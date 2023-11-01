Proxy pour Reddit
Proxies IPv4 conçus pour Reddit : compatibles avec PRAW, prise en charge HTTP/HTTPS/SOCKS5, et montée en charge sur plusieurs applications OAuth à 60 req/min chacune. Livraison automatique après paiement, trafic illimité et accès API.
Configurez votre offre proxy.
Créez une offre adaptée à votre charge de travail. Choisissez le type de proxy, les emplacements, le nombre d’IP, la durée de facturation et la prise en charge UDP facultative : le prix est actualisé instantanément.
Chargement des offres actuelles…
Ajoute 50 % au prix de base de l’offre. Fonctionne via SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — pour les jeux, la VoIP et le streaming.
Quatre façons d’acheter des proxys.
Une option convient à cette charge de travail.
Toutes les adresses FineProxy utilisent IPv4. Les proxys de datacenter, dédiés et FAI restent statiques pendant toute la durée de l’offre ; les proxys rotatifs changent à chaque requête. Les offres statiques incluent un trafic illimité. L’option mise en avant correspond au principal cas d’utilisation de cette page : Dédié.
|Forfait centre de donnéesVendu par blocs, partagé
|Recommandé iciDédiéPersonnel, à partir d’une seule IP
|ISPAdresses statiques enregistrées auprès d’un FAI
|RotatifFacturé en crédits API
|Idéal pour
|Bots et surveillance à grande échellePour les tâches sans compte persistant.
|Sessions de compte longue duréeUne adresse par profil, utilisée uniquement par vous.
|Cibles qui évaluent l’ASNEnregistré auprès d’un fournisseur d’accès à Internet.
|Collecte, pas comptesUne session persistante ne doit pas changer d’adresse.
|Utilisateurs par adresse
|Jusqu’à 5La réputation dépend en partie des autres utilisateurs du réseau.
|1 — vousPersonne d’autre ne l’utilise pendant toute la durée.
|Jusqu’à 5
|Pool partagé
|Confiance de la plateforme
|StandardASN de centre de données
|Élevée — exclusif
|Élevée — enregistré auprès d’un FAI
|Varie selon le pool
|Prix à partir de
|$12 / 100 IPs0,12 $ par adresse et par mois
|$12 / 100 IPsAchetez exactement ce dont vous avez besoin.
|$30 / 100 IPs0,30 $ par adresse et par mois
|$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
|Commande minimale
|100 IP
|1 IP
|100 IP
|2,5 millions de crédits
|Durée de conservation de l’adresse
|Statique pendant toute la durée
|Statique pendant toute la durée
|Statique pendant toute la durée
|Change à chaque requête
|Bande passante
|Sans limite de trafic
|Sans limite de trafic
|Sans limite de trafic
|CréditsFacturé par requête, et non par gigaoctet.
|UDP / appels vocaux
|Option facultative
|Option facultative
|Option facultative
|Indisponible
|Protocoles
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, SOCKS5
|Authentification
|Liste d’IP autoriséesUn identifiant et un mot de passe peuvent être ajoutés.
|Liste d’IP autoriséesUn identifiant et un mot de passe peuvent être ajoutés.
|Liste d’IP autoriséesUn identifiant et un mot de passe peuvent être ajoutés.
|Clé API
|Voir les offres
|Voir les offres dédiées
|Voir les offres FAI
|Voir les offres
Dédié
Personnel, à partir d’une seule IP
Sessions de compte longue duréeUne adresse par profil, utilisée uniquement par vous.
1 — vousPersonne d’autre ne l’utilise pendant toute la durée.
Élevée — exclusif
$12 / 100 IPsAchetez exactement ce dont vous avez besoin.
1 IP
Statique pendant toute la durée
Sans limite de trafic
Option facultative
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
Liste d’IP autoriséesUn identifiant et un mot de passe peuvent être ajoutés.
Forfait centre de données
Vendu par blocs, partagé
Bots et surveillance à grande échellePour les tâches sans compte persistant.
Jusqu’à 5La réputation dépend en partie des autres utilisateurs du réseau.
StandardASN de centre de données
$12 / 100 IPs0,12 $ par adresse et par mois
100 IP
Statique pendant toute la durée
Sans limite de trafic
Option facultative
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
Liste d’IP autoriséesUn identifiant et un mot de passe peuvent être ajoutés.
ISP
Adresses statiques enregistrées auprès d’un FAI
Cibles qui évaluent l’ASNEnregistré auprès d’un fournisseur d’accès à Internet.
Jusqu’à 5
Élevée — enregistré auprès d’un FAI
$30 / 100 IPs0,30 $ par adresse et par mois
100 IP
Statique pendant toute la durée
Sans limite de trafic
Option facultative
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
Liste d’IP autoriséesUn identifiant et un mot de passe peuvent être ajoutés.
Rotatif
Facturé en crédits API
Collecte, pas comptesUne session persistante ne doit pas changer d’adresse.
Pool partagé
Varie selon le pool
$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
2,5 millions de crédits
Change à chaque requête
CréditsFacturé par requête, et non par gigaoctet.
Indisponible
HTTP, SOCKS5
Clé API
Proxys pour 48 heures
Composez une offre adaptée à votre tâche et testez les proxys en conditions réelles. Payez la configuration choisie pour 48 heures — le prix est calculé pendant la configuration.
Principaux emplacements de proxys
Les huit emplacements de proxys les plus souvent choisis par les clients FineProxy.
Connectez-vous une seule fois.
Il suffit ensuite de demander.
FineProxy propose un Serveur MCP : collez une URL dans votre agent et il dispose de 49 outils de l’espace client — achats, renouvellements, rotation des IP, listes d’IP autorisées, analyses d’utilisation, factures et assistance. Les mêmes opérations sont disponibles via une REST API si vous préférez écrire vous-même les appels.
Il suffit ensuite de dire
- Achète un dedicated américain IP pour a Reddit OAuth app
- Ajoute à la liste d’IP autorisées 203.0.113.7 pour mon service proxy
- Exporte mon liste de proxys au format JSON
- Affiche quels services ont eu le taux d’erreur le plus élevé aujourd’hui
- Affiche le statut et détails de facturation pour mon services proxy
{
"mcpServers": {
"fineproxy": {
"url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
"headers": {
"Authorization": "Bearer fb_live_••••"
}
}
}
}
Redémarrez Claude après avoir enregistré la configuration. Les 49 outils FineProxy apparaîtront alors dans la liste des outils disponibles.
Ce que l’agent ne fera pas, quoi que vous demandiez
Dépenser votre argent
Six outils agissent sur le solde et exigent tous
wallet:spend. N’accordez pas cette autorisation à la clé et l’agent pourra exécuter toutes les autres opérations.
Payer plus que le montant du devis
Chaque achat transmet le champ
expected_total_cents du devis. Au moindre centime d’écart, l’appel est rejeté et rien n’est facturé.
Annuler par inadvertance
Les deux outils irréversibles refusent de s’exécuter sans
confirm=true. Une résiliation ne peut pas se produire comme effet secondaire.
Vous facturer deux fois
Les appels financiers utilisent une
idempotency_key. Une nouvelle tentative après expiration règle la même opération, pas une seconde.
Configuration manuelle
Choisissez votre système d’exploitation, navigateur ou application proxy pour obtenir un guide de configuration pas à pas.
Systèmes
Navigateurs
Applications
Conçu pour la vitesse.
Le trafic n’est jamais mesuré.
FineProxy a maintenu jusqu’à 500 Mbit/s lors de nos tests standard sur serveurs distants. Pour le scraping, la limite provenait généralement du débit autorisé par le site cible, et non du proxy.
Méthode de test : 1 973 500 tentatives de connexion et tests simultanés jusqu’à 96 threads via une seule IP proxy.
500 Mbps
par proxy lors de tests standard sur serveurs distants
99.97%
des connexions établies sur 1 973 500 requêtes
96
threads simultanés sur une même IP sans dégradation
0
plafonds de bande passante — trafic illimité avec toutes les offres
AMD EPYC dédié
Nos propres serveurs, sans voisins sur VPS partagé en concurrence pour le port.
Sous-réseaux propres
Les IP proviennent de plages que nous détenons, et non de la revente d’un autre fournisseur.
Liaison montante de 80 Gbit/s
Marge de capacité par serveur — il ne s’agit pas d’une promesse pour une session proxy individuelle.
Tier III / IV
Centres de données dotés d’une alimentation et d’un refroidissement redondants dans nos différents emplacements.
Le débit réel dépend de la route, de la destination, des conditions réseau ainsi que de la configuration et des performances de l’équipement de l’utilisateur. Un ordinateur portable connecté à une ligne domestique de 500 Mbit/s a atteint environ 468 Mbit/s en pratique, tandis que des serveurs distants ont atteint 500 Mbit/s lors des tests standard. Dans des tests exceptionnels réalisés depuis des serveurs hautes performances correctement configurés en Europe et aux États-Unis, le débit a atteint 700 Mbit/s ; ce résultat n’est pas représentatif d’une session habituelle.
Chaque affirmation sur cette page, selon les mots d’autres clients.
Avis clients pertinents, issus d’un pool d’avis vérifiés et liés à leur source d’origine.
Comptes actifs
Je l'utilise depuis plus de 5 ans et c'est un excellent proxy pour travailler avec le scraping de données/les réseaux sociaux et tout autre projet d'automatisation - IP à rotation rapide, presque tous les proxy ne sont pas bloqués comme chez d'autres fournisseurs, etc. le support client est également assez bon.
Je travaille avec ce service depuis plus d'un an et toujours tout va bien, pas d'interdictions ni de désaccords ! Facile à utiliser, pas de fonctionnalités inutiles, c'est tout ce dont vous avez besoin. Je le fais sous la douche ! Je n'ai trouvé aucun défaut dans ce proxy.
Accès API et agent
Un service très pratique pour ceux qui ont besoin de proxys sans configuration compliquée. Tout commence rapidement, il existe différents pays disponibles et une sélection de forfaits décente. J'ai utilisé le proxy pour des travaux d'analyse et d'automatisation et j'ai été entièrement satisfait des résultats
Le prix est correct et les proxys fonctionnent parfaitement. La partie API est également facile à configurer. À ce prix-là, c'est facile à recommander !
Trafic jamais mesuré
Excellent service de proxys ! Ils proposent différents types de proxys, notamment des proxys rotatifs sans limite de trafic. Leurs prix sont abordables et ils offrent des options de ciblage géographique. Il est facile de payer en cryptomonnaies, avec PayPal ou par carte.
Je ne dirai pas que les prix sont les plus bas, mais le trafic illimité et la vitesse maximale sont indéniables. Personnellement, le service d’assistance ne m’a pas fait défaut – toujours en contact, toujours d’actualité, poli et sans chichi. J'utilise le forfait depuis 30 jours, adresses européennes, depuis la deuxième année déjà. Après le paiement, tout se passe instantanément. Je n’ai pas essayé de mixer, ça me suffit.
Peut-on scraper sans payer l'accès API ?Oui
Oui, mais le niveau gratuit de l’API (sans OAuth) ne vous accorde que 10 requêtes par minute, suivies par IP. Avec OAuth (gratuit à configurer), vous obtenez 60 requêtes par minute par application. Après les changements tarifaires de l’API en 2023, Reddit a maintenu le niveau OAuth gratuit pour un usage personnel et non commercial, de sorte que les développeurs individuels et les petits projets ne sont pas concernés. Chaque application OAuth supplémentaire sur son propre proxy ajoute 60 requêtes par minute à votre capacité totale. Pour la plupart des collectes de données, l’API authentifiée gratuite combinée à quelques proxies dédiés suffit — inutile de payer pour un accès élevé.
Comment Reddit détecte-t-il les comptes liés ?Principalement via
Principalement via l'adresse IP et l'empreinte du navigateur. Si deux comptes partagent la même IP, les mêmes cookies, le même fuseau horaire ou la même résolution d'écran — ils sont associés. Les schémas comportementaux comptent aussi : calendriers de publication similaires, mêmes subreddits, votes mutuels sur le contenu de l'autre. Un proxy distinct et un profil de navigateur distinct par compte suffisent à neutraliser la plupart de ces signaux.
Un proxy datacenter peut-il entraîner le bannissement de mon compte ?Pour naviguer et
Pour naviguer et lire — non. Pour publier et commenter activement — cela augmente le risque. Les filtres anti-spam de Reddit surveillent de plus près les plages d’adresses datacenter lorsque les comptes interagissent activement. Les proxies ISP sont plus sûrs pour toute activité liée à un compte. Les proxies datacenter conviennent pour le scraping API et le simple accès.
Comment configurer un proxy pour PRAW ?Définissez la
Définissez la variable d'environnement HTTPS_PROXY avant de lancer votre script : HTTPS_PROXY=http://your-proxy-address:port python your_script.py PRAW communique avec Reddit exclusivement via HTTPS, ce qui signifie qu’une seule variable couvre toutes les requêtes. Si votre proxy nécessite une authentification, intégrez les identifiants dans l’URL : http://user:pass@address:port. Les proxies HTTPS de FineProxy sont fournis avec un certificat SSL dédié par IP, garantissant un chiffrement correct de chaque connexion dès la mise en service.
Est-il sûr d'utiliser des proxies web gratuits pour y accéder ?Pour un accès
Pour un accès ponctuel et rapide — en général, ça passe. Pour une utilisation régulière ou toute action impliquant la connexion à votre compte — non. Les proxies gratuits peuvent enregistrer votre trafic, injecter des publicités ou exposer votre véritable IP. Pour un accès régulier, un proxy dédié bon marché est bien plus fiable et respectueux de votre vie privée.
Puis-je utiliser un proxy avec l'application mobile Reddit ?L'application officielle Reddit
L'application officielle Reddit ne dispose pas de paramètre proxy intégré. Pour faire transiter son trafic par un proxy, configurez-le au niveau du système d'exploitation : sur Android, ouvrez les paramètres de votre réseau Wi-Fi et saisissez l'adresse et le port du proxy ; sur iOS, accédez à Réglages → Wi-Fi → votre réseau → Configurer le proxy. Pour les proxies SOCKS5, vous aurez besoin d'une application tierce (comme Drony sur Android ou Shadowrocket sur iOS) qui fait transiter l'ensemble du trafic de l'appareil. Une fois le proxy système activé, l'application Reddit — ainsi que toutes les autres applications — l'utilisera automatiquement. Pour des instructions de configuration détaillées sur les deux plateformes, consultez notre Hub d'intégration.