Wyłączenie gwarancji

Stan na dzień 5 stycznia 2026 Drukuj

Usługi są świadczone w stanie „takim, jakim są

Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że korzysta z Usług wyłącznie na własne ryzyko. FineProxy nie gwarantuje, że Usługi spełnią wymagania Użytkownika ani że działanie Usług będzie bezpieczne lub nieprzerwane. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie straty lub szkody wynikające z korzystania z Usług, w tym między innymi za uszkodzenia sprzętu, oprogramowania, danych lub nieautoryzowany dostęp do informacji Użytkownika.

Niektóre jurysdykcje nie zezwalają na wyłączenie określonych gwarancji. W zakresie, w jakim takie wyłączenia nie są dozwolone, powyższe zastrzeżenia mogą nie mieć zastosowania wobec Użytkownika.

Ograniczenie odpowiedzialności#

W maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo FineProxy ani Strony Zabezpieczone nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody pośrednie, uboczne, szczególne, wynikowe lub odszkodowania o charakterze karnym, w tym między innymi za utratę zysków, utratę danych, utratę wartości firmy, przerwę w działalności lub awarię komputera, wynikające z niniejszych Warunków lub związane z korzystaniem bądź niemożnością korzystania z Usług, nawet jeśli zostali poinformowani o możliwości wystąpienia takich szkód.

Z wyjątkiem przypadków wymaganych przez prawo, łączna odpowiedzialność FineProxy i Stron Zabezpieczonych wynikająca z niniejszych Warunków lub z nimi związana bądź dotycząca Usług nie przekroczy 500 USD (pięćset dolarów amerykańskich).

Niektóre jurysdykcje nie zezwalają na ograniczenie lub wyłączenie odpowiedzialności za szkody uboczne lub wynikowe. W zakresie, w jakim takie ograniczenia nie są dozwolone, niniejsze ograniczenie może nie mieć zastosowania wobec Użytkownika.

Odpowiedzialność odszkodowawcza#

Użytkownik zobowiązuje się bronić, zabezpieczać i chronić FineProxy, podmioty stowarzyszone, wykonawców, licencjodawców, partnerów oraz ich dyrektorów, członków zarządu, pracowników i przedstawicieli (łącznie zwanych „Stronami Zabezpieczonymi„) przed wszelkimi roszczeniami osób trzecich, szkodami, stratami, zobowiązaniami, kosztami i wydatkami (w tym uzasadnionymi kosztami obsługi prawnej) wynikającymi z lub związanymi z: