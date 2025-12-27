Instrukcja integracji
Ustawienia proxy w systemie macOS
Skonfiguruj swoje proxy szybko i łatwo.
Jak skonfigurować proxy w macOS
W macOS ustawienia proxy konfiguruje się na poziomie sieci — oznacza to, że dotyczą konkretnego połączenia, które wybierzesz (na przykład Wi-Fi lub Ethernet). Może to być wygodne, gdy chcesz, aby wiele aplikacji korzystało z proxy, ale pamiętaj, że systemowe ustawienia proxy mogą wpływać nie tylko na Twoją przeglądarkę — każda aplikacja korzystająca z ustawień sieciowych macOS może zostać nimi objęta.
Szczegóły konfiguracji proxy w macOS
- Ustawienia proxy konfiguruje się oddzielnie dla każdego interfejsu sieciowego. Jeśli skonfigurujesz proxy dla Wi-Fi, nie zostanie ono automatycznie zastosowane do Ethernetu i odwrotnie.
- macOS obsługuje wiele trybów proxy, w tym HTTP, HTTPS i SOCKS. Włączasz tylko te, których potrzebujesz — w zależności od typu używanego proxy.
- Jeśli Twoje proxy wymaga uwierzytelniania (nazwa użytkownika/hasło), macOS obsługuje to oddzielnie dla każdego typu proxy (HTTP/HTTPS/SOCKS). Upewnij się, że dane logowania wpisujesz w tej samej sekcji, w której proxy jest włączone.
Zalecenie: używaj proxy na poziomie przeglądarki wyłącznie do przeglądania stron
Jeśli potrzebujesz proxy wyłącznie do przeglądania stron internetowych (witryny, streaming wideo itp.), zazwyczaj lepiej jest skonfigurować proxy bezpośrednio w przeglądarce (za pomocą rozszerzenia). Dzięki temu systemowe ustawienia macOS pozostają nienaruszone, a inne aplikacje nie zostaną objęte zmianami. Ustawienia proxy na poziomie systemu są najbardziej przydatne, gdy chcesz, aby proxy działało szerzej — w wielu aplikacjach jednocześnie. Jak skonfigurować proxy w Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Safari, Opera, Brave, Vivaldi.
Przeprowadzimy Cię przez standardowy sposób konfiguracji proxy w macOS za pomocą wbudowanych systemowych ustawień sieciowych.
Klasyczna konfiguracja proxy w macOS
Otwórz ustawienia sieci
Otwórz Ustawienia systemowe na Macu (menu Apple → Ustawienia systemowe) Przejdź do sieci Wybierz aktywne połączenie (zazwyczaj Wi-Fi) Obok sieci, z którą jesteś aktualnie połączony, kliknij Szczegóły… (jak pokazano na zrzucie ekranu) Otworzy się okno ustawień połączenia, w którym możesz skonfigurować proxy w sekcji Proxies
Otwórz sekcję Proxies
W oknie ustawień połączenia kliknij Proxies na lewym pasku bocznym (zobacz podświetlony element na zrzucie ekranu) Zobaczysz listę dostępnych typów proxy: Web proxy (HTTP), Secure web proxy (HTTPS) oraz SOCKS proxy Aby skonfigurować SOCKS5, włącz opcję SOCKS proxy (użyj przełącznika po prawej stronie) Po włączeniu macOS wyświetli dodatkowe pola, w których możesz wpisać adres serwera proxy, port oraz (jeśli jest wymagane) nazwę użytkownika i hasło
Wpisz dane swojego proxy SOCKS5
Włącz proxy SOCKS W polu Server wpisz adres IP lub nazwę hosta swojego proxy W polu Port wpisz 1080 (to zalecany port dla naszych proxy SOCKS5) Włącz opcję Serwer proxy wymaga hasła (zalecane) Wprowadź nazwę użytkownika i hasło do aktywnej usługi proxy (nie hasło do konta). Swoje usługi znajdziesz tutaj. Kliknij OK, aby zastosować zmiany
Opcjonalnie: routing per aplikacja
Jeśli chcesz kierować przez proxy tylko wybrane aplikacje (pozostawiając resztę na bezpośrednim połączeniu), potrzebujesz narzędzia zewnętrznego. Systemowe ustawienia proxy w macOS działają na poziomie sieci i nie umożliwiają routingu per aplikacja.
Zaawansowany routing per aplikacja znajdziesz w naszym przewodniku po Proxifier tutaj.
Gdzie znajdę dane logowania FineProxy dla Ustawienia proxy w systemie macOS?
Otwórz aktywną usługę w panelu FineProxy. Użyj hosta proxy, portu, nazwy użytkownika i hasła wyświetlonych dla tej usługi.
Czy mam podać hasło do konta FineProxy?
Nie. Użyj hasła uwierzytelniania proxy z aktywnej usługi, a nie hasła służącego do logowania na konto FineProxy.
Jak sprawdzić, czy konfiguracja proxy dla Ustawienia proxy w systemie macOS działa?
Po włączeniu proxy otwórz serwis sprawdzający IP. Wykryte IP i lokalizacja powinny odpowiadać skonfigurowanemu proxy.
Co sprawdzić, jeśli Ustawienia proxy w systemie macOS nie może połączyć się przez proxy?
Najpierw sprawdź host, port, protokół i dane uwierzytelniania. Następnie wyłącz kolidujący profil VPN lub proxy i połącz się ponownie.
Proxy na 48 godzin
Skonfiguruj plan do swojego zadania i przetestuj proxy w rzeczywistych warunkach. Opłać wybraną konfigurację na 48 godzin — cena zostanie obliczona podczas konfiguracji.