON
- Update the IP allowlist for my proxy service
- Show the status and next due date for my service
{
"mcpServers": {
"fineproxy": {
"url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
"headers": {
"Authorization": "Bearer fb_live_••••"
}
}
}
}
Pärast konfiguratsiooni salvestamist taaskäivitage Claude. Seejärel kuvatakse FineProxy 49 tööriista saadaolevate tööriistade loendis.
Mida agent ei tee — olenemata teie käsust
Kulutada teie raha
Kuus tööriista mõjutavad saldot ja kõik kuus vajavad õigust
wallet:spend. Kui jätate selle võtmel lubamata, saab agent kasutada kõiki teisi tööriistu.
Maksta pakkumisest rohkem
Iga ost sisaldab hinnapakkumisest pärinevat väärtust
expected_total_cents. Kui summa erineb kasvõi ühe sendi võrra, lükatakse päring tagasi ja tasu ei võeta.
Tühistada omavoliliselt
Kaht pöördumatut tööriista ei saa käivitada ilma parameetrita
confirm=true. Teenust ei saa lõpetada kõrvalmõjuna.
Võtta tasu kaks korda
Rahalised päringud nõuavad väärtust
idempotency_key. Aegumise järel kordamine arveldab sama makse, mitte uut makset.
Käsitsi seadistamine
Valige operatsioonisüsteem, brauser või puhverserverirakendus ja järgige samm-sammulist seadistusjuhendit.
Süsteemid
Brauserid
Rakendused
Loodud kiiruseks.
Liiklust ei mõõdeta.
FineProxy saavutas meie standardsetes kaugserveritestides kiiruseks kuni 500 Mbps. Veebikraapimise töökoormuste puhul määras ülempiiri tavaliselt sihtsaidi päringulimiit, mitte puhverserver.
Testimismeetod: 1 973 500 ühenduskatset ning samaaegsustestid kuni 96 lõimega ühe puhverserveri IP kaudu.
500 Mbps
ühe puhverserveri kohta standardsetes kaugserveritestides
99.97%
1 973 500 päringu jooksul loodud ühendustest
96
ühel IP-l samaaegselt töötavat lõime ilma jõudluse languseta
0
ribalaiuse piiranguid — piiramatu liiklus kõigis pakettides
Eraldi AMD EPYC
Meie enda serverid, ilma jagatud VPS-i naabriteta, kes pordi pärast konkureeriksid.
Meie enda alamvõrgud
IP-d pärinevad meile kuuluvatest vahemikest, mitte teiselt teenusepakkujalt edasimüüdud aadressidest.
80 Gbit/s ülesvooluühendus
Serveri võimsusvaru, mitte ühe puhverserveriseansi kiiruse lubadus.
Tier III / IV
Liiasusega elektri- ja jahutussüsteemidega andmekeskused kõigis meie asukohtades.
Tegelik läbilaskevõime sõltub marsruudist, sihtkohast, võrgutingimustest ning kasutaja seadmete konfiguratsioonist ja jõudlusest. 500 Mbps koduse internetiühendusega sülearvuti saavutas praktikas ligikaudu 468 Mbps, samas kui kaugserverid saavutasid standardtestides kuni 500 Mbps. Erandlikes testides õigesti konfigureeritud suure jõudlusega serveritest Euroopas ja USA-s ulatus läbilaskevõime kuni 700 Mbps-ni; see ei ole ühe seansi tüüpiline tulemus.
Kõik selle lehe väited teiste sõnadega.
Asjakohane klientide tagasiside, mis on valitud kinnitatud arvustuste kogumist ja lingitud algallikale.
Kiirus koormuse all
Need päevad, kui ma pidin kasutama tasuta puhverservereid, mäletan kui õudusunenägu. Aga enam mitte. Mul oli mõned hirmud enne FineProxy kasutamist ja nad kõik läksid pärast seda, kui ma otsustasin seda teenust proovida. Kiirus on hea ja praktiline toetus on kõik, mida ma vajan. Ja ära unusta kena hind ja täielikku anonüümsust, muidugi)
Ma kasutan neid proxy'id oma andmete kraabimisprojektide jaoks ja see on täpselt see, mida ma vajan. pöörlev ja kiire IP töö suurepärane
Tugi
Üldiselt üks parimaid teenusepakkujaid, kellega olen töötanud, on peaaegu ilma proxy'ideta ja 24/7 toetus. Jätke seda edasi!!
FineProxy.org on usaldusväärne kvaliteetsete proxy-teenuste pakkuja, kellel on suurepärane klienditeenindus ja tugevad garantiipoliitilised põhimõtted. Nad pakuvad turvalisi ja kiireid teenuseid, mis tagavad kasutajatele sujuvat kogemust.
Liiklust ei mõõdeta
Suurepärane puhverserveriteenus! Neil on eri tüüpi puhverservereid, sealhulgas roteeruvad puhverserverid ilma liikluspiiranguta. Hinnad on taskukohased ja saadaval on geograafilise sihtimise võimalused. Maksta saab mugavalt krüptoraha, PayPali või kaartidega.
Väga taskukohased Euroopa puhverserverid. Ma arvan, et see on ainus proxy-pakkuja, kes on olnud lojaalne vaba ja turvalise internetile. Kuigi teised maksavad GB-i või isegi nõudmise järgi, pakuvad need tüübid endiselt piiramatu bandiidide plaane.
Kas teie UDP proxyd töötavad häälvestluste jaoks?Jah
Jah. FineProxy UDP proxyd toetavad täielikult reaalajas andmeedastust, mis teeb need sobivaks häälvestluste, VoIP rakenduste ja voogesituse protokollide jaoks. UDP kanal käsitleb pakette otse, ilma püsivat TCP sessiooni loomata, mis vähendab viivitusi ja parandab reaalajas suhtluse stabiilsust.
Kuidas teie UDP protokoll täpselt töötab?SOCKS5 UDP ASSOCIATE
Meie UDP tugi põhineb standardsel SOCKS5 UDP ASSOCIATE mehhanismil.
Praktikas edastatakse UDP liiklus läbi proxy TCP juhtühenduse abil. TCP ühendus loob ja hoiab sessiooni alal, samas kui tegelikud UDP paketid (mängud, VoIP, DNS, voogesitus) edastatakse eraldi vahenduslõpp-punkti kaudu — neid ei tunneldata TCP sisse.
Kuidas see töötab:
1. Teie rakendus loob proxy-ga ühenduse SOCKS5 kaudu üle TCP.
2. Rakendus saadab UDP ASSOCIATE päringu.
3. Proxy-server vastab UDP edastusaadressiga (BND.ADDR ja BND.PORT).
4. Teie rakendus saadab UDP-pakette sellele aadressile. Iga pakett on kapseldatud ning sisaldab siht-IP-d ja porti.
5. Proxy edastab UDP-liikluse ja suunab vastused tagasi teie rakendusele.
6. TCP-ühendus peab jääma avatuks, et UDP-seanss püsiks aktiivne. Selle sulgemine lõpetab UDP-edastuse koheselt.
Selline käitumine on määratletud SOCKS5 spetsifikatsiooniga. Enamik kaasaegseid mängukliende, VoIP tarkvara ja võrgutööriistu toetavad seda automaatselt.
Olulised märkused:
- UDP töötab ainult rakendustega, mis toetavad SOCKS5 UDP ASSOCIATE funktsiooni.
- Toores UDP edastamist ei kasutata — UDP suunatakse läbi SOCKS5.
- Ühilduvus sõltub rakendusest ja seda tuleks teie poolel testida.
- Seda meetodit kasutatakse tavaliselt madala latentsusega liikluse jaoks, nagu mängimine, häälside ja DNS päringud.
Kas DNS päringud võivad UDP kasutamisel proxyst mööda lekkida?See
See sõltub teie seadistusest. Vaikimisi saadavad enamik rakendusi DNS päringuid UDP kaudu. Kui teie süsteemi DNS lahendaja ei ole seadistatud liiklust SOCKS5 proxy kaudu suunama, võivad DNS päringud sellest täielikult mööda minna ja liikuda otse teie ISP-le — paljastades külastatavad domeenid. DNS lekete vältimiseks seadistage oma rakendus või operatsioonisüsteem DNS lahendama proxy kaudu, kasutage DNS serverit, millele pääseb ligi ainult proxy IP kaudu, või toetuge rakendustele, mis suunavad kogu liikluse (sh DNS) natiivselt SOCKS5 kaudu. FineProxy ei peatki ega logi DNS päringuid, seega on lekete vältimine kliendipoolne ülesanne.
Mis vahe on HTTP ja UDP puhverserveritel?HTTP proxyd
HTTP proxyd käsitlevad veebiliiklust — need töötlevad päringuid ja vastuseid TCP-ühenduste kaudu ning sobivad veebisirvimiseks, API-päringuteks ja automatiseerimiseks.
UDP puhverserverid edastavad andmegrammid läbi SOCKS5 relee ning on loodud reaalajas suhtluseks, meedia voogedastuseks ja mängimiseks. Need ei parsi ega muuda liiklust ning töötavad kiiremini, kui iga paketi usaldusväärne kohaletoimetamine pole kriitilise tähtsusega.
Kas UDP proxy teenuste puhul on võimalik raha tagasi saada?Jah. Tagasimakse on
Jah. Tagasimakse on võimalik 24 tunni jooksul pärast ostu. Kui teenus ei vasta teie vajadustele, võtke 24 tunni jooksul ühendust klienditoega ja me töötleme tagasimakse pärast esmast kontrolli. Soovitame testida jõudlust ja ühilduvust kohe, et võimalikud probleemid saaks lahendada tagasimakse ajaakna jooksul.
Mis on
UDP-puhverserver?
UDP puhverserver on võrguvahendustarkvara, mis edastab User Datagram Protocol (UDP) pakette klientide ja sihtserverite vahel. Erinevalt HTTP puhverserveritest, mis töötavad rangelt TCP kaudu, käsitlevad UDP puhverserverid reaalajas ühenduseta andmeid, mistõttu on need hädavajalikud selliste teenuste jaoks nagu häälvestlused, mängimine, IPTV ja voogedastus.FineProxy UDP puhverserverid kasutavad SOCKS5 UDP ASSOCIATE mehhanismi UDP liikluse suunamiseks minimaalse lisakoormusega, pakkudes täielikku IPv4 tuge ja piiramatut liiklust suure ribalaiusega võrkudes.
Kuidas UDP proxy töötab
Kui rakendus peab saatma UDP andmeid, loob see esmalt ühenduse puhverserveriga SOCKS5 kaudu üle TCP ja esitab UDP ASSOCIATE päringu. Puhverserver vastab relee aadressiga ning sealt edasi edastatakse UDP andmegrammid läbi relee, ilma et neid tunnelitatakse TCP pakettidesse — TCP ühendus hoiab ainult sessiooni alal. FineProxy serverid töötlevad tuhandeid pakette sekundis Tier-III/IV andmekeskustes 10–40 Gbit/s üleslingi kiirusega, tagades 99,9% tööaja ja stabiilse paketivoo isegi suure koormuse korral.
Kuidas SOCKS5 UDP ASSOCIATE käsitleb UDP liiklust
Paljud puhverserveri lahendused üritavad UDP-d käsitleda, pakkides selle täielikult TCP tunnelisse, mis tekitab märkimisväärse lisakoormuse ja kaotab UDP kasutamise mõtte. SOCKS5 UDP ASSOCIATE kasutab teistsugust lähenemist: TCP ühendust kasutatakse ainult juhtimiskanalina sessiooni loomiseks ja hoidmiseks, samas kui tegelikud UDP andmegrammid edastatakse eraldi spetsiaalse relee lõpp-punkti kaudu.FineProxy rakendus järgib täpselt seda mudelit. UDP paketid edastatakse läbi relee aadressi ilma TCP-sse taaskapseldata, mis säilitab UDP madalat latentsust iseloomustavad omadused ja tagab parema ühilduvuse rakendustega, mis sõltuvad tõelisest andmegrammide edastamisest.
Kuidas see erineb puhtalt TCP-põhistest puhverserveritest
Tavalised HTTP ja HTTPS puhverserverid suunavad kogu liikluse läbi TCP ühenduste, mis tähendab, et iga pakett läbib kätlused, kinnitused ja uuesti saatmise loogika. Reaalajas rakenduste puhul tekitab see tarbetut viivitust. FineProxy SOCKS5 puhverserverid koos UDP ASSOCIATE funktsiooniga eraldavad juhtimistasandi (TCP) andmetasandist (UDP). Tulemusena liiguvad tegelikud meedia-, hääle- või mängupaketid UDP andmegrammidena läbi relee — mitte TCP-sse pakituna — tagades madalama latentsuse ja prognoositavama jõudluse pidevate voogude korral.
Ühilduvus IPTV teenustega (TiviMate, OTTPlayer jt)
Jah, FineProxy UDP puhverserverid on täielikult ühilduvad IPTV ja meedia voogedastusplatvormidega nagu TiviMate, OTTPlayer, Smart STB ja muud reaalajas sisu edastamise teenused. Kuna need rakendused toetuvad UDP multicast-ile või otsetele andmegrammivoogudele, tagab SOCKS5 UDP ASSOCIATE tugi sujuva taasesituse ja vähendatud puhverdamise kõigis seadmetes — nutiteleritest kuni Androidi mängijateni.
Kas protokoll on turvaline?
UDP on iseenesest kerge transpordiprotokoll, mis ei sisalda krüpteerimist ega autentimist. Siiski tagab FineProxy turvalise marsruutimise kontrollitud serverite, krüpteeritud haldusliideste ja isoleeritud andmeteede kaudu.Täiendavaks kaitseks saavad kasutajad kombineerida UDP proxysid rakenduse tasandil otsast-otsani krüpteerimisega (nt SRTP hääle jaoks või HTTPS üle UDP). FineProxy ei logi kasutajate tegevust ega dekrüpteeri andmesisu — teenus ainult marsruudib pakette, tagades privaatsuse ja seansi terviklikkuse.