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法国代理

可靠的法国静态 IPv4 代理——支持 HTTP/HTTPS/SOCKS4/5，99.9% 正常运行时间，无限流量

配置套餐 →48 小时代理
不限流量不按 GB 收费
AMD EPYC新一代服务器硬件
最高 80 Gbps每台服务器上行带宽
REST + MCP通过 API 配置和管理

配置您的 代理套餐。

根据具体工作负载配置套餐。选择代理类型、位置、IP 数量、计费周期和可选 UDP 支持，价格将即时更新。

国家/地区IP 数量
UDP 支持
关闭

在基础套餐价格上增加 50%。通过 SOCKS5（UDP ASSOCIATE）工作，适用于游戏、VoIP 和流媒体。

需要一个套餐包含多个国家、额外的白名单 IP 或连接数？在控制面板中配置

四种代理购买方式。
总有一种适合此工作负载。

FineProxy 的所有地址均使用 IPv4。数据中心、独享和 ISP 代理在套餐期限内保持静态；轮换代理会随每次请求更换。静态套餐包含不限流量。高亮选项最适合本页的主要使用场景： 数据中心套餐.

本页推荐数据中心套餐按 IP 段销售，共享使用独享个人使用，1 个 IP 起ISPISP 注册的静态地址轮换按 API 额度计费
最适合大规模机器人和监控适用于无需持久账户的任务。长期账户会话每个配置文件一个地址，仅供您使用。会评估 ASN 的目标站点注册于互联网服务提供商。数据采集，而非账户持久会话不应更换地址。
每个地址的用户数最多 5 人信誉部分取决于共享网络中的其他用户。1 — 仅您使用整个服务期内不会与他人共享。最多 5 人共享池
平台信任度标准数据中心 ASN高 — 专属高 — ISP 注册因代理池而异
起价$12 / 100 IPs每个地址每月 $0.12$12 / 100 IPs按需精确购买。$30 / 100 IPs每个地址每月 $0.30$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
最低订单100 个 IP1 IP100 个 IP250 万额度
地址使用期限服务期内保持静态服务期内保持静态服务期内保持静态每次请求更换
带宽不限流量不限流量不限流量额度按请求计费，而非按 GB 计费。
UDP / 语音通话可选附加功能可选附加功能可选附加功能不可用
协议HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
认证IP 白名单可添加用户名和密码。IP 白名单可添加用户名和密码。IP 白名单可添加用户名和密码。API 密钥
查看套餐查看独享套餐查看 ISP 套餐查看套餐
本页推荐

数据中心套餐

按 IP 段销售，共享使用

最适合

大规模机器人和监控适用于无需持久账户的任务。

每个地址的用户数

最多 5 人信誉部分取决于共享网络中的其他用户。

平台信任度

标准数据中心 ASN

起价

$12 / 100 IPs每个地址每月 $0.12

最低订单

100 个 IP

地址使用期限

服务期内保持静态

带宽

不限流量

UDP / 语音通话

可选附加功能

协议

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

认证

IP 白名单可添加用户名和密码。

查看套餐

独享

个人使用，1 个 IP 起

最适合

长期账户会话每个配置文件一个地址，仅供您使用。

每个地址的用户数

1 — 仅您使用整个服务期内不会与他人共享。

平台信任度

高 — 专属

起价

$12 / 100 IPs按需精确购买。

最低订单

1 IP

地址使用期限

服务期内保持静态

带宽

不限流量

UDP / 语音通话

可选附加功能

协议

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

认证

IP 白名单可添加用户名和密码。

查看独享套餐

ISP

ISP 注册的静态地址

最适合

会评估 ASN 的目标站点注册于互联网服务提供商。

每个地址的用户数

最多 5 人

平台信任度

高 — ISP 注册

起价

$30 / 100 IPs每个地址每月 $0.30

最低订单

100 个 IP

地址使用期限

服务期内保持静态

带宽

不限流量

UDP / 语音通话

可选附加功能

协议

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

认证

IP 白名单可添加用户名和密码。

查看 ISP 套餐

轮换

按 API 额度计费

最适合

数据采集，而非账户持久会话不应更换地址。

每个地址的用户数

共享池

平台信任度

因代理池而异

起价

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

最低订单

250 万额度

地址使用期限

每次请求更换

带宽

额度按请求计费，而非按 GB 计费。

UDP / 语音通话

不可用

协议

HTTP, SOCKS5

认证

API 密钥

查看套餐

48 小时代理

根据您的任务配置套餐，并在实际工作中测试代理。为所选配置支付 48 小时的费用，价格将在配置过程中计算。

48 小时代理

热门代理位置

FineProxy 客户最常选择的八个代理位置。

查看所有位置

只需连接一次。
然后直接提问即可。

FineProxy 提供原生 MCP 服务器：只需将一个 URL 粘贴到智能代理，即可获得 49 个控制面板工具，涵盖购买、续订、IP 轮换、白名单、用量分析、发票和支持。相同操作也可通过以下方式使用： REST API 如果您希望自行编写调用。

然后只需说

  • 购买 100 个数据中心 IP 位于 法国，并将 203.0.113.7 加入白名单
  • 显示我今天的法国代理流量成功率
  • 续订本周到期且总额低于 $200 的所有服务
  • 在下次可免费刷新时轮换我的 IP
  • 将最新代理列表导出为 JSON
了解更多 创建 API 密钥
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

保存配置后重启 Claude，FineProxy 的 49 个工具将显示在可用工具列表中。

无论如何要求，智能代理都不会执行的操作

花费您的资金

六个工具会影响余额，均需要 wallet:spend 权限。密钥不授予该权限时，智能代理仍可执行其他所有操作。

支付超过报价的金额

每次购买都包含报价中的 expected_total_cents。即使相差一美分，调用也会被拒绝且不会扣款。

随意取消

两个不可逆工具在没有 confirm=true 时不会运行，终止操作不会作为副作用发生。

重复扣款

涉及付款的调用使用 idempotency_key。超时后重试会结算同一笔费用，不会重复扣款。

MCP：49 个工具 · 9 个权限范围JSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · 无状态REST API：49 项操作 · OpenAPI 3.1

手动设置

选择操作系统、浏览器或代理应用，查看分步设置指南。

所有集成

系统

浏览器

应用

为速度而构建。
流量永不限量。

在标准远程服务器测试中，FineProxy 持续达到 500 Mbps。对于抓取工作负载，瓶颈通常是目标网站的速率限制，而非代理。

测试方法：1,973,500 次连接尝试，并通过单个代理 IP 进行最高 96 线程并发测试。

500 Mbps

每个代理（标准远程服务器测试）

99.97%

连接在 1,973,500 次请求中成功建立

96

单个 IP 上的并发线程，无性能下降

0

带宽上限 — 所有套餐均不限流量

独享 AMD EPYC

使用我们的自有服务器，不与共享 VPS 用户争用端口。

自有子网

IP 来自我们的自有地址段，并非转售其他提供商的资源。

80 Gbps 上行链路

每台服务器的容量余量，并非对单个代理会话的承诺。

Tier III / IV

各位置的数据中心均配备冗余电力和冷却系统。

测试说明

实际吞吐量取决于路由、目标、网络状况以及用户设备的配置和性能。使用 500 Mbps 家庭网络的笔记本实测约 468 Mbps；远程服务器在标准测试中达到 500 Mbps。在欧洲和美国配置得当的高性能服务器特殊测试中，吞吐量最高达到 700 Mbps；这并非单个会话的常见结果。

本页的每项说明， 来自其他用户的真实评价。

从已验证评价池中选取的相关客户反馈，并链接到原始来源。

2011提供代理服务始于

位置与库存

技术支持对特定问题的即时回复！乌克兰市场上值得信赖的公司！操作顺利！有试用期，可以确定作品质量！我非常满意，推荐所有内容！

Viktoriya MarchenkoFineProxy 内部平台译自英语来源

FineProxy提供的IP数量中，我找到的IP价格是最好的之一。我用他们的套餐进行基本的匿名浏览和偶尔的地理限制内容访问。虽然它可能没有一些高端竞争对手那样华丽的用户界面，但其性价比无可匹敌。非常适合想节省开销的人。

Bode HughDieg, 今年译自英语来源

负载下速度

我已经使用FineProxy代理服务几个月了，非常满意。高速连接、可靠的数据保护以及广泛的地点，使其成为互联网工作的极佳工具。我推荐！

RobertSaasHub, 去年译自英语来源

FineProxy改变了游戏规则。速度优异，运行时间稳定，界面用户友好。每当我有问题时，客服回复迅速。这确实是一个可靠的代理服务。

isaac kipropNorton Safe Web, 去年译自英语来源

流量永不限量

我们已经使用FineProxy两年了。无限带宽和连接都非常出色且稳定。强烈推荐。

David RhodesTrustpilot, 2 年多前译自英语来源

他们提供高速、安全的代理，带宽无限，价格实惠，并为所有用户提供用户友好的体验。这是一项非常不错的服务，我推荐fineproxy.org 100%。

DJFineProxy 内部平台译自英语来源

评价均完整引用。如果客户提出了我们可以回应的问题，还会显示原平台上的回复。

所有客户评价
为什么从法国以外的地方浏览法国网站时，显示的价格不一样？法国法规要求

法国法律要求商品价格必须包含增值税（TVA——目前税率为 20%）。当您使用非法国 IP 访问 .fr 商店时，网站可能会显示不含税价格、切换到地区版店铺，或隐藏仅限法国境内的配送选项。LeBonCoin 对非法国访客甚至不会加载部分列表。如果您要跟踪法国平台上的价格或库存情况，就必须使用法国 IP——否则您看到的数据与真实法国消费者看到的完全不同。

法国网站上的同意横幅总是导致我的爬虫中断，代理能解决吗？代理无法解决

仅靠代理无法解决这个问题。CNIL（法国数据监管机构）严格执行 GDPR，因此大多数 .fr 网站都有 TCF 同意弹窗，在您点击确认之前会屏蔽页面内容。有效的做法是：先接受一次同意弹窗，获取生成的 TCF Cookie 字符串，然后在后续每个请求中都带上该 Cookie。同时在请求头中保持 Accept-Language: fr-FR——如果头信息不一致，即使 Cookie 正确也可能触发新的弹窗。

在 .fr 网站结账时触发了额外的身份验证步骤，是 IP 的问题吗？部分如此

部分原因是这样，但主要还是监管要求。PSD2 要求欧盟范围内的在线支付实施强客户认证（SCA），法国银行通过 3-D Secure 来执行这一要求。无论您是否使用代理，这个流程都会触发。稳定的法国 IP 真正有帮助的地方在于：让支付会话始终保持在同一位置——如果支付网关在结账过程中检测到地理位置跳变，会增加额外的验证步骤。另外需要了解的是：Carte Bancaire（CB）是法国默认的银行卡网络，您在每个 .fr 网站结账时都会看到它。

哪些法国平台明确需要法国 IP？重点平台

主要平台包括：Cdiscount 和 Fnac-Darty（电子产品和综合零售）、LeBonCoin（分类信息，地理过滤非常严格）、Veepee（限时特卖，仅限法国访问）以及 Vinted 法国站（本地市场列表）。法国流媒体服务——Canal+、France.tv、Molotov——会完全屏蔽非法国流量。Google.fr 的 SERP 结果也因 IP 位置而异，因此没有法国代理的 SEO 监控会给您不准确的排名数据。

法国网站使用哪些反爬虫系统？多数大型.fr网站

大多数大型 .fr 域名使用 Akamai。Cloudflare 排第二，Imperva 出现较少。IP 本身只是它们检测因素中很小的一部分——浏览器语言、时区、Cookie 同意弹窗的处理方式、TLS 指纹都更重要。一个常见错误是：一收到 429 就立刻切换 IP。这通常会适得其反，因为请求模式保持不变而地址突然变化，反而会提高可疑分数。更好的做法是降低速度，等待恢复。

法国代理选静态 IP 还是动态 IP？取决于任务

如果您的任务涉及登录、维护购物车或完成结账流程——请使用静态代理。整个会话期间您需要一个一致的 IP。动态代理适合抓取不需要保持状态的公开页面：产品目录、搜索结果、分类信息列表。有一点需要注意：不要在同一个工作流中混用两种类型。如果某个网站开始对您的静态 IP 进行速率限制，也不要把整个配置都切换成轮换模式——只需对被封锁的特定端点启用轮换即可。

FineProxy 出售哪些类型的法国代理？三种选择

提供三种类型。静态数据中心 IPv4 速度最快——固定的法国 IP，适合 API 调用、监控以及目标网站不关心 IP 类型的场景。静态 ISP（静态住宅）IPv4 注册在消费者运营商名下，看起来像普通家庭连接——如果目标网站屏蔽数据中心 IP 段，这是更好的选择。动态代理在地理池中包含法国，每次请求分配一个新 IP，适合大规模只读抓取。三种类型均为国家级定位（FR），不支持城市或 ASN 选择。静态套餐按 IP 计费，流量无限；动态套餐按 API 积分计费。

购买前可以测试吗？48 小时代理

48 小时代理. 根据您的任务配置套餐，并在实际工作中测试代理。为所选配置支付 48 小时的费用，价格将在配置过程中计算。

支付方式Stripe（Visa、万事达卡）

支持 Stripe（Visa、Mastercard、欧盟发卡机构）和加密货币支付。以美元计费，默认按月付款——可预付最长一年。续费享 20% 折扣。

退款24小时无理由退款

24 小时无理由退款。在此时间窗口内提交客服工单，退款将通过您的原支付方式返还。通常需要几个工作日处理。

实时法国代理
每 15 分钟更新

免费的法国公共代理，由我们定期验证速度和可用率。可复制单个 IP 或导出当前列表，无需注册。

协议
匿名性
端口
最后检查
19 在线·需要更多？ →
213.176.73.106:8080
IP : 端口 评分 协议匿名性城市速度 可用率 最后检查 操作
PREMIUM FineProxy Premium
ASN: FineProxy · 50 ms		100
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5UDP
精英全球
500 Mbps
99.97%
刚刚
购买
213.176.73.106:8080
Serv.host Group Ltd· 357 ms		80
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
精英Paris
5.04 Mbps
100.0%
18 小时前
109.205.182.143:1088
Contabo GmbH· 335 ms		72
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
精英Lauterbourg
5.37 Mbps
83.5%
1 小时前
195.154.107.228:3128
Scaleway SAS· 966 ms		54
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
精英Paris
1.86 Mbps
100.0%
1 小时前
144.91.121.61:1088
Contabo GmbH· 649 ms		49
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
精英Lauterbourg
2.77 Mbps
83.6%
1 小时前
37.187.74.125:80
OVH SAS· 119 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明
9.00 Mbps
99.5%
1 小时前
31.59.234.26:40001
ARYK SAS· 1021 ms		47
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
精英Amiens
1.76 Mbps
100.0%
1 小时前
144.91.111.48:1088
Contabo GmbH· 788 ms		46
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
精英Lauterbourg
2.28 Mbps
80.1%
1 小时前
109.199.119.160:80
Contabo GmbH· 1000 ms		46
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
精英Lauterbourg
1.80 Mbps
97.5%
1 小时前
37.59.125.131:8888
OVH SAS· 1292 ms		45
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
精英
1.39 Mbps
97.9%
1 小时前
109.123.251.109:1080
Contabo GmbH· 550 ms		40
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
精英Lauterbourg
3.27 Mbps
60.7%
1 小时前
206.245.131.160:80
Baxet Group Inc.· 919 ms		27
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Paris
1.96 Mbps
100.0%
1 小时前
194.163.175.167:40001
Contabo GmbH· 4222 ms		21
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
精英Lauterbourg
426 Kbps
67.8%
1 小时前
207.180.254.198:8080
Contabo GmbH· 5262 ms		14
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
精英Lauterbourg
342 Kbps
45.9%
1 小时前
194.163.175.167:40000
Contabo GmbH· 4106 ms		12
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
精英Lauterbourg
438 Kbps
36.7%
1 小时前
37.187.109.70:10111
OVH SAS· 703 ms		12
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明
2.56 Mbps
31.4%
2 小时前
217.182.195.221:30000
OVH SAS· 1440 ms		10
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
精英
1.25 Mbps
14.9%
2 小时前
213.199.48.89:80
Contabo GmbH· 4117 ms		7
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
精英Lauterbourg
437 Kbps
20.0%
7 小时前
92.204.190.100:8080
velia.net Internetdienste GmbH· 6098 ms		5
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
精英Strasbourg
295 Kbps
13.9%
1 小时前
51.38.120.110:10006
OVH SAS· 2988 ms		5
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
精英
602 Kbps
13.2%
3 小时前
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