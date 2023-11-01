LIR (Local Internet Registry) to organizacja uprawniona do przydzielania i zarządzania przestrzenią adresową IP oraz numerami systemów autonomicznych (ASN) w określonym regionie.

FineProxy działa jako oficjalny LIR, co oznacza, że otrzymujemy bloki IP bezpośrednio od RIR-ów (Regional Internet Registries), które z kolei pozyskują je od IANA (Internet Assigned Numbers Authority).

Status LIR pozwala nam posiadać i zarządzać własnymi zakresami IP, dbać o dokładność rejestrów oraz zapewniać legalną, transparentną działalność zgodną z regionalnymi zasadami zarządzania internetem — bez odsprzedaży IP od podmiotów trzecich.