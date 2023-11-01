Proxy z płatnościami kryptowalutowymi
Proxy IPv4 opłacane Bitcoinem, USDT lub TRON — obsługa SOCKS5, bez KYC, automatyczna dostawa w ciągu 5 minut od potwierdzenia w blockchain.
Skonfiguruj plan proxy.
Skonfiguruj plan dokładnie pod swoje zadanie. Wybierz typ proxy, lokalizacje, liczbę IP, okres rozliczeniowy i opcjonalną obsługę UDP — cena zaktualizuje się natychmiast.
Ładowanie aktualnych planów…
Zwiększa cenę planu bazowego o 50%. Działa przez SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — do gier, VoIP i streamingu.
Cztery sposoby zakupu proxy.
Jedna pasuje do tego zadania.
Każdy adres FineProxy korzysta z IPv4. Proxy centrum danych, dedykowane i ISP pozostają statyczne przez cały okres planu, a proxy rotacyjne zmieniają się przy każdym żądaniu. Plany statyczne obejmują nielimitowany transfer. Wyróżniona opcja odpowiada głównemu zastosowaniu tej strony: Package datacenter.
|Polecane tutajPackage datacenterSprzedawane w pakietach, współdzielone
|DedykowanePrywatne, już od jednego IP
|ISPStatyczne adresy zarejestrowane u ISP
|RotacyjneRozliczane w kredytach API
|Najlepsze do
|Boty i monitoring na dużą skalęDo pracy bez trwałego konta.
|Długotrwałe sesje kontJeden adres na profil, używany wyłącznie przez Ciebie.
|Serwisy oceniające ASNZarejestrowane u dostawcy internetu.
|Zbieranie danych, nie obsługa kontTrwała sesja nie powinna zmieniać adresu.
|Użytkownicy na adres
|Do 5Reputacja częściowo zależy od innych użytkowników puli.
|1 — TyNikt inny nie korzysta z niego przez cały okres.
|Do 5
|Współdzielona pula
|Zaufanie do platformy
|StandardDatacenter ASN
|Wysoka — wyłączny dostęp
|Wysoka — rejestracja u ISP
|Zależy od puli
|Cena od
|$12 / 100 IPs$0.12 za adres miesięcznie
|$12 / 100 IPsKup dokładnie tyle, ile potrzebujesz.
|$30 / 100 IPs$0.30 za adres miesięcznie
|$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
|Minimalne zamówienie
|100 IP
|1 IP
|100 IP
|2,5 mln kredytów
|Okres wyłączności adresu
|Statyczne przez cały okres
|Statyczne przez cały okres
|Statyczne przez cały okres
|Zmiana przy każdym żądaniu
|Przepustowość
|Bez limitu
|Bez limitu
|Bez limitu
|KredytyRozliczane za żądanie, nie za gigabajt.
|UDP / połączenia głosowe
|Opcjonalny dodatek
|Opcjonalny dodatek
|Opcjonalny dodatek
|Niedostępne
|Protokoły
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, SOCKS5
|Uwierzytelnianie
|IP allowlistMożna dodać login i hasło.
|IP allowlistMożna dodać login i hasło.
|IP allowlistMożna dodać login i hasło.
|API key
|Zobacz plany
|Zobacz plany dedykowane
|Zobacz plany ISP
|Zobacz plany
Package datacenter
Sprzedawane w pakietach, współdzielone
Boty i monitoring na dużą skalęDo pracy bez trwałego konta.
Do 5Reputacja częściowo zależy od innych użytkowników puli.
StandardDatacenter ASN
$12 / 100 IPs$0.12 za adres miesięcznie
100 IP
Statyczne przez cały okres
Bez limitu
Opcjonalny dodatek
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
IP allowlistMożna dodać login i hasło.
Dedykowane
Prywatne, już od jednego IP
Długotrwałe sesje kontJeden adres na profil, używany wyłącznie przez Ciebie.
1 — TyNikt inny nie korzysta z niego przez cały okres.
Wysoka — wyłączny dostęp
$12 / 100 IPsKup dokładnie tyle, ile potrzebujesz.
1 IP
Statyczne przez cały okres
Bez limitu
Opcjonalny dodatek
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
IP allowlistMożna dodać login i hasło.
ISP
Statyczne adresy zarejestrowane u ISP
Serwisy oceniające ASNZarejestrowane u dostawcy internetu.
Do 5
Wysoka — rejestracja u ISP
$30 / 100 IPs$0.30 za adres miesięcznie
100 IP
Statyczne przez cały okres
Bez limitu
Opcjonalny dodatek
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
IP allowlistMożna dodać login i hasło.
Rotacyjne
Rozliczane w kredytach API
Zbieranie danych, nie obsługa kontTrwała sesja nie powinna zmieniać adresu.
Współdzielona pula
Zależy od puli
$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
2,5 mln kredytów
Zmiana przy każdym żądaniu
KredytyRozliczane za żądanie, nie za gigabajt.
Niedostępne
HTTP, SOCKS5
API key
Proxy na 48 godzin
Skonfiguruj plan do swojego zadania i przetestuj proxy w rzeczywistych warunkach. Opłać wybraną konfigurację na 48 godzin — cena zostanie obliczona podczas konfiguracji.
Najpopularniejsze lokalizacje proxy
Osiem lokalizacji proxy najczęściej wybieranych przez klientów FineProxy.
Połącz raz.
Potem wystarczy zapytać.
FineProxy udostępnia natywny serwer MCP: wklej jeden adres URL do agenta, aby uzyskał 49 narzędzi panelu — zakupy, odnowienia, rotację IP, listy dozwolonych adresów, analitykę użycia, faktury i pomoc techniczną. Te same operacje są dostępne przez REST API jeśli wolisz samodzielnie przygotować wywołania.
Następnie powiedz
- Kup 1 000 adresów IP datacenter w Europie
- Dodaj 203.0.113.7 do listy dozwolonych dla mojej usługi proxy
- Eksportuj moją listę proxy do formatu JSON
- Pokaż, które usługi miały dziś najwyższy wskaźnik błędów
- Pokaż status i dane rozliczeniowe moich usług proxy
{
"mcpServers": {
"fineproxy": {
"url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
"headers": {
"Authorization": "Bearer fb_live_••••"
}
}
}
}
Po zapisaniu konfiguracji uruchom Claude ponownie. Na liście dostępnych narzędzi pojawi się wtedy 49 narzędzi FineProxy.
Czego agent nie zrobi — niezależnie od polecenia
Wydać Twoje środki
Sześć narzędzi ma dostęp do salda i każde wymaga
wallet:spend. Pomiń ten zakres w kluczu, a agent nadal będzie mógł wykonywać wszystkie pozostałe operacje.
Zapłacić więcej niż w wycenie
Każdy zakup zawiera
expected_total_cents z wyceny. Różnica choćby jednego centa powoduje odrzucenie wywołania bez pobrania środków.
Anulować bez potwierdzenia
Dwa nieodwracalne narzędzia nie uruchomią się bez
confirm=true. Zakończenie usługi nie może nastąpić jako efekt uboczny.
Obciążyć Cię dwukrotnie
Operacje finansowe wymagają
idempotency_key. Ponowienie po przekroczeniu czasu realizuje tę samą płatność, a nie drugą.
Konfiguracja ręczna
Wybierz system operacyjny, przeglądarkę lub aplikację proxy, aby zobaczyć instrukcję konfiguracji krok po kroku.
Systemy
Przeglądarki
Aplikacje
Stworzone z myślą o szybkości.
Transfer nigdy nie jest limitowany.
W standardowych testach ze zdalnego serwera FineProxy utrzymywało do 500 Mbps. W zadaniach scrapingowych ograniczeniem był zwykle limit serwisu docelowego, a nie proxy.
Metoda testowa: 1 973 500 prób połączenia oraz testy współbieżności z maksymalnie 96 wątkami przez jeden adres IP proxy.
500 Mbps
na proxy w standardowych testach ze zdalnego serwera
99.97%
połączeń na 1 973 500 żądań zostało nawiązanych
96
równoczesnych wątków na jednym IP bez spadku wydajności
0
limitów transferu — nielimitowany transfer w każdym planie
Dedykowane AMD EPYC
Własne serwery bez współdzielonych sąsiadów VPS konkurujących o port.
Własne podsieci
Adresy IP pochodzą z naszych własnych zakresów, a nie z odsprzedaży od innego dostawcy.
Łącze uplink 80 Gbps
Rezerwa przepustowości na serwer — nie jest gwarancją dla pojedynczej sesji proxy.
Tier III / IV
Centra danych z redundantnym zasilaniem i chłodzeniem we wszystkich naszych lokalizacjach.
Rzeczywista przepustowość zależy od trasy, serwisu docelowego, warunków sieciowych oraz konfiguracji i wydajności sprzętu użytkownika. Laptop na domowym łączu 500 Mbps osiągnął w praktyce około 468 Mbps, a zdalne serwery uzyskały do 500 Mbps w standardowych testach. W wyjątkowych testach z prawidłowo skonfigurowanych, wydajnych serwerów w Europie i USA przepustowość sięgnęła 700 Mbps; nie jest to typowy wynik pojedynczej sesji.
Każde stwierdzenie na tej stronie, wyrażone słowami innych osób.
Istotne opinie klientów wybrane z jednej zweryfikowanej puli i połączone z oryginalnym źródłem.
Transfer bez limitu
Korzystamy z FineProxy od dwóch lat. Nielimitowana przepustowość i połączenie są po prostu znakomite i stabilne. Zdecydowanie polecam.
Wspaniała obsługa. Proxies są dostępne w krótkim czasie po dokonaniu płatności. Posiadanie wielu IP sprawia, że moja praca jest bardziej produktywna. Doceniam dobrą prędkość i nieograniczony ruch.
Dostęp przez API i agenta
Nasza firma w dużym stopniu polega na serwerach proxy podczas badań SEO, zarządzania mediami społecznościowymi, analizy konkurencji i wykonywania zautomatyzowanych zadań. FineProxy okazało się wybawieniem dla naszego zespołu, oferując szeroki wybór szybkich, bezpiecznych i wysoce anonimowych serwerów proxy, które pomagają nam sprawnie wykonywać zadania. Panel jest łatwy w obsłudze, dzięki czemu można bez problemu zarządzać wieloma serwerami proxy. W przeciwieństwie do innych dostawców proxy, z których korzystaliśmy wcześniej, FineProxy utrzymuje stałą szybkość i dostępność, co ma kluczowe znaczenie dla naszej działalności. Jeśli potrzebujesz rozwiązania proxy klasy biznesowej, zdecydowanie polecam je wypróbować!
Uwielbiam fineproxy, prędkość jest świetna, używam go w narzędziach automatyzacyjnych, webscrappingu i do przeglądania internetu, połączenia są stabilne, a prędkość bardzo dobra, nigdy się nie rozłącza ani nie blokuje adresów IP, kupię go ponownie i ponownie, zespół wsparcia jest naprawdę świetny i odpowiada na czas
Wsparcie
FineProxy to solidny wybór dla osób potrzebujących niezawodnych i szybkich serwerów proxy. Dzięki szerokiej ofercie, wysokiej jakości usług oraz wsparciu technicznemu, serwis ten zyskuje uznanie wśród użytkowników. Mimo pewnych wad, takich jak ceny i złożoność konfiguracji, ogólne wrażenia są pozytywne, co czyni FineProxy godnym polecenia dostawcą usług proxy.
świetna strona, nawet jeśli nie wiesz nic o proxy, pomagają ci i dają darmowy okres próbny proxy, a jeśli uzyskasz usługę, która nie działa dla ciebie, zwrócą pieniądze w ciągu 24 godzin.
Czy mogę kupić proxy SOCKS5 w pełni anonimowo?Tak
Tak. Płatność kryptowalutą to najbardziej prywatny i anonimowy sposób zakupu proxy. Nie żądamy żadnych danych bankowych, a transakcja nie jest powiązana z Twoim imieniem i nazwiskiem.
Czy muszę przejść KYC lub dostarczyć dokumenty osobiste, aby kupić proxy?Bez KYC
Nie. Nasza platforma działa w modelu no-KYC. Nie wymagamy weryfikacji tożsamości, skanów paszportu ani żadnych dokumentów osobistych. Do utworzenia konta i otrzymania danych dostępowych do proxy potrzebujesz jedynie aktualnego adresu e-mail.
Jakie kryptowaluty akceptujecie do płatności za proxy?Wiele walut
Akceptujemy szeroki zakres popularnych kryptowalut: Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), USDT (TRC20 / ERC20 / TON), Litecoin (LTC), DASH, Tron (TRX) oraz USDC w sieci ERC20 i Arbitrum. Aby uzyskać najniższe opłaty i najszybsze potwierdzenia transakcji, zalecamy korzystanie z USDT w sieci TRC20.
Jak szybko proxy są aktywowane po dokonaniu płatności?Zwykle 1–5 minut
Aktywacja zajmuje zwykle 1–5 minut, w zależności od obciążenia sieci i szybkości potwierdzenia Twojej transakcji.
Co powinienem zrobić, jeśli wyślę nieco więcej lub mniej niż wymaganą kwotę?Kontakt ze wsparciem
Jeśli kwota różni się od wymaganej sumy, system może nie wykryć płatności automatycznie. W takim przypadku skontaktuj się ze wsparciem — możemy potwierdzić transakcję ręcznie po weryfikacji TX hash.
Czy muszę ponosić jakieś opłaty przy płatności kryptowalutą?Tylko opłaty sieciowe
Tak, ale tylko opłata pobierana przez samą sieć blockchain. Gdy płacisz kryptowalutą, nie doliczamy żadnych dodatkowych opłat z naszej strony — cena usługi pozostaje stała. Jedyna opłata, którą ponosisz, to tzw. opłata sieciowa (network fee), której wysokość zależy od wybranej kryptowaluty i sieci. Na przykład USDT TRC20 ma zazwyczaj minimalną opłatę, natomiast opłaty w sieci ERC20 lub Bitcoin mogą być wyższe ze względu na obciążenie sieci. Należy pamiętać, że bramki płatności kryptowalutowych lub zewnętrzni operatorzy płatności mogą również pobierać własne opłaty za przetwarzanie transakcji. Opłaty te są ustalane przez dostawcę płatności i pozostają poza naszą kontrolą.
Czy mogę włączyć automatyczne odnawianie przy płatności kryptowalutą?Nie bezpośrednio
Nie. Automatyczne odnawianie nie jest dostępne w przypadku bezpośrednich płatności kryptowalutowych, ponieważ transakcje blockchain nie obsługują cyklicznych ani automatycznych obciążeń. Każda płatność krypto musi być wykonana ręcznie, gdyż portfele nie mogą być powiązane z zaplanowanymi płatnościami. Możesz jednak włączyć automatyczne odnawianie, doładowując wcześniej saldo swojego konta. W takim przypadku opłaty za usługę zostaną automatycznie pobrane z Twojego salda w momencie odnowienia, pod warunkiem że dostępne są wystarczające środki.
Czy oferujecie zwroty w przypadku płatności kryptowalutą?Tak
Tak, zwroty są dostępne w przypadku płatności kryptowalutą. Aby poprosić o zwrot, skontaktuj się z naszym zespołem wsparcia. Zwroty mogą być zrealizowane na dwa sposoby: – zwrócone na Twój portfel kryptowalutowy, pod warunkiem spełnienia wszystkich warunków zwrotu określonych w naszym Regulaminie; – zapisane na saldzie Twojego konta, które możesz wykorzystać na przyszłe zakupy naszej platformie.
Czy mogę kupić proxy za kryptowalutę bez rejestracji na Waszej stronie?Wymagana rejestracja
Rejestracja jest wymagana, abyśmy mogli dostarczyć Ci dane dostępowe do proxy, zarządzać okresem trwania usługi oraz zapewnić pełne wsparcie, w tym wymianę adresów i pomoc techniczną.