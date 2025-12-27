Jak skonfigurować proxy w macOS

W macOS ustawienia proxy konfiguruje się na poziomie sieci — oznacza to, że dotyczą konkretnego połączenia, które wybierzesz (na przykład Wi-Fi lub Ethernet). Może to być wygodne, gdy chcesz, aby wiele aplikacji korzystało z proxy, ale pamiętaj, że systemowe ustawienia proxy mogą wpływać nie tylko na Twoją przeglądarkę — każda aplikacja korzystająca z ustawień sieciowych macOS może zostać nimi objęta.

Szczegóły konfiguracji proxy w macOS

Ustawienia proxy konfiguruje się oddzielnie dla każdego interfejsu sieciowego. Jeśli skonfigurujesz proxy dla Wi-Fi, nie zostanie ono automatycznie zastosowane do Ethernetu i odwrotnie.

macOS obsługuje wiele trybów proxy, w tym HTTP, HTTPS i SOCKS. Włączasz tylko te, których potrzebujesz — w zależności od typu używanego proxy.

Jeśli Twoje proxy wymaga uwierzytelniania (nazwa użytkownika/hasło), macOS obsługuje to oddzielnie dla każdego typu proxy (HTTP/HTTPS/SOCKS). Upewnij się, że dane logowania wpisujesz w tej samej sekcji, w której proxy jest włączone.

Zalecenie: używaj proxy na poziomie przeglądarki wyłącznie do przeglądania stron

Jeśli potrzebujesz proxy wyłącznie do przeglądania stron internetowych (witryny, streaming wideo itp.), zazwyczaj lepiej jest skonfigurować proxy bezpośrednio w przeglądarce (za pomocą rozszerzenia). Dzięki temu systemowe ustawienia macOS pozostają nienaruszone, a inne aplikacje nie zostaną objęte zmianami. Ustawienia proxy na poziomie systemu są najbardziej przydatne, gdy chcesz, aby proxy działało szerzej — w wielu aplikacjach jednocześnie. Jak skonfigurować proxy w Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Safari, Opera, Brave, Vivaldi.

Przeprowadzimy Cię przez standardowy sposób konfiguracji proxy w macOS za pomocą wbudowanych systemowych ustawień sieciowych.

Klasyczna konfiguracja proxy w macOS

Step 1 Otwórz ustawienia sieci Otwórz Ustawienia systemowe na Macu (menu Apple → Ustawienia systemowe) Przejdź do sieci Wybierz aktywne połączenie (zazwyczaj Wi-Fi) Obok sieci, z którą jesteś aktualnie połączony, kliknij Szczegóły… (jak pokazano na zrzucie ekranu) Otworzy się okno ustawień połączenia, w którym możesz skonfigurować proxy w sekcji Proxies Click the image to view it in full size.

Step 2 Otwórz sekcję Proxies W oknie ustawień połączenia kliknij Proxies na lewym pasku bocznym (zobacz podświetlony element na zrzucie ekranu) Zobaczysz listę dostępnych typów proxy: Web proxy (HTTP), Secure web proxy (HTTPS) oraz SOCKS proxy Aby skonfigurować SOCKS5, włącz opcję SOCKS proxy (użyj przełącznika po prawej stronie) Po włączeniu macOS wyświetli dodatkowe pola, w których możesz wpisać adres serwera proxy, port oraz (jeśli jest wymagane) nazwę użytkownika i hasło Click the image to view it in full size.

Step 3 Wpisz dane swojego proxy SOCKS5 Włącz proxy SOCKS W polu Server wpisz adres IP lub nazwę hosta swojego proxy W polu Port wpisz 1080 (to zalecany port dla naszych proxy SOCKS5) Włącz opcję Serwer proxy wymaga hasła (zalecane) Wprowadź nazwę użytkownika i hasło do aktywnej usługi proxy (nie hasło do konta). Swoje usługi znajdziesz tutaj. Kliknij OK, aby zastosować zmiany Click the image to view it in full size.

Opcjonalnie: routing per aplikacja

Jeśli chcesz kierować przez proxy tylko wybrane aplikacje (pozostawiając resztę na bezpośrednim połączeniu), potrzebujesz narzędzia zewnętrznego. Systemowe ustawienia proxy w macOS działają na poziomie sieci i nie umożliwiają routingu per aplikacja.