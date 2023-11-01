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بروكسي العملات الرقمية

باقات IPv4 لتوسيع نطاق مهامك. تدعم HTTP/HTTPS/SOCKS5، مع تسليم تلقائي بعد الدفع، وحركة مرور غير محدودة، وإمكانية الوصول عبر API.

اضبط خطتك ←وكلاء لمدة 48 ساعة
غير محدودبلا رسوم لكل GB
AMD EPYCأجهزة خوادم من أحدث جيل
حتى 80 Gbpsالوصلة الصاعدة لكل خادم
REST + MCPوفّر وأدِر عبر API

أنشئ خطة البروكسي.

ابنِ خطة تناسب عبء عملك بدقة. اختر نوع البروكسي والمواقع وحجم عناوين IP ومدة الفوترة ودعم UDP الاختياري—ويتحدّث السعر فورًا.

الدولةعدد عناوين IP
دعم UDP
إيقاف

يضيف 50% إلى سعر الخطة الأساسية. يعمل عبر SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — للألعاب وVoIP والبث.

هل تحتاج إلى عدة دول في باقة واحدة أو عناوين IP إضافية للقائمة البيضاء أو اتصالات إضافية؟أنشئها في لوحة التحكم

أربع طرق لشراء البروكسي.
واحدة تناسب هذا العبء.

تستخدم جميع عناوين FineProxy بروتوكول IPv4. تظل بروكسيات مراكز البيانات والبروكسيات المخصصة وبروكسيات مزودي الإنترنت ثابتة طوال مدة الخطة، بينما تتغير البروكسيات الدوارة مع كل طلب. تشمل الخطط الثابتة حركة مرور غير محدودة. الخيار المميَّز يطابق حالة الاستخدام الأساسية لهذه الصفحة: مخصص.

باقة مركز بياناتتُباع على دفعات، مشتركةموصى به هنامخصصشخصي، من عنوان IP واحدISPعناوين مسجّلة لدى ISP وثابتةدوّارالفوترة بأرصدة API
الأنسبالبوتات والمراقبة على نطاق واسعللعمل دون حساب دائم.جلسات حساب طويلة الأمدعنوان واحد لكل ملف شخصي، تستخدمه وحدك.أهداف تقيّم ASNمسجّل لدى مزوّد خدمة إنترنت.جمع بيانات، لا حساباتالجلسة الثابتة يجب ألا تغيّر العنوان.
الأشخاص لكل عنوانحتى 5السمعة تعتمد جزئياً على جيرانك.1 — أنتلا يستخدمه أحد غيرك طوال المدة.حتى 5مجمع مشترك
ثقة المنصةقياسيASN مركز بياناتعالٍ — حصريعالٍ — مسجّل لدى ISPيختلف حسب المجمع
السعر يبدأ من$12 / 100 IPs$0.12 لكل عنوان، شهريًا$12 / 100 IPsاشترِ ما تحتاجه بالضبط.$30 / 100 IPs$0.30 لكل عنوان، شهريًا$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
الحد الأدنى للطلب100 عنوان IP1 IP100 عنوان IP2.5 مليون رصيد
مدة العنوانثابت طوال المدةثابت طوال المدةثابت طوال المدةيتغيّر مع كل طلب
عرض النطاق التردديغير محدودغير محدودغير محدودالأرصدةالفوترة لكل طلب، لا لكل غيغابايت.
UDP / مكالمات صوتيةإضافة اختياريةإضافة اختياريةإضافة اختياريةغير متاح
البروتوكولاتHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
المصادقةقائمة عناوين IP المسموح بهايمكن إضافة اسم المستخدم وكلمة المرور.قائمة عناوين IP المسموح بهايمكن إضافة اسم المستخدم وكلمة المرور.قائمة عناوين IP المسموح بهايمكن إضافة اسم المستخدم وكلمة المرور.مفتاح API
اعرض الباقاتاعرض باقات البروكسي المخصصاعرض باقات ISPاعرض الباقات
موصى به هنا

مخصص

شخصي، من عنوان IP واحد

الأنسب

جلسات حساب طويلة الأمدعنوان واحد لكل ملف شخصي، تستخدمه وحدك.

الأشخاص لكل عنوان

1 — أنتلا يستخدمه أحد غيرك طوال المدة.

ثقة المنصة

عالٍ — حصري

السعر يبدأ من

$12 / 100 IPsاشترِ ما تحتاجه بالضبط.

الحد الأدنى للطلب

1 IP

مدة العنوان

ثابت طوال المدة

عرض النطاق الترددي

غير محدود

UDP / مكالمات صوتية

إضافة اختيارية

البروتوكولات

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

المصادقة

قائمة عناوين IP المسموح بهايمكن إضافة اسم المستخدم وكلمة المرور.

اعرض باقات البروكسي المخصص

باقة مركز بيانات

تُباع على دفعات، مشتركة

الأنسب

البوتات والمراقبة على نطاق واسعللعمل دون حساب دائم.

الأشخاص لكل عنوان

حتى 5السمعة تعتمد جزئياً على جيرانك.

ثقة المنصة

قياسيASN مركز بيانات

السعر يبدأ من

$12 / 100 IPs$0.12 لكل عنوان، شهريًا

الحد الأدنى للطلب

100 عنوان IP

مدة العنوان

ثابت طوال المدة

عرض النطاق الترددي

غير محدود

UDP / مكالمات صوتية

إضافة اختيارية

البروتوكولات

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

المصادقة

قائمة عناوين IP المسموح بهايمكن إضافة اسم المستخدم وكلمة المرور.

اعرض الباقات

ISP

عناوين مسجّلة لدى ISP وثابتة

الأنسب

أهداف تقيّم ASNمسجّل لدى مزوّد خدمة إنترنت.

الأشخاص لكل عنوان

حتى 5

ثقة المنصة

عالٍ — مسجّل لدى ISP

السعر يبدأ من

$30 / 100 IPs$0.30 لكل عنوان، شهريًا

الحد الأدنى للطلب

100 عنوان IP

مدة العنوان

ثابت طوال المدة

عرض النطاق الترددي

غير محدود

UDP / مكالمات صوتية

إضافة اختيارية

البروتوكولات

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

المصادقة

قائمة عناوين IP المسموح بهايمكن إضافة اسم المستخدم وكلمة المرور.

اعرض باقات ISP

دوّار

الفوترة بأرصدة API

الأنسب

جمع بيانات، لا حساباتالجلسة الثابتة يجب ألا تغيّر العنوان.

الأشخاص لكل عنوان

مجمع مشترك

ثقة المنصة

يختلف حسب المجمع

السعر يبدأ من

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

الحد الأدنى للطلب

2.5 مليون رصيد

مدة العنوان

يتغيّر مع كل طلب

عرض النطاق الترددي

الأرصدةالفوترة لكل طلب، لا لكل غيغابايت.

UDP / مكالمات صوتية

غير متاح

البروتوكولات

HTTP, SOCKS5

المصادقة

مفتاح API

اعرض الباقات

وكلاء لمدة 48 ساعة

أنشئ خطة تناسب مهمتك واختبر الوكلاء في العمل الفعلي. ادفع مقابل الإعداد المحدد لمدة 48 ساعة، ويُحتسب السعر أثناء الإعداد.

وكلاء لمدة 48 ساعة

أبرز مواقع البروكسي

ثمانية مواقع بروكسي يختارها عملاء FineProxy أكثر من غيرها.

اعرض كل المواقع

اتصل مرة واحدة.
ثم اسأل فحسب.

تشغّل FineProxy خادمًا أصليًا هو خادم MCP: الصق عنوان URL واحدًا في وكيلك ليحصل على 49 أداة من لوحة التحكم — الشراء، والتجديد، وتدوير IP، وقوائم عناوين IP المسموح بها، وتحليلات الاستخدام، والفواتير، والدعم. العمليات نفسها متاحة عبر REST API إذا كنت تفضّل كتابة الاستدعاءات بنفسك.

ثم يكفي أن تقول

  • اشترِ عنوان IP مخصصاً واحداً لبوت تداول عملات واحد
  • أضِف 203.0.113.7 إلى قائمة عناوين IP المسموح بها لخدمة بروكسي العملات المشفّرة لديّ
  • صدّر قوائم بروكسي العملات المشفّرة لديّ بصيغة JSON
  • اعرض خدمات بروكسي العملات المشفّرة ذات أعلى معدل أخطاء اليوم
  • اعرض حالة خدمات بروكسي العملات المشفّرة لديّ وتفاصيل فوترتها
اعرف المزيد أنشئ مفتاح API
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

أعد تشغيل Claude بعد حفظ الإعداد. ستظهر أدوات FineProxy الـ 49 بعد ذلك في قائمة الأدوات المتاحة.

ما لن يفعله الوكيل — مهما طلبت

إنفاق أموالك

ست أدوات تمسّ الرصيد وجميعها تحتاج wallet:spend. احذفها من المفتاح فيستطيع الوكيل تشغيل كل ما عدا ذلك.

دفع أكثر من السعر المعروض

يحمل كل شراء القيمة expected_total_cents من عرض السعر. أي انحراف ولو بسنت واحد يرفض الطلب دون أي خصم.

إلغاء متسرّع

الأداتان غير القابلتين للتراجع ترفضان التشغيل دون confirm=true. لا يمكن أن يحدث الإنهاء كأثر جانبي.

تحصيلك مرتين

استدعاءات الدفع تتطلّب idempotency_key. إعادة المحاولة بعد انتهاء المهلة تسوي الرسوم نفسها، لا رسوماً ثانية.

MCP: 49 أداة · 9 نطاقات صلاحياتJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · بلا حالةREST API: 49 عملية · OpenAPI 3.1

إعداد يدوي

اختر نظام التشغيل أو المتصفح أو تطبيق البروكسي للحصول على دليل إعداد خطوة بخطوة.

كل التكاملات

الأنظمة

المتصفحات

التطبيقات

مصمَّم للسرعة.
حركة المرور بلا حد.

حافظت FineProxy على سرعة تصل إلى 500 Mbps في اختباراتنا القياسية على خوادم بعيدة. وفي أحمال استخراج بيانات الويب كان سقف الأداء عادةً حد المعدل لدى الموقع المستهدف—لا البروكسي.

طريقة الاختبار: 1,973,500 محاولة اتصال بالإضافة إلى تشغيل متزامن يصل إلى 96 خيطاً عبر عنوان بروكسي واحد.

500 Mbps

لكل بروكسي في اختبارات الخادم البعيد القياسية

99.97%

من الاتصالات أُنشئت عبر 1,973,500 طلباً

96

خيوط متزامنة على عنوان IP واحد دون تدهور

0

حدود عرض النطاق — حركة مرور غير محدودة في كل خطة

AMD EPYC مخصص

خوادم نملكها، بلا جيران VPS مشتركة تتنافس على المنفذ.

شبكات فرعية مملوكة

عناوين IP من نطاقات نملكها بأنفسنا، وليست معاد بيعها من مزوّد آخر.

وصلة صاعدة 80 Gbps

هامش سعة لكل خادم—وليس وعدًا لجلسة بروكسي واحدة.

Tier III / IV

مراكز بيانات بطاقة وتبريد احتياطيين في جميع مواقعنا.

ملاحظات الاختبار

يعتمد معدل النقل الفعلي على المسار والوجهة وظروف الشبكة وعلى إعداد جهاز المستخدم وأدائه. وصل حاسوب محمول على اتصال منزلي بسرعة 500 Mbps إلى نحو 468 Mbps عمليًا، بينما بلغت الخوادم البعيدة حتى 500 Mbps في الاختبارات القياسية. وفي اختبارات استثنائية من خوادم عالية الأداء مضبوطة بشكل صحيح في أوروبا والولايات المتحدة وصل معدل النقل إلى 700 Mbps؛ وهذا ليس نتيجة نمطية لكل جلسة.

كل ادّعاء في هذه الصفحة، بعبارات الآخرين.

ملاحظات عملاء مختارة من مجمع تقييمات موثّق واحد، مع رابط إلى مصدرها الأصلي.

2011نقدّم بروكسي منذ

السرعة تحت الحمل

لا يمكنني العثور على أي خدمات أفضل من هذه خاصة فيما يتعلق بالسكن غير المحدود، اعتقدت أنها ستبدأ بالانخفاض في الجودة بمجرد استخدامها ولكن طوال الوقت الذي استخدمته، ظلت أعلى من 99%، إنه أمر رائع أن تكون كذلك. حظا سعيدا وآمل أن يبقى كما هو

ZainDieg, العام الماضيمترجم من الإنجليزيةالمصدر

تحياتي لكم أيها القراء الكرام لهذه المراجعة المتواضعة. اسمحوا لي أن أتحدث عن الخوادم الوكيلة قليلاً. في رأيي، يمكن أن تكون الخوادم الوكيلة مفيدة جدًا في حالات مختلفة ولأغراض مختلفة. أعتقد أن FineProxy هو خيار جيد، خاصة بالنسبة لسرعة العمل. كما أنها مريحة في الاستخدام. لقد كنت أستخدم FineProxy لمدة شهرين بالفعل، وأنا راضٍ تمامًا عنه.

Mike Millerالمنصة الداخلية لـ FineProxyمترجم من الإنجليزيةالمصدر

الحد الأدنى للطلبات

عناوين بروكسي ممتازة تعمل بدقة الساعة. أستخدمها منذ عام، وأعتمد عليها طوال الوقت، وأشتري 1,000 عنوان في كل مرة.

IvanTrustpilot, قبل أكثر من سنتينمترجم من الإنجليزيةالمصدر

كنت بحاجة إلى حل موثوق للبروكسي المتناوب من أجل أبحاث البيانات، وقد لبّى هذا الحل احتياجي. مئة عنوان IP، جميعها نظيفة وسريعة الاستجابة. أجاب دعم العملاء عن أسئلتي المتعلقة بالإعداد في غضون ساعة. سأجدد الاشتراك دون تردد.

IgorSaasHub, هذا العاممترجم من الإنجليزيةالمصدر

وصول API والوكلاء

لقد استخدمته لمدة 5+ سنوات وهذا وكيل رائع للعمل مع استخراج البيانات/الشبكات الاجتماعية وأي مشاريع أتمتة أخرى - دوران سريع IPs، لا يتم حظر جميع الوكلاء تقريبًا كما هو الحال في مقدمي الخدمات الآخرين وما إلى ذلك، كما أن دعم العملاء جيد جدًا.

synk.pitNorton Safe Web, العام الماضيمترجم من الإنجليزيةالمصدر

كان التحول إلى Fineproxy أحد أفضل القرارات التي اتخذتها. كانت عملية الإعداد سلسة بشكل لا يصدق، وتم دمج الوكلاء الخاصين بهم بسلاسة مع أدواتي الحالية. ما يميزهم حقًا هو راحة البال التي يقدمونها - مع العلم أنه يمكنني الوصول إلى حمام سباحة IP نظيف وقوي كلما احتجت إليه. نوصي بشدة لأي شخص يبحث عن خدمات وكيل خالية من المتاعب!

PATHANDieg, العام الماضيمترجم من الإنجليزيةالمصدر

نُورد التقييمات بنصها الكامل. وحيث طرح العميل أمراً يمكننا الرد عليه، نعرض ردّنا من المنصة الأصلية معه.

جميع تقييمات العملاء
هل تحظر منصات التداول عناوين IP الخاصة بمراكز البيانات؟لا

لا. Binance وKraken وBybit — جميعها تُصادق عبر مفتاح API. ولا تتحقق مما إذا كان عنوان IP الخاص بك سكنياً أو من مركز بيانات. بل تحظر عناوين IP التي تتجاوز حدود المعدل. طالما التزمتَ بالحد المسموح على كل عنوان IP، فإن بروكسيات مركز البيانات تعمل بشكل ممتاز.

كم عدد البروكسيات التي أحتاجها لبوتات التداول؟واحد لكل بوت

بروكسي واحد لكل نسخة بوت هو الأسلوب الأبسط. إذا كنت تشغّل 5 بوتات عبر 3 منصات، فإن 5-15 عنوان IP يكفي حسب معدل الطلبات لديك. مع FineProxy يمكنك إضافة عناوين IP كلما توسّعت — دون الحاجة للتخمين مسبقًا.

هل زمن الاستجابة مهم لبروكسيات العملات الرقمية؟نعم

نعم. في المراجحة وصناعة السوق، كل ميلي ثانية لها أهميتها. بروكسيات مراكز البيانات تمنحك عادةً زمن استجابة يتراوح بين 10-50ms، وهو سريع بما يكفي لمعظم الاستراتيجيات. إذا كنت تحتاج إلى أقل من 10ms، فستحتاج إلى بروكسي قريب فعليًا من خوادم المنصة — Binance تعمل بشكل أساسي على AWS Tokyo، وKraken في مراكز بيانات متعددة في الولايات المتحدة وأوروبا، وBybit على AWS Singapore.

هل يمكنني استخدام بروكسي واحد لعدة منصات تداول؟الفصل أفضل

يمكنك ذلك، لكن الأفضل الفصل بينها. حدود الطلبات تُحسب لكل IP، وإذا كان بوت إحدى المنصات يستهلك الطلبات بسرعة، فلن يؤثر ذلك على اتصالاتك الأخرى. الفصل النظيف يسهّل أيضًا تتبع الأخطاء عند حدوث مشكلة.

هل يعمل FineProxy مع Freqtrade وHummingbot وأطر عمل البوتات الأخرى؟نعم

نعم. أي بوت يدعم إعدادات بروكسي HTTP أو HTTPS أو SOCKS5 يعمل مع FineProxy مباشرة دون أي تعديل. كلٌّ من Freqtrade وHummingbot يقبلان تهيئة البروكسي عبر متغيرات البيئة (http_proxy، https_proxy) أو مباشرة في إعدادات اتصال المنصة. بالنسبة للبوتات التي تستخدم تدفقات WebSocket، قم بتعيين عنوان بروكسي SOCKS5 في العميل الخاص بك — فهو يتعامل مع الاتصالات المستمرة بشكل أفضل من بروكسيات HTTP.