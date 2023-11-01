See sõltub teie seadistusest. Vaikimisi saadavad enamik rakendusi DNS päringuid UDP kaudu. Kui teie süsteemi DNS lahendaja ei ole seadistatud liiklust SOCKS5 proxy kaudu suunama, võivad DNS päringud sellest täielikult mööda minna ja liikuda otse teie ISP-le — paljastades külastatavad domeenid. DNS lekete vältimiseks seadistage oma rakendus või operatsioonisüsteem DNS lahendama proxy kaudu, kasutage DNS serverit, millele pääseb ligi ainult proxy IP kaudu, või toetuge rakendustele, mis suunavad kogu liikluse (sh DNS) natiivselt SOCKS5 kaudu. FineProxy ei peatki ega logi DNS päringuid, seega on lekete vältimine kliendipoolne ülesanne.