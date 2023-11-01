Cennik proxy — FineProxy
Witamy na naszej stronie z cenami proxy. Znajdziesz tu pełną listę pakietów proxy dostosowanych do Twoich potrzeb, z cenami uzależnionymi od liczby adresów IP i wybranego kraju.
Skonfiguruj swój plan proxy.
Każdy wybór natychmiast aktualizuje cenę. Zacznij od typu proxy, a następnie ustaw dokładne lokalizacje, wolumen, okres rozliczeniowy i opcjonalną obsługę UDP.
Ładowanie aktualnych planów…
Zwiększa cenę planu bazowego o 50%. Działa przez SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — do gier, VoIP i streamingu.
Napisano, że FineProxy jest również LIR. Co to oznacza?Bezpośredni przydział IP
LIR (Local Internet Registry) to organizacja uprawniona do przydzielania i zarządzania przestrzenią adresową IP oraz numerami systemów autonomicznych (ASN) w określonym regionie.
FineProxy działa jako oficjalny LIR, co oznacza, że otrzymujemy bloki IP bezpośrednio od RIR-ów (Regional Internet Registries), które z kolei pozyskują je od IANA (Internet Assigned Numbers Authority).
Status LIR pozwala nam posiadać i zarządzać własnymi zakresami IP, dbać o dokładność rejestrów oraz zapewniać legalną, transparentną działalność zgodną z regionalnymi zasadami zarządzania internetem — bez odsprzedaży IP od podmiotów trzecich.
Czy to prawda, że im więcej adresów IP, tym mniejsze ryzyko bana?Często, nie zawsze
W wielu przypadkach tak — większa pula proxy pozwala rozłożyć ruch i zmniejszyć ryzyko wykrycia lub blokady. Gdy zapytania pochodzą z wielu czystych adresów IP, serwisowi docelowemu znacznie trudniej powiązać je z jednym źródłem.
Nie jest to jednak uniwersalna gwarancja. Wiele platform wykorzystuje analizę behawioralną, fingerprinting oraz systemy CAPTCHA do wykrywania automatyzacji.
Najlepszym podejściem jest zrównoważona konfiguracja — stabilne adresy IP, rozsądna liczba równoległych połączeń i naturalne wzorce aktywności. FineProxy zapewnia duże, czyste pule IP zaprojektowane specjalnie w celu minimalizacji ryzyka wykrycia przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej wydajności.
Dlaczego proxy datacenter są tak przystępne cenowo?Efektywność infrastruktury
Proxy datacenter są hostowane na wydajnych serwerach w profesjonalnych centrach danych, a nie dostarczane przez konsumenckich ISP. Taka konfiguracja drastycznie obniża koszty operacyjne przy zachowaniu szybkości i niezawodności.
Ponieważ FineProxy posiada własną infrastrukturę i zarządza całym stosem sieciowym — od serwerów AMD Threadripper po łącza 10–40 Gbit/s — możemy oferować wydajność klasy enterprise w wyjątkowo konkurencyjnych cenach.
Jakie rodzaje proxy oferujecie?Cztery konfiguracje
FineProxy oferuje dwie główne kategorie proxy:
- Proxy datacenter — najlepszy wybór do skalowalnej automatyzacji, analityki i codziennej pracy online.
- Proxy ISP — premium statyczne proxy kierowane przez autentyczne podsieci ISP, idealne do długotrwałych sesji i targetowania regionalnego.
Obie kategorie są dostępne w konfiguracjach statycznych i rotacyjnych — w zależności od wymagań Twojego przepływu pracy.
Dlaczego ceny FineProxy należą do najniższych na rynku?Bezpośrednia własność infrastruktury
Naszą efektywność cenową zawdzięczamy inteligentnej optymalizacji sieci i kontroli nad infrastrukturą. FineProxy wykorzystuje monitoring ruchu oparty na AI, który wykrywa mniej obciążone trasy i automatycznie przypisuje użytkownikom najszybsze dostępne adresy IP.
Posiadanie własnego sprzętu i zakresów IP eliminuje marże pośredników, a centra danych klasy Tier-III/IV zapewniają stabilny uptime bez zawyżonych kosztów hostingu.
Połączenie automatyzacji i bezpośredniego zarządzania infrastrukturą pozwala nam utrzymać najwyższą jakość w cenach poniżej rynkowych.
Czy korzystacie z publicznych list proxy, czy z własnych adresów IP?Nasze własne IP
FineProxy działa wyłącznie na własnych, przydzielonych zakresach IP, uzyskanych bezpośrednio dzięki statusowi LIR.
Nigdy nie scrapujemy, nie odsprzedajemy ani nie dzierżawimy publicznych list proxy — każdy adres IP pochodzi ze zweryfikowanej i legalnie przypisanej podsieci.
Gwarantuje to, że wszystkie usługi FineProxy są czyste, stabilne i w pełni zgodne z przepisami — bez ryzyka zablokowanych lub współdzielonych adresów.
Jak FineProxy
działa cennik
Ceny FineProxy zależą od wybranej konfiguracji. Nie musisz już przeglądać katalogu gotowych pakietów i wybierać wariantu najbardziej zbliżonego do swoich potrzeb. Kalkulator tworzy plan dokładnie według typu proxy, lokalizacji, liczby adresów IP, okresu rozliczeniowego i dostępnych opcji wymaganych w Twoim przepływie pracy.
Najpierw wybierz model proxy
Pakietowe proxy datacenter zapewniają najniższy koszt jednego adresu przy automatyzacji na dużą skalę. Dedykowane proxy są dostępne już od jednego prywatnego adresu IP. Statyczne proxy ISP są dodatkowo rejestrowane w sieciach konsumenckich, dzięki czemu sprawdzają się w zadaniach wymagających większego zaufania ze strony platform. Rotacyjne proxy konfiguruje się według kredytów na zapytania, a nie stałej liczby adresów IP.
Skonfiguruj tylko to, czego potrzebujesz
Po wybraniu typu proxy wskaż co najmniej jedną dostępną lokalizację i ustaw wymaganą liczbę adresów. Zgodne produkty umożliwiają również włączenie obsługi UDP. Kalkulator stosuje aktualną taryfę i natychmiast pokazuje zaktualizowaną cenę, dzięki czemu nie trzeba porównywać dziesiątek niemal identycznych kart planów.
Elastyczne okresy rozliczeniowe
Cena domyślna obejmuje 30 dni. Przy dłuższych okresach rozliczeniowych dostępny rabat jest naliczany automatycznie, a kalkulator nadal pokazuje koszt miesięczny i całkowity. Przed przejściem do płatności możesz zmienić dowolny parametr.
Co obejmuje każdy plan
Plany FineProxy obejmują natychmiastową aktywację, obsługiwane metody uwierzytelniania, eksport list proxy, zarządzanie przez API i MCP oraz 24-godzinny okres na zwrot środków. Statyczne plany datacenter, dedykowane i ISP oferują nielimitowany transfer zamiast rozliczeń za każdy GB.