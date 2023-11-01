NEW! |一次 API 调用即可获得干净数据，无需自行抓取。免费领取 10,000 个令牌 →

土耳其代理

稳定的土耳其静态 IPv4 代理——支持 HTTP/HTTPS/SOCKS4/5，99.9% 正常运行时间，无限流量

配置套餐 →48 小时代理
不限流量不按 GB 收费
AMD EPYC新一代服务器硬件
最高 80 Gbps每台服务器上行带宽
REST + MCP通过 API 配置和管理

配置您的 代理套餐。

根据具体工作负载配置套餐。选择代理类型、位置、IP 数量、计费周期和可选 UDP 支持，价格将即时更新。

国家/地区IP 数量
UDP 支持
关闭

在基础套餐价格上增加 50%。通过 SOCKS5（UDP ASSOCIATE）工作，适用于游戏、VoIP 和流媒体。

需要一个套餐包含多个国家、额外的白名单 IP 或连接数？在控制面板中配置

四种代理购买方式。
总有一种适合此工作负载。

FineProxy 的所有地址均使用 IPv4。数据中心、独享和 ISP 代理在套餐期限内保持静态；轮换代理会随每次请求更换。静态套餐包含不限流量。高亮选项最适合本页的主要使用场景： 数据中心套餐.

本页推荐数据中心套餐按 IP 段销售，共享使用独享个人使用，1 个 IP 起ISPISP 注册的静态地址轮换按 API 额度计费
最适合大规模机器人和监控适用于无需持久账户的任务。长期账户会话每个配置文件一个地址，仅供您使用。会评估 ASN 的目标站点注册于互联网服务提供商。数据采集，而非账户持久会话不应更换地址。
每个地址的用户数最多 5 人信誉部分取决于共享网络中的其他用户。1 — 仅您使用整个服务期内不会与他人共享。最多 5 人共享池
平台信任度标准数据中心 ASN高 — 专属高 — ISP 注册因代理池而异
起价$12 / 100 IPs每个地址每月 $0.12$12 / 100 IPs按需精确购买。$30 / 100 IPs每个地址每月 $0.30$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
最低订单100 个 IP1 IP100 个 IP250 万额度
地址使用期限服务期内保持静态服务期内保持静态服务期内保持静态每次请求更换
带宽不限流量不限流量不限流量额度按请求计费，而非按 GB 计费。
UDP / 语音通话可选附加功能可选附加功能可选附加功能不可用
协议HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
认证IP 白名单可添加用户名和密码。IP 白名单可添加用户名和密码。IP 白名单可添加用户名和密码。API 密钥
查看套餐查看独享套餐查看 ISP 套餐查看套餐
本页推荐

数据中心套餐

按 IP 段销售，共享使用

最适合

大规模机器人和监控适用于无需持久账户的任务。

每个地址的用户数

最多 5 人信誉部分取决于共享网络中的其他用户。

平台信任度

标准数据中心 ASN

起价

$12 / 100 IPs每个地址每月 $0.12

最低订单

100 个 IP

地址使用期限

服务期内保持静态

带宽

不限流量

UDP / 语音通话

可选附加功能

协议

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

认证

IP 白名单可添加用户名和密码。

查看套餐

独享

个人使用，1 个 IP 起

最适合

长期账户会话每个配置文件一个地址，仅供您使用。

每个地址的用户数

1 — 仅您使用整个服务期内不会与他人共享。

平台信任度

高 — 专属

起价

$12 / 100 IPs按需精确购买。

最低订单

1 IP

地址使用期限

服务期内保持静态

带宽

不限流量

UDP / 语音通话

可选附加功能

协议

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

认证

IP 白名单可添加用户名和密码。

查看独享套餐

ISP

ISP 注册的静态地址

最适合

会评估 ASN 的目标站点注册于互联网服务提供商。

每个地址的用户数

最多 5 人

平台信任度

高 — ISP 注册

起价

$30 / 100 IPs每个地址每月 $0.30

最低订单

100 个 IP

地址使用期限

服务期内保持静态

带宽

不限流量

UDP / 语音通话

可选附加功能

协议

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

认证

IP 白名单可添加用户名和密码。

查看 ISP 套餐

轮换

按 API 额度计费

最适合

数据采集，而非账户持久会话不应更换地址。

每个地址的用户数

共享池

平台信任度

因代理池而异

起价

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

最低订单

250 万额度

地址使用期限

每次请求更换

带宽

额度按请求计费，而非按 GB 计费。

UDP / 语音通话

不可用

协议

HTTP, SOCKS5

认证

API 密钥

查看套餐

48 小时代理

根据您的任务配置套餐，并在实际工作中测试代理。为所选配置支付 48 小时的费用，价格将在配置过程中计算。

48 小时代理

热门代理位置

FineProxy 客户最常选择的八个代理位置。

查看所有位置

只需连接一次。
然后直接提问即可。

FineProxy 提供原生 MCP 服务器：只需将一个 URL 粘贴到智能代理，即可获得 49 个控制面板工具，涵盖购买、续订、IP 轮换、白名单、用量分析、发票和支持。相同操作也可通过以下方式使用： REST API 如果您希望自行编写调用。

然后只需说

  • 购买 100 个数据中心 IP 位于 土耳其，并将 203.0.113.7 加入白名单
  • 显示我今天的土耳其代理流量成功率
  • 续订本周到期且总额低于 $200 的所有服务
  • 在下次可免费刷新时轮换我的 IP
  • 将最新代理列表导出为 JSON
了解更多 创建 API 密钥
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

保存配置后重启 Claude，FineProxy 的 49 个工具将显示在可用工具列表中。

无论如何要求，智能代理都不会执行的操作

花费您的资金

六个工具会影响余额，均需要 wallet:spend 权限。密钥不授予该权限时，智能代理仍可执行其他所有操作。

支付超过报价的金额

每次购买都包含报价中的 expected_total_cents。即使相差一美分，调用也会被拒绝且不会扣款。

随意取消

两个不可逆工具在没有 confirm=true 时不会运行，终止操作不会作为副作用发生。

重复扣款

涉及付款的调用使用 idempotency_key。超时后重试会结算同一笔费用，不会重复扣款。

MCP：49 个工具 · 9 个权限范围JSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · 无状态REST API：49 项操作 · OpenAPI 3.1

手动设置

选择操作系统、浏览器或代理应用，查看分步设置指南。

所有集成

系统

浏览器

应用

为速度而构建。
流量永不限量。

在标准远程服务器测试中，FineProxy 持续达到 500 Mbps。对于抓取工作负载，瓶颈通常是目标网站的速率限制，而非代理。

测试方法：1,973,500 次连接尝试，并通过单个代理 IP 进行最高 96 线程并发测试。

500 Mbps

每个代理（标准远程服务器测试）

99.97%

连接在 1,973,500 次请求中成功建立

96

单个 IP 上的并发线程，无性能下降

0

带宽上限 — 所有套餐均不限流量

独享 AMD EPYC

使用我们的自有服务器，不与共享 VPS 用户争用端口。

自有子网

IP 来自我们的自有地址段，并非转售其他提供商的资源。

80 Gbps 上行链路

每台服务器的容量余量，并非对单个代理会话的承诺。

Tier III / IV

各位置的数据中心均配备冗余电力和冷却系统。

测试说明

实际吞吐量取决于路由、目标、网络状况以及用户设备的配置和性能。使用 500 Mbps 家庭网络的笔记本实测约 468 Mbps；远程服务器在标准测试中达到 500 Mbps。在欧洲和美国配置得当的高性能服务器特殊测试中，吞吐量最高达到 700 Mbps；这并非单个会话的常见结果。

本页的每项说明， 来自其他用户的真实评价。

从已验证评价池中选取的相关客户反馈，并链接到原始来源。

2011提供代理服务始于

位置与库存

游戏体验非常棒！没有地理限制，速度惊人。5/5

Gamer_GalFineProxy 内部平台译自英语来源

Fine Proxy是我用过的最好的代理服务提供商之一，它提供便宜且可靠的服务。它提供戈尔巴德的报道。这是我经历过的最棒的体验。

Ahmed ArshadDieg, 去年译自英语来源

负载下速度

你最喜欢FineProxy.org的什么？ 我是通过朋友推荐发现FineProxy.org的，服务质量真的非常出色。成本相当低廉，这帮助我们公司大幅节省开支。非常感谢FineProxy.org支持团队的热情支持。他们非常热情，回复很快。FineProxy.org帮助我更快地访问数据并提升安全性。我也很重视服务质量以及服务未能满足用户需求的退款政策。 评论由G2.com收集并托管。 你不喜欢FineProxy.org什么？ 我希望能为高流量用户推出一个大型促销套餐，并增加一项促销政策。

long l.G2, 今年译自英语来源

用了几个月，从没考虑过换其他服务，性价比最高

BenjaminSaasHub, 去年译自英语来源

流量永不限量

我们已经使用FineProxy两年了。无限带宽和连接都非常出色且稳定。强烈推荐。

David RhodesTrustpilot, 2 年多前译自英语来源

其他供应商按GB甚至按请求收费，这些公司始终忠于使命，提供价格合理的数据中心代理和无限带宽。我在网上找了很久，找到了他们，挺高兴的。

bhwowsersNorton Safe Web, 今年译自英语来源

评价均完整引用。如果客户提出了我们可以回应的问题，还会显示原平台上的回复。

所有客户评价
BTK 每年封锁 311,000 个 URL——这对代理用户有什么影响？土耳其BTK已封锁

土耳其 BTK 在 2024 年创纪录地封锁了 311,000+ 个网址——其中 82% 无需法院命令（第 5651 号法律）。Reddit 被封锁。Instagram 于 2024 年 8 月宕机 9 天。2023 年底有 16 家 VPN 服务（Proton、TunnelBear、Psiphon、Surfshark）被封。2025 年 3 月抗议期间，社交媒体被限速长达 42 小时。自由之家评分：31/100。如果您在土耳其需要访问被封网站——您需要的是境外 IP，而非土耳其 IP。用于区域定价或数据抓取的土耳其 IP 正常使用不受影响——BTK 封锁不影响出站代理流量。

Sahibinden.com 一直封我——有什么办法？Sahibinden会检查请求

Sahibinden 会检查请求频率、浏览器指纹和 IP 信誉。您需要在请求之间添加随机延迟（而非固定间隔），轮换与真实 Chrome/Firefox 版本匹配的 User-Agent，并使用未被封禁的土耳其代理。TR ISP 代理比数据中心代理表现更好——Sahibinden 对数据中心地址段的封锁更为激进。建议在抓取目录页时每 20–30 个请求轮换一次 IP，抓取单个商品详情页时可适当降低频率。

我还能通过土耳其订阅以更低价格获取 Netflix 吗？可以

可以。Netflix 土耳其：基础版 $3.75/月，标准版 $5.54，高级版 $7.19。注册时在浏览器中配置土耳其代理服务器，使用土耳其礼品卡支付。订阅激活后，观看时无需代理——Netflix 在计费时检查地区，而非播放时。YouTube Premium（$2.15/月）、Google One（不到 $1/月）、Disney+（约 $20/年）原理相同。Steam 是个例外——2023 年 11 月已切换为美元定价。

哪里可以获取土耳其代理服务器列表？FineProxy会生成列表

48 小时代理. 根据您的任务配置套餐，并在实际工作中测试代理。为所选配置支付 48 小时的费用，价格将在配置过程中计算。

实时土耳其代理
每 15 分钟更新

免费的土耳其公共代理，由我们定期验证速度和可用率。可复制单个 IP 或导出当前列表，无需注册。

协议
匿名性
端口
最后检查
7 在线·需要更多？ →
107.181.155.86:80
IP : 端口 评分 协议匿名性城市速度 可用率 最后检查 操作
PREMIUM FineProxy Premium
ASN: FineProxy · 50 ms		100
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5UDP
精英全球
500 Mbps
99.97%
刚刚
购买
107.181.155.86:80
YottaSrc· 469 ms		74
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
精英Istanbul
3.84 Mbps
97.9%
1 小时前
95.3.92.2:8080
Turk Telekom· 319 ms		57
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
精英Maltepe
5.64 Mbps
56.9%
1 小时前
95.3.69.222:8080
Turk Telekom· 892 ms		27
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Istanbul
2.02 Mbps
100.0%
1 小时前
31.223.16.134:8888
TurkNet Iletisim Hizmetleri· 1351 ms		20
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
精英Istanbul
1.33 Mbps
37.7%
2 小时前
176.88.65.163:8080
Superonline Iletisim Hizmetleri· 6487 ms		6
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Kilis
277 Kbps
39.8%
2 小时前
176.88.65.162:8080
Superonline Iletisim Hizmetleri· 6456 ms		3
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Kilis
279 Kbps
18.0%
2 小时前
212.252.71.20:8080
Superonline Iletisim Hizmetleri· 4068 ms		2
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明
442 Kbps
10.5%
2 小时前
正在显示 7 页，共 7

指南

免费土耳其代理列表

1 分钟阅读FineProxy 网络团队

请注意： 下面列出的代理 不是我们的高级服务器代理。这是一个 公共免费列表 从开放源收集——适用于测试或基本使用。

为什么土耳其 IP 能帮您省真金白银

土耳其拥有全球最低的订阅价格之一。自 2017 年以来，里拉兑美元已贬值超过 90%，而大多数国际服务仍然按地区定价。使用土耳其 IP，Netflix 每月仅需 $3.75——而美国则为 $15.49。YouTube Premium：$2.15 对比 $13.99。从土耳其订阅 Google One 全球最便宜，不到 $1/月。Disney+、Apple Music、Crunchyroll、Discord Nitro——都采用相同的区域定价模式。

方法：在创建账户或付款时通过土耳其 IP 连接。购买土耳其 App Store 或 Google Play 礼品卡（G2A、Turgame），兑换后订阅。大多数服务在首次购买后不会重新检查您的位置。Steam 于 2023 年 11 月取消了土耳其里拉定价（改为美元——游戏价格从约 $4 涨至 $28.97），该漏洞已关闭。但流媒体、云存储和大多数应用订阅仍按地区定价。

Trendyol、Hepsiburada、Sahibinden——抓取土耳其电商数据

Hepsiburada 被誉为

Sahibinden.com（分类信息：房产、汽车、招聘）运行了反爬虫保护。针对该网站的开源抓取工具依赖随机倍率的请求延迟、User-Agent 轮换以及动态土耳其代理。缺少其中任何一项，几分钟内就会被封锁。

购买土耳其代理，FineProxy 提供来自土耳其的数据中心 IPv4 代理。数据中心部署在自有 ASN 上，按 IP 固定收费，无限流量。当您需要从 Hepsiburada 1.63 亿商品列表中抓取目录时，高速的土耳其代理至关重要——FineProxy 每个 IP 速度高达 500 Mbps。竞品对土耳其 IP 的定价为 $0.30–8/GB。在 FineProxy，一个月的大规模抓取成本，仅相当于别家一次价格查询的费用。