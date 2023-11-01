Proxy UDP ?

Notre support UDP repose sur le mécanisme standard SOCKS5 UDP ASSOCIATE.

En pratique, le trafic UDP est acheminé via le proxy au moyen d'une connexion de contrôle TCP. La connexion TCP établit et maintient la session, tandis que les paquets UDP réels (jeux, VoIP, DNS, streaming) sont transmis séparément par un point de relais — sans être encapsulés dans du TCP.

Comment ça fonctionne :

1. Votre application se connecte au proxy via SOCKS5 sur TCP.

2. L'application envoie une requête UDP ASSOCIATE.

3. Le serveur proxy répond avec une adresse de relais UDP (BND.ADDR et BND.PORT).

4. Votre application envoie des paquets UDP à cette adresse. Chaque paquet est encapsulé et contient l'IP et le port destination.

5. Le proxy achemine le trafic UDP et retransmet les réponses à votre application.

6. La connexion TCP doit rester ouverte pour que la session UDP reste active. Sa fermeture met immédiatement fin au transfert UDP.

Ce comportement est défini par la spécification SOCKS5. La plupart des clients de jeu modernes, des logiciels VoIP et des outils réseau le prennent en charge automatiquement.

Points essentiels à retenir :