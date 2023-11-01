نعم. في المراجحة وصناعة السوق، كل ميلي ثانية لها أهميتها. بروكسيات مراكز البيانات تمنحك عادةً زمن استجابة يتراوح بين 10-50ms، وهو سريع بما يكفي لمعظم الاستراتيجيات. إذا كنت تحتاج إلى أقل من 10ms، فستحتاج إلى بروكسي قريب فعليًا من خوادم المنصة — Binance تعمل بشكل أساسي على AWS Tokyo، وKraken في مراكز بيانات متعددة في الولايات المتحدة وأوروبا، وBybit على AWS Singapore.