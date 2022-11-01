ZGŁOŚ NADUŻYCIE

Stan na dzień 5 stycznia 2026 Drukuj

Dla bezpieczniejszego internetu: nasze zobowiązanie do walki z nadużyciami

Szanowni Państwo,

W FineProxy dokładamy wszelkich starań, aby wspierać bezpieczniejszy internet. Nie zezwalamy na korzystanie z naszych Usług w celach nielegalnych lub szkodliwych, w tym na nieautoryzowane próby dostępu, oszustwa płatnicze („carding“), ataki brute-force lub credential-stuffing, dystrybucję złośliwego oprogramowania ani żadne inne działania o charakterze szkodliwym. Tego rodzaju działalność jest surowo zabroniona na mocy naszych Warunki korzystania z usługi.

Stale udoskonalamy nasze zabezpieczenia i mechanizmy monitoringu w celu wykrywania nadużyć oraz ochrony zarówno naszych klientów, jak i osób trzecich. Chociaż żaden dostawca nie jest w stanie zagwarantować, że nadużycia nigdy nie wystąpią, traktujemy każde zgłoszenie poważnie i podejmujemy niezwłoczne działania w przypadku zidentyfikowania naruszeń.

Jeśli uważasz, że nasze adresy IP mogły być zaangażowane w podejrzaną aktywność lub padłeś ofiarą nadużycia pochodzącego z naszej sieci, prosimy o jak najszybsze zgłoszenie tego faktu. Z naszym zespołem ds. bezpieczeństwa możesz skontaktować się mailowo:

[email protected]

lub przesłać zgłoszenie za pomocą naszego systemu wsparcia:

https://fineproxy.org/account_new/tickets/new

Aby umożliwić nam sprawne przeprowadzenie dochodzenia, prosimy o podanie wszelkich istotnych szczegółów (na przykład: znaczniki czasu ze strefą czasową, adres IP, którego dotyczy zgłoszenie, host docelowy, logi oraz wszelkie identyfikatory referencyjne).

Weryfikujemy każde zgłoszenie i podejmujemy odpowiednie działania w celu zapobiegania dalszym nadużyciom oraz podnoszenia poziomu bezpieczeństwa naszych Usług.

Dziękujemy za pomoc w tworzeniu bezpieczniejszego internetu.