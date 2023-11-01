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无限流量代理

数据中心和 ISP 代理，无数据上限：固定带宽等级最高可达 5 Gbps，支持 SOCKS5/HTTP/HTTPS，无合理使用惩罚。

配置套餐 →48 小时代理
不限流量不按 GB 收费
AMD EPYC新一代服务器硬件
最高 80 Gbps每台服务器上行带宽
REST + MCP通过 API 配置和管理

配置用于 无限带宽。

根据具体工作负载配置套餐。选择代理类型、位置、IP 数量、计费周期和可选 UDP 支持，价格将即时更新。

国家/地区IP 数量
UDP 支持
关闭

在基础套餐价格上增加 50%。通过 SOCKS5（UDP ASSOCIATE）工作，适用于游戏、VoIP 和流媒体。

需要一个套餐包含多个国家、额外的白名单 IP 或连接数？在控制面板中配置

为速度而构建。
流量永不限量。

在标准远程服务器测试中，FineProxy 持续达到 500 Mbps。对于抓取工作负载，瓶颈通常是目标网站的速率限制，而非代理。

测试方法：1,973,500 次连接尝试，并通过单个代理 IP 进行最高 96 线程并发测试。

500 Mbps

每个代理（标准远程服务器测试）

99.97%

连接在 1,973,500 次请求中成功建立

96

单个 IP 上的并发线程，无性能下降

0

带宽上限 — 所有套餐均不限流量

独享 AMD EPYC

使用我们的自有服务器，不与共享 VPS 用户争用端口。

自有子网

IP 来自我们的自有地址段，并非转售其他提供商的资源。

80 Gbps 上行链路

每台服务器的容量余量，并非对单个代理会话的承诺。

Tier III / IV

各位置的数据中心均配备冗余电力和冷却系统。

测试说明

实际吞吐量取决于路由、目标、网络状况以及用户设备的配置和性能。使用 500 Mbps 家庭网络的笔记本实测约 468 Mbps；远程服务器在标准测试中达到 500 Mbps。在欧洲和美国配置得当的高性能服务器特殊测试中，吞吐量最高达到 700 Mbps；这并非单个会话的常见结果。

四种代理购买方式。
总有一种适合此工作负载。

FineProxy 的所有地址均使用 IPv4。数据中心、独享和 ISP 代理在套餐期限内保持静态；轮换代理会随每次请求更换。静态套餐包含不限流量。高亮选项最适合本页的主要使用场景： 数据中心套餐.

本页推荐数据中心套餐按 IP 段销售，共享使用独享个人使用，1 个 IP 起ISPISP 注册的静态地址轮换按 API 额度计费
最适合大规模机器人和监控适用于无需持久账户的任务。长期账户会话每个配置文件一个地址，仅供您使用。会评估 ASN 的目标站点注册于互联网服务提供商。数据采集，而非账户持久会话不应更换地址。
每个地址的用户数最多 5 人信誉部分取决于共享网络中的其他用户。1 — 仅您使用整个服务期内不会与他人共享。最多 5 人共享池
平台信任度标准数据中心 ASN高 — 专属高 — ISP 注册因代理池而异
起价$12 / 100 IPs每个地址每月 $0.12$12 / 100 IPs按需精确购买。$30 / 100 IPs每个地址每月 $0.30$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
最低订单100 个 IP1 IP100 个 IP250 万额度
地址使用期限服务期内保持静态服务期内保持静态服务期内保持静态每次请求更换
带宽不限流量不限流量不限流量额度按请求计费，而非按 GB 计费。
UDP / 语音通话可选附加功能可选附加功能可选附加功能不可用
协议HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
认证IP 白名单可添加用户名和密码。IP 白名单可添加用户名和密码。IP 白名单可添加用户名和密码。API 密钥
查看套餐查看独享套餐查看 ISP 套餐查看套餐
本页推荐

数据中心套餐

按 IP 段销售，共享使用

最适合

大规模机器人和监控适用于无需持久账户的任务。

每个地址的用户数

最多 5 人信誉部分取决于共享网络中的其他用户。

平台信任度

标准数据中心 ASN

起价

$12 / 100 IPs每个地址每月 $0.12

最低订单

100 个 IP

地址使用期限

服务期内保持静态

带宽

不限流量

UDP / 语音通话

可选附加功能

协议

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

认证

IP 白名单可添加用户名和密码。

查看套餐

独享

个人使用，1 个 IP 起

最适合

长期账户会话每个配置文件一个地址，仅供您使用。

每个地址的用户数

1 — 仅您使用整个服务期内不会与他人共享。

平台信任度

高 — 专属

起价

$12 / 100 IPs按需精确购买。

最低订单

1 IP

地址使用期限

服务期内保持静态

带宽

不限流量

UDP / 语音通话

可选附加功能

协议

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

认证

IP 白名单可添加用户名和密码。

查看独享套餐

ISP

ISP 注册的静态地址

最适合

会评估 ASN 的目标站点注册于互联网服务提供商。

每个地址的用户数

最多 5 人

平台信任度

高 — ISP 注册

起价

$30 / 100 IPs每个地址每月 $0.30

最低订单

100 个 IP

地址使用期限

服务期内保持静态

带宽

不限流量

UDP / 语音通话

可选附加功能

协议

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

认证

IP 白名单可添加用户名和密码。

查看 ISP 套餐

轮换

按 API 额度计费

最适合

数据采集，而非账户持久会话不应更换地址。

每个地址的用户数

共享池

平台信任度

因代理池而异

起价

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

最低订单

250 万额度

地址使用期限

每次请求更换

带宽

额度按请求计费，而非按 GB 计费。

UDP / 语音通话

不可用

协议

HTTP, SOCKS5

认证

API 密钥

查看套餐

48 小时代理

根据您的任务配置套餐，并在实际工作中测试代理。为所选配置支付 48 小时的费用，价格将在配置过程中计算。

48 小时代理

热门代理位置

FineProxy 客户最常选择的八个代理位置。

查看所有位置

只需连接一次。
然后直接提问即可。

FineProxy 提供原生 MCP 服务器：只需将一个 URL 粘贴到智能代理，即可获得 49 个控制面板工具，涵盖购买、续订、IP 轮换、白名单、用量分析、发票和支持。相同操作也可通过以下方式使用： REST API 如果您希望自行编写调用。

然后只需说

  • 购买 1,000 个位于欧洲的不限流量数据中心代理
  • 将我的 HTTP 代理列表导出为 JSON
  • 更新我的代理服务白名单 IP
  • 检查我的服务中不活跃或出错的 IP
  • 显示我的代理套餐状态和账单详情
了解更多 创建 API 密钥
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

保存配置后重启 Claude，FineProxy 的 49 个工具将显示在可用工具列表中。

无论如何要求，智能代理都不会执行的操作

花费您的资金

六个工具会影响余额，均需要 wallet:spend 权限。密钥不授予该权限时，智能代理仍可执行其他所有操作。

支付超过报价的金额

每次购买都包含报价中的 expected_total_cents。即使相差一美分，调用也会被拒绝且不会扣款。

随意取消

两个不可逆工具在没有 confirm=true 时不会运行，终止操作不会作为副作用发生。

重复扣款

涉及付款的调用使用 idempotency_key。超时后重试会结算同一笔费用，不会重复扣款。

MCP：49 个工具 · 9 个权限范围JSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · 无状态REST API：49 项操作 · OpenAPI 3.1

手动设置

选择操作系统、浏览器或代理应用，查看分步设置指南。

所有集成

系统

浏览器

应用

本页的每项说明， 来自其他用户的真实评价。

从已验证评价池中选取的相关客户反馈，并链接到原始来源。

2011提供代理服务始于

流量永不限量

服务真棒。代理票在付款后不久即可获得。有很多IP让我的工作更有成效。我也很欣赏速度和无限流量。&nbsp;

Diana DeeFineProxy 内部平台译自英语来源

我们已经使用FineProxy两年了。无限带宽和连接都非常出色且稳定。强烈推荐。

David RhodesTrustpilot, 2 年多前译自英语来源

负载下速度

我决定先试试，然后注册了他们的免费60分钟试用FineProxy。我得说，我感到非常惊喜！设置即时完成，连接速度很快，一切运行得非常流畅。他们允许你在购买完整套餐前彻底测试代理，这点很棒。我肯定会为我的项目买一套套餐——这项服务超出了我的预期。

NickDieg, 今年译自英语来源

可靠且快速的代理提供商，拥有出色的运行时间、强的安全性和广泛的IP资源。出色的客户支持和简便的设置让它非常适合抓取，且匿名

AspasSaasHub, 去年译自英语来源

运行账户

我用了5+年，这是处理数据抓取/社交网络和其他自动化项目的好代理——IP快速轮换，几乎所有代理都不像其他供应商那样被屏蔽，客户支持也相当不错。

synk.pitNorton Safe Web, 去年译自英语来源

我和FineProxy共事了几个月。代理不错。我为社交网络购买已经很长时间了。如果有疑问，答案很快就会来。条件非常灵活，你总可以协商。总体来说，印象最为正面。强烈推荐。

Oleg BarFineProxy 内部平台译自英语来源

评价均完整引用。如果客户提出了我们可以回应的问题，还会显示原平台上的回复。

所有客户评价
FineProxy 会追踪我使用了多少流量吗？不会

不会。FineProxy 不监控各服务的流量消耗。没有带宽计量表、没有每月 GB 上限、也没有任何基于已用数据量来降低速度或会话数的机制。流量是真正的无限制。FineProxy 公布的是每个服务规模对应的带宽等级和并发连接数上限——这些是基础设施参数，而非基于使用量的惩罚措施。

如果我达到并发连接数上限会怎样？临时慢速模式

服务会临时进入慢速模式 — 每个 IP 仅允许一个连接 — 持续 5 到 60 分钟，具体时长取决于过去 24 小时内超限的频率。该时段结束后，正常运行将自动恢复。如果您的工作流持续需要更多连接，可以为您的套餐购买额外的并发连接容量。

这和合理使用政策有什么区别？固定基础设施限制

其他服务商的合理使用政策会根据您消耗的数据量触发惩罚 — 限速、减少会话数或超过阈值后收取超额费用。FineProxy 的带宽等级和连接限制从您购买套餐之日起就是固定的，不会因流量大小而改变。不存在

哪种代理类型最适合无限流量使用？数据中心代理

数据中心代理提供最高的带宽等级和最稳定的无限流量体验，因为它们运行在配备企业级上行链路的专用服务器硬件上。FineProxy 的 ISP 代理同样基于相同基础设施提供无限流量。其他服务商的住宅代理是最可能存在隐藏合理使用限制的类型 — 它们依赖消费级网络连接，无法在大规模场景下维持不受限的吞吐量。

我能否在不购买更多 IP 的情况下升级带宽等级？增加 IP 数量

带宽等级与您的 IP 套餐规模挂钩——套餐越大，带宽上限越高。要升级到更高等级，只需扩大 IP 数量。如果您仅需增加并发连接数，可以单独购买额外连接，无需更改 IP 数量。

指南

「无限」的真正含义——以及为什么大多数提供商并非真正的无限

1 分钟阅读FineProxy 网络团队

FineProxy 在每个代理套餐中都包含无限流量 — 数据中心代理、ISP 代理和独享代理均如此。没有按 GB 计费，没有带宽计量器，不会在您触及某个隐形上限时自动限速。您以固定月费租用 IP，通过它们传输的数据不被计量、不设上限、不会降速。当您寻找最佳的无限流量代理套餐时，这一区别比落地页上的

合理使用的陷阱

搜索

某大型服务商对每个代理设置了每月 100 GB 的流量上限——一旦超出，会悄悄将您切换到按量计费的超额费率。另一家则在计费周期内流量超过 50 GB 后，将您的并发会话从 100 个降至 10 个。还有一家采用渐进式延迟惩罚：超出软上限 5 GB 后人为增加 4 秒延迟，超过 500 GB 后延迟升至 13 秒。部分服务商在达到阈值后会将速度从 300-400 Mbps 降至 100 Mbps，持续“高强度”使用后甚至可能降到 5 Mbps。

这些政策有各种名称 — 合理使用政策、可接受使用政策、FUP。模式都是一样的：定价页面上写着

FineProxy 如何以不同方式解决这个问题

FineProxy 不监控您的流量消耗。没有计量器追踪您的代理传输了多少 GB 数据。不存在任何阈值会导致速度下降、会话受限，或者被悄悄转移到按量计费方案。FineProxy 的无限流量代理就是字面意义上的无限 — 没有数据限制，没有流量追踪，不会因为高强度使用而受到任何惩罚。

FineProxy 确实有两项基础设施参数，在服务条款中公开发布，旨在为共享网络上的所有客户保持一致的性能表现：

各服务的带宽分配。每个套餐都有基于 IP 数量的最大带宽等级，详见服务条款。300 IP 套餐的总带宽上限为 100 Mbps；扩展到 3,000 IP 后上限提升至 500 Mbps；5,000+ IP 可达 1.5 Gbps；25,000 IP 以上的套餐最高可达 5 Gbps。这些是每个服务的带宽上限，而非单个 IP 的上限——整个套餐共享该带宽配额。带宽随套餐规模增长，因为更大的套餐对应更多的服务器资源。这不是限速。

速度方面没有

各服务的并发连接限制。每个套餐也设有最大同时连接数，详见服务条款。999 IP 套餐最多允许 1,500 个并发连接；1,000-4,999 IP 为 IP 数量的 3 倍；5,000-14,999 IP 为 2 倍；15,000 IP 以上为 1 倍。如果您临时超出限制，服务会进入短暂的慢速模式（每个 IP 一个连接），持续 5-60 分钟（视超限频率而定），随后自动恢复正常。此机制旨在防止单个客户占用服务器资源而影响其他用户。如果您的业务确实需要更多连接数，可以购买额外容量——这是一个可配置的基础设施参数，而非惩罚措施。

请注意这两个列表中缺少什么：任何关于已消耗 GB 数的提及。FineProxy 的限制仅涉及带宽速度和连接数量 — 即基础设施容量，而非数据量。无论您一个月内通过代理传输 100 GB 还是 100 TB，条款都不会改变。没有超额费用，没有渐进式降速，也不会收到

为什么按 IP 固定计费才能实现真正的无限流量

按 GB 计费会产生结构性利益冲突。您推送的流量越多，服务商赚得越多 — 但同时也需要供应更多带宽。到某个临界点，利润空间消失，于是他们开始限速。整个合理使用政策框架的存在，是为了保护服务商的经济利益，而非客户的使用体验。

FineProxy 按 IP 收费，而非按 GB 收费。经济模型完全不同：一旦 IP 在服务器上配置完成，额外流量的边际成本微乎其微。以 FineProxy 的运营规模（100,000+ 自有 IP、AMD EPYC 服务器、80 Gbps 聚合带宽通道），数据中心带宽成本仅为按 GB 计费服务商向客户收取费用的零头。我们没有任何经济动机去限制您的速度。

这也是为什么数据中心代理和 ISP 代理天然适合真正的无限流量套餐。住宅代理通过带宽有限的消费设备路由流量 — 服务商在物理上无法大规模提供不受限的吞吐量，这就是为什么每个住宅代理的

哪些任务真正受益于无限流量

大规模数据抓取。产品目录、搜索结果、房产信息——这类任务每月可产生数百 GB 的流量。按 GB 计费的方案会导致成本不可预测。而 FineProxy 的固定费率套餐，无论您抓取 100 GB 还是 10 TB，费用始终不变。

持续监控。价格跟踪、广告验证、SEO 排名监控——这些是 7×24 小时不间断产生流量的任务。按 GB 计费会让持续监控变成预算难题，而固定费率让成本完全可预测。

媒体与大文件下载。流媒体测试、大文件下载、内容分发验证——这些任务天然就是带宽密集型的。一个在 50 GB 后就限速的代理根本无法胜任。

多账号管理。每个账号需要独立的 IP，每个 IP 持续产生流量。乘以数百甚至数千个账号，按 GB 计费的成本将高得惊人。按 IP 计费加无限流量的模式，费用随账号数量线性增长，而非随数据量增长。