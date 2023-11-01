بروكسي لـ Reddit

نعم، لكن المستوى المجاني من API (بدون OAuth) يمنحك 10 طلبات فقط في الدقيقة تُتبَّع حسب عنوان IP. مع OAuth (مجاني الإعداد)، تحصل على 60 طلباً في الدقيقة لكل تطبيق. بعد تغييرات أسعار API في 2023، أبقى Reddit المستوى المجاني لـ OAuth متاحاً للاستخدام الشخصي وغير التجاري، فلم يتأثر المطورون الأفراد والمشاريع الصغيرة. كل تطبيق OAuth إضافي على وكيل خاص به يضيف 60 طلباً إضافياً في الدقيقة إلى سعتك الإجمالية. لمعظم عمليات جمع البيانات، يكفي API المجاني المُصادَق مع بضعة بروكسيات مخصصة — دون الحاجة للدفع مقابل وصول مُوسَّع.