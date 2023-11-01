NEW! |Jedno wywołanie API, a w odpowiedzi czyste dane. Bez własnych scraperów.Odbierz 10 000 darmowych tokenów →

Proxy Turcja

Niezawodne statyczne proxy IPv4 z Turcji — HTTP/HTTPS/SOCKS4/5, 99,9% uptime, nielimitowany transfer

Skonfiguruj plan →Proxy na 48 godzin
Bez limituBez opłat za GB
AMD EPYCSprzęt serwerowy najnowszej generacji
Do 80 GbpsŁącze uplink na serwer
REST + MCPUdostępniaj i zarządzaj przez API

Skonfiguruj plan proxy.

Skonfiguruj plan dokładnie pod swoje zadanie. Wybierz typ proxy, lokalizacje, liczbę IP, okres rozliczeniowy i opcjonalną obsługę UDP — cena zaktualizuje się natychmiast.

KrajLiczba adresów IP
Obsługa UDP
Wyłączone

Zwiększa cenę planu bazowego o 50%. Działa przez SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — do gier, VoIP i streamingu.

Kilka krajów w jednym pakiecie, dodatkowe adresy IP na białej liście lub połączenia?Skonfiguruj w panelu

Cztery sposoby zakupu proxy.
Jedna pasuje do tego zadania.

Każdy adres FineProxy korzysta z IPv4. Proxy centrum danych, dedykowane i ISP pozostają statyczne przez cały okres planu, a proxy rotacyjne zmieniają się przy każdym żądaniu. Plany statyczne obejmują nielimitowany transfer. Wyróżniona opcja odpowiada głównemu zastosowaniu tej strony: Package datacenter.

Polecane tutajPackage datacenterSprzedawane w pakietach, współdzieloneDedykowanePrywatne, już od jednego IPISPStatyczne adresy zarejestrowane u ISPRotacyjneRozliczane w kredytach API
Najlepsze doBoty i monitoring na dużą skalęDo pracy bez trwałego konta.Długotrwałe sesje kontJeden adres na profil, używany wyłącznie przez Ciebie.Serwisy oceniające ASNZarejestrowane u dostawcy internetu.Zbieranie danych, nie obsługa kontTrwała sesja nie powinna zmieniać adresu.
Użytkownicy na adresDo 5Reputacja częściowo zależy od innych użytkowników puli.1 — TyNikt inny nie korzysta z niego przez cały okres.Do 5Współdzielona pula
Zaufanie do platformyStandardDatacenter ASNWysoka — wyłączny dostępWysoka — rejestracja u ISPZależy od puli
Cena od$12 / 100 IPs$0.12 za adres miesięcznie$12 / 100 IPsKup dokładnie tyle, ile potrzebujesz.$30 / 100 IPs$0.30 za adres miesięcznie$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Minimalne zamówienie100 IP1 IP100 IP2,5 mln kredytów
Okres wyłączności adresuStatyczne przez cały okresStatyczne przez cały okresStatyczne przez cały okresZmiana przy każdym żądaniu
PrzepustowośćBez limituBez limituBez limituKredytyRozliczane za żądanie, nie za gigabajt.
UDP / połączenia głosoweOpcjonalny dodatekOpcjonalny dodatekOpcjonalny dodatekNiedostępne
ProtokołyHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
UwierzytelnianieIP allowlistMożna dodać login i hasło.IP allowlistMożna dodać login i hasło.IP allowlistMożna dodać login i hasło.API key
Zobacz planyZobacz plany dedykowaneZobacz plany ISPZobacz plany
Polecane tutaj

Package datacenter

Sprzedawane w pakietach, współdzielone

Najlepsze do

Boty i monitoring na dużą skalęDo pracy bez trwałego konta.

Użytkownicy na adres

Do 5Reputacja częściowo zależy od innych użytkowników puli.

Zaufanie do platformy

StandardDatacenter ASN

Cena od

$12 / 100 IPs$0.12 za adres miesięcznie

Minimalne zamówienie

100 IP

Okres wyłączności adresu

Statyczne przez cały okres

Przepustowość

Bez limitu

UDP / połączenia głosowe

Opcjonalny dodatek

Protokoły

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Uwierzytelnianie

IP allowlistMożna dodać login i hasło.

Zobacz plany

Dedykowane

Prywatne, już od jednego IP

Najlepsze do

Długotrwałe sesje kontJeden adres na profil, używany wyłącznie przez Ciebie.

Użytkownicy na adres

1 — TyNikt inny nie korzysta z niego przez cały okres.

Zaufanie do platformy

Wysoka — wyłączny dostęp

Cena od

$12 / 100 IPsKup dokładnie tyle, ile potrzebujesz.

Minimalne zamówienie

1 IP

Okres wyłączności adresu

Statyczne przez cały okres

Przepustowość

Bez limitu

UDP / połączenia głosowe

Opcjonalny dodatek

Protokoły

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Uwierzytelnianie

IP allowlistMożna dodać login i hasło.

Zobacz plany dedykowane

ISP

Statyczne adresy zarejestrowane u ISP

Najlepsze do

Serwisy oceniające ASNZarejestrowane u dostawcy internetu.

Użytkownicy na adres

Do 5

Zaufanie do platformy

Wysoka — rejestracja u ISP

Cena od

$30 / 100 IPs$0.30 za adres miesięcznie

Minimalne zamówienie

100 IP

Okres wyłączności adresu

Statyczne przez cały okres

Przepustowość

Bez limitu

UDP / połączenia głosowe

Opcjonalny dodatek

Protokoły

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Uwierzytelnianie

IP allowlistMożna dodać login i hasło.

Zobacz plany ISP

Rotacyjne

Rozliczane w kredytach API

Najlepsze do

Zbieranie danych, nie obsługa kontTrwała sesja nie powinna zmieniać adresu.

Użytkownicy na adres

Współdzielona pula

Zaufanie do platformy

Zależy od puli

Cena od

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Minimalne zamówienie

2,5 mln kredytów

Okres wyłączności adresu

Zmiana przy każdym żądaniu

Przepustowość

KredytyRozliczane za żądanie, nie za gigabajt.

UDP / połączenia głosowe

Niedostępne

Protokoły

HTTP, SOCKS5

Uwierzytelnianie

API key

Zobacz plany

Proxy na 48 godzin

Skonfiguruj plan do swojego zadania i przetestuj proxy w rzeczywistych warunkach. Opłać wybraną konfigurację na 48 godzin — cena zostanie obliczona podczas konfiguracji.

Proxy na 48 godzin

Najpopularniejsze lokalizacje proxy

Osiem lokalizacji proxy najczęściej wybieranych przez klientów FineProxy.

Zobacz wszystkie lokalizacje

Połącz raz.
Potem wystarczy zapytać.

FineProxy udostępnia natywny serwer MCP: wklej jeden adres URL do agenta, aby uzyskał 49 narzędzi panelu — zakupy, odnowienia, rotację IP, listy dozwolonych adresów, analitykę użycia, faktury i pomoc techniczną. Te same operacje są dostępne przez REST API jeśli wolisz samodzielnie przygotować wywołania.

Następnie powiedz

  • Kup 100 adresów IP datacenter w Turcji i dodaj 203.0.113.7 do listy dozwolonych
  • Pokaż dzisiejszy wskaźnik powodzenia dla mojego tureckiego ruchu proxy
  • Odnów wszystkie usługi wygasające w tym tygodniu, których koszt nie przekracza 200 USD
  • Zmień moje adresy IP, gdy będzie dostępne kolejne bezpłatne odświeżenie
  • Eksportuj najnowszą listę proxy do formatu JSON
Dowiedz się więcej Utwórz klucz API
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Po zapisaniu konfiguracji uruchom Claude ponownie. Na liście dostępnych narzędzi pojawi się wtedy 49 narzędzi FineProxy.

Czego agent nie zrobi — niezależnie od polecenia

Wydać Twoje środki

Sześć narzędzi ma dostęp do salda i każde wymaga wallet:spend. Pomiń ten zakres w kluczu, a agent nadal będzie mógł wykonywać wszystkie pozostałe operacje.

Zapłacić więcej niż w wycenie

Każdy zakup zawiera expected_total_cents z wyceny. Różnica choćby jednego centa powoduje odrzucenie wywołania bez pobrania środków.

Anulować bez potwierdzenia

Dwa nieodwracalne narzędzia nie uruchomią się bez confirm=true. Zakończenie usługi nie może nastąpić jako efekt uboczny.

Obciążyć Cię dwukrotnie

Operacje finansowe wymagają idempotency_key. Ponowienie po przekroczeniu czasu realizuje tę samą płatność, a nie drugą.

MCP: 49 narzędzi · 9 zakresów uprawnieńJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · bezstanowoREST API: 49 operacji · OpenAPI 3.1

Konfiguracja ręczna

Wybierz system operacyjny, przeglądarkę lub aplikację proxy, aby zobaczyć instrukcję konfiguracji krok po kroku.

WSZYSTKIE INTEGRACJE

Systemy

Przeglądarki

Aplikacje

Stworzone z myślą o szybkości.
Transfer nigdy nie jest limitowany.

W standardowych testach ze zdalnego serwera FineProxy utrzymywało do 500 Mbps. W zadaniach scrapingowych ograniczeniem był zwykle limit serwisu docelowego, a nie proxy.

Metoda testowa: 1 973 500 prób połączenia oraz testy współbieżności z maksymalnie 96 wątkami przez jeden adres IP proxy.

500 Mbps

na proxy w standardowych testach ze zdalnego serwera

99.97%

połączeń na 1 973 500 żądań zostało nawiązanych

96

równoczesnych wątków na jednym IP bez spadku wydajności

0

limitów transferu — nielimitowany transfer w każdym planie

Dedykowane AMD EPYC

Własne serwery bez współdzielonych sąsiadów VPS konkurujących o port.

Własne podsieci

Adresy IP pochodzą z naszych własnych zakresów, a nie z odsprzedaży od innego dostawcy.

Łącze uplink 80 Gbps

Rezerwa przepustowości na serwer — nie jest gwarancją dla pojedynczej sesji proxy.

Tier III / IV

Centra danych z redundantnym zasilaniem i chłodzeniem we wszystkich naszych lokalizacjach.

Uwagi do testu

Rzeczywista przepustowość zależy od trasy, serwisu docelowego, warunków sieciowych oraz konfiguracji i wydajności sprzętu użytkownika. Laptop na domowym łączu 500 Mbps osiągnął w praktyce około 468 Mbps, a zdalne serwery uzyskały do 500 Mbps w standardowych testach. W wyjątkowych testach z prawidłowo skonfigurowanych, wydajnych serwerów w Europie i USA przepustowość sięgnęła 700 Mbps; nie jest to typowy wynik pojedynczej sesji.

Każde stwierdzenie na tej stronie, wyrażone słowami innych osób.

Istotne opinie klientów wybrane z jednej zweryfikowanej puli i połączone z oryginalnym źródłem.

2011świadczymy usługi proxy od

Lokalizacje i dostępność

Świetne do grania! Koniec z ograniczeniami geograficznymi, a prędkość jest niesamowita. 5/5

Gamer_GalWewnętrzna platforma FineProxyPrzetłumaczono z języka angielskiegoŹródło

Fine proxy jest jednym z najlepszych dostawców usług proxy, z których korzystałem, oferuje tanie i niezawodne usługi. Zapewnia globalne pokrycie. Najlepsze doświadczenie w ogóle.

Ahmed ArshadDieg, W ubiegłym rokuPrzetłumaczono z języka angielskiegoŹródło

Szybkość pod obciążeniem

FineProxy to solidny wybór dla osób potrzebujących niezawodnych i szybkich serwerów proxy. Dzięki szerokiej ofercie, wysokiej jakości usług oraz wsparciu technicznemu, serwis ten zyskuje uznanie wśród użytkowników. Mimo pewnych wad, takich jak ceny i złożoność konfiguracji, ogólne wrażenia są pozytywne, co czyni FineProxy godnym polecenia dostawcą usług proxy.

NiskoniskiDieg, W ubiegłym rokuŹródło

Co najbardziej lubisz w FineProxy.org? Odkryłem FineProxy.org dzięki rekomendacjom znajomych, a jakość usług jest naprawdę doskonała. Koszt jest dość niski, co pozwala naszej firmie znacząco zaoszczędzić na wydatkach. Bardzo doceniam entuzjastyczne wsparcie zespołu wsparcia FineProxy.org. Są bardzo zaangażowani i odpowiadają natychmiast. FineProxy.org pomaga mi szybciej uzyskać dostęp do danych i poprawia bezpieczeństwo. Cenię również jakość usług oraz politykę zwrotów, gdy usługa nie spełnia potrzeb użytkownika. Recenzja zebrana i opublikowana na G2.com. Co ci się nie podoba w FineProxy.org? Chciałbym zobaczyć duży pakiet promocyjny dla użytkowników o dużych wolumenach oraz dodatkową politykę promocyjną.

long l.G2, W tym rokuPrzetłumaczono z języka angielskiegoŹródło

Transfer bez limitu

Korzystamy z FineProxy od dwóch lat. Nielimitowana przepustowość i połączenie są po prostu znakomite i stabilne. Zdecydowanie polecam.

David RhodesTrustpilot, Ponad 2 lata temuPrzetłumaczono z języka angielskiegoŹródło

Świetna usługa proxy! Oferują różne rodzaje serwerów proxy, w tym rotacyjne bez limitu transferu. Mają przystępne ceny i opcje geotargetowania. Można łatwo zapłacić kryptowalutami, przez PayPal lub kartą.

Vladimir AkimkinSaasHub, Ponad 2 lata temuPrzetłumaczono z języka angielskiegoŹródło

Opinie cytujemy w całości. Jeśli klient poruszył kwestię, na którą mogliśmy odpowiedzieć, obok pokazujemy naszą odpowiedź z oryginalnej platformy.

Wszystkie opinie klientów
BTK blokuje 311 000 adresów URL rocznie — jak to wpływa na użytkowników proxy?Turecki BTK zablokował

Turecki BTK zablokował rekordowe 311 000+ adresów internetowych w 2024 roku — 82% bez nakazu sądowego (ustawa 5651). Reddit jest zablokowany. Instagram nie działał 9 dni w sierpniu 2024. 16 usług VPN (Proton, TunnelBear, Psiphon, Surfshark) zablokowano pod koniec 2023. Podczas protestów w marcu 2025 media społecznościowe były throttlowane przez 42 godziny. Freedom House: 31/100. Jeśli jesteś w Turcji i potrzebujesz dostępu do zablokowanych stron — potrzebujesz IP spoza kraju, nie tureckiego. Tureckie IP do cen regionalnych lub scrapingu działają normalnie — blokady BTK nie wpływają na wychodzący ruch proxy.

Sahibinden.com ciągle mnie blokuje — co działa?Sahibinden sprawdza żądania

Sahibinden sprawdza częstotliwość zapytań, fingerprint przeglądarki i reputację IP. Potrzebujesz losowych opóźnień między zapytaniami (nie stałych interwałów), rotacyjnych User-Agentów odpowiadających rzeczywistym buildom Chrome/Firefox oraz tureckich proxy, które nie są wypalone. Tureckie proxy ISP przechodzą lepiej niż datacenter — Sahibinden agresywniej flaguje zakresy datacenter. Rotuj IP co 20–30 zapytań dla stron katalogowych, rzadziej dla pojedynczych ofert.

Czy nadal mogę uzyskać tańszy Netflix z turecką subskrypcją?Tak

Tak. Netflix Turcja: $3,75/mies. basic, $5,54 standard, $7,19 premium. Skonfiguruj turecki serwer proxy w przeglądarce podczas rejestracji i zapłać turecką kartą podarunkową. Po aktywacji subskrypcji proxy do streamingu nie jest potrzebne — Netflix sprawdza region przy płatności, nie przy odtwarzaniu. YouTube Premium ($2,15/mies.), Google One (poniżej $1/mies.), Disney+ (~$20/rok) działają tak samo. Wyjątkiem jest Steam — przeszedł na ceny w USD w listopadzie 2023.

Gdzie mogę uzyskać listę tureckich serwerów proxy?FineProxy generuje

Proxy na 48 godzin. Skonfiguruj plan do swojego zadania i przetestuj proxy w rzeczywistych warunkach. Opłać wybraną konfigurację na 48 godzin — cena zostanie obliczona podczas konfiguracji.

Działające proxy
Turcja · aktualizacja co 15 minut

Darmowe publiczne proxy z Turcja, regularnie sprawdzane pod kątem szybkości i uptime’u. Skopiuj pojedyncze IP lub wyeksportuj aktualną listę — bez rejestracji.

Protokół
Anonimowość
Port
Ostatnie sprawdzenie
7 online·Potrzebujesz więcej? →
107.181.155.86:80
IP : Port Wynik ProtokołyAnonimowośćMiastoSzybkość Uptime Ostatnie sprawdzenie Działanie
PREMIUM FineProxy Premium
ASN: FineProxy · 50 ms		100
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5UDP
EliteNa całym świecie
500 Mbps
99.97%
Przed chwilą
Kup
107.181.155.86:80
YottaSrc· 469 ms		74
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteIstanbul
3.84 Mbps
97.9%
1 godz. temu
95.3.92.2:8080
Turk Telekom· 319 ms		57
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteMaltepe
5.64 Mbps
56.9%
1 godz. temu
95.3.69.222:8080
Turk Telekom· 892 ms		27
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneIstanbul
2.02 Mbps
100.0%
1 godz. temu
31.223.16.134:8888
TurkNet Iletisim Hizmetleri· 1351 ms		20
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteIstanbul
1.33 Mbps
37.7%
2 godz. temu
176.88.65.163:8080
Superonline Iletisim Hizmetleri· 6487 ms		6
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneKilis
277 Kbps
39.8%
2 godz. temu
176.88.65.162:8080
Superonline Iletisim Hizmetleri· 6456 ms		3
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneKilis
279 Kbps
18.0%
2 godz. temu
212.252.71.20:8080
Superonline Iletisim Hizmetleri· 4068 ms		2
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentne
442 Kbps
10.5%
2 godz. temu
Wyświetlanie 7 z 7

Instrukcja

Darmowe proxy dla Turcji

2 min czytaniaZespół sieciowy FineProxy

Uwaga: Poniżej wymieniono serwery proxy: nie nasze serwery proxy premium. To jest publiczna darmowa lista zebrane z otwartych źródeł — przydatne do testowania lub podstawowego użytku.

Dlaczego tureckie IP pozwala realnie zaoszczędzić

Turcja ma jedne z najtańszych cen subskrypcji na świecie. Lira straciła ponad 90% wartości wobec dolara od 2017 roku, a większość międzynarodowych serwisów nadal stosuje ceny regionalne. Netflix kosztuje $3,75/mies. z tureckim IP — w porównaniu do $15,49 w USA. YouTube Premium: $2,15 vs $13,99. Google One z Turcji jest najtańsze na świecie — poniżej $1/mies. Disney+, Apple Music, Crunchyroll, Discord Nitro — wszystkie działają na tym samym modelu cen regionalnych.

Metoda: połącz się przez tureckie IP podczas tworzenia konta lub płatności. Kup turecką kartę podarunkową App Store lub Google Play (G2A, Turgame), zrealizuj ją i wykup subskrypcję. Większość serwisów nie weryfikuje ponownie Twojej lokalizacji po pierwszym zakupie. Steam zrezygnował z cen w tureckiej lirze w listopadzie 2023 (przeszedł na USD — gry podskoczyły z ~$4 do $28,97), więc ta luka się zamknęła. Ale streaming, chmura i większość subskrypcji aplikacji nadal stosuje ceny regionalne.

Trendyol, Hepsiburada, Sahibinden — scraping tureckiego e-commerce

Hepsiburada to „Amazon Turcji

Sahibinden.com (ogłoszenia: nieruchomości, samochody, praca) stosuje ochronę przed botami. Otwarte scrapery do tej platformy opierają się na opóźnieniach zapytań z losowymi mnożnikami, rotacji User-Agent oraz rotacyjnych tureckich proxy. Bez wszystkich trzech elementów blokada następuje w ciągu kilku minut.

Aby kupić dostęp do tureckich proxy, FineProxy oferuje proxy datacenter IPv4 z Turcji. Datacenter na własnym ASN, stała stawka za IP, nielimitowany transfer. Szybkie tureckie proxy ma znaczenie, gdy pobierasz katalogi ze 163 milionów ofert Hepsiburada — FineProxy zapewnia do 500 Mbps na IP. Konkurencja wycenia tureckie IP na $0,30–8/GB. W FineProxy miesiąc intensywnego scrapingu kosztuje tyle, co jedno sprawdzenie ceny u innych.