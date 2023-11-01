FineProxy, tüm proxy planlarında — datacenter, ISP ve dedicated — sınırsız trafik sunar. Gigabayt başına faturalandırma yok, bant genişliği sayacı yok, görünmez bir üst sınıra ulaştığınızda otomatik hız kısıtlaması yok. IP'lerinizi sabit aylık ücretle kiralarsınız; üzerinden geçen veri sayılmaz, sınırlanmaz ve yavaşlatılmaz. Satın alınabilecek en iyi sınırsız proxy planını ararken bu ayrım, bir açılış sayfasındaki “sınırsız” ifadesinden çok daha önemlidir — çünkü çoğu sağlayıcı bu kelimeyi beklediğinizden farklı bir anlamda kullanır.

Adil kullanım tuzağı

«Sınırsız proxy» diye aratın; üst sıralardaki neredeyse her sağlayıcı sınırsız bant genişliği iddia eder. Hizmet şartlarını okuyun, karşınıza bambaşka bir tablo çıkar.

Büyük bir sağlayıcı her proxy'yi ayda 100 GB ile sınırlandırır — bu limiti aştığınızda sizi sessizce kullandıkça öde fazla kullanım tarifesine geçirir. Bir diğeri, bir fatura döneminde 50 GB trafiği aştığınızda eşzamanlı oturum sayınızı 100'den 10'a düşürür. Üçüncüsü kademeli gecikme cezaları uygular: esnek limitinizin üzerindeki ilk 5 GB'den sonra 4 saniyelik yapay gecikme, 500 GB'den sonra 13 saniyeye kadar artar. Bazı sağlayıcılar belirli bir eşiğe ulaşıldıktan sonra hızınızı 300-400 Mbps'den 100 Mbps'ye düşürür ve yoğun kullanım devam ettiğinde 5 Mbps'ye kadar indirebilir.

Bu politikaların adları vardır — adil kullanım politikası, kabul edilebilir kullanım politikası, FUP. Model hep aynıdır: fiyatlandırma sayfasında “sınırsız” ifadesi, küçük harflerle yazılmış koşullarda kısıtlamalar. “Aşırı kullanım” tanımı sağlayıcıdan sağlayıcıya değişir ve çoğunlukla meşru iş yüklerinin bile ceza tetikleyecek kadar belirsizdir. Eğer siz de binlerce sayfada fiyat takibi yapıyor, e-ticarette veya otomasyonda ayda yüzlerce gigabayt veri üretiyorsanız, bu limitlere mutlaka ulaşırsınız. Adil kullanım maddesi devreye girdiği an “sınırsız” etiketi anlamını tamamen yitirir.

FineProxy bunu nasıl farklı yönetiyor

FineProxy trafik tüketiminizi izlemez. Proxy'lerinizden kaç gigabayt geçtiğini takip eden bir sayaç yoktur. Hızların düştüğü, oturumların kısıtlandığı veya sessizce faturalandırmalı bir plana geçirildiğiniz bir eşik yoktur. FineProxy'den sınırsız veri proxy'si tam olarak bunu ifade eder — veri sınırı yok, hacim takibi yok, yoğun kullanım için ceza yok.

FineProxy'nin sahip olduğu, hizmet şartlarında açıkça yayınlanan ve paylaşımlı platformdaki tüm müşteriler için tutarlı performans sağlamak üzere tasarlanmış iki altyapı parametresi vardır:

Hizmet başına bant genişliği tahsisi. Her planın, IP paketinizin boyutuna göre belirlenen maksimum bir bant genişliği seviyesi vardır ve bu bilgi hizmet şartlarında yayınlanmıştır. 300 IP'lik bir paket toplamda 100 Mbps'ye kadar çıkar. 3.000 IP'ye ölçeklendirdiğinizde bu tavan 500 Mbps'ye yükselir. 5.000+ IP'de 1,5 Gbps'ye ulaşılır ve 25.000 IP üzeri paketlerde 5 Gbps'ye kadar çıkılır. Bunlar IP başına değil, hizmet başına bant genişliği tavanlarıdır — tüm paketiniz bu tahsisi paylaşır. Bant genişliği, paket boyutunuzla birlikte artar çünkü daha büyük paketler orantılı olarak daha fazla sunucu kapasitesiyle çalışır. Bu bir kısıtlama (throttling) değildir.

Hız için herhangi bir “yavaş mod” yoktur — trafiğiniz, bağlantının desteklediği hızda, kademe tavanına kadar akar. Adil kullanımdan farkı şudur: bu kademeler planı satın aldığınız andan itibaren sabittir. Belirli bir miktarda veri kullandıktan sonra düşmezler. İlk gün de otuzuncu gün de tavan aynıdır.

Hizmet başına eşzamanlı bağlantı limitleri. Her paketin ayrıca hizmet şartlarında yayınlanan bir maksimum eşzamanlı bağlantı sayısı bulunmaktadır. 999 IP'li bir paket en fazla 1.500 eşzamanlı bağlantıya izin verir. 1.000-4.999 IP aralığında bu sayı IP sayısının 3 katıdır. 5.000-14.999 IP'de 2 katı, 15.000 IP üzerinde 1 katıdır. Limiti geçici olarak aşmanız durumunda hizmet, sıklığa bağlı olarak 5-60 dakika boyunca kısa bir yavaş moda girer (IP başına tek bağlantı) ve ardından otomatik olarak normale döner. Bu, tek bir müşterinin diğerlerinin aleyhine sunucu kaynaklarını tüketmesini önler. İş akışınız gerçekten daha fazla bağlantı gerektiriyorsa ekstra kapasite satın alabilirsiniz — bu, yapılandırılabilir bir altyapı parametresidir, bir ceza değil.

Her iki listede de bulunmayan bir şeye dikkat edin: tüketilen gigabaytlardan hiçbir söz yok. FineProxy'nin limitleri bant genişliği hızı ve bağlantı sayısıyla, yani altyapı kapasitesiyle ilgilidir — veri hacmiyle değil. Ayda proxy'leriniz üzerinden 100 GB veya 100 TB aktarın, koşullar değişmez. Ek ücret yok, kademeli yavaşlama yok, “aşırı kullanım nedeniyle işaretlendiniz” şeklinde bir e-posta yok.

Sabit ücretli IP başına fiyatlandırma, sınırsızlığı neden gerçek kılar?

Gigabayt başına fiyatlandırma yapısal bir çıkar çatışması yaratır. Ne kadar çok trafik üretirseniz, sağlayıcı o kadar çok kazanır — ama aynı zamanda o kadar çok bant genişliği sağlamak zorunda kalır. Bir noktada kâr marjı ortadan kalkar ve kısıtlama (throttling) başlar. Adil kullanım politikası çerçevesinin tamamı, müşterinin deneyimini değil sağlayıcının ekonomisini korumak için vardır.

FineProxy gigabayt başına değil, IP başına ücret alır. Ekonomi farklıdır: IP sunucuda tahsis edildikten sonra, ek trafiğin marjinal maliyeti minimumdur. FineProxy'nin faaliyet gösterdiği ölçekte (100.000+ sahip olunan IP, AMD EPYC sunucular, toplam 80 Gbps kanallar) veri merkezi bant genişliği maliyeti, GB başına ücretlendiren sağlayıcıların müşterilerine yansıttığının çok küçük bir kesridir. Sizi yavaşlatmak için finansal bir neden yoktur.

Bu durum aynı zamanda veri merkezi ve ISP proxy'lerinin neden gerçek anlamda sınırsız planlar için doğal bir seçim olduğunu da açıklamaktadır. Konut proxy'leri sınırlı bant genişliğine sahip tüketici cihazları üzerinden yönlendirilir — sağlayıcılar fiziksel olarak büyük çapta kısıtlamasız veri aktarımı sunamaz, bu nedenle her konut proxy'si için sunulan “sınırsız” plan adil kullanım politikalarıyla birlikte gelir. Veri merkezi ve ISP proxy'leri, kurumsal düzeyde uplink'lere sahip özel sunucu donanımı üzerinde çalışır. Kapasite mevcuttur. Soru, sağlayıcının bu kapasiteyi size gerçekten aktarıp aktarmadığı ya da bir adil kullanım politikasının arkasına gizleyip gizlemediğidir.

Gerçek anlamda sınırsız trafikten hangi görevler faydalanır?

Büyük ölçekli veri toplama. Ürün katalogları, arama sonuçları, emlak ilanları — ayda yüzlerce gigabayt trafik üreten görevler. GB başına ücretlendirmeli bir planda maliyet öngörülemez biçimde artar. FineProxy'nin sabit ücretli planında ise 100 GB çekseniz de 10 TB çekseniz de maliyet aynı kalır.

Sürekli izleme. Fiyat takibi, reklam doğrulama, SEO sıralama izleme — 7/24 çalışan ve sürekli trafik üreten operasyonlar. GB başına ücretlendirme, sürekli izlemeyi bir bütçe sorununa dönüştürür. Sabit ücretlendirme ise bütçenizi öngörülebilir kılar.

Medya ve indirmeler. Yayın testleri, büyük dosya indirmeleri, içerik dağıtım doğrulaması. Bu görevler doğası gereği yüksek bant genişliği tüketir. 50 GB'den sonra hız kısıtlaması uygulayan bir proxy bu işler için kullanışsızdır.