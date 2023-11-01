NEW! |一次 API 调用即可获得干净数据，无需自行抓取。免费领取 10,000 个令牌 →

HTTP 代理

IPv4 套餐，用于扩展您的任务。支持 HTTP/HTTPS/SOCKS5、付款后自动交付、无限流量和 API 访问。

配置套餐 →48 小时代理
不限流量不按 GB 收费
AMD EPYC新一代服务器硬件
最高 80 Gbps每台服务器上行带宽
REST + MCP通过 API 配置和管理

配置您的 HTTP 代理套餐。

根据具体工作负载配置套餐。选择代理类型、位置、IP 数量、计费周期和可选 UDP 支持，价格将即时更新。

国家/地区IP 数量
UDP 支持
关闭

在基础套餐价格上增加 50%。通过 SOCKS5（UDP ASSOCIATE）工作，适用于游戏、VoIP 和流媒体。

需要一个套餐包含多个国家、额外的白名单 IP 或连接数？在控制面板中配置

四种代理购买方式。
总有一种适合此工作负载。

FineProxy 的所有地址均使用 IPv4。数据中心、独享和 ISP 代理在套餐期限内保持静态；轮换代理会随每次请求更换。静态套餐包含不限流量。高亮选项最适合本页的主要使用场景： 数据中心套餐.

本页推荐数据中心套餐按 IP 段销售，共享使用独享个人使用，1 个 IP 起ISPISP 注册的静态地址轮换按 API 额度计费
最适合大规模机器人和监控适用于无需持久账户的任务。长期账户会话每个配置文件一个地址，仅供您使用。会评估 ASN 的目标站点注册于互联网服务提供商。数据采集，而非账户持久会话不应更换地址。
每个地址的用户数最多 5 人信誉部分取决于共享网络中的其他用户。1 — 仅您使用整个服务期内不会与他人共享。最多 5 人共享池
平台信任度标准数据中心 ASN高 — 专属高 — ISP 注册因代理池而异
起价$12 / 100 IPs每个地址每月 $0.12$12 / 100 IPs按需精确购买。$30 / 100 IPs每个地址每月 $0.30$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
最低订单100 个 IP1 IP100 个 IP250 万额度
地址使用期限服务期内保持静态服务期内保持静态服务期内保持静态每次请求更换
带宽不限流量不限流量不限流量额度按请求计费，而非按 GB 计费。
UDP / 语音通话可选附加功能可选附加功能可选附加功能不可用
协议HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
认证IP 白名单可添加用户名和密码。IP 白名单可添加用户名和密码。IP 白名单可添加用户名和密码。API 密钥
查看套餐查看独享套餐查看 ISP 套餐查看套餐
本页推荐

数据中心套餐

按 IP 段销售，共享使用

最适合

大规模机器人和监控适用于无需持久账户的任务。

每个地址的用户数

最多 5 人信誉部分取决于共享网络中的其他用户。

平台信任度

标准数据中心 ASN

起价

$12 / 100 IPs每个地址每月 $0.12

最低订单

100 个 IP

地址使用期限

服务期内保持静态

带宽

不限流量

UDP / 语音通话

可选附加功能

协议

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

认证

IP 白名单可添加用户名和密码。

查看套餐

独享

个人使用，1 个 IP 起

最适合

长期账户会话每个配置文件一个地址，仅供您使用。

每个地址的用户数

1 — 仅您使用整个服务期内不会与他人共享。

平台信任度

高 — 专属

起价

$12 / 100 IPs按需精确购买。

最低订单

1 IP

地址使用期限

服务期内保持静态

带宽

不限流量

UDP / 语音通话

可选附加功能

协议

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

认证

IP 白名单可添加用户名和密码。

查看独享套餐

ISP

ISP 注册的静态地址

最适合

会评估 ASN 的目标站点注册于互联网服务提供商。

每个地址的用户数

最多 5 人

平台信任度

高 — ISP 注册

起价

$30 / 100 IPs每个地址每月 $0.30

最低订单

100 个 IP

地址使用期限

服务期内保持静态

带宽

不限流量

UDP / 语音通话

可选附加功能

协议

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

认证

IP 白名单可添加用户名和密码。

查看 ISP 套餐

轮换

按 API 额度计费

最适合

数据采集，而非账户持久会话不应更换地址。

每个地址的用户数

共享池

平台信任度

因代理池而异

起价

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

最低订单

250 万额度

地址使用期限

每次请求更换

带宽

额度按请求计费，而非按 GB 计费。

UDP / 语音通话

不可用

协议

HTTP, SOCKS5

认证

API 密钥

查看套餐

48 小时代理

根据您的任务配置套餐，并在实际工作中测试代理。为所选配置支付 48 小时的费用，价格将在配置过程中计算。

48 小时代理

热门代理位置

FineProxy 客户最常选择的八个代理位置。

查看所有位置

只需连接一次。
然后直接提问即可。

FineProxy 提供原生 MCP 服务器：只需将一个 URL 粘贴到智能代理，即可获得 49 个控制面板工具，涵盖购买、续订、IP 轮换、白名单、用量分析、发票和支持。相同操作也可通过以下方式使用： REST API 如果您希望自行编写调用。

然后只需说

  • 购买3,000 兼容 HTTP 的 数据中心 IP 位于 欧洲
  • 导出我的 HTTP 代理列表 （JSON 格式）
  • 加入白名单203.0.113.7 用于 我的 HTTP 代理服务
  • 显示 状态和账单详情 用于 我的 HTTP 代理套餐
  • 下次可免费更换时，刷新我的 HTTP 代理列表
了解更多 创建 API 密钥
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

保存配置后重启 Claude，FineProxy 的 49 个工具将显示在可用工具列表中。

无论如何要求，智能代理都不会执行的操作

花费您的资金

六个工具会影响余额，均需要 wallet:spend 权限。密钥不授予该权限时，智能代理仍可执行其他所有操作。

支付超过报价的金额

每次购买都包含报价中的 expected_total_cents。即使相差一美分，调用也会被拒绝且不会扣款。

随意取消

两个不可逆工具在没有 confirm=true 时不会运行，终止操作不会作为副作用发生。

重复扣款

涉及付款的调用使用 idempotency_key。超时后重试会结算同一笔费用，不会重复扣款。

MCP：49 个工具 · 9 个权限范围JSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · 无状态REST API：49 项操作 · OpenAPI 3.1

手动设置

选择操作系统、浏览器或代理应用，查看分步设置指南。

所有集成

系统

浏览器

应用

为速度而构建。
流量永不限量。

在标准远程服务器测试中，FineProxy 持续达到 500 Mbps。对于抓取工作负载，瓶颈通常是目标网站的速率限制，而非代理。

测试方法：1,973,500 次连接尝试，并通过单个代理 IP 进行最高 96 线程并发测试。

500 Mbps

每个代理（标准远程服务器测试）

99.97%

连接在 1,973,500 次请求中成功建立

96

单个 IP 上的并发线程，无性能下降

0

带宽上限 — 所有套餐均不限流量

独享 AMD EPYC

使用我们的自有服务器，不与共享 VPS 用户争用端口。

自有子网

IP 来自我们的自有地址段，并非转售其他提供商的资源。

80 Gbps 上行链路

每台服务器的容量余量，并非对单个代理会话的承诺。

Tier III / IV

各位置的数据中心均配备冗余电力和冷却系统。

测试说明

实际吞吐量取决于路由、目标、网络状况以及用户设备的配置和性能。使用 500 Mbps 家庭网络的笔记本实测约 468 Mbps；远程服务器在标准测试中达到 500 Mbps。在欧洲和美国配置得当的高性能服务器特殊测试中，吞吐量最高达到 700 Mbps；这并非单个会话的常见结果。

本页的每项说明， 来自其他用户的真实评价。

从已验证评价池中选取的相关客户反馈，并链接到原始来源。

2011提供代理服务始于

负载下速度

服务非常好，接受了混合式小学课程，我很满意。速度是完全稳定的。我需要的所有协议都得到了支持。未观察到所有使用时间内的断裂和“减速”现象。总体来说，对于那些不喜欢在网络上炫耀活动的人来说，这是一个很好的选择。我只能推荐那些尽职尽责的队友。

Denni RiggFineProxy 内部平台译自英语来源

我已经使用FineProxy服务一段时间了，对质量非常满意。连接非常稳定，IP地址运行无碍，速度也稳定快速。客户支持在需要时也非常迅速响应。强烈推荐给所有寻找可靠代理的人

KrzyszofNorton Safe Web, 今年译自英语来源

流量永不限量

价格实惠的欧盟代理。这是唯一一家仍然保持低价的代理服务商。我在整个互联网上一直寻找这样的服务，结果发现它是提供无限带宽的代理服务商中最便宜的。

Wowser BrowserTrustpilot, 今年译自英语来源

我找不到比这更好的服务，尤其是住宅无限，我以为用了之后质量会开始下降，但说实话，整个使用时间里，它一直保持在99%以上，感觉真是太棒了。祝你好运，希望能保持这样

ZainDieg, 去年译自英语来源

API 和智能代理访问

我们公司在SEO研究、社交媒体管理、竞争对手分析和自动化任务方面高度依赖代理。FineProxy是我们团队的救星，它提供种类丰富、快速、安全且高度匿名的代理，帮助我们高效完成任务。控制面板简单易用，可以毫不费力地管理多个代理。与我们过去试过的其他代理服务商不同，FineProxy始终保持稳定的速度和在线率，这对我们的运营至关重要。如果你需要企业级代理解决方案，我强烈建议试试他们的服务！

omkaarSaasHub, 去年译自英语来源

他们提供API，用户可以通过API从网站获取代理。尽管客服的英语不太好，但他们很努力地帮助我。此外，他们还提供每7天更换IP的服务。

Anonymous UserTrustpilot, 2 年多前译自英语来源

评价均完整引用。如果客户提出了我们可以回应的问题，还会显示原平台上的回复。

所有客户评价
HTTP 和 HTTPS 代理之间有什么区别？加密范围

HTTP 代理处理未加密的网络流量——代理可以看到并与完整的请求和响应交互。HTTPS 代理使用 CONNECT 方法在您的设备和目标网站之间建立加密隧道——代理转发加密数据而看不到内容。在 FineProxy，每个 IP 还配备有独立的 SSL 证书，该证书对从您的设备到代理本身的连接进行加密，在首跳上保护您的代理凭据和请求元数据。

免费 HTTP 代理列表安全吗？不安全

不安全。学术研究分析了 640,000+ 个免费代理，历时 30 个月，发现近 17,000 个积极修改通过的流量 — 注入广告、重定向请求或用恶意软件替换文件。约 10% 的可用免费代理拦截 TLS 流量或窃取凭证。92% 的列出地址根本无法工作。来自拥有自有基础设施的供应商的付费服务不仅更快、更可靠 — 从根本上说更安全。

"高匿名" 是什么意思？无请求头泄露

意思是代理移除可能泄露其存在的所有头部。透明代理在 X-Forwarded-For 中发送您的真实 IP。匿名代理隐藏您的 IP，但留下 Via 或其他代理标识头部。精英代理去掉一切 — 目标网站看到的是正常连接，没有任何代理证据。FineProxy 在所有代理类型上都以精英级别运行。

我应该使用 HTTP 还是 SOCKS5？网页使用 HTTP

对于任何基于网络的操作——抓取、浏览器会话、API 请求、账户管理——HTTP 是更简单、更兼容的选择。每个工具都原生支持它。对于非网络流量（游戏、VoIP、种子下载、自定义协议）或当您需要 UDP 支持和远程 DNS 解析时，使用 SOCKS5。FineProxy 在每个代理上都支持两者，所以您可以切换而无需购买不同的产品。

网页抓取需要多少个代理？中等频率需 50–100 个

取决于目标和规模。对于无保护的网站和中等速度，50-100 个 IP 每天可处理数千个页面。对于受保护的目标或大规模采集，数百到数千个 IP 可保持请求密度足够低以避免被封锁。FineProxy 销售单个代理和批量套餐，提供量大优惠。

我可以对 HTTP 和 SOCKS5 使用同一个代理吗？可以

可以。每个 FineProxy 代理 — 专用代理、数据中心代理或 ISP 代理 — 都在同一 IP 地址上支持 HTTP、HTTPS 和 SOCKS5。无额外费用，无单独的套餐。

指南

HTTP 代理：您的浏览器已经支持的协议

1 分钟阅读FineProxy 网络团队

您的浏览器发出的每个网络请求都使用 HTTP。当您在链路中添加 HTTP 代理时，您的流量会通过一个原生理解此协议的服务器——它可以读取请求、将其路由到正确的目的地，然后将响应返回给您。没有转换层、没有协议转换，只是对网络运行语言的直接处理。

这就是 HTTP 仍然是支持最广泛的代理协议的原因。每个浏览器、每个爬虫框架、每个自动化工具、每个操作系统都内置了 HTTP 代理支持。配置只需一行：一个 IP 地址和一个端口。

HTTP 代理如何处理您的流量

对于常规 HTTP 请求，代理接收完整的 URL，从目标服务器获取内容，然后将其返回给您。代理可以看到所有内容——请求头、内容、Cookie——因为 HTTP 流量在设计上是未加密的。

对于 HTTPS 流量，过程会改变。您的浏览器向代理发送 CONNECT 请求，指定目的地主机和端口。代理打开到该主机的 TCP 隧道，从那时起它只是在两个方向上中继加密的字节。它看不到内容——只能看到您和目标之间存在连接。

理解这种双重行为很重要。在 HTTP 上，代理具有完全的可见性。在 HTTPS 上，它成为盲中继。两种模式都很有用，取决于具体任务。

匿名级别：您的代理会暴露您什么信息

并非所有 HTTP 代理都能提供相等的保护。业界将其分为三个等级，其差异比大多数人意识到的更重要。

透明代理转发您的请求，但在 X-Forwarded-For 标头中包含您的真实 IP 地址。目标网站确切知道您是谁以及您正在使用代理。对于任何需要隐私保护的用途，这些都是无用的——它们设计用于企业缓存和内容过滤，而非保护。

匿名代理隐藏您的真实 IP，但仍会标识自己。Via 或 X-Forwarded-For 等标头包含代理相关信息。目标网站不知道您的地址，但它知道涉及一个代理。研究表明，78% 的此类连接仅通过标头分析就可识别（litport.net）。

精英（高匿名）代理移除所有代理相关的标头。目标网站看到一个干净的连接，没有任何迹象表明存在代理。您的真实 IP 被隐藏，代理的存在在 HTTP 标头级别上是不可见的。

FineProxy 的 HTTP 代理在精英级别运作。没有 X-Forwarded-For、没有 Via、没有 Proxy-Connection 标头泄露。当网站检查您的请求时，它看到的是来自代理 IP 地址的标准连接——仅此而已。

为什么免费 HTTP 代理列表确实危险

搜索“免费 HTTP 代理列表”会返回数百万条结果。这种吸引力显而易见——既然有成千上万的免费地址可用，为什么还要花钱呢？原因如下。

一项历时 30 个月的学术研究分析了超过 640,000 个免费代理服务器，发现其中 16,923 个主动修改通过它们的内容（HAL/arxiv，2024）。这不是 bug——这是故意的。运营者注入广告、重定向流量，并用恶意软件版本替换下载的文件。同一研究确认了免费代理 IP 上有 4,452 个不同的安全漏洞，其中 1,755 个允许在连接设备上远程执行代码。

另外，研究发现约 10% 的功能正常的免费代理表现出明确的恶意行为：TLS 拦截（通过发布虚假证书来读取您的加密流量）、广告注入和凭据窃取。而免费代理列表上 92% 的地址根本无法工作——它们是死 IP，会在您遇到危险的 IP 之前浪费您的时间。

来自拥有自有基础设施的提供商的高级付费 HTTP 代理消除了所有这些问题。FineProxy 不会将您的流量货币化——我们将服务货币化。您的数据通过代理传输，保持完整且不被记录。

何时 HTTP 是正确的协议

HTTP 代理是网络工作的默认选择。网页抓取、浏览器自动化、API 调用、SEO 监控、广告验证、通过浏览器进行账户管理——如果任务通过 HTTP 或 HTTPS 进行，HTTP 代理将以最广泛的兼容性和最简单的配置方式原生处理。

对于非网络流量——游戏、VoIP、FTP、自定义 TCP/UDP 协议——SOCKS5 是正确的工具。在 FineProxy，每个代理都同时支持：HTTP、HTTPS（每个 IP 带有单独的 SSL 证书以实现完整的首跳加密）和带有 UDP 的 SOCKS5。相同的地址、相同的订阅，按任务选择协议。

FineProxy 的 HTTP 代理包含哪些内容

每个代理均提供精英级匿名性，零请求头泄露，无限带宽，速度高达 500 Mbps，并支持 IP 白名单或用户名/密码的灵活认证方式——全部适用于独享数据中心ISP 代理。整个网络运行在我们自有的基础设施和自有 IP 地址之上，ASN 纯净度由我们通过 Spamhaus 持续监控，确保您的流量从第一跳到最后一跳始终在我们完全掌控的硬件上运行。