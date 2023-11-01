Proxy UDP
Routage UDP natif via SOCKS5 — sans surcharge liée au tunneling TCP, uplinks de 10 à 40 Gbit/s, compatible avec TiviMate, OTTPlayer, VoIP et clients de jeux en ligne.
Configurez votre offre de proxy avec UDP.
Choisissez le type de proxy, l’emplacement, la quantité et la durée de facturation. La prise en charge UDP se sélectionne ici et ajoute 50 % au prix de base.
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Ajoute 50 % au prix de base de l’offre. Fonctionne via SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — pour les jeux, la VoIP et le streaming.
UDP est proposé en option.
Choisissez le type de proxy de base.
La prise en charge UDP est activée en option sur une offre de proxy statique compatible. Comparez les produits de base avant de la configurer.
|Forfait centre de donnéesVendu par blocs, partagé
|DédiéPersonnel, à partir d’une seule IP
|ISPAdresses statiques enregistrées auprès d’un FAI
|RotatifFacturé en crédits API
|Idéal pour
|Bots et surveillance à grande échellePour les tâches sans compte persistant.
|Sessions de compte longue duréeUne adresse par profil, utilisée uniquement par vous.
|Cibles qui évaluent l’ASNEnregistré auprès d’un fournisseur d’accès à Internet.
|Collecte, pas comptesUne session persistante ne doit pas changer d’adresse.
|Utilisateurs par adresse
|Jusqu’à 5La réputation dépend en partie des autres utilisateurs du réseau.
|1 — vousPersonne d’autre ne l’utilise pendant toute la durée.
|Jusqu’à 5
|Pool partagé
|Confiance de la plateforme
|StandardASN de centre de données
|Élevée — exclusif
|Élevée — enregistré auprès d’un FAI
|Varie selon le pool
|Prix à partir de
|$12 / 100 IPs0,12 $ par adresse et par mois
|$12 / 100 IPsAchetez exactement ce dont vous avez besoin.
|$30 / 100 IPs0,30 $ par adresse et par mois
|$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
|Commande minimale
|100 IP
|1 IP
|100 IP
|2,5 millions de crédits
|Durée de conservation de l’adresse
|Statique pendant toute la durée
|Statique pendant toute la durée
|Statique pendant toute la durée
|Change à chaque requête
|Bande passante
|Sans limite de trafic
|Sans limite de trafic
|Sans limite de trafic
|CréditsFacturé par requête, et non par gigaoctet.
|UDP / appels vocaux
|Option facultative
|Option facultative
|Option facultative
|Indisponible
|Protocoles
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, SOCKS5
|Authentification
|Liste d’IP autoriséesUn identifiant et un mot de passe peuvent être ajoutés.
|Liste d’IP autoriséesUn identifiant et un mot de passe peuvent être ajoutés.
|Liste d’IP autoriséesUn identifiant et un mot de passe peuvent être ajoutés.
|Clé API
|Voir les offres
|Voir les offres dédiées
|Voir les offres FAI
|Voir les offres
Forfait centre de données
Vendu par blocs, partagé
Bots et surveillance à grande échellePour les tâches sans compte persistant.
Jusqu’à 5La réputation dépend en partie des autres utilisateurs du réseau.
StandardASN de centre de données
$12 / 100 IPs0,12 $ par adresse et par mois
100 IP
Statique pendant toute la durée
Sans limite de trafic
Option facultative
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
Liste d’IP autoriséesUn identifiant et un mot de passe peuvent être ajoutés.
Dédié
Personnel, à partir d’une seule IP
Sessions de compte longue duréeUne adresse par profil, utilisée uniquement par vous.
1 — vousPersonne d’autre ne l’utilise pendant toute la durée.
Élevée — exclusif
$12 / 100 IPsAchetez exactement ce dont vous avez besoin.
1 IP
Statique pendant toute la durée
Sans limite de trafic
Option facultative
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
Liste d’IP autoriséesUn identifiant et un mot de passe peuvent être ajoutés.
ISP
Adresses statiques enregistrées auprès d’un FAI
Cibles qui évaluent l’ASNEnregistré auprès d’un fournisseur d’accès à Internet.
Jusqu’à 5
Élevée — enregistré auprès d’un FAI
$30 / 100 IPs0,30 $ par adresse et par mois
100 IP
Statique pendant toute la durée
Sans limite de trafic
Option facultative
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
Liste d’IP autoriséesUn identifiant et un mot de passe peuvent être ajoutés.
Rotatif
Facturé en crédits API
Collecte, pas comptesUne session persistante ne doit pas changer d’adresse.
Pool partagé
Varie selon le pool
$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
2,5 millions de crédits
Change à chaque requête
CréditsFacturé par requête, et non par gigaoctet.
Indisponible
HTTP, SOCKS5
Clé API
Proxys pour 48 heures
Composez une offre adaptée à votre tâche et testez les proxys en conditions réelles. Payez la configuration choisie pour 48 heures — le prix est calculé pendant la configuration.
Principaux emplacements de proxys
Les huit emplacements de proxys les plus souvent choisis par les clients FineProxy.
Connectez-vous une seule fois.
Il suffit ensuite de demander.
FineProxy propose un Serveur MCP : collez une URL dans votre agent et il dispose de 49 outils de l’espace client — achats, renouvellements, rotation des IP, listes d’IP autorisées, analyses d’utilisation, factures et assistance. Les mêmes opérations sont disponibles via une REST API si vous préférez écrire vous-même les appels.
Il suffit ensuite de dire
- Configure une offre proxy avec prise en charge UDP
- Achète des proxys avec UDP aux États-Unis
- Exporte ma liste de proxys au format JSON
- Mets à jour la liste d’IP autorisées de mon service proxy
- Affiche le statut et la prochaine échéance de mon service
{
"mcpServers": {
"fineproxy": {
"url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
"headers": {
"Authorization": "Bearer fb_live_••••"
}
}
}
}
Redémarrez Claude après avoir enregistré la configuration. Les 49 outils FineProxy apparaîtront alors dans la liste des outils disponibles.
Ce que l’agent ne fera pas, quoi que vous demandiez
Dépenser votre argent
Six outils agissent sur le solde et exigent tous
wallet:spend. N’accordez pas cette autorisation à la clé et l’agent pourra exécuter toutes les autres opérations.
Payer plus que le montant du devis
Chaque achat transmet le champ
expected_total_cents du devis. Au moindre centime d’écart, l’appel est rejeté et rien n’est facturé.
Annuler par inadvertance
Les deux outils irréversibles refusent de s’exécuter sans
confirm=true. Une résiliation ne peut pas se produire comme effet secondaire.
Vous facturer deux fois
Les appels financiers utilisent une
idempotency_key. Une nouvelle tentative après expiration règle la même opération, pas une seconde.
Configuration manuelle
Choisissez votre système d’exploitation, navigateur ou application proxy pour obtenir un guide de configuration pas à pas.
Systèmes
Navigateurs
Applications
Conçu pour la vitesse.
Le trafic n’est jamais mesuré.
FineProxy a maintenu jusqu’à 500 Mbit/s lors de nos tests standard sur serveurs distants. Pour le scraping, la limite provenait généralement du débit autorisé par le site cible, et non du proxy.
Méthode de test : 1 973 500 tentatives de connexion et tests simultanés jusqu’à 96 threads via une seule IP proxy.
500 Mbps
par proxy lors de tests standard sur serveurs distants
99.97%
des connexions établies sur 1 973 500 requêtes
96
threads simultanés sur une même IP sans dégradation
0
plafonds de bande passante — trafic illimité avec toutes les offres
AMD EPYC dédié
Nos propres serveurs, sans voisins sur VPS partagé en concurrence pour le port.
Sous-réseaux propres
Les IP proviennent de plages que nous détenons, et non de la revente d’un autre fournisseur.
Liaison montante de 80 Gbit/s
Marge de capacité par serveur — il ne s’agit pas d’une promesse pour une session proxy individuelle.
Tier III / IV
Centres de données dotés d’une alimentation et d’un refroidissement redondants dans nos différents emplacements.
Le débit réel dépend de la route, de la destination, des conditions réseau ainsi que de la configuration et des performances de l’équipement de l’utilisateur. Un ordinateur portable connecté à une ligne domestique de 500 Mbit/s a atteint environ 468 Mbit/s en pratique, tandis que des serveurs distants ont atteint 500 Mbit/s lors des tests standard. Dans des tests exceptionnels réalisés depuis des serveurs hautes performances correctement configurés en Europe et aux États-Unis, le débit a atteint 700 Mbit/s ; ce résultat n’est pas représentatif d’une session habituelle.
Chaque affirmation sur cette page, selon les mots d’autres clients.
Avis clients pertinents, issus d’un pool d’avis vérifiés et liés à leur source d’origine.
Vitesse sous charge
Service très réactif, support rapide et efficace. J’ai pu tester les proxy avant d’acheter, ce qui est un vrai plus. Très satisfait !
Je suis très satisfait du service de Fineproxy. Leur réseau de proxys est vaste et performant, offrant une connexion stable et rapide. Leur site est facile à naviguer, et le support technique est réactif et utile. C’est un choix solide pour ceux qui cherchent à sécuriser leur navigation ou contourner les restrictions géographiques.
Assistance
Fineproxy offre un service de qualité exceptionnelle avec des proxys rapides et fiables. Leur interface est conviviale, et le support client est toujours disponible pour résoudre les problèmes rapidement. Leur vaste réseau de serveurs dans le monde entier garantit une connexion stable, peu importe où vous vous trouvez. Je recommande vivement Fineproxy pour tout besoin de proxy
Une réponse instantanée du support technique sur un problème donné ! Une entreprise digne sur le marché ukrainien ! Travail opérationnel sans problème ! Il existe une période d'essai qui permet de déterminer la qualité du travail ! J'ai été ravi et je recommande tout !
Trafic jamais mesuré
Nous utilisons FineProxy depuis deux ans. La bande passante illimitée et la connexion sont tout simplement formidables et stables. Fortement recommandé.
Excellent service de proxys ! Ils proposent différents types de proxys, notamment des proxys rotatifs sans limite de trafic. Leurs prix sont abordables et ils offrent des options de ciblage géographique. Il est facile de payer en cryptomonnaies, avec PayPal ou par carte.
Vos proxies UDP fonctionnent-ils pour les chats vocaux ?Oui
Oui. Les proxies UDP de FineProxy prennent entièrement en charge la transmission de données en temps réel, ce qui les rend adaptés aux conversations vocales, aux applications VoIP et aux protocoles de streaming. Le canal UDP traite les paquets directement sans établir de session TCP persistante, ce qui réduit latence et améliore la stabilité des communications en direct.
Comment fonctionne exactement votre protocole UDP ?SOCKS5 UDP ASSOCIATE
Notre support UDP repose sur le mécanisme standard SOCKS5 UDP ASSOCIATE.
En pratique, le trafic UDP est acheminé via le proxy au moyen d'une connexion de contrôle TCP. La connexion TCP établit et maintient la session, tandis que les paquets UDP réels (jeux, VoIP, DNS, streaming) sont transmis séparément par un point de relais — sans être encapsulés dans du TCP.
Comment ça fonctionne :
1. Votre application se connecte au proxy via SOCKS5 sur TCP.
2. L'application envoie une requête UDP ASSOCIATE.
3. Le serveur proxy répond avec une adresse de relais UDP (BND.ADDR et BND.PORT).
4. Votre application envoie des paquets UDP à cette adresse. Chaque paquet est encapsulé et contient l'IP et le port destination.
5. Le proxy achemine le trafic UDP et retransmet les réponses à votre application.
6. La connexion TCP doit rester ouverte pour que la session UDP reste active. Sa fermeture met immédiatement fin au transfert UDP.
Ce comportement est défini par la spécification SOCKS5. La plupart des clients de jeu modernes, des logiciels VoIP et des outils réseau le prennent en charge automatiquement.
Points essentiels à retenir :
- Le protocole UDP fonctionne uniquement avec les applications prenant en charge SOCKS5 UDP ASSOCIATE.
- Aucun transfert UDP brut n'est utilisé — le trafic UDP est acheminé via SOCKS5.
- La compatibilité dépend de l'application et doit être testée de votre côté.
- Cette méthode est couramment utilisée pour le trafic à faible latence, comme le gaming, la communication vocale et les requêtes DNS.
Les requêtes DNS peuvent-elles fuiter en dehors du proxy lors de l'utilisation d'UDP ?Cela
Cela dépend de votre configuration. Par défaut, la plupart des applications envoient les requêtes DNS via UDP. Si le résolveur DNS de votre système n’est pas configuré pour passer par le proxy SOCKS5, les requêtes DNS peuvent le contourner entièrement et être envoyées directement à votre ISP — exposant ainsi les domaines que vous consultez. Pour prévenir les fuites DNS, configurez votre application ou votre système d'exploitation afin de résoudre le DNS via le proxy, utilisez un serveur DNS accessible uniquement via l'IP du proxy, ou appuyez-vous sur des applications qui acheminent nativement l'ensemble du trafic (y compris le DNS) à travers SOCKS5. FineProxy n'intercepte ni n'enregistre les requêtes DNS ; la prévention des fuites relève donc du côté client.
Quelle est la différence entre les proxies HTTP et les proxies UDP ?Les proxies
Les proxies HTTP gèrent le trafic web — ils traitent les requêtes et les réponses via des connexions TCP, adaptés à la navigation, aux API ou à l'automatisation.
Les proxies UDP transmettent des datagrammes via un relais SOCKS5 et sont conçus pour la communication en temps réel, le streaming multimédia et le gaming. Ils n’analysent ni ne modifient le trafic et fonctionnent plus rapidement lorsque la fiabilité de chaque paquet n’est pas critique.
Proposez-vous des remboursements pour les services de proxy UDP ?Oui. Un remboursement
Oui. Un remboursement est possible dans les 24 heures suivant l’achat. Si le service ne répond pas à vos attentes, contactez le support dans les 24 heures et nous procéderons au remboursement après une vérification de base. Nous vous recommandons de tester les performances et la compatibilité immédiatement afin que tout problème puisse être résolu dans le délai de remboursement.
Qu’est-ce qu’un
Proxy UDP ?
Un proxy UDP est un intermédiaire réseau qui transfère les paquets User Datagram Protocol (UDP) entre les clients et les serveurs cibles. Contrairement aux proxies HTTP qui fonctionnent exclusivement en TCP, les proxies UDP gèrent les données en temps réel et sans connexion, ce qui les rend indispensables pour des services tels que les conversations vocales, le gaming, l’IPTV et le streaming.Les proxies UDP de FineProxy utilisent le mécanisme SOCKS5 UDP ASSOCIATE pour acheminer le trafic UDP avec un minimum de surcharge, offrant une prise en charge complète de l’IPv4 et un trafic illimité sur des réseaux à haut débit.
Comment fonctionne un proxy UDP
Lorsqu’une application doit envoyer des données UDP, elle se connecte d’abord au proxy via SOCKS5 sur TCP et envoie une requête UDP ASSOCIATE. Le proxy répond avec une adresse de relais, et à partir de ce moment, les datagrammes UDP sont acheminés via le relais sans être encapsulés dans des paquets TCP — la connexion TCP ne sert qu’à maintenir la session. Les serveurs de FineProxy traitent des milliers de paquets par seconde à travers des centres de données Tier-III/IV avec des liaisons montantes de 10 à 40 Gbit/s, garantissant un uptime de 99.9% et un flux de paquets stable même sous forte charge.
Comment SOCKS5 UDP ASSOCIATE gère le trafic UDP
De nombreuses configurations de proxy tentent de gérer l’UDP en l’encapsulant entièrement dans un tunnel TCP, ce qui ajoute une surcharge considérable et annule l’intérêt même d’utiliser l’UDP. SOCKS5 UDP ASSOCIATE adopte une approche différente : il utilise une connexion TCP uniquement comme canal de contrôle pour établir et maintenir la session, tandis que les datagrammes UDP sont transmis séparément via un point de relais dédié.L’implémentation de FineProxy suit précisément ce modèle. Les paquets UDP sont acheminés via l’adresse de relais sans être réencapsulés en TCP, ce qui préserve les caractéristiques de faible latence de l’UDP et assure une meilleure compatibilité avec les applications qui dépendent d’une livraison authentique par datagrammes.
En quoi cela diffère des proxies purement basés sur TCP
Les proxies HTTP et HTTPS standard acheminent l’ensemble du trafic via des connexions TCP, ce qui signifie que chaque paquet passe par des handshakes, des accusés de réception et une logique de retransmission. Pour les applications temps réel, cela engendre un délai inutile. Les proxies SOCKS5 de FineProxy avec UDP ASSOCIATE séparent le plan de contrôle (TCP) du plan de données (UDP). Le résultat : les paquets multimédia, vocaux ou de jeu transitent sous forme de datagrammes UDP via le relais — sans encapsulation TCP — offrant une latence réduite et des performances plus prévisibles pour les flux continus.
Compatibilité avec les services IPTV (TiviMate, OTTPlayer, etc.)
Oui, les proxies UDP de FineProxy sont entièrement compatibles avec l’IPTV et les plateformes de streaming multimédia telles que TiviMate, OTTPlayer, Smart STB et d’autres services de diffusion de contenu en temps réel. Comme ces applications reposent sur le multicast UDP ou des flux de datagrammes directs, la prise en charge de SOCKS5 UDP ASSOCIATE garantit une lecture fluide et un buffering réduit sur tous les appareils — des smart TV aux lecteurs Android.
Le protocole est-il sécurisé ?
UDP est en soi un protocole de transport léger qui n'intègre ni chiffrement ni authentification. Cependant, FineProxy assure un routage sécurisé grâce à des serveurs contrôlés, des interfaces de gestion chiffrées et des chemins de données isolés.Pour une protection supplémentaire, les utilisateurs peuvent combiner les proxies UDP avec un chiffrement de bout en bout au niveau applicatif (par ex., SRTP pour la voix ou HTTPS over UDP). FineProxy n'enregistre pas l'activité des utilisateurs et ne déchiffre pas les données transmises — le service se contente de router les paquets, préservant ainsi la confidentialité et l'intégrité des sessions.