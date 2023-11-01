Proxy do kryptowalut
Pakiety IPv4 do skalowania zadań. Obsługa HTTP/HTTPS/SOCKS5, automatyczne dostarczanie po dokonaniu płatności, nieograniczony ruch i dostęp do API.
Skonfiguruj plan proxy.
Skonfiguruj plan dokładnie pod swoje zadanie. Wybierz typ proxy, lokalizacje, liczbę IP, okres rozliczeniowy i opcjonalną obsługę UDP — cena zaktualizuje się natychmiast.
Ładowanie aktualnych planów…
Zwiększa cenę planu bazowego o 50%. Działa przez SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — do gier, VoIP i streamingu.
Cztery sposoby zakupu proxy.
Jedna pasuje do tego zadania.
Każdy adres FineProxy korzysta z IPv4. Proxy centrum danych, dedykowane i ISP pozostają statyczne przez cały okres planu, a proxy rotacyjne zmieniają się przy każdym żądaniu. Plany statyczne obejmują nielimitowany transfer. Wyróżniona opcja odpowiada głównemu zastosowaniu tej strony: Dedykowane.
|Package datacenterSprzedawane w pakietach, współdzielone
|Polecane tutajDedykowanePrywatne, już od jednego IP
|ISPStatyczne adresy zarejestrowane u ISP
|RotacyjneRozliczane w kredytach API
|Najlepsze do
|Boty i monitoring na dużą skalęDo pracy bez trwałego konta.
|Długotrwałe sesje kontJeden adres na profil, używany wyłącznie przez Ciebie.
|Serwisy oceniające ASNZarejestrowane u dostawcy internetu.
|Zbieranie danych, nie obsługa kontTrwała sesja nie powinna zmieniać adresu.
|Użytkownicy na adres
|Do 5Reputacja częściowo zależy od innych użytkowników puli.
|1 — TyNikt inny nie korzysta z niego przez cały okres.
|Do 5
|Współdzielona pula
|Zaufanie do platformy
|StandardDatacenter ASN
|Wysoka — wyłączny dostęp
|Wysoka — rejestracja u ISP
|Zależy od puli
|Cena od
|$12 / 100 IPs$0.12 za adres miesięcznie
|$12 / 100 IPsKup dokładnie tyle, ile potrzebujesz.
|$30 / 100 IPs$0.30 za adres miesięcznie
|$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
|Minimalne zamówienie
|100 IP
|1 IP
|100 IP
|2,5 mln kredytów
|Okres wyłączności adresu
|Statyczne przez cały okres
|Statyczne przez cały okres
|Statyczne przez cały okres
|Zmiana przy każdym żądaniu
|Przepustowość
|Bez limitu
|Bez limitu
|Bez limitu
|KredytyRozliczane za żądanie, nie za gigabajt.
|UDP / połączenia głosowe
|Opcjonalny dodatek
|Opcjonalny dodatek
|Opcjonalny dodatek
|Niedostępne
|Protokoły
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, SOCKS5
|Uwierzytelnianie
|IP allowlistMożna dodać login i hasło.
|IP allowlistMożna dodać login i hasło.
|IP allowlistMożna dodać login i hasło.
|API key
|Zobacz plany
|Zobacz plany dedykowane
|Zobacz plany ISP
|Zobacz plany
Dedykowane
Prywatne, już od jednego IP
Długotrwałe sesje kontJeden adres na profil, używany wyłącznie przez Ciebie.
1 — TyNikt inny nie korzysta z niego przez cały okres.
Wysoka — wyłączny dostęp
$12 / 100 IPsKup dokładnie tyle, ile potrzebujesz.
1 IP
Statyczne przez cały okres
Bez limitu
Opcjonalny dodatek
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
IP allowlistMożna dodać login i hasło.
Package datacenter
Sprzedawane w pakietach, współdzielone
Boty i monitoring na dużą skalęDo pracy bez trwałego konta.
Do 5Reputacja częściowo zależy od innych użytkowników puli.
StandardDatacenter ASN
$12 / 100 IPs$0.12 za adres miesięcznie
100 IP
Statyczne przez cały okres
Bez limitu
Opcjonalny dodatek
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
IP allowlistMożna dodać login i hasło.
ISP
Statyczne adresy zarejestrowane u ISP
Serwisy oceniające ASNZarejestrowane u dostawcy internetu.
Do 5
Wysoka — rejestracja u ISP
$30 / 100 IPs$0.30 za adres miesięcznie
100 IP
Statyczne przez cały okres
Bez limitu
Opcjonalny dodatek
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
IP allowlistMożna dodać login i hasło.
Rotacyjne
Rozliczane w kredytach API
Zbieranie danych, nie obsługa kontTrwała sesja nie powinna zmieniać adresu.
Współdzielona pula
Zależy od puli
$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
2,5 mln kredytów
Zmiana przy każdym żądaniu
KredytyRozliczane za żądanie, nie za gigabajt.
Niedostępne
HTTP, SOCKS5
API key
Proxy na 48 godzin
Skonfiguruj plan do swojego zadania i przetestuj proxy w rzeczywistych warunkach. Opłać wybraną konfigurację na 48 godzin — cena zostanie obliczona podczas konfiguracji.
Najpopularniejsze lokalizacje proxy
Osiem lokalizacji proxy najczęściej wybieranych przez klientów FineProxy.
Połącz raz.
Potem wystarczy zapytać.
FineProxy udostępnia natywny serwer MCP: wklej jeden adres URL do agenta, aby uzyskał 49 narzędzi panelu — zakupy, odnowienia, rotację IP, listy dozwolonych adresów, analitykę użycia, faktury i pomoc techniczną. Te same operacje są dostępne przez REST API jeśli wolisz samodzielnie przygotować wywołania.
Następnie powiedz
- Kup jeden dedykowany adres IP dla jednego bota handlującego kryptowalutami
- Dodaj 203.0.113.7 do listy dozwolonych dla mojej usługi proxy do kryptowalut
- Eksportuj moje listy proxy do kryptowalut w formacie JSON
- Pokaż, które usługi proxy do kryptowalut miały dziś najwyższy wskaźnik błędów
- Pokaż status i dane rozliczeniowe moich usług proxy do kryptowalut
{
"mcpServers": {
"fineproxy": {
"url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
"headers": {
"Authorization": "Bearer fb_live_••••"
}
}
}
}
Po zapisaniu konfiguracji uruchom Claude ponownie. Na liście dostępnych narzędzi pojawi się wtedy 49 narzędzi FineProxy.
Czego agent nie zrobi — niezależnie od polecenia
Wydać Twoje środki
Sześć narzędzi ma dostęp do salda i każde wymaga
wallet:spend. Pomiń ten zakres w kluczu, a agent nadal będzie mógł wykonywać wszystkie pozostałe operacje.
Zapłacić więcej niż w wycenie
Każdy zakup zawiera
expected_total_cents z wyceny. Różnica choćby jednego centa powoduje odrzucenie wywołania bez pobrania środków.
Anulować bez potwierdzenia
Dwa nieodwracalne narzędzia nie uruchomią się bez
confirm=true. Zakończenie usługi nie może nastąpić jako efekt uboczny.
Obciążyć Cię dwukrotnie
Operacje finansowe wymagają
idempotency_key. Ponowienie po przekroczeniu czasu realizuje tę samą płatność, a nie drugą.
Konfiguracja ręczna
Wybierz system operacyjny, przeglądarkę lub aplikację proxy, aby zobaczyć instrukcję konfiguracji krok po kroku.
Systemy
Przeglądarki
Aplikacje
Stworzone z myślą o szybkości.
Transfer nigdy nie jest limitowany.
W standardowych testach ze zdalnego serwera FineProxy utrzymywało do 500 Mbps. W zadaniach scrapingowych ograniczeniem był zwykle limit serwisu docelowego, a nie proxy.
Metoda testowa: 1 973 500 prób połączenia oraz testy współbieżności z maksymalnie 96 wątkami przez jeden adres IP proxy.
500 Mbps
na proxy w standardowych testach ze zdalnego serwera
99.97%
połączeń na 1 973 500 żądań zostało nawiązanych
96
równoczesnych wątków na jednym IP bez spadku wydajności
0
limitów transferu — nielimitowany transfer w każdym planie
Dedykowane AMD EPYC
Własne serwery bez współdzielonych sąsiadów VPS konkurujących o port.
Własne podsieci
Adresy IP pochodzą z naszych własnych zakresów, a nie z odsprzedaży od innego dostawcy.
Łącze uplink 80 Gbps
Rezerwa przepustowości na serwer — nie jest gwarancją dla pojedynczej sesji proxy.
Tier III / IV
Centra danych z redundantnym zasilaniem i chłodzeniem we wszystkich naszych lokalizacjach.
Rzeczywista przepustowość zależy od trasy, serwisu docelowego, warunków sieciowych oraz konfiguracji i wydajności sprzętu użytkownika. Laptop na domowym łączu 500 Mbps osiągnął w praktyce około 468 Mbps, a zdalne serwery uzyskały do 500 Mbps w standardowych testach. W wyjątkowych testach z prawidłowo skonfigurowanych, wydajnych serwerów w Europie i USA przepustowość sięgnęła 700 Mbps; nie jest to typowy wynik pojedynczej sesji.
Każde stwierdzenie na tej stronie, wyrażone słowami innych osób.
Istotne opinie klientów wybrane z jednej zweryfikowanej puli i połączone z oryginalnym źródłem.
Szybkość pod obciążeniem
FineProxy to solidny wybór dla osób potrzebujących niezawodnych i szybkich serwerów proxy. Dzięki szerokiej ofercie, wysokiej jakości usług oraz wsparciu technicznemu, serwis ten zyskuje uznanie wśród użytkowników. Mimo pewnych wad, takich jak ceny i złożoność konfiguracji, ogólne wrażenia są pozytywne, co czyni FineProxy godnym polecenia dostawcą usług proxy.
Pozdrowienia dla Was, szanowni czytelnicy tej skromnej recenzji. Pozwólcie mi trochę opowiedzieć o serwerach proxy. Moim zdaniem serwery proxy mogą być bardzo przydatne w różnych przypadkach i do różnych celów. Uważam, że fineproxy jest dobrym wyborem, zwłaszcza ze względu na szybkość działania. Jest również wygodny w użytkowaniu. Korzystam z fineproxy od dwóch miesięcy i jestem z niego szczerze zadowolony.
Minimalne zamówienia
Doskonałe serwery proxy, działają jak w zegarku. Korzystam z nich od roku, używam ich cały czas i kupuję po 1000 sztuk.
Potrzebowałem niezawodnego rozwiązania z rotacyjnymi serwerami proxy do badania danych i to spełniło swoje zadanie. 100 adresów IP — wszystkie czyste i szybko reagujące. Obsługa klienta odpowiedziała na moje pytania dotyczące konfiguracji w ciągu godziny. Odnowię usługę bez wahania.
Dostęp przez API i agenta
Używam ich od 5+ lat i są to świetne proxy do pracy z pozyskiwaniem danych/z sieci społecznościowych oraz innych projektów automatyzacyjnych — szybkie rotujące IP, prawie wszystkie proxy nie są zablokowane jak u innych dostawców itd. Również obsługa klienta jest całkiem dobra.
Przejście na Fineproxy było jedną z najlepszych decyzji, jakie podjąłem. Proces konfiguracji był niesamowicie płynny, a ich proxy zintegrowały się bezproblemowo z moimi istniejącymi narzędziami. To, co naprawdę ich wyróżnia, to spokój ducha, jaki oferują – wiedząc, że mam dostęp do czystej i solidnej puli IP zawsze, gdy jej potrzebuję. Gorąco polecam każdemu, kto szuka bezproblemowych usług proxy!
Czy giełdy blokują IP datacenter?Nie
Nie. Binance, Kraken, Bybit — wszystkie uwierzytelniają za pomocą klucza API. Nie sprawdzają, czy Twoje IP jest rezydenckie czy datacenter. Blokują adresy IP, które przekraczają limity zapytań. Dopóki utrzymujesz się pod limitem na każdym IP, proxy datacenter działają doskonale.
Ile proxy potrzebuję do botów tradingowych?Jedno na bota
Jedno na instancję bota to najprostsze podejście. Jeśli uruchamiasz 5 botów na 3 giełdach, 5–15 adresów IP wystarczy — w zależności od intensywności zapytań. FineProxy pozwala dodawać adresy IP w miarę skalowania — nie musisz zgadywać z góry.
Czy opóźnienie ma znaczenie w przypadku proxy do kryptowalut?Tak
Tak. W przypadku arbitrażu i market makingu liczy się każda milisekunda. Proxy datacenter zazwyczaj zapewniają opóźnienie na poziomie 10–50 ms, co jest wystarczające dla większości strategii. Jeśli potrzebujesz poniżej 10 ms, warto wybrać proxy fizycznie blisko serwerów giełdy — Binance działa głównie w AWS Tokio, Kraken w różnych centrach danych w USA i UE, a Bybit w AWS Singapur.
Czy mogę używać jednego proxy do wielu giełd?Lepiej rozdzielić
Możesz, ale lepiej je rozdzielić. Limity zapytań obowiązują per IP, więc jeśli bot jednej giełdy zużywa zapytania zbyt szybko, nie wpływa to na Twoje pozostałe połączenia. Czyste rozdzielenie ułatwia też debugowanie, gdy coś się zepsuje.
Czy FineProxy działa z Freqtrade, Hummingbot i innymi frameworkami botów?Tak
Tak. Każdy bot obsługujący ustawienia proxy HTTP, HTTPS lub SOCKS5 działa z FineProxy od razu. Freqtrade i Hummingbot akceptują konfigurację proxy przez zmienne środowiskowe (http_proxy, https_proxy) lub bezpośrednio w konfiguracji połączenia z giełdą. W przypadku botów korzystających ze strumieni WebSocket ustaw adres proxy SOCKS5 w swoim kliencie — obsługuje trwałe połączenia lepiej niż proxy HTTP.