بروكسي لـ Reddit
بروكسيات IPv4 مصممة خصيصاً لـ Reddit: متوافقة مع PRAW، تدعم HTTP/HTTPS/SOCKS5، وقابلة للتوسع عبر تطبيقات OAuth متعددة بمعدل 60 طلب/دقيقة لكل تطبيق. تسليم تلقائي بعد الدفع، حركة مرور غير محدودة، ووصول عبر API.
أنشئ خطة البروكسي.
ابنِ خطة تناسب عبء عملك بدقة. اختر نوع البروكسي والمواقع وحجم عناوين IP ومدة الفوترة ودعم UDP الاختياري—ويتحدّث السعر فورًا.
جارٍ تحميل الخطط الحالية…
يضيف 50% إلى سعر الخطة الأساسية. يعمل عبر SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — للألعاب وVoIP والبث.
أربع طرق لشراء البروكسي.
واحدة تناسب هذا العبء.
تستخدم جميع عناوين FineProxy بروتوكول IPv4. تظل بروكسيات مراكز البيانات والبروكسيات المخصصة وبروكسيات مزودي الإنترنت ثابتة طوال مدة الخطة، بينما تتغير البروكسيات الدوارة مع كل طلب. تشمل الخطط الثابتة حركة مرور غير محدودة. الخيار المميَّز يطابق حالة الاستخدام الأساسية لهذه الصفحة: مخصص.
|باقة مركز بياناتتُباع على دفعات، مشتركة
|موصى به هنامخصصشخصي، من عنوان IP واحد
|ISPعناوين مسجّلة لدى ISP وثابتة
|دوّارالفوترة بأرصدة API
|الأنسب
|البوتات والمراقبة على نطاق واسعللعمل دون حساب دائم.
|جلسات حساب طويلة الأمدعنوان واحد لكل ملف شخصي، تستخدمه وحدك.
|أهداف تقيّم ASNمسجّل لدى مزوّد خدمة إنترنت.
|جمع بيانات، لا حساباتالجلسة الثابتة يجب ألا تغيّر العنوان.
|الأشخاص لكل عنوان
|حتى 5السمعة تعتمد جزئياً على جيرانك.
|1 — أنتلا يستخدمه أحد غيرك طوال المدة.
|حتى 5
|مجمع مشترك
|ثقة المنصة
|قياسيASN مركز بيانات
|عالٍ — حصري
|عالٍ — مسجّل لدى ISP
|يختلف حسب المجمع
|السعر يبدأ من
|$12 / 100 IPs$0.12 لكل عنوان، شهريًا
|$12 / 100 IPsاشترِ ما تحتاجه بالضبط.
|$30 / 100 IPs$0.30 لكل عنوان، شهريًا
|$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
|الحد الأدنى للطلب
|100 عنوان IP
|1 IP
|100 عنوان IP
|2.5 مليون رصيد
|مدة العنوان
|ثابت طوال المدة
|ثابت طوال المدة
|ثابت طوال المدة
|يتغيّر مع كل طلب
|عرض النطاق الترددي
|غير محدود
|غير محدود
|غير محدود
|الأرصدةالفوترة لكل طلب، لا لكل غيغابايت.
|UDP / مكالمات صوتية
|إضافة اختيارية
|إضافة اختيارية
|إضافة اختيارية
|غير متاح
|البروتوكولات
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, SOCKS5
|المصادقة
|قائمة عناوين IP المسموح بهايمكن إضافة اسم المستخدم وكلمة المرور.
|قائمة عناوين IP المسموح بهايمكن إضافة اسم المستخدم وكلمة المرور.
|قائمة عناوين IP المسموح بهايمكن إضافة اسم المستخدم وكلمة المرور.
|مفتاح API
|اعرض الباقات
|اعرض باقات البروكسي المخصص
|اعرض باقات ISP
|اعرض الباقات
مخصص
شخصي، من عنوان IP واحد
جلسات حساب طويلة الأمدعنوان واحد لكل ملف شخصي، تستخدمه وحدك.
1 — أنتلا يستخدمه أحد غيرك طوال المدة.
عالٍ — حصري
$12 / 100 IPsاشترِ ما تحتاجه بالضبط.
1 IP
ثابت طوال المدة
غير محدود
إضافة اختيارية
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
قائمة عناوين IP المسموح بهايمكن إضافة اسم المستخدم وكلمة المرور.
باقة مركز بيانات
تُباع على دفعات، مشتركة
البوتات والمراقبة على نطاق واسعللعمل دون حساب دائم.
حتى 5السمعة تعتمد جزئياً على جيرانك.
قياسيASN مركز بيانات
$12 / 100 IPs$0.12 لكل عنوان، شهريًا
100 عنوان IP
ثابت طوال المدة
غير محدود
إضافة اختيارية
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
قائمة عناوين IP المسموح بهايمكن إضافة اسم المستخدم وكلمة المرور.
ISP
عناوين مسجّلة لدى ISP وثابتة
أهداف تقيّم ASNمسجّل لدى مزوّد خدمة إنترنت.
حتى 5
عالٍ — مسجّل لدى ISP
$30 / 100 IPs$0.30 لكل عنوان، شهريًا
100 عنوان IP
ثابت طوال المدة
غير محدود
إضافة اختيارية
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
قائمة عناوين IP المسموح بهايمكن إضافة اسم المستخدم وكلمة المرور.
دوّار
الفوترة بأرصدة API
جمع بيانات، لا حساباتالجلسة الثابتة يجب ألا تغيّر العنوان.
مجمع مشترك
يختلف حسب المجمع
$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
2.5 مليون رصيد
يتغيّر مع كل طلب
الأرصدةالفوترة لكل طلب، لا لكل غيغابايت.
غير متاح
HTTP, SOCKS5
مفتاح API
وكلاء لمدة 48 ساعة
أنشئ خطة تناسب مهمتك واختبر الوكلاء في العمل الفعلي. ادفع مقابل الإعداد المحدد لمدة 48 ساعة، ويُحتسب السعر أثناء الإعداد.
أبرز مواقع البروكسي
ثمانية مواقع بروكسي يختارها عملاء FineProxy أكثر من غيرها.
اتصل مرة واحدة.
ثم اسأل فحسب.
تشغّل FineProxy خادمًا أصليًا هو خادم MCP: الصق عنوان URL واحدًا في وكيلك ليحصل على 49 أداة من لوحة التحكم — الشراء، والتجديد، وتدوير IP، وقوائم عناوين IP المسموح بها، وتحليلات الاستخدام، والفواتير، والدعم. العمليات نفسها متاحة عبر REST API إذا كنت تفضّل كتابة الاستدعاءات بنفسك.
ثم يكفي أن تقول
- اشترِ عنوان IP أمريكيًا مخصصًا لتطبيق Reddit OAuth
- أضِف 203.0.113.7 إلى قائمة عناوين IP المسموح بها لخدمة البروكسي لديّ
- صدّر قائمة البروكسي لديّ بصيغة JSON
- اعرض الخدمات ذات أعلى معدل أخطاء اليوم
- اعرض حالة خدمات البروكسي لديّ وتفاصيل فوترتها
{
"mcpServers": {
"fineproxy": {
"url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
"headers": {
"Authorization": "Bearer fb_live_••••"
}
}
}
}
أعد تشغيل Claude بعد حفظ الإعداد. ستظهر أدوات FineProxy الـ 49 بعد ذلك في قائمة الأدوات المتاحة.
ما لن يفعله الوكيل — مهما طلبت
إنفاق أموالك
ست أدوات تمسّ الرصيد وجميعها تحتاج
wallet:spend. احذفها من المفتاح فيستطيع الوكيل تشغيل كل ما عدا ذلك.
دفع أكثر من السعر المعروض
يحمل كل شراء القيمة
expected_total_cents من عرض السعر. أي انحراف ولو بسنت واحد يرفض الطلب دون أي خصم.
إلغاء متسرّع
الأداتان غير القابلتين للتراجع ترفضان التشغيل دون
confirm=true. لا يمكن أن يحدث الإنهاء كأثر جانبي.
تحصيلك مرتين
استدعاءات الدفع تتطلّب
idempotency_key. إعادة المحاولة بعد انتهاء المهلة تسوي الرسوم نفسها، لا رسوماً ثانية.
إعداد يدوي
اختر نظام التشغيل أو المتصفح أو تطبيق البروكسي للحصول على دليل إعداد خطوة بخطوة.
الأنظمة
المتصفحات
التطبيقات
مصمَّم للسرعة.
حركة المرور بلا حد.
حافظت FineProxy على سرعة تصل إلى 500 Mbps في اختباراتنا القياسية على خوادم بعيدة. وفي أحمال استخراج بيانات الويب كان سقف الأداء عادةً حد المعدل لدى الموقع المستهدف—لا البروكسي.
طريقة الاختبار: 1,973,500 محاولة اتصال بالإضافة إلى تشغيل متزامن يصل إلى 96 خيطاً عبر عنوان بروكسي واحد.
500 Mbps
لكل بروكسي في اختبارات الخادم البعيد القياسية
99.97%
من الاتصالات أُنشئت عبر 1,973,500 طلباً
96
خيوط متزامنة على عنوان IP واحد دون تدهور
0
حدود عرض النطاق — حركة مرور غير محدودة في كل خطة
AMD EPYC مخصص
خوادم نملكها، بلا جيران VPS مشتركة تتنافس على المنفذ.
شبكات فرعية مملوكة
عناوين IP من نطاقات نملكها بأنفسنا، وليست معاد بيعها من مزوّد آخر.
وصلة صاعدة 80 Gbps
هامش سعة لكل خادم—وليس وعدًا لجلسة بروكسي واحدة.
Tier III / IV
مراكز بيانات بطاقة وتبريد احتياطيين في جميع مواقعنا.
يعتمد معدل النقل الفعلي على المسار والوجهة وظروف الشبكة وعلى إعداد جهاز المستخدم وأدائه. وصل حاسوب محمول على اتصال منزلي بسرعة 500 Mbps إلى نحو 468 Mbps عمليًا، بينما بلغت الخوادم البعيدة حتى 500 Mbps في الاختبارات القياسية. وفي اختبارات استثنائية من خوادم عالية الأداء مضبوطة بشكل صحيح في أوروبا والولايات المتحدة وصل معدل النقل إلى 700 Mbps؛ وهذا ليس نتيجة نمطية لكل جلسة.
كل ادّعاء في هذه الصفحة، بعبارات الآخرين.
ملاحظات عملاء مختارة من مجمع تقييمات موثّق واحد، مع رابط إلى مصدرها الأصلي.
تشغيل الحسابات
لقد استخدمته لمدة 5+ سنوات وهذا وكيل رائع للعمل مع استخراج البيانات/الشبكات الاجتماعية وأي مشاريع أتمتة أخرى - دوران سريع IPs، لا يتم حظر جميع الوكلاء تقريبًا كما هو الحال في مقدمي الخدمات الآخرين وما إلى ذلك، كما أن دعم العملاء جيد جدًا.
أعمل مع هذه الخدمة منذ أكثر من عام ودائمًا كل شيء على ما يرام، لا يوجد حظر أو خلافات! سهل الاستخدام، لا توجد ميزات غير ضرورية، هو كل ما هو مطلوب. أفعل ذلك في الحمام! لم أجد أي عيوب في هذا الوكيل.
وصول API والوكلاء
خدمة مريحة للغاية لأولئك الذين يحتاجون إلى وكلاء بدون إعداد معقد. كل شيء يبدأ بسرعة، وهناك العديد من البلدان المتاحة، ومجموعة جيدة من الخطط. لقد استخدمت الوكيل لأعمال التحليلات والأتمتة وكنت راضيًا تمامًا عن النتائج
السعر منصف وعناوين البروكسي تعمل دون مشكلات. كما أن إعداد واجهة API سهل. أوصي بها بكل سهولة مقابل هذا السعر!
حركة المرور بلا حد
خدمة بروكسي رائعة! لديهم أنواع مختلفة من البروكسي، بما فيها العناوين المتناوبة من دون حد لحجم البيانات. أسعارهم معقولة ويوفرون خيارات الاستهداف الجغرافي. ويمكن الدفع بسهولة بالعملات المشفرة أو PayPal أو البطاقات.
لن أقول أن الأسعار هي الأدنى، ولكن حركة المرور غير المحدودة والسرعة القصوى لا يمكن إنكارها. خدمة الدعم لم تخذلني شخصيًا - دائمًا على اتصال، ودائمًا ما يكون موضوعيًا، ومهذبًا، وبدون ضجة. أستخدم الباقة لمدة 30 أيام، العناوين الأوروبية، للسنة الثانية بالفعل. بعد الدفع، كل شيء يحدث على الفور. لم أحاول الاختلاط، هذا يكفيني.
هل يمكنني استخراج البيانات دون الدفع مقابل الوصول عبر API؟نعم
نعم، لكن المستوى المجاني من API (بدون OAuth) يمنحك 10 طلبات فقط في الدقيقة تُتبَّع حسب عنوان IP. مع OAuth (مجاني الإعداد)، تحصل على 60 طلباً في الدقيقة لكل تطبيق. بعد تغييرات أسعار API في 2023، أبقى Reddit المستوى المجاني لـ OAuth متاحاً للاستخدام الشخصي وغير التجاري، فلم يتأثر المطورون الأفراد والمشاريع الصغيرة. كل تطبيق OAuth إضافي على وكيل خاص به يضيف 60 طلباً إضافياً في الدقيقة إلى سعتك الإجمالية. لمعظم عمليات جمع البيانات، يكفي API المجاني المُصادَق مع بضعة بروكسيات مخصصة — دون الحاجة للدفع مقابل وصول مُوسَّع.
كيف يكتشف Reddit الحسابات المرتبطة؟إشارات متعددة
بشكل أساسي من خلال عنوان IP وبصمة المتصفح. إذا تشارك حسابان نفس IP أو ملفات تعريف الارتباط أو المنطقة الزمنية أو دقة الشاشة — يتم ربطهما. أنماط السلوك مهمة أيضًا: جداول نشر متشابهة، نفس الـ subreddits، التصويت على محتوى بعضهما البعض. استخدام بروكسي منفصل مع ملف تعريف متصفح منفصل لكل حساب يكسر معظم هذه الإشارات.
هل سيؤدي بروكسي مركز البيانات إلى حظر حسابي؟حسب النشاط
للتصفح والقراءة — لا. للنشر والتعليق النشط — يزيد المخاطر. فلاتر الرسائل المزعجة في Reddit تولي اهتماماً أكبر لنطاقات مراكز البيانات عندما تكون الحسابات نشطة في التفاعل. بروكسيات ISP أكثر أماناً لأي نشاط مرتبط بحساب. أما بروكسيات مركز البيانات فمناسبة لاستخراج البيانات عبر API والوصول البسيط.
كيف أقوم بإعداد بروكسي لـ PRAW؟عيّن HTTPS_PROXY
قم بتعيين متغير البيئة HTTPS_PROXY قبل تشغيل السكربت الخاص بك: HTTPS_PROXY=http://your-proxy-address:port python your_script.py يتواصل PRAW مع Reddit حصرياً عبر HTTPS، لذا يغطي هذا المتغير الواحد جميع الطلبات. إذا كان الوكيل يستخدم مصادقة، أدرج بيانات الاعتماد في الرابط: http://user:pass@address:port. بروكسيات HTTPS من FineProxy تأتي بشهادة SSL مخصصة لكل عنوان IP، فيكون كل اتصال مشفّراً بالكامل دون أي إعداد إضافي.
هل من الآمن استخدام بروكسيات الويب المجانية للوصول؟ليس لتسجيل الدخول
للوصول السريع لمرة واحدة — عادةً لا مشكلة. لكن للاستخدام المنتظم أو أي شيء يتضمن تسجيل الدخول إلى حسابك — لا تفعل ذلك. البروكسيات المجانية قد تسجّل حركة بياناتك، أو تحقن إعلانات، أو تكشف عنوان IP الحقيقي الخاص بك. للوصول المستمر، بروكسي مخصص بسعر زهيد أكثر موثوقية وخصوصية.
هل يمكنني استخدام وكيل مع تطبيق Reddit للأجهزة المحمولة؟اضبط نظام التشغيل
تطبيق Reddit الرسمي لا يحتوي على إعداد بروكسي مدمج. لتوجيه حركة المرور عبر بروكسي، قم بإعداد البروكسي على مستوى نظام التشغيل: على Android، افتح إعدادات شبكة Wi-Fi وأدخل عنوان البروكسي والمنفذ؛ على iOS، انتقل إلى الإعدادات ← Wi-Fi ← شبكتك ← تكوين البروكسي. لبروكسيات SOCKS5، ستحتاج إلى تطبيق طرف ثالث (مثل Drony على Android أو Shadowrocket على iOS) يُمرر كل حركة مرور الجهاز عبر النفق. بمجرد تفعيل البروكسي على مستوى النظام، سيستخدمه تطبيق Reddit — إلى جانب كل التطبيقات الأخرى — تلقائيًا. للحصول على تعليمات الإعداد التفصيلية على كلتا المنصتين، راجع مركز التكامل.