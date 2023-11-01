FineProxy 在每个代理套餐中都包含无限流量 — 数据中心代理、ISP 代理和独享代理均如此。没有按 GB 计费，没有带宽计量器，不会在您触及某个隐形上限时自动限速。您以固定月费租用 IP，通过它们传输的数据不被计量、不设上限、不会降速。当您寻找最佳的无限流量代理套餐时，这一区别比落地页上的

合理使用的陷阱

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某大型服务商对每个代理设置了每月 100 GB 的流量上限——一旦超出，会悄悄将您切换到按量计费的超额费率。另一家则在计费周期内流量超过 50 GB 后，将您的并发会话从 100 个降至 10 个。还有一家采用渐进式延迟惩罚：超出软上限 5 GB 后人为增加 4 秒延迟，超过 500 GB 后延迟升至 13 秒。部分服务商在达到阈值后会将速度从 300-400 Mbps 降至 100 Mbps，持续“高强度”使用后甚至可能降到 5 Mbps。

这些政策有各种名称 — 合理使用政策、可接受使用政策、FUP。模式都是一样的：定价页面上写着

FineProxy 如何以不同方式解决这个问题

FineProxy 不监控您的流量消耗。没有计量器追踪您的代理传输了多少 GB 数据。不存在任何阈值会导致速度下降、会话受限，或者被悄悄转移到按量计费方案。FineProxy 的无限流量代理就是字面意义上的无限 — 没有数据限制，没有流量追踪，不会因为高强度使用而受到任何惩罚。

FineProxy 确实有两项基础设施参数，在服务条款中公开发布，旨在为共享网络上的所有客户保持一致的性能表现：

各服务的带宽分配。每个套餐都有基于 IP 数量的最大带宽等级，详见服务条款。300 IP 套餐的总带宽上限为 100 Mbps；扩展到 3,000 IP 后上限提升至 500 Mbps；5,000+ IP 可达 1.5 Gbps；25,000 IP 以上的套餐最高可达 5 Gbps。这些是每个服务的带宽上限，而非单个 IP 的上限——整个套餐共享该带宽配额。带宽随套餐规模增长，因为更大的套餐对应更多的服务器资源。这不是限速。

速度方面没有

各服务的并发连接限制。每个套餐也设有最大同时连接数，详见服务条款。999 IP 套餐最多允许 1,500 个并发连接；1,000-4,999 IP 为 IP 数量的 3 倍；5,000-14,999 IP 为 2 倍；15,000 IP 以上为 1 倍。如果您临时超出限制，服务会进入短暂的慢速模式（每个 IP 一个连接），持续 5-60 分钟（视超限频率而定），随后自动恢复正常。此机制旨在防止单个客户占用服务器资源而影响其他用户。如果您的业务确实需要更多连接数，可以购买额外容量——这是一个可配置的基础设施参数，而非惩罚措施。

请注意这两个列表中缺少什么：任何关于已消耗 GB 数的提及。FineProxy 的限制仅涉及带宽速度和连接数量 — 即基础设施容量，而非数据量。无论您一个月内通过代理传输 100 GB 还是 100 TB，条款都不会改变。没有超额费用，没有渐进式降速，也不会收到

为什么按 IP 固定计费才能实现真正的无限流量

按 GB 计费会产生结构性利益冲突。您推送的流量越多，服务商赚得越多 — 但同时也需要供应更多带宽。到某个临界点，利润空间消失，于是他们开始限速。整个合理使用政策框架的存在，是为了保护服务商的经济利益，而非客户的使用体验。

FineProxy 按 IP 收费，而非按 GB 收费。经济模型完全不同：一旦 IP 在服务器上配置完成，额外流量的边际成本微乎其微。以 FineProxy 的运营规模（100,000+ 自有 IP、AMD EPYC 服务器、80 Gbps 聚合带宽通道），数据中心带宽成本仅为按 GB 计费服务商向客户收取费用的零头。我们没有任何经济动机去限制您的速度。

这也是为什么数据中心代理和 ISP 代理天然适合真正的无限流量套餐。住宅代理通过带宽有限的消费设备路由流量 — 服务商在物理上无法大规模提供不受限的吞吐量，这就是为什么每个住宅代理的

哪些任务真正受益于无限流量

大规模数据抓取。产品目录、搜索结果、房产信息——这类任务每月可产生数百 GB 的流量。按 GB 计费的方案会导致成本不可预测。而 FineProxy 的固定费率套餐，无论您抓取 100 GB 还是 10 TB，费用始终不变。

持续监控。价格跟踪、广告验证、SEO 排名监控——这些是 7×24 小时不间断产生流量的任务。按 GB 计费会让持续监控变成预算难题，而固定费率让成本完全可预测。

媒体与大文件下载。流媒体测试、大文件下载、内容分发验证——这些任务天然就是带宽密集型的。一个在 50 GB 后就限速的代理根本无法胜任。