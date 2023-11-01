UUS! |Üks API-kutse ja saate puhtad andmed. Kraapijaid pole vaja.Hankige 10 000 tasuta tokenit →

UDP proksi

Natiivne UDP marsruutimine SOCKS5 kaudu — ilma TCP tunneldamise lisakoormata, 10–40 Gbit/s üleslingiühendused, ühildub TiviMate, OTTPlayer, VoIP ja mänguklientidega.

Seadista oma pakett →Proksid 48 tunniks
UDP ASSOCIATEAvailable over SOCKS5
OptionalEnable it in the calculator
PiiramatuGB-põhiseid tasusid pole
REST + MCPTellimine ja haldamine API kaudu

Koostage oma UDP-toega puhverserveripakett.

Valige puhverserveri põhitüüp, asukoht, kogus ja arveldusperiood. Siin valitud UDP-tugi lisab põhipaketi hinnale 50%.

RiikIP-de arv
UDP-tugi
Sees

Lisab põhipaketi hinnale 50%. Töötab SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) kaudu — mängude, VoIP-i ja voogedastuse jaoks.

Mitu riiki ühes paketis, täiendavad lubatud loendi IP-d või ühendused?Seadista juhtpaneelil

UDP on valikuline.
Valige puhverserveri põhitüüp.

UDP-tugi lubatakse ühilduva staatilise puhverserveripaketi lisateenusena. Võrrelge enne seadistamist põhitooteid.

Andmekeskuse pakettMüüakse jagatud plokkidenaPrivaatnePrivaatne, alates ühest IP-stISPStaatilised ISP registreeritud aadressidVahelduvArveldatakse API-krediitides
Sobib kõige pareminiBotid ja suuremahuline seireTööks, mis ei vaja püsivat kontot.Pikaajalised kontoseansidÜks aadress profiili kohta, mida kasutate ainult teie.Sihtmärgid, mis hindavad ASN-iRegistreeritud internetiteenuse pakkujale.Andmekogumine, mitte kontodPüsiseanss ei tohiks aadressi vahetada.
Kasutajaid aadressi kohtaKuni 5Maine sõltub osaliselt teistest kasutajatest.1 — teieKeegi teine ei kasuta seda kogu perioodi jooksul.Kuni 5Jagatud park
Platvormi usaldusStandardneAndmekeskuse ASNKõrge — eksklusiivneKõrge — ISP registreeritudSõltub pargist
Hind alates$12 / 100 IPs0,12 $ aadressi kohta kuus$12 / 100 IPsOstke täpselt vajalik kogus.$30 / 100 IPs0,30 $ aadressi kohta kuus$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Minimaalne tellimus100 IP-d1 IP100 IP-d2,5 mln krediiti
Aadressi kasutusaegPerioodi jooksul staatilinePerioodi jooksul staatilinePerioodi jooksul staatilineMuutub iga päringuga
RibalaiusPiiramatuPiiramatuPiiramatuKrediididArveldatakse päringu, mitte gigabaidi järgi.
UDP / häälkõnedValikuline lisateenusValikuline lisateenusValikuline lisateenusPole saadaval
ProtokollidHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
AutentimineLubatud IP-de loendKasutajanime ja parooli saab lisada.Lubatud IP-de loendKasutajanime ja parooli saab lisada.Lubatud IP-de loendKasutajanime ja parooli saab lisada.API-võti
Vaata paketteVaata privaatseid paketteVaata ISP-paketteVaata pakette

Andmekeskuse pakett

Müüakse jagatud plokkidena

Sobib kõige paremini

Botid ja suuremahuline seireTööks, mis ei vaja püsivat kontot.

Kasutajaid aadressi kohta

Kuni 5Maine sõltub osaliselt teistest kasutajatest.

Platvormi usaldus

StandardneAndmekeskuse ASN

Hind alates

$12 / 100 IPs0,12 $ aadressi kohta kuus

Minimaalne tellimus

100 IP-d

Aadressi kasutusaeg

Perioodi jooksul staatiline

Ribalaius

Piiramatu

UDP / häälkõned

Valikuline lisateenus

Protokollid

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autentimine

Lubatud IP-de loendKasutajanime ja parooli saab lisada.

Vaata pakette

Privaatne

Privaatne, alates ühest IP-st

Sobib kõige paremini

Pikaajalised kontoseansidÜks aadress profiili kohta, mida kasutate ainult teie.

Kasutajaid aadressi kohta

1 — teieKeegi teine ei kasuta seda kogu perioodi jooksul.

Platvormi usaldus

Kõrge — eksklusiivne

Hind alates

$12 / 100 IPsOstke täpselt vajalik kogus.

Minimaalne tellimus

1 IP

Aadressi kasutusaeg

Perioodi jooksul staatiline

Ribalaius

Piiramatu

UDP / häälkõned

Valikuline lisateenus

Protokollid

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autentimine

Lubatud IP-de loendKasutajanime ja parooli saab lisada.

Vaata privaatseid pakette

ISP

Staatilised ISP registreeritud aadressid

Sobib kõige paremini

Sihtmärgid, mis hindavad ASN-iRegistreeritud internetiteenuse pakkujale.

Kasutajaid aadressi kohta

Kuni 5

Platvormi usaldus

Kõrge — ISP registreeritud

Hind alates

$30 / 100 IPs0,30 $ aadressi kohta kuus

Minimaalne tellimus

100 IP-d

Aadressi kasutusaeg

Perioodi jooksul staatiline

Ribalaius

Piiramatu

UDP / häälkõned

Valikuline lisateenus

Protokollid

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autentimine

Lubatud IP-de loendKasutajanime ja parooli saab lisada.

Vaata ISP-pakette

Vahelduv

Arveldatakse API-krediitides

Sobib kõige paremini

Andmekogumine, mitte kontodPüsiseanss ei tohiks aadressi vahetada.

Kasutajaid aadressi kohta

Jagatud park

Platvormi usaldus

Sõltub pargist

Hind alates

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Minimaalne tellimus

2,5 mln krediiti

Aadressi kasutusaeg

Muutub iga päringuga

Ribalaius

KrediididArveldatakse päringu, mitte gigabaidi järgi.

UDP / häälkõned

Pole saadaval

Protokollid

HTTP, SOCKS5

Autentimine

API-võti

Vaata pakette

Proksid 48 tunniks

Koostage oma ülesande jaoks pakett ja testige proksisid päris töös. Tasuge valitud seadistuse eest 48 tunniks — hind arvutatakse seadistamise ajal.

Proksid 48 tunniks

Populaarseimad puhverserverite asukohad

Kaheksa puhverserveri asukohta, mida FineProxy kliendid kõige sagedamini valivad.

Vaata kõiki asukohti

Ühendage üks kord.
Seejärel lihtsalt küsige.

FineProxy runs a native MCP-server: paste one URL into your agent and it gets 49 cabinet tools — buying, renewals, IP rotation, allowlists, usage analytics, invoices, and support. The same operations are available through a REST API if you would rather write the calls yourself.

Seejärel öelge

  • Configure a proxy plan with UDP support
  • Buy UDP-enabled proxies in the United States
  • Export my proxy list as JSON
  • Update the IP allowlist for my proxy service
  • Show the status and next due date for my service
Lisateave Loo API-võti
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Pärast konfiguratsiooni salvestamist taaskäivitage Claude. Seejärel kuvatakse FineProxy 49 tööriista saadaolevate tööriistade loendis.

Mida agent ei tee — olenemata teie käsust

Kulutada teie raha

Kuus tööriista mõjutavad saldot ja kõik kuus vajavad õigust wallet:spend. Kui jätate selle võtmel lubamata, saab agent kasutada kõiki teisi tööriistu.

Maksta pakkumisest rohkem

Iga ost sisaldab hinnapakkumisest pärinevat väärtust expected_total_cents. Kui summa erineb kasvõi ühe sendi võrra, lükatakse päring tagasi ja tasu ei võeta.

Tühistada omavoliliselt

Kaht pöördumatut tööriista ei saa käivitada ilma parameetrita confirm=true. Teenust ei saa lõpetada kõrvalmõjuna.

Võtta tasu kaks korda

Rahalised päringud nõuavad väärtust idempotency_key. Aegumise järel kordamine arveldab sama makse, mitte uut makset.

MCP: 49 tööriista · 9 õiguste ulatustJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · olekutaREST API: 49 toimingut · OpenAPI 3.1

Käsitsi seadistamine

Valige operatsioonisüsteem, brauser või puhverserverirakendus ja järgige samm-sammulist seadistusjuhendit.

KÕIK INTEGRATSIOONID

Süsteemid

Brauserid

Rakendused

Loodud kiiruseks.
Liiklust ei mõõdeta.

FineProxy saavutas meie standardsetes kaugserveritestides kiiruseks kuni 500 Mbps. Veebikraapimise töökoormuste puhul määras ülempiiri tavaliselt sihtsaidi päringulimiit, mitte puhverserver.

Testimismeetod: 1 973 500 ühenduskatset ning samaaegsustestid kuni 96 lõimega ühe puhverserveri IP kaudu.

500 Mbps

ühe puhverserveri kohta standardsetes kaugserveritestides

99.97%

1 973 500 päringu jooksul loodud ühendustest

96

ühel IP-l samaaegselt töötavat lõime ilma jõudluse languseta

0

ribalaiuse piiranguid — piiramatu liiklus kõigis pakettides

Eraldi AMD EPYC

Meie enda serverid, ilma jagatud VPS-i naabriteta, kes pordi pärast konkureeriksid.

Meie enda alamvõrgud

IP-d pärinevad meile kuuluvatest vahemikest, mitte teiselt teenusepakkujalt edasimüüdud aadressidest.

80 Gbit/s ülesvooluühendus

Serveri võimsusvaru, mitte ühe puhverserveriseansi kiiruse lubadus.

Tier III / IV

Liiasusega elektri- ja jahutussüsteemidega andmekeskused kõigis meie asukohtades.

Testi märkused

Tegelik läbilaskevõime sõltub marsruudist, sihtkohast, võrgutingimustest ning kasutaja seadmete konfiguratsioonist ja jõudlusest. 500 Mbps koduse internetiühendusega sülearvuti saavutas praktikas ligikaudu 468 Mbps, samas kui kaugserverid saavutasid standardtestides kuni 500 Mbps. Erandlikes testides õigesti konfigureeritud suure jõudlusega serveritest Euroopas ja USA-s ulatus läbilaskevõime kuni 700 Mbps-ni; see ei ole ühe seansi tüüpiline tulemus.

Kõik selle lehe väited teiste sõnadega.

Asjakohane klientide tagasiside, mis on valitud kinnitatud arvustuste kogumist ja lingitud algallikale.

2011puhverservereid alates

Kiirus koormuse all

Need päevad, kui ma pidin kasutama tasuta puhverservereid, mäletan kui õudusunenägu. Aga enam mitte. Mul oli mõned hirmud enne FineProxy kasutamist ja nad kõik läksid pärast seda, kui ma otsustasin seda teenust proovida. Kiirus on hea ja praktiline toetus on kõik, mida ma vajan. Ja ära unusta kena hind ja täielikku anonüümsust, muidugi)

Georg PinerFineProxy sisemine platvormTõlgitud inglise keelestAllikas

Ma kasutan neid proxy'id oma andmete kraabimisprojektide jaoks ja see on täpselt see, mida ma vajan. pöörlev ja kiire IP töö suurepärane

Alice PoTrustpilot, Eelmisel aastalTõlgitud inglise keelestAllikas

Tugi

Üldiselt üks parimaid teenusepakkujaid, kellega olen töötanud, on peaaegu ilma proxy'ideta ja 24/7 toetus. Jätke seda edasi!!

steliosvastardosNorton Safe Web, Sel aastalTõlgitud inglise keelestAllikas

FineProxy.org on usaldusväärne kvaliteetsete proxy-teenuste pakkuja, kellel on suurepärane klienditeenindus ja tugevad garantiipoliitilised põhimõtted. Nad pakuvad turvalisi ja kiireid teenuseid, mis tagavad kasutajatele sujuvat kogemust.

Tuyen NguyenDieg, Üle 2 aasta tagasiTõlgitud inglise keelestAllikas

Liiklust ei mõõdeta

Suurepärane puhverserveriteenus! Neil on eri tüüpi puhverservereid, sealhulgas roteeruvad puhverserverid ilma liikluspiiranguta. Hinnad on taskukohased ja saadaval on geograafilise sihtimise võimalused. Maksta saab mugavalt krüptoraha, PayPali või kaartidega.

Vladimir AkimkinSaasHub, Üle 2 aasta tagasiTõlgitud inglise keelestAllikas

Väga taskukohased Euroopa puhverserverid. Ma arvan, et see on ainus proxy-pakkuja, kes on olnud lojaalne vaba ja turvalise internetile. Kuigi teised maksavad GB-i või isegi nõudmise järgi, pakuvad need tüübid endiselt piiramatu bandiidide plaane.

NemanjaDieg, Sel aastalTõlgitud inglise keelestAllikas

Arvustused on esitatud täies mahus. Kui klient tõstatas küsimuse, millele saime vastata, kuvatakse selle juures meie algsel platvormil avaldatud vastus.

Kõik klientide arvustused
Kas teie UDP proxyd töötavad häälvestluste jaoks?Jah

Jah. FineProxy UDP proxyd toetavad täielikult reaalajas andmeedastust, mis teeb need sobivaks häälvestluste, VoIP rakenduste ja voogesituse protokollide jaoks. UDP kanal käsitleb pakette otse, ilma püsivat TCP sessiooni loomata, mis vähendab viivitusi ja parandab reaalajas suhtluse stabiilsust.

Kuidas teie UDP protokoll täpselt töötab?SOCKS5 UDP ASSOCIATE

Meie UDP tugi põhineb standardsel SOCKS5 UDP ASSOCIATE mehhanismil.

Praktikas edastatakse UDP liiklus läbi proxy TCP juhtühenduse abil. TCP ühendus loob ja hoiab sessiooni alal, samas kui tegelikud UDP paketid (mängud, VoIP, DNS, voogesitus) edastatakse eraldi vahenduslõpp-punkti kaudu — neid ei tunneldata TCP sisse.

Kuidas see töötab:

1. Teie rakendus loob proxy-ga ühenduse SOCKS5 kaudu üle TCP.

2. Rakendus saadab UDP ASSOCIATE päringu.

3. Proxy-server vastab UDP edastusaadressiga (BND.ADDR ja BND.PORT).

4. Teie rakendus saadab UDP-pakette sellele aadressile. Iga pakett on kapseldatud ning sisaldab siht-IP-d ja porti.

5. Proxy edastab UDP-liikluse ja suunab vastused tagasi teie rakendusele.

6. TCP-ühendus peab jääma avatuks, et UDP-seanss püsiks aktiivne. Selle sulgemine lõpetab UDP-edastuse koheselt.

Selline käitumine on määratletud SOCKS5 spetsifikatsiooniga. Enamik kaasaegseid mängukliende, VoIP tarkvara ja võrgutööriistu toetavad seda automaatselt.

Olulised märkused:

  • UDP töötab ainult rakendustega, mis toetavad SOCKS5 UDP ASSOCIATE funktsiooni.
  • Toores UDP edastamist ei kasutata — UDP suunatakse läbi SOCKS5.
  • Ühilduvus sõltub rakendusest ja seda tuleks teie poolel testida.
  • Seda meetodit kasutatakse tavaliselt madala latentsusega liikluse jaoks, nagu mängimine, häälside ja DNS päringud.
Kas DNS päringud võivad UDP kasutamisel proxyst mööda lekkida?See

See sõltub teie seadistusest. Vaikimisi saadavad enamik rakendusi DNS päringuid UDP kaudu. Kui teie süsteemi DNS lahendaja ei ole seadistatud liiklust SOCKS5 proxy kaudu suunama, võivad DNS päringud sellest täielikult mööda minna ja liikuda otse teie ISP-le — paljastades külastatavad domeenid. DNS lekete vältimiseks seadistage oma rakendus või operatsioonisüsteem DNS lahendama proxy kaudu, kasutage DNS serverit, millele pääseb ligi ainult proxy IP kaudu, või toetuge rakendustele, mis suunavad kogu liikluse (sh DNS) natiivselt SOCKS5 kaudu. FineProxy ei peatki ega logi DNS päringuid, seega on lekete vältimine kliendipoolne ülesanne.

Mis vahe on HTTP ja UDP puhverserveritel?HTTP proxyd

HTTP proxyd käsitlevad veebiliiklust — need töötlevad päringuid ja vastuseid TCP-ühenduste kaudu ning sobivad veebisirvimiseks, API-päringuteks ja automatiseerimiseks.

UDP puhverserverid edastavad andmegrammid läbi SOCKS5 relee ning on loodud reaalajas suhtluseks, meedia voogedastuseks ja mängimiseks. Need ei parsi ega muuda liiklust ning töötavad kiiremini, kui iga paketi usaldusväärne kohaletoimetamine pole kriitilise tähtsusega.

Kas UDP proxy teenuste puhul on võimalik raha tagasi saada?Jah. Tagasimakse on

Jah. Tagasimakse on võimalik 24 tunni jooksul pärast ostu. Kui teenus ei vasta teie vajadustele, võtke 24 tunni jooksul ühendust klienditoega ja me töötleme tagasimakse pärast esmast kontrolli. Soovitame testida jõudlust ja ühilduvust kohe, et võimalikud probleemid saaks lahendada tagasimakse ajaakna jooksul.

Mis on
UDP-puhverserver?

UDP puhverserver on võrguvahendustarkvara, mis edastab User Datagram Protocol (UDP) pakette klientide ja sihtserverite vahel. Erinevalt HTTP puhverserveritest, mis töötavad rangelt TCP kaudu, käsitlevad UDP puhverserverid reaalajas ühenduseta andmeid, mistõttu on need hädavajalikud selliste teenuste jaoks nagu häälvestlused, mängimine, IPTV ja voogedastus.FineProxy UDP puhverserverid kasutavad SOCKS5 UDP ASSOCIATE mehhanismi UDP liikluse suunamiseks minimaalse lisakoormusega, pakkudes täielikku IPv4 tuge ja piiramatut liiklust suure ribalaiusega võrkudes.

01

Kuidas UDP proxy töötab

Kui rakendus peab saatma UDP andmeid, loob see esmalt ühenduse puhverserveriga SOCKS5 kaudu üle TCP ja esitab UDP ASSOCIATE päringu. Puhverserver vastab relee aadressiga ning sealt edasi edastatakse UDP andmegrammid läbi relee, ilma et neid tunnelitatakse TCP pakettidesse — TCP ühendus hoiab ainult sessiooni alal. FineProxy serverid töötlevad tuhandeid pakette sekundis Tier-III/IV andmekeskustes 10–40 Gbit/s üleslingi kiirusega, tagades 99,9% tööaja ja stabiilse paketivoo isegi suure koormuse korral.

02

Kuidas SOCKS5 UDP ASSOCIATE käsitleb UDP liiklust

Paljud puhverserveri lahendused üritavad UDP-d käsitleda, pakkides selle täielikult TCP tunnelisse, mis tekitab märkimisväärse lisakoormuse ja kaotab UDP kasutamise mõtte. SOCKS5 UDP ASSOCIATE kasutab teistsugust lähenemist: TCP ühendust kasutatakse ainult juhtimiskanalina sessiooni loomiseks ja hoidmiseks, samas kui tegelikud UDP andmegrammid edastatakse eraldi spetsiaalse relee lõpp-punkti kaudu.FineProxy rakendus järgib täpselt seda mudelit. UDP paketid edastatakse läbi relee aadressi ilma TCP-sse taaskapseldata, mis säilitab UDP madalat latentsust iseloomustavad omadused ja tagab parema ühilduvuse rakendustega, mis sõltuvad tõelisest andmegrammide edastamisest.

03

Kuidas see erineb puhtalt TCP-põhistest puhverserveritest

Tavalised HTTP ja HTTPS puhverserverid suunavad kogu liikluse läbi TCP ühenduste, mis tähendab, et iga pakett läbib kätlused, kinnitused ja uuesti saatmise loogika. Reaalajas rakenduste puhul tekitab see tarbetut viivitust. FineProxy SOCKS5 puhverserverid koos UDP ASSOCIATE funktsiooniga eraldavad juhtimistasandi (TCP) andmetasandist (UDP). Tulemusena liiguvad tegelikud meedia-, hääle- või mängupaketid UDP andmegrammidena läbi relee — mitte TCP-sse pakituna — tagades madalama latentsuse ja prognoositavama jõudluse pidevate voogude korral.

04

Ühilduvus IPTV teenustega (TiviMate, OTTPlayer jt)

Jah, FineProxy UDP puhverserverid on täielikult ühilduvad IPTV ja meedia voogedastusplatvormidega nagu TiviMate, OTTPlayer, Smart STB ja muud reaalajas sisu edastamise teenused. Kuna need rakendused toetuvad UDP multicast-ile või otsetele andmegrammivoogudele, tagab SOCKS5 UDP ASSOCIATE tugi sujuva taasesituse ja vähendatud puhverdamise kõigis seadmetes — nutiteleritest kuni Androidi mängijateni.

05

Kas protokoll on turvaline?

UDP on iseenesest kerge transpordiprotokoll, mis ei sisalda krüpteerimist ega autentimist. Siiski tagab FineProxy turvalise marsruutimise kontrollitud serverite, krüpteeritud haldusliideste ja isoleeritud andmeteede kaudu.Täiendavaks kaitseks saavad kasutajad kombineerida UDP proxysid rakenduse tasandil otsast-otsani krüpteerimisega (nt SRTP hääle jaoks või HTTPS üle UDP). FineProxy ei logi kasutajate tegevust ega dekrüpteeri andmesisu — teenus ainult marsruudib pakette, tagades privaatsuse ja seansi terviklikkuse.