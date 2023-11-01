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sınırsız proxy

Veri sınırı olmayan veri merkezi ve ISP proxy'leri: 5 Gbps'ye kadar sabit bant genişliği seviyeleri, SOCKS5/HTTP/HTTPS, adil kullanım cezası yok.

Planınızı yapılandırın →48 saatlik proxy’ler
KotasızGB başına ücret yok
AMD EPYCEn yeni nesil sunucu donanımı
80 Gbps'ye kadarSunucu başına uplink
REST + MCPAPI ile sağlayın ve yönetin

Sınırsız bant genişliği için hazırlayın.

Tam iş yükünüze göre bir plan oluşturun. Proxy türünü, konumları, IP hacmini, fatura dönemini ve isteğe bağlı UDP desteğini seçin—fiyat anında güncellenir.

ÜlkeIP sayısı
UDP desteği
Kapalı

Temel plan fiyatına 50% ekler. SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) üzerinden çalışır — oyun, VoIP ve yayın için.

Tek pakette birden fazla ülke, ek beyaz liste IP’leri veya bağlantılar mı gerekiyor?Kontrol panelinde oluşturun

Hız için tasarlandı.
Trafik asla ölçülmez.

FineProxy, standart uzak sunucu testlerimizde 500 Mbps'ye kadar çıktı. Web veri kazıma iş yüklerinde tavan genellikle hedef sitenin hız limitiydi—proxy'nin değil.

Test yöntemi: 1,973,500 bağlantı denemesi artı tek bir proxy IP üzerinden 96 iş parçacığına kadar eşzamanlı çalıştırmalar.

500 Mbps

standart uzak sunucu testlerinde proxy başına

99.97%

oranında bağlantı 1,973,500 istekte kuruldu

96

tek IP'de performans kaybı olmadan eşzamanlı iş parçacığı

0

bant genişliği limiti — her planda sınırsız trafik

Özel AMD EPYC

Kendi sunucularımız; bağlantı noktası için yarışan paylaşımlı VPS komşusu yok.

Kendi alt ağlarımız

IP'ler başka bir sağlayıcıdan yeniden satılmaz; kendi elimizdeki aralıklardan gelir.

80 Gbps uplink

Sunucu başına kapasite payı—tek bir proxy oturumu için taahhüt değil.

Tier III / IV

Konumlarımızda yedekli güç ve soğutmalı veri merkezleri.

Test notları

Gerçek aktarım hızı rota, hedef, ağ koşulları ile kullanıcının ekipman yapılandırması ve performansına bağlıdır. 500 Mbps ev interneti kullanan bir dizüstü bilgisayar uygulamada yaklaşık 468 Mbps'ye ulaşırken, uzak sunucular standart testlerde 500 Mbps'ye kadar çıktı. Avrupa ve ABD'de doğru yapılandırılmış yüksek performanslı sunuculardaki istisnai testlerde aktarım 700 Mbps'ye kadar çıktı; bu, oturum başına tipik bir sonuç değildir.

Proxy satın almanın dört yolu.
Biri bu iş yüküne uyar.

Tüm FineProxy adresleri IPv4 kullanır. Veri merkezi, özel ve ISP proxy’leri plan süresi boyunca statik kalır; dönüşümlü proxy’ler her istekte değişir. Statik planlara sınırsız trafik dahildir. Vurgulanan seçenek bu sayfanın birincil kullanım alanına uyar: Paket veri merkezi.

Burada önerilirPaket veri merkeziBloklar halinde satılır, paylaşımlıÖzelKişisel, tek bir IP'denISPStatik, ISP'ye kayıtlı adreslerDönenAPI kredisiyle faturalandırılır
En uygunYüksek hacimli botlar ve izlemeKalıcı hesap olmadan çalışma için.Uzun ömürlü hesap oturumlarıProfil başına bir adres, yalnızca sizin kullanımınızda.ASN'yi değerlendiren hedeflerBir internet sağlayıcısına kayıtlı.Toplama, hesap değilKalıcı oturum adresi değiştirmemeli.
Adres başına kişiEn fazla 5İtibar kısmen komşularınıza bağlıdır.1 — sizTüm süre boyunca başka kimse kullanmaz.En fazla 5Paylaşımlı havuz
Platform güveniStandartVeri merkezi ASNYüksek — özel kullanımYüksek — ISP kayıtlıHavuza göre değişir
Başlangıç fiyatı$12 / 100 IPs$0.12 adres başına, aylık$12 / 100 IPsTam ihtiyacınız olanı satın alın.$30 / 100 IPs$0.30 adres başına, aylık$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Minimum sipariş100 IP1 IP100 IP2.5M kredi
Adres süresiDönem boyunca statikDönem boyunca statikDönem boyunca statikİstekte değişir
Bant genişliğiKotasızKotasızKotasızKredilerGigabayt değil, istek başına faturalandırılır.
UDP / sesli aramalarİsteğe bağlı eklentiİsteğe bağlı eklentiİsteğe bağlı eklentiKullanılamaz
ProtokollerHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
Kimlik doğrulamaİzin verilen IP listesiKullanıcı adı ve şifre eklenebilir.İzin verilen IP listesiKullanıcı adı ve şifre eklenebilir.İzin verilen IP listesiKullanıcı adı ve şifre eklenebilir.API anahtarı
Planları görüntüleyinÖzel proxy planlarını görüntüleyinISP planlarını görüntüleyinPlanları görüntüleyin
Burada önerilir

Paket veri merkezi

Bloklar halinde satılır, paylaşımlı

En uygun

Yüksek hacimli botlar ve izlemeKalıcı hesap olmadan çalışma için.

Adres başına kişi

En fazla 5İtibar kısmen komşularınıza bağlıdır.

Platform güveni

StandartVeri merkezi ASN

Başlangıç fiyatı

$12 / 100 IPs$0.12 adres başına, aylık

Minimum sipariş

100 IP

Adres süresi

Dönem boyunca statik

Bant genişliği

Kotasız

UDP / sesli aramalar

İsteğe bağlı eklenti

Protokoller

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Kimlik doğrulama

İzin verilen IP listesiKullanıcı adı ve şifre eklenebilir.

Planları görüntüleyin

Özel

Kişisel, tek bir IP'den

En uygun

Uzun ömürlü hesap oturumlarıProfil başına bir adres, yalnızca sizin kullanımınızda.

Adres başına kişi

1 — sizTüm süre boyunca başka kimse kullanmaz.

Platform güveni

Yüksek — özel kullanım

Başlangıç fiyatı

$12 / 100 IPsTam ihtiyacınız olanı satın alın.

Minimum sipariş

1 IP

Adres süresi

Dönem boyunca statik

Bant genişliği

Kotasız

UDP / sesli aramalar

İsteğe bağlı eklenti

Protokoller

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Kimlik doğrulama

İzin verilen IP listesiKullanıcı adı ve şifre eklenebilir.

Özel proxy planlarını görüntüleyin

ISP

Statik, ISP'ye kayıtlı adresler

En uygun

ASN'yi değerlendiren hedeflerBir internet sağlayıcısına kayıtlı.

Adres başına kişi

En fazla 5

Platform güveni

Yüksek — ISP kayıtlı

Başlangıç fiyatı

$30 / 100 IPs$0.30 adres başına, aylık

Minimum sipariş

100 IP

Adres süresi

Dönem boyunca statik

Bant genişliği

Kotasız

UDP / sesli aramalar

İsteğe bağlı eklenti

Protokoller

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Kimlik doğrulama

İzin verilen IP listesiKullanıcı adı ve şifre eklenebilir.

ISP planlarını görüntüleyin

Dönen

API kredisiyle faturalandırılır

En uygun

Toplama, hesap değilKalıcı oturum adresi değiştirmemeli.

Adres başına kişi

Paylaşımlı havuz

Platform güveni

Havuza göre değişir

Başlangıç fiyatı

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Minimum sipariş

2.5M kredi

Adres süresi

İstekte değişir

Bant genişliği

KredilerGigabayt değil, istek başına faturalandırılır.

UDP / sesli aramalar

Kullanılamaz

Protokoller

HTTP, SOCKS5

Kimlik doğrulama

API anahtarı

Planları görüntüleyin

48 saatlik proxy’ler

Görevinize uygun bir plan oluşturun ve proxy’leri gerçek kullanımda test edin. Seçtiğiniz yapılandırma için 48 saatlik ödeme yapın; fiyat kurulum sırasında hesaplanır.

48 saatlik proxy’ler

Öne çıkan proxy konumları

FineProxy müşterilerinin en sık seçtiği sekiz proxy konumu.

Tüm konumları görüntüleyin

Bir kez bağlanın.
Sonra sorun yeter.

FineProxy yerel bir MCP sunucusu: aracınıza tek bir URL yapıştırın, 49 kontrol paneli aracı kazansın — satın alma, yenilemeler, IP rotasyonu, izin verilen IP listeleri, kullanım analitikleri, faturalar ve destek. Aynı işlemler bir REST API çağrıları kendiniz yazmayı tercih ediyorsanız.

Sonra şöyle deyin

  • Avrupa'da sınırsız verili 1.000 veri merkezi proxy'si satın alın
  • HTTP proxy listemi JSON olarak dışa aktarın
  • Proxy hizmetimin izin verilen IP'sini güncelleyin
  • Hizmetimdeki etkin olmayan veya hatalı IP'leri kontrol edin
  • Proxy planımın durumunu ve fatura ayrıntılarını görüntüleyin
Daha fazla bilgi API anahtarı oluşturun
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Yapılandırmayı kaydettikten sonra Claude'u yeniden başlatın. FineProxy'nin 49 aracı ardından kullanılabilir araç listesinde görünür.

Ajanın yapmayacağı şeyler — ne isterseniz isteyin

Paranızı harcamak

Altı araç bakiyeye dokunur ve altısının da wallet:spend izni gerekir. Bunu anahtardan çıkarırsanız ajan diğer her şeyi çalıştırabilir.

Teklif edilenden fazla ödeme

Her satın alma, teklifteki expected_total_cents değerini taşır. Bir sent sapma olursa çağrı reddedilir ve hiçbir ücret alınmaz.

Keyfi iptal

Geri alınamaz iki araç, confirm=true olmadan çalışmayı reddeder. Sonlandırma yan etki olarak gerçekleşemez.

Çift tahsilat

Para hareketi çağrıları bir idempotency_key ister. Zaman aşımından sonraki yeniden deneme aynı tahsilatı sonuçlandırır, ikincisini değil.

MCP: 49 araç · 9 izin kapsamıJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · durumsuzREST API: 49 işlem · OpenAPI 3.1

Manuel kurulum

Adım adım kurulum rehberi için işletim sisteminizi, tarayıcınızı veya proxy uygulamanızı seçin.

TÜM ENTEGRASYONLAR

Sistemler

Tarayıcılar

Uygulamalar

Bu sayfadaki her iddia, başkalarının sözleriyle.

Tek bir doğrulanmış yorum havuzundan seçilmiş, özgün kaynağına bağlı ilgili müşteri geri bildirimleri.

2011yılından beri proxy hizmeti

Trafik asla ölçülmez

Müthiş hizmet. Proxy’ler ödemeden kısa bir süre sonra kullanıma sunuluyor. Çok sayıda IP’ye sahip olmak işimi daha verimli kılıyor. İyi hızı ve sınırsız trafiği de takdir ediyorum.&nbsp;

Diana DeeFineProxy iç platformuİngilizceden çevrildiKaynak

FineProxy’yi 2 yıldır kullanıyoruz. Sınırsız bant genişliği ve bağlantı gerçekten harika ve istikrarlı. Kesinlikle tavsiye ederim.

David RhodesTrustpilot, 2+ yıl önceİngilizceden çevrildiKaynak

Yük altında hız

Satın almadan önce FineProxy’yi denemeye karar verdim ve 60 dakikalık ücretsiz deneme sürümlerine kaydoldum. Söylemeliyim ki hoş bir sürpriz yaşadım! Kurulum anında tamamlandı, bağlantı hızı harika ve her şey inanılmaz derecede sorunsuz çalışıyor. Tam bir plan satın almadan önce proxy’leri kapsamlı biçimde test etmenize izin vermeleri müthiş. Projelerim için kesinlikle bir paket satın alacağım — bu hizmet beklentilerimi aştı.

NickDieg, Bu yılİngilizceden çevrildiKaynak

Mükemmel çalışma süresi, güçlü güvenlik ve çok çeşitli IP’ler sunan güvenilir ve hızlı bir proxy sağlayıcısı. Harika müşteri desteği ve kolay kurulumu sayesinde veri kazıma ve anonimlik için mükemmel.

AspasSaasHub, Geçen yılİngilizceden çevrildiKaynak

Hesap çalıştırma

5 yılı aşkın süredir kullanıyorum; veri kazıma, sosyal ağlar ve diğer tüm otomasyon projelerinde çalışmak için harika proxy’ler sunuyor: hızlı dönen IP’ler, diğer sağlayıcıların aksine proxy’lerin neredeyse hiçbiri engellenmiyor vb. Ayrıca müşteri desteği de oldukça iyi.

synk.pitNorton Safe Web, Geçen yılİngilizceden çevrildiKaynak

Fineproxy ile birkaç ay çalıştım. Proxy’ler iyi. Uzun zamandır sosyal ağlar için satın alıyorum. Sorular olduğunda yanıt çok hızlı geliyor. Koşullar çok esnek, her zaman anlaşabilirsiniz. Genel olarak izlenimlerim son derece olumlu. Şiddetle tavsiye ederim.

Oleg BarFineProxy iç platformuİngilizceden çevrildiKaynak

Yorumlar tam metin olarak aktarılır. Müşterinin yanıtlayabileceğimiz bir konuyu dile getirdiği yerde, özgün platformdaki yanıtımız da birlikte gösterilir.

Tüm müşteri yorumları
FineProxy ne kadar trafik kullandığımı takip ediyor mu?Hayır

Hayır. FineProxy hizmet bazında trafik tüketimini izlemez. Bant genişliği sayacı, aylık gigabayt sınırı veya kullanılan veri hacmine göre hızı ya da oturum sayısını düşüren herhangi bir mekanizma yoktur. Trafik gerçek anlamda sınırsızdır. FineProxy'nin yayınladığı şey, hizmet büyüklüğüne göre bant genişliği kademeleri ve eşzamanlı bağlantı limitleridir — bunlar altyapı parametreleridir, kullanım bazlı kısıtlamalar değildir.

Eşzamanlı bağlantı sınırına ulaşırsam ne olur?Geçici yavaş mod

Hizmet geçici olarak yavaş moda girer — IP başına tek bağlantı — 5 ile 60 dakika arasında, son 24 saat içinde sınırın ne sıklıkla aşıldığına bağlı olarak. Süre sona erdiğinde normal çalışma otomatik olarak devam eder. İş akışınız sürekli daha fazla bağlantı gerektiriyorsa, paketiniz için ek eşzamanlı bağlantı kapasitesi satın alabilirsiniz.

Bunun adil kullanım politikasından farkı nedir?Sabit altyapı sınırları

Diğer sağlayıcılardaki adil kullanım politikaları, ne kadar veri tükettiğinize göre ceza uygular — kısıtlanan hızlar, azaltılan oturumlar veya belirli bir eşiğin aşılmasının ardından fazla kullanım ücretleri. FineProxy'nin bant genişliği seviyeleri ve bağlantı sınırları, planı satın aldığınız günden itibaren sabittir ve trafik hacmine göre değişmez. «Adil kullanım aşıldı» diye bir durum yoktur. Bir ayda 10 TB aktarın; bant genişliği seviyeniz 10 GB aktardığınız zamankiyle tamamen aynı kalır.

Sınırsız kullanım için en iyi proxy türü hangisidir?Veri merkezi proxy'leri

Veri merkezi proxy'leri, özel sunucu donanımı ve kurumsal düzeyde uplink'lerle çalıştıkları için en yüksek bant genişliği katmanlarını ve en tutarlı sınırsız deneyimi sunar. FineProxy'nin ISP proxy'leri de aynı altyapı üzerinde sınırsız trafik içerir. Diğer sağlayıcıların konut proxy'leri, gizli adil kullanım kısıtlamalarına sahip olma olasılığı en yüksek olan proxy türüdür — büyük çapta kısıtlamasız veri aktarımını sürdüremeyecek tüketici düzeyinde bağlantılara bağımlıdırlar.

Daha fazla IP almadan bant genişliği seviyemi yükseltebilir miyim?IP sayısını artırın

Bant genişliği kademesi, IP paketinizin büyüklüğüne bağlıdır — daha büyük paketler daha yüksek bant genişliği tavanlarına sahiptir. Daha üst bir kademeye geçmek için IP sayınızı artırın. Eş zamanlı bağlantılar için ise IP sayınızı değiştirmeden ek bağlantı satın alabilirsiniz.

Rehber

"Sınırsız" Gerçekte Ne Anlama Geliyor — ve Neden Çoğu Sağlayıcı Bunu Kastetmiyor

5 dk okumaFineProxy ağ ekibi

FineProxy, tüm proxy planlarında — datacenter, ISP ve dedicated — sınırsız trafik sunar. Gigabayt başına faturalandırma yok, bant genişliği sayacı yok, görünmez bir üst sınıra ulaştığınızda otomatik hız kısıtlaması yok. IP'lerinizi sabit aylık ücretle kiralarsınız; üzerinden geçen veri sayılmaz, sınırlanmaz ve yavaşlatılmaz. Satın alınabilecek en iyi sınırsız proxy planını ararken bu ayrım, bir açılış sayfasındaki “sınırsız” ifadesinden çok daha önemlidir — çünkü çoğu sağlayıcı bu kelimeyi beklediğinizden farklı bir anlamda kullanır.

Adil kullanım tuzağı

«Sınırsız proxy» diye aratın; üst sıralardaki neredeyse her sağlayıcı sınırsız bant genişliği iddia eder. Hizmet şartlarını okuyun, karşınıza bambaşka bir tablo çıkar.

Büyük bir sağlayıcı her proxy'yi ayda 100 GB ile sınırlandırır — bu limiti aştığınızda sizi sessizce kullandıkça öde fazla kullanım tarifesine geçirir. Bir diğeri, bir fatura döneminde 50 GB trafiği aştığınızda eşzamanlı oturum sayınızı 100'den 10'a düşürür. Üçüncüsü kademeli gecikme cezaları uygular: esnek limitinizin üzerindeki ilk 5 GB'den sonra 4 saniyelik yapay gecikme, 500 GB'den sonra 13 saniyeye kadar artar. Bazı sağlayıcılar belirli bir eşiğe ulaşıldıktan sonra hızınızı 300-400 Mbps'den 100 Mbps'ye düşürür ve yoğun kullanım devam ettiğinde 5 Mbps'ye kadar indirebilir.

Bu politikaların adları vardır — adil kullanım politikası, kabul edilebilir kullanım politikası, FUP. Model hep aynıdır: fiyatlandırma sayfasında “sınırsız” ifadesi, küçük harflerle yazılmış koşullarda kısıtlamalar. “Aşırı kullanım” tanımı sağlayıcıdan sağlayıcıya değişir ve çoğunlukla meşru iş yüklerinin bile ceza tetikleyecek kadar belirsizdir. Eğer siz de binlerce sayfada fiyat takibi yapıyor, e-ticarette veya otomasyonda ayda yüzlerce gigabayt veri üretiyorsanız, bu limitlere mutlaka ulaşırsınız. Adil kullanım maddesi devreye girdiği an “sınırsız” etiketi anlamını tamamen yitirir.

FineProxy bunu nasıl farklı yönetiyor

FineProxy trafik tüketiminizi izlemez. Proxy'lerinizden kaç gigabayt geçtiğini takip eden bir sayaç yoktur. Hızların düştüğü, oturumların kısıtlandığı veya sessizce faturalandırmalı bir plana geçirildiğiniz bir eşik yoktur. FineProxy'den sınırsız veri proxy'si tam olarak bunu ifade eder — veri sınırı yok, hacim takibi yok, yoğun kullanım için ceza yok.

FineProxy'nin sahip olduğu, hizmet şartlarında açıkça yayınlanan ve paylaşımlı platformdaki tüm müşteriler için tutarlı performans sağlamak üzere tasarlanmış iki altyapı parametresi vardır:

Hizmet başına bant genişliği tahsisi. Her planın, IP paketinizin boyutuna göre belirlenen maksimum bir bant genişliği seviyesi vardır ve bu bilgi hizmet şartlarında yayınlanmıştır. 300 IP'lik bir paket toplamda 100 Mbps'ye kadar çıkar. 3.000 IP'ye ölçeklendirdiğinizde bu tavan 500 Mbps'ye yükselir. 5.000+ IP'de 1,5 Gbps'ye ulaşılır ve 25.000 IP üzeri paketlerde 5 Gbps'ye kadar çıkılır. Bunlar IP başına değil, hizmet başına bant genişliği tavanlarıdır — tüm paketiniz bu tahsisi paylaşır. Bant genişliği, paket boyutunuzla birlikte artar çünkü daha büyük paketler orantılı olarak daha fazla sunucu kapasitesiyle çalışır. Bu bir kısıtlama (throttling) değildir.

Hız için herhangi bir “yavaş mod” yoktur — trafiğiniz, bağlantının desteklediği hızda, kademe tavanına kadar akar. Adil kullanımdan farkı şudur: bu kademeler planı satın aldığınız andan itibaren sabittir. Belirli bir miktarda veri kullandıktan sonra düşmezler. İlk gün de otuzuncu gün de tavan aynıdır.

Hizmet başına eşzamanlı bağlantı limitleri. Her paketin ayrıca hizmet şartlarında yayınlanan bir maksimum eşzamanlı bağlantı sayısı bulunmaktadır. 999 IP'li bir paket en fazla 1.500 eşzamanlı bağlantıya izin verir. 1.000-4.999 IP aralığında bu sayı IP sayısının 3 katıdır. 5.000-14.999 IP'de 2 katı, 15.000 IP üzerinde 1 katıdır. Limiti geçici olarak aşmanız durumunda hizmet, sıklığa bağlı olarak 5-60 dakika boyunca kısa bir yavaş moda girer (IP başına tek bağlantı) ve ardından otomatik olarak normale döner. Bu, tek bir müşterinin diğerlerinin aleyhine sunucu kaynaklarını tüketmesini önler. İş akışınız gerçekten daha fazla bağlantı gerektiriyorsa ekstra kapasite satın alabilirsiniz — bu, yapılandırılabilir bir altyapı parametresidir, bir ceza değil.

Her iki listede de bulunmayan bir şeye dikkat edin: tüketilen gigabaytlardan hiçbir söz yok. FineProxy'nin limitleri bant genişliği hızı ve bağlantı sayısıyla, yani altyapı kapasitesiyle ilgilidir — veri hacmiyle değil. Ayda proxy'leriniz üzerinden 100 GB veya 100 TB aktarın, koşullar değişmez. Ek ücret yok, kademeli yavaşlama yok, “aşırı kullanım nedeniyle işaretlendiniz” şeklinde bir e-posta yok.

Sabit ücretli IP başına fiyatlandırma, sınırsızlığı neden gerçek kılar?

Gigabayt başına fiyatlandırma yapısal bir çıkar çatışması yaratır. Ne kadar çok trafik üretirseniz, sağlayıcı o kadar çok kazanır — ama aynı zamanda o kadar çok bant genişliği sağlamak zorunda kalır. Bir noktada kâr marjı ortadan kalkar ve kısıtlama (throttling) başlar. Adil kullanım politikası çerçevesinin tamamı, müşterinin deneyimini değil sağlayıcının ekonomisini korumak için vardır.

FineProxy gigabayt başına değil, IP başına ücret alır. Ekonomi farklıdır: IP sunucuda tahsis edildikten sonra, ek trafiğin marjinal maliyeti minimumdur. FineProxy'nin faaliyet gösterdiği ölçekte (100.000+ sahip olunan IP, AMD EPYC sunucular, toplam 80 Gbps kanallar) veri merkezi bant genişliği maliyeti, GB başına ücretlendiren sağlayıcıların müşterilerine yansıttığının çok küçük bir kesridir. Sizi yavaşlatmak için finansal bir neden yoktur.

Bu durum aynı zamanda veri merkezi ve ISP proxy'lerinin neden gerçek anlamda sınırsız planlar için doğal bir seçim olduğunu da açıklamaktadır. Konut proxy'leri sınırlı bant genişliğine sahip tüketici cihazları üzerinden yönlendirilir — sağlayıcılar fiziksel olarak büyük çapta kısıtlamasız veri aktarımı sunamaz, bu nedenle her konut proxy'si için sunulan “sınırsız” plan adil kullanım politikalarıyla birlikte gelir. Veri merkezi ve ISP proxy'leri, kurumsal düzeyde uplink'lere sahip özel sunucu donanımı üzerinde çalışır. Kapasite mevcuttur. Soru, sağlayıcının bu kapasiteyi size gerçekten aktarıp aktarmadığı ya da bir adil kullanım politikasının arkasına gizleyip gizlemediğidir.

Gerçek anlamda sınırsız trafikten hangi görevler faydalanır?

Büyük ölçekli veri toplama. Ürün katalogları, arama sonuçları, emlak ilanları — ayda yüzlerce gigabayt trafik üreten görevler. GB başına ücretlendirmeli bir planda maliyet öngörülemez biçimde artar. FineProxy'nin sabit ücretli planında ise 100 GB çekseniz de 10 TB çekseniz de maliyet aynı kalır.

Sürekli izleme. Fiyat takibi, reklam doğrulama, SEO sıralama izleme — 7/24 çalışan ve sürekli trafik üreten operasyonlar. GB başına ücretlendirme, sürekli izlemeyi bir bütçe sorununa dönüştürür. Sabit ücretlendirme ise bütçenizi öngörülebilir kılar.

Medya ve indirmeler. Yayın testleri, büyük dosya indirmeleri, içerik dağıtım doğrulaması. Bu görevler doğası gereği yüksek bant genişliği tüketir. 50 GB'den sonra hız kısıtlaması uygulayan bir proxy bu işler için kullanışsızdır.

Çoklu hesap yönetimi. Her hesabın kendi IP'sine ihtiyacı vardır ve her IP sürekli olarak trafik üretir. Bunu yüzlerce veya binlerce hesapla çarpın; GB başına maliyetler sürdürülemez hale gelir. Sınırsız trafikli IP başına ücretlendirme, veri miktarıyla değil hesap sayısıyla doğrusal olarak ölçeklenir.